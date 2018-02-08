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Fancy Bears: За программой по дискредитации российского спорта стоит правительство Канады
Хакерское объединение Fancy Bears опубликовало материал, в котором рассказывает о заказе по оказанию давления на российский спорт. Этот заказ, как сообщается, был получен небезызвестным Ричардом Маклареном, занимавшимся во главе спецкомиссии ВАДА «расследованием фактов употребления допинга российскими спортсменами». В материале отмечено, что заказ такого характера был получен комиссией Всемирной антидопинговой ассоциацией от правительства Канады.
Хакеры получили примечательные данные о канадской программе. Речь идёт о программе «Завоюй подиум», которая стартовала в Канаде в феврале 2004 года. Тогда 13 федераций по зимним видам спорта, канадский Национальный олимпийский комитет и некоторые другие организации начали работу на системой улучшения результатов канадских спортсменов. Одной из причин запуска такой программы стали частые провалы канадской команды на зимних ОИ. В частности, на своей домашней Олимпиаде в Калгари 1988 канадцы не завоевали ни одного «золота».
В распоряжении хакеров оказались отчётные ведомости о том, что средства, выделенные канадским правительством в рамках упомянутой программы, шли, в том числе, на «совершенствование работы ВАДА». Примечательно, что финансирование в этом направлении увеличилось после того, как канадский юрист Макларен возглавил ту самую комиссию, которая в итоге, не представив ни единого доказательства, объявила о «поголовной виновности» в употреблении допинга российских атлетов.
Fancy Bears публикует переписку руководства МОК и ВАДА, из которой становится понятно, что ВАДА отрабатывала прямой заказ по дискредитации российского спорта.
Напомним, что сегодня в Пхёнчхане проходит выездное (экстренное) заседание Международного спортивного арбитража, рассматривающего апелляции более 40 российских спортсменов, ранее отстранённых от Игр решением МОК.
Хакеры получили примечательные данные о канадской программе. Речь идёт о программе «Завоюй подиум», которая стартовала в Канаде в феврале 2004 года. Тогда 13 федераций по зимним видам спорта, канадский Национальный олимпийский комитет и некоторые другие организации начали работу на системой улучшения результатов канадских спортсменов. Одной из причин запуска такой программы стали частые провалы канадской команды на зимних ОИ. В частности, на своей домашней Олимпиаде в Калгари 1988 канадцы не завоевали ни одного «золота».
В распоряжении хакеров оказались отчётные ведомости о том, что средства, выделенные канадским правительством в рамках упомянутой программы, шли, в том числе, на «совершенствование работы ВАДА». Примечательно, что финансирование в этом направлении увеличилось после того, как канадский юрист Макларен возглавил ту самую комиссию, которая в итоге, не представив ни единого доказательства, объявила о «поголовной виновности» в употреблении допинга российских атлетов.
Fancy Bears публикует переписку руководства МОК и ВАДА, из которой становится понятно, что ВАДА отрабатывала прямой заказ по дискредитации российского спорта.
Напомним, что сегодня в Пхёнчхане проходит выездное (экстренное) заседание Международного спортивного арбитража, рассматривающего апелляции более 40 российских спортсменов, ранее отстранённых от Игр решением МОК.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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