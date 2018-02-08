23:48 08 февраля
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Украинский завод, делавший корпуса для советских танков, могут «порезать на металлолом»

Мариупольское предприятие «Азовмаш», которое ранее делало корпуса для советских танков, уже больше двух лет не выплачивает рабочим зарплату и может быть вообще разрезано на металлолом, сообщает Взгляд со ссылкой на председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.



Вопрос о судьбе завода Жебривскому в эфире канала NewsOne задала жительница Мариуполя, которая рассказала, что на «Азовмаше» с 2015 года не выплачивают зарплату, а вместо 15 тыс. рабочих на предприятии-гиганте осталась только одна тысяча.


Глава администрации пояснил, что у предприятия «огромные долги по кредитам – около 700 млн. долларов», причем кредиторами, «являются два российских банка».

Это предприятие может быть порезано на металлолом,
сказал он.

Жебривский пояснил, что «резка на металлолом», может помочь работникам получить свои деньги.

Насколько я знаю, они пробуют найти рынки сбыта и в Иране, и в Африке, и в других странах. Пока не удается,
добавил он.

«Азовмаш» – одно из крупнейших украинских предприятий, которое производило уникальную технику: мощные краны, тяжелое металлургическое оборудование, роторные комплексы, вагоны, а раньше – корпуса для бронетранспортеров, танков, оборудование для космодромов и так далее. В основном завод работал на Россию.

Именно здесь производились броневая сталь, бронекорпуса и узлы для танков Т-54, Т-62, Т-72, Т-80, Т-80, Т-84.

Использованы фотографии: https://arhano.ru
22

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Комментарии 60

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  1. bankirchik34 Сегодня, 12:58
    хорошая новость
    bankirchik34
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:01
      Жебривского в "Миротворец" за дезинформацию, все приезжающие шумеры рассказывают о небывалом подъёме промышленности.
      Аристарх Людвигович
      1. фигвам Сегодня, 13:04
        Резать на металлолом, ох как это напомнило наши 90-е, мы то переболели, а вот кто их вылечит?
        фигвам
        1. svp67 Сегодня, 13:56
          Цитата: фигвам
          а вот кто их вылечит?

          Доктор психиатор....
          svp67
          1. mishaia_23 Сегодня, 16:48
            Доктор психиатор....
            Похоже уже пациент скорее мертв, чем жив...
            Украина с имеющимися государственными долгами некогда
            Только за 2017 год государственный долг Украины увеличился на $ 6 млрд., составив $ 77 млрд. С учетом падения номинального ВВП вдвое с 2013 года, уровень госдолга эквивалентен примерно 85% валового продукта.
            В 2018 году Украине необходимо вернуть кредиторам порядка $ 10,8 млрд. — а это чуть более трети доходной части госбюджета.

            Резать на металлолом, ох как это напомнило наши 90-е, мы то переболели, а вот кто их вылечит?

            У России была возможность в 2007 - 2009 годах при высоких ценах в нефте - газовой отросли вернуть большую часть долга, но кредиторы не захотели забирать весь долг сразу...

            mishaia_23
          2. SanichSan Сегодня, 16:58
            Цитата: svp67
            Доктор психиатор....

            слышали такую поговорку "горбатого могила исправит"? wink
            SanichSan
        2. Николай Грек Сегодня, 21:44
          Цитата: фигвам
          а вот кто их вылечит?

          никто...у хохляндии нет такого ресурса, чтобы пережить разруху подобную российским 90-м!! request request request good good good
          Николай Грек
      2. Влад Морозов Сегодня, 13:14
        Отлично! Теперь можно будет буряк посадить, например
        Влад Морозов
    2. Салют Сегодня, 13:03
      этот завод был некогда частью советского ВПК, кто бы мог подумать лет 30-ть назад что кто-то скажет что развал важного военного завода на Украине хорошая новость.
      Салют
    3. Отец солдата Сегодня, 13:08
      а вот плохая новость на Украине резко подорожали "болгарки", грядет 2019 год, год халявного металлолома, ввиду не надобности транзитного газопровода и оборудования.
      Отец солдата
    4. Гигант мысли Сегодня, 13:08
      Стремились х..лы в ЕС, а попали пальцем в ж..у, такой огромный российский рынок потеряли ради кружевных трусиков.
      Гигант мысли
      1. Николай Грек Сегодня, 21:47
        Цитата: Гигант мысли
        Стремились х..лы в ЕС, а попали пальцем в ж..у, такой огромный российский рынок потеряли ради кружевных трусиков.

        recourse recourse recourse да ладно вам тоже what what what как раз в ес и попали...разве кто-то скрывал, что нищебродские страны попадая туда приходят в ещё больший упадок и и развал промышленности??? wink laughing laughing тем более примеры евроасоциировавшихся стран перед глазами!!! yes lol lol lol
        Николай Грек
    5. красноярск Сегодня, 13:22
      Цитата: bankirchik34
      хорошая новость

      Для Вас - да. А для рабочих завода? Как им жить, Вы подумали? На чужом несчастье своего счастья не построишь.
      красноярск
      1. Отец солдата Сегодня, 13:26
        Конечно думали, и даже недоумевали как можно за 24 года все развалить, вам примера России 90-х мало ? алкаш-презик, бандиты, гражданская война, разруха, кредиты МВФ...........ничего нового, очнитесь вам до пропасти пол-шага.
        Отец солдата
      2. влад66 Сегодня, 13:33
        Цитата: красноярск
        Для Вас - да. А для рабочих завода? Как им жить, Вы подумали? На чужом несчастье своего счастья не построишь.

        А это вам надо было думать когда скакали на майдане и рвали связи с Россией,снова Россия виновата?Вот честное слово не жаль вас ни капли.если своего ума нет,чужим не проживешь,у вас без виз есть вот и ради бога езжайте ищите работу,да обрящете.
        влад66
        1. красноярск Сегодня, 13:49
          Цитата: влад66
          Цитата: красноярск
          Для Вас - да. А для рабочих завода? Как им жить, Вы подумали? На чужом несчастье своего счастья не построишь.

          А это вам надо было думать когда скакали на майдане и рвали связи с Россией,снова Россия виновата?Вот честное слово не жаль вас ни капли.если своего ума нет,чужим не проживешь,у вас без виз есть вот и ради бога езжайте ищите работу,да обрящете.

          Уважаемые мои "Отец солдата" и "влад66" вы должны понять одно - организованное и агрессивное, хоть и дебильное меньшинство, всегда одержит верх над нормальным но неорганизованным и, к тому же нищим, большинством. Со стороны кажется - взяли, всем миром поднялись... и все дела. Но вы же понимаете, что даже постройкой сарая обязательно кто-то да руководит. А на Ваш совет, влад66, это на словах все просто. В жизни все несколько иначе. И последнее - никому не верте, что на майдане скакала вся Украина.
          красноярск
          1. влад66 Сегодня, 13:58
            Цитата: красноярск
            В жизни все несколько иначе. И последнее - никому не верте, что на майдане скакала вся Украина.

            Я не только не верю,я это знаю,родственников полно живет.
            Цитата: красноярск
            организованное и агрессивное, хоть и дебильное меньшинство, всегда одержит верх над нормальным но неорганизованным и, к тому же нищим, большинством.

            Результат то налицо,тем более что мы в России прошли свои 90-е,все точно так же было,как и на Украине сейчас,может и вы со временем пройдете свои и будете вспоминать как страшный сон. yes Но это ВАШ выбор и нести этот крест именно ВАМ.Не мы рвали,разорвать легко,восстановить намного труднее и когда это произойдет,одному богу известно. requestПы Сы мы вообще то не прыгаем вот от счастья,что у соседа корова померла,зря вы так думаете,но и плакать точно не собираемся,повторюсь это ваш выбор. hi
            влад66
            1. красноярск Сегодня, 14:13
              Цитата: влад66

              Результат то налицо,тем более что мы в России прошли свои 90-е,все точно так же было,как и на Украине сейчас,может и вы со временем пройдете свои и будете вспоминать как страшный сон. yes Но это ВАШ выбор и нести этот крест именно ВАМ.Н е мы рвали,разорвать легко,восстановить намного труднее и когда это произойдет,одному богу известно. request

              Влад, Ваши слова - "Но это Ваш выбор" меня, честно говоря, несколько унижают, если не оскорбляют. И таких как я миллионы. И, во всяком случае пока, мы ничего, увы, не можем сделать.
              красноярск
              1. влад66 Сегодня, 14:26
                Цитата: красноярск
                "Но это Ваш выбор" меня, честно говоря, несколько унижают, если не оскорбляют.

                Коллега,но если это действительно так request .Прекрасно понимаю что не вы и миллионы других украинцев не желаете видеть Украину в том виде в котором она сейчас находится,дядька мой,родной брат моей матери живет в Николаеве,хоть и обвиняет нас агрессорами laughing ,но и костерит вашу нынешнюю власть на чем свет стоит.И сделать он ничего не может,только вот и побурчать на кухне.И Коллега унижать и тем более оскорблять вас не было даже в мыслях. hi
                влад66
                1. красноярск Сегодня, 15:55
                  [quote=влад66].И Коллега унижать и тем более оскорблять вас не было даже в мыслях. hi[/quote
                  Влад, спасибо на добром слове. И еще. Я пенсионер, поэтому круг общения у меня несколько снизился, но никто из тех с кем я общаюсь не считают Россию агрессором. А те, кто думает что Россия - агрессор, он просто стукнуый зомбоящиком по головушке.
                  красноярск
            2. Николай Грек Сегодня, 21:50
              Цитата: влад66
              Результат то налицо,тем более что мы в России прошли свои 90-е,все точно так же было,как и на Украине сейчас,

              это когда у нас власова пытались героем сделать??? fool fool fool если и есть какое-то небольшое сходство, то не надо говорить, что мы прошли то же самое!!! в хохляндии щас не то же самое...там щас разгул нацизма...уж этого у нас не было!!!
              Николай Грек
      3. gurzuf Сегодня, 13:42
        "Майдан" дело добровольное. А что, они думали когда соглашались с насильственным изменением власти?
        gurzuf
      4. ИССИДОР Сегодня, 14:25
        Почему? Хороших специалистов охотно принимают на оборонные предприятия в России.
        ИССИДОР
      5. Николай Грек Сегодня, 21:48
        Цитата: красноярск
        Цитата: bankirchik34
        хорошая новость

        Для Вас - да. А для рабочих завода? Как им жить, Вы подумали? На чужом несчастье своего счастья не построишь.
        на надо ля-ля!! fool fool мариуполь сам выбрал проживание под фашиками!!! request
        Николай Грек
    6. словак Сегодня, 14:48
      Новости из страны с дико растущей экономикой. Петя все равно умудрится представить это победой над "оккупантом"
      словак
  2. Svarog Сегодня, 12:59
    Удивительно, что еще не порезали... Хохлы прос..ли все что только можно..
    Svarog
    1. НасРать Сегодня, 13:04
      Цитата: Svarog
      Хохлы прос..ли все что только можно..


      А мы прос..ли Украину...
      Да чего уж там, прос...ли СССР!!! а так же СЭВ...

      Так что, кто больше прос..л - ещё вопрос!!!
      НасРать
      1. Svarog Сегодня, 13:12
        Цитата: НасРать
        Цитата: Svarog
        Хохлы прос..ли все что только можно..


        А мы прос..ли Украину...
        Да чего уж там, прос...ли СССР!!! а так же СЭВ...

        Так что, кто больше прос..л - ещё вопрос!!!

        Тут сложно не согласится ..
        Svarog
      2. Влад Морозов Сегодня, 13:17
        Кто сильно пожалел об этом?! Я - нет! Тюрьма рухнула. Страна возрождается!
        Влад Морозов
        1. Ныробский Сегодня, 16:34
          Цитата: Влад Морозов
          Кто сильно пожалел об этом?! Я - нет! Тюрьма рухнула. Страна возрождается!

          Ну, скажем так, СССР тюрьмой ни для кого и не был. А вот то, что с хребта России соскочила куча спиногрызов, это хорошо. Надо дружить "домами", и не за счёт России.
          Ныробский
          1. Николай Грек Сегодня, 21:53
            Цитата: Ныробский
            А вот то, что с хребта России соскочила куча спиногрызов, это хорошо.

            хреновенько только, что соскочили с хребта они с...нашими территориями!!! am request request
            Николай Грек
      3. Ныробский Сегодня, 14:34
        Цитата: НасРать
        А мы прос..ли Украину...Да чего уж там, прос...ли СССР!!! а так же СЭВ... Так что, кто больше прос..л - ещё вопрос!!!
        Вы всю ответственность на нас то не вешайте. Мы всего лишь 1/16 часть от всех "проср..щиков". За сохранение союза проголосовало почти 80% населения. Наибольшая доля тех, кто был против, как раз и находятся в "процветающих" Литве, Латвии, Эстонии, Грузии и Уркаине. По сути на Уркаине сейчас происходит ровно то же, что было у нас в 90-х - расцвет бандитизма, развал и уничтожение промышленности и война(на Кавказе). Только на Кавказе против нас воевали США, Европа, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и т.д. руками чеченцев направляемых бородатыми эмиссарами, которые играли на религиозных чувствах. Но хватило ума и у чеченцев и у остальной России рассмотреть в этом конфликте чужую руку и чужой интерес. А Дуркаина воюет сама с собой и против своих граждан без каких бы то ни было религиозных разногласий. Рушит экономические связи и промышленность с упоением мазохиста исключительно в ущерб себе. Если у России хватило сил и разума переломить процесс развала государства, то у Дуркаины сейчас наступает самый бум. Что с этим "отстойником" делать через пять лет, не будет знать никто, включая Европу, а матрасы традиционно умоют руки и уберутся восвояси в поисках очередного субъекта для заражения демократией. По ходу дела, если заняться поиском главного проср..ка, то именно он сегодня и режет "Азовмаш" на металлолом.
        Ныробский
    2. avt Сегодня, 13:07
      Цитата: Svarog
      . Хохлы прос..ли все что только можно..

      «Запомни, чужинец, здесь хозяин украинец»!Тащи из хаты каждый гвоздь ! Ты в ней хозяин, а не гость ! bullyНу так Мариуполь надо вертать в ЛДНР от селюков-хозюков.
      avt
    3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:08
      В стране победившего хутора всё, что сложнее сарая будет уничтожено. СУГС!
      Анкыпельгыгыргын
    4. красноярск Сегодня, 13:27
      Цитата: Svarog
      Удивительно, что еще не порезали... Хохлы прос..ли все что только можно..

      Вы тоже, в свое время, чуть не про-ли Россию избрав Ельцина. Но вам повезло, на его место врио пришел Темнейший. Да так и остался. Эх, нам бы так!!!
      красноярск
  3. morpogr Сегодня, 13:00
    Срочно пилить и продавать. Предприятие построено в СССР значит надо декомунизировать. А танки америка даст. Короче схема отработанная Южмаш, Антонов, ЗАЗ, Краз, Луаз, Лаз итд. recourse
    morpogr
    1. jjj Сегодня, 13:02
      Видимо, Мариуполь скоро вернут. Вот и стараются, чтобы ничего работающего не осталось
      jjj
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 13:00
    «Азовмаш» – одно из крупнейших украинских предприятий, которое производило уникальную технику: мощные краны, тяжелое металлургическое оборудование, роторные комплексы, вагоны, а
    На Майдане боролись не за это , а за кружевные трусики..
    КВУ-НСвД
  5. Alexey RA Сегодня, 13:02
    Глава администрации пояснил, что у предприятия «огромные долги по кредитам – около 700 млн. долларов», причем кредиторами, «являются два российских банка».

    Бггг... новый приём гибридной войны - обанкротить военный завод противника. Агрессор коварен! smile
    Alexey RA
  6. Метан Сегодня, 13:02
    Порушат все,гады укропские.Останется голая степь.Эх!Не дали Мариуполь забрать...
    Метан
  7. LiSiCyn Сегодня, 13:03
    2-а раза Т-80... На металл... yes Ни краны, ни танки, ни оборудование для космодромов, ни кому на фиг не нужны.. request Экспорт соломы, это ваше ВСЕ !!! good
    LiSiCyn
  8. iliitchitch Сегодня, 13:05
    Кушайте , товарищи . Ищущий да обрящет . Краны-корпуса и в Крыму можно и нужно делать . Чего , упс ? Ну , упс так упс . Аминь .
    iliitchitch
    1. Mestny Сегодня, 14:24
      Да не, у них не УПС, а СУГС.
      И главное - опять Россия не права! Не хочет понимаешь сочувствовать и помогать по братски попавшему в беду народу...
      Да на месте России уже бы давно висели на столбах все борцы за незалэжность - учитывая их риторику и действия, давно превратившие всю Украину в злобного неисправимого врага, подлежащего уничтожению
      Россия и так, себе в убыток терпит это всё - частью и из сочувствия кстати.
      Так мало оказывается. И порадоваться не моги!
      Mestny
  9. Strashila Сегодня, 13:08
    Вот они приоритеты американской экономики... конкуренты не нужны... всех порезать, покупать только американское.
    Strashila
  10. masyanya Сегодня, 13:09
    Ломать не строить...
    masyanya
  11. Витас Сегодня, 13:10
    т-84, что за зверь?
    Витас
    1. Alexey RA Сегодня, 13:19
      Модернизация Т-80УД, которой Малышевцы занимались до 2000 г. Потом они переключились на "Оплот", использовав в нём наработки по Т-84.
      Alexey RA
  12. Геркулесыч Сегодня, 13:10
    Так отдайте за часть долга Мариуполь России! А за всю сумму долга завода готовы забрать республики полностью!
    Геркулесыч
  13. Керенский Сегодня, 13:39
    А как такой уникальный завод в долги загнали? Он же должен мешками в бюджет заносить!
    Керенский
  14. vvp2412 Сегодня, 13:48
    Но Шумерия давно уже аграрная сверхдержава! Им эти заводы нафиг не нужны! Пусть режут!
    vvp2412
  15. svp67 Сегодня, 13:59
    Именно здесь производились броневая сталь, бронекорпуса и узлы для танков Т-54, Т-62, Т-72, Т-80, Т-80, Т-84
    Да, уж....Корпуса Т-62 и Т-72 в Мариуполе не выпускались, так как этот завод работал на Харьковский завод им Малышева, а Нижнетагильского было и есть СВОЕ корпусное производство. Но это Бог с ним, но в списке НЕТ самого массового танка Харькова, это Т-64...его то бронекорпуса КУДА из списка делись?
    svp67
  16. sgr291158 Сегодня, 14:01
    Ну вот и еще одного предприятия лишились. Чё думают своими головами, не понятно.
    sgr291158
  17. ASG7 Сегодня, 14:11
    Американцам не нужна высокоразвитая Украина, ух устраивает кучка бандеровских оборванцев терроризирующих русских, но чтобы в случае чего их можно было прижать к ногтю. Что самое печально - мнение самих украинцев никого не интересует.
    ASG7
  18. jeka424 Сегодня, 14:22
    А сколько в России заводов разорили?
    jeka424
  19. Алексей Иванов_2 Сегодня, 15:23
    Вот же блин!!! Даже страны Африки не хотят уже хоть как-то связываться с Уркаиной! А виноваты во всем "клятые москали"!
    Предлагаю могучей Раде могучей Уркаины ваще принять закон и запретить Россию напрочь!
    Алексей Иванов_2
  20. 23424636 Сегодня, 17:06
    завод Азовмаш попал к уркам после приватизации , но радость по поставкам цистерн в Россию где делали их емкость 120 кубов покрывала губительный непрофессионализм мелких еврейских клерков конторы ИСД ,осваивавших один из крупнейших объектов Минтяжпрома СССР .Помню общался с одними из Харькова и они мне рассказали как спиливали ковочный пресс 10тыс тонно сил на металл единственный в своем роде в укрине .Просто этот Кучма за кэш отдал на разруху это немалое хозяйство ,которое после винницких халдеев потеряло смысл существования. А ведь еще при покойном Владимире Бойко стоял вопрос о передаче этого актива меткомбинату им.Ильича из которого он был ранее выделен .Но , мальчики по рубке мяса на рынках, доминирующие во власти в Донецке , оставили завод на поругание таким же наперсточникам по интеллекту во уничтожение Донбасса.
    23424636
  21. faterdom Сегодня, 20:29
    Р. Ахметову пусть спасибо скажут и его верному Левченко. Когда надо было активно противодействовать путчистам вместе с Донецком они там муму катали, пытаясь "как-то все сохранить как есть". Одни милиционеры в Мариуполе выбрали сторону, но за то их и расстреляли бандеровцы.
    faterdom
  22. Бензорез Сегодня, 20:42
    Да и чёрт с ним. Сгорел сарай, гори и хата. Судя по прочитанному- там всё украдено до нас. А руины цехов особой ценности не представляют.
    Бензорез
  23. Лексус Сегодня, 21:16
    Танк "Фафлот" всё? Теперь будут "Абрамы" выклянчивать 1200 штук (по аналогии с "Джавелинами")?
    Пора анекдот актуализировать.
    Комиссия НАТО приехала в танковую часть ВСУ.
    Из бокса выходит пьяный лейтенант и, увидев их, подходит строевым шагом:
    — Панове! Командир танкового корпуса лейтенант Червонопопенко!
    — Лейтенант в должности командира корпуса?
    — Дык, всё разворовали и пропили, от танка только корпус остался…
    Лексус
  24. Антарес Сегодня, 23:15
    Мда. про ВТБ(выставляющий на торги имущество) ни слова. Правильно--во всем виноваты украинцы.
    Впрочем учитывая что 80-95 % продукции-заказы РФ, для данного завода разрыв-это смерть.Учитывая долги российским банкам. Наши как то свято блюдут долги российским банкам, несмотря на всякие негаразды с украинским имуществом в РФ.
    Ахметов тоже не заказывает там продукцию
    по данным INSIDER, в 2013 году предприятие принадлежало соратнику бывшего президента Виктора Януковича - Юрию Иванющенко. Его сыну Арсену напрямую принадлежала кипрская компания Ampezza, которая владела Azovmashinvest Holding.
    По информации Forbes, в 2015 году объем кредитов, взятых Азовмаш составил $575,8 млн. Среди кредиторов - Укрэксимбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк, Альфа-Банк, Райффайзен Банк Аваль и другие. Всего десять банков.
    При этом доля ВТБ в кредитном портфеле составляла 19,6%, что соотносится с сумой продажи объектов.
    Сейчас Украина будет предпринимать сохранить часть завода(на военных заказах) но хозяева олигархи вот кто именно довел завод до ручки, а не украинцы.
    Посмотрим что будет.
    Антарес
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