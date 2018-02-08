Сингапурский колёсный боевой робот "Jaeger 6"

На выставке вооружений, проходящей в Сингапуре, в рамках программы Singapore Airshow 2018 представлен вариант наземного колёсного боевого робота "Jaeger 6". Робот имеет колёсную формулу 6х6 и способен нести максимальную полезную нагрузку в 250 кг. Jaeger 6 является разработкой ST Kinetics. Это производитель из Юго-Восточной Азии с преимущественным сингапурским капиталом (Singapore Technologies Kinetics Ltd).Новый боевой робот способен выполнять различного рода операции в течение 48 часов. На Jaeger 6 реализованы, как заявлено, современные алгоритмы управления, которые позволяют ему переключаться на полуавтономный режим работы. В частности, система может управляться человеком с помощью специального блока управления через Wi-Fi или 4G.Производитель сообщает, что колёсный робот доступен и на шасси 8х8.Робот имеет набор видеокамер и специальных датчиков. Общий вес стандартной его конфигурации составляет 750 кг. Длина Jaeger 6 – 2,5 м, ширина – 1,5 м, высота – до метра (без учета оборудования, устанавливаемого на платформу).Робот способен двигаться на скорости до 16 км/ч. Движение и работа его систем осуществляется посредством использования дизельного генератора, а также аккумуляторной батареи.Сообщается, что робот может оснащаться различными видами стрелкового оружия, а также автоматическим гранатомётом.