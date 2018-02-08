23:38 08 февраля
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Российских спецназовцев вооружат гранатометами «Копье»

Спецподразделения российской армии вооружат гранатометами СПГ-9 «Копье», которые хорошо зарекомендовали себя в сирийском конфликте, сообщают Известия.



Благодаря большой дальности и высокой точности стрельбы эти безоткатные орудия оказались подходящим средством для дуэлей с вражескими гранатометчиками, а также для уничтожения полевых укреплений и живой силы противника.


При этом один выстрел для СПГ-9 на порядок дешевле противотанковой управляемой ракеты. Гранатомет получит современный ночной прицел и более мощные боеприпасы.

«Изначально эти изделия, принятые на вооружение еще в 1963 году, предназначались для борьбы с бронетехникой. Кумулятивная граната ПГ-9В имеет приличные показатели бронепробития – 300 мм. Позднее для СПГ-9 была разработана и осколочная граната. Дальность стрельбы «Копья» при ее использовании – около километра», – пишет издание.

С конца 1980-х «Копья» стали постепенно уступать место противотанковым управляемым ракетам (ПТУР) – мощности штатных выстрелов уже не хватало для пробития брони современных танков.

По словам военного эксперта Олега Желтоножко, такое вооружение весьма востребовано в условиях локальных конфликтов, когда боевые действия ведутся небольшими высокомобильными отрядами.

Боевики получают новейшие зарубежные вооружения, они научились окапываться и оборудовать позиции, поэтому спецназу нужны средства усиления, та самая окопная артиллерия. За счет более мощного боеприпаса СПГ-9 легко поражает с большего расстояния даже бетонные укрепления. При этом в разобранном виде его можно перевозить на джипе или бронеавтомобиле "Тигр", переносить пешей группой,
рассказал эксперт.

Использованы фотографии: http://sprotyv.info/ru
54

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Комментарии 92

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  1. Комментарий был удален.
    1. Андрей К Сегодня, 15:08
      Цитата: zzdimk
      ...И рекламу тигра незаметно всунула...

      Это не реклама необходимость.
      СПГ-9 на себе больно-то не потаскаешь, даже с учётом его компактности.
      Наши ребятишки "Сапог" на мой УАЗ устанавливали.
      Дёшево и очень сердито good
      Андрей К
      1. loki565 Сегодня, 16:07
        Страшная шайтан труба
        loki565
      2. Терский Сегодня, 18:10
        Цитата: Андрей К
        СПГ-9 на себе больно-то не потаскаешь, даже с учётом его компактности.

        Уточню- 56 кг без прицела. Вдвоем без проблем, если учесть то что расчет 4 человека и если припечет до не могу попрешь так что спринтер не догонит laughing hi
        Терский
        1. Андрей К Сегодня, 18:15
          Цитата: Терский
          ...Уточню- 56 кг без прицела. Вдвоем без проблем, если учесть то что расчет 4 человека и если припечет до не могу попрешь так что спринтер не догонит...

          Это да, мы в 2001 в засаду, в горах попали. Я замыкающим, а впереди друг тяжёлого на себе тащил. Ночь, стрельба. Летим как угорелые. Просвистели три километра, аки по воздуху laughing
          Андрей К
          1. Терский Сегодня, 18:19
            Цитата: Андрей К
            Просвистели три километра, аки по воздуху

            laughing Сам тягал его, ибо с соизволения МО СССР был обязан иметь три воинских специальности. Осваивал профессию наводчика "Сапога" yes
            Терский
            1. Андрей К Сегодня, 18:48
              Цитата: Терский
              ...Сам тягал его, ибо с соизволения МО СССР был обязан иметь три воинских специальности...

              Значит вес сего аппарата знаете до грамма laughing
              Андрей К
    2. сибиралт Сегодня, 15:14
      Вот и надо ими своих вооружить, пока за бугор не толкнули в Турцию или в Катар.
      сибиралт
      1. Андрей К Сегодня, 15:56
        Цитата: сибиралт
        ...Вот и надо ими своих вооружить, пока за бугор не толкнули в Турцию или в Катар...

        Уверяю Вас, на складах их вполне достаточно.
        Заметьте, речь даже в этой статье идёт не о производстве СПГ-9, а о том, что он получит современный ночной прицел и более мощные боеприпасы.
        Андрей К
      2. loki565 Сегодня, 16:00
        Интересная будет дуэль управляемого ПТРК с дистанцией 3 км и неуправляемого спг 9 с дистанцией 1 км, а скорее реальной прицельной дистанцией 600м.
        loki565
        1. Genry Сегодня, 17:12
          Цитата: loki565
          Интересная будет дуэль управляемого ПТРК с дистанцией 3 км и неуправляемого спг 9 с дистанцией 1 км, а скорее реальной прицельной дистанцией 600м.

          СПГ9 - не для дуэлей. Это эффективное оружие, для многократного применения в бою (тяжёлый ствол компенсируется легкостью нескольких мощных снарядов).
          Ваш ПТРК выстрелит пару раз и всёёё... бандуры с ракетами кончились. И дорого и медленно летит ракета, пока долетит с 3-х км за 10 сек, все цели могут укрыться.
          Genry
          1. loki565 Сегодня, 17:32
            Да это из текста : Благодаря большой дальности и высокой точности стрельбы эти безоткатные орудия оказались подходящим средством для дуэлей с вражескими гранатометчиками, а также для уничтожения полевых укреплений и живой силы противника.

            На небольшом расстоянии, в городских условиях . он может пригодится
            loki565
            1. Genry Сегодня, 18:06
              Цитата: loki565
              Да это из текста : Благодаря большой дальности и высокой точности стрельбы эти безоткатные орудия оказались подходящим средством для дуэлей с вражескими гранатометчиками, а также для уничтожения полевых укреплений и живой силы противника.

              А ранее вы писали:
              Цитата: loki565
              Интересная будет дуэль управляемого ПТРК с дистанцией 3 км и неуправляемого спг 9 с дистанцией 1 км,

              Вы гранату гранатомета от ракеты ПТРК отличаете? Или у вас это один класс вооружения, с возможностью дуэлей?
              И вообще, если вы ввязались в дуэль, значит вы ....
              Genry
              1. loki565 Сегодня, 19:14
                1 Смысл в том, что у боевиков в Сирии широко распространены ПТРК. а против них СПГ9 бесполезен. точнее в их присутствии...
                2 расчет СПГ9 будет в зоне досягаемости даже стрелкового оружия и будет нести потери.
                3 ПТРК с расстояния 3 км поразит стационарный объект типа дом с одной ракеты. СПГ9 с расстояния 1 км может потратить 10 и не попасть.
                4 СПГ9 это устаревший комплекс и его использование обусловлено недостатком финансирования... Американцы вроде свои безоткатки уже не используют и передали их иракцам
                Надеюсь доходчиво разжевал???)))
                loki565
                1. Genry Сегодня, 19:39
                  Цитата: loki565
                  1 Смысл в том, что у боевиков в Сирии широко распространены ПТРК. а против них СПГ9 бесполезен. точнее в их присутствии...

                  СПГ9 не является оружием против ПТРК (который раз?) Соревнуйтесь здесь с миномётом, который из ПТРК вы никогда не достанете.
                  Цитата: loki565
                  2 расчет СПГ9 будет в зоне досягаемости даже стрелкового оружия и будет нести потери.

                  Только снайпер может поразить на дистанции около 1000 м. Остальная стрелковка - просто мимо. И на такой дистанции вы врядли увидите СПГ9. Только когда получите - тогда и будете искать место выстрела. Хотя, если будете в этом коллективе, то будете очень заняты вопросами восстановления...
                  Цитата: loki565
                  4 СПГ9 это устаревший комплекс и его использование обусловлено недостатком финансирования... Американцы вроде свои безоткатки уже не используют и передали их иракцам

                  Это переносная пушка. Снаряд прост в изготовлении и потому дешев. Имеет очень высокую живучесть и надёжность, не боится осколков и электромагнитного воздействия (ПТРК здесь и рядом не будет).
                  Другого, более удобного и полезного аналога ей нет.
                  Genry
                  1. loki565 Сегодня, 19:59
                    Так я же написал: точнее в их присутствии..ПТРК уничтожет расчет СПГ9 до того как он выйдет на свою прицельную дистанцию.
                    На счет осколков это как повезет. Электромагнитное воздействие ну если только при ядерном взрыве. Как показала Сирия даже старые ПТРК прекрасно работают по современным танкам в условиях постановки всевозможных помех.
                    Насчет не имеет аналогов это смешно, безоткатка 60г выпусков не имеет аналогов))) конечно не имеет аналогов все давно уже их сняли с вооружения)))
                    Вот статья о немеющих аналогов Американских и британских
                    https://topwar.ru/50540-amerikanskie-i-britanskie
                    -bezotkatnye-orudiya.html
                    loki565
                    1. Genry Сегодня, 20:37
                      Цитата: loki565
                      Так я же написал: точнее в их присутствии..

                      Вы не могли-бы хоть вставлять цитату, а то сумбур какой-то.
                      Цитата: loki565
                      ПТРК уничтожет расчет СПГ9 до того как он выйдет на свою прицельную дистанцию.

                      Я вам уже несколько раз говорил (у вас что-то с памятью?) Никто СПГ-9 не будет использовать против ПТРК. Грохнут из чего-нибудь более подходящего. И выход расчета СПГ вы врядли увидите. Дураков нет под выстрелами гулять...
                      Цитата: loki565
                      Электромагнитное воздействие ну если только при ядерном взрыве.

                      Вы слабо ориентируетесь. ЭМИ-снаряды могут использовать из пушки или даже с БПЛА.
                      Цитата: loki565
                      Насчет не имеет аналогов это смешно, безоткатка 60г выпусков не имеет аналогов))) конечно не имеет аналогов все давно уже их сняли с вооружения)))...

                      Ваше нежелание использовать цитаты приводит к тому, что ваши ответы никак не соотносятся с моими комментариями. Видно только ваше желание доказать что СПГ-9 дерьмо.
                      Чем выбудете стрелять на 1300м с возможностью занести на любой этаж дома или любую позицию и вести активный обстрел?
                      И кстати, благодаря свойствам СПГ-9, есть более мобильный и легкий РПГ-29 (ручной!), но с дальностью 500 м (против 1300).
                      Genry
                      1. loki565 Сегодня, 22:09
                        СПГ 9 не дерьмо просто он устарел, а за неимением средств его никак не снимут с вооружения)))
                        loki565
              2. loki565 Сегодня, 19:32
                СПГ 9 так может???))) или его засекут после первого же выстрела и растреляют.... Расчет этих ПТРК даже не был обнаружен

                loki565
                1. Genry Сегодня, 19:47
                  От ракеты остаётся дымный след и тепловая дорожка. Это как искать лампочку в комнате.
                  Genry
                  1. loki565 Сегодня, 22:12
                    На всех видео никто ее не замечает))) пока она не подлетит на несколько метров, тем более выстрел производится за несколько километров.
                    loki565
        2. Терский Сегодня, 18:05
          Цитата: loki565
          а скорее реальной прицельной дистанцией 600м.

          В свое время пришлось пострелять из СПГ, могу вас смело заверить - 800 метров гарантированное поражение цели. С учетом модернизации не исключаю что и 1000 ему будет под силу. hi
          Терский
  2. Владыка Ситх Сегодня, 14:36
    У нас на фронте получил очень сильное распространение.
    Владыка Ситх
    1. Zoldat_A Сегодня, 14:42
      Сергей, hi , hi !
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас на фронте получил очень сильное распространение.

      Я про такие даже не слышал... Фигли - с начала 90-х гражданский.... Но душу-то не пропьёшь - всё можно пропить, а берет опозорить нельзя... drinks
      Zoldat_A
      1. Владыка Ситх Сегодня, 14:56
        Как не слышал, постоянно пишу в сводке:
        20:35 в районе Лозовое обстрел наших позиций из к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.
        Владыка Ситх
        1. Zoldat_A Сегодня, 15:18
          Цитата: Владыка Ситх
          0:35 в районе Лозовое обстрел наших позиций из к/к пулеметов, АГС

          АГС знаю, а СПГ-9, наверное, было уже после меня... У меня в батальоне такого штатного не было. Было, конечно, кое-что нештатное - у меня у самого в кобуре "Беретта" лежала - подходит, кстати, к ТТ-кобуре. Но это уже другой разговор.... lol
          Zoldat_A
          1. Владыка Ситх Сегодня, 15:34
            Он хорошо против укреплений - ДОТов, ДЗОТов, и снайперов. Ну и техники, но техника крайне редко применяется.
            Владыка Ситх
    2. Romka47 Сегодня, 14:46
      Там он и новое имя получил САПОГ
      Romka47
    3. avt Сегодня, 14:54
      Цитата: Владыка Ситх
      У нас на фронте получил очень сильное распространение.

      Ну так ,,СаПоГов"на складах , как у дурака махорки .Огнеприпас бы к нему подрихтовать помощнее и разнообразнее ,он ещё столько же послужит. Не убиваемая ,,весчь ", как РПГ-7
      avt
    4. Андрей К Сегодня, 15:13
      Владыка Ситх hi
      ...У нас на фронте получил очень сильное распространение...

      У меня на заставе, у ребятишек из ВВ "Сапог" был. На моем УАЗе тент скинули и установили. Ребята с соседних застав ржали, что не авто, а миниСАУ good
      Андрей К
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:34
        Здравия желаю! Скорее не САУ, а безоткатное орудие.
        Владыка Ситх
        1. Андрей К Сегодня, 16:01
          Владыка Ситх soldier
          ...Здравия желаю! Скорее не САУ, а безоткатное орудие...

          Это понятно, что по паспорту - это безоткатное орудие. С учётом "мобильности" и называли миниСАУ. "Отметился" где надо, по кому надо и "алга", место поменял good
          У меня бойцы вообще головастые и смекалистые были. В одном из аулов нашли старенький ИЖ-Юпитер. Вместо коляски сделали деревянную платформу и АГС пристроили wassat
          Механизацией производственного процесса занимались laughing
          Андрей К
    5. Маз Сегодня, 17:44
      У нас гранатометчики так соревновались за приз - две лыжных палки на восемьсот метров втыкали. Оба стреляют и оба срезают. Палки ставят на сто метров дальше . Млин снова оба срезают. Опять на сто метров дальше две лыжные палки. И Так пуляли до 1300 метров. Только тогда один мазнул, палку завалил , но не срезал. А первый срезал и на 1300.
      Маз
      1. Курсант Сегодня, 18:34
        Слышал аналогичную историю от человека служившего в ГСВГ, только они стреляли по веткам, которые срезали с дерева.
        Курсант
  3. _TANKIST_ Сегодня, 14:38
    Что за бредовые статьи((((, где здесь можно влепить "дизлайк"? Давайте еще разместим сообщение о оснащении спецподразделений саперными лопатами, берцами, РПГ7, УАЗиками и прочей мелочевкой(((. Статья из разряда, когда размещать нечего, а опубликовать , что то нужно(((!
    _TANKIST_
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:44
      Так можно перечислить всю номенклатуру боевой техники, и заявить, что ее всю спецназ и получит! А потом удевлятся, почему у Сирийский пустыне спецназ не использует минные тральщики? На вооружении стаят, а чего они их не используют?
      Геркулесыч
      1. Григорий_45 Сегодня, 17:36
        реанимировать По-2! Стелс (дерево и перкаль, железный только мотор), бесшумен (особенно если движок "прибрать"), тепло поршневой мотор почти не выделяет (ИК ГСН ПЗРК его не цепляет), сбить очень сложно, крайне дешев (дешевле только мотодельтаплан)! Аэродрома не надо - взлетаем с любого поля, с любой дороги! В кабину Корд, второй под крыло, шесть НУРСов - и пошли бармалеев чикать. Штурмовик XXI века, блин...
        Григорий_45
    2. Комментарий был удален.
    3. Chertt Сегодня, 14:56
      Цитата: _TANKIST_
      Что за бредовые статьи((((

      Статья о том, как старое вооружение, может быть актуальным при новых боевых реалиях. Сей час многие, казалось бы, устаревшие виды вооружения приобретают новую жизнь.
      Chertt
      1. _TANKIST_ Сегодня, 15:10
        Статья не об этом(. Жаль что некоторым это не понятно(
        _TANKIST_
      2. ssergn Сегодня, 21:44
        Ага, особенно за Пион порадовался.
        ssergn
    4. Pax tecum Сегодня, 15:28
      Соглашусь с товарищем_TANKIST_
      СПГ лишь актуализировался в связи с практикой и тактикой спецов в Сирии...
      Вот если бы РПГ-32 (многоразовый ручной мультикалиберный многофункциональный гранатомет), к примеру, в штате за каждой ГСпН, отделением закрепили и показали работу, то это уже интереснее. Ведь не зря же делали...
      "Работа" бойцов часто и без техники (даже большей частью) обходиться.
      А, попробуй потаскать СПГ и выстрелы к нему, что вовсе не легче ПТРК, а надо. Таки изделие очень эффективное. И вот тут новейшие разработки самое то.
      Но, как обычно-не ново, дешево, сердито и эффективно!
      И все таки ключевое слово здесь - боеприпас, усиленный модифицированный боеприпас.
      Pax tecum
    5. РУСС Сегодня, 15:31
      Цитата: _TANKIST_
      Что за бредовые статьи((((, где здесь можно влепить "дизлайк"? Давайте еще разместим сообщение о оснащении спецподразделений саперными лопатами, берцами, РПГ7, УАЗиками и прочей мелочевкой(((. Статья из разряда, когда размещать нечего, а опубликовать , что то нужно(((!

      Согласен,удручает ,что опять старье внедряют хоть и с каким-то супер выстрелом, этот гранатомёт сам по себе громоздкий и тяжёлый .
      РУСС
      1. Genry Сегодня, 16:54
        ЭПИЛОГ.
        Вы просмотрели блок комментариев либеральных интернет работников.
        Genry
      2. Касым Сегодня, 18:46
        РУСС, прицельная дальность выстрела РПГ-7 - 700м.. А тут Маз пишет за 1300м. Есть такая аксиома: кто дальше стреляет, тот и побеждает. Так что лучше потаскать паре-тройке человек и иметь преймущество. Актуально в труднопроходимых местах, например в горах. hi
        Касым
  4. san4es Сегодня, 14:42
    «Изначально эти изделия, принятые на вооружение еще в 1963 году, предназначались для борьбы с бронетехникой.
    soldier

    Оружие ТВ
    Опубликовано: 23 янв. 2014 г.
    san4es
  5. Doliva63 Сегодня, 14:43
    "...спецназу нужны средства усиления, та самая окопная артиллерия."
    Забавно. Зачем спецназу окопная артиллерия, если окопов нет? bully
    Doliva63
    1. avt Сегодня, 14:57
      Цитата: Doliva63
      "...спецназу нужны средства усиления, та самая окопная артиллерия."
      Забавно.

      bully Я бы вообще и заплатил бы за посмотреть на того , кто в окопе из него пальнёт., или какого ДЗОТа. Но по видио и не рядомbully
      avt
      1. Pax tecum Сегодня, 15:38
        Заплатите мне, если уж обещаете (шутка)!
        Вообще-то под СПГ, ПТРК(ПТУР) и др. даже типовые окопы есть и их линейные стандарты в специализированной литературе - наставлениях. К примеру, в Наставлении по инженерной подготовке МО СССР.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 19:34

          Окоп для станкового противотанкового гранатомета СПГ-9М.
          На устройство окопа пехотной лопатой требуется 10 чел.-час., саперной лопатой – 7 чел.-час. При наличии времени ниша для боеприпасов перекрывается жердями диаметром 5 – 7 см.
          Pax tecum
          1. Pax tecum Сегодня, 19:37

            Вот это под ПТРК...
            Операторам ПТУР - привет!
            Pax tecum
    2. Yarik Сегодня, 15:11
      Спецназ сейчас- нечто в самой широкой трактовке, кого там только в Росгвардии уже нет.авось, кому и сгодится. При штурме здания, по террористам с 1000м. в окошко , например.
      Yarik
      1. Pax tecum Сегодня, 15:44
        С такой дистанции "в окошко", только ПТУР эффективен.
        Pax tecum
      2. слава1974 Сегодня, 16:02
        во внутренних войсках СПГ снят с вооружения еще в 99 году.
        слава1974
        1. Piramidon Сегодня, 23:07
          Цитата: слава1974
          во внутренних войсках СПГ снят с вооружения еще в 99 году.

          Теперь ВВ это - росгвардия, так что вернут. А бандгруппы из домов выковыривать - самое то.
          Piramidon
  6. Романенко Сегодня, 14:43
    Надеюсь, ходовую часть ему переделают под современные требования, а то в старой версии колесный ход у него явно какие-то извращенцы придумали.
    Нет, по гладкому асфальту спокойно катится, главное, чтобы кочек не было, а то легкосплавные колесики диаметром где-то по 30 см, стоящие в 0,5 друг от друга - просто имитация колесного хода. Вот СПГ по этому всегда на руках катается.
    Романенко
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:45
    А разве нельзя создать подобную, с использованием современных технологий? И меньше выйдет по размеру, и легче по весу.
    Геркулесыч
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:46
    Раньше СПГ-9 не состоял на вооружении спецподразделений. Вообще штука мощная и точная. Скорость реактивной гранаты вполне приличная, настильность и точность - достойные. Да и дальность - 1300 м. Всегда нравилось из него стрелять laughing
    Горный стрелок
    1. Дмитрий 2246 Сегодня, 15:11
      Очень громко. Преподаватель в экстазе ставил отлично за синхронный залп из 4 х орудий, когда подъезжали иностранцы. При этом стрелять можно с квадрацикла. Эффективен против укрытий.
      73 мм прошивает любой бронетранспортёр или БМП. Очень лёгкое орудие. Переносили вдвоём.
      На войне, к сожалению, не было возможности опробовать.
      Дмитрий 2246
      1. Романенко Сегодня, 15:19
        Так из него и делали пушку для БМП-1 Гром 2А-28 не совсем конечно из СПГ, но на базе его гранаты.
        Она конечно не очень хорошо показала себя в Афгане, из-за малых углов по вертикали и невысокой скорострельности, но стреляла очень даже точно и неплохо.
        Романенко
    2. алекс-сп Сегодня, 16:31
      1300 - это для противотанковых. ОГ летит на 4,5 км. Не знаю, как там с точностью и кучностью, но на 2,5 км - вполне прилично, где то около радиуса поражения гранаты. правда, ветровые сносы просто бешеные. Всегда поражался, где она энергии на такой полет берет.
      алекс-сп
  9. Romka47 Сегодня, 14:48
    Вещь конечно надежная, простая и довольно мощная, но габариты мама дорогая, спецназ она только обременит.
    Romka47
  10. Doliva63 Сегодня, 14:48
    Кстати, о спецназе. Недавно товарищ фотку прислал того бородатого, что из ПЗРК по Су-25 стрелял - готов, голубчик. А ПЗРК, говорит, из Польши.
    Doliva63
    1. Хаджи Мурат Сегодня, 15:07
      фото в студию!
      Хаджи Мурат
    2. Yarik Сегодня, 15:08
      Хорошо, коли так, 5 дней не прошло.
      Yarik
      1. Pax tecum Сегодня, 15:47
        Не равноценная "ответка", к сожалению. За русского воина, Героя России минимум "в масштабе" 1:10 000.
        Извините за цинизм.
        Pax tecum
        1. Doliva63 Сегодня, 18:34
          Там, вроде, порядка полусотни положили, просто этот бородач был в том числе.
          Ну, опять же вроде, речь шла конкртетно о зачистке причастных: сначала авиация накрыла, потом песочные человечки .
          За что купил, как говорится. За достоверность не ручаюсь.
          Doliva63
  11. NKVD Сегодня, 15:05
    Не уместное сравнение в ПТРК
    NKVD
  12. Хаджи Мурат Сегодня, 15:07
    то создают легкие бригады на пикапах,то терминаторов вот теперь к копью вернулись......готовимся воевать с папуасами?????
    Хаджи Мурат
    1. Романенко Сегодня, 15:22
      Так теперь стенка на стенку стараются не воевать, понимают, что ответка будет серьезной, поэтому папуасов со старыми ошкамёлками и натравливают повсюду.
      Хошь не хошь, а оружие против них тоже надо иметь.
      Романенко
      1. Pax tecum Сегодня, 19:08
        Химию очень эффективно было бы применять. У нас такая номенклатура боевых отравляющих была! И в снарядах, гранатах, и в фугасах и с доставкой в "чистом" виде...
        А, то понимаешь, от пули или осколка (или от термобара сгореть) сдохнуть-это нормально, а сдохнуть от химии уже не гуманно?
        Pax tecum
  13. Магарыч Сегодня, 15:10

    Сто лет назад придумали, сделали, взяли на вооружение, сказали неэффективно, конструктора расстреляли, после войны вспомнили, приняли на вооружение, сказали устарело, сейчас вспомнили...
    Магарыч
    1. Романенко Сегодня, 15:28
      Первые безоткатки - тогда их называли динамореактивные от современных отличаются очень сильно.
      Стреляли они адаптированными под них гранатами от полевых орудий, то есть тяжелыми снарядами в толстых корпусах да еще и через нарезные стволы, а стрельба по танкам предусматривалась бронебойным боеприпасом, куммулятивных еще не было.
      Конечно не оправдали. Сейчас и пороха другие и боеприпасы легкие и оперенные - совершенно другой уровень.
      А сто лет назад были заложены основы и главные конструктивные принципы безоткаток.
      Романенко
    2. РУСС Сегодня, 15:36
      Цитата: Магарыч
      сказали неэффективно, конструктора расстреляли,

      За,что расстреляли? Наверное на английскую разведку работал или троцкист? laughing
      РУСС
      1. Alexey RA Сегодня, 16:09
        Цитата: РУСС
        За,что расстреляли? Наверное на английскую разведку работал или троцкист?

        Болтал много. Обещал, обещал, обещал, выбивал под обещания деньги - и на выходе получался пшик. Или получалось такое, от чего армия судорожно пыталась избавиться.
        Всего в 1931–1935 гг. заводы изготовили свыше 5000 сухопутных, морских и авиационных пушек Курчевского, то есть от 30 до 50 % от числа заказанных. Военпреды приняли от промышленности не более 2000 орудий, и лишь около 1000 попали в войска. Однако и орудия, попавшие на службу, быстро списывались или переводились в категорию учебных. К 1 ноября 1936 г. в армии имелось 563 пушки Курчевского (БПК, СПК и РК), а во флоте — несколько десятков 76-мм катерных пушек КПК.
        © АБШ
        Государство терпело-терпело это безответное творчество за госсчёт... а потом терпелка лопнула. И с конструкторов начали спрашивать за деньги (под эту кампанию попали, кстати, и Туполев с Королёвым).
        Что характерно, Курчевскому дали "экономическую" статью 58-7:
        58-7. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путём соответствующего использования государственных учреждений и предприятий, или противодействие их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций то есть промышленный саботаж: наказание аналогично статье 58-2.

        Эта "политическая" статья обычно давалась за растрату или нецелевое использование госсредств - в тех случаях, когда наказание по обычной уголовной статье за те же самые действия казалось слишком мягким.
        Alexey RA
        1. Pax tecum Сегодня, 19:19
          А, статейку 58 вернуть бы!
          Pax tecum
    3. Григорий_45 Сегодня, 17:26
      Цитата: Магарыч
      конструктора расстреляли

      а расстреляли за что? В общем-то за дело. За то, что наобещал много, деньги потратил, а на выходе - пшик. Курчевский не понял одного. Он пытался из безоткатки стрелять обычными бронебойными снарядами (болванками)! Естественно, они пробивали броню намного хуже, потому как скорость их была невелика. Безоткатки заняли свое место только тогда, когда из них стали стрелять кумулятивными боеприпасами, которым в принципе не важна скорость встречи с броней Кинетический снаряд пробивает из-за высокой скорости, которую, естественно, безоткатки. выплёвывающие половину заряда "в никуда" (на не разгон снаряда), обеспечить не могли.
      Григорий_45
      1. РУСС Сегодня, 18:47
        Цитата: Григорий_45
        а расстреляли за что? В общем-то за дело.

        Вы серьезно?
        РУСС
        1. Григорий_45 Сегодня, 20:27
          Цитата: РУСС
          Вы серьезно?

          нет, шутки шутю. За дилетантизм и огромные растраты госимущества при создании неперспективных видов вооружения. Курчевский - необразованный авантюрист, прожектёр, растратчик народных средств и его конец закономерен
          Григорий_45
  14. Romka47 Сегодня, 15:16
    А еще ему бы термобарический выстрел laughing
    Romka47
  15. Васся Вассин Сегодня, 15:17
    они научились окапываться и оборудовать позиции
    Ты глянь, старик Даврин был прав про естественный отбор, кто не научился зарываться в землю, тот не выжил! Что-то есть в его идее разумное...
    Васся Вассин
  16. Алекс2048 Сегодня, 15:24
    В продолжение статьи можно добавить, а ещё "копьём" можно траншеи копать, гвозди забивать, чай в нем заваривать и при необходимости на родину родственникам звонить, но только не по 4G, а по проводам технология все таки семидесятых годов прошлого века, но модернизирована и можно написать СМС. laughing Враги уже перестают пользоваться ПТУР, ведь он очень дорогой особенно с дистанции менее 1 км.
    А серьезно может и дешёвый выход при ограниченном бюджете.
    Алекс2048
  17. Комментарий был удален.
  18. Strashila Сегодня, 15:59
    Возникает необходимость создания легкого универсально станка для РПГ, с плеча не реально точно стрелять по навесной... а порой надо, что по укрытию, что по крыше, что в башню танка в капонире.
    Strashila
    1. Pax tecum Сегодня, 19:24
      Вроде бы уже есть новейшие РПГ с мощными чудо-выстрелами, увеличенной дальностью и фантастической пробиваемостью. Но, .лядь, дорого, однако! Военспец дешевле что ли?!
      Pax tecum
      1. IS-80_RVGK2 Сегодня, 22:03
        Еще чего. На такие дорогие вооружения в казне денег нет. Но вы там держитесь как-нибудь. Воюйте проверенным дедовским. Копьями, бердышами, пищалями фитильными и русской храбростью и смекалкой.
        IS-80_RVGK2
  19. Bronevick Сегодня, 16:30
    Следующая новость ССО оснастят Катюшами, в 2027 году Россия возобновит производство бомбардировщика Илья Муромец, флот получит новые корабли проекта 26-бис, РВСН оснастят новейшими ракетами Пионер.
    Bronevick
  20. Григорий_45 Сегодня, 16:36
    Российских спецназовцев вооружат гранатометами «Копье»

    вот для каких целей? Для установки на машину - лучше прикрутите ПТРК (пусть даже не самый современный). Переносное - у нас с РПГ напряженка? Ну куда этого мастодонта, из которого далее 300 метров прицельно стрелять проблемно, а на горбу таскать - так реально "верблюдом" быть надо. Стены складов ломятся? пусть лежат. Будет всеобщий бабах, тогда и потребуется.
    СПГ-9 - это для бедных, у кого денег на ПТУР нет, но живой силы на убой предостаточно
    Григорий_45
  21. Дормидонт Сегодня, 16:37
    Наши западные и ближневосточные партнеры останутся довольны
    Дормидонт
  22. Dr_Engie Сегодня, 17:17
    От это перемога, приняли на вооружение оружие 63 года. И кто после этого посмеет на Украину косой взгляд кинуть?
    Dr_Engie
    1. serriy Сегодня, 19:36
      ну кинуть-не кинуть, а заплевать запросто drinks

      но фактор дешевизны для сил спецопераций - это да!!! фиктивные мэнэгеры рулят. negative negative
      serriy
  23. k_ply Сегодня, 20:53
    Безоткатное орудие в спецназе - нормально, как и средние минометы. Рейнджеры оперируют 84-мм "Карл Густав", а ранее 90-мм безоткатками M67. Тока вот надо придумать на какое легкое и штатное армейское авто ставить будем, кроме УАЗа кандидатов нет.
    k_ply
  24. k_ply Сегодня, 21:14
    Вероятно, у многоразового РПГ-32 недостаточная номенклатура боеприпасов (тандемные кумулятивные и термобарические выстрелы).
    k_ply
  25. Лексус Сегодня, 22:37
    Век "сапога" уже давно прошёл. В условиях огневого противодействия шансы на выживание у расчёта, как у камикадзе, и точность оставляет желать лучшего. Вынужденная мера ввиду отсутствия своего "Спайка". По-хорошему, место ему в "нычках" на случай партизанской войны.
    Лексус
  26. k_ply Сегодня, 23:04
    Если уж о "сапогах" и о "спайках", то в задачи спецназа входят в т.ч. партизанские и противопартизанские действия (в соответствующих условиях), а собственноручно сводить танковые роты и батальоны противника на нет -не из задач спецназа.
    k_ply
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