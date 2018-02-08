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Сингапурский колёсный боевой робот "Jaeger 6"

На выставке вооружений, проходящей в Сингапуре, в рамках программы Singapore Airshow 2018 представлен вариант наземного колёсного боевого робота "Jaeger 6". Робот имеет колёсную формулу 6х6 и способен нести максимальную полезную нагрузку в 250 кг. Jaeger 6 является разработкой ST Kinetics. Это производитель из Юго-Восточной Азии с преимущественным сингапурским капиталом (Singapore Technologies Kinetics Ltd).

Новый боевой робот способен выполнять различного рода операции в течение 48 часов. На Jaeger 6 реализованы, как заявлено, современные алгоритмы управления, которые позволяют ему переключаться на полуавтономный режим работы. В частности, система может управляться человеком с помощью специального блока управления через Wi-Fi или 4G.

Производитель сообщает, что колёсный робот доступен и на шасси 8х8.


Робот имеет набор видеокамер и специальных датчиков. Общий вес стандартной его конфигурации составляет 750 кг. Длина Jaeger 6 – 2,5 м, ширина – 1,5 м, высота – до метра (без учета оборудования, устанавливаемого на платформу).

Сингапурский колёсный боевой робот "Jaeger 6"


Робот способен двигаться на скорости до 16 км/ч. Движение и работа его систем осуществляется посредством использования дизельного генератора, а также аккумуляторной батареи.

Сообщается, что робот может оснащаться различными видами стрелкового оружия, а также автоматическим гранатомётом.

Использованы фотографии: http://defence-blog.com
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:39
    С виду ничего, но скорость мала! Так его в поле легко догнать даже на велосипеде, и унечтожить !
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 14:05
      Цитата: Геркулесыч
      С виду ничего, но скорость мала!

      hi ...За пехотой успеет.
      ...Это MILREM THMMEM
      Беспилотный наземный транспортник MILREM THMMEM предпринял оперативные и огневые испытания с элементами сухопутных войск Эстонии. bully

      Jane's by IHS Markit
      Опубликовано: 5 дек. 2016 г
      san4es
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:10
        Его в наших условиях суслики в нору утянут! wassat Или приедет с задания, да будет жаловаться lol что собаки, не только облаяли, но и пардон lol обгадили всего! crying
        Геркулесыч
        1. assa67 Сегодня, 18:34
          laughing чтобы пожаловаться у него даже матюгальник стоит на броне...а я-то думал зачем он))))))
          assa67
      2. Лексус Сегодня, 21:45
        Эстонцы, наверное, на него суперпонижающую передачу от "Унимога" поставили, чтобы не отставать. lol
        Лексус
        1. san4es Сегодня, 21:51
          Цитата: Лексус
          ,... чтобы не отставать. lol

          ...Там ограничитель recourse
          Эстонская оборонительная компания Milrem разработала серьезного военного робота, который является полностью модульным, так что он может легко превращаться, в безрукого пожарного


          Робот называется THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System). Это шесть с половиной футов в ширину, почти три фута в высоту, и это может достигать более 20 миль в час. На этой неделе танк дебютировал на авиасалоне в Сингапуре.
          hi
          san4es
          1. Лексус Сегодня, 22:07
            Они такую скорость предусмотрели на случай, когда драпать придётся. lol
            В наступлении будет приблизительно такая

            а на пересечённой местности и вовсе

            laughing hi
            Лексус
            1. san4es Сегодня, 22:13
              ...Классная машина, -- в зиму, в самый раз fellow
              san4es
              1. Лексус Сегодня, 22:23
                Насколько помню, минималка там - 60 см/ч. smile
                Лексус
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