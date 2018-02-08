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Курды подбили очередной турецкий танк
Курдские ополченцы продолжают уничтожать турецкую бронетехнику. В Сети появилось очередное видео, на котором запечатлено попадание ПТУР в открыто стоящий танк, который, по всей видимости, является модификацией американского М60, пишет Вестник Мордовии.
Оператор комплекса направил реактивный снаряд в слабую бортовую часть бронемашины. В результате меткого попадания в танке воспламенился боекомплект. Если за броней находился экипаж, то шансов выжить у него практически не было.
По мнению некоторых экспертов, против танка, скорее всего, был применен старый советский противотанковый комплекс "Фактория", являющийся модификацией ПТРК 2-го поколения «Фагот». Это оружие достаточно распространено в курдских формированиях.
Другие эксперты считают, что «победу» победу в этом поединке одержала управляемая ракета комплекса «Конкурс».
«Специалистов удивляет, что турецким танкистам никак не удается выработать эффективную тактику применения своей техники. Они с упорством, достойным лучшего применения, повторяют одни и те же ошибки. Поэтому у наблюдателей возникают серьезные сомнения в профессионализме турецких военных, участвующих в данной операции», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что М60 – действительно устаревшая машина, однако при правильном применении она могла бы проявить себя куда более достойно.
Оператор комплекса направил реактивный снаряд в слабую бортовую часть бронемашины. В результате меткого попадания в танке воспламенился боекомплект. Если за броней находился экипаж, то шансов выжить у него практически не было.
По мнению некоторых экспертов, против танка, скорее всего, был применен старый советский противотанковый комплекс "Фактория", являющийся модификацией ПТРК 2-го поколения «Фагот». Это оружие достаточно распространено в курдских формированиях.
Другие эксперты считают, что «победу» победу в этом поединке одержала управляемая ракета комплекса «Конкурс».
«Специалистов удивляет, что турецким танкистам никак не удается выработать эффективную тактику применения своей техники. Они с упорством, достойным лучшего применения, повторяют одни и те же ошибки. Поэтому у наблюдателей возникают серьезные сомнения в профессионализме турецких военных, участвующих в данной операции», – пишет автор материала Лев Романов.
Он отмечает, что М60 – действительно устаревшая машина, однако при правильном применении она могла бы проявить себя куда более достойно.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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