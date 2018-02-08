23:41 08 февраля
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Курды подбили очередной турецкий танк

Курдские ополченцы продолжают уничтожать турецкую бронетехнику. В Сети появилось очередное видео, на котором запечатлено попадание ПТУР в открыто стоящий танк, который, по всей видимости, является модификацией американского М60, пишет Вестник Мордовии.

Курды подбили очередной турецкий танк


Оператор комплекса направил реактивный снаряд в слабую бортовую часть бронемашины. В результате меткого попадания в танке воспламенился боекомплект. Если за броней находился экипаж, то шансов выжить у него практически не было.




По мнению некоторых экспертов, против танка, скорее всего, был применен старый советский противотанковый комплекс "Фактория", являющийся модификацией ПТРК 2-го поколения «Фагот». Это оружие достаточно распространено в курдских формированиях.

Другие эксперты считают, что «победу» победу в этом поединке одержала управляемая ракета комплекса «Конкурс».



«Специалистов удивляет, что турецким танкистам никак не удается выработать эффективную тактику применения своей техники. Они с упорством, достойным лучшего применения, повторяют одни и те же ошибки. Поэтому у наблюдателей возникают серьезные сомнения в профессионализме турецких военных, участвующих в данной операции», – пишет автор материала Лев Романов.

Он отмечает, что М60 – действительно устаревшая машина, однако при правильном применении она могла бы проявить себя куда более достойно.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 126

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  1. Маки Авелльевич Сегодня, 15:28
    Не знала баба горя, купила баба порося

    пошла руда у Эрдогана
    Маки Авелльевич
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:29
      Что то мне подсказывает что скоро турки начнут у России просить помощи , потому как вояки из них никакие . Но дело в том что нашей стране эти разборки совсем не нужны .
      Spartanez300
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:34
        Турки помогали чеченским террористам из имарата кавказ? Помогали. Турки помогали боевикам воюющим против Асада? Помогали. Теперь пришло время платить по счетам.
        Аристарх Людвигович
        1. Гигант мысли Сегодня, 15:57
          Турецкие танкисты действуют на уровне арабских танкистов времён 60-х и 70-х годов, выучка очень слабая, потому-то и потерь так много.
          Гигант мысли
          1. РУСС Сегодня, 16:00
            Цитата: Гигант мысли
            Турецкие танкисты действуют на уровне арабских танкистов времён 60-х и 70-х годов, выучка очень слабая, потому-то и потерь так много.

            Откуда эта у вас? laughing
            РУСС
            1. Гигант мысли Сегодня, 17:31
              Когда я служил в конце 70-х годов, недалеко от нашей части был танковый полигон, там на Т-34 запасники гоняли, вот там можно было глядеть и удивляться на выучку наших танкистов, хотя и призванных на сборы из запаса.
              Гигант мысли
          2. просто экспл Сегодня, 17:13
            и какие такие потери у турецких танкистов ? там емнип с десяток танков потеряно , если и десяток наберется .
            просто экспл
          3. Саша Крымский Сегодня, 17:19
            "Первый танк комом" - как говорится.
            Для восстановления " Великой Османии " ни чего не жаль.
            Паранойя или мания величия?
            Саша Крымский
            1. avt Сегодня, 17:55
              Цитата: Саша Крымский
              Паранойя или мания величия?

              Объективная реальность вставшая перед Босфорским султаном
              Цитата: Саша Крымский
              Для восстановления " Великой Османии " ни чего не жаль.
              Назвался шишкебабом - пожалуйте на мангал .Но по факту конечно зрелище no сам объявил, сам выбрал время и место для победоносной войны и ...курды его на шампуре вертят .Силы и средства не соизмеримые ! Ладно бы он на Камышлы попёр
              avt
              1. Саша Крымский Сегодня, 18:50
                Я просто не понимаю на что надежды султана?
                Типа он обьявит войну курдам , сирицам , ираку ну и ещё кому нибудь по дороге , все резко поднимут ручки и сдадутся на милость пааши.
                Ну ладно он наркоман или фантазёр- но где его генералы , турецкие военные советники или просто вменяемые политики?
                Саша Крымский
                1. avt Сегодня, 19:55
                  Цитата: Саша Крымский
                  Я просто не понимаю на что надежды султана?

                  Повышать ставки . Вот он обещал в 2011 вообще Асада снести , не срослось. Теперь как истинный понтёр зарядил в своём штоссе паралли . bully
                  Цитата: Саша Крымский
                  но где его генералы , турецкие военные советники

                  В тюрьме . Да и реального боевого опыта у них было мало , а у нынешних вообще нет .
                  avt
          4. Incvizitor Сегодня, 20:35
            Турецкие танкисты действуют на уровне арабских танкистов времён 60-х и 70-х годов

            У них и танки в основном таких годов.
            Incvizitor
          5. НЕКСУС Сегодня, 21:47
            Цитата: Гигант мысли
            Турецкие танкисты действуют на уровне арабских танкистов времён 60-х и 70-х годов, выучка очень слабая, потому-то и потерь так много.

            Вы забыли сказать,что за 5 лет войны,курды стали очень натасканными бойцами,которым пофиг с кем воевать-с игил или с турками. При этом их не как в игил 200 тыщ,а боеспособного населения миллионов 10-15. Обломают много зубов турки о курдов. И по итогу,совсем не удивлюсь,если через лет 10 на карте появится Курдестан.
            НЕКСУС
            1. protoss Сегодня, 23:32
              турки вот уже тыщу лет дрючат курдов, так уж повелось. африн - это просто очередной эпизод. в 15-16 годах у себя в турции они рпкашников размазали, и здесь будет то же самое, не без потерь, конечно, но результат предсказуемый.
              половина курдского населения живет в турции, причем их уровень жизни существенно выше, чем у соплеменников в ираке, сирии и иране, так что захотят ли они в нищий независимый курдистан - это большой вопрос.
              protoss
        2. Ныробский Сегодня, 16:29
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Турки помогали чеченским террористам из имарата кавказ? Помогали. Турки помогали боевикам воюющим против Асада? Помогали. Теперь пришло время платить по счетам.
          И сегодня, турецкие инструктора натаскивают ВСУ против Донбасса. Только если у них так танки вышибают, то по ходу дела им самим инструктора нужны.
          Ныробский
      2. РУСС Сегодня, 15:39
        Цитата: Spartanez300
        потому как вояки из них никакие .

        Напрасно вы так ,турки умеют воевать и армия у них по нынешним меркам вполне современная.
        РУСС
        1. Злой543 Сегодня, 15:44
          Ну тут партизанская война в своей красе, выбрали сзади позицию и влепили, туркам надо теперь круговую оборону на постоянку вводить
          Злой543
        2. Spartanez300 Сегодня, 15:55
          Посмотрим на развитие событий .
          Spartanez300
        3. Separ Сегодня, 15:59
          А с кем из серьёзных дяденек турки воевали? У украины тоже одна из сильнейших армий в Европе..а толку.
          Separ
          1. allaykbar Сегодня, 16:07
            Османы гнули практически всю христианскую европу. И она платила им дань (да и сейчас нет нет - да 3 лярда им отвесят wassat ). Да и с нами турки воевали не один раз - и в итоге это привело к падению их империи.

            Так что османы воевали с серьезными дядьками. И много раз.

            allaykbar
            1. BerBer Сегодня, 16:49
              Вы не про 15-19 века, вы про современность что-нибудь.
              BerBer
              1. allaykbar Сегодня, 16:50
                17 век - это было совсем недавно. Еще в России (на Кавказе) живут старики, которые Николая II застали.

                allaykbar
            2. Бабалайкин Сегодня, 19:56
              так потом их обратно гнули только в путь. % потерянных территорий большой)
              Бабалайкин
            3. Piramidon Сегодня, 22:48
              Цитата: allaykbar
              Так что османы воевали с серьезными дядьками. И много раз.

              Так это когда было? Личный состав с тех пор сменился, да и тактику войны с ятаганами и карамультуками к современным БД не пришьешь.
              Piramidon
          2. Алексей1982 Сегодня, 22:41
            там гражданская во всей красе, много толковых военных не хотят по своим стрелять
            Алексей1982
        4. Alexey RA Сегодня, 16:17
          Цитата: РУСС
          Напрасно вы так ,турки умеют воевать и армия у них по нынешним меркам вполне современная.

          По оснащению - да. А по уровню подготовки... в Эль-Бабе эта современная армия вляпалась как наши в Грозном в тот злосчастный Новый год.

          © bmpd. Разрушенный танк Leopard 2A4 турецкой армии в районе Эль-Баб (Сирия), январь 2017 года
          Alexey RA
          1. protoss Сегодня, 23:41
            в эль-бабе и окрестностях собственно турки потеряли 72 чел убитыми, по итогу разбили группировку игил в 2,5-3 тыщи чел (такие цифры фигурировали), заняли территорию в 2 тыщи кв.км с населением в 600 тыщ чел.
            в африне сейчас вроде 1,5 млн чел и 8-10 тыщ рпкашников. ну потеряют турки единиц 50 техники и чел 300 за всё кампанию, для их ресурсов вполне терпимо.
            protoss
        5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 16:17
          напомните етому спартанцу кто Кипр северный брал в 1974 wink
          Спайков Джавелин Тоувич
          1. tekinoral Сегодня, 16:51
            Мне смешно когда ерунду всякую пишут .А Палмиру быстро забыли
            tekinoral
      3. tekinoral Сегодня, 16:48
        потому как вояки из них никакие ,смешно
        tekinoral
    2. avt Сегодня, 15:47
      Цитата: Маки Авелльевич
      Не знала баба горя, купила баба порося

      USовского М-60? Ой вей!Или это ваши скинули модернизированные, но игде тогда там доп защита ? Разлетается в хлам .
      Цитата: Маки Авелльевич
      пошла руда у Эрдогана

      Скорее сбор металлолома. request Даже ,,непробиваемые" ,,Лео" башни теряют и по швам от старых ПТУРС-ов варятся.
      avt
      1. allaykbar Сегодня, 16:00
        будем честны и признаемся себе в том - что с этого угла запустить по нашему ОБТ (любому) птуром - результат будет тот же
        allaykbar
        1. Muvka Сегодня, 16:17
          Т-72Б3 выдержит. Там реликт на бортах.
          Muvka
          1. allaykbar Сегодня, 16:19


            снаряд прилетел примерно с такого угла
            allaykbar
            1. Muvka Сегодня, 16:49
              Но прилетел то в борт.
              Muvka
      2. Ингвар 72 Сегодня, 16:02
        Привет акула. hi
        Цитата: avt
        Даже ,,непробиваемые" ,,Лео" башни теряют
        Ну не факт, что танк на видео что то потерял. видео короткое, ни огня, ни дыма после взрыва нет. Вполне возможно. что динамическая защита справилась.
        Ингвар 72
        1. avt Сегодня, 16:09
          bully
          Цитата: Ингвар 72
          видео короткое, ни огня, ни дыма после взрыва нет. Вполне возможно. что динамическая защита справилась.

          wassat Где то с 28 секунды тчательнее видио гляньте , ну левее дымного столба , так там реально ,,Из искры возгорится пламя" и судя по размеру -БК не кисло полыхнул.Такого ,,дыма без огня не бывает "
          avt
          1. Ингвар 72 Сегодня, 16:14
            Цитата: avt
            , так там реально

            Не особо. больше всего похоже на облако от самого взрыва, а не от горящего танка. request
            Ингвар 72
            1. AwaZ Сегодня, 19:28
              если внимательно поглядеть на взрыв турецкого танка то отчетливо видно что что то улетело вверх и появились яркий факел . Так что , если кто в танке был - не жильцы. Однако на вашем видео , все экипажи выжили . А это самое главное , причем на втором видео попадание в борт . Единственное , что показалось - скорее всего в моторый отсек попали .
              AwaZ
              1. Ингвар 72 Сегодня, 19:31
                Цитата: AwaZ
                и появились яркий факел

                Я факела не рассмотрел. Даже после пятого просмотра. request
                Ингвар 72
        2. Алексей1982 Сегодня, 22:44
          а в танк попали? (корпус, башня) или в гусень пришло?
          Алексей1982
    3. влад66 Сегодня, 16:23
      Не особо и расстроился,туда и дорога. yes
      влад66
    4. Мар.Тира Сегодня, 16:36
      М да!Круто засадили,прямо под башню!
      Мар.Тира
  2. Комментарий был удален.
    1. Chertt Сегодня, 15:37
      Цитата: Васся Вассин
      Интересно, что думает по этому поводу Павел Грудинин?

      Вспомнилось -А что по этому поводу думает Кальтенбрюнер bully
      Chertt
      1. Incvizitor Сегодня, 20:43
        Интересно, что думает по этому поводу Павел Грудинин?

        Интересно примерно так же как "что думает собчак?"
        Incvizitor
    2. SOF Сегодня, 15:39
      Цитата: Васся Вассин
      Интересно, что думает по этому поводу Павел Грудинин

      ...что средняя заработная плата у его рабочих - 70 тсч руб.
      Что он еще может думать не будучи президентом, поскольку...
      Цитата: Васся Вассин
      Тяжелое наследство ему достанется во внешней политике

      ...есть глупость несусветная. Прекращайте медведя на субпродукты разбирать когда он еще по лесу ходит, так как кричать "ГОП", до начала совершения прыжка, прыгать еще не кому не помогало....даже наоборот.
      SOF
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:47
        А потом как выяснилось,что средняя зарплата даже меньше 35 тыс.
        Владыка Ситх
        1. Ингвар 72 Сегодня, 16:03
          Цитата: Владыка Ситх
          А потом как выяснилось,что средняя зарплата даже меньше 35 тыс.

          Когда выяснилось? Ссылку можно?
          Ингвар 72
          1. allaykbar Сегодня, 16:56
            перед выборами небольшому коллективу можно и 100 000 зарплату сделать (год поработать в убыток, коммунист то человек не бедный). В случае победы окупится с лихвой.

            Ту же взрослые люди сидят.
            allaykbar
            1. Ингвар 72 Сегодня, 18:33
              Цитата: allaykbar
              перед выборами небольшому коллективу можно и 100 000 зарплату сделать

              И садик построить, и школу, и детский парк с безплатными аттракционами, да? wink Скажите, хоть один из кандидатов в президенты за всю "демократическую" историю России построил хоть что нибудь за свой счет? fool
              Один Жирик максимум на раздачу футболок и про.наборов разорился, популист горластый. На садик видать денег не хватило! laughing
              Ингвар 72
              1. Svarog51 Сегодня, 20:28
                Так только аттракционы и бесплатные. А что насчёт садика, школы и детского парка?
                Svarog51
        2. Пафос Сегодня, 17:07
          А потом еще выяснилось, что средняя зарплата меньше 8 тыщ. , а пенсия ваще аж целых 2600 руб. , можетев новороссии ни отказывать себе ни в чем wassat
          Пафос
          1. Владыка Ситх Сегодня, 17:55
            Я писал о совхозе Грудинина, а не о Новороссии. У нас минимальная пенсия 2904, копейки.
            Владыка Ситх
            1. allaykbar Сегодня, 18:08
              кстати минималка больше чем на украине - если я не ошибаюсь

              Ситх, поправьте, если я не прав
              allaykbar
              1. Владыка Ситх Сегодня, 18:09
                Гривна упала, теперь да. Да и цены там выросли на ЖКХ и продукты.
                Владыка Ситх
                1. allaykbar Сегодня, 18:12
                  Гривна упала, теперь да. Да и цены там выросли на ЖКХ и продукты.


                  drinks это славно. Но стоило бы поднять до 9 и интегрировать вас уже до конца.

                  Думаю так и будет по итогу.

                  Нормально сейчас "пафос" взгрустнул за украину и позавидовал Новороссии wassat хотел пошутить, а вышло как у украинцев
                  allaykbar
                  1. Владыка Ситх Сегодня, 18:32
                    Минималку пенсии до 8,5, а зарплату как в России до 11,2.
                    Владыка Ситх
            2. Ингвар 72 Сегодня, 18:35
              Цитата: Владыка Ситх
              Я писал о совхозе Грудинина

              Повторюсь - где ссылка о том, что средняя з\п в совхозе Грудинина не соответствует заявленной?
              Ингвар 72
              1. allaykbar Сегодня, 18:44
                https://ru.indeed.com/cmp/%D0%A1%D0%BF%D0%BA-%D0%
                9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7-%D0%98%D0%BC%D0%
                B5%D0%BD%D0%B8-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%
                B0-1/salaries



                средняя там у топ менеджмента 109 000. Пишите уже сразу 100 000

                wassat вот главный работник Савхоза вакансия



                Ингвар вы когда пишите про среднюю зарплату, Вы учитываете что это Москва?

                В Москве никто не работает за 25-30 тысяч рублей. Ну работают - те кто покупает себе патенты и сдают экзамен по русскому языку перед устройством на работу

                Я поэтому читаю Вас и немного не понимаю Ваши восторги этим персонажем
                allaykbar
                1. Владыка Ситх Сегодня, 18:48
                  Кстати, ссылку ему не стал скидывать, так как если человек в чем то себя убедил или таковым прикидывается, то бессмысленно кидать ссылки или документы.
                  Владыка Ситх
                  1. Ингвар 72 Сегодня, 19:16
                    Цитата: Владыка Ситх
                    то бессмысленно кидать ссылки или документы.

                    Такой отмазки я не ожидал! Просто убили! laughing
                    Ингвар 72
                2. Ингвар 72 Сегодня, 19:03
                  Цитата: allaykbar
                  Ингвар вы когда пишите про среднюю зарплату, Вы учитываете что это Москва?

                  Вы сами верите в выложенные цифры? Даже в безработном Тольятти говняный ЖЭКовский сантехник получает 13-15 т.руб, а в подмосковье 8000? Задумайтесь, кто вам предложил эту ссылку. Кстати у меня не открылась.
                  Ингвар 72
                  1. allaykbar Сегодня, 19:05
                    у меня тоже перестала что-то открываться. Хотел перепроверить в силу слишком малых цифр.

                    Но я с другого сайта вон выложил - специалист по недвижимости - 60 к. Савхоз Грудинина.

                    Он грядки наверное ездит клиентам предлагает в аренду. Все эти иистории про успешный бизнес по продаже ягод - ну это реально история для неокрепших умом

                    Это Москва. МКАД. Какая *** клубника wassat Какой *** социализм wassat

                    Гардамир тут про 36 миллионов рассказывает - это даже не забавно и не смешно - я кручу пальцем у виска. 36 миллионов - это обычный коттедж в Подмосковье - не самый маленький и далеко не самый большой.

                    Через 90-е пройти с такими кусками земли у МКАДа - я не знаю что у него за Служба Безопасности и под кем он ходит - но верить в социализм и честного миллиардера - это верх наивности
                    allaykbar
                    1. Ингвар 72 Сегодня, 19:14
                      Цитата: allaykbar
                      Хотел перепроверить в силу слишком малых цифр.

                      Нашел ссылку на з\п в совхозе от 2009г. 42 т.руб.
                      https://rg.ru/2009/05/15/sovhoz.html
                      Цитата: allaykbar
                      специалист по недвижимости - 60 к.

                      На территории совхоза зарегистрированны другие фирмы . Вот вам и ответ. Юр.адрес фирмы на территории совхоза. hi
                      Ингвар 72
                3. ИССИДОР Сегодня, 19:44
                  Большинство проживающих в Москве работает за 20 - 30 т. р.
                  ИССИДОР
                  1. allaykbar Сегодня, 19:50
                    Большинство проживающих в Москве работает за 20 - 30 т. р.


                    нет. 20-30 в Москве получает клининг, состоящий из наемных рабочих из других стран. Причем я говорю не про конкретных уборщиков в конкретной фирме - а про фирму, которая отправляет уборщиков по договору другим фирмам.

                    Либо охранники, которые приезжают работать вахтой с какого нибудь Владимира.
                    allaykbar
                  2. Ингвар 72 Сегодня, 20:08
                    Цитата: ИССИДОР
                    Большинство проживающих в Москве работает за 20 - 30 т. р.

                    Та ладно? belay Мой сосед другое говорит. У него сын в Москву три года назад уехал, работает в фирме по установке окон, 80 т.руб.
                    Цитата: allaykbar
                    Либо охранники, которые приезжают работать вахтой с какого нибудь Владимира.

                    Вахтовые охранники да, лицензированные местные больше., в районе 50-ти т.руб.
                    Ингвар 72
      2. Alexey RA Сегодня, 16:19
        Цитата: SOF
        ...что средняя заработная плата у его рабочих - 70 тсч руб.

        Угу... мясо, капуста и "в среднем" голубцы. ©
        Alexey RA
        1. SOF Сегодня, 17:56
          Цитата: Alexey RA
          Угу... мясо, капуста и "в среднем" голубцы

          ...да в курсе я- прекрасно знаю какая математика, иногда, хитрая наука бывает.
          SOF
          1. Alexey RA Сегодня, 18:05
            Цитата: SOF
            ...да в курсе я- прекрасно знаю какая математика, иногда, хитрая наука бывает.

            Хе-хе-хе... в одной из передач немецкого "Дурдома" рассказывали, как делаются благопристойно выглядящие статистические диаграммы. Если количество людей с малым доходом слишком велико, и диаграмма доходов похожа на пирамиду (или того хуже - гауссиану), то этот слой разбивают на несколько отдельных слоёв - и из "пирамиды" получается "ромб". Глядя на который создаётся впечатление, что класс со средними доходами - самый многочисленный. smile
            Alexey RA
    3. РУСС Сегодня, 15:41
      Цитата: Васся Вассин
      Интересно, что думает по этому поводу Павел Грудинин? Тяжелое наследство ему достанется во внешней политике.

      А,что Грудинине победил? laughing или я что то не знаю what ?
      РУСС
      1. НасРать Сегодня, 15:47
        Грудинин победил? wassat после засвеченных(по недоумию?) счетов за бугром? wassat народ только и ждет такого президента!!! wassat
        НасРать
        1. Ингвар 72 Сегодня, 16:06
          Цитата: НасРать
          после засвеченных(по недоумию?) счетов за бугром?

          Он достаточно логично всё объяснил. В отличии от Димона(По фактам обвинения в фильме Анального). wink
          Ингвар 72
          1. allaykbar Сегодня, 16:21
            Ингвар ну Вы же не глупый человек, ладно этот полу-бот Вассин пишет тут писанину свою, но Вы... wassat


            allaykbar
            1. Ингвар 72 Сегодня, 18:39
              Цитата: allaykbar
              ну Вы же не глупый человек, ладно этот полу-бот Вассин

              С ярлыками определились, а по теме? wink Повторюсь, Грудинин объяснил наличие счетов. Где же объяснения ДАМы? Причем предъява в адрес ДАМы посерьёзней будет. Если это неправда, то есть конкретный повод посадить Навального за клевету. request
              Ингвар 72
              1. Вас Влад Сегодня, 19:13
                Цитата: Ингвар 72
                Повторюсь, Грудинин объяснил наличие счетов.

                А от куда у него столько денег он не объяснил?
                Вас Влад
                1. Ингвар 72 Сегодня, 19:22
                  Цитата: Вас Влад
                  А от куда у него столько денег он не объяснил?

                  Влад, как думаете. если у человека есть 5 млд. руб. на постройку школы, 2 млд. на постройку детсада - уж 36 млн. у него могут быть? Кстати по московским меркам не так и много. hi
                  Ингвар 72
                  1. Вас Влад Сегодня, 19:33
                    Цитата: Ингвар 72
                    Влад, как думаете. если у человека есть 5 млд. руб. на постройку школы, 2 млд. на постройку детсада - уж 36 млн. у него могут быть?

                    recourse ЦИК: доходы Грудинина за шесть лет составили более 157 млн рублей

                    Подробнее на ТАСС:
                    http://tass.ru/politika/4870382
                    Так от куда у него столько денег?
                    Вас Влад
                    1. Ингвар 72 Сегодня, 20:25
                      Цитата: Вас Влад
                      Так от куда у него столько денег?

                      Он работает директором совхоза, и получает з\п за это. Еще он владелец 44% акций совхоза, и получает на них дивиденды. Т.е около половины прибыли совхоза идут ему в доход. И часть этого дохода он тратит на постройку соцкультбыта. Добровольно.
                      Я вам ответил?
                      П.С. З\П гос(!)чиновников -
                      Алексей Миллер (Газпром) — 17 млн. долларов;
                      Игорь Сечин (Роснефть) — $13 млн.;
                      Герман Греф (Сбербанк) — $11 млн.
                      И это в месяц! wink
                      Ингвар 72
                      1. Вас Влад Сегодня, 20:29
                        Цитата: Ингвар 72
                        Он работает директором совхоза, и получает з\п за это. Еще он владелец 44% акций совхоза, и получает на них дивиденды.

                        Это не доходы что ли? recourse Вы внимательно прочитайте:
                        ЦИК: доходы Грудинина за шесть лет составили более 157 млн рублей
                        Вас Влад
                  2. Svarog51 Сегодня, 20:37
                    Влад, как думаете. если у человека есть 5 млд. руб. на постройку школы, 2 млд. на постройку детсада

                    Это что ж за расценки то такие?
                    Svarog51
                    1. Ингвар 72 Сегодня, 20:38
                      Цитата: Svarog51
                      Это что ж за расценки то такие?

                      А вы посмотрите на садик и школу в совхозе, поймете. откуда расценки. Фото и видео в интернете есть. hi
                      Ингвар 72
                      1. Svarog51 Сегодня, 21:18
                        Что именно я должен посмотреть? Что стоимость садика треть стоимости фрегата? Так и тюремные камеры по такой же стоимости можно сделать. Чем они от дома отдыха отличатся будут? Я никак не против такого садика, но он ОДИН, а детей много. По такой стоимости сколько садиков по России построить можно? И главное - сколько с родителей драть будут? Я достоверно знаю, как это в СССР было. Моя мама - завяслями была, и прекрасно знаю как было тогда и как стало сейчас.
                        Svarog51
          2. НасРать Сегодня, 16:24
            Цитата: Ингвар 72
            ...В отличии от Димона...


            Личности здесь не имеют значения, сам факт счетов за бугром, для нищего народа - уже вотум не доверия!! tongue
            При том Грудинин заметался с этими счетами... - это не пошло ему в плюс...
            НасРать
            1. allaykbar Сегодня, 16:59
              для нищего народа - уже вотум не доверия!! tongue


              "нищий народ" wassat лапти носим да, живем в землянках, недоедаем, электричество вырабатываем кручением педалей и печи топим кизяками.

              Вы только нашим соседям по союзу (бывшим соседям по бывшему союзу) не говорите что в России нищий народ. А то они начнут искать новые определения для своих народов
              allaykbar
            2. Ингвар 72 Сегодня, 18:48
              Цитата: НасРать
              сам факт счетов за бугром, для нищего народа - уже вотум не доверия!!

              На этом действующая власть сейчас и играет. request Хотя стоимость свадьбы у Пескова перекрывает суммы этих счетов. bully
              Ингвар 72
              1. allaykbar Сегодня, 19:02
                Хотя стоимость свадьбы у Пескова перекрывает суммы этих счетов.


                у Грудинина есть только 36 миллионов? Ингвар Вы правда в это верите?

                Хотя стоимость свадьбы у Пескова перекрывает суммы этих счетов.


                У любого на его должности в нашем государстве свадьба будет стоить не меньше. Да и Навка не нищеброд, которую он пригрел, обогрел и накормил.
                allaykbar
                1. Ингвар 72 Сегодня, 19:29
                  Цитата: allaykbar
                  у Грудинина есть только 36 миллионов? Ингвар Вы правда в это верите?

                  Нет конечно. Он этого и не скрывает. 36млн. у него были на зарубежных счетах, и предназначались на лечение родственника. Власть легко может уличить его во лжи(если он лжет) но никаких серьезных фактов я его "лжи" не всплывает. Один вой в СМИ о лжи без каких то доказательств.
                  Ингвар 72
                  1. allaykbar Сегодня, 19:37
                    а Грудинин сколько исков за клевету подал? Про 7 миллиардов на фед.каналах?

                    Да и про обманутых им "акционеров-пенсионеров"? По-моему эту тему полощут лица, которых можно привлечь к суду как средство массовой информации

                    Иск к женщине, которая подожгла себя, будет? Ну за то что она устроила шоу на всю страну, оклеветав главного акционера? Я не говорю что это правда - вдруг это монтаж (кто ж его знает, человек судя по всему свят свят) - будут иски?

                    Он в видео на ютубе про это не рассказывал?

                    allaykbar
                    1. Ингвар 72 Сегодня, 20:29
                      Цитата: allaykbar
                      Да и про обманутых им "акционеров-пенсионеров"?

                      Скажите, а Чубайс(это тот, кто всю страну "кинул") сейчас срок мотает, или до сих пор "Эффективный менеджер" (со слов Путина)?
                      Вам все Грудинин плохой, а что произошло в соседних совхозах для вас не важно? Там то же людей кинули, причем полностью, не построив им ничего, ни садика, ни школы.
                      Ингвар 72
  3. Антисовок 3 Сегодня, 15:35
    Нормально так бахнул, сдержанно, знает себе цену, я бы сказала. Но Лео таки полыхнул не в пример красивее, настоящее файер-шоу. Без КАЗ любой танк сегодня - потенциально горелый пирожок с мясной начинкой. Местные евреи, просвятите: это Сабра или нет? Вроде, не похоже.
    Антисовок 3
    1. Злой543 Сегодня, 15:50
      Находим красоту в уничтожении и гибели? А кто-то говорил что женщины менее кровожадны.
      Цитата: Антисовок 3
      Нормально так бахнул, сдержанно, знает себе цену, я бы сказала. Но Лео таки полыхнул не в пример красивее, настоящее файер-шоу. Без КАЗ любой танк сегодня - потенциально горелый пирожок с мясной начинкой. Местные евреи, просвятите: это Сабра или нет? Вроде, не похоже.
      Злой543
      1. Антисовок 3 Сегодня, 16:01
        За всех не могу отвечать. Отрицаю любой коллективизм. Радоваться войне и убийствам - удел умалишенных. Изучать ее законы, находить особое изящество в борьбе умов/техники/силы духа - свойство эстета.
        Антисовок 3
        1. Злой543 Сегодня, 16:16
          Ну Лео полыхнул красивее feel настоящее файер -шоу
          Злой543
        2. Геркулесыч Сегодня, 16:31
          Антиsovok3-ник мадам смените, что вы вообще знаете про СССР ?Решили попиарится? Жалко, что минуса убрали, я вам бы их только за ник постоянно и лепил бы! -------------!Заслужили fool
          Геркулесыч
          1. Злой543 Сегодня, 16:39
            Ну может быть мадам, а может не мадам, кто знает..
            Злой543
            1. Антисовок 3 Сегодня, 19:03
              Совершенно верно. Вопросы пола/цвета кожи/религиозных, кулинарных и музыкальных убеждений к теме дискуссии не относятся. Странно что вопрос моей половой принадлежности так заинтересовал местных дедушек.
              Антисовок 3
          2. Антисовок 3 Сегодня, 19:01
            Жалко, что минуса убрали, я вам бы их только за ник постоянно и лепил бы!

            Вы бы меня с удовольствием и к стенке поставили. Хорошо, что ваше время навсегда прошло. Впереди только безрадостное выживание пенсионера, неумеющего адаптироваться к современной жизни как раз благодаря савецкой закваске.
            Антисовок 3
    2. Вас Влад Сегодня, 19:19
      Антисовок Антисовок 2 Антисовок 3 [/quote]
      Девушка вы о конспирации слышали? feel
      Вас Влад
      1. Paranoid50 Сегодня, 20:08
        Цитата: Вас Влад
        Девушка вы о конспирации слышали?

        Да там уже и пол "гуляет", каждые пол-часа. wassat Ну,норм. Уже и боты среднего пола пошли. Прогрессище! fellow
        Paranoid50
  4. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 15:38
    потери неизбежны само собою в горной местности.
    сомнения вызывает компетентность автора статьи
    что он рекомендует установить бетонные капониры на каждую позицию танка
    или оградить каждый танк в радиусе 5 км что бы никто не подошел.
    99.99% времени танк стоит без движения
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:44
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      что он рекомендует установить бетонные капониры на каждую позицию танка
      или оградить каждый танк в радиусе 5 км что бы никто не подошел.

      Автор говорит, что нельзя борт подставлять. В борт и Т-90 не выдержит птур. Значит надо было вырыть капонир.
      Оператор комплекса направил реактивный снаряд в слабую бортовую часть бронемашины.
      Аристарх Людвигович
      1. Антисовок 3 Сегодня, 15:52
        Новые ПТУРы научились сверху через люки прибивать бронетехнику. Надёжнее всего совсем танки закапывать, с концами. И герань посадить на том месте. Или фикусы.
        Антисовок 3
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:03
          Цитата: Антисовок 3
          Новые ПТУРы научились сверху через люки прибивать бронетехнику.


          Я недавно узнал, что вместо одного Джавелина можно купить 7 Корнетов. Думаю, атаки 7 Корнетов не один танк не выдержит.
          Аристарх Людвигович
          1. Антисовок 3 Сегодня, 16:07
            Шахтеры скоро оценят.
            Антисовок 3
            1. Incvizitor Сегодня, 20:47
              Шахтеры скоро оценят.

              Когда им "джавелины" пьяные атошники за ящик водки впарят laughing
              Incvizitor
          2. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:12
            На тубе ПТРК,забыли надпись намалевать: Джавелин и сделано в США...
            И развесить по всем самостийным церквям
            Сибирский цирюльник
        2. Svarog51 Сегодня, 20:56
          Новые ПТУРы научились сверху через люки прибивать бронетехнику

          До чего техника дошла, а я и не знал, что в данном процессе люди уже не участвуют. Чё? "Крикунов" насмотрелись? Автоматизированный завод по созданию военных роботов? Ссылочкой не поделитесь?
          Svarog51
      2. albert Сегодня, 16:04
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Значит надо было вырыть капонир.

        У турок не хватает фантазии отвал на танк поставить?Им же хуже.
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Новые ПТУРы научились сверху через люки

        Вот только Фагот, это не новый комплекс.
        albert
        1. Антисовок 3 Сегодня, 16:07
          На войне не всегда есть уверенность, что к тебе прилетит именно Фагот.
          Антисовок 3
          1. Svarog51 Сегодня, 21:30
            Но всегда есть уверенность, что прилетит в ответ, не важно, что именно.
            Svarog51
    2. Владыка Ситх Сегодня, 15:49
      Причем этот взорванный М60 стоит к оператору задом.
      Владыка Ситх
  5. bogart047 Сегодня, 15:53
    с почином...
    bogart047
  6. Какой-то Компот Сегодня, 16:09
    Так каждый танк и будут считать)
    Какой-то Компот
  7. Anyone Сегодня, 16:20
    Цитата: Гигант мысли
    Турецкие танкисты действуют на уровне арабских танкистов времён 60-х и 70-х годов, выучка очень слабая, потому-то и потерь так много.

    А у них много потерь в танках? Если по видео и сообщениям в сети судить, то с начала операции это второй танк. Первым был Леопард.
    Anyone
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:33
      Игиловцы в том году сожгли несколько леопардов2! Интернет вам в помощь! А выводы турки не сделали!
      Геркулесыч
  8. Геркулесыч Сегодня, 16:34
    Еще бы сбить минимум пяток турецких самолетов! За нашу машину отомстить руками курдов!
    Геркулесыч
  9. Anyone Сегодня, 16:35
    Цитата: Геркулесыч
    Игиловцы в том году сожгли несколько леопардов2! Интернет вам в помощь! А выводы турки не сделали!

    Если не заметили, то я написал "с начала операции". Какой смысл отсылать меня к прошлогодним видео?
    Anyone
  10. Монархист Сегодня, 16:43
    Цитата: РУСС
    Цитата: Spartanez300
    потому как вояки из них никакие .

    Напрасно вы так ,турки умеют воевать и армия у них по нынешним меркам вполне современная.

    Возможно ,у турок армиями современная, но вояки они посредственные: 1) у их него командования хреново обстоит с взаимодействием: вспомните пародийный путч, он продемонстрировал,что с кординацией у них слабо,а потом кто-то из камрадов вспомнил как в начале семидесятых при вторжение на Кипр, их ВВС"успешно" бомбили свой флот.2) то как они подставляют свои танки тоже не свидетельствует о ихнем профессионализме
    Монархист
    1. allaykbar Сегодня, 16:54
      а потом кто-то из камрадов вспомнил как в начале семидесятых при вторжение на Кипр, их ВВС"успешно" бомбили свой флот


      дружественный огонь на войне - нормально. при такой плотности огня и боевых действий засадить в свое подразделение - далеко не редкость

      Даже при современных средствах связи и наблюдения
      allaykbar
  11. Монархист Сегодня, 16:45
    Цитата: Anyone
    Цитата: Гигант мысли
    Турецкие танкисты действуют на уровне арабских танкистов времён 60-х и 70-х годов, выучка очень слабая, потому-то и потерь так много.

    А у них много потерь в танках? Если по видео и сообщениям в сети судить, то с начала операции это второй танк. Первым был Леопард.

    А по-моему это должен быть уже третий
    Монархист
  12. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 17:10
    Если есть техническая и дорожная возможности, то мелкий гравий, пропитанный нефтью может помочь наводчику
    МИМО ПРОХОДИЛ
  13. Громобой Сегодня, 18:25
    Ролик в очередной раз убеждает только в одном:не важно чем подбили,не важно какой танк.Главное---на нём не было КАЗа.Если не готов,то нам обязательно надо доводить и начать поставлять в войска такие комплексы.А то ведь тут любят мериться ТТХ перспективных машин,а не забывайте,что боксы парков сейчас забиты совсем другой техникой и масштабное дооснащение заметно прибавит нашим танкам живучести,к тому же задачи они смогут выполнять более решительно и качественно.
    Громобой
  14. tekinoral Сегодня, 18:55
    Турки не умеют воевать
    tekinoral
  15. ДедЛука Сегодня, 19:59
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: РУСС
    Напрасно вы так ,турки умеют воевать и армия у них по нынешним меркам вполне современная.

    По оснащению - да. А по уровню подготовки... в Эль-Бабе эта современная армия вляпалась как наши в Грозном в тот злосчастный Новый год.

    © bmpd. Разрушенный танк Leopard 2A4 турецкой армии в районе Эль-Баб (Сирия), январь 2017 года
    ДедЛука
    1. ДедЛука Сегодня, 20:01
      Не стоит всуе о наших в тот злосчастный Новый год.
      ДедЛука
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