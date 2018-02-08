Российских спецназовцев вооружат гранатометами «Копье»

Боевики получают новейшие зарубежные вооружения, они научились окапываться и оборудовать позиции, поэтому спецназу нужны средства усиления, та самая окопная артиллерия. За счет более мощного боеприпаса СПГ-9 легко поражает с большего расстояния даже бетонные укрепления. При этом в разобранном виде его можно перевозить на джипе или бронеавтомобиле "Тигр", переносить пешей группой,

Спецподразделения российской армии вооружат гранатометами СПГ-9 «Копье», которые хорошо зарекомендовали себя в сирийском конфликте, сообщают Известия Благодаря большой дальности и высокой точности стрельбы эти безоткатные орудия оказались подходящим средством для дуэлей с вражескими гранатометчиками, а также для уничтожения полевых укреплений и живой силы противника.При этом один выстрел для СПГ-9 на порядок дешевле противотанковой управляемой ракеты. Гранатомет получит современный ночной прицел и более мощные боеприпасы.«Изначально эти изделия, принятые на вооружение еще в 1963 году, предназначались для борьбы с бронетехникой. Кумулятивная граната ПГ-9В имеет приличные показатели бронепробития – 300 мм. Позднее для СПГ-9 была разработана и осколочная граната. Дальность стрельбы «Копья» при ее использовании – около километра», – пишет издание.С конца 1980-х «Копья» стали постепенно уступать место противотанковым управляемым ракетам (ПТУР) – мощности штатных выстрелов уже не хватало для пробития брони современных танков.По словам военного эксперта Олега Желтоножко, такое вооружение весьма востребовано в условиях локальных конфликтов, когда боевые действия ведутся небольшими высокомобильными отрядами.рассказал эксперт.