Москва затеяла генеральную уборку в Дагестане?
Богатейшая, многонациональная, многоконфессиональная, обладающая внушительными трудовыми ресурсами, транспортными узлами, выходом к морю, участком государственной границы, обширным туристическим кластером. Это всё о Республике Дагестан, которая, несмотря на перечисленные плюсы фактически на протяжении десятилетий продолжала оставаться «серым» пятном на карте России. Угрюмая статистика по доходам на душу населения, одной из наиболее высоких в стране планок безработицы. И речь не только об экономике.
Дагестан все последние годы оставался «серым» регионом ещё и в плане эффективности противодействия криминалу. Из всех сводок о террористической активности в регионах РФ, основная часть приходилась именно на Республику Дагестан. Менялись главы региона, руководители правительства, начальники региональных правоохранительных структур, а ваххабитское подполье продолжало выступать в качестве инструмента для местных клановых «разборок». Банды действовали так, будто местным властям до них не было никакого дела. Или было... но со своей спецификой.
Одни кланы устраняли конкурентов из кланов других. При этом всё обычно списывалось на «зарубежное влияние» и «заокеанские происки». Не без них, вероятно. Но по большому счёту ситуация оказалась такова, что террористическая гидра продолжала отращивать головы в первую очередь не без помощи местного кланового криминалитета, сросшегося с отдельными представителями властей. По крайней мере, местные власти нередко не разгул криминала предпочитали закрывать глаза.
Нападения на сотрудников полиции, убийства журналистов, религиозных и общественных деятелей, - всё это, к большому сожалению, превратилось в весьма своеобразный атрибут Дагестана. Особенно печально было за этим наблюдать со стороны при учёте того, что рядовые жители республики – трудолюбивый и патриотичный народ. В 1999 году именно сами граждане решили дать отбор бандам, которые пришли в горный Дагестан, чтобы попытаться распространить террористическую войну против России и на эту северокавказскую республику. Дагестан тогда отстояли. Однако, как выясняется, полная ликвидация терроризма в республике не входила в планы определённых клановых элит – нужен был тот самый инструмент «решения вопросов» из разряда криминальных разборок 90-х, о котором говорилось выше.
Федеральное финансирование сложно было назвать низким. Средства из госказны приходили в Дагестан, но отдача от этих федеральных вложений была откровенно невразумительной. Расслоение по уровню доходов в Дагестане сегодня одно из самых откровенных в стране.
На таком фоне в 2013 году было решено попытаться разрубить дагестанский Гордиев узел с помощью политика-тяжеловеса с местными корнями. Речь о Рамазане Абдулатипове, авторитет которого в республике, как полагала Москва, мог бы многое поменять в лучшую сторону.
Сам тогдашний руководитель республики Рамазан Абдулатипов ещё в 2013 году (как только был назначен врио главы) высказал своё мнение по поводу того, почему Дагестан в экономическом хвосте. В интервью телеканалу НТВ Абдулатипов заявил, что одной из проблем Дагестана является нехватка профессионального управленческого кадрового состава.
Абдулатипов:
Как выяснилось, за пять лет нахождения Рамазана Гаджимурадовича во главе Дагестана проблема с управленческими кадрами никуда не исчезла. А те кадры, которые до недавнего времени входили в число представителей местных элит, оказались в итоге сметены федеральным центром. Видимо, терпение Москвы и череда «последних китайских предупреждений» дагестанским элитам, не стремящимся к наведению порядка для развития республики, иссякли. За несколько месяцев до недавних событий произошла смена главы Дагестана. Врио был назначен «варяг» Владимир Васильев – пожалуй, ещё больший политический тяжеловес, нежели Р.Абдулатипов, но ещё и с ярким «федеральным» прошлым. Васильев обещал изучить работу местных элит на местах и принять оргвыводы. Обещание выполнил. Местные элиты посыпались...
Речь идёт о совместной операции спецслужб и СК РФ, в результате которой были задержаны такие фигуры из дагестанской верхушки как
врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также глава республиканского Минобра Гахабас Шахов. Все они подозреваются в нанесении ущерба бюджету республики на сумму около 100 млн рублей. Кроме того, появилась информация о незаконном хранении оружия Гамидовым. Данные, в частности, о золотом пистолете ТТ, инкрустированном бриллиантами, кадры с которым во время обыска дворца Гамидова облетели всю страну – почти так же, как в своё время кадры с задержанием тогдашнего мэра Махачкалы. Кроме того, дома у врио председателя дагестанского кабмина обнаружены два автомата Калашникова, пистолеты «Беретта» и ПМ с многочисленными боеприпасами к этому арсеналу оружия.
В отношении всех четверых чиновников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России:
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Мало того, вокруг дела ходят слухи о подозрениях в совершении убийства, которые (слухи) официально следственными органами пока не подтверждаются.
«Выметание» дагестанских элит стало по-настоящему масштабной операцией. Так, в Дагестан прилетел лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, где провёл встречу с врио главы региона Владимиром Васильевым. Тема понятна: работа по резонансным делам крупных региональных чиновников.
До прибытия в Дагестан главы СК РФ в республики было осуществлено назначение главы правительства. Важный факт: впервые в истории Республики Дагестан в составе РФ на эту должность назначен бывший чиновник из другого региона. К абдулатиповскому вопросу о местных управленческих кадрах... Этим человеком стал бывший глава Минэкономразвития Республики Татарстан Артём Здунов – 39-летний специалист, кандидат экономических наук, выпускник Казанского финансово-экономического института и магистратуры РАНХиГС (2011).
Недагестанец Владимир Васильев, недагестанец Артём Здунов. Это прецедент и одновременно сигнал от Москвы самой Республике Дагестан по поводу того, что нужно испытать вариант развития республики с теми лицами, которые хотя корнями к ней никакого отношения не имеют, зато всерьёз готовы выправить ситуацию и свести на нет главные местные проблемы, включая главную – низкий уровень жизни на фоне кричащей ситуации с разгулом криминалитета.
Важно отметить, что экс-глава Дагестана назвал действия федерального центра «кампанейщиной и попыткой обнести республику колючей проволокой».
Из заявления Рамазана Абдулатипова для РБК:
Напомним, что это тот самый человек, который заявлял, что Дагестану не хватает профессиональных управленцев. Теперь управленцев подбирают из других регионов, где те себя проявили, а Абдулатипов объявляет о некоем «подозрении и недоверии» в отношении дагестанцев. Непоследовательные заявления... Почему же в таком случае господин Абдулатипов сам не предпринял в своё время мер для обеспечения «осторожных действий»? Почему не сделал «политически верных ходов» с той целью, чтобы в руководстве республики не осталось людей, «юзающих» золотые пистолеты на фоне того, что чуть ли не четверть населения республики существует за чертой бедности?
В Кремле Абдулатипову заочно ответили, заявив, что федеральный центр намерен бороться с криминалом во всех без исключения регионах страны, и Дагестан здесь не исключение.
Странно, что лицам, постоянно заявлявшим о необходимости активизировать борьбу с коррупцией и криминалитетом, а также создать почву для регионального развития, сие теперь вдруг показалось «федеральным произволом»... Или задержанным дагестанским чиновникам не давали времени себя проявить с лучшей стороны во благо республики?
Дагестан все последние годы оставался «серым» регионом ещё и в плане эффективности противодействия криминалу. Из всех сводок о террористической активности в регионах РФ, основная часть приходилась именно на Республику Дагестан. Менялись главы региона, руководители правительства, начальники региональных правоохранительных структур, а ваххабитское подполье продолжало выступать в качестве инструмента для местных клановых «разборок». Банды действовали так, будто местным властям до них не было никакого дела. Или было... но со своей спецификой.
Одни кланы устраняли конкурентов из кланов других. При этом всё обычно списывалось на «зарубежное влияние» и «заокеанские происки». Не без них, вероятно. Но по большому счёту ситуация оказалась такова, что террористическая гидра продолжала отращивать головы в первую очередь не без помощи местного кланового криминалитета, сросшегося с отдельными представителями властей. По крайней мере, местные власти нередко не разгул криминала предпочитали закрывать глаза.
Нападения на сотрудников полиции, убийства журналистов, религиозных и общественных деятелей, - всё это, к большому сожалению, превратилось в весьма своеобразный атрибут Дагестана. Особенно печально было за этим наблюдать со стороны при учёте того, что рядовые жители республики – трудолюбивый и патриотичный народ. В 1999 году именно сами граждане решили дать отбор бандам, которые пришли в горный Дагестан, чтобы попытаться распространить террористическую войну против России и на эту северокавказскую республику. Дагестан тогда отстояли. Однако, как выясняется, полная ликвидация терроризма в республике не входила в планы определённых клановых элит – нужен был тот самый инструмент «решения вопросов» из разряда криминальных разборок 90-х, о котором говорилось выше.
Федеральное финансирование сложно было назвать низким. Средства из госказны приходили в Дагестан, но отдача от этих федеральных вложений была откровенно невразумительной. Расслоение по уровню доходов в Дагестане сегодня одно из самых откровенных в стране.
На таком фоне в 2013 году было решено попытаться разрубить дагестанский Гордиев узел с помощью политика-тяжеловеса с местными корнями. Речь о Рамазане Абдулатипове, авторитет которого в республике, как полагала Москва, мог бы многое поменять в лучшую сторону.
Сам тогдашний руководитель республики Рамазан Абдулатипов ещё в 2013 году (как только был назначен врио главы) высказал своё мнение по поводу того, почему Дагестан в экономическом хвосте. В интервью телеканалу НТВ Абдулатипов заявил, что одной из проблем Дагестана является нехватка профессионального управленческого кадрового состава.
Абдулатипов:
Почему я не могу найти молодых, энергичных, современных, креативных менеджеров в возрасте 30-35 лет, которых я могу поставить в министры? Их в республике почти нет. Потому что никто не занимался подготовкой кадрового резерва.
Как выяснилось, за пять лет нахождения Рамазана Гаджимурадовича во главе Дагестана проблема с управленческими кадрами никуда не исчезла. А те кадры, которые до недавнего времени входили в число представителей местных элит, оказались в итоге сметены федеральным центром. Видимо, терпение Москвы и череда «последних китайских предупреждений» дагестанским элитам, не стремящимся к наведению порядка для развития республики, иссякли. За несколько месяцев до недавних событий произошла смена главы Дагестана. Врио был назначен «варяг» Владимир Васильев – пожалуй, ещё больший политический тяжеловес, нежели Р.Абдулатипов, но ещё и с ярким «федеральным» прошлым. Васильев обещал изучить работу местных элит на местах и принять оргвыводы. Обещание выполнил. Местные элиты посыпались...
Речь идёт о совместной операции спецслужб и СК РФ, в результате которой были задержаны такие фигуры из дагестанской верхушки как
врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также глава республиканского Минобра Гахабас Шахов. Все они подозреваются в нанесении ущерба бюджету республики на сумму около 100 млн рублей. Кроме того, появилась информация о незаконном хранении оружия Гамидовым. Данные, в частности, о золотом пистолете ТТ, инкрустированном бриллиантами, кадры с которым во время обыска дворца Гамидова облетели всю страну – почти так же, как в своё время кадры с задержанием тогдашнего мэра Махачкалы. Кроме того, дома у врио председателя дагестанского кабмина обнаружены два автомата Калашникова, пистолеты «Беретта» и ПМ с многочисленными боеприпасами к этому арсеналу оружия.
Экс-врио главы кабмина Дагестана А.Гамидов
В отношении всех четверых чиновников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России:
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Мало того, вокруг дела ходят слухи о подозрениях в совершении убийства, которые (слухи) официально следственными органами пока не подтверждаются.
«Выметание» дагестанских элит стало по-настоящему масштабной операцией. Так, в Дагестан прилетел лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, где провёл встречу с врио главы региона Владимиром Васильевым. Тема понятна: работа по резонансным делам крупных региональных чиновников.
До прибытия в Дагестан главы СК РФ в республики было осуществлено назначение главы правительства. Важный факт: впервые в истории Республики Дагестан в составе РФ на эту должность назначен бывший чиновник из другого региона. К абдулатиповскому вопросу о местных управленческих кадрах... Этим человеком стал бывший глава Минэкономразвития Республики Татарстан Артём Здунов – 39-летний специалист, кандидат экономических наук, выпускник Казанского финансово-экономического института и магистратуры РАНХиГС (2011).
Недагестанец Владимир Васильев, недагестанец Артём Здунов. Это прецедент и одновременно сигнал от Москвы самой Республике Дагестан по поводу того, что нужно испытать вариант развития республики с теми лицами, которые хотя корнями к ней никакого отношения не имеют, зато всерьёз готовы выправить ситуацию и свести на нет главные местные проблемы, включая главную – низкий уровень жизни на фоне кричащей ситуации с разгулом криминалитета.
Важно отметить, что экс-глава Дагестана назвал действия федерального центра «кампанейщиной и попыткой обнести республику колючей проволокой».
Из заявления Рамазана Абдулатипова для РБК:
То, что в настоящее время происходит в Дагестане, можно сравнить с заявлениями об обнесении Чечни колючей проволокой (ранее такой вариант предлагал Владимир Жириновский, - прим. автора материала). Это политически сейчас неверно: идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан.
Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налёта недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев.
Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налёта недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев.
Напомним, что это тот самый человек, который заявлял, что Дагестану не хватает профессиональных управленцев. Теперь управленцев подбирают из других регионов, где те себя проявили, а Абдулатипов объявляет о некоем «подозрении и недоверии» в отношении дагестанцев. Непоследовательные заявления... Почему же в таком случае господин Абдулатипов сам не предпринял в своё время мер для обеспечения «осторожных действий»? Почему не сделал «политически верных ходов» с той целью, чтобы в руководстве республики не осталось людей, «юзающих» золотые пистолеты на фоне того, что чуть ли не четверть населения республики существует за чертой бедности?
В Кремле Абдулатипову заочно ответили, заявив, что федеральный центр намерен бороться с криминалом во всех без исключения регионах страны, и Дагестан здесь не исключение.
Странно, что лицам, постоянно заявлявшим о необходимости активизировать борьбу с коррупцией и криминалитетом, а также создать почву для регионального развития, сие теперь вдруг показалось «федеральным произволом»... Или задержанным дагестанским чиновникам не давали времени себя проявить с лучшей стороны во благо республики?
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Фейсбук, www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти