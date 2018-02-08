23:42 08 февраля
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США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия

Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.

США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия


Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия — таких исторических поставщиков, как Россия, и начать закупать американские вооружения
— отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США. Он отметил, что «вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства с США в сфере безопасности».


По его мнению, "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства (с США) в сфере безопасности". Он также добавил, что, согласно данным министерства торговли США, в период с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил свои военные расходы почти на 400%, тем не менее Ханой не спешит приобретать американское оружие, хотя Вашингтон и снял запрет на поставки в эту страну вооружений в 2016 году.

Стоит отметить, что Вьетнам - один из крупнейших покупателей российского оружия в мире. В последние годы подписаны контракты на общую сумму более $4,5 млрд. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в миллиард долларов, а также соглашение о продаже шести подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" стоимостью свыше $2 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Trevis Сегодня, 15:46
    Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства.

    Типа покупайте у нас Б-52 wassat
    Trevis
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:47
      Надеюсь вьетнамцы не поведутся на посулы этих гнусных упырей . Стоит помнить кто США а кто Россия для Вьетнама .
      Spartanez300
      1. Logall Сегодня, 15:54
        Цитата: Spartanez300
        кто США а кто Россия для Вьетнама .

        Он (представитель госдепартамента) отметил, что «вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства с США в сфере безопасности».

        США лучше знают, что и кому лучше!
        Logall
        1. cniza Сегодня, 15:56
          Они не хотят знать чего знают и понимают другие. Александр! hi
          cniza
          1. Logall Сегодня, 16:00
            Виктор, hi, но разве они не понимают, что остальным известно то, что
            Цитата: cniza
            Они не хотят знать чего знают и понимают другие

            ?
            Logall
            1. Кроу Сегодня, 16:07
              У США есть рычаг давления - санкции, которому России и Ко нечего противопоставить! Вот и весь ребус.
              Лишь усилив экономику и подсадив партнёров на экономическую иглу в виде инвестиций, тогда заимеем противоядие. Антисанкционный антидот - антисанкцидот!
              Кроу
              1. SanichSan Сегодня, 16:13
                Цитата: Кроу
                которому России и Ко нечего противопоставить!

                как интересно... тогда почему на эти санкции все кладут болт???
                SanichSan
                1. Кроу Сегодня, 16:19
                  Это мы с вами кладём. А министры наши со слезами на глазах говорят, что санкции бесдейственны, контрпродуктивны, поэтому их нужно отметить (ну пожалуйста).
                  Кроу
                  1. cniza Сегодня, 16:39
                    Цитата: Logall
                    но разве они не понимают, что остальным известно то, что
                    Цитата: cniza
                    Они не хотят знать чего знают и понимают другие

                    ?


                    Они делают вид что не понимают и включают подковерные рычаги.
                    cniza
                  2. -=ANTRAX=- Сегодня, 16:49
                    вам лично об этом министры говорят, или есть всё таки правдивые источники?
                    -=ANTRAX=-
                  3. SanichSan Сегодня, 17:50
                    Цитата: Кроу
                    А министры наши со слезами на глазах говорят, что санкции бесдейственны, контрпродуктивны

                    для кого? я слышал от Лаврова что для запада... других мнений от наших министров я не припомню request да и про отмену все в ЕС гововрят, а не у нас... странные какие-то санкции...
                    а так то да.. контрпродуктивны.
                    SanichSan
                2. Кент0001 Сегодня, 17:46
                  Кто кладет? Наши пенсионеры? Молодые семьи? Инвалиды; КТО? Если вы про "ДРУЗЕЙ" то тогда да, эти давно на все и всех положили и не только на санкции.
                  Кент0001
        2. Pax tecum Сегодня, 16:00
          Высший пилотаж американского цинизма и наглости.
          И, их там слушают?.. Прислушиваются?..
          Или сразу посылают?
          Pax tecum
      2. astronom1973n Сегодня, 16:06
        Цитата: Spartanez300
        Надеюсь вьетнамцы не поведутся на посулы этих гнусных упырей . Стоит помнить кто США а кто Россия для Вьетнама .

        Полагаю,что они уже все забыли,как мы ценой жизни наших воинов отстояли их суверенитет......
        astronom1973n
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:07
        вьетнамцы на реальной войне узнали разницу,между настоящим оружием и амерскими цацками.
        Ратник с пулеметом
        1. Logall Сегодня, 16:15
          Женёк, hi, янки там же эту разницу почувствовали! Старались заполучить себе АК... Но не как трофей, а как боевого товарища.
          Logall
      4. sgazeev Сегодня, 16:16
        Цитата: Spartanez300
        Надеюсь вьетнамцы не поведутся на посулы этих гнусных упырей . Стоит помнить кто США а кто Россия для Вьетнама .

        У нас в крови память о ВОВ и уверен что у вьетнамцев не выветрилась память о войне с матрасниками.Надеюсь.
        sgazeev
        1. РУСС Сегодня, 16:18
          Цитата: sgazeev
          У нас в крови память о ВОВ и уверен что у вьетнамцев не выветрилась память о войне с матрасниками.Надеюсь.

          То-то я смотрю у нас нет на дорогах Ауди ,БМВ и Мерседес. laughing , у Путина лимузин Мерседес wassat .
          РУСС
          1. -=ANTRAX=- Сегодня, 16:52
            до сих пор воюете с кем то?
            -=ANTRAX=-
            1. РУСС Сегодня, 17:32
              Цитата: -=ANTRAX=-
              до сих пор воюете с кем то?

              Более развернуто задайте вопрос.
              РУСС
        2. Злой543 Сегодня, 16:20
          Цитата: sgazeev
          Цитата: Spartanez300
          Надеюсь вьетнамцы не поведутся на посулы этих гнусных упырей . Стоит помнить кто США а кто Россия для Вьетнама .

          У нас в крови память о ВОВ и уверен что у вьетнамцев не выветрилась память о войне с матрасниками.Надеюсь.

          Японцам это не помогло, штаты лучшие друзья
          Злой543
          1. Кент0001 Сегодня, 17:49
            Ну да-друзья по неволе. Япония после войны в постоянной оккупации живет, самураи уже давно не гордые и уже давно привыкли. Хотя япония стала Японией на амеровских деньгах ит технологиях.
            Кент0001
            1. РУСС Сегодня, 18:18
              Цитата: Кент0001
              самураи уже давно не гордые и уже давно привыкли

              Самураев в Японии нет, их вывели под корень сами же японцы.
              РУСС
        3. АнГиНа Сегодня, 17:00
          У многих потомков победителей, как нам еще недавно казалось, "память в крови". Оглянитесь вокруг. Слишком большие соблазны, бизнес и сытое брюхо - крайне опасные противники. Вот только если вьетнамцы воспитание не пустили под откос, тогда еще какие-то шансы есть.
          АнГиНа
      5. скептик31 Сегодня, 18:34
        Вьетнамцы ничего не забыли, но реалии таковы, что Союза больше нет, а под боком Китай, быстро набирающий силу. Китайцы тоже ничего не забыли, к тому же ситуация с островами в Южно-Китайском море не способствует уменьшению напряжения. Вьетнам быстро развивается, не нам чета, но оплатить все, что ему необходимо для обороны, он не в состоянии. Вот на этом американцы и играют. Они не только продают, причем стараются цены не задирать, но и кое-что дарят. Вьетнамцы не дураки видят наживку, но халява она и есть халява. Нам этого не знать.
        скептик31
      6. Mavrikiy Сегодня, 19:31
        Цитата: Spartanez300
        Надеюсь вьетнамцы не поведутся на посулы этих гнусных упырей . Стоит помнить кто США а кто Россия для Вьетнама .

        Мда. За все нужно платить, в смысле расплачиваться.
        Mavrikiy
      7. Смешной Сегодня, 23:03
        Цитата: Spartanez300
        Стоит помнить кто США а кто Россия для Вьетнама .

        а что Россия для Вьетнама? СССР- понятно. Россия базу в Камрани бросила.
        Смешной
    2. Гигант мысли Сегодня, 15:48
      Вот и тут матрасники готовы нам нагадить, надеемся, что у вьетнамцев историческая память не пропала, и они помнят, что матрасникам никак нельзя доверять.
      Гигант мысли
      1. donavi49 Сегодня, 15:50
        Подарки они берут. Вот например участник Вьетнамской войны с американской стороны - теперь входит в ВМС Вьетнама.
        donavi49
      2. Офицер запаса Сегодня, 15:53
        Вообще-то цинизм у штатников просто зашкаливает. Надеюсь, что вьетнамцы не опустятся до изречения "ничего личного, только бизнес".
        Офицер запаса
        1. Logall Сегодня, 15:58
          Цитата: Офицер запаса
          только бизнес

          Тогда "сам Бог" велел у нас закупать! - Недорого и Сердито!
          Алексей, приветствую! hi
          Logall
          1. Офицер запаса Сегодня, 18:11
            Приветствую, Александр. Насчет "сердито" - в самую точку. Обладателей нашей военной техники сердить точно не нужно. Есть, конечно, исключения среди этих обладателей. Но вьетнамцы давно доказали, что они нашу технику используют блестяще.
            Офицер запаса
        2. РУСС Сегодня, 15:59
          Цитата: Офицер запаса
          Вообще-то цинизм у штатников просто зашкаливает. Надеюсь, что вьетнамцы не опустятся до изречения "ничего личного, только бизнес".

          Вьетнамцы дружат и будут дружить с американцами против Китая, а то что США воевала с Вьетнамом так это было давно.....мы тоже с Германией воевали ,а теперь Германия наш один из ключевых экономических партнёров.
          РУСС
          1. myrzilka Сегодня, 16:16
            Ключевой экономический партнер, это для современного бизнеса. И да, партнеры они для нашего президента. А в народной памяти, навсегда останется то, что они у нас делали.
            myrzilka
            1. РУСС Сегодня, 16:29
              Цитата: myrzilka
              Ключевой экономический партнер, это для современного бизнеса. И да, партнеры они для нашего президента. А в народной памяти, навсегда останется то, что они у нас делали.

              С таким подходом мы должны замкнутся в себе , так как мы на протяжении веков воевали почти со всей Европой, с частью азиатских стран итд.
              РУСС
              1. myrzilka Сегодня, 22:33
                Замыкаться не надо. Просто надо помнить кто есть "XY" и всегда это учитывать. Чтобы не было " неожиданных" ударов в спину от " партнеров"
                myrzilka
          2. Vita VKO Сегодня, 16:17
            Цитата: РУСС
            Вьетнамцы дружат и будут дружить с американцами

            А главный друг это Джон Маккейн, ветеран освобождения Вьетнама от вьетнамцев.
            Vita VKO
            1. РУСС Сегодня, 17:33
              Цитата: Vita VKO
              А главный друг это Джон Маккейн, ветеран освобождения Вьетнама от вьетнамцев.

              Этот вояка скоро уйдет к праотцам, у него рак мозга
              РУСС
        3. Смешной Сегодня, 23:08
          Цитата: Офицер запаса
          Надеюсь, что вьетнамцы не опустятся до изречения "ничего личного, только бизнес".

          Именно так.
          Государственное таможенное управление Социалистической Республики Вьетнам (СРВ): товарооборот между Вьетнамом и США увеличился с $1,08 млрд в 2000 году до $47,15 млрд по итогам 2016 года.
          В 2016 году товарооборот России с Вьетнамом составил 3, 8 млрд долл. США, уменьшившись на 1,48% (57 831 560 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
          Смешной
    3. Alexey RA Сегодня, 16:12
      Цитата: Trevis
      Типа покупайте у нас Б-52

      Нет. Типа, покупайте у нас "Орионы", а лучше - "Посейдоны". Потому как у РФ вы патрульно-противолодочные самолёты купить не сможете - новых Россия не производит, а старых даже себе не хватает.
      Alexey RA
    4. myrzilka Сегодня, 16:13
      Зачем? У вьетнамцев еще с войны сталось несколько десятков этих бомбардировщиков. Правда на земле и не в комплекте. Рождественскую бомбардировку, во Вьетнаме, помнят хорошо.
      myrzilka
      1. -=ANTRAX=- Сегодня, 16:53
        они всё хорошо помнят, в отличии от некоторых.
        -=ANTRAX=-
    5. влад66 Сегодня, 16:31
      Матрасный цинизм зашкаливает однако, вьетнамцы сумели один раз выкинуть полосатую мерзость, неужто ещё раз не смогут. what
      влад66
      1. Дембель77 Сегодня, 16:58
        Времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Поэтому нынешние вьетнамцы купят там, где соотношение цены и качества будут лучшими. А на то, что мы всей страной помогали им в войне с америкосами, сейчас вообще во Вьетнаме не смотрят. Японцев, звёздно-полосатые, давно ли не одну сотню тысяч развеяли в небытие ядерным оружием? И что? Сейчас лучшие друзья! Времена меняются, но к сожалению не в лучшую для нашей традиционной морали, сторону.
        Дембель77
      2. куртка бейна Сегодня, 21:33
        Цитата: влад66
        Матрасный цинизм зашкаливает однако, вьетнамцы сумели один раз выкинуть полосатую мерзость, неужто ещё раз не смогут. what

        Предложите условия покупки вооружения у РФ лучше, чем американцы - будут покупать у России.
        Но ведь проще плакать и жаловаться на "короткую память" вьетнамцев, да?
        куртка бейна
    6. ul_vitalii Сегодня, 17:33
      Совсем обалдели, дойдет до того, что Маккейн на радостях укажет в своем завещании о захоронение во Вьетнаме. smile
      ul_vitalii
      1. Смешной Сегодня, 23:11
        Цитата: ul_vitalii
        Совсем обалдели, дойдет до того, что Маккейн на радостях укажет в своем завещании о захоронение во Вьетнаме.

        а почему бы и нет? Я уже ничему не удивляюсь в наше время
        Смешной
    7. Отец солдата Сегодня, 18:29
      Вьетнамцы хорошо помнят "партнеров" из США, и очень прислушиваются к их мнению, оставайтесь на линии ваше мнение для нас очень важно.
      Отец солдата
  2. Комментарий был удален.
  3. masyanya Сегодня, 15:54
    как штатовцев колбасит- то, когда денюжка мимо кассы идет, что кушать не могут... lol
    masyanya
  4. rocket757 Сегодня, 15:54
    Всё закономерно, если мы кого то потеряем, кинем его тут же подберут\ подгребут другие ... и кто эт будет, догадаться не трудно.
    rocket757
  5. Ингвар 72 Сегодня, 15:54
    «вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства с США в сфере безопасности».
    Американцам мало того. что они проиграли войну с Вьетнамом? belay
    Ингвар 72
    1. Смешной Сегодня, 23:12
      Цитата: Ингвар 72
      Американцам мало того. что они проиграли войну с Вьетнамом?

      войну они проиграли не Вьетнаму, а СССР (фактически).
      То, что нельзя завоевать, можно купить. Рентабельность превыше всего
      Смешной
  6. mavrus Сегодня, 15:55
    Цитата: Trevis
    Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства.

    Типа покупайте у нас Б-52 wassat

    Не знаю, как Б-52... А вот впарить пэтриоты, а затем прилететь бомбить, а пэтриоты их пропустят, это матрасники запросто устроят.
    mavrus
  7. Lesorub Сегодня, 15:57
    Так как министра "добра и благодетели" Вьетнамцы встречают с почестями (на фото к статье) - после тысяч загубленных жизней тех самых вьетнамцев - то думаю у америкосов шансы есть )))
    Lesorub
  8. AVA77 Сегодня, 16:00
    А зачем Ветнамцам у амеров покупать? Я думаю, у них трофейное еще не закончилось laughing
    AVA77
  9. Wedmak Сегодня, 16:02
    начать закупать американские вооружения

    А то что? Наложите санкции?
    Wedmak
  10. 1536 Сегодня, 16:08
    Совсем берега попутали эти негодяи из Америки! Остается надеяться только на здравый ум и хорошую память вьетнамских товарищей.
    1536
  11. КВУ-НСвД Сегодня, 16:10
    По его мнению, "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства (с США) в сфере безопасности".
    И что интересно вьетнамские элиты того же мнения . Прошло 50 лет и вот уже страна спокойно и без всяких войн в орбите вашингтона и без угрызений ест объедки со стола хозяина
    КВУ-НСвД
  12. Anyone Сегодня, 16:30
    Цитата: astronom1973n
    Полагаю,что они уже все забыли,как мы ценой жизни наших воинов отстояли их суверенитет......

    По Вашей логике, все наши соотечественники, которые ездят на BMW или ведут дела с компаниями в ФРГ являются предателями памяти ветеранов ВОВ. А уж Газпром со своим Nord Stream вообще практически Власовцы ))
    Anyone
  13. Геркулесыч Сегодня, 16:41
    Пока еще вьетнамцы помнят, как их оружие сша в каменный век вганяло! Поэтому, и не желают, как минимум сейчас, иметь на вооружении оружие той страны, что убивало их отцов, братьев, сестер, матерей. ...
    Геркулесыч
    1. РУСС Сегодня, 18:29
      Цитата: Геркулесыч
      Пока еще вьетнамцы помнят, как их оружие сша в каменный век вганяло! Поэтому, и не желают, как минимум сейчас, иметь на вооружении оружие той страны, что убивало их отцов, братьев, сестер, матерей. ...

      23 мая 2016 г. в ходе визита Барака Обамы во Вьетнам было объявлено о полной отмене эмбарго на поставки вооружения в эту страну.
      РУСС
  14. лысова Сегодня, 16:46
    Вот и посмотрим, какова у вьетнамцев память и аналитика. Думаю по дипломатической линии, с нашей стороны ведётся соответствующая работа. Ну а штаты в своём репертуаре - лживой наглости не занимать.
    лысова
  15. sinys Сегодня, 17:09
    Матрасники совсем тюх потеряли. После того что они творили во Вьетнаме им вообще прощения быть не может.
    sinys
    1. РУСС Сегодня, 17:34
      Цитата: sinys
      Матрасники совсем тюх потеряли. После того что они творили во Вьетнаме им вообще прощения быть не может.

      А им нужно ваше прощение?
      РУСС
  16. Sverdlov Сегодня, 17:31
    Да, сначала выпотрошили страну, выжгли напалмом и залили оранжевой дрянью, а теперь лезут целоваться в дёсна. Верх цинизма.
    Sverdlov
  17. NKVD Сегодня, 17:38
    Мало их бомбили
    NKVD
  18. Alex-a832 Сегодня, 17:49
    Янки - лучшие друзья вьетнамцев. То, что они одну половину Вьетнама методично крошили, а другую в бардель преращали в недавнем прошлом, что по разным подсчётам около 3 млн.вьетнамцев истребили, так то не со зла - бизнес есть бизнес...
    Янки : Купите у нас оружие, а мы у вас за это перевороты устраивать не станем, честно, честно!
    Alex-a832
    1. РУСС Сегодня, 18:24
      Цитата: Alex-a832
      Янки : Купите у нас оружие, а мы у вас за это перевороты устраивать не станем, честно, честно!


      В октябре 2014 г. администрация Барака Обамы частично сняла запрет на поставки оружия во Вьетнам, который действовал с 1984 г. По оценкам экспертов, это решение было принято на фоне обострившейся ситуации в Южно-Китайском море, где Вьетнам вовлечен в территориальные споры с Китаем и другими странами региона.
      В июне 2015 г. США выделили Вьетнаму $18 млн для закупки 6 патрульных катеров производства американской компании Metal Shark ("Метал шарк").
      В 2013 г. представители американской компании Lockheed Martin ("Локхид Мартин") сообщали, что правительство Вьетнама заинтересовано в приобретении патрульных самолетов P-3 Orion, однако официальной информации по поводу возможных поставок не поступало.
      РУСС
      1. РУСС Сегодня, 18:24
        Сотрудничество с Израилем.
        В 2013-2014 гг. Вьетнам получил две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей ELM-2288ER израильского производства.
        В 2015 г. для войск ПВО Вьетнама был приобретен зенитно-ракетный комплекс Rafael SPYDER. Стоимость поставок не раскрывалась
        С другими странами.
        В 2006 г. Вьетнам закупил 4 истребителя-бомбардировщика Су-22 на Украине, в 2010 г. - 4 учебно-тренировочных самолета Як-52 в Румынии.
        В 2013 г. стало известно, что голландская судостроительная компания Damen Shipyards Group ("Дамен Шипярдс Групп") достигла соглашения о строительстве для ВМС Вьетнама двух корветов проекта SIGMA 9814. Стоимость контракта оценивается в 500 млн евро.
        В 2015 г. на польской частной судостроительной верфи Marine Projects Ltd в Гданьске для ВМС Вьетнама был построен парусно-моторный учебный корабль Le Quy Don.
        РУСС
  19. Громобой Сегодня, 18:08
    Всё логично---сначала нас заместят в тех нишах,в которых США практически вне конкуренции,а потом будет просто стратегический разворот и янки возможно даже вернутся в свою Камрань.Вьетнам не сможет в будущем отстаивать свои интересы в споре с Китаем "на равных".Ханою надо или собственным ЯО сдерживания обзаводиться или вставать под чужой "ядерный зонтик".Мы такие гарантии безопасности ему предоставить не сможем,остаётся Вашингтон.Таким же макаром они и Индию обрабатывают.И как всегда впереди военного паровоза летит экономика,взаимная торговля и инвестиции.Вьетнамо-американские торговые отношения бьют ключом.Это реальность.
    Громобой
  20. DPN Сегодня, 19:33
    Вьетнам помнит что ПОБЕДИЛ штаты Советским оружием ,так хрен ли покупать у побеждённого,если только чтоб самому фото начистили.
    DPN
  21. К-50 Сегодня, 20:20
    Надеюсь Вьетнаму хватит исторической памяти, чтобы отказаться от сотрудничества с пин до сами в военной сфере. what
    К-50
  22. unignm Сегодня, 20:38
    ого, товарищи к шухеру готовятся
    unignm
  23. Swed Сегодня, 21:08
    ...тем не менее Ханой не спешит приобретать американское оружие, хотя Вашингтон и снял запрет на поставки в эту страну...
    А зачем им приобретать американское оружие? Достаточно взять лопату, выйти во двор и чуток капнуть, там вся земля до сих пор усеяна американским оружием...
    Swed
  24. Ураган70 Сегодня, 21:59
    "...Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия..."
    После многолетней обработки напалмом...
    Поживем- посмотрим... Все же это не гейропцы.
    Первая была Германия. После изуверского уничтожения Дрездена,к примеру, по окончании ВМВ гордые немцы предпочли полностью утратить суверенитет... По сей день оккупированы матрасами.
    Япония... После атомной бомбардировки, не нужной и ничего не решающей, гордые самураи, плюнув на Дух Бусидо, раздвинули ноги перед сборищем потомков военных и уголовных преступников со всей гейропы, составляющими население Матрасии. По сей день оккупированы матрасами...
    Повторяюсь- Вьетнам, не гейропия...но в наше время все может случиться!
    Ураган70
  25. leon1204id Сегодня, 22:08
    Сейчас живы дети тех,кого американцы бомбили напалмом и поливали оранжем. Их внукам 30-40 лет.
    А у нас внуки героев помнят своих героев?.90е г.г. показали,что вопрос на засыпку. Близко к тому,что "ничего личного".
    Меня все время удивляет,как японцы могли простить Хиросиму. Все течет...... hi
    leon1204id
  26. мерцание Сегодня, 22:37
    У Маккейна там вроде как связи request
    мерцание
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