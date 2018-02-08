ДНР: В Донбасс прибыли офицеры США для проверки готовности подразделений ВСУ к наступлению

В зону так называемой АТО с инспекцией прибыла группа офицеров из командования ВС США в сопровождении представителей Генштаба ВСУ

Представители командования вооруженных сил США прибыли в зону конфликта в Донбассе для проведения инспекции на предмет готовности украинских подразделений к наступательным действиям. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агенство новостей– сказал он.Отмечается, что основное внимание западная комиссия уделяет бригадам ВСУ, входящим в состав оперативно-тактической группировки «Донецк». Согласно разведданным, западные офицеры рекомендовали украинскому командованию убрать с позиций в районе Авдеевки боевиков группировки «Правый сектор».В ДНР не раз заявляли, что на стороне украинских силовиков воюют иностранные наемники, а инструкторы из стран НАТО координируют действия подразделений ВСУ. В ведомстве также заявляли о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии и Британии, которые обучают украинских силовиков.По данным оперативного командования ДНР, в Донбассе размещены более шестидесяти польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня.Ранее 5 февраля, республиканское командование обнародовалоо подготовке Киевом наступления на ДНР и ЛНР в промежутке между мартом и июнем текущего года. Сообщалось, что ВСУ планируют нанести удары по четырем направлениям