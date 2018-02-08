23:46 08 февраля
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Чехия отказалась от модернизации самоходных гаубиц Dana

Как сообщило американское издание "Defense News", министерство обороны Чехии аннулировало программу модернизации 33 самоходных 152-мм гаубиц Dana vz.77 на колесном шасси с формулой 8х8 чешской армии, и взамен объявило о планах приобретения 50 самоходных гаубиц калибра 155 мм/52 "в одной из стран НАТО". На закупку новых САУ предполагается выделить до 10 млрд чешских крон (до 490 млн долл).

Чехия отказалась от модернизации самоходных гаубиц Dana


По первоначальным планам, министерство обороны Чехии намеревалось осуществить модернизацию 33 самоходных гаубиц Dana калибра 152-мм/37, и выделить 2,5 млрд крон на закупку за рубежом к 2022 году 17 современных самоходных гаубиц калибра 155-мм/52, имеющих дальность стрельбы до 40 км, и еще 2 млрд крон - на закупку соответствующих боеприпасов калибра 155 мм к ним. Теперь взамен планируется приобрести сразу 50 западных САУ калибра 155-мм/52, пишет блог bmpd


Прототип Dana M1M был впервые продемонстрирован Tatra Trucks в августе 2016 года. Модернизированная САУ получила новую кабину с улучшенной эргономикой и защищенностью, новой фильтровентиляционной установкой, а также системами кондиционирования и отопления. Штатный двигатель САУ Tatra T-930 получил пакет модернизации с целью увеличения ресурса и экономичности и улучшения соответствия современным экологическим требованиям. На шасси установлена новая полуавтоматическая трансмиссия Tatra-Norgren.

Также САУ получила вспомогательную силовую установку, систему видеокамер кругового обзора, новое светотехническое оборудование, централизованную систему контроля давления в шинах, и модернизированные гидравлические приводы. Кроме того, предполагалась установка новой системы управления огнем, разработанной входящей в состав Czechoslovak Group чешской компанией Retia, а также навигационной аппаратуры GPS и системы связи американского производства.

Также сообщалось, что словацкие компании MSM Martin и ZVS Nová Dubnica в партнерстве с чешским предприятием Explosia должны были поставлять для модернизируемых САУ Dana новые артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм. В частности, в боекомплект планировалось ввести новый осколочно-фугасный снаряд DN1CZ улучшенной аэродинамической формы с донным газогенератором и гильзовым зарядом Р740, имеющий дальность стрельбы из орудия Dana в 25,5 км (максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет 18,7 км).

Самоходная гаубица Dana на колесном шасси 8х8 (на основе ходовой части Tatra 815) была разработана и серийно производилась предприятием ZTS Dubnica (Словакия) с 1981 по 1993 годы. Всего вместе с опытными и предсерийными образцами было изготовлено 672 системы, из которых 415 поставлены Чехословацкой Народной армии, 128 - Вооруженным Силам СССР, 111 - Войску Польскому и восемь были экспортированы в Ливию. Позднее на ее основе ZTS Dubnica были разработаны усовершенствованные варианты Ondava (со 152-мм/47 гаубицей), Zuzana (со 155-мм/45 гаубицей) и Zuzana 2 (со 155-мм/52 гаубицей), из которых только Zuzana производилась серийно (16 было поставлено армии Словакии и 12 - Кипру).

Использованы фотографии: (с) www.armyweb.cz
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Комментарии 24

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:31
    Одна такая очень точно работала по Донецку и Горловке. Четыре выстрела и меняет позицию, через 10 минут четыре выстрела и снова позицию меняет.
    Владыка Ситх
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:39
      У грузин такие же были. Но они им не помогли. А так, мобильная гаубица.
      Аристарх Людвигович
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:44
        Вот видимо в 2008 в Грузии и в 2014-2015 в Донбассе не оправдала ожиданий и от нее отказались.
        Владыка Ситх
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:49
          на тендере по закупке можно больше отката получить
          ProkletyiPirat
        2. Гигант мысли Сегодня, 15:53
          Чехия, видимо, отчасти тоже подвержена коррупции, коль меняют планы и приобретают натовские САУ, свой карман всегда ближе к своему телу, чем чужая рубашка.
          Гигант мысли
        3. avt Сегодня, 16:05
          Цитата: Владыка Ситх
          оправдала ожиданий и от нее отказались.

          what Мыслю так .Во первых -калибр ствола натовский 155мм , то есть стволы по любому менять; Во вторых- шассии конечно Татра, но сам агрегат с 1976 собирали в Словакии , то есть на сегодня в другой стране, хоть и ЕС.То есть по факту надо у себя развёртывать производство масштабное САУ, а кто покупать будет ??Так что скорее всего втюхают им Б.У. немцы , или USы , но скорее немцы, это их вотчина.
          avt
        4. Архивариус Вася Сегодня, 16:31
          Так вы же сказали что очень точно работала в первом комменте? Может просто боекомплект закончился или банально сломалась??
          Архивариус Вася
          1. Владыка Ситх Сегодня, 17:56
            Она работала точно и работала 1,5 года. Что дальше не знаю, может ствол треснул или ее все таки накрыли.
            Владыка Ситх
            1. Бабалайкин Сегодня, 19:43
              она советские я так понимаю использует снаряды, иначе по осколкам бы точно опередили что натовские или нет? Вообще учет попаданий в плане вариантов прилетов снарядов ведется?
              Бабалайкин
              1. Владыка Ситх Сегодня, 20:01
                155-мм использовала, один из таких снарядов попал по двору горловского монастыря.
                Владыка Ситх
                1. Бабалайкин Сегодня, 21:29
                  155 поновее, значит обкатывали. Даже если ее наши зацепили ее всю до болтика уже вывезли и концы в воду.
                  Бабалайкин
    2. Комментарий был удален.
    3. Yujanin. Сегодня, 17:46
      Владыка Ситх
      Одна такая очень точно работала по Донецку и Горловке.


      Yujanin.
      1. prodi Сегодня, 18:15
        не разгрузка, а порнография будет на слабых грунтах
        prodi
    4. Филиппов Юрий Сегодня, 18:36
      В скором времени ещё 33 подъедут в Донбасс.
      Филиппов Юрий
    5. APASUS Сегодня, 22:13
      Цитата: Владыка Ситх
      Одна такая очень точно работала по Донецку и Горловке

      Можно смело предположить, что туда и эти 33 не модернизированные отправятся.Чехия обзаведется новыми ,а эти оплатит спонсор,ну не новые же поставлять.
      APASUS
  2. 210окв Сегодня, 15:34
    Закупчт у амерзцев.Приказали.Да и для НАТО калибр неподходящий.
    210окв
  3. Комментарий был удален.
  4. Отец солдата Сегодня, 15:41
    Так ведь была эта новость и даже один азербайджанский эксперт по зарубежному вооружению лихо доказывал и нахваливал ее превосходство и удобство на колесной базе, не успел от монитора отойти как чехи его предали. Я ему посоветовал не попадать под раздачу артиллерии российского производства от той же Армении.
    Отец солдата
    1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 16:04
      да так и было модернизируют ети орудия Чехи и продадут и купят западные которые им продадут все.
      а как вы думаете много ли стран из запада готовы продать свои арт системы в Азербайджан ?
      ответ ясен ни одна.
      Остается только Россия и Турция и Израиль
      Их арт системы у нас предостаточно
      Спайков Джавелин Тоувич
    2. Лопатов Сегодня, 18:25
      Цитата: Отец солдата
      один азербайджанский эксперт по зарубежному вооружению лихо доказывал и нахваливал ее превосходство и удобство на колесной базе, не успел от монитора отойти как чехи его предали.

      Ну во-первых, не "предали" а решили ввести единообразие. Во-вторых, судя по цене, новые САУ будут тоже колёсными.
      Лопатов
  5. Сержант71 Сегодня, 15:59
    Кто-то пролоббировал зарубежные закупки. Иначе непонятно, почему и количество значительно увеличилось и собственная промышленность осталась без заказа.
    Сержант71
  6. Yujanin. Сегодня, 16:11
    министерство обороны Чехии аннулировало программу модернизации 33 самоходных 152-мм гаубиц Dana

    Вполне возможно, что заказчик предпочитает модернизировать эти комплексы в другой стране, в Израиле например)
    Yujanin.
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:38
    Чем им своя машина не нравится? fool Зря, по большому счету, они себе только хлопот дабовляют, чужое покупая!
    Геркулесыч
    1. Лопатов Сегодня, 18:18
      Цитата: Геркулесыч
      Чем им своя машина не нравится?

      Эт не своя.
      Словацкая.
      Лопатов
  8. Mavrikiy Сегодня, 19:36
    Чехия отказалась от модернизации самоходных гаубиц Dana

    И правильно. Зачем кормить свой ВПК, нужно кормить ВПК НАТО. feel
    Mavrikiy
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