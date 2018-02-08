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Во Владивостоке заложен малый танкер «Борис Аверкин»
На АО «Восточная верфь» во Владивостоке состоялась церемония закладки для ВМФ России малого морского танкера «Борис Аверкин», сообщает www.korabli.eu.
Это второе, строящееся на данном предприятии судно проекта 03182 (шифр «Платформа-Арктика»). Разработчиком проекта является АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».
Контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2014 года. Головное судно «Михаил Барсков» было официально заложено в октябре 2015-го.
Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве «многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций», говорится в материале.
Полное водоизмещение танкера – 3500 тонн, дедвейт – 1560 тонн. Длина – 78,8 метра, ширина – 15,4 метра, максимальная осадка – 4,9 метра. Дальность плавания – 1500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 24 человека.
Мореходность танкера – до 9 баллов включительно. Мощность главной энергетической установки составляет 3х1600 кВт. Мощность вспомогательной энергетической установки – 2х400 кВт.
Это второе, строящееся на данном предприятии судно проекта 03182 (шифр «Платформа-Арктика»). Разработчиком проекта является АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».
Контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2014 года. Головное судно «Михаил Барсков» было официально заложено в октябре 2015-го.
Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве «многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций», говорится в материале.
Полное водоизмещение танкера – 3500 тонн, дедвейт – 1560 тонн. Длина – 78,8 метра, ширина – 15,4 метра, максимальная осадка – 4,9 метра. Дальность плавания – 1500 миль, автономность – 30 суток, экипаж – 24 человека.
Мореходность танкера – до 9 баллов включительно. Мощность главной энергетической установки составляет 3х1600 кВт. Мощность вспомогательной энергетической установки – 2х400 кВт.
Использованы фотографии: nevskii-bastion.ru, www.korabli.eu
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