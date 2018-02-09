«Операция «Бескозырка-2018»: проблемы и перспективы…

3 февраля по традиции тысячи новороссийцев собирались на традиционную «Бескозырку». Среди этих граждан был и автор. Погода в этот февральский день выдалась типично новороссийская – ветрено, зябко, промозгло и дождливо, вплоть до ливня. Надежды сделать достойные снимки таяли с каждой секундой. Когда я дошёл до того клочка нетронутой застройкой изрытой окопами земли, которая именуется «Малой», дождь уже хлыстал в лицо и грозил добраться до камеры.Стоит напомнить, что сама «Бескозырка» уже давно «выросла» из простого марша памяти со свечами и факелами с традиционным возложением цветов и самой бескозырки на волны Чёрного моря. Теперь «Операция» целый цикл мероприятий, которые местные бюрократы с радостью записывают в качестве патриотической и просветительской работы с населением и молодёжью. При этом, естественно, вместе со своим «видением» они привносят в важное и сокровенное для многих действо привкус формализма и казёнщины, не говоря уже об уровне всего мероприятия.К сожалению, именно это я почувствовал, едва достигнув «Малой Земли» в 14:30, т.е. перед началом реконструкции штурма плацдарма в 1943 году. При этом данная реконструкция проводится не первый год специально для местных школьников, их родителей и молодёжи. Все граждане выстроились на небольшой площадке перед флагштоками, а позже гуськом спустились к мемориалу через крытую плитами дорогу, ведущую вниз мимо стеллы. А так как эти товарищи были главными зрителями, то отчётливо чувствовалось, что, к примеру, я тут явно лишний. Правоохранители с прищуром дедушки Ленина косились в мою сторону. Решив снять с себя всяческие подозрения, а заодно этот неприятный взгляд, я подошёл к товарищам полицейским с обычным вопросом: «Не могли бы вы вкратце описать план мероприятия именно здесь у мемориала?» Вопрос не праздный, так как информирование граждан у нас на низком уровне, даже официальный сайт администрации города хранил тотальное молчание.Как это ни удивительно, но и правоохранители, которые вроде бы должны знать, куда организаторы могут направить собранную толпу, куда пойдут военнослужащие, привлечённые к реконструкции и т.д. и т.п., только развели руками, сопровождая это действие фразами «по идее», «может быть», «наверное»... Организационная сторона вопроса начала медленно провисать. Единственное, в чём товарищи правоохранители были абсолютно убеждены, это что «за ограждения заходить нельзя». Впрочем, большого желания погулять по заболоченной ливнем траншее не возникало, там требовались «заброды», а не мои скромные берцы.Так как «ВИП-места» достались школьникам и их родителям, протискиваться сквозь которых не имело никакого смысла, я разумно решил по старому мудрому совету держаться поближе к кухне. Тем более, что отсюда гораздо легче было выловить знакомых новороссийских поисковиков. Они не только постоянные участники «Бескозырки», но и самые аутентичные «бойцы Куникова», если не единственные.Время ожидания более чем затянулось. Во-первых, до зубного скрежета бесило музыкальное сопровождение. Заикающееся, абсолютно оторванное от того, что происходит вокруг, да ещё сдобренное современной сопливой псевдопатриотической попсой, оно высверливало в голове дырку. А, когда из динамиков на собравшихся полился писк очередной «звездульки» с модным дрожанием голоса в конце куплета в стиле внебрачного выкидыша Уитни Хьюстон, я взмолился о начале конкретной канонады.Но тут вдруг звукорежиссёр сделал очередной финт ушами и врубил запись, вот только перемудрив со скоростью воспроизведения. И над мемориалом понёсся голос гайморитного больного, который, судя по зачитываемому тексту, должен был звучать звонко и торжественно. Наконец, эта пытка речью закончилась… И началась другая.Вместе с командой на штурм «Малой Земли» своё место в хит-параде этого дня занял какой-то синтезаторный певец с парой тройкой гитарных рифов изо всех сил старающийся брутально хрипеть что-то невразумительное. И только, когда возня в болотистой окопной жиже оживилась наконец дружной холостой стрельбой, я слегка взбодрился. Разумеется, на самых маленьких зрителей это произвело должный эффект, особенно на мальчиков. Мне же было несколько горько и обидно за столь «тусклую» реконструкцию, да ещё и на 50-летний юбилей «Операции «Бескозырка».Сама реконструкция выглядела следующим образом. На человек 15 поисковиков пришлось около сотни военнослужащих, коим по старой «доброй» привычке для аутентичности выдали плащ-палатки… поверх современного камуфляжа. Конечно, никто с катеров или баркасов не высаживался. Все участники выстроились напротив мемориала на перепаханном снарядами поле, пока один из «командиров» толкал речь перед высадкой. После этого ребятки дружно отошли к мемориалу. А после пошли на штурм через тот самый «плац», где только что слушали командирский призыв.Штурмовали они практически совершенно пустые траншеи. Со стороны «немцев» стояли две обтянутые полиэтиленом «палатки», а самих «немцев», одетых в соответствии с ролью я насчитал только одного. И эти аутентичным «фрицем» был опять-таки поисковик. Позже мне не раз пришлось пожалеть этого парня – все, кто хотели сфотографироваться с нашими «куниковцами» требовали «взять немца в плен» или «расстрелять». При этом «немец» имел самый добродушный вид «солдата Швейка».«Штурм» проходил под аккомпанемент совершенно жидких пиротехнических эффектов. После того как «куниковцы» выстреляли весь боезапас холостых патронов и «захватили» немецкие траншеи, они разделились. Подавляющее большинство, состоящее из военнослужащих, направилось восвояси, а поисковики побрели обратно к мемориалу чистить загаженную униформу. Я направился им наперерез.«Что это было?» - мокрый и всклокоченный, словно лично ходил в атаку, спросил я, завидев старых друзей. «Да, знаем, знаем, колхоз колхозом», - печальную и жестокую правду буркнули мне в ответ.В длительном и эмоциональном разговоре промокшие поисковики поведали мне, что уже несколько лет подряд добиваются, чтобы реконструкцией занимались именно они. Однако всепобеждающий формализм и подъедающееся на подобных мероприятиях чиновничество продолжают царствовать. Таким образом, присутствие поисковиков, верно единственных участников реконструкции десанта более всех сведущих в этом деле, держится на птичьих правах. Организаторы даже не консультируются с ними. Также напрочь отсутствует организаторская работа по координации действий военнослужащих с другими участниками реконструкции. К примеру, перед реконструкцией 2018 года была проведена целых… 1 репетиция! А пиротехники вообще работали отдельно, видимо, поэтому так жидко и сработали, чтобы в случае ЧП не стать «козлами отпущения».Словно этого бардака мало, организаторы тотально глухи даже к тем предложениям, которые от них требуют минимальных усилий. Во-первых, вместо предложенных блиндажей, что поисковики возвели бы сами, установили те самые сколоченные убожества затянутые полиэтиленом. Во-вторых, просьба привлечь к реконструкции не десантников, а морпехов – всё ближе к оригиналу, виснет в пустоте не первый год. В-третьих, призыв хоть как-то скоординировать работу пиротехников и выдачу холостых патронов – отправился опять же в пустоту. В общем предложений было много.Просили позволить восстановить Pak 40, одно из многочисленных немецких орудий, которое было захвачено «куниковцами» в 43-м. Такая же просьба была относительно 45-ки. И все эти орудия хранятся в музее военной техники на той же «Малой Земле». Поисковики даже предложили провести ремонт Т-34, из того же музея, своими силами, так как цех одного из новороссийских заводов в тот момент пустовал и был полностью для этого приспособлен. Владельцы завода были готовы бесплатно приютить танк и новороссийских специалистов из рядов поисковиков совершенно бесплатно. Но, увы…Наконец, я не выдержал и спросил напрямую руководителя Новороссийского центра поисковых работ Дмитрия Нинуа – есть ли перспективы? Оказалось, что перспективы не только есть, но они колоссальные. Чтобы эта «реконструкция» стала настоящей реконструкцией стоит приглашать профессионалов своего дела из других городов, так как местных сил не хватает. И ребята готовы ехать из Москвы, Краснодара и других городов. И требуется для этого совсем немного – договориться о питании и однодневном (!) проживании, а также нормальная организаторская работа. Ведь мероприятие имеет всероссийский статус.Кроме того, неужели в морском городе не найдётся баркасов и ялов, схожих с теми плавсредствами, которыми пользовались десантники «Малой Земли»? Конечно, найдётся. Например, в государственном морском университете им. Адмирала Фёдора Ушакова, который ежегодно тренирует на ялах курсантов и, кстати, находится в шаговой доступности от мемориала. Сами же поисковики не только «что-то там предлагают», они уже смогли собрать группу новороссийских энтузиастов, готовых предоставить небольшой автопарк раритетных авто, способных проехать колонной в общем марше. Это два ГАЗ-67, один ГАЗ-АА и один мотоцикл М-72.К вечеру стало холодать ещё больше. Как только начало темнеть, ребята приготовились к очередному выходу, так как марш новороссийцев во главе с БТР, на котором везли зажженный от Вечного огня факел, уже подъехал к мемориалу. Второй факел по традиции отправился в Южную Озерейку.Стоит отметить, что многотысячные колонны людей, держащие в руках дрожащие огоньки свечей, производят неизгладимое мощное впечатление. К счастью, многие топорные моменты в реконструкции на этот раз сгладила темнота. Но отдельно обязан признать, что работа светотехников достойна всяческих похвал. Проецирование же на стену мемориала видео и иллюстраций того времени произвело просто фурор. И, как выяснилось, на этот раз военнослужащие местного гарнизона привезли с собой огромное количество холостых патронов, посему в ночной темноте выглядело всё не в пример масштабнее.После минуты молчания моряки спустились к водной глади. И снова бескозырка закачалась на черноморских волнах. Очень хочется верить, что традиция не только не канет в лету, но будет развиваться, тем более, что все предпосылки для этого есть.