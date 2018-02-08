23:46 08 февраля
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Fancy Bears: За программой по дискредитации российского спорта стоит правительство Канады

Хакерское объединение Fancy Bears опубликовало материал, в котором рассказывает о заказе по оказанию давления на российский спорт. Этот заказ, как сообщается, был получен небезызвестным Ричардом Маклареном, занимавшимся во главе спецкомиссии ВАДА «расследованием фактов употребления допинга российскими спортсменами». В материале отмечено, что заказ такого характера был получен комиссией Всемирной антидопинговой ассоциацией от правительства Канады.

Хакеры получили примечательные данные о канадской программе. Речь идёт о программе «Завоюй подиум», которая стартовала в Канаде в феврале 2004 года. Тогда 13 федераций по зимним видам спорта, канадский Национальный олимпийский комитет и некоторые другие организации начали работу на системой улучшения результатов канадских спортсменов. Одной из причин запуска такой программы стали частые провалы канадской команды на зимних ОИ. В частности, на своей домашней Олимпиаде в Калгари 1988 канадцы не завоевали ни одного «золота».

В распоряжении хакеров оказались отчётные ведомости о том, что средства, выделенные канадским правительством в рамках упомянутой программы, шли, в том числе, на «совершенствование работы ВАДА». Примечательно, что финансирование в этом направлении увеличилось после того, как канадский юрист Макларен возглавил ту самую комиссию, которая в итоге, не представив ни единого доказательства, объявила о «поголовной виновности» в употреблении допинга российских атлетов.


Fancy Bears: За программой по дискредитации российского спорта стоит правительство Канады


Fancy Bears публикует переписку руководства МОК и ВАДА, из которой становится понятно, что ВАДА отрабатывала прямой заказ по дискредитации российского спорта.

Напомним, что сегодня в Пхёнчхане проходит выездное (экстренное) заседание Международного спортивного арбитража, рассматривающего апелляции более 40 российских спортсменов, ранее отстранённых от Игр решением МОК.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Андрей К Сегодня, 13:08
    Fancy Bears
    ...За программой по дискредитации российского спорта стоит правительство Канады...

    В Канаде крупнейшая диаспора майдаунов...
    ...заказ такого характера был получен комиссией Всемирной антидопинговой ассоциацией от правительства Канады...

    Правительство Канады получило заказ от соседа по Северной Америке. А при наличии генной предрасположенности к прогибу, взяло под козырёк и рванула навоз на вентилятор закидывать...
    Андрей К
    1. Чёрный Сегодня, 13:10
      Решения МОК и ВАДА по российским спортсменам - чистая ПОЛИТИКА., а все эти программы типо «Завоюй подиум», лишь довесок.
      Чёрный
      1. Отец солдата Сегодня, 13:23
        Олимпийское движение себя изжило, все растлили деньги и гордыня, погоня за результатом затмило все совесть, честь, состязательность. Предлагаю возродить игры доброй воли и сделать упор на развитие массового спорта в России, это важнее мировых спортивных понтов.
        Отец солдата
        1. НасРать Сегодня, 13:28
          Цитата: Отец солдата
          Олимпийское движение себя изжило,.....


          Если заметили - весь спорт себя изжил..когда в спорт пришли большие деньги..




          НасРать
          1. Hoc vince Сегодня, 14:17
            "Порядочность - это замечательная вещь, особенно когда все вокруг порядочные, а ты жулик"(с)
            Да, фармацевтическая химия далеко продвинулась, а совесть также далеко отодвинулась...
            Hoc vince
      2. влад66 Сегодня, 13:41
        Цитата: Чёрный
        Решения МОК и ВАДА по российским спортсменам - чистая ПОЛИТИКА., а все эти программы типо «Завоюй подиум», лишь довесок.

        А ведь если копнуть в отношении самой Канады в 2010 году Олимпиада в Ванкувере,канадцы подозрительно много золота там взяли и ох чувствуется не спроста. what
        влад66
        1. Чёрный Сегодня, 14:12
          Цитата: влад66
          А ведь если копнуть

          Влад, да там и копать не надо. Что у них, что у норвежцев , что у американцев - пол-сборной "астматики" laughing .
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 14:25
            Кстати , в Канаде ВАДу хорошо потороллили laughing Русское световое шоу для WADA в Монреале
            Чёрный
      3. Ныробский Сегодня, 14:48
        Цитата: Чёрный
        Решения МОК и ВАДА по российским спортсменам - чистая ПОЛИТИКА., а все эти программы типо «Завоюй подиум», лишь довесок.

        Нет, довесок у них ещё впереди...Пилюлина называется. yes
        Ныробский
    2. Гигант мысли Сегодня, 13:14
      Англосаксы на этот раз в образе Канады напакостили России, но теперь пусть бедные подёргаются. от сознания того, что их всё таки настигнет наша месть, как известно, ожидание наказания бывает страшнее самого наказания.
      Гигант мысли
      1. Azim77 Сегодня, 13:30
        Вот поэтому они так боятся и визжат о вмешательствах в выборы хакеров, потому, что именно из-за хакеров всплывают их грязные делишки и ложь.
        Azim77
    3. Антарес Сегодня, 22:56
      Цитата: Андрей К
      В Канаде крупнейшая диаспора майдаунов...

      там нет такой диаспоры.
      Численность украинской диаспоры-около миллиона(для сравнения в РФ в разы больше-крупнейшая диаспора в мире)
      Антарес
  2. masyanya Сегодня, 13:17
    Пора менять лозунг... О спорт, ты- война!!!
    masyanya
    1. g1washntwn Сегодня, 15:02
      Совсем не так, там слово "Мир" с большой буквы. А "исключительные" внезапно стали считать, что они пупок этого Мира. Не вдаваясь в анатомические подробности:
      g1washntwn
  3. senima56 Сегодня, 13:18
    ....а Канада это страна-убежище недобитых бандеровцев и "героев" УПА!
    senima56
    1. Антарес Сегодня, 23:00
      Цитата: senima56
      ....а Канада это страна-убежище недобитых бандеровцев и "героев" УПА!

      основная часть украинской диаспоры Канады-это волны переселенцев до революции и после нее(сразу). Последующие волны были меньшего размаха.
      ЧТо ж вас прямо тянет назвать всех канадских украинцев-"бандеровцами"? У меня там подруга живет-так она украинка-а родня из ЯРославля, включая брата, который тоже украинец по паспорту но родился в Ярославле. Они что-тоже бандеровцы?
      Статья-5 минутка ненависти к Канаде.Добавили украинскую нотку.
      Тайны и заговоры против РФ... у самой РФ нет возможности влиять на мир? А как же величие? Судя по урапатриотам--им любая проблема по плечу(дивана)
      Антарес
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:20
    Зря они нас разозлили. Россияне ведь не остановится, пока не "дожмут" эту ситуацию до окончательного предела... wassat
    Горный стрелок
    1. mihey Сегодня, 14:16
      Цитата: Горный стрелок
      Россияне ведь не остановится, пока не "дожмут" эту ситуацию до окончательного предела...

      Вашими бы устами, да мед бы пить. (с) Хотелось бы, да у кого на это воля есть?
      mihey
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:21
    Страна хренового глиста много на себя взвалила! Локеи сша, решили выслужится?
    Геркулесыч
  6. Лесс Сегодня, 13:23
    Макларен? Расстрелять!
    Лесс
  7. Виктор-М Сегодня, 13:26
    Всех на полиграф, всех членов МОК, WADA, и лично Макларена с прямым эфиром на весь Мир.
    Виктор-М
    1. PSih2097 Сегодня, 16:19
      Цитата: Виктор-М
      Всех на полиграф, всех членов МОК, WADA, и лично Макларена с прямым эфиром на весь Мир.

      если допрос, то только с помощью химии...
      PSih2097
  8. rocket757 Сегодня, 13:35
    Если на баксики их за это развести, тогда мож и поймут\ дойдёт, а так, эт англосаксонская тема, пока.
    Вот когда! Тогда и .... !
    А пока, бороться и выигрывать всё что можем! Искать союзников, хоть временных попутчиков, а иначе всё так и будет продолжаться.
    rocket757
  9. Росомаха Сегодня, 13:48
    Цитата: Отец солдата
    Олимпийское движение себя изжило, все растлили деньги и гордыня, погоня за результатом затмило все совесть, честь, состязательность. Предлагаю возродить игры доброй воли и сделать упор на развитие массового спорта в России, это важнее мировых спортивных понтов.

    Дельна мысль, да в ухо нашим правителям... hi
    Росомаха
    1. Васся Вассин Сегодня, 14:12
      С правой? С левой? Не, лучше с ноги, подкованным носком сапога.
      Васся Вассин
  10. Vard Сегодня, 14:15
    Не... это не то... надо учитывать менталитет... У них неуплата налога например... страшнее отцеубийства... вот и надо что то придумать в этом ключе...
    Vard
  11. Komissar 4K Сегодня, 16:12
    Предлагаю выйти из олимпийского движения, создать своё. Вложить в это деньги и снимать сливки.
    Komissar 4K
  12. Дормидонт Сегодня, 16:40
    Не стоит их разделять. Англосаксы один крепкий смердящий русофобией кагал
    Дормидонт
  13. NF68 Сегодня, 17:42
    Не плохо было бы и заказчиков и исполнителей заказа нефно взять под белы руки да добиться реального рассмотрения этого вопроса в суде.
    NF68
  14. AlexanderVP Сегодня, 18:31
    Давайте порассуждаем о доказательствах: где доказательства истинности данных Fancy Bears?
    AlexanderVP
  15. Ураган70 Сегодня, 19:13
    Почему нет? Самая большая диаспора скауасов в стране-сателлите США- Канаде... Новость то в чем?
    Сказали бы- Австралия, Н.Зеландия и т.п. никто б не удивился. То что мы называем Русским миром, эти - англосаксонский... Вот его и предстоит нагнуть России! Тяжко будет России, ибо у нас "много" союзников, типа Назара-латиницы, Луки Транзитного и стран-участниц ОДКБ-беспомощного... Но... Как показывает г-жа История- Враг будет разбит, Победа будет за нами!!! Остануться только черные шляпки, но это нам не помеха при их поклонении Золотому Тельцу, духа у них нет, они воюют только возле дома, охраняя свою мошну... Так что, Профессор, оттачивай мастерство в пошиве одежды, ремонте обуви, парикмахерском искусстве и т.п.
    Ураган70
  16. assa67 Сегодня, 19:48
    поздно по судам подались наши спортсмены...чунуши не шевелились....надо было восстановиться...и начьхать на эту олимпиаду...вот это демарш был бы....а сейчас просто противно,чесслово
    assa67
  17. ушкуйник Сегодня, 21:36
    ...За программой по дискредитации российского спорта стоит правительство Канады...
    Наверное, должен бы об этом знать зампред российского правительства Виталий Мутко. И заранее принять действенные контрмеры. Проспал, зампред!
    ушкуйник
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