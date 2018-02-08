23:39 08 февраля
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В ЦАГИ озвучили подробности проекта гиперзвукового гражданского самолета

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) рассказали подробнее о перспективном гиперзвуковом гражданском самолете международного проекта HEXAFLY-INT.

В ЦАГИ озвучили подробности проекта гиперзвукового гражданского самолета


Предполагается, что лайнер будет длиной около 90 метров, общим весом в 400 тонн. Летать самолет будет на водороде, достигая на крейсерском режиме чисел Маха 7-8, приводит Взгляд слова начальника сектора отделения летательных аппаратов ЦАГИ Нины Воеводенко.


Подобных аппаратов сейчас нет в принципе.

Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, не существует,
сказала Воеводенко.

Она добавила, что «самолет за счет особой компоновки сможет снизить сопротивляемость воздуха». Также у него будет интегрированный в общую форму воздухозаборник. Всё это «увеличит подъемную силу и аэродинамические качества на гиперзвуковых режимах».

В настоящее время участники проекта HEXAFLY-INT решают вопросы по новому двигателю и теплозащите.

На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут "разогреться" до 2 тыс. градусов,
отметила представитель института.

По словам Воеводенко, чтобы выдерживать такие температуры, «нужно разработать специальные термоустойчивые материалы, которые послужат обшивкой гиперзвукового лайнера».

В 2019 году специалисты собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. Российские инженеры должны изготовить модель для этого полета.

Сообщается, что в проекте задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Координатор – нидерландская ESA – ESTEC.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 56

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  1. Монос Сегодня, 13:22
    в проекте задействованы специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии

    smile Санкции санкциями, а жизнь идёт своим чередом.
    Монос
    1. Logall Сегодня, 13:29
      специалисты собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии.

      Что в России места мало? Не нашли свободного пространства?
      Цитата: Монос
      Санкции санкциями, а жизнь идёт своим чередом.

      Виктор hi
      Logall
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:33
        Цитата: Logall
        Что в России места мало?

        А может испытатели хотят в Бразилию съездить? smile И кстати на гиперзвуке можно собак по выставкам возить fellow
        Аристарх Людвигович
        1. yehat Сегодня, 13:52
          собаки защищают честь страны на выставке - как же это паскудно звучит
          yehat
          1. Logall Сегодня, 14:05
            А ещё они законы принимают! Как бы это ни звучало...
            Так говорят, по крайней мере.
            Logall
            1. Serg Koma Сегодня, 19:25
              Цитата: Logall
              А ещё они законы принимают!

              И деньги зарабатывают, по "итогам" 2016
              Больше всех 2,6 млрд руб, в Совете Федерации за прошлый год заработал представитель Камчатки Валерий Пономарев, совладелец «Океанрыбфлота» и акционер Интерпромбанка. Самый низкий доход задекларировал член Совфеда Рауф Арашуков — всего 1,6 млн руб
              .
              Serg Koma
      2. iliitchitch Сегодня, 13:52
        Цитата: Logall
        Что в России места мало?

        Там тепло , командировочные-суточные опять же , много голых диких обезьян . Соблазн на соблазне , короче . Пока мульку вбросили насчёт пассажирского сверхзвука - подстригай , братва , помидоры . Это если коротко и без мата .
        iliitchitch
      3. Монос Сегодня, 17:30
        Приветствую, Александр hi
        Цитата: Logall
        Что в России места мало?

        Да ну, нафиг. Пускай лучше в Бразилии падает. smile
        Монос
    2. Отец солдата Сегодня, 13:31
      Смущает водородное топливо, еще не было примера безопасно обуздать эту гремучую смесь. Очень не предсказуемая смесь и капризное оборудование.
      Отец солдата
      1. Muvka Сегодня, 13:38
        Цитата: Отец солдата
        Смущает водородное топливо, еще не было примера безопасно обуздать эту гремучую смесь. Очень не предсказуемая смесь и капризное оборудование.

        А как же U212A?
        Muvka
      2. Саша Крымский Сегодня, 15:00
        Отец солдата Новый ↑
        Сегодня, 13:31
        Смущает водородное топливо, еще не было примера безопасно обуздать эту гремучую смесь. Очень не предсказуемая смесь и капризное оборудование.

        Видимо самолёт строят для неугодных представителей правительственного аппарата.
        Неугодных будут собирать по группам и отправлять в госкомандировки , а там как повезёт.
        Саша Крымский
      3. keeper03 Сегодня, 15:30
        Смущает ?! А как же проект Ту-155 в СССР с движком НК-88 на водороде ?! У нас было всё и планер от Ту-144 и двигатель НК-88, но мы всё прос.али ! request По большому счёту нам не нужны ни какие Нидерланды, Германия, Франция, Италия, Бельгия, Великобритания, Австралия и другие никчёмные прихлебатели ! stop Россия самодостаточна и всё, что в ней придумывают гении инженерной мысли, беспощадно утекает за границу ! Вот где одна из бед. hi
        http://avia.pro/blog/tu-155
        keeper03
        1. Игорь В Сегодня, 16:00
          Вот и мне кажется, что некоторые разработчики, отчаявшись что-то придумать, решили подключить наших, воспользоваться старыми наработками, опытом ЦАГИ и русской "тямой" . И не факт, что в случае успеха, получив все права на разработку, её будут использовать в гражданских целях.
          Игорь В
        2. Симаргл Сегодня, 18:59
          Цитата: keeper03
          А как же проект Ту-155 в СССР с движком НК-88 на водороде ?!
          У него проблема была - самолёт без багажного отделения.
          Симаргл
    3. баклан Сегодня, 13:47
      Подозреваю, что наше участие в этом проекте ограничится прикладными исследованиями в ЦАГИ...
      баклан
      1. Vita VKO Сегодня, 16:25
        Цитата: баклан
        Подозреваю, что наше участие в этом проекте ограничится прикладными исследованиями в ЦАГИ

        Учитывая санкции, скорее всего это Россию взяли в данный проект, что бы получить хоть какие то данный и технологии по ракетам Циркон.
        Vita VKO
        1. Вадим237 Сегодня, 19:58
          С Цирконом этот самолёт вообще ни как не связан, а материалов выдерживающих температуру в 2000 градусов полно, начиная с карбида тантала температура плавления 3880 градусов, до углеродного волокна температура плавления 5000 градусов.
          Вадим237
          1. Vita VKO Сегодня, 20:35
            Цитата: Вадим237
            материалов выдерживающих температуру в 2000 градусов полно,

            И конечно вы знаете где полно водородных двигателей, средств связи, работающих в плазме, систем охлаждения? А проблему перегрева обшивки решили еще на проектах Шатла и Бурана.
            Vita VKO
            1. Вадим237 Сегодня, 23:14
              Один из водородных двигателей ПВРД + ЖРД ещё 2016 испытали и надо добавить, что этому самолёту будет достаточно и авиационного керосина ГПВРД - всё горючку "прожуёт", а проблемы со связью уже решены, одно из решений установка аппаратуры в хвосте планера.
              Вадим237
              1. Vita VKO Сегодня, 23:31
                Цитата: Вадим237
                проблемы со связью уже решены, одно из решений установка аппаратуры в хвосте планера.

                К сведению, в конце планера плазменное облако максимальной плотности, а потом еще за ним тянется на пару км. Вы очевидно не видели след от спускаемых космических аппаратов на экранах радаров, красиво, особенно если удается захватить посмотреть на аналоговом радиовысотомере.
                А со связью и навигацией действительно писали, что решили проблему, сделали специальное согласующее устройство, которое позволяет использовать плазму как антенну. Не представляю как оно адаптируется под изменение параметров движения, но идея хорошая. На Цирконах еще обкатают, наберут статистику и можно на пилотируемые аппараты переключатся.
                Vita VKO
              2. Вадим237 Сегодня, 23:36
                "А проблему перегрева обшивки решили еще на проектах Шатла и Бурана" Увы не решили, керамическая теплозащитные блоки не в состоянии обеспечить надёжную защиту при многоразовом применении - разрушение которых привело к гибели двух Шаттлов, выход только один создавать цельный корпус из тугоплавкого материала. Для уменьшения нагрева можно сделать двойной корпус в промежутках между которыми буде циркулировать охлаждающая жидкость - топливо,- керосин, жидкий кислород.
                Вадим237
  2. Гигант мысли Сегодня, 13:23
    Действующий прототип, очевидно, увидим нескоро, уж слишком много предстоит решить сложных технических проблем конструкторам.
    Гигант мысли
  3. Горный стрелок Сегодня, 13:23
    Панама. Не в смысле шляпа, а в смысле - туфта. laughing
    Горный стрелок
    1. iliitchitch Сегодня, 15:34
      Цитата: Горный стрелок
      Панама. Не в смысле шляпа, а в смысле - туфта.

      Бабломойка стопудовая .
      Из категории "технопарков" . Голикова поинтересовалась , а чем это у нас стартапы продвинутые заняты в этих самых технопарках , и вдруг внезапно узнала , что биткоины мылят . От же ж неожиданность . И неглупо как всё - идею телепортации сразу дм.анатольевичу не вкинули , постепенно будут вклинивать .
      iliitchitch
  4. Виктор-М Сегодня, 13:23
    Главное , чтобы приземлиться благополучно успел, а то на такой скорости можно и промазать. Не успеешь разогнаться , а уже надо тормозить.
    Виктор-М
    1. Logall Сегодня, 13:43
      Цитата: Виктор-М
      Не успеешь разогнаться , а уже надо тормозить

      Тормозить конструкторы в Бразилии начнут, дабы подольше задержаться... А будет ли самолёт али нет - будем посмотреть. Ну и дорогая же штуковина получится, сколько же билеты стоить будут?
      Logall
  5. yehat Сегодня, 13:27
    Предполагается, что лайнер будет длиной около 90 метров, общим весом в 400 тонн. Летать самолет будет на водороде

    в отличие от кучи квалифицированных потребителей, я кое-что помню из истории
    был такой летательный аппарат, назывался Гинденбург и водород на нем тоже был.
    интересно, все помнят, что из этого вышло?
    yehat
    1. Per se. Сегодня, 13:57
      Цитата: yehat
      был такой летательный аппарат, назывался Гинденбург
      Был такой аппарат, погиб в мае 1937 года, только, это был дирижабль. Что до "Летать самолет будет на водороде, достигая на крейсерском режиме чисел Маха 7-8, приводит Взгляд слова начальника сектора отделения летательных аппаратов ЦАГИ Нины Воеводенко", лихо закручено, даже по военной тематике такой авиации с числом Маха 7-8 пока не имеем. Если искать аналогии в яхтах олигархов по гражданским "приоритетам", то, всё равно, как-то больше на авантюру похоже, освоению средств, распил бабла... На фото немецкий "Гинденбург" в момент катастрофы.
      Per se.
      1. yehat Сегодня, 14:20
        можно сделать двигатель на водороде, можно даже более-менее не огнеопасно
        но рано или поздно хранилища водорода рванут, потому что газ слишком хорошо просачивается сквозь стенки емкостей.
        Неужели нельзя придумать химическую формулу, близкую по активности с водородом, но достаточно крупную для затруднения инфильтрации?
        yehat
        1. BlackMokona Сегодня, 14:44
          Есть такое,но чудовищно ядовитые они
          BlackMokona
          1. yehat Сегодня, 16:02
            яд - это неприятно, но чистый водород страшнее.
            yehat
            1. BlackMokona Сегодня, 20:24
              Конструкторы посчитали иначе
              «РД-301» (11Д14[1]) — советский высокоэффективный жидкостный ракетный двигатель (ЖРД). Был создан в середине 1970-х годов для использования на верхних ступенях ракет и разгонных блоках. Использовал крайне редко встречающееся сочетание окислителя и горючего — жидкий фтор + жидкий аммиак. Прошёл полный объём стендовых испытаний, включая официальные, но в полётах ни разу не использовался,[2] при том, что к полётам был вполне готов.[3] По эффективности двигатель был близок к двигателям на паре кислород-водород. В обращении двигатель оказался сложным и опасным из-за высокой химической активности фтора, высокой токсичности компонентов топлива и продуктов их реакции.
              BlackMokona
        2. Симаргл Сегодня, 19:09
          Цитата: yehat
          но рано или поздно хранилища водорода рванут, потому что газ слишком хорошо просачивается сквозь стенки емкостей.
          Невежество так и прёт!
          Сверхтекуч гелий.
          А водород вполне успешно используют в контуре охлаждения турбогенераторов.
          Если не понимаешь почему - намекну: молекула водорода это Н2 (Н=Н), а гелия - Не.
          Симаргл
        3. Вадим237 Сегодня, 20:00
          Новые криогенные топливные баки создают.
          Вадим237
    2. внук Перуна Сегодня, 14:44
      Помним, был пожар от локального перегрева при электростатическом разряде.
      Но Воеводенко надеюсь примет меры от локального перегрева, ведь:
      «нужно разработать специальные термоустойчивые материалы, которые послужат обшивкой гиперзвукового лайнера»

      Если что, то только топливный бак внутри выгорит, а снаружи все будет как целое...
      внук Перуна
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:28
    Я бы вышел из этого проекта! Там наши мозги активно выкачивают, за копейки покупают результаты, и используют по своему усмотрению, часто даже для оружия, напрвленного против нас!
    Геркулесыч
  7. павлентий Сегодня, 13:30
    Мне кажется на данный момент и при нынешних технологиях Нина перебарщивает с фантазиями)
    павлентий
  8. win9090 Сегодня, 13:53
    Ахах его не будет, это история повторяется каждые пол года)
    win9090
  9. Сергей Аверченков Сегодня, 13:58
    Бред какой-то.
    Сергей Аверченков
  10. Вольнопёр Сегодня, 13:59
    Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) рассказали подробнее о перспективном гиперзвуковом гражданском самолете международного проекта HEXAFLY-INT.

    Реализация проекта HEXAFLY-INT
    https://topwar.ru/117312-realizaciya-proekta-hexa
    fly-int.html

    А вот как его будут запускать в небо.

    Но есть более интересный проект.
    Компания Airbus запатентовала гиперзвуковой пассажирский самолет
    http://www.interfax.ru/world/458384
    Видео-анимация обзор ( на английском )

    Ссылка на патент ( эскизы и параметры )
    http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=
    09079661&IDKey=837D305BAD3C%0D%0A&HomeUrl
    =http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Par
    ser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPAL
    L%2526p%3D1%2526u%3D%25252Fnetahtml%25252FPTO%252
    52Fsrchnum.htm%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%252
    6s1%3D9%2C079%2C661.PN.%2526OS%3DPN%2F9%2C079%2C6
    61%2526RS%3DPN%2F9%2C079%2C661
    Если не откроется, то можно перейти с этой страницы ( нажать на подчёркнутое слово "ссылкой" в аннотации )
    https://snob.ru/selected/entry/96128
    Вольнопёр
    1. павлентий Сегодня, 14:32
      Сколько интересно билетик в бизнес-класс?)
      павлентий
      1. Вадим237 Сегодня, 20:01
        Долларов 7000 - скорее всего.
        Вадим237
  11. loginovich Сегодня, 14:01
    Сдается не доживу до этого выдающего события.Или разве, что в китайском исполнении.
    loginovich
  12. Alex-a832 Сегодня, 14:02
    По военным гиперзвуковым стратегам такие характеристики не помешали бы. Но на кой ляд такие бешеные скорости и риски для гражданской авиации?
    Alex-a832
  13. mavrus Сегодня, 14:02
    Цитата: yehat
    собаки защищают честь страны на выставке - как же это паскудно звучит

    Но в космос же сначала собак "возили", а уж потом Гагарин полетел и все остальные. :)))
    Интересно, если после собачек людей "возить" начнут, то какова система подготовки к полёту будет, как у космонавтов, создадут "отряд гиперзвуконавтов"...
    mavrus
  14. К-50 Сегодня, 14:45
    Сильно сомневаюсь в необходимости такого "самолёта".
    Если уж 2-х маховый был излишне дорогой, то такой девайс вообще будет за гранью разумного по стоимости.
    Опять же пресловутая международная кооперация, есть большая под лянка. Если вспомнить как наши Як-130 с макаронниками делали, то вполне может возникнуть ситуация, когда наши наработки при "взбрыкивании" "партнёров" просто утекут за бугор, оставив наших конструкторов и производителей "с носом". Опять же выставлять им технологию гиперзвукового полёта очень опасно, так как это технология двойного назначения и очень может "больно" ударить по нашей обороноспособности. Так что надо ВСЕХ лесом посылать пешим маршрутом. Это потом такими потерями аукнется, что никакими выгодами от "международного" сотрудничества не окупится. negative
    К-50
  15. kaschey Сегодня, 15:03
    Я бы предпочел услышать сегодня новость об окончании испытаний в России начале производства своего самолета дально-магистрального большой пассажировместимости, чем эту гипер-пипер......
    kaschey
    1. yehat Сегодня, 16:07
      я бы предпочел, чтобы наши начали выпуск абсолютно новой и очень нужной ниши ЭКИП-ов
      Никакой конкуренции, 100% наша технология, крайняя востребованность и полезность на внутреннем рынке и бесконечные возможности экспорта.
      yehat
      1. Вадим237 Сегодня, 20:03
        Насчёт ЭКИПа - ребята просто выдали желаемое за действительное, ни какой экономической эффективности, по сравнению с обычными самолётами, у него нет.
        Вадим237
  16. Komissar 4K Сегодня, 16:07
    Молодец Владимир Владимирович!!! Задал направление развития - сверхзвуковой пассажирский самолёт и направить все усилия на медицину для пожилых. Второе понятно...а первое - все вскидывая задом бросились угождать.
    Вон уже проект околосветового пассажирского дирижабля, гиперзвукового подводного пассажирского локомотива. Ещё месячишко и будет предложена и проработана концепция сверхсветового пассажирского самолёта. Конечно же, превысит скорость света незначительно, всего лишь на 100 метров в секунду. Но важен рубеж!
    Komissar 4K
  17. NF68 Сегодня, 17:39
    Стоимость билетов на такой самолёт будет значительно выше. Не каждому такие цены будут по карману.
    NF68
    1. Вадим237 Сегодня, 20:07
      Ну это проект международный, в нём участвуют: ЕС, Австралия, Нидерланды, Россия, Австралия - если сделают то серия будет самолётов 60 максимум - для бизнесменов, политиков и обеспеченных людей, занимающихся международной торговлей.
      Вадим237
  18. Stoler Сегодня, 20:20
    Полнейшая Чушь !!!
    Stoler
  19. Лексус Сегодня, 21:32
    Наши кое-какую копеечную работёнку выполнят и досвидос. По опыту всех предыдущих международных проектов с российским участием.
    Лексус
  20. leon1204id Сегодня, 22:17
    Очередная кормушка для чиновников,забодай меня комар! На этих прожектах,рекламах и эскизах можно выколотить миллиарды и спокойно с ними уехать. Лет через пять наши следственные органы "проснутся" и попросят например англичан вернуть украденные денежки. laughing lol laughing lol hi
    leon1204id
    1. Вадим237 Сегодня, 23:18
      По подробнее -
      "Век высоких скоростей - так часто называют время, в которое мы живем. Современный ритм ставит перед нами новые все более сложные задачи. Это касается и специалистов авиационного сообщества. В наши дни, когда мы говорим о пассажирской авиации, трудно представить себе самолет, способный летать со скоростью порядка ... 7 000 - 8 000 км/ч! Тем не менее в настоящее время ученые Европейского Союза, России и Австралии работают над этой задачей.

      "Возможность быстрого перемещения на дальние расстояния - естественная потребность человека XXI века. Например, перемещение из Москвы в Сидней сегодня занимает больше суток суммарного "чистого времени" полета. И, поверьте, это очень тяжело - я несколько раз летала в Австралию. Непростое испытание для организма. Поэтому идея создания летательного аппарата, который преодолеет такое расстояние, скажем, за три часа, очень заманчива", - считает Нина Воеводенко, начальник сектора отделения летательных аппаратов ФГУП "ЦАГИ".

      Нина Владимировна - руководитель рабочего пакета расчетных исследований и численного моделирования международного проекта HEXAFLY-INT с российской стороны. (Название проекта является аббревиатурой полнго наименования High-SpeedEXperimental FLY Vehicles - INTernational (Высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат)). Координатором проекта HEXAFLY-INT выступает ESA - ESTEC (Нидерланды). Помимо ЦАГИ, нашу страну в этой работе представляют ЦИАМ им. П.И. Баранова, ЛИИ им. М.М. Громова и ФАЛТ МФТИ.

      Целью проекта, стартовавшего в 2014 году, является исследование концепции высокоскоростного гражданского самолета. Предполагается, что перспективное воздушное судно будет летать на крейсерском режиме при числах Маха 7-8. "Сейчас подобных аппаратов в принципе нет. Я не имею в виду ракеты. Крейсерских пассажирских самолетов, способных летать со скоростью, соответствующей числу Маха 5 и даже 3, - не существует", - подчеркивает Нина Воеводенко. Поэтому задача, стоящая перед участниками проекта, кажется, звучит поистине фантастично. Тем не менее за аббревиатурой HEXAFLY-INT стоит работа целого ряда специалистов из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании, России и Австралии. Вместе они стремятся создать летательный аппарат, обладающий высоким для таких скоростей аэродинамическим качеством (порядка 6,5). Но важно понимать, что понятие "высокое аэродинамическое качество" для гиперзвукового самолета существенно отличается от этого же параметра в применении к дозвуковым пассажирским лайнерам, которые эксплуатируются сегодня (для таких судов этот показатель составляет около 18).

      Интересно, как будет выглядеть футуристический летательный аппарат? Нижняя поверхность летательного аппарата имеет волнолетную конфигурацию. Такая компоновка имеет треугольное крыло с передней кромкой малого затупления и отрицательной поперечной V-образностью, что позволяет уменьшить сопротивление воздуха. Отличительной особенностью является и то, что воздухозаборник интегрирован в общую внешнюю форму. Эти характеристики в совокупности дают увеличение подъемной силы и аэродинамического качества на гиперзвуковых режимах. Для управления летательным аппаратом используются элевоны, расположенные в конце крыла. В качестве топлива предполагается использовать водород. Закономерный вопрос - каковы ожидаемые габариты? Нина Владимировна конкретизирует: "Если речь идет о версии на 300 пассажиров - длина около 90 метров, общий вес около 400 тонн".

      Есть ряд принципиальных вопросов, остающихся открытыми для участников HEXAFLY-INT. Прежде всего - создание двигателя, соответствующего характеристикам самолета и режимам его полета. Пожалуй, наряду с проблемой теплозащиты, это главная "ахиллесова пята". На таких скоростях полета отдельные части летательного аппарата могут "разогреться" до 2000 градусов. Таким образом, необходимо разработать специальные, термоустойчивые материалы для обшивки гиперзвукового лайнера, что послужит стимулом к приобретению новых знаний и технологий.

      ЦАГИ в проекте выполняет значительный объем работ в направлении аэродинамики: производство моделей для эксперимента, трубные испытания, расчетные исследования. "HEXAFLY-INT в очередной раз доказал уникальность нашей экспериментальной базы. В частности, аэродинамическая труба Т-116, обеспечивающая реальные условия эксперимента на гиперзвуковых режимах, позволила выявить проблемные места исследуемой компоновки. В установках других центров, участвующих в проекте, подобных результатов достичь было бы попросту невозможно. Зарубежные партнеры чрезвычайно высоко оценили качество эксперимента в нашей трубе", - рассказывает Нина Владимировна. И тут же подчеркивает, что и для ЦАГИ работа в этой кооперации является источником пополнения задела на будущее. "Мы занимаемся исследованиями в чрезвычайно важном и интересном для нас поле. Это возможность изучения ламинарно-турбулентного перехода, верификации наших методов, сравнения с данными коллег, результатами эксперимента... Это огромный пласт материала, ценность которого для продвижения науки трудно переоценить". Кстати, модель высокоскоростного самолета, созданная институтом для трубных экспериментов, вошла в экспозицию ЦАГИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 и вызвала заметный интерес посетителей.

      В 2019 году участники HEXAFLY-INT собираются провести летный эксперимент на полигоне в Бразилии. На ЦАГИ возложена задача изготовления модели для этого полета. В ходе эксперимента будет исследоваться бездвигательный вариант компоновки - так называемый "глайдер", вес которого - 400 килограммов, а размер - порядка 3 метров. Для создания летной модели потребуется ... 10 тонн титана! "Это ответственная часть работы. Полет планируется проводить по сложной траектории с использованием твердотопливной ракеты, которая поднимет модель на суборбитальную траекторию (максимальная высота около 90 километров). Далее (после отделения от носителя) модель будет разгоняться за счет приобретенной потенциальной энергии и достигнет интересующего нас диапазона скоростей, соответствующих числам Маха 7-8, на высоте около 30 километров", - рассказывает Нина Воеводенко.

      Сегодня гиперзвуковая пассажирская авиация - одно из актуальных направлений научной и инженерной мысли. Над концепциями суперскоростных самолетов, способных перенести пассажиров на дальние расстояния за короткое время, трудятся многие ученые разных стран мира. Но проект HEXAFLY-INT уникален тем, что в нем объединили усилия специалисты разных стран. Аналогичной исследовательской кооперации по данной тематике не существует. Постоянный обмен опытом и наработками очень важен для создания этого, без преувеличения, фантастического летательного аппарата.

      Каково быть пассажиром гиперзвукового самолета, пока представить трудно. "Этот проект - на далекое будущее", - размышляет Нина Воеводенко. "От первых самолетов, которые были созданы человеком, до нынешних лайнеров пройден огромный путь. Путь проб, ошибок, поисков. И летательные аппараты начала XX века казались не менее фантастическими и невообразимыми, чем создаваемый в проекте HEXAFLY-INT. Думаю, что гиперзвуковой самолет пройдет свой путь и в итоге займет достойное место в сегменте пассажирской авиации. И, что особенно важно, в ходе этой работы будут созданы соответствующие перспективные материалы, двигатели, а это даст импульс развитию всевозможных технологий и воздушного транспорта в целом".
      Вадим237
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