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В Воронеже началась церемония прощания с Романом Филиповым
Сотни горожан приходят с цветами к Дому офицеров в Северном микрорайоне Воронежа, чтобы проститься с погибшим в Сирии российским лётчиком Романом Филиповым. Гроб с телом майора Филипова был доставлен спецбортом (военно-транспортным Ил-76) в Воронеж с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Чкаловском с погибшим офицером ВКС РФ простились представители руководства министерства обороны.
Из заявления замминистра обороны Николая Панкова:
Экс-главком ВВС генерал Михайлов на церемонии прощания заявил о том, что подвиг майора Филипова буквально потряс людей не только в России, но и за пределами страны.
Владимир Михайлов:
Простился на аэродроме Чкаловский с погибшим лётчиком и глава МО РФ Сергей Шойгу.
Церемония прощания началась в 12:00 в Воронеже. Героя России майора Филипова похоронят на Коминтерновском кладбище столицы Черноземья, на Аллее Героев.
Из заявления замминистра обороны Николая Панкова:
Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества Имя Романа Филипова навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников.
Его семья, жена Ольга Сергеевна и дочурка, останутся всегда в нашей большой армейской семье.
Экс-главком ВВС генерал Михайлов на церемонии прощания заявил о том, что подвиг майора Филипова буквально потряс людей не только в России, но и за пределами страны.
Владимир Михайлов:
Им восхищаются сотни тысяч людей. Мы говорим: Герои живут вечно. И Роман будет жить среди нас, в нашей памяти.
Простился на аэродроме Чкаловский с погибшим лётчиком и глава МО РФ Сергей Шойгу.
Церемония прощания началась в 12:00 в Воронеже. Героя России майора Филипова похоронят на Коминтерновском кладбище столицы Черноземья, на Аллее Героев.
Использованы фотографии: Твиттер
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