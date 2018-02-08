23:39 08 февраля
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Средства контроля «Улей-1М» и «Мурена-1СВ» встали на защиту военных объектов ЗВО

На защиту объектов Западного военного округа (ЗВО) встали новейшие интегрированные комплексы средств контроля доступа «Улей-1М», наблюдательные вышки из состава комплекса «Мурена-1СВ», системы охраны комнат хранения оружия и режимных помещений «ПОРП-1», а также системы остановки колесного транспорта «Рубеж 4000», сообщает пресс-служба округа

Современные автоматизированные системы охраны включают в себя замену прежних технических средств обнаружения, сигнализационных заграждений, сигнально-блокировочных и питающих сетей
- говорится в сообщении.

Средства контроля «Улей-1М» и «Мурена-1СВ» встали на защиту военных объектов ЗВО



Кроме того, все военнослужащие округа, задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов, имеют личные умные часы-браслеты, позволяющие скрытно передавать на пульты командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.

Канал связи, использующийся для передачи таких данных, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны «Стрелец часовой» позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны. Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях ЗВО позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению
- добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 21

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  1. Салют Сегодня, 13:07
    годно, армия становится современной
    Салют
    1. Гигант мысли Сегодня, 13:11
      Более современная охрана обеспечивает более надёжное хранение матчасти в войсках, и это хорошо.
      Гигант мысли
    2. FalconD Сегодня, 13:44
      Штучно современной
      FalconD
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:10
    Техника - техникой , а Устав караульной службы надо учить от сих и до дембеля ! soldier laughing
    КВУ-НСвД
    1. 210окв Сегодня, 20:29
      До дембеля учить не надо..Это уже не солдат,а неумный человек.УГКС выучил назубок за две недели..Да и попробуй не выучи.
      Цитата: КВУ-НСвД
      Техника - техникой , а Устав караульной службы надо учить от сих и до дембеля ! soldier laughing
      210окв
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 20:46
        Ну так Вас место службы обязывало smile А мой взвод в караул заступал от силы раз в месяц , когда у батарейных был или некомплект или ещё какая хрень , так что приходилось проводить освежение памяти будущего караула каждый раз по полной программе . А постоянно ходящие в караул , те да . ночью разбуди - расскажет с любого места на выбор
        КВУ-НСвД
  3. iliitchitch Сегодня, 13:12
    Красота , конечно , не поспоришь . Но про сапёрную лопатку забывать не стоит , потому как ей задняя точка в любой войне ставится . Пафос-не-пафос , а так оно и есть .
    iliitchitch
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:25
    А старая, родная колючая проволока, тем более, под током, вызывает пока что больше доверия!
    Геркулесыч
    1. Mestny Сегодня, 14:14
      А её никто не отменял. Эти системы взамен действующих устаревших электронных систем.
      Mestny
  5. Alexey RA Сегодня, 13:33
    Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны «Стрелец часовой» позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны.

    Переводя на русский: часовой - помни: Большой Брат следит за тобой! smile
    Начкар теперь знает - где каждый часовой, сколько раз совершён обход вверенной территории, не спит ли кто на посту (замедленное дыхание и пульс) и т.д. И сдаётся мне, что данные эти ещё и пишутся в нескольких копиях - во избежание.
    Alexey RA
  6. ul_vitalii Сегодня, 13:45
    Если и до этого дошли руки, то это похвально.
    ul_vitalii
    1. Владыка Ситх Сегодня, 15:58
      Кстати да, очень мало информации об обновлениях и еще меньше о поступлениях в войска.
      Владыка Ситх
  7. FalconD Сегодня, 13:46
    Почитали новость...и уверовали в массовость сих приспособ...
    Через год один часики потерял, другой сломал, третий не на те кнопки нажал...и всё вернется к простым ТСО...и собакам
    FalconD
    1. strannik1985 Сегодня, 14:10
      Как вы себе это представляете? Потеря инвентарного имущества, тем более передаваемого от смены к смене, приведет к возмещению стоимости датчика. У пожарных они не теряются.
      strannik1985
      1. FalconD Сегодня, 18:17
        Как я себе представляю как в карауле теряют абсолютно всё - от ложек до патронов и пластин в бронежилетах?)))
        FalconD
    2. Васся Вассин Сегодня, 14:19
      Прикол из жизни, на нашей работе такая же хрень с новыми технологиями. Территория большая, начальство чтобы заставить охрану обходить все объекты наняло подрядную организацию. На каждом здании закрепили что-то типа магнитика, охранник со специальным прибором ходит и в определенное время должен им коснуться метки. Контроллер записывает по времени весь обход, а потом его подключают к компу и пишут протокол. За смену 12 должен обойти все, ни раньше не позже. Бедолаги с непривычки ногами страдают. Как понял с прошаренными связистами перетерают тему как эту программу взломать и писать отчет от фонаря, некуда из бендешки своей не выходя. Не знаю чем дело кончится, но наш человек очень умнеет когда прижмет, я не сомневаюсь что и на это найдут выход.
      Васся Вассин
    3. Alexey RA Сегодня, 15:36
      Цитата: FalconD
      Через год один часики потерял, другой сломал, третий не на те кнопки нажал...и всё вернется к простым ТСО...и собакам

      Да-да-да... через год один автомат потерял, другой сломал, третий на спусковой крючок не вовремя нажал...и всё вернется к простым штык-ножам. smile
      Помощник начальника сменяемого караула сдает, а помощник начальника заступающего караула принимает караульное помещение и находящиеся в нем оборудование, инвентарь и имущество по описи.
      (...)
      После приема докладов начальник заступающего караула вносит в постовую ведомость сменяемого караула замечания обо всех обнаруженных во время смены недостатках, и затем начальники караулов, начиная со сменяемого, подписывают ее.

      Так что первый же, кто утеряет свой браслет, будет искать его как утерянный штык-нож или патрон, подбадриваемый своими товарищами по смене.
      Alexey RA
      1. FalconD Сегодня, 18:14
        Не искать, а рожать
        FalconD
        1. Alexey RA Сегодня, 19:04
          Это если не найдёт - тогда да, придётся рожать.
          Alexey RA
  8. Sewer Krainiy Сегодня, 17:19
    Современные автоматизированные системы охраны включают в себя замену прежних технических средств обнаружения, сигнализационных заграждений, сигнально-блокировочных и питающих сетей
    Правильно, дави супостата информацией, чтобы знал гад, как себя у проволоки вести... wink laughing laughing laughing Аль пугаем супостата??? winked
    Sewer Krainiy
  9. Sewer Krainiy Сегодня, 17:23
    Цитата: Владыка Ситх
    Кстати да, очень мало информации об обновлениях и еще меньше о поступлениях в войска.

    Ну, и, быстренько в студию... где, когда, что и сколько установили. Вам самим не смешно...???
    А может уже брать пора wink wink
    Sewer Krainiy
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