23:44 08 февраля
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Во Владивостоке заложен малый танкер «Борис Аверкин»

На АО «Восточная верфь» во Владивостоке состоялась церемония закладки для ВМФ России малого морского танкера «Борис Аверкин», сообщает www.korabli.eu.

Во Владивостоке заложен малый танкер «Борис Аверкин»


Это второе, строящееся на данном предприятии судно проекта 03182 (шифр «Платформа-Арктика»). Разработчиком проекта является АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».


Контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2014 года. Головное судно «Михаил Барсков» было официально заложено в октябре 2015-го.



Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве «многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций», говорится в материале.

Полное водоизмещение танкера – 3500 тонн, дедвейт – 1560 тонн. Длина – 78,8 метра, ширина – 15,4 метра, максимальная осадка – 4,9 метра. Дальность плавания – 1500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 24 человека.



Мореходность танкера – до 9 баллов включительно. Мощность главной энергетической установки составляет 3х1600 кВт. Мощность вспомогательной энергетической установки – 2х400 кВт.

Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru, www.korabli.eu
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Комментарии 18

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:00
    Обрадовался, что для ВМФ.
    Владыка Ситх
    1. avt Сегодня, 15:02
      Зер гут ! good На такой акватории как Дальний Восток с его пространством,без солидных вспомогачей -универсалов , зело трудно работать.
      avt
      1. Гигант мысли Сегодня, 15:19
        Всё таки, если он ледового класса, то он будет работать и по Севморпути при прохождении по нему боевых кораблей.
        Гигант мысли
  2. СомневаюсьЯ Сегодня, 15:14
    Ну ясное дело, малый...
    Зачем нам большой...
    У нас теперь только Рапторы, Грачата, толкачи, да буксиры закладывают....
    СомневаюсьЯ
    1. влад66 Сегодня, 15:22
      Цитата: СомневаюсьЯ
      Ну ясное дело, малый...
      Зачем нам большой...

      Действительно зачем большой для ТОФ РФ, Военный флот вообще то нефть не перевозит, этим гражданский танкерный флот занимается. soldier
      влад66
  3. seos Сегодня, 15:17
    Внешний вид удручает...
    seos
    1. donavi49 Сегодня, 15:28
      Почему? Напротив мировой тренд с арктическим носом.
      donavi49
      1. Brylevsky Сегодня, 16:22
        Это один из "Бурбонов". Форштевень у него хитрый: виден бульб, и в то же время, ярко выраженный ледокольный профиль. Когда такой "офф-шор" идёт в чистой воде, он использует бульб; если предстоит форсировать ледовое поле, пароход дифферентуют на нос, и ледокольный форштевень ломает лёд...по-моему так.
        Brylevsky
      2. Архивариус Вася Сегодня, 16:53
        А всё же зачем ему такой чудной нос если он не будет в арктической зоне ходить... Только чтобы в штор легче через волны пробираться?
        Архивариус Вася
    2. Brylevsky Сегодня, 16:30
      Корабль, это, в первую очередь, инструмент...его внешний вид подчинён функционалу. Всё только для дела, ничего лишнего.
      Brylevsky
    3. -=ANTRAX=- Сегодня, 17:20
      нормальный внешний вид. скорее всего, вас сама новость удручает.
      -=ANTRAX=-
  4. donavi49 Сегодня, 15:37
    На редкость хорошо скомпонованный малый вспомогач. Два таких строят еще в Нижнем.


    Помимо танкерной составляющей (раздельные танки для разных видов топлива, пресной воды). Он может проводить экологическую очистку акваторию (сбор нефтяных пятен, сточных вод, сухого мусора).

    Также хорошо приспособлен для снабжения удаленных постов. Может принимать до 20 человек для перевозки в арктической зоне, а также 4х20фунтовых контейнера или любые другие крепящиеся грузы на выделенной площади (паллеты с бочками, негабаритные изделия, грузовики/снегоходы) - при этом погрузка-разгрузка осуществляется собственными средствами (корабельный кран), то есть не требуется портовой инфраструктуры.

    Есть слот для большой лодки или ховера. Плюс прием вертолета с выделенным небольшим дополнительным баком под авиатопливо.
    donavi49
  5. Сержант71 Сегодня, 16:12
    Носовая часть какую-то зверюшку напоминает wassat Не могу только понять какую winked
    Сержант71
    1. Brylevsky Сегодня, 16:27
      Там зарплаты хорошие у экипажа. У капитана и стармеха около 15000 $ в месяц...Полтора-два месяца там, полтора-два - дома...причём деньги продолжают выплачиваться. Это называется "перманентный контракт"...я бы то же не отказался на таком "зверьке" поработать...только попасть туда простому смертному не реально.
      Brylevsky
  6. Архивариус Вася Сегодня, 16:50
    Всё никак не привыкну к кривому носу без ограждения, мне объяснили конечно зачем так делать, но смотрится всё-таки странно.
    Архивариус Вася
  7. баклан Сегодня, 19:11
    Странные ограничения мореходности в 9 баллов для Тихоокеанского флота. А ещё я не вижу здесь танкер. Может судно снабжения, но никак не танкер. С таким же успехом можно назвать любой буксир танкером...
    баклан
    1. donavi49 Сегодня, 19:51
      Но больше всего в него влазит топлива и жидких грузов = танкер. В типовом предложенном варианте от ЗПКБ:
      мазут флотский - 200 тонн
      дт - 400 тонн
      вода пресная - 500 тонн
      сточная и загрязненная вода - 100 тонн
      загрязненная нефтепродуктами вода - 100 тонн

      Это состав танков в базовом предложении. Но может его изменили для МО или каждого флота (ТОФ/СФ).
      donavi49
  8. Лексус Сегодня, 22:55
    дедвейт – 1560 тонн... Дальность плавания – 1500 миль, автономность – 30 суток

    Жиденько как-то. Если только островные базы или их же, зеленодольские, МРК дозаправлять. Но для этих целей больше бы подошло судно комплексного снабжения в тех же габаритах.
    Лексус
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