В Воронеже началась церемония прощания с Романом Филиповым

Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества Имя Романа Филипова навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников.

Его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье.

Им восхищаются сотни тысяч людей. Мы говорим: Герои живут вечно. И Роман будет жить среди нас, в нашей памяти.

Сотни горожан приходят с цветами к Дому офицеров в Северном микрорайоне Воронежа, чтобы проститься с погибшим в Сирии российским лётчиком Романом Филиповым. Гроб с телом майора Филипова был доставлен спецбортом (военно-транспортным Ил-76) в Воронеж с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Чкаловском с погибшим офицером ВКС РФ простились представители руководства министерства обороны.Из заявления замминистра обороны Николая Панкова:Экс-главком ВВС генерал Михайлов на церемонии прощания заявил о том, что подвиг майора Филипова буквально потряс людей не только в России, но и за пределами страны.Владимир Михайлов:Простился на аэродроме Чкаловский с погибшим лётчиком и глава МО РФ Сергей Шойгу.Церемония прощания началась в 12:00 в Воронеже. Героя России майора Филипова похоронят на Коминтерновском кладбище столицы Черноземья, на Аллее Героев.