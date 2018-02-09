Москва затеяла генеральную уборку в Дагестане?

Почему я не могу найти молодых, энергичных, современных, креативных менеджеров в возрасте 30-35 лет, которых я могу поставить в министры? Их в республике почти нет. Потому что никто не занимался подготовкой кадрового резерва.

Экс-врио главы кабмина Дагестана А.Гамидов

То, что в настоящее время происходит в Дагестане, можно сравнить с заявлениями об обнесении Чечни колючей проволокой (ранее такой вариант предлагал Владимир Жириновский, - прим. автора материала). Это политически сейчас неверно: идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан.



Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налёта недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев.