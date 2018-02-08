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Украинский завод, делавший корпуса для советских танков, могут «порезать на металлолом»
Мариупольское предприятие «Азовмаш», которое ранее делало корпуса для советских танков, уже больше двух лет не выплачивает рабочим зарплату и может быть вообще разрезано на металлолом, сообщает Взгляд со ссылкой на председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
Вопрос о судьбе завода Жебривскому в эфире канала NewsOne задала жительница Мариуполя, которая рассказала, что на «Азовмаше» с 2015 года не выплачивают зарплату, а вместо 15 тыс. рабочих на предприятии-гиганте осталась только одна тысяча.
Глава администрации пояснил, что у предприятия «огромные долги по кредитам – около 700 млн. долларов», причем кредиторами, «являются два российских банка».
Жебривский пояснил, что «резка на металлолом», может помочь работникам получить свои деньги.
«Азовмаш» – одно из крупнейших украинских предприятий, которое производило уникальную технику: мощные краны, тяжелое металлургическое оборудование, роторные комплексы, вагоны, а раньше – корпуса для бронетранспортеров, танков, оборудование для космодромов и так далее. В основном завод работал на Россию.
Именно здесь производились броневая сталь, бронекорпуса и узлы для танков Т-54, Т-62, Т-72, Т-80, Т-80, Т-84.
Вопрос о судьбе завода Жебривскому в эфире канала NewsOne задала жительница Мариуполя, которая рассказала, что на «Азовмаше» с 2015 года не выплачивают зарплату, а вместо 15 тыс. рабочих на предприятии-гиганте осталась только одна тысяча.
Глава администрации пояснил, что у предприятия «огромные долги по кредитам – около 700 млн. долларов», причем кредиторами, «являются два российских банка».
Это предприятие может быть порезано на металлолом,сказал он.
Жебривский пояснил, что «резка на металлолом», может помочь работникам получить свои деньги.
Насколько я знаю, они пробуют найти рынки сбыта и в Иране, и в Африке, и в других странах. Пока не удается,добавил он.
«Азовмаш» – одно из крупнейших украинских предприятий, которое производило уникальную технику: мощные краны, тяжелое металлургическое оборудование, роторные комплексы, вагоны, а раньше – корпуса для бронетранспортеров, танков, оборудование для космодромов и так далее. В основном завод работал на Россию.
Именно здесь производились броневая сталь, бронекорпуса и узлы для танков Т-54, Т-62, Т-72, Т-80, Т-80, Т-84.
Использованы фотографии: https://arhano.ru
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