23:47 08 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

ДНР: В Донбасс прибыли офицеры США для проверки готовности подразделений ВСУ к наступлению

Представители командования вооруженных сил США прибыли в зону конфликта в Донбассе для проведения инспекции на предмет готовности украинских подразделений к наступательным действиям. Об этом заявил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агенство новостей

В зону так называемой АТО с инспекцией прибыла группа офицеров из командования ВС США в сопровождении представителей Генштаба ВСУ
– сказал он.

ДНР: В Донбасс прибыли офицеры США для проверки готовности подразделений ВСУ к наступлению



Отмечается, что основное внимание западная комиссия уделяет бригадам ВСУ, входящим в состав оперативно-тактической группировки «Донецк». Согласно разведданным, западные офицеры рекомендовали украинскому командованию убрать с позиций в районе Авдеевки боевиков группировки «Правый сектор».

В ДНР не раз заявляли, что на стороне украинских силовиков воюют иностранные наемники, а инструкторы из стран НАТО координируют действия подразделений ВСУ. В ведомстве также заявляли о 129 инструкторах из США, Канады, Турции, Алжира, Литвы, Латвии и Британии, которые обучают украинских силовиков.

По данным оперативного командования ДНР, в Донбассе размещены более шестидесяти польских и литовских снайперов, наводчиков артиллерийского и минометного огня.

Ранее 5 февраля, республиканское командование обнародовало сведения о подготовке Киевом наступления на ДНР и ЛНР в промежутке между мартом и июнем текущего года. Сообщалось, что ВСУ планируют нанести удары по четырем направлениям

Использованы фотографии: http://lugansk1.infо
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Салют Сегодня, 12:51
    ВСУ готовится к наступлению? так вроде новый год уже наступил...
    Салют
    1. Чёрный Сегодня, 12:55
      Приехали проверить качество мяса, которое пустят на фарш....
      Чёрный
      1. фигвам Сегодня, 12:59
        До весенней грязи могут и начать.
        фигвам
        1. Гигант мысли Сегодня, 13:16
          Ждём теперь перед президентскими выборами команды "фас" для ВСУ из-за океана.
          Гигант мысли
        2. лысова Сегодня, 13:23
          Верно подметил, нельзя обращать внимание на их сроки.
          лысова
          1. maxim947 Сегодня, 14:56
            Секретность "зашкаливает")) осталось еще накануне сообщить через фейсбук о времени начала операции...
            maxim947
    2. влад66 Сегодня, 13:28
      В любой момент могут начать,западные хозяева не зря инспектируют свое пушечное мясо. yes
      влад66
      1. Ныробский Сегодня, 13:45
        Цитата: влад66
        В любой момент могут начать,западные хозяева не зря инспектируют свое пушечное мясо. yes
        Они, представители командования США, туда как к себе на дачу ездят, а всё верещат о том, что на Дрнбассе стоят русские войска, хотя за всё время конфликта не предъявили ни одного доказательства нашего присутствия.
        Ныробский
      2. словак Сегодня, 14:54
        Ополченцы должны найти заброшенные на путях, потерянные составы с техникой. Мог ведь командующий ЗГВ дать команду выбросить их за ненадобностью, или из- за отсутствия хранилищ? Мог. Ну охранял их какой- нибудь Чонкин, да прогулял...
        словак
        1. 2607 Сегодня, 15:42
          Так и надо сделать
          2607
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:56
    Сейчас пару карт выложу
    Планом противника предусматривается силами развернутых на линии боевого соприкосновения соединений и воинских частей, входящих в группировку сил АТО при поддержке артиллерии и авиации нанести максимальное поражение НМ ДНР и ЛНР, преодолеть полосу обеспечения и прорвать первый оборонительный рубеж в пределах опорных пунктов рот и районов обороны батальонов первого эшелона подразделений НМ ДНР и ЛНР, захватить выгодные рубежи. Массированным огнем артиллерии и огневых средств танковых и мотопехотных подразделений, десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений по позициям НМ ДНР враг будет пытаться создать условия для ввода основных сил наступательной группировки ВСУ.

    Командованием ВСУ планируется основными силами нанести поражение ВС народных республик и закрепиться по рубежу Сорокино, Довжанск, Мариновка, Новоазовск. В дальнейшем, выйти на государственную границу народных республик с Российской Федерацией.

    Для достижения целей операции и усиления наступательной группировки противник предусмотрел создание оперативных резервов объединенной группировки войск: 28 омбр - на направлении главного удара и 128 огпбр на направлении другого удара.

    На направлении сосредоточения основных усилий противник двумя охватывающими ударами в направлении ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, ИЛОВАЙСК (17 отбр, 93 омбр) и в направлении МАКСИМОВКА, СТАРОБЕШЕВО, ИЛЛОВАЙСК (1 отбр, 14 омбр, частью сил 30 омбр (тб)) попытается преодолеть линию боевого соприкосновения и прорвать первый оборонительный рубеж ВС ДНР и нарастив усилия вводом вторых эшелонов и резервов, рассечь подразделения 1 АК, окружить и захватить г.ДОНЕЦК. В дальнейшем, продолжив наступление противник планирует овладеть рубежом ЛУТУГИНО, ИЛЛОВАЙСК, КОМСОМОЛЬСКОЕ, ПОБЕДА.

    Другой удар противник предполагает нанести в направлении САХАНКА, БЕЗЫМЕННОЕ (36 обрМП, 79 оаэмбр). Это позволит ему сковать наши силы на Мариупольском направлении и не дать осуществить их переброску на Донецкое направление. В последующем, нарастив усилия вводом вторых эшелонов выйти на рубеж БОЙКОВСКОЕ, НОВОАЗОВСК, тем самым лишить нас выхода к Азовскому морю.

    Вторжение на территорию ЛНР противник планирует в направлении КРЫМСКОЕ, ЛУТУГИНО (72, 92 омбр). В последующем, нарастив усилия, рубежом СОРОКИНО, ДОВЖАНСК, а действиями рейдовых отрядов от подразделений десантно-штурмовых войск (80 одшбр и 81 оаэмбр) в направлении СТАНИЧНО-ЛУГАНСКОЕ, ДОВЖАНСК разгромить ВС ЛНР и выйти на государственную границу ЛНР и РФ.
    Владыка Ситх
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:02
      Вот думаю в сводку добавить what
      Владыка Ситх
      1. Чёрный Сегодня, 13:15
        Владыка Ситх, вот если честно, то НЕ ВЕРЮ я в масштабное наступление.Хотя , конечно, готовится к отражению возможной атаки со стороны укровермахта безусловно надо. И прорабатывать все варианты тоже.
        Чёрный
        1. Владыка Ситх Сегодня, 13:19
          Я вот тоже сомневаюсь в наступлении. Кстати, годовщина Дебальцевской операции. Думаю наши специально нагоняют волну и ищут повод, чтобы украм еще один урок дать.
          Владыка Ситх
    2. To be or not to be Сегодня, 13:21
      Соотношение сторон на направлениях наступления почти равное..
      И что это значит для наступающей стороны и в условиях той местности ??
      To be or not to be
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:22
        Я вам больше скажу, по информации украинских и западных СМИ, у них по технике и артиллерии даже меньше, чем у нас.
        Владыка Ситх
        1. rodus Сегодня, 16:32
          Кидай в сводку, - коли начали волну гнать, покажем цунами laughing
          rodus
        2. Антарес Сегодня, 23:20
          Цитата: Владыка Ситх
          Я вам больше скажу, по информации украинских и западных СМИ, у них по технике и артиллерии даже меньше, чем у нас.

          у нас везде готовятся к обороне, ибо плюсуються силы РФ на границе(возможные отпускники и прочие ихтамнеты)...Но СМИ гонят пургу о "очередном летнем/зимнем/весеннем/осеннем наступлении.
          Если сравнивать военторг-то наши тут проигрывают. Почти все сами.
          Антарес
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:57
    .............стояло тихое утро 22 июня и лишь из-за покрытой туманом пограничной речки неясно и приглушённо пофыркивали моторы..........
    КВУ-НСвД
  4. Виктор-М Сегодня, 12:57
    Всё готовиться к 18 марта, чтобы сорвать выборы президента в России.
    Виктор-М
    1. jjj Сегодня, 13:07
      Сорвать не сорвут, а голосов обязательно добавят, особенно, если верховный о сортирах напомнит
      jjj
    2. Orionvit Сегодня, 13:14
      Цитата: Виктор-М
      чтобы сорвать выборы президента в России

      Ну сорвать не сорвут, но вот вони будет до небес. Особенно, если "случится" очередной котёл.
      Orionvit
    3. РУСС Сегодня, 14:31
      Цитата: Виктор-М
      Всё готовиться к 18 марта, чтобы сорвать выборы президента в России.

      Каким образом??? laughing laughing laughing
      РУСС
  5. частное лицо Сегодня, 12:58
    Кто только не обучает хохлов, не уж то перевелись свои учителя? Им то самим не стыдно "сильнейшая армия" на континенте а обучают алжирцы да латыши. Фото зачёт обезьяны увидели гранатомёт.
    частное лицо
    1. Ныробский Сегодня, 13:56
      Цитата: частное лицо
      Кто только не обучает хохлов, не уж то перевелись свои учителя? Им то самим не стыдно "сильнейшая армия" на континенте а обучают алжирцы да латыши
      Тут недавно один израильский гражданин, который волонтёрил на укроповской стороне, написал краткую характеристику ВСУ - генералы и командиры тупые, а солдаты не знают что такое дисциплина и напоминают последних зачухонцев без мотивации. В основном руководствуются лекалами военной науки времён СССР, хотя военная наука шагнула далеко вперёд. Заварушка матрасам нужна даже не завтра, а вчера, а натаскать ВСУ по стандартам НАТО уже просто не хватает времени.
      Ныробский
      1. raw174 Сегодня, 14:47
        Цитата: Ныробский
        а натаскать ВСУ по стандартам НАТО уже просто не хватает времени.

        Натаскивали уже Крымских украинских морпехов, что то оно им не помогло в 2014... Взяли тёпленьких, прямо из кроватки.
        raw174
        1. Антарес Сегодня, 23:23
          Цитата: raw174
          Крымских украинских морпехов, что то оно им не помогло в 2014

          бригады, тренирующиеся регулярно(до 2014) как раз были наиболее стойкими и больше всего подготовлены. Хотя это больше объясняться постоянными тренировками, а крымчане там на отдыхе были дома. Николаевская, закарпатская, днепропетровская и др-дислоцировались дома. В Украине же по тер. признаку служили. Так что "тепленькие" сейчас служат в РФ.
          Антарес
  6. Антисовок 3 Сегодня, 13:01
    Наличие в списке стран, отправивших инструкторов - учителей будущих палачей, Алжира, крупнейшего заказчика российских вооружений, и феерически братской Турции забавляет. Верные олахитствующие союзники мудрых кремлинов.
    Антисовок 3
  7. Влад Морозов Сегодня, 13:11
    Проверить готовность к могилизации! Какое наступление при равных вооружения!? Лохлов должно быть больше минимум в три раза! И то, с такими вояками нереально одержать победу.
    Влад Морозов
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:13
    А ведь пойдут гады! Их там держат не нам назло, а чтобы Хорватский сценарий реализовать! Вопрос во времени, но бойня там снова будет.
    Геркулесыч
  9. Denis Obukhov Сегодня, 13:29
    Это будет финальная попытка для ВСУ, после которой украина перестанет существовать в нынешних границах, а её армия прекратит существование и никаких минских соглашений больше не будет-в прошлые разы эти соглашения спасли эту недоармию от полного разгрома!
    Denis Obukhov
  10. Горный стрелок Сегодня, 13:35
    Или "под выборы", или - никак. Нет никакого резона наступать в другое время. Поскольку военного успеха не будет. Да он и не планируется. Им бы как нибудь на выборы повлиять...
    Горный стрелок
    1. Alex-a832 Сегодня, 13:57
      Скорее у них несколько вероятных раскладов, которые их устроят. С Южной Осетией полосатые думали, что олимпиада - это отличное прикрытие. А теперь выборы. Хотя и олимпиада только начинается... А если Путин не решится отправить войска в драку, то можно сильно подрезать голоса за него на выборах, в чём я лично сомневаюсь, но у госдепа свои консультанты, и не факт, что адекватные.
      Alex-a832
  11. Alex-a832 Сегодня, 13:47
    В 2008 США подготовили и науськали грузин на вторжение в Южную Осетию. Итог: Грузия получила по нежному месту и осталась без Южной Осетии. Полосатики похоже решили, что грузины оказались гуановыми воинами и можно тот же "гениальный" план повторить с каклами. Ну-ну. История идёт по спирали...
    Alex-a832
  12. Михаил Филиппов Сегодня, 13:51
    Да не будет никакого наступления. Скорее инспекция по иному поводу: ВСУ ведь они оружие хотят передать.
    Михаил Филиппов
  13. sgr291158 Сегодня, 14:06
    Готовятся значит, ну пусть готовятся. По соплям получат и те и эти.
    sgr291158
  14. Hariton Laptev Сегодня, 14:09
    Готовятся и если и будет то все будет уже не как 4 года назад, хохлы времени даром не теряли, готовились, учились, вооружались и рассчитывать на легкую победу ни в коем случае не стоит.
    Hariton Laptev
  15. Прутков Сегодня, 17:17
    Они не могут не пойти в наступление. И причина не в их кровожадности. Дело в том , что жизненный цикл проекта "Украина - не Россия" подходит к концу. Всё что можно с этого проекта поимели, за и исключением Крыма. Кормить дальше Украину ни кто не будет. Изначально, это должна была быть Россия. Её ещё в 2014 году затягивали на Украину разными провокациями. Но Россия на войну не явилась. Дальше начинается этап потерь как имиджевых (наци в Киеве), так и финансовых (Украина - банкрот). Пришло время делить "тушку". Для этого всё готово. Даже силовой ресурс на месте. Укрполлит бригада создана. Правда, украинцы в неё только повара и уборщики, остальные поляки с прибалтами. Есть куча "медицинских инструкторов" которые стреляют лучше, чем накладывают шины. Потому и воют галицайские тягнибоки и фарионы, что чуют - скоро их турнут из Львова. И ждет их "счастливая" судьба ЗУНР. Но раздел страны должен быть начат не "просвещенными европейцами и благородными янки". Это должна сделать коварная Россия. Для этого и должно начаться наступление, которое очень быстро превратится в кровавую зраду. И украинские генералы прекрасно понимают, что после этого ждет их трибунал. Для этого и летал Полторак в Вашингтон (не за Джавелинами), за гарантиями личной безопасности. И разгром ВСУ должен быть таким, чтобы российские войска оказались в Киеве. Тогда можно будет на Россию повесить украинские долги и останки ( не остатки) Украины. Но даже, если Россия не пойдет на Киев, то все равно, постараются нанести большие материальные и человеческие потери на Донбассе. Потому и удары планируются, судя по картам, не в обход городских кварталов, а по ним. Всё это должна будет восстанавливать Россия. Понимают ли украинские солдаты, что их готовятся гнать на убой, т.к. после всех разрушений их брать в плен не будут? Надо им об этом доводить. Что же касается сроков. То скорее всего, на выборы ничего не будет. Лишние плюсы Путину на выборы, типа - твердый лидер, победитель, давать не будут. Скорее всего, перед ЧМ-2018.
    Прутков
    1. Антарес Сегодня, 23:25
      Цитата: Прутков
      Они не могут не пойти в наступление

      и так каждый год...
      набор штампов. Фронт давно устойчив, изоляция ОРДиЛО совершена 3 сторонами конфликта.
      Антарес
  16. Bosch Сегодня, 18:02
    Бандерлоги - послушные шавки своих заокеанских хозяев.
    Bosch
  17. Лексус Сегодня, 19:48
    И чхать (очень мягко сказано) хотели на "озабоченности" нашего МИДа.
    Лексус
Картина дня