23:41 08 февраля
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Арктические бригады оснастят сверхпроходимыми РСЗО

Российские арктические соединения оснастят сверхпроходимыми реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град» и «Смерч», создаваемых на базе гусеничных вездеходов ДТ-30ПМ «Витязь», сообщают Известия.

ДТ30 "Витязь"

По данным газеты, ссылающейся на Минобороны РФ, система залпового огня на шасси гусеничного вездехода «Витязь» включена в перечень перспективного вооружения для арктических бригад.


В АО «Машиностроительная компания "Витязь"» рассказали, что сейчас компания поставляет конечному производителю – ПАО «Мотовилихинские заводы» – «базовые модели двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30П-1, в которых предусмотрена возможность размещения различных видов оружия, дополнительного бронирования, других систем защиты».

Ранее сообщалось, что основным вооружением арктических РСЗО станут боевые платформы «Град» и «Смерч».

Снегоболотоход «Витязь» выполненный по схеме «двойное звено» отличается уникальной проходимостью и маневренностью.

«Несмотря на значительную массу – 28 т, давление его гусениц на грунт всего около 0,3 кг/см². Вездеход уверенно преодолевает снежные завалы, болотистую местность, переплывает небольшие водоемы. Не преграда для "Витязей" – овраги и рвы шириной до 4 м. Также машины могут легко взбираться на пригорки и склоны высотой до 1,5 м», – говорится в публикации.

Сейчас Минобороны в Арктическом регионе разворачивает большое количество войск. На этом направлении военным нужна проходимая и готовая работать в самых суровых климатических условиях техника. Эти артиллерийские системы будут использоваться в исключительных случаях – когда понадобится массированным огнем прикрыть важные объекты или опасные направления,
рассказал газете независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что для Арктики будет создано семейство боевой техники, включающее бронетранспортер, реактивную систему залпового огня, зенитный ракетный комплекс и самоходные артиллерийские установки.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 14

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  1. Вас Влад Сегодня, 13:57
    Машина зверь good На бездорожье творит чудеса,смотришь и не веришь belayТам где не пройдёт Витязь, у других просто без шансов request

    Уникальная машина в своём роде.
    Вас Влад
    1. Piramidon Сегодня, 23:18
      Цитата: Вас Влад
      Уникальная машина в своём роде.

      Как сказал один японец, посмотрев на наши вездеходы: "Эти русские чего только не придумают, лишь бы не строить хорошие дороги". good
      Piramidon
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:02
    Больше всего мне нравятся слова "получат " , "осностят" , "создадут "!А когда не получают, не оснощают и ее создают, про свои обещания дававшие из ка то резко забывают! А вы действуйте наоборот -сначала сделайте, а потом и говорите! Помним мы Т50 поступивший в войска в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах! Аж целый воздушный флот из обещаний получили! Неважно, что на деле нуль!
    Геркулесыч
    1. ротмистр Сегодня, 14:07
      Цитата: Геркулесыч
      Больше всего мне нравятся слова "получат " , "осностят" , "создадут "!А когда не получают, не оснощают и ее создают, про свои обещания дававшие из ка то резко забывают! А вы действуйте наоборот -сначала сделайте, а потом и говорите! Помним мы Т50 поступивший в войска в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах! Аж целый воздушный флот из обещаний получили! Неважно, что на деле нуль!

      Я эти машины видел на Севере, в 1989г. Их три штуки было в 131 МСД в Печенге. Так что создали их давно.
      ротмистр
    2. Вас Влад Сегодня, 14:08
      Цитата: Геркулесыч
      Больше всего мне нравятся слова "получат " , "осностят" , "создадут "

      А к словам оснастили,получили,создали, у вас какое отношение?Ну вы же в курсе программы перевооружения армии?Так вот она выполняется.
      Вас Влад
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:50
        В курсе, и даже более того, вкурсе что все чаще сроки сдачи того или иного объекта или вида техники сильно смещают и смещают вправо, по причине того, что глаза много больше желудка! .
        Геркулесыч
    3. seos Сегодня, 14:11
      Создать то как раз не проблема, особенно версию с градом... только деньги нашли бы..
      seos
      1. faiver Сегодня, 20:29
        перечислить фамилии у кого поискать? laughing
        faiver
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 14:03
    В АО «Машиностроительная компания "Витязь"» рассказали, что сейчас компания поставляет конечному производителю – ПАО «Мотовилихинские заводы» – «базовые модели двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-30П-1, в которых предусмотрена возможность размещения различных видов оружия, дополнительного бронирования, других систем защиты».
    Нехило наверное компания поднялась , для осуществления всех планов таких вездеходов надо немеренно . На один трёхбатарейный дивизион Смерча в таком оснащении надо минимум штук 40... Рад за завод Нашедший свою нишу и выпускающий удачный аппарат
    КВУ-НСвД
  4. san4es Сегодня, 14:26
    ...на базе гусеничных вездеходов ДТ-30ПМ «Витязь»
    soldier

    Ее называют снегоболотоход. Она может плавать, уверенно преодолевать снежную целину, болота, крутые подъемы и препятствия выстой в полтора метра. Пересеченная местность – ее стихия. Эта самая проходимая гусеничная машина из всех существующих. Она может двигаться даже на одной гусенице. На такое в мире способен только один транспортер - вездеход «Витязь».
    T24
    Опубликовано: 15 дек. 2016 г
    san4es
  5. Чичиков Сегодня, 14:27
    Арктика, это хорошо, но в перспективе! А сегодня, все угрозы, на западе, юге и востоке. И не сразу поймешь, где главнее, - только успевай "отбиваться".
    Чичиков
  6. Хаджи Мурат Сегодня, 14:31
    61-я отдельная Киркенесская Краснознамённая бригада морской пехоты Северного флота (п. Спутник, Мурманская область)
    80-я отдельная мотострелковая бригада (п. Алакуртти, Мурманская область)
    200-я отдельная мотострелковая бригада (п. Печенга, Мурманская область)
    536-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада Северного флота (г. Снежногорск, Мурманская область)
    Хаджи Мурат
  7. Sewer Krainiy Сегодня, 15:22
    Ну что сказать... В 1975-82 на северах ходил на ГТТ и ГТС (гусеничный транспортер тяжелый и гусеничный транспортер средний (легкий). Посему могу в какой-то степени оценить эту технику. В фильме показали его ход только по грунту (или маленько вплавь, когда его и прицеп подталкивает. Я понял, что гусеницы прицепа тоже движители). В болоте, как вытаскивали, на подъеме через речушку прервали съемку... Мое мнение - техника для передвижения по тундре, твердому насту, льду. Если сядет на брюхо в болоте или снежной жиже - капец, только пять тракторов...При переправе вплавь через преграду с течением будет сносить, складывать прицеп с основным тягачем, при дне с галькой ее закидывает под гусеницы... на одной машине мы справлялись, а с прицепом... Да, на ГТТ и на ГТСке положено бревно-самовытаскиватель (мы по три старались возить, а то маленько прозевал - и ... цепляй другое). Здесь не вижу. Они что, трактора за собой таскают wink laughing laughing А, в принципе, кто не рискует... всего доброго в экспериментах.
    Sewer Krainiy
    1. Лопатов Сегодня, 19:37
      Цитата: Sewer Krainiy
      складывать прицеп с основным тягачем

      Строго говоря, там не прицеп. Посему сложиться системе не даст поворотно-сцепное устройство.

      Цитата: Sewer Krainiy
      Если сядет на брюхо

      При нормальном водителе этого не должно произойти. Опять таки за счёт поворотно-сцепного устройства. Главное, чтобы водитель помнил о том, что оно есть.

      Цитата: Sewer Krainiy
      Да, на ГТТ и на ГТСке положено бревно-самовытаскиватель

      Не факт, что резинотканиевая гусянка выдержит применение бревна.
      Лопатов
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