Чехия отказалась от модернизации самоходных гаубиц Dana

Как сообщило американское издание "Defense News", министерство обороны Чехии аннулировало программу модернизации 33 самоходных 152-мм гаубиц Dana vz.77 на колесном шасси с формулой 8х8 чешской армии, и взамен объявило о планах приобретения 50 самоходных гаубиц калибра 155 мм/52 "в одной из стран НАТО". На закупку новых САУ предполагается выделить до 10 млрд чешских крон (до 490 млн долл).По первоначальным планам, министерство обороны Чехии намеревалось осуществить модернизацию 33 самоходных гаубиц Dana калибра 152-мм/37, и выделить 2,5 млрд крон на закупку за рубежом к 2022 году 17 современных самоходных гаубиц калибра 155-мм/52, имеющих дальность стрельбы до 40 км, и еще 2 млрд крон - на закупку соответствующих боеприпасов калибра 155 мм к ним. Теперь взамен планируется приобрести сразу 50 западных САУ калибра 155-мм/52, пишет блог bmpdПрототип Dana M1M был впервые продемонстрирован Tatra Trucks в августе 2016 года. Модернизированная САУ получила новую кабину с улучшенной эргономикой и защищенностью, новой фильтровентиляционной установкой, а также системами кондиционирования и отопления. Штатный двигатель САУ Tatra T-930 получил пакет модернизации с целью увеличения ресурса и экономичности и улучшения соответствия современным экологическим требованиям. На шасси установлена новая полуавтоматическая трансмиссия Tatra-Norgren.Также САУ получила вспомогательную силовую установку, систему видеокамер кругового обзора, новое светотехническое оборудование, централизованную систему контроля давления в шинах, и модернизированные гидравлические приводы. Кроме того, предполагалась установка новой системы управления огнем, разработанной входящей в состав Czechoslovak Group чешской компанией Retia, а также навигационной аппаратуры GPS и системы связи американского производства.Также сообщалось, что словацкие компании MSM Martin и ZVS Nová Dubnica в партнерстве с чешским предприятием Explosia должны были поставлять для модернизируемых САУ Dana новые артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм. В частности, в боекомплект планировалось ввести новый осколочно-фугасный снаряд DN1CZ улучшенной аэродинамической формы с донным газогенератором и гильзовым зарядом Р740, имеющий дальность стрельбы из орудия Dana в 25,5 км (максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 18,7 км).Самоходная гаубица Dana на колесном шасси 8х8 (на основе ходовой части Tatra 815) была разработана и серийно производилась предприятием ZTS Dubnica (Словакия) с 1981 по 1993 годы. Всего вместе с опытными и предсерийными образцами было изготовлено 672 системы, из которых 415 поставлены Чехословацкой Народной армии, 128 - Вооруженным Силам СССР, 111 - Войску Польскому и восемь были экспортированы в Ливию. Позднее на ее основе ZTS Dubnica были разработаны усовершенствованные варианты Ondava (со 152-мм/47 гаубицей), Zuzana (со 155-мм/45 гаубицей) и Zuzana 2 (со 155-мм/52 гаубицей), из которых только Zuzana производилась серийно (16 было поставлено армии Словакии и 12 - Кипру).