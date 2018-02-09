Коты Леопольды поют в эфирах

Признаюсь, становится тяжело смотреть наши то ли политинформации, то ли ток-шоу «говорящих голов», причём на всех каналах. Сплошные «уважаемые эксперты» и «уважаемые журналисты и политологи», украинские, польские, английские и прочие евроамериканские, несут русофобию в эфирах без стеснения и стыда, что всё-таки находятся на российских каналах: русских «оккупантов», «агрессоров», «пропагандистских лжецов» и т.д.Наши ведущие скромно внимают «иностранным экспертным мнениям», наши «пропагандисты» вежливо не соглашаются со своими уважаемыми оппонентами, и доказывают, что Россия всем желает исключительно мира и процветания, и добра, чтобы поставлять дешевые энергоносители. В общем, нам бросают в лицо «оккупантов» и «агрессоров», а мы в ответ — мир, дружбу и жвачку, нас обвиняют: вы такие плохие, а наши коты Леопольды оправдываются: нет, мы хорошие. Асимметричный ответ.Отдельная песня, поведение в студиях «уважаемых» Трюханов, Цимбалюков, Якубов и других «коллег»: хамят, кричат, перебивают, качают свои бандеровские, европейские и американские «ценности», а наши ведущие и «пропагандисты» как будто с трудом слова находят и всё вопрошают: а как же мир и дружба, и будущее человечества? В общем, как в путинском анекдоте: в дом ворвались грабители, а хозяин смотрит на часы и вежливо объявляет: московское время 12-00, чего ещё хотят уважаемые гости?Нам объясняют: в Европе и даже в Америке есть и здравомыслящие люди, их много, это нужно иметь в виду; так когда-то коммунисты убеждали, что немецкие рабочие не будут стрелять в русских рабочих. Однако, на наших экранах мы видим конкретных «экспертов» у которых чуть пена изо рта не идёт от их здравомыслия, и это вызывает, невольно, как принято сегодня говорить, когнитивный диссонанс.Странным образом, мы желаем добра нашим недругам, «уважаем» их прямо в эфирах, желаем им поправить свои дела, чтобы они как можно лучше подготовились и ударили по России? Ах, Польша приняла антибандеровский, антиукраинский закон, как же теперь обе уважаемые страны будут выстраивать между собой отношения? – озабочены наши ведущие и ведомые. А почему не сказать честно: националисты и неофашисты с обеих сторон попали в яму, которую сами же и вырыли? С чем их и поздравляем!Вообще странно, что отъявленным юристам-пропагандистам, вроде Трюхана, оппонируют депутаты Госдумы, профессура и даже писатели. Одни несут, что в голову придёт, что взять с юриста-журналиста? Наши же отягощены честью мундира, ответственностью за каждое слово и взвешивают каждую мысль.Это неравные весовые категории, это всё равно что связать руки на ринге одному из боксёров. И возникает невольно эффект «избиения младенцев в битве при Фермопилах», причём наших младенцев. Потому что наши Леопольды выходят всегда или в глупом виде, поскольку желают «уважаемым оппонентам» здоровья, чтоб посильней ударили в следующий раз, или лицемерами. Оба уклона «хуже», говорил товарищ Сталин.Да, есть государственная политика, Путин и государственные наши мужи должны взвешивать свои слова, должны говорить дипломатическим языком, который специально придуман для сокрытия своих мыслей. Но кто сказал, что наши эксперты, ведущие и ведомые, политологи и журналисты должны повторять государственную позицию по каждому вопросу, ни шагу ни влево, ни вправо? Какое-то государственное единомыслие, как в СССР, причём дисциплину блюдут наши либеральные умы, чуть что, сразу на Путина кивают: он так не говорит, он вот так говорит, а вы что себе позволяете?Напомним, СССР давно нет, причём он и погиб во многом из-за своего государственного единомыслия. Сегодня у нас свобода слова, и ею пользуются все иностранные наши «друзья», кроме наших экспертов и политологов, за исключение Жириновского, Сатановского и Якова Кедми. А за пределами Москвы вообще сплошная тишина, лишь общие фразы за мир и жвачку между народами.Вообще-то, идёт информационная война, коллективного Запада с нами, а наши ведущие в наших эфирах занимают нейтральную, «объективную» позицию, и ещё бравируют этим, кроме, пожалуй, Владимира Соловьёва. Объективно, они помогают Трюханам и Цимбалюкам вести свою пропаганду прямо из российских студий, что они с удовольствием и делают, рады такому счастью и поливают каждый раз нас «агрессорами», «оккупантами» и другими нехорошими словами. Не обращая внимания на заумные вопросы ведущих.А наши эксперты всё объясняют, понимаете, объясняют, что Трюханы и Цимбалюки ошибаются! Они почему-то уверены, что Трюханы чего-то не понимают, вот поймут – и прослезятся! Поймут, что Запад их использует, обманывает, а они ведь потеряли российские рынки! В общем, по Гоголю, что и у подлеца может когда-нибудь проснуться совесть. Однако, Гоголь писал о простых людях, а не о политических демагогах и «политических украинцах». Напомним, бандеровский герой и гитлеровский офицер Роман Шухевич писал, что не нужно жалеть, если погибнут миллионы "неправильных" украинцев, зато оставшиеся будут свидомые, «правильные». Собственно, его программа сейчас и выполняется на Украине.Американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс, выступая в программе Дмитрия Куликова, сказал о ситуации с Олимпиадой, и вообще, об идущей информационной войне: «К вам относятся так, как вы позволяете к себе относиться». Мы позволяем себя оскорблять даже в наших эфирах, поэтому нас будут продолжать оскорблять. Кстати, Саймс сказал и что надо делать, несколько грубо, но слова из песни не выбросишь: «Не надо из себя целку строить!» Когда наши ведущие и ведомые это поймут, прекратят своё невозможное фарисейство, прекратятся и оскорбления, хотя бы в эфирах.Коты Леопольды поют в эфирахО мире и дружбе, как при Советском Союзе.Поможем Бандере и польским ПилсудскимУдарить нам в спину, как при Советском Союзе?