Средства контроля «Улей-1М» и «Мурена-1СВ» встали на защиту военных объектов ЗВО

Современные автоматизированные системы охраны включают в себя замену прежних технических средств обнаружения, сигнализационных заграждений, сигнально-блокировочных и питающих сетей

Особенность применяемой технологии дистанционной системы охраны «Стрелец часовой» позволяет не только осуществлять независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять нарушителя, место и время нарушения, но и производить сбор и мониторинг информации о состоянии здоровья участников контроля и рубежей охраны. Использование таких средств охраны в соединениях и воинских частях ЗВО позволяет повысить защищенность военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы в случае несанкционированного проникновения на объекты и принимать меры к их предотвращению

На защиту объектов Западного военного округа (ЗВО) встали новейшие интегрированные комплексы средств контроля доступа «Улей-1М», наблюдательные вышки из состава комплекса «Мурена-1СВ», системы охраны комнат хранения оружия и режимных помещений «ПОРП-1», а также системы остановки колесного транспорта «Рубеж 4000», сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщении.Кроме того, все военнослужащие округа, задействованные в обеспечении безопасности охраняемых объектов, имеют личные умные часы-браслеты, позволяющие скрытно передавать на пульты командира информацию по защищенному цифровому каналу в режиме реального времени об осуществлении охранных мероприятий.Канал связи, использующийся для передачи таких данных, невозможно перехватить или заглушить современными средствами радиоэлектронной борьбы.- добавили в военном ведомстве.