11:45 09 февраля

Москва затеяла генеральную уборку в Дагестане?

Богатейшая, многонациональная, многоконфессиональная, обладающая внушительными трудовыми ресурсами, транспортными узлами, выходом к морю, участком государственной границы, обширным туристическим кластером. Это всё о Республике Дагестан, которая, несмотря на перечисленные плюсы фактически на протяжении десятилетий продолжала оставаться «серым» пятном на карте России. Угрюмая статистика по доходам на душу населения, одной из наиболее высоких в стране планок безработицы. И речь не только об экономике.

Дагестан все последние годы оставался «серым» регионом ещё и в плане эффективности противодействия криминалу. Из всех сводок о террористической активности в регионах РФ, основная часть приходилась именно на Республику Дагестан. Менялись главы региона, руководители правительства, начальники региональных правоохранительных структур, а ваххабитское подполье продолжало выступать в качестве инструмента для местных клановых «разборок». Банды действовали так, будто местным властям до них не было никакого дела. Или было... но со своей спецификой.

Одни кланы устраняли конкурентов из кланов других. При этом всё обычно списывалось на «зарубежное влияние» и «заокеанские происки». Не без них, вероятно. Но по большому счёту ситуация оказалась такова, что террористическая гидра продолжала отращивать головы в первую очередь не без помощи местного кланового криминалитета, сросшегося с отдельными представителями властей. По крайней мере, местные власти нередко не разгул криминала предпочитали закрывать глаза.


Нападения на сотрудников полиции, убийства журналистов, религиозных и общественных деятелей, - всё это, к большому сожалению, превратилось в весьма своеобразный атрибут Дагестана. Особенно печально было за этим наблюдать со стороны при учёте того, что рядовые жители республики – трудолюбивый и патриотичный народ. В 1999 году именно сами граждане решили дать отбор бандам, которые пришли в горный Дагестан, чтобы попытаться распространить террористическую войну против России и на эту северокавказскую республику. Дагестан тогда отстояли. Однако, как выясняется, полная ликвидация терроризма в республике не входила в планы определённых клановых элит – нужен был тот самый инструмент «решения вопросов» из разряда криминальных разборок 90-х, о котором говорилось выше.

Федеральное финансирование сложно было назвать низким. Средства из госказны приходили в Дагестан, но отдача от этих федеральных вложений была откровенно невразумительной. Расслоение по уровню доходов в Дагестане сегодня одно из самых откровенных в стране.

На таком фоне в 2013 году было решено попытаться разрубить дагестанский Гордиев узел с помощью политика-тяжеловеса с местными корнями. Речь о Рамазане Абдулатипове, авторитет которого в республике, как полагала Москва, мог бы многое поменять в лучшую сторону.
Сам тогдашний руководитель республики Рамазан Абдулатипов ещё в 2013 году (как только был назначен врио главы) высказал своё мнение по поводу того, почему Дагестан в экономическом хвосте. В интервью телеканалу НТВ Абдулатипов заявил, что одной из проблем Дагестана является нехватка профессионального управленческого кадрового состава.

Абдулатипов:
Почему я не могу найти молодых, энергичных, современных, креативных менеджеров в возрасте 30-35 лет, которых я могу поставить в министры? Их в республике почти нет. Потому что никто не занимался подготовкой кадрового резерва.


Как выяснилось, за пять лет нахождения Рамазана Гаджимурадовича во главе Дагестана проблема с управленческими кадрами никуда не исчезла. А те кадры, которые до недавнего времени входили в число представителей местных элит, оказались в итоге сметены федеральным центром. Видимо, терпение Москвы и череда «последних китайских предупреждений» дагестанским элитам, не стремящимся к наведению порядка для развития республики, иссякли. За несколько месяцев до недавних событий произошла смена главы Дагестана. Врио был назначен «варяг» Владимир Васильев – пожалуй, ещё больший политический тяжеловес, нежели Р.Абдулатипов, но ещё и с ярким «федеральным» прошлым. Васильев обещал изучить работу местных элит на местах и принять оргвыводы. Обещание выполнил. Местные элиты посыпались...

Речь идёт о совместной операции спецслужб и СК РФ, в результате которой были задержаны такие фигуры из дагестанской верхушки как
врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также глава республиканского Минобра Гахабас Шахов. Все они подозреваются в нанесении ущерба бюджету республики на сумму около 100 млн рублей. Кроме того, появилась информация о незаконном хранении оружия Гамидовым. Данные, в частности, о золотом пистолете ТТ, инкрустированном бриллиантами, кадры с которым во время обыска дворца Гамидова облетели всю страну – почти так же, как в своё время кадры с задержанием тогдашнего мэра Махачкалы. Кроме того, дома у врио председателя дагестанского кабмина обнаружены два автомата Калашникова, пистолеты «Беретта» и ПМ с многочисленными боеприпасами к этому арсеналу оружия.

Москва затеяла генеральную уборку в Дагестане?

Экс-врио главы кабмина Дагестана А.Гамидов


В отношении всех четверых чиновников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России:
Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Мало того, вокруг дела ходят слухи о подозрениях в совершении убийства, которые (слухи) официально следственными органами пока не подтверждаются.

«Выметание» дагестанских элит стало по-настоящему масштабной операцией. Так, в Дагестан прилетел лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, где провёл встречу с врио главы региона Владимиром Васильевым. Тема понятна: работа по резонансным делам крупных региональных чиновников.



До прибытия в Дагестан главы СК РФ в республики было осуществлено назначение главы правительства. Важный факт: впервые в истории Республики Дагестан в составе РФ на эту должность назначен бывший чиновник из другого региона. К абдулатиповскому вопросу о местных управленческих кадрах... Этим человеком стал бывший глава Минэкономразвития Республики Татарстан Артём Здунов – 39-летний специалист, кандидат экономических наук, выпускник Казанского финансово-экономического института и магистратуры РАНХиГС (2011).

Недагестанец Владимир Васильев, недагестанец Артём Здунов. Это прецедент и одновременно сигнал от Москвы самой Республике Дагестан по поводу того, что нужно испытать вариант развития республики с теми лицами, которые хотя корнями к ней никакого отношения не имеют, зато всерьёз готовы выправить ситуацию и свести на нет главные местные проблемы, включая главную – низкий уровень жизни на фоне кричащей ситуации с разгулом криминалитета.

Важно отметить, что экс-глава Дагестана назвал действия федерального центра «кампанейщиной и попыткой обнести республику колючей проволокой».
Из заявления Рамазана Абдулатипова для РБК:
То, что в настоящее время происходит в Дагестане, можно сравнить с заявлениями об обнесении Чечни колючей проволокой (ранее такой вариант предлагал Владимир Жириновский, - прим. автора материала). Это политически сейчас неверно: идут президентские выборы, и в этот момент фактически дискредитируется вся власть республики. Это не нужно делать, еще раз подчеркиваю, борьба с криминалом в Дагестане шла не менее активно и до моего ухода, правоохранительные органы очень многое сделали для того, чтобы очистить Дагестан.

Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налёта недоверия и подозрения в отношении Дагестана и дагестанцев.

Напомним, что это тот самый человек, который заявлял, что Дагестану не хватает профессиональных управленцев. Теперь управленцев подбирают из других регионов, где те себя проявили, а Абдулатипов объявляет о некоем «подозрении и недоверии» в отношении дагестанцев. Непоследовательные заявления... Почему же в таком случае господин Абдулатипов сам не предпринял в своё время мер для обеспечения «осторожных действий»? Почему не сделал «политически верных ходов» с той целью, чтобы в руководстве республики не осталось людей, «юзающих» золотые пистолеты на фоне того, что чуть ли не четверть населения республики существует за чертой бедности?

В Кремле Абдулатипову заочно ответили, заявив, что федеральный центр намерен бороться с криминалом во всех без исключения регионах страны, и Дагестан здесь не исключение.

Странно, что лицам, постоянно заявлявшим о необходимости активизировать борьбу с коррупцией и криминалитетом, а также создать почву для регионального развития, сие теперь вдруг показалось «федеральным произволом»... Или задержанным дагестанским чиновникам не давали времени себя проявить с лучшей стороны во благо республики?
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Фейсбук, www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Умник Сегодня, 06:27
    Вот так парни пилили бюджет булки расслабили... тут бац ребята с москвы прелетели
    Умник
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:15
      Не просто там будет варягам, только и остаётся пожелать успехов.
      ul_vitalii
      1. Чёрный Сегодня, 11:20
        Зачистка там серьёзная.То что показали по ТВ - вершина айсберга...надеюсь, одним Дагестаном всё не ограничится.
        Не просто там будет варягам, только и остаётся пожелать успехов.
        Да, будет нелегко. Но подавляющее большинство рядовых жителей РД поддерживают федеральные власти.
        Чёрный
    2. MoJloT Сегодня, 10:46
      Бюджет пилят везде, Дагестан вышел на первое место по поставке пушечного мяса исламистам.
      MoJloT
    3. сибиралт Сегодня, 11:32
      Пока "убираются" в Дагестане, остальные губернаторы хотя бы отдохнут. lol Систему менять надо, а не дырки латать. winked
      сибиралт
  2. Серж72 Сегодня, 06:37
    Давно пора а потом в чечне
    Серж72
    1. kepmor Сегодня, 06:56
      да у нас какую губернию не копни везде "свои" хорошавиным с захарчекиными десятками, как черви навозные поползут...
      прав Ивашов...начинать надо с кремля....
      kepmor
      1. krops777 Сегодня, 10:24
        да у нас какую губернию не копни везде "свои" хорошавиным с захарчекиными десятками, как черви навозные поползут...
        прав Ивашов...начинать надо с кремля....


        И кто ж интересно ситуацию исправит? Неужели он, за кого тут многие агитируют.
        krops777
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:47
    Москва затеяла генеральную уборку в Дагестане?

    Очень точно подмечено. И даже можно без знак вопроса.
    a.s.zzz888
    1. Stas157 Сегодня, 08:26
      Цитата: a.s.zzz888
      Москва затеяла генеральную уборку в Дагестане?

      Очень точно подмечено. И даже можно без знак вопроса.

      Пустая декларация не более. У нас уборку по все стране нужно делать, с Москвы начиная. То что происходит, похоже на затыкание дырок, в одном месте заткнули в другом протекло... А где не воруют то? Вся власть воровская. Губернаторы, министры, генералы... В Удмуртии губернатора Соловьева арестовали, а все остальное правительство оставили. Воров оставили! Он что один воровал, в вакууме? Да даже если честный пробьется во власть, ему придется воровать! Там уже сложились такие отношения. Система не даст случайному человеку место занять.
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 08:44
        Цитата: Stas157
        Пустая декларация не более. У нас уборку по все стране нужно делать, с Москвы начиная

        Пустая декларация не более с вашей стороны.По всей стране ведётся такая работа и резонансные дела есть,ага yes
        Цитата: Stas157
        Вся власть воровская. Губернаторы, министры, генералы...

        Во как fellow вы забыли дописать:вся власть народу wink О презумпции невиновности слышали?
        Цитата: Stas157
        Система не даст случайному человеку место занять.

        Миф распространяемый пятой колонной.
        У меня в городе стал мэром человек которого я хорошо знаю, как очень умного и порядочного человека,который до этой должности работал на большом предприятии главным технологом!Вот не когда бы не подумал что он станет мэром feel
        Вас Влад
      2. seti Сегодня, 09:58
        Цитата: Stas157
        Пустая декларация не более. У нас уборку по все стране нужно делать, с Москвы начиная. То что происходит, похоже на затыкание дырок, в одном месте заткнули в другом протекло... А где не воруют то? Вся власть воровская. Губернаторы, министры, генералы... В Удмуртии губернатора Соловьева арестовали, а все остальное правительство оставили. Воров оставили! Он что один воровал, в вакууме? Да даже если честный пробьется во власть, ему придется воровать! Там уже сложились такие отношения. Система не даст случайному человеку место занять.

        Ну вы конечно с ситуацией лучше справитесь. Кругом воруют и не только у нас в стране. Причем воруют в силу возможности. И с этим борятся а если вы этого не видите то купите очки. Человека можно осудить лишь тогда когда его вина доказана судом а хватать по одному подозрению - у нас не 30-е годы. Если есть информация о ворах высокого масштаба так сообщите куда следует а лучше посмотрите на себя в зеркало - наверное тоже есть что вспомнить.
        seti
  4. Одиссей Сегодня, 06:51
    При всей моей критичности к существующему правительству,почин по очищению Дагестана я полностью поддерживаю.
    Важно только,чтобы это не свелось к замене одного клана на другой и новая власть смогла бы сократить коррупцию.остановить сползание Дагестана к родо-племенной архаике и исламизации и наладить хоть какое-то производство.
    Одиссей
    1. Dr_Engie Сегодня, 07:17
      Он из этой архаики исторически не вылезал, как и чечня.
      И зачем они нам только нужны? Никогда не было просвященных государств на территории кавказа, всегда были только страны-воры и бандиты. Так уж исторически сложилось. Не способны люди оттуда нормально жить, по цивилизованным законам. И вот что касается чечни - тут, наверное, единственная вообще вещь, где согласен с жириновским.
      А мы, с упорством, достойным лучшего применения, всё пытаемся им быт наладить.
      Не знаю, как у вас в регионах, а моя родная Астрахань просто стонет от огромного числа "трудолюбивых" людей с дагестана, из-за которых страшно ночью на улицу выйти и по некоторым улицам в городе гулять.
      И, кстати, тем же исламом все эти граждане пользуются, чтобы прикрыться, когда им удобно. А на его заветы положить им как-то. И сало едят, и водку пьют. Стыдливо прикрывая хлебушком со словами "чтобы аллах не видел" и ржут, как кони.
      Dr_Engie
  5. Владивосток1969 Сегодня, 07:27
    Всё объяснимо думаю.В регионе в предверии выборов далеко не пропрезиденские настроения.Вот решено было внести некоторые коррективы.А что,политически грамотный ход,и во время.Одновременно суд над Хорошавиным..Дело длилось три года.Тоже во время закончено.Вот вам и борьба с коррупцией в чистом виде.
    Владивосток1969
  6. 7gor Сегодня, 07:36
    Как дагестанец скажу!У нас все чиновники это заслужили,и в первую очередь Абдулатипов!Всех сажать к чертовой бабушке!
    7gor
  7. Korsar4 Сегодня, 07:36
    Разовая ли эта акция? Или есть план, который будет последовательно реализовываться? Наверное, один из самых проблемных регионов. И выстрелы звучат постоянно.
    Korsar4
  8. ЛИХОй Сегодня, 07:42
    Генеральную уборку нужно начинать с Кремля, тогда вся страна будет чистой.
    ЛИХОй
    1. Stas157 Сегодня, 08:06
      Цитата: ЛИХОй
      Генеральную уборку нужно начинать с Кремля, тогда вся страна будет чистой.

      Вы не одиноки в своей оценке. Вышла любопытная статья по этому поводу генерала Леонида Ивашова, приведу лишь выдержку:
      . Если пойдёт системное очищение от коррупции, то Путину, если это предпринимать, нужно начинать с Кремля, ибо все должностные лица, которые сегодня арестованы в Дагестане, имеют покровительство именно в Москве. Что, Министерство образования и науки Российской Федерации не знало ситуации в образовательной системе Дагестана? Скорее всего, подкармливалось и поэтому не замечало. А если не знало, то где ваш профессионализм? Каковы ваши функции? Что, сенаторы, которые заседают от Дагестана в Совете Федерации, не знали положения дел? Или депутаты Госдумы? Все всё знали, а пирамида всеобщей коррупции движется по всей России.
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 08:56
        Я вам расскажу большой секрет и при Союзе чиновники жили вась-вась с друг другом!И кушали они не то что простой народ!
        Вас Влад
  9. parusnik Сегодня, 07:58
    Пойдет ли это по остальным регионам...?
    parusnik
  10. aybolyt678 Сегодня, 08:00
    У меня знакомый, лежит в больнице в Махачкале, говорит ходила комиссия, заходила в каждую палату и спрашивала у каждого на предмет коррупции персонала. В этот день капельницы были бесплатно. Там все насквозь прогнившее, сверху донизу
    aybolyt678
  11. Alex66 Сегодня, 08:48
    Пиар акция к выборам президента, жаль не начало 37 года.
    Хотя если посадили бы Васильеву, оттолкнули бы от гос кормушки Сердюкова, Чубайса, сменили главу правительства, я бы поверил в перемены.
    Alex66
    1. Познающий Сегодня, 09:46
      Цитата: Alex66
      если посадили бы Васильеву, оттолкнули бы от гос кормушки Сердюкова, Чубайса, сменили главу правительства,.
      слетали-бы на Марс, а на Луне устроили -БЫ ...., а США стало- БЫ 88 федеральным округом, а у депутатов-БЫ зарплата стала-БЫ.... laughing
      Познающий
  12. Познающий Сегодня, 09:56
    Кстати: 9 февраля 1904 года - день подвига и гибели крейсера "Варяг". Этот день стал точкой отсчета погружения России в череду революций и войн. Но в этом столетии он стал и первым днем немеркнущей русской боевой славы.- эт так, о патриотизме, истории и памяти... soldier Ну если кто не в курсе... feel
    Познающий
  13. 100502 Сегодня, 10:10
    Как всегда цирк перед выборами, каждый раз одно и то же, вот если Сердюкова Сечина или димона закрыли тогда другое дело
    100502
  14. Zaurbek Сегодня, 10:28
    В Дагестане последний крупный центр обналички был...пару лет назад прикрыли. В свое время из Москвы прислали начальника налоговой, так его не пустили просто из Аэропорта...он развернулся и улетел обратно.
    Zaurbek
  15. мерцание Сегодня, 10:40
    Почему не сделал «политически верных ходов» с той целью, чтобы в руководстве республики не осталось людей, «юзающих» золотые пистолеты на фоне того, что чуть ли не четверть населения республики существует за чертой бедности?
    Наверно это тот случай когда политически верные ходы мог сделать только профессиональный МВДшник (и то не каждый). Абдулатипов выпускник филфака ЛГУ, он больше склонен к анализу, чем к решительным действиям, а ситуация требовала уже действий.
    Чувствовалось, что он был, мягко говоря, не совсем доволен своей отставкой, а значит будет искать недостатки в работе "своего" преемника на посту главы РД.
    мерцание
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