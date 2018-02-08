США пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия

Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия — таких исторических поставщиков, как Россия, и начать закупать американские вооружения

Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.— отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США. Он отметил, что «вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства с США в сфере безопасности».По его мнению, "вьетнамцы очень заинтересованы в расширении партнерства (с США) в сфере безопасности". Он также добавил, что, согласно данным министерства торговли США, в период с 2005 по 2014 год Вьетнам увеличил свои военные расходы почти на 400%, тем не менее Ханой не спешит приобретать американское оружие, хотя Вашингтон и снял запрет на поставки в эту страну вооружений в 2016 году.Стоит отметить, что Вьетнам - один из крупнейших покупателей российского оружия в мире. В последние годы подписаны контракты на общую сумму более $4,5 млрд. Наиболее значительными из них стали контракт на приобретение истребителей Су-30МК2, который оценивается примерно в миллиард долларов, а также соглашение о продаже шести подлодок проекта 636.1 "Варшавянка" стоимостью свыше $2 млрд.