23:42 09 февраля

Коты Леопольды поют в эфирах

Признаюсь, становится тяжело смотреть наши то ли политинформации, то ли ток-шоу «говорящих голов», причём на всех каналах. Сплошные «уважаемые эксперты» и «уважаемые журналисты и политологи», украинские, польские, английские и прочие евроамериканские, несут русофобию в эфирах без стеснения и стыда, что всё-таки находятся на российских каналах: русских «оккупантов», «агрессоров», «пропагандистских лжецов» и т.д.

Коты Леопольды поют в эфирах


Наши ведущие скромно внимают «иностранным экспертным мнениям», наши «пропагандисты» вежливо не соглашаются со своими уважаемыми оппонентами, и доказывают, что Россия всем желает исключительно мира и процветания, и добра, чтобы поставлять дешевые энергоносители. В общем, нам бросают в лицо «оккупантов» и «агрессоров», а мы в ответ — мир, дружбу и жвачку, нас обвиняют: вы такие плохие, а наши коты Леопольды оправдываются: нет, мы хорошие. Асимметричный ответ.


Отдельная песня, поведение в студиях «уважаемых» Трюханов, Цимбалюков, Якубов и других «коллег»: хамят, кричат, перебивают, качают свои бандеровские, европейские и американские «ценности», а наши ведущие и «пропагандисты» как будто с трудом слова находят и всё вопрошают: а как же мир и дружба, и будущее человечества? В общем, как в путинском анекдоте: в дом ворвались грабители, а хозяин смотрит на часы и вежливо объявляет: московское время 12-00, чего ещё хотят уважаемые гости?

Нам объясняют: в Европе и даже в Америке есть и здравомыслящие люди, их много, это нужно иметь в виду; так когда-то коммунисты убеждали, что немецкие рабочие не будут стрелять в русских рабочих. Однако, на наших экранах мы видим конкретных «экспертов» у которых чуть пена изо рта не идёт от их здравомыслия, и это вызывает, невольно, как принято сегодня говорить, когнитивный диссонанс.

Странным образом, мы желаем добра нашим недругам, «уважаем» их прямо в эфирах, желаем им поправить свои дела, чтобы они как можно лучше подготовились и ударили по России? Ах, Польша приняла антибандеровский, антиукраинский закон, как же теперь обе уважаемые страны будут выстраивать между собой отношения? – озабочены наши ведущие и ведомые. А почему не сказать честно: националисты и неофашисты с обеих сторон попали в яму, которую сами же и вырыли? С чем их и поздравляем!

Вообще странно, что отъявленным юристам-пропагандистам, вроде Трюхана, оппонируют депутаты Госдумы, профессура и даже писатели. Одни несут, что в голову придёт, что взять с юриста-журналиста? Наши же отягощены честью мундира, ответственностью за каждое слово и взвешивают каждую мысль.

Это неравные весовые категории, это всё равно что связать руки на ринге одному из боксёров. И возникает невольно эффект «избиения младенцев в битве при Фермопилах», причём наших младенцев. Потому что наши Леопольды выходят всегда или в глупом виде, поскольку желают «уважаемым оппонентам» здоровья, чтоб посильней ударили в следующий раз, или лицемерами. Оба уклона «хуже», говорил товарищ Сталин.

Да, есть государственная политика, Путин и государственные наши мужи должны взвешивать свои слова, должны говорить дипломатическим языком, который специально придуман для сокрытия своих мыслей. Но кто сказал, что наши эксперты, ведущие и ведомые, политологи и журналисты должны повторять государственную позицию по каждому вопросу, ни шагу ни влево, ни вправо? Какое-то государственное единомыслие, как в СССР, причём дисциплину блюдут наши либеральные умы, чуть что, сразу на Путина кивают: он так не говорит, он вот так говорит, а вы что себе позволяете?

Напомним, СССР давно нет, причём он и погиб во многом из-за своего государственного единомыслия. Сегодня у нас свобода слова, и ею пользуются все иностранные наши «друзья», кроме наших экспертов и политологов, за исключение Жириновского, Сатановского и Якова Кедми. А за пределами Москвы вообще сплошная тишина, лишь общие фразы за мир и жвачку между народами.

Вообще-то, идёт информационная война, коллективного Запада с нами, а наши ведущие в наших эфирах занимают нейтральную, «объективную» позицию, и ещё бравируют этим, кроме, пожалуй, Владимира Соловьёва. Объективно, они помогают Трюханам и Цимбалюкам вести свою пропаганду прямо из российских студий, что они с удовольствием и делают, рады такому счастью и поливают каждый раз нас «агрессорами», «оккупантами» и другими нехорошими словами. Не обращая внимания на заумные вопросы ведущих.

А наши эксперты всё объясняют, понимаете, объясняют, что Трюханы и Цимбалюки ошибаются! Они почему-то уверены, что Трюханы чего-то не понимают, вот поймут – и прослезятся! Поймут, что Запад их использует, обманывает, а они ведь потеряли российские рынки! В общем, по Гоголю, что и у подлеца может когда-нибудь проснуться совесть. Однако, Гоголь писал о простых людях, а не о политических демагогах и «политических украинцах». Напомним, бандеровский герой и гитлеровский офицер Роман Шухевич писал, что не нужно жалеть, если погибнут миллионы "неправильных" украинцев, зато оставшиеся будут свидомые, «правильные». Собственно, его программа сейчас и выполняется на Украине.

Американский политолог российского происхождения Дмитрий Саймс, выступая в программе Дмитрия Куликова, сказал о ситуации с Олимпиадой, и вообще, об идущей информационной войне: «К вам относятся так, как вы позволяете к себе относиться». Мы позволяем себя оскорблять даже в наших эфирах, поэтому нас будут продолжать оскорблять. Кстати, Саймс сказал и что надо делать, несколько грубо, но слова из песни не выбросишь: «Не надо из себя целку строить!» Когда наши ведущие и ведомые это поймут, прекратят своё невозможное фарисейство, прекратятся и оскорбления, хотя бы в эфирах.

Коты Леопольды поют в эфирах
О мире и дружбе, как при Советском Союзе.
Поможем Бандере и польским Пилсудским
Ударить нам в спину, как при Советском Союзе?
Автор: Виктор Каменев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. Арон Заави Сегодня, 15:06
    Так для этого их и прилашают, что бы у росиян была идиосинкразия на страны от имени которых выступают эти поцы. Я уверен , что их дома знают значительно меньше чем в России.
    Арон Заави
    1. Chertt Сегодня, 15:26
      Цитата: Арон Заави
      Так для этого их и прилашают

      Больше всего меня удивило, что участники ВО смотрят ток-шоу
      Chertt
      1. Dym71 Сегодня, 15:39
        Цитата: Chertt
        Больше всего меня удивило, что участники ВО смотрят ток-шоу

        Смотрите шИрше, то бишь ширЕе, думается мне, что на ВО есть даже такие, кто участвуют! bully
        Dym71
        1. Chertt Сегодня, 15:46
          Цитата: Dym71
          думается мне, что на ВО есть даже такие, кто участвуют!

          Неожиданная мысль hi
          Chertt
      2. hohol95 Сегодня, 16:18
        А Вы, что смотрите? ПО ...дцатому кругу сериал о майоре ЗЕМАНЕ?
        hohol95
        1. Chertt Сегодня, 16:27
          Цитата: hohol95
          сериал о майоре ЗЕМАНЕ?

          Специально посмотрел в поисковике, кто такой Земан. Оказалось что я, как то и по первому кругу пропустил
          Chertt
          1. hohol95 Сегодня, 16:36
            А, что так? Времени не было? Или родились после 1985 года?
            hohol95
        2. moskowit Сегодня, 21:08
          Клосс гораздо круче, я думаю... Земана я не видел... Когда он шёл???
          moskowit
          1. hohol95 Сегодня, 22:39
            В 80-е 20 века! hi
            Был ещё ГДР-й сериал "АРХИВ СМЕРТИ".
            hohol95
      3. Mavrikiy Сегодня, 19:06
        Цитата: Chertt
        Цитата: Арон Заави
        Так для этого их и прилашают

        Больше всего меня удивило, что участники ВО смотрят ток-шоу

        "Да нет. Нас и дома хорошо кормят"( забыл от куда)
        Мы больше аналитикой сухой перебиваемся. Уже все зубы стерли.
        Mavrikiy
        1. hohol95 Сегодня, 22:25
          — Таити, Таити... Не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят...

          "Возвращение блудного попугая"
          hohol95
    2. hohol95 Сегодня, 15:52
      А у вас на телевидении много "ЛИЦ" альтернативных МНЕНИЙ??? Или у вас в стране нет ДЕМОКРАТИИ? Как например אזרח...
      hohol95
    3. vasya.pupkin Сегодня, 16:39
      Арону:вчера на шоу Соловьева-Шапиро,русский Никонов заставил ведущего выгнать из студии некого Грега/Гриша из Питера/ за оскорбление чувств миллионов россиян.Когда заговорили о погибшем летчике,"-грег" запел песню "покинул я хату-пошел воевать".Шапиро долго мялся,извинялся перед матрасником/еврей-еврея не обидит/,но все же попросил того уйти.СТЫДОБА!!!
      vasya.pupkin
      1. Лекс. Сегодня, 17:06
        Родченков например русский ,Сытин ,Трюхан причём тут национальность ?
        Чем вы лучше бандеровцев те тоже делят людей на национальности
        Лекс.
        1. 82т11 Сегодня, 17:48
          Не надо путать русскоязычных и русских!
          82т11
        2. 82т11 Сегодня, 17:53
          Не надо путать русскоязычных и русских!
          82т11
        3. Alber Сегодня, 18:57
          Цитата: Лекс.
          Родченков например русский ,Сытин ,Трюхан причём тут национальность ?
          Чем вы лучше бандеровцев те тоже делят людей на национальности

          Че ты гонишь? "Родченков русский..." Сытин трюхан Бандера....
          Это все твои кровные братьяиудеи сменившие или присвоившие чужие фамилии.
          Если не сами то их дедушки и прадедушки.
          И кстати да, насчёт деления людей по национальности: в ваших настольных книгах которые преподают в иудейских школах в России!! Таких как "Тания, или Танья" считают и учат детей, что только евреи люди. А неевреи это "грязный двуногий скот который достоин быть рабами , с которым можно делать все что хочешь..."
          Так кто фашисты на самом деле? Лицемеры...
          Alber
          1. Лекс. Сегодня, 20:28
            Че ты гонишь мы уже на личности перешли ?
            Тебя некто вежливости не учил может сначала научишься уважать посетителей шамло
            Лекс.
        4. vasya.pupkin Сегодня, 18:58
          Лексу: Посмотрите шоу,13-я минута.Я настаиваю,что еврей Шапиро не выгнал бы "своего",без помощи русского. Не надо меня сравнивать с фашистом,я не кричу:бей ж-дов-спасай Россию.И не призываю убивать за национальность.
          vasya.pupkin
          1. Alber Сегодня, 19:45
            Цитата: vasya.pupkin
            Лексу: Посмотрите шоу,13-я минута.Я настаиваю,что еврей Шапиро не выгнал бы "своего",без помощи русского. Не надо меня сравнивать с фашистом,я не кричу:бей ж-дов-спасай Россию.И не призываю убивать за национальность.

            Они сами (торгаши, ростовщики, банкиры) прикормили и вырастили Гитлера и его фашизм, Их Степан Бандера ( крещёный еврей - выкрест) и такой же иудей Роман Шухевич уничтожал своих же, а нынешние иудеи обвиняют в зверствах невиновные народы. В войсках Вермахта было больше 100000 тысяч военных еврейского происхождения. Это что такое?
            А в Украине, все первые лица еврейского происхождения или криптоиудеи...
            И эти господа устроили на Донбассе кровавую бойню. Натравили брата на брата.
            Что творится? Какую зловещую гадость задумали сионофашисты ?
            Alber
            1. Лекс. Сегодня, 20:30
              Степан Бандера ( крещёный еврей - выкрест
              Лечиться не пробовали ?
              Лекс.
          2. Лекс. Сегодня, 20:29
            Может закончите это шоу а ?
            Лекс.
            1. Alber Сегодня, 21:32
              Цитата: Лекс.
              Может закончите это шоу а ?

              Шоу?
              По поводу "Тании" что скажете? Тоже брихня? Таковой не существует?
              Alber
    4. сибиралт Сегодня, 17:15
      Да плевать на этих вонючек - зоологических русофобов. Рейтинг и бабло прежде всего. Но вчера под овации, Соловьев нагнал из студии вконец распоясавшегося Трюхана, оскорбившего на всю страну память Героя России погибшего в Сирии. Наши власти могут гонять по судам, разве что, только пусек. am Недаром "толерантность" имеет значение, именуемое - лицемерием, пропагандируемую нам из всех щелей, как некую идеологию.
      сибиралт
    5. влад66 Сегодня, 18:12
      Цитата: Арон Заави
      от имени которых выступают эти поцы.

      Эти поцы давно уже живут в России и кочуют с канала на канал учавствуя в разных ток шоу. yes Зарабатывая таким образом на жизнь.Например Ковтун
      Вот за этот инцидент получил извинения и 50000 рублей. hi
      влад66
    6. kit88 Сегодня, 18:22
      Для того и приглашают, что б было интересно смотреть эти шоу. Я б вообще Маккейна пригласил. И платят им бабло приличное. И я не согласен, что ведущие им потакают, все совсем наоборот. И наши в 100% диалогов этим рты затыкают.
      Без них было бы скучно. Я бы даже осмелился дать совет редакции ВО не блокировать сразу тут на этом ресурсе подобных представителей западного мира. Будет интересно с ними поспорить.
      Буржуазная реклама типа купить Mercedes 600 или недвижимость за бугром НА ПОЛ ЭКРАНА на ВО допускается почему-то.
      kit88
      1. сибиралт Сегодня, 20:13
        Было бы еще интересней, если бы на каждом шоу им били морду! А мы бы, как зрители, ставили бы на тех кому же сегодня достанется. laughing
        сибиралт
        1. Игорь В Сегодня, 20:43
          За набитую морду им, говорят, приплачивают.
          Игорь В
        2. dauria Сегодня, 20:51
          Было бы еще интересней, если бы на каждом шоу им били морду!


          Ну, дать объявление -"Вечеру с Соловьёвым" требуется актёр на роль аналитика . Гражданство Украины ( США, Польши) обязательно. Требования к претендентам - умение естественно играть наглого, глупого, вызывающего неприязнь хама. Либо быть таковым от рождения. Оплата такая-то, надбавки за мордобой такие-то.
          Гляньте, сколько раз за время шоу была реклама - все вопросы отпадут.
          dauria
          1. kit88 Сегодня, 22:19
            Походу все так и делается, только пишется все это не в об'явлении в газету. Кто ж откажется стать штатным "про западным аналитиком" на Центральном ТВ с зарплатой чуть больше чем у министра, и чуть меньше, чем у футболиста.
            kit88
    7. Мих1974 Сегодня, 21:14
      Ой таки шо вы говорите. Ну ок - давайте "забудем" про эти выступления из зомбоящика и посмотрим так сказать "по плодам их узнаешь"



      американцы

      Мих1974
    8. iouris Сегодня, 22:54
      Цитата: Арон Заави
      их и прилашают, что бы у росиян была идиосинкразия на страны от имени которых выступают эти поцы.

      А, может, нужно, чтобы все россияне превратились в бандеровцев. Посмотрим, чем это супер-шоу когда-нибудь завершится в политическом смысле. Лично я думаю, что либо Россия объединится, либо исчезнет.
      iouris
  2. andrej-shironov Сегодня, 15:12
    Ну а как у народа вырабатывать стойкий иммунитет к "агрессору" и Госдепу? Наша власть только тем и занимается что создаёт иллюзию войны вокруг России, иначе Путину вокруг себя не собрать и горстки "сектыпрезидентапутина"
    andrej-shironov
    1. Sirocco Сегодня, 16:17
      Вы уверены что это власть наша создает иллюзию, Я думал что это реалии современного мира. Мира капиталистов банкиров - ростовщиков.
      Отношу себя к секте Путина, и к таким как вы отношусь крайне отрицательно, как на ВО, так и на работе, есть статистика, она проверена лично мной, на своем рабочем месте, и она показывает, что таких как вы, либерально настроенных, порядка 10-15%,(есть и колеблющиеся,куда ветер дует. Самые опасные.) которые с напором пытаются объяснить большинству что они не правы. Раз до мордобоя дошло)))) Во как))) Обычно орут, про ЗП, Пенсии, Армию, Сирию, Крым, мол нефиг кормить, зачем столько денег в ВС вкладывают. Предложил им отказаться от окон, дверей, замков в жилье, и с машин снять сигналки, и замки, не хотят))) А нам предлагают взламать входную дверь в государство. С себя начните, пример покажите, затем от других требуйте. Вспоминаю сразу знаменитую фразу Лаврова.
      Sirocco
      1. Sapiens 63 Сегодня, 16:40
        Прочитал ваш комментарий человек из секты КТОЕСЛИНЕОН..... ну что сказать , прав был Лавров... думаю он вас имел ввиду, но вы не виноваты... пропаганда страшная вещь а если вы смотрите федеральные каналы , принадлежащие друзьям самизнаетекого , и самое страшное верите...то это диагноз
        Sapiens 63
      2. andrej-shironov Сегодня, 18:13
        Так и я к таким как вы отношусь крайне отрицательно smile Привык думать своей головой а не телевизионными. И я ни разу не либерал, но вам то главное ярлычок навесить, ведь это гораздо лехше чем думать wink
        andrej-shironov
    2. Dart2027 Сегодня, 16:29
      Цитата: andrej-shironov
      Наша власть только тем и занимается что создаёт иллюзию войны вокруг России

      Не хотите съездить в Донецк или Дамаск?
      Dart2027
      1. andrej-shironov Сегодня, 18:14
        А Донбасс то здесь при чём? Или лишь бы абы что написать позабористее...
        andrej-shironov
        1. Dart2027 Сегодня, 19:08
          Цитата: andrej-shironov
          А Донбасс то здесь при чём?

          Например при том, что там воюют с теми кто создаёт войну вокруг России. Не иллюзорную.
          Dart2027
  3. hohol95 Сегодня, 15:12
    НЕ обижайте Леопольда! ОН - добрый!
    А ОНИ - МЫШИ из первых СЕРИЙ - ГОПОТА...
    hohol95
  4. василий50 Сегодня, 15:14
    Автор поднял вопросы которые тщательно замыливали на ток-шоу. Ведь сколько раз импортных экспертов уличали во вранье в прямом эфире и в провокациях и в нарушении законов РОССИИ, и ничего. Их продолжают приглашать на ТВ и платить им за эти посещения ток-шоу. Странный подбор экспертов и старание ублажить их любым путём, вплоть до того что им предоставляют право и на перебивание и на безразмерные выступления в ущерб остальным.
    василий50
    1. Dart2027 Сегодня, 16:33
      Цитата: василий50
      Странный подбор экспертов и старание ублажить их любым путём

      Всё просто - эти эксперты сами себя разоблачают. В свое время в СССР жило 240 миллионов непуганых ... которые ничего толком не знали, но обожали обсуждать на кухнях, что мол власть затыкает рты, говорят правду и т.д.. Вот и показывают народу кто есть кто
      Dart2027
      1. Игорь В Сегодня, 20:56
        Вы бы постеснялись такое писать. Здесь, на ВО ещё очень много "непуганых ..." из тех миллионов. И напугать нас уже вряд ли получится!
        "которые ничего толком не знали, но обожали обсуждать на кухнях, что мол власть затыкает рты, говорят правду и т.д." Могу Вас уверить, что мы много чего знали и обожали совсем другое времяпрепровождение. Не верьте пропаганде, она вас обманывает.
        Игорь В
        1. Dart2027 Сегодня, 21:48
          Цитата: Игорь В
          Не верьте пропаганде, она вас обманывает.

          Я родился в СССР, и хотя во время перестройки был школьником, но многое помню.
          Цитата: Игорь В
          и обожали совсем другое времяпрепровождение

          Я и не говорю, что только этим и занимались, но и этого хватало.
          Dart2027
  5. мерцание Сегодня, 15:20
    Дмитрий Саймс в этом "строительстве" большой дока ) ... только так себя и предъявляет нашей телеобщественности.
    Отвечать нужно точно - без каких либо крайностей ( без амнуэльевшины и жириновщины).
    мерцание
  6. Dym71 Сегодня, 15:25
    Сплошные «уважаемые эксперты» и «уважаемые журналисты и политологи», украинские, польские, английские и прочие евроамериканские, несут русофобию в эфирах без стеснения и стыда, что всё-таки находятся на российских каналах: русских «оккупантов», «агрессоров», «пропагандистских лжецов» и т.д. Наши ведущие скромно внимают «иностранным экспертным мнениям»..........

    Виктор Каменев, у Вас в самом начале статьи ошибочка smile
    НЕ "без стеснения и стыда несут русофобию", а по сценарию, поэтому и "ведущие скромно внимают" ! yes
    Взять к примеру фото к Вашей статье: "Карась" - самый адекватный из троицы, живёт в Киеве, а "Лысого" с Якубом можно смело в москвичи записывать! wink
    Кстати Соловьёв не сказать, что скромно внимает - "гонять Лысого" - его фраза. yes
    Dym71
  7. кипеж Сегодня, 15:40
    Пусть поют
    А мы послушаем
    кипеж
  8. Всеволод Сегодня, 15:40
    Да ладно, по поводу этих гоблинов объясняли не раз. Куда хуже мерзавцы типа Шария - евронациста и русофоба, делающего вид, что он над схваткой, заявляющих о нейтралитете и стремлении к объективности.
    Всеволод
    1. Черный_Ватник Сегодня, 16:26
      В чем заключается русофобия и евронацизм Шария?
      Черный_Ватник
  9. Гардамир Сегодня, 15:49
    несут русофобию в эфирах
    при том им хорошо платят за это.
    Кто бы согласился пригласить человека с улицы, дать ему денег, чтоб он любимую жену грязными словами обзывал. А российском тв такое возможно.
    Гардамир
  10. Всполох Сегодня, 15:51
    Если честно то подобного рода передачи уже конкретно подзадолбали. У меня после 5 минут просмотра уже начинает болеть голова от всех их истерик. К дебатам подобное никакого отношения не имеет, а является настоящим оболваниванием населения. Мне например не интересно слушать бывших чиновников Януковича или людей, которые вообще не имеют никаких властных полномочий на/в Украине, а протирают штаны в Москве на наши с вами деньги.
    Задача таких передач показывать, что украинцы это бараны и припадочные недоумки, так же как и поляки, американцы и прочие посредством кучки дегенератов, которые за это получают деньги( наши с вами). Потому нытьё по поводу того "почему же они позволяют себе подобное"? Да потому что это укладывается в формат передачи. Показывать всех оппонентов дегенератами и публично их нагибать "мол ах какие мы молодцы, так их всех". Тут ни о каком мире и речи идти не может. Это самое настоящие разжигание межнациональной розни. Необходимо либо менять формат, так, чтобы подобные передачи действительно стали похожими на дебаты либо и вовсе закрывать их, а то ну никаких сил уже нет. Мне обидно смотреть на то как в принципе с не глупыми людьми после просмотра таких передач адекватно беседовать невозможно в принципе. Я себя сам начинаю чувствовать американцом на такой передаче.
    Всполох
  11. vfqjh Сегодня, 15:52
    Скажу Вам честно , мне уже оста..з..ло смотреть эти все шоу , эту ругань между оппонентами , оскорбления , поливание грязью страны в которой они находятся ... Я их просто не смотрю . Вопрос другой , кому и для чего это нужно ??? Наивные , да это же рейтинги и денУжки тележуликов , им по барабану чем торговать , главное прибыль . Капитализм ... , что Вам ещё нужно ? По мне , лучше диктатура , чем такая свобода .
    vfqjh
  12. inkass_98 Сегодня, 16:05
    Сам этот бред не смотрю и другим не рекомендую. Тем более - не обсуждаю.
    inkass_98
  13. Ураган70 Сегодня, 18:23
    Цитата: Арон Заави
    Так для этого их и прилашают, что бы у росиян была идиосинкразия на страны от имени которых выступают эти поцы. Я уверен , что их дома знают значительно меньше чем в России.

    Совершенно с вами согласен!
    Ураган70
  14. Ураган70 Сегодня, 18:25
    Цитата: vfqjh
    Скажу Вам честно , мне уже оста..з..ло смотреть эти все шоу , эту ругань между оппонентами , оскорбления , поливание грязью страны в которой они находятся ... Я их просто не смотрю . Вопрос другой , кому и для чего это нужно ??? Наивные , да это же рейтинги и денУжки тележуликов , им по барабану чем торговать , главное прибыль . Капитализм ... , что Вам ещё нужно ? По мне , лучше диктатура , чем такая свобода .

    Ну так давайте замутим петицию, уверен подписантов будет достаточно под требованием народа избавить от тв-мрази, оскорбляющей честь и достоинство россиян!
    Ураган70
  15. Фома Неверящий Сегодня, 18:34
    говорят, что аналитики- это специалисты, которые завтра будут знать, почему сегодня не произошло то, что они предсказывали вчера. А эти ток-шоу( которые я перестал смотреть из-за боли в ушах от их крика) даже и не претендуют на анализ. Журналисты, вместо того, чтобы снабжать нас достоверной информацией, рассказывают о том, чего сами не понимают. По сравнению с Леопольдами они даже на мышей не тянут.
    Фома Неверящий
  16. panzerfaust Сегодня, 19:47
    Все зарабатывают деньги. И наши ведущие и приглашённые "мальчики для битья" типа Майкла Бома, Якуба Корейбы, Вячеслава Ковтуна и т.д. По миллиону в месяц - не слабо???
    panzerfaust
  17. nickgv Сегодня, 21:26
    Вчера выкинули Грэга с передачи Соловьева. Почему, только с передачи. Надо бы вообще из России за откровенное глумление и невменяемость в адрес России. Выдворили же из страны 755 сотрудников американского посольства и консульств, некоторые из которых наверняка были просто техническими работниками. Исчезновение еще одного русофоба и провокатора с экранов только получило б одобрение большинства россиян.
    nickgv
  18. Владимир К Сегодня, 21:26
    Вообще-то это явление телевизионного эфира, правда не лучшего достоинства. Ток-шоу на политические темы в прямом эфире является по сути способом забалтывания любой проблемы, уход от действительной ситуации. Но народу похоже нравится: где еще увидишь такие баталии? С другой стороны это способ заработка (и неплохого) для хозяев передач. Но если смотреть с государственной точки зрения, то эти передачи наносят огромный ущерб престижу страны, ее позиционированию в мире. Есть вещи, где меркантильные интересы отдельных групп не должны противоречить интересам государства. Нужна политическая воля, чтобы прекратить этот беспредел. Но в нашем государстве где золотой телец стоит во главе жизни общества такое невозможно. А значить будем и далее разлагаться.
    Владимир К
  19. Radikal Сегодня, 23:01
    Цитата: Арон Заави
    Так для этого их и прилашают, что бы у росиян была идиосинкразия на страны от имени которых выступают эти поцы. Я уверен , что их дома знают значительно меньше чем в России.

    Странно, но я с Вами впервые согласен, только Вы не сказали - с какой целью вырабатывают эту идиосинкразию, ведь не ради развлечения? wassat
    Radikal
  20. Radikal Сегодня, 23:04
    Цитата: hohol95
    А, что так? Времени не было? Или родились после 1985 года?

    laughing good drinks
    Radikal
  21. Radikal Сегодня, 23:19
    Цитата: vfqjh
    Скажу Вам честно , мне уже оста..з..ло смотреть эти все шоу , эту ругань между оппонентами , оскорбления , поливание грязью страны в которой они находятся ... Я их просто не смотрю . Вопрос другой , кому и для чего это нужно ??? Наивные , да это же рейтинги и денУжки тележуликов , им по барабану чем торговать , главное прибыль . Капитализм ... , что Вам ещё нужно ? По мне , лучше диктатура , чем такая свобода .

    Упрощаете. Эти, и другие ток-шоу призваны с одной стороны показать, как у них там всё погано (хотя у нас не лучше), с другой стороны отвлечь людей от своих проблем! На профессиональном языке это называется -
    "отвлечение внимания на негодный объект". Кстати Гарант любит им пользоваться, правда в другом контексте. Короче, политтехнологии никто не отменял! wassat
    Radikal
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