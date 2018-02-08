23:47 08 февраля
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В Воронеже началась церемония прощания с Романом Филиповым

Сотни горожан приходят с цветами к Дому офицеров в Северном микрорайоне Воронежа, чтобы проститься с погибшим в Сирии российским лётчиком Романом Филиповым. Гроб с телом майора Филипова был доставлен спецбортом (военно-транспортным Ил-76) в Воронеж с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Чкаловском с погибшим офицером ВКС РФ простились представители руководства министерства обороны.
Из заявления замминистра обороны Николая Панкова:
Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества Имя Романа Филипова навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников.

Его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье.

Экс-главком ВВС генерал Михайлов на церемонии прощания заявил о том, что подвиг майора Филипова буквально потряс людей не только в России, но и за пределами страны.
Владимир Михайлов:
Им восхищаются сотни тысяч людей. Мы говорим: Герои живут вечно. И Роман будет жить среди нас, в нашей памяти.

Простился на аэродроме Чкаловский с погибшим лётчиком и глава МО РФ Сергей Шойгу.
В Воронеже началась церемония прощания с Романом Филиповым

Церемония прощания началась в 12:00 в Воронеже. Героя России майора Филипова похоронят на Коминтерновском кладбище столицы Черноземья, на Аллее Героев.

Использованы фотографии: Твиттер

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Комментарии 33

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  1. Чёрный Сегодня, 12:45
    Царствие Небесное ГЕРОЮ.......................

    "Нам только кажется ,что мы поступаем как личность , мы поступаем как порода"(русский философ Меньшиков, 1911 год)
    Чёрный
    1. ПВО СВШ Сегодня, 12:58
      Вечная память и соболезнование родным ГЕРОЯ!

      Поступки совершаем при жизни может как и порода, а смерть каждый встречает самостоятельно и там сьановится видно кто есть кто...
      ПВО СВШ
      1. Гигант мысли Сегодня, 13:20
        Вечная Слава Герою, и глубокие и искренние соболезнования семье погибшего Героя! Подвиг его останется навсегда в наших сердцах, как и подвиг Матросова и других героев войны.
        Гигант мысли
        1. Татьяна Сегодня, 17:19
          Филипов Роман Николаевич, лётчик-майор ВКС РФ, погибший в бою при исполнении боевого задания в САР, - это не просто Краса и Гордость нашей Родины! Это Настоящий СЫН России!



          Вечная память Герою России ФИЛИПОВУ Роману Николаевичу!

          Наши искренние соболезнования не только родным и близким Российского Героя, его товарищам и сослуживцам, но и также всем нам – гражданам всей Нашей Страны!

          Герои не умирают - они живут в наших сердцах!
          Татьяна
    2. влад66 Сегодня, 13:25
      Вечная Слава Герою!Летчики не умирают,они уходят в небо.
      влад66
      1. Alena Frolovna Сегодня, 13:51
        А пули всё летят, срезая чьи-то жизни,
        Сводя совсем на нет надежду новых встреч.
        По странам, по чужим кладём сынов отчизны,
        Чтоб Родину спасти и мир в ней уберечь.

        И где найти слова, чтоб стало всем понятно -
        Земля у нас одна, нам нечего делить.
        Народы помирить, соединить в объятьях,
        Планету уберечь и в мирном Мире жить.
        Виталий Хаустов

        Но Русь - не Русь без воинов таких достойных, как Филипов!
        Alena Frolovna
    3. vovanpain Сегодня, 14:45
      Вечная Память Роман Николаевич!Соболезнования Родным и Близким.Скорбим!
      vovanpain
    4. Spartanez300 Сегодня, 15:37
      Земля пухом Герою и глубочайшие соболезнования родным и близким Романа .
      Spartanez300
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:45
    Царствие небесное герою!

    Видео к новости
    Владыка Ситх
    1. q75agent Сегодня, 13:44
      по человечески могли бы и в Воронеже все эти слова сказать или родным в глаза смотреть стыдно ....
      q75agent
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:11
        В Воронеже тоже все сделали, просто еще видео в ютубе не выложили, но по телику показывали трансляцию.
        Владыка Ситх
        1. q75agent Сегодня, 14:19
          я имел ввиду первых лиц МО
          q75agent
  3. Мар.Тира Сегодня, 12:46
    Как же любит наше руководство потчевать,и награждать посмертно.Умирать то мы умеем как то сказал писатель Астафьев.Когда жить?Парню бы жить да жить.Шаблонное тугоумие генералитета отливается на наших воинах.Покойся с миром друг!
    Мар.Тира
    1. Чёрный Сегодня, 13:08
      Цитата: Мар.Тира
      Как же любит наше руководство потчевать,и награждать посмертно

      То есть надо было не награждать?
      Шаблонное тугоумие генералитета отливается на наших воинах.

      Я бы не стал говорить о "шаблонном тугоумии генералитета"...особенно касаемо действий в Сирии. ...а от ошибок никто не застрахован, но за них, действительно, приходится расплачиваться.....
      Чёрный
      1. Мар.Тира Сегодня, 13:24
        Не передёргивайте!Я сказал не про это.А про то,что любят орденами,и медалями решать проблемы.Героизм солдата всё спишет!Так оно и было во все времена.Что простой солдат был последней защитой своего народа,своих товарищей.Не хочу ругани на этой теме.Поразила реакция американцев.Бывший член экипажа ВВС США,просит R/T,чем ни будь помочь семье нашего пилота. .
        Мар.Тира
        1. Чёрный Сегодня, 13:36
          Я сказал не про это.А про то,что любят орденами,и медалями решать проблемы.Героизм солдата всё спишет
          Есть такое дело. Но к этому, конкретному, случаю это не имеет НИКАКОГО отношения....
          Чёрный
    2. Познающий Сегодня, 14:30
      Цитата: Мар.Тира
      Как же любит наше руководство потчевать,и награждать посмертно.Умирать то мы умеем как то сказал писатель Астафьев.Когда жить?Парню бы жить да жить.Шаблонное тугоумие генералитета отливается на наших воинах.Покойся с миром друг!

      Не друг он тебе, неболтаь



      \
      Познающий
      1. Мар.Тира Сегодня, 15:12
        О как!Убит пилот,потеряна машина,а виновных нет,бывает ?А за то что винишь командование в его гибели ты враг что ли?Это кто так решил,вы что ли?По прежнему считаю это прямой виной командования.Его гибель на их совести.Так же и я был ответственен за свой экипаж,и каждого человека в нём.Случись бы что,это была бы моя вина,и только моя.В бою бы он погиб,или в результате несчастного случая.
        Мар.Тира
        1. ушкуйник Сегодня, 21:58
          Не мучайся. И не вини себя. В бою погиб хороший командир. Принцип, у которого, был: "Я сам"! Вечная память рБ Роману и Царства небесного.
          ушкуйник
  4. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:47
    Вечный покой и царствие небесное.
    Аристарх Людвигович
  5. Салют Сегодня, 12:49
    достойный человек, а ведь многим на этом форуме он в сыновья годится, он даже меня моложе
    смешанные чувства вроде как взрослый человек, а жалко как ребенка
    Салют
  6. Андрей К Сегодня, 12:52
    Земля пухом Роману Николаевичу Филипову, соболезнования родным и близким...
    Андрей К
  7. Стропорез Сегодня, 12:55
    Вечная Слава Герою! soldier
    Стропорез
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:07
    Главное -не забыть, и не простить! Мы Русские, пока мы помним! Земля ВАМ товарищ майор пухом! Низкий ВАМ поклон!
    Геркулесыч
  9. Serg65 Сегодня, 13:12
    Мир праху его! Умер как настоящий Герой!
    Serg65
  10. masyanya Сегодня, 13:26
    Елена Талленика
    Небо Сирии
    было ближе к земле в этот раз ... -
    в высоте абсолютной катапульта решает не больше,
    если снизу – прицел, и прищур ненавидящих глаз.
    если снизу война и страны, разделенная площадь...
    кто он...
    летчик Филиппов?
    просто воин, и Родины - сын...
    просто выполнил долг ...просто действовал, мужеству верен.
    сложно, вот что принять: что уже никогда до росы
    не пройдет по траве, и не встретит его Дона – берег...
    не судьба выбирает... воин сам выбирает судьбу.
    Он, идущий на смерть, прежде долга - чеку не отдернет.
    пистолет отстреляв, взял другой, обернувшись на гул:
    самолет догорает... краснозвездные крылья на дерне...
    парашютные стропы: километры земного пути...
    тридцать три года жизни и, как должно к Христовому сроку,
    испытанием главным - он остался один на один,
    с озверевшим врагом, для расправы покинувшим логово...
    и, как должно –
    герою -
    время дарит мгновенье судьбы:
    даже раненый бьется! окружающих крики гортанны.
    черной сворой ползут! под повязками черными – лбы...
    обескровленный бьется!
    хоть любые усилия – титановы.
    и мишени, считая, понимая, что кончился бой,
    дав приблизиться - первым, отрывая чеку от гранаты,
    напоследок сказал,
    забирая их жизни с собой:
    «Слишком вы торопились надругаться над трупом, ребята...
    Это вам за пацанов!»
    с фотографии школьной смотрит мальчик ...
    «бездонные глаза» - говорят про такой взгляд.
    а еще:
    смелость, воля, мужество, решимость...
    вот из таких мальчишек
    судьба выбирает будущих Героев...
    Вечная память...
    masyanya
  11. Птичка Сегодня, 13:33
    Вечного полёта.......вечная память ГЕРОЮ!!!
    Птичка
  12. Separ Сегодня, 14:25
    Царствие небесное земляку. Земля пухом и вечного неба..

    Вот только одно что-то не так...
    Почему прощание с героем было в ничего из себя не представляющем Доме офицеров в Северном микрорайоне Воронежа (почти на окраине города) ? У нас в городе есть прекрасный старый Дом офицеров...
    Ответ - старый Дом офицеров ( где прощались со многими Героями как России так и СССР) по-чьему то велению отдан на всякие "продажные" мероприятия (шубы и прочее). Обидно.
    Separ
  13. XXXIII Сегодня, 15:28
    Спасибо тебе Рома Филипов за героический подвиг, за храбрость, за отвагу, за то что не сдался без боя.....Ты в наших сердцах !!! Соболезную родным и близким!!!
    Спасибо второму пилоту за то что сделал все что смог!!!
    XXXIII
  14. MoJloT Сегодня, 15:55
    Сложно поверить с какими людьми я живу в одной стране. Вечная память, честь и слава герою, он не умер, он растворился в наших сердцах.
    MoJloT
  15. NF68 Сегодня, 17:43
    Вечная память.
    NF68
    1. АВП 518 Сегодня, 18:43

      Подошёл к воротам рая
      В окружении врагов
      И сказал чеку срывая:
      «Это вам за пацанов!»
      АВП 518
  16. armourer Сегодня, 20:32
    Прощай Роман
    armourer
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