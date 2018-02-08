Морская авиация получит надводных роботов-помощников

Благодаря безэкипажным катерам серьезно увеличиваются возможности обнаружения целей. Фактически один самолет и 2–3 беспилотных катера заменят несколько полноценных боевых кораблей. Беспилотники смогут обследовать район, следить за судами и кораблями, искать подводные лодки и т.д. Сейчас для каждой из этих задач требуется выделять отдельные суда и корабли.

Самолеты и вертолеты морской авиации получат в помощники надводных беспилотников. Дроны помогут пилотам искать субмарины противника, осматривать плавательные средства, обнаруживать мины и помогать терпящим бедствие экипажам, сообщают Известия По данным газеты, принципиальное решение об интеграции беспилотных роботизированных систем уже принято.«Сейчас специалисты военного ведомства и промышленности изучают возможность использования безэкипажных катеров совместно с противолодочными самолетами (занимаются поиском и уничтожением субмарин) морской авиации. Уже проведен ряд испытаний. Они подтвердили возможность управлять надводными беспилотниками с борта летательного аппарата, пишет издание.В настоящее время разрабатывается несколько вариантов надводных беспилотных аппаратов. Помимо небольших радиолокационных станций и оптико-электронных систем на борту безэкипажных катеров могут устанавливаться дистанционно-управляемые модули с вооружением.Военный историк Дмитрий Болтенков: