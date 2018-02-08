23:44 08 февраля
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Морская авиация получит надводных роботов-помощников

Самолеты и вертолеты морской авиации получат в помощники надводных беспилотников. Дроны помогут пилотам искать субмарины противника, осматривать плавательные средства, обнаруживать мины и помогать терпящим бедствие экипажам, сообщают Известия.



По данным газеты, принципиальное решение об интеграции беспилотных роботизированных систем уже принято.


«Сейчас специалисты военного ведомства и промышленности изучают возможность использования безэкипажных катеров совместно с противолодочными самолетами (занимаются поиском и уничтожением субмарин) морской авиации. Уже проведен ряд испытаний. Они подтвердили возможность управлять надводными беспилотниками с борта летательного аппарата, пишет издание.

В настоящее время разрабатывается несколько вариантов надводных беспилотных аппаратов. Помимо небольших радиолокационных станций и оптико-электронных систем на борту безэкипажных катеров могут устанавливаться дистанционно-управляемые модули с вооружением.

Военный историк Дмитрий Болтенков:

Благодаря безэкипажным катерам серьезно увеличиваются возможности обнаружения целей. Фактически один самолет и 2–3 беспилотных катера заменят несколько полноценных боевых кораблей. Беспилотники смогут обследовать район, следить за судами и кораблями, искать подводные лодки и т.д. Сейчас для каждой из этих задач требуется выделять отдельные суда и корабли.

Использованы фотографии: https://edo-tokyo.livejournal.com
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:43
    А на чем они будут базироваться -на берегу? fool Где для них носители? На Кузнецова их можно и близко не размещать у него и так свое авиакрыло небольшое, чтобы вместо боевой еденицы такой беспилотник включать в авиагруппу.
    Геркулесыч
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:43
    За лужей такой девайс уверенно идёт уже к серии , правда без вооружения . А у нас на уровне принципиального решения о необходимости. Я понимаю , что отстаём и денег нет , но если за океаном такая программа давно , то осознавая необходимость и перспективность такой техники , можно было начать программу у себя и пораньше . Или о разных зарубежных программах наши аналитики узнают из иностранных аналогов "Юного техника" ?
    КВУ-НСвД
    1. Антоха Сегодня, 15:48
      Традиционно узнают из новостей о принятии западных изделий на вооружение. Отсюда у них два вывода: 1. блин, а это хорошая штука (а вчера ещё с пеной у рта доказывали, что г. и не полетит/поедет/поплывёт), и 2. осознание необходимости и перспективности такой техники. Впрочем, это касается манагеров и чиновников. Инженеры сразу понимают, что стОящая идея, но кто их слушает.
      Антоха
    2. Лексус Сегодня, 21:48
      А у нас на уровне принципиального решения о необходимости.

      Я бы сказал, на уровне фантазии.
      Лексус
  3. alstr Сегодня, 15:40
    Я вот только не понимаю почему все уперлись в безэкипажные катера. Почему не сделать безэкипажные подлодки. Тем более, что в принципе такие аппараты уже есть, но у них больше исследовательская специализация.

    А следить за подлодками и надводными кораблями легче из под воды (т.к. обнаружение подлодки с надводного корабля порядка 2-3 раза уступает по дальности противной ситуации, т.е. подложка услышит корабль на дистанции в 2-3 большей, чем наоборот).
    Плюс мореходность сразу повышается, т.к. на глубине не штормит.
    Сделать поисковую подлодку маленькую. 2-4 торпеды плюс поисковое оборудование. Носитель - это большая подлодка.
    А поверхность уже БЛА уже контролируют. Схема та же. Самолет матка и несколько БЛА у него в управлении. Плюс связь с подлодками.
    alstr
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