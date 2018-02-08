23:41 08 февраля

Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео

Минобороны Азербайджана впервые обнародовало видео и фотоматериалы боевых стрельб 152-мм колесных самоходно-артиллерийских установок типа DANA.

Как сообщается на сайте военного ведомства республики, данные мероприятия были проведены в соответствии с учебными планами подготовки подразделений на текущий учебный год.

Боевые стрельбы азербайджанских САУ DANA сняли на видео



Подчеркивается, что в ходе занятий на полигоне были задействованы автоматизированные средства наведения.

Данные САУ в Азербайджане впервые были замечены в середине октября прошлого года, когда они совершали марш в район проводившихся в то время военных маневров. Военные эксперты опознали в боевой технике усовершенствованные чешские DANA-M1 CZ. По сравнению с базовой версией, на колесной самоходке появились цифровой комплекс управления огнем артиллерии, новые средства связи и система навигации.

Осколочно-фугасные снаряды новейшей разработки позволили увеличить дистанцию поражения целей с 18,7 до 25,5 км.

Также было доработано колесное многоосное шасси, экипаж получил систему кондиционирования воздуха, новые смотровые приборы, в том числе видеокамеру, установленную в корме самоходки.

САУ DANA состояли на вооружении Польши и Чехословакии. В конце 80-х годов около сотни машин находились на вооружении артбригады Центральной группы Советских войск в ЧССР. В то время эксплуатация выявила массу недостатков. Оказалось, что по проходимости они значительно уступают советским гусеничным самоходкам 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация". В начале 90-х эти боевые машины сняли с вооружения, передает "РГ - Сила"


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 24

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  1. Салют Сегодня, 12:21
    удобная машина с кондером
    Салют
    1. Отец солдата Сегодня, 12:28
      Подвеска слабая, даже на ровной площадке видно, что дополнительные выносные гидроцилиндры не способны погасить отдачу, а что будет на пересеченной местности ? Да просто перевернется или дальше своим ходом никуда не поедет. Все таки под 152 мм более пригодна широкая гусеничная база.
      Отец солдата
      1. san4es Сегодня, 12:33
        Цитата: Отец солдата
        Подвеска слабая, даже на ровной площадке видно,,

        DANA-M1 CZ чуть ближе recourse
        soldier
        EXCALIBUR ARMY
        Опубликовано: 1 июл. 2012 г.
        san4es
      2. san4es Сегодня, 12:34
        Подвеска слабая, даже на ровной площадке видно

        san4es
      3. Vita VKO Сегодня, 12:38
        Проблемы не только подвеске слабая, но и нагрузка на ось такая, что не каждый мост и дорога выдержит. А в распутицу наверное и танком из грязи не выдернешь.
        Vita VKO
    2. сибиралт Сегодня, 12:29
      Ага. 152 мм и на резине. belay
      сибиралт
    3. Mavrikiy Сегодня, 18:47
      Цитата: Салют
      удобная машина с кондером

      Согласен. Хрень обыкновенная, удобная для дорог Европы.
      Стреляет, но жить не сможет даже в Сирии.
      Это не оружие (не смотря на мощь), а игрушка для песочницы, пока мама не позвала домой.
      Mavrikiy
  2. Denis Obukhov Сегодня, 12:28
    На кочке не развалиться?)
    Denis Obukhov
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:41
      Чтобы шмальнуть , устроить большой барабум и смыться ресурса хватит . Да и азербайджанцы тоже не дураки - и испытывали , и обдумывали применение на своём ТВД и для своих задач
      КВУ-НСвД
    2. Lek38 Сегодня, 12:55
      Не развалится база Татра годами работы показала свою надёжность .Наш автомобильный завод с этого года начнёт производство,сборку Татры у себя .
      Камазы,Уазы,Мазы производятся ,сборка вот будут и Татры в первую очередь для военных а потом и гражданский рынок может подтянут .Шасси не проблема ,исчерпает ресурс поставят на новое шасси .
      Lek38
      1. Отец солдата Сегодня, 13:04
        Уважаемый азербайджанский эксперт, давайте оставим ходовые качества "Татры", речь идет о выборе базы для артиллерийской стрельбы, представляете нагрузку на ходовую часть при стационарной стрельбе из 152 мм орудия ? Думаете у советских-российских оружейников не было мысли приделать колеса. Все это заточено под европейские дороги и ограниченное применение, вы же как я понимаю с Арменией меряться собираетесь, а они российское вооружение закупают, и не прогадают.
        Отец солдата
        1. Lek38 Сегодня, 13:34
          Уважаемый русский эксперт не только европейцы делают колёсное шасси для орудий этого калибра .Но также израильтяне а они точно не в Европе ,откуда у вас такое скудомыслие ?
          Если сделали европейцы значит обязательно чтобы воевать на асфальте ?Они на столько глупые думаете .
          Сие изделие конечно не идеальное конструкторское решение ,но годами эксплуатируется и купленные Аз-ном не новые ,как то же шасси приехало до наших лет с 1977 года правильно?Были и в Афгане в составе Польского контингента . 10 единиц также приобретено СССР а дальше еще 100 единиц проходили службу 211 артиллерийской бригаде .Или Советские военные тоже не выезжали с асфальтов ?
          Армяне у вас ничего не приобретают ,они у вас на попечительстве на содержании кредитами .
          Это Аз-ан закупает валютой и Вены и Акации и Гвоздики и Мсту и Пионы весь букет короче, но не только у вас !
          Lek38
          1. Отец солдата Сегодня, 13:43
            Когда вы последний раз были в Израиле ?, там каменистая почва и прекрасные дороги (это про скудоумие, а скорей пробелы в вашем образовании), флаг вам в руки покупайте где хотите и что хотите, только вот не приведи вас высшая сила попасть под раздачу российской артиллерии не важно у какой страны состоящей на вооружении и попечительства, качество проверенное временем и в боевых условиях. Мне всегда важно знать как ведет себя техника созданная для боя в реальных условиях, а не на картинке или в ангаре.
            Отец солдата
            1. Lek38 Сегодня, 13:59
              Никогда не был и не собираюсь .Израиль однозначно развитая страна с дорогами инфраструктурой и т.д это однозначно .Но знаете у Цахала есть традиция ,они у себя не воюют а переводят боевые действия на территории соседей .И уверяю они то точно учитывают возможности колёсной шасси заменяя им гусеничное .Это так к сведению .

              Цитата: Отец солдата
              только вот не приведи вас высшая сила попасть под раздачу российской артиллерии не важно у какой страны

              Скорее всего не попаду 30-40 единиц вместе взятых Акаций и Гвоздик это все самоходки Армянской армии. Я скорее не встречусь с этим мизером на таком протяженном фронте .Но если вы щедро подарите им ещё ,то допускаю такую возможность .
              Как поведёт техника поживём и увидим .
              Lek38
  3. Lek38 Сегодня, 12:42
    Оказалось, что по проходимости они значительно уступают советским гусеничным самоходкам 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация"
    На Вооружении Аз-на стоят и Акации и Гвоздики и Мста-С и Вена и Пион и Нона-С и Дана и Израильский Солтам ,все стволы которые стреляют и Аз-ну продают ,приобретаются на войне пригодятся все без исключения .
    Лучше иметь и колесные установки пусть менее устойчивые , чем чувствовать недостаток стволов когда они понадобятся .
    Lek38
    1. avt Сегодня, 13:01
      Цитата: Lek38
      Оказалось, что по проходимости они значительно уступают советским гусеничным самоходкам 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация"

      bully Спасибо ! Поржал ! bully Нашальнике , мана , а сразу догадаться нельзя было ?? wassat Собственно у нас дальше А-222 ,,Берег" не пошло.При том , что как то 130 мм получилось даже ,,универсально" . Тут вопрос скорее в критерии ,,стоимость-эффективность". Сколько стоит шасси под орудие в 152мм в сравнении с серийным от ОБТ? На стандартный , серийно выпускаемый грузовик не поставишь . Тут как минимум нужны платформы из под ракетных систем , минимум оперативных. То есть у нас это МАЗ и БАЗ четырёхосные.
      avt
      1. Lek38 Сегодня, 13:20
        Цитата: avt
        Спасибо ! Поржал ! Нашальнике , мана , а сразу догадаться нельзя было ??

        На собой поржал ?Это цитата из статьи ,наших военных устраивает ТТХ сие изделия,нареканий не озвучивали .
        "Нашальнике , мана" Слышь хлопчатник из семейства мальвовых "нашальника" говорит на твоём языке без акцента .И как показала моя поездка в РФ на много грамотней ,большинства самих русских .А кроме этого еще на трёх языках офнись и высохни .Вроде что то написал а оказалось не о чём .Правы украинцы в отношении таких как ты, типичный грубиян , сырье из мальвовых .
        Lek38
        1. avt Сегодня, 13:51
          Цитата: Lek38
          .И как показала моя поездка в РФ

          На разборку ларьков , за имуществом у метро ? bully Это да - поджали Измаиловых и на Большой Черкизовской дышать стало легче , как в Лужниках , когда раньше ,,Лужу" сковырнули с вашим
          Цитата: Lek38
          сырье из мальвовых .
          А уж за метро ,,ВДНХ" и не заикаюсь .Теперь вод ,,Садовод№ прижать и совсем хорошо будет.
          avt
          1. Lek38 Сегодня, 14:12
            Цитата: avt
            На разборку ларьков , за имуществом у метро ? Это да - поджали Измаиловых и на Большой Черкизовской дышать стало легче , как в Лужниках , когда раньше ,,Лужу" сковырнули с вашим

            Нет господи упаси меня от Москвы я так по Сибири прошёлся,природа божественна .Ай яй яй всего то два десятка лет прошло и только сейчас стало легче дышаться русскому в своей столице ?Видишь Ваня наконец то власти Русь матушки прозрели и выгоняют этих гастеров с рынков )) Ничего потерпи ещё вот поднимут с колен Русь и Москвабад освободят от этих басурман ))) Рад за тебя Ваня ,ты это не забывай каждый этот гастарбайтер платит твоей казне 4000 рублей ,и заодно за тебя работает .Ты же Москвич сдаешь квартиру и живешь на это ,элита чё тут скажешь )) Недаром Москва спалённая пожаром гастербайтеру Мамеду отдана ,терпи казачок московский атаманом будешь ))Властям Москвы нужны деньги для учебы их детей в Лондоне а ты потеснись )))
            Ещё 20 лет всех выгоните ,и тогда я не буду переживать за Русь при нападении Гансов как мои предки воевали за вас , а возьму попкорн и буду наслаждаться зрелищем по тв .Молодец Ваня далеко пойдешь .
            Lek38
            1. avt Сегодня, 14:21
              Цитата: Lek38
              ) Рад за тебя Ваня ,

              Спасыба Мамед bully
              Цитата: Lek38
              как мои предки воевали за вас ,

              Моих пращуров , разной степени родства,шесть полегло , а твоих ,,за них" сколько ?
              Цитата: Lek38
              .Молодец Ваня далеко пойдешь .

              А ты сиди как сидишь , можешь даже
              Цитата: Lek38
              возьму попкорн и наслаждаться зрелищем по тв

              А уж как нам жить . мы ноне сами разберёмся , без ,,Капоне" с Щербаковской с киллограмом героина и билетом ,,Единой России", ну как при Лужке-заде , ,,вот тебе кепка -носи везде".И действительно не переживай
              Цитата: Lek38
              переживать за Русь при нападении Гансов

              Главное крепко помни - после 1991 не только великий , древний Азербайджан независимый , Но и Россия . И Сталина больше нет , ну корячиться вам большой Азербайджан делать. Бывай Мамед , а что бы не кашлять, после Москвы по Сибири не мотайся.
              avt
              1. Lek38 Сегодня, 14:37
                Цитата: avt
                Спасыба Мамед

                Да пожалуйста мне не трудно поделить с тобой радость ,тебе полегчало?
                Цитата: avt
                Моих пращуров , разной степени родства,шесть полегло , а твоих ,,за них" сколько ?

                У меня дед не вернулся ,принесли медаль сказали он заслужил .Медаль видел а самого деда нет .
                Цитата: avt
                А ты сиди как сидишь , можешь даже

                Не Ваня я сейчас на диване с ноутом
                Цитата: avt
                А уж как нам жить . мы ноне сами разберёмся , без ,,Капоне" с Щербаковской с киллограмом героина и билетом ,,Единой России", ну как при Лужке-заде , ,,вот тебе кепка -носи везде".И действительно не переживай

                Думаешь я переживаю ?Нее ты чё у меня самого столько проблем ,наряду с ними переживать ещё и за вас ?Нет уж увольте Москва ,ваши гастеры ,Вани,Мамеды не не ,вы уж там сами как ни будь разберитесь .
                Цитата: avt
                Главное крепко помни - после 1991 не только великий , древний Азербайджан независимый , Но и Россия . И Сталина больше нет , ну корячиться вам большой Азербайджан делать. Бывай Мамед , а что бы не кашлять, после Москвы по Сибири не мотайся.

                Здоровье у меня огого не переживай ,а мы люди гостеприимные приезжай Ваня ,торговать научим ))) О господи поднял настроение ))нравятся мне такие персонажи
                Lek38
              2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:30
                язвительностью и шапкозакиданиями уже привыкли.
                а по делу есть что вам сказать ?
                например про ресурс ствола, эргономику, ремонтопригодность итд
                А то клянусь Аллахом жалко сайт ВО многие грамотные люди уже ушли остались только Bongo.Банши. Привалов и Профессор и то он прекратил писать статьи.
                также есть сотни такие как вы диванных Маршаллов и тысячи бесполезных читателей как я .
                Спайков Джавелин Тоувич
  4. Lek38 Сегодня, 13:03
    Товарищи израильтяне как у вас обстоят дела с Солтам Атмос на базе Татры ?Наши 5 единиц приобрели а дальше никаких вестей.Вы у себя приняли его на вооружение ?
    Lek38
    1. _TANKIST_ Сегодня, 15:01
      Ну вообще то это разные по назначению и по классам САУ и то что на обоих колесная база, это ни о чем не говорит. (то что на фото и то что на видео). Так же как и не совсем правильно сравнивать например "Акацию" и туже самую САУ DANA, т.к. калибр, калибром, а вод система управления огнем в наше время играет ни чуть не меньшую, а скорее и большую важность нежели калибр , как таковой. Представленные САУ DANA , как показаны имеют далеко "не самую устаревшую СУО")), чего не скажешь о тех же "Акациях" о модернизации которых я не слыхал.
      _TANKIST_
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