Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео

Минобороны Азербайджана впервые обнародовало видео и фотоматериалы боевых стрельб 152-мм колесных самоходно-артиллерийских установок типа DANA.Как сообщается на сайте военного ведомства республики, данные мероприятия были проведены в соответствии с учебными планами подготовки подразделений на текущий учебный год.Подчеркивается, что в ходе занятий на полигоне были задействованы автоматизированные средства наведения.Данные САУ в Азербайджане впервые были замечены в середине октября прошлого года, когда они совершали марш в район проводившихся в то время военных маневров. Военные эксперты опознали в боевой технике усовершенствованные чешские DANA-M1 CZ. По сравнению с базовой версией, на колесной самоходке появились цифровой комплекс управления огнем артиллерии, новые средства связи и система навигации.Осколочно-фугасные снаряды новейшей разработки позволили увеличить дистанцию поражения целей с 18,7 до 25,5 км.Также было доработано колесное многоосное шасси, экипаж получил систему кондиционирования воздуха, новые смотровые приборы, в том числе видеокамеру, установленную в корме самоходки.САУ DANA состояли на вооружении Польши и Чехословакии. В конце 80-х годов около сотни машин находились на вооружении артбригады Центральной группы Советских войск в ЧССР. В то время эксплуатация выявила массу недостатков. Оказалось, что по проходимости они значительно уступают советским гусеничным самоходкам 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". В начале 90-х эти боевые машины сняли с вооружения, передает "РГ - Сила"