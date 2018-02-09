С широко открытыми глазами: Воздушная радиоэлектронная борьба. Часть 3

Многие страны в Азиатско-тихоокеанском регионе традиционно немногословны, когда речь заходит об их военных закупках, не говоря уже о воздушных электронных системах самозащиты как таковых. Исключением из этого правила выглядит заявление компании Leonardo о том, что индонезийские ВВС повышают уровень самозащиты своих истребителей Hawk Mk.209 за счет установки приёмника системы оповещения о радиолокационном облучении SEER. По словам Дейва Эпплби из компании Leonardo, это изделие «вскоре начнет эксплуатироваться» на этих самолетах. По информации компании, система доступна в двух вариантах: один закрывает диапазон частот от 0,5 ГГц до 18 ГГц, а второй - диапазон от 2 до 10 ГГц.Между тем, в ноябре 2016 года, компания Leonardo подтвердила, что британские ВВС получили радиочастотные ложные цели BriteCloud с целью разработки теории боевого применения этих целей на борту истребителя Panavia Tornado-GR4. Эпплби отметил, что эта ложная цель «представляет собой цифровой радиочастотный постановщик помех в полностью автономном блоке, уменьшенном до размеров банки для напитков. То есть этот блок настолько небольшой, что может сбрасываться с истребителя точно так же как и тепловая ловушка, позволяя отводить от самолета самые современные ракеты с радиолокационным наведением и радары управления огнем». Хотя Leonardo не дает информации о том, когда система BriteCloud могла бы поступить на вооружение истребителей Tornado-GR4. ожидается, что это может произойти уже в следующем году. В компании Leonardo заявили, что появление BriteCloud знаменует важный веху для британской авиации, которая, как уточнил Эпплби, «станет первой среди ВВС мира, использующей подобную технологию». Далее он отметил, что система Miysis DIRCM (Directional Infrared Countermeasure - система управляемого противодействия ИК-средствам) была продана первому заказчику 2016 году. По данным компании, система может устанавливаться на вертолеты и широкофюзеляжные самолеты, обеспечивая всеракурсное прикрытие от ракет с инфракрасным наведением, используя для их нейтрализации лазеры. «Miysis готова к экспорту и первым покупателем стал зарубежный заказчик, однако мы более ничего не можем сказать по этому поводу», -добавил Эпплби.Европейские проекты по воздушным средствам РЭБ также сосредоточены на кинетических возможностях. В конце 2016 года компания Orbital ATK получила контракт стоимостью 14,7 миллиона долларов в соответствии с американским законом о продаже оружия и военной техники иностранным государствам на доработку существующих ракет «воздух-поверхность» Raytheon AGM-38B High Speed Anti-Radiation Missiles (HARM) в конфигурацию AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM). В сообщениях отмечается, что поставка 19 переделанных ракет будет завершена к сентябрю 2018 года, они будут установлены на самолеты РЭБ Tornado-ECR итальянских ВВС. В компании Orbital отметили, что согласно подписанному соглашению, 500-я ракета передана американским ВМС в мае прошлого года. Кроме того, программа по созданию нового варианта ракеты под обозначением AGM-88E AARGM-ER (Extended Range - увеличенная дальность) началась в 2016 году, и как заявили в компании, проект нацелен на «разработку аппаратных и программных модификаций с целью совершенствования характеристик AARGM, включая увеличенную дальность действия, живучесть и эффективность против новых комплексных угроз». Также там добавили, что текущая деятельность в этом направлении сосредоточится на проектировании нового двигателя для ракеты, обновлении программного обеспечения, дополнительной доработке конструкции и испытаниях. Этап отработки технологии и снижения рисков начался в прошлом году, а опытные ракеты будут поставлены американскому флоту в 2019 году.В Европе активно работают также и американские компании. В прошлом году успеха добилась компания Northrop Grumman, она была выбрана для поставок систем противодействия ИК-средствам LAIRCM (Large Aircraf Infra-Red Countermeasure) для установки на борт турбовентиляторных транспортных самолетов Bombardier Global Express-5000 немецких ВВС, использующихся для перевозки высокопоставленных лиц. Информация об окончании установки этих систем пока не поступала. Немецкие ВВС также взялись за повышение уровня защиты своих истребителей Tornado-ECR/IDS, намереваясь установить на них контейнеры с оборудованием РЭБ Saab BOZ-101. С 2017 по 2020 год будет установлено в общей сложности 39 контейнеров. Система BOZ-101 включает систему предупреждения об атакующей ракете и автомат сбрасывания средств радиоэлектронного подавления с возможностью запуска ложных тепловых целей для борьбы с атакующими снизу и сбоку ракетами с ИК-наведением.По сообщениям, голландские ВВС намерены модернизировать свои автоматы сбрасывания средств РЭП Terma PIDSU, установленные на истребителях F-16A/B Fighting Falcon. Эти контейнеры будут обновлены до конфигурации PIDS+ за счет добавления системы предупреждения о приближении ракеты MAWS (Missile Approach Warning System) и автомата сбрасывания ложных тепловых целей, который сможет запускать их по диагонали. После модернизации самолет гарантированно сможет бороться с ракетами с ИК-наведением класса «поверхность-воздух». В основе этой модернизации лежит добавление ультрафиолетовой системы обнаружения пуска ракет AN/AAR-60(V)2 MILDS-F MAWS разработки Airbus/Hensoldt. Установка автомата сбрасывания расширит функции контейнера PIDSU, который до этого мог сбрасывать только дипольные отражатели для борьбы с ракетами с радиолокационным наведением классов «поверхность-воздух» и «воздух-воздух»; теперь он способен отвлекать и ракеты с ИК-наведением.В декабре 2016 года голландские самолеты F-16A/B также получили модернизированные контейнеры РЭП Northrop Grumman AN/ALQ-131 Block-ll. Акцент в модернизации был сделан на совершенствовании архитектуры цифровых приемника и облучателя, входящих в состав контейнера. Они получили библиотеки радиодиапазонов потенциального противника для идентификации и определения местоположения угроз и последующего генерирования преднамеренных помех для их нейтрализации. Судя по открытым источникам, система AN/ALQ-131 охватывает радиочастотный диапазон от 2 до 20 ГГц и способна выполнять одновременное глушение, используя 48 разных форм сигналов. На истребителях F-16A/B голландских ВВС оригинальная система РЭП AN/ALQ-131 была установлена еще в 1996 году. Каждая новая система AN/ALQ-131 Block-II стоит более миллиона долларов, и при этом ВВС приобрели 105 таких контейнеров.Контейнерные системы РЭБ также разрабатывает украинская компания Радионикс. объявившая в ноябре 2016 года о начале летных испытаний своей бортовой системы радиоэлектронной защиты «Омут-КМ». Испытания на борту самолета должны подтвердить возможности системы «Омут», которая уже прошла наземные и лабораторные испытания. Для испытаний система была установлена на штурмовик Су-25 украинских ВВС. Система «Омут» может быть предложена как в контейнерной конфигурации, так и для установки внутри самолета. В компании отмечают, что архитектура системы «Омут» позволяет устанавливать ее на истребитель Су-27. Не сообщается о начале и сроках поставок этой системы и вообще об установке ее на самолеты украинских ВВС. Кроме того, компания также не предоставляет информации о характеристиках своей системы.В мае 2016 года компания «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) объявила о начале поставок нового комплекса радиоэлектронной защиты (КРЗ) для ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» российских ВВС. В пресс-релизе КРЭТ сказано, что в состав КРЗ входят: система определения лазерного облучения, устройство предупреждения о ракетной атаке ультрафиолетового диапазона, автомат сбрасывания ложных тепловых целей и дипольных отражателей, и лазерная система защиты от ракет с ИК-наведением. В пресс-релизе не говорится о названии новой системы, сколько их будет поставлено, и когда начнутся поставки и установка на вертолеты Ми-28Н. Решение об установке нового КРЗ могло стать ответной реакцией на выявленные в ходе сирийского конфликта недостатки в оборудовании этого вертолета. Например.,12 апреля 2016 года вертолет Ми-28Н был сбит ракетой из ПЗРК в окрестностях города Хомс, оба члена экипажа при этом погибли.Что удивительно, на вертолетах Ми-28Н установлен комплекс радиоэлектронного противодействия Витебск Л370-57Президент-С. По данным открытых источников, этот комплекс содержит точно такое же оборудование, что и новый комплекс, об установке которого на вертолеты Ми-2Н объявила КРЭТ. Возникает вопрос, на все ли вертолеты Ми-28Н был установлен комплекс Президент-С/Л370-5 и был ли оборудован вертолет, сбитый 12 апреля, этим комплексом? Кроме того, является ли заявление КРЭТ следствием требования российского министерства обороны по установке комплекса Президент-С/Л370-5 на весь парк вертолетов Ми-28Н? Еще больше запутывают дело некоторые сообщения, в которых утверждается, что вертолет не был сбит из ПЗРК. а потерпел крушение в результате технической неисправности. Позднее, в августе 2016 года, КРЭТ объявила о том, что предлагает систему радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Рычаг-АБ, устанавливаемую на экспортный вариант многоцелевого транспортного вертолета Ми-8МТПР-1. Немногое известно о характеристиках системы Рычаг-АБ, например, она может глушить радиочастотные угрозы в радиусе примерно 100 км.В конце прошлого года американская компания Harris объявила о получении контракта стоимостью 90 миллионов долларов на поставку своего интегрированного комплекта средств РЭБ AN/ALQ-211(V)4 AIDEWS (Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare Suite) марокканским ВВС. В объявлении сказано, что эти системы AN/ALQ-211(V)4 будут установлены на истребители F-16C/D Block-62+, которых у марокканцев соответственно 15 и 8 штук. Комплект защиты AN/ALQ-211(V)4 устанавливается внутри самолета. В его состав входят широкополосный цифровой приемник, который определяет передачу радиосигналов в сложной электромагнитной обстановке и который для нейтрализации подобных угроз может сбрасывать дипольные отражатели. По данным компании Harris, поставки этих систем начнутся в середине 2018 года.Между тем, в феврале 2017 года было объявлено, что компания Теrma поставит контейнеры РЭБ MASE Modular Aircraf Self-Protection Equipment для турбовинтовых самолетов Trush S-2RT660, поставляемых ВВС Объединенных Арабских Эмиратов для борьбы с террористическими группировками. Каждый самолет будет нести два контейнера MASE, подсоединенных к системе управления средствами РЭБ также разработки Terma AN/ALQ-213. ВВС Эмиратов получат в общей сложности 24 самолета S-2RT660.Также в этом регионе мы видим появление новых продуктов РЭБ, например, систему управляемого противодействия ИК-средствам SPREOS (Self-Protection Radar Electro-Optic System) израильской компании Bird Aerosystems. Представленная на парижской выставке Eurosatory 2016 система предназначена для защиты воздушных платформ от ракет с ИК-наведением, в частности от тех, что отстреливаются из ПЗРК. По данным компании, изделие находится на последних этапах разработки и возможно на данный момент уже начались ее испытания на борту самолета.Еще одна израильская компания Elbit Systems представила свою новую систему радиоэлектронной защиты Light SPEAR, предназначенную для установки на беспилотные летательные аппараты (БЛА). Сообщается, что компания разработала систему не только для обеспечения безопасности беспилотников, но также для сбора разведывательной информации в районах, которые могут быть опасными для пилотируемой авиации. По некоторым данным, Light SPEAR базируется на системе разработки компании Elisra, которая уже установлена на ряде самолетов и вертолетов израильских ВВС, но имеет меньшую массу, размеры и энергопотребление с целью оптимизации работы на БЛА. В основе архитектуры Light SPEAR лежит комбинация системы радиоэлектронной разведки, в основном предназначенной для идентификации, локализации и категорирования радиолокационных угроз, и системы радиоэлектронного подавления, задача которой ставить помехи обнаруженным угрозам. В компании заявляют, что используют так называемые подход DRFM (Digital Radio Frequency Memory - цифровая память высоких частот), посредством чего могут быть использованы одновременно несколько каналов постановки помех с целью нейтрализации угроз в широком диапазоне частот. Компания не раскрывает, поступила ли система Light SPEAR в эксплуатацию, на какие БЛА она установлена или может быть установлена. В заявлении компании Elbit говорится, что она также разработала постановщик помех Micro SPEAR, который «представляет собой чрезвычайно компактную систему РЭБ, предназначенную для самозащиты беспилотников и электронных атак». К этим двум системам компании присоединяется новая система радиотехнической разведки/РЭБ Air Keeper, которая «собирает разведывательную информацию и имеет возможность ставить помехи радиочастотным средствам противника, что позволяет при ее установке на любое существующее грузовое, транспортное или пассажирское воздушное судно выполнять такие задачи, как например, сбор разведданных и РЭП. Снижая эффективность радаров и радиосистем противника. Air Keeper способна также определять координаты средств связи, РЛС и других подобных систем».Появление системы Light SPEAR указывает на усиливающуюся тенденцию по оборудованию беспилотников системами радиоэлектронной защиты. Например, в апреле 2017 года американская компания General Atomics продемонстрировала свой беспилотник MQ-9 Reaper (фото внизу), который взлетел с приёмником системы оповещения о радиолокационном облучении Raytheon AN/ALR-69A, установленным в одном из подкрыльных гондол. При этом неясно, американские ВВС (основной оператор этого БЛА) установят систему ANIALR-69A на все аппараты или закупят всего несколько систем, которые будут устанавливаться на БЛА MQ-9 при работе в районах с возможностью внешнего воздействия. Хотя беспилотники всегда рассматривались в качестве идеального средства для так называемых «тупых, опасных и грязных» задач, при стоимости 6,8 миллиона долларов за один БЛА MQ-9 неудивительно, что ведутся работы по защите этих платформ, а также их использованию для сбора данных РТР над полем боя. В декабре 2016 года на выставке International UAV в канадском городе Торонто компания Cognitive Systems представила свою систему РЭБ, предназначенную для установки на БЛА. Система, представляющая собой чип весом 80 грамм, может вести в реальном времени разведку радиочастотных сигналов, идентифицировать их и определять местоположение.За прошедшие два года страны Ближнего Востока стали заметно активнее закупать системы самозащиты для воздушных судов. Например, Египет в конце 2016 года приобрел системы предупреждения о ракетной атаке AIM/AAR-47 Common Missile Warning System разработки ВАЕ Systems для установки на борт своих ударных вертолетов Boeing АН-64D Apache, многоцелевых транспортных вертолётов CH-47D Chinook и многоцелевых вертолетов UH-60A/M Black Hawk. Сделка стоимостью 81,4 миллиона долларов включает обучение, техническую помощь и тестирование оборудования. Системы радиоэлектронной защиты были также проданы египетским ВВС по линии продажи оружия и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sale). Это автоматы сбрасывания дипольных отражателей и ложных тепловых целей AN/AAR-60 и AN/ALE-47 производства компании Airbus/Hensoldt предназначены для двух легких штурмовиков Cessna AC-208 Combat Caravan, закупленных у американской фирмы Orbital ATK в конце 2016 года.Статьи из этой серии: