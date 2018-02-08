Арктические бригады оснастят сверхпроходимыми РСЗО

Сейчас Минобороны в Арктическом регионе разворачивает большое количество войск. На этом направлении военным нужна проходимая и готовая работать в самых суровых климатических условиях техника. Эти артиллерийские системы будут использоваться в исключительных случаях – когда понадобится массированным огнем прикрыть важные объекты или опасные направления,

Российские арктические соединения оснастят сверхпроходимыми реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град» и «Смерч», создаваемых на базе гусеничных вездеходов ДТ-30ПМ «Витязь», сообщают Известия По данным газеты, ссылающейся на Минобороны РФ, система залпового огня на шасси гусеничного вездехода «Витязь» включена в перечень перспективного вооружения для арктических бригад.В АО «Машиностроительная компания "Витязь"» рассказали, что сейчас компания поставляет конечному производителю – ПАО «Мотовилихинские заводы» – «базовые модели двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30П-1, в которых предусмотрена возможность размещения различных видов оружия, дополнительного бронирования, других систем защиты».Ранее сообщалось, что основным вооружением арктических РСЗО станут боевые платформы «Град» и «Смерч».Снегоболотоход «Витязь» выполненный по схеме «двойное звено» отличается уникальной проходимостью и маневренностью.«Несмотря на значительную массу – 28 т, давление его гусениц на грунт всего около 0,3 кг/см². Вездеход уверенно преодолевает снежные завалы, болотистую местность, переплывает небольшие водоемы. Не преграда для "Витязей" – овраги и рвы шириной до 4 м. Также машины могут легко взбираться на пригорки и склоны высотой до 1,5 м», – говорится в публикации.рассказал газете независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.Ранее в военном ведомстве сообщали, что для Арктики будет создано семейство боевой техники, включающее бронетранспортер, реактивную систему залпового огня, зенитный ракетный комплекс и самоходные артиллерийские установки.