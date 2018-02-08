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В ЦАГИ озвучили подробности проекта гиперзвукового гражданского самолета
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) рассказали подробнее о перспективном гиперзвуковом гражданском самолете международного проекта HEXAFLY-INT.
Предполагается, что лайнер будет длиной около 90 метров, общим весом в 400 тонн. Летать самолет будет на водороде, достигая на крейсерском режиме чисел Маха 7-8, приводит Взгляд слова начальника сектора отделения летательных аппаратов ЦАГИ Нины Воеводенко.
Подобных аппаратов сейчас нет в принципе.
Она добавила, что «самолет за счет особой компоновки сможет снизить сопротивляемость воздуха». Также у него будет интегрированный в общую форму воздухозаборник. Всё это «увеличит подъемную силу и аэродинамические качества на гиперзвуковых режимах».
В настоящее время участники проекта HEXAFLY-INT решают вопросы по новому двигателю и теплозащите.
По словам Воеводенко, чтобы выдерживать такие температуры, «нужно разработать специальные термоустойчивые материалы, которые послужат обшивкой гиперзвукового лайнера».
В 2019 году специалисты собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. Российские инженеры должны изготовить модель для этого полета.
Сообщается, что в проекте задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Координатор – нидерландская ESA – ESTEC.
Предполагается, что лайнер будет длиной около 90 метров, общим весом в 400 тонн. Летать самолет будет на водороде, достигая на крейсерском режиме чисел Маха 7-8, приводит Взгляд слова начальника сектора отделения летательных аппаратов ЦАГИ Нины Воеводенко.
Подобных аппаратов сейчас нет в принципе.
Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, не существует,сказала Воеводенко.
Она добавила, что «самолет за счет особой компоновки сможет снизить сопротивляемость воздуха». Также у него будет интегрированный в общую форму воздухозаборник. Всё это «увеличит подъемную силу и аэродинамические качества на гиперзвуковых режимах».
В настоящее время участники проекта HEXAFLY-INT решают вопросы по новому двигателю и теплозащите.
На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут "разогреться" до 2 тыс. градусов,отметила представитель института.
По словам Воеводенко, чтобы выдерживать такие температуры, «нужно разработать специальные термоустойчивые материалы, которые послужат обшивкой гиперзвукового лайнера».
В 2019 году специалисты собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. Российские инженеры должны изготовить модель для этого полета.
Сообщается, что в проекте задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Координатор – нидерландская ESA – ESTEC.
Использованы фотографии: YouTube
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