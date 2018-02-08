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Средства контроля «Улей-1М» и «Мурена-1СВ» встали на защиту военных объектов ЗВО
На защиту объектов Западного военного округа (ЗВО) встали новейшие интегрированные комплексы средств контроля доступа «Улей-1М», наблюдательные вышки из состава комплекса «Мурена-1СВ», системы охраны комнат хранения оружия и режимных помещений «ПОРП-1», а также системы остановки колесного транспорта «Рубеж 4000», сообщает пресс-служба округа
Кроме того, все военнослужащие округа, задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов, имеют личные умные часы-браслеты, позволяющие скрытно передавать на пульты командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.
Канал связи, использующийся для передачи таких данных, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.
Современные автоматизированные системы охраны включают в себя замену прежних технических средств обнаружения, сигнализационных заграждений, сигнально-блокировочных и питающих сетей- говорится в сообщении.
Кроме того, все военнослужащие округа, задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов, имеют личные умные часы-браслеты, позволяющие скрытно передавать на пульты командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.
Канал связи, использующийся для передачи таких данных, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.
Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны «Стрелец часовой» позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны. Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях ЗВО позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению- добавили в военном ведомстве.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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