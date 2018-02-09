«Копье» для спецназа. Гранатомету СПГ-9 нашли новое применение

По материалам сайтов:

https://iz.ru/

http://ria.ru/

http://bratishka.ru/

http://army.lv/

В связи с прогрессом в области вооружений устаревающие образцы со временем заменяются более новыми и совершенными системами. При этом в некоторых случаях более старые изделия могут представлять интерес в контексте решения особых задач. Согласно последним сообщениям отечественной прессы, достаточно старые противотанковые гранатометы СПГ-9 «Копье» могут найти новое применение. Их предлагается ввести в арсеналы российских спецподразделений. Последние должны будут применять такое оружие для решения новых особых задач.О планах военного ведомства в отношении станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 стало известно в ночь на 8 февраля из новой публикации издания «Известия». Информация о таком оружии была получена от неназванного источника в министерстве обороны. Военное ведомство, в свою очередь, пока никак не комментировало сообщения прессы.Как пишут «Известия», причиной для нового решения в отношении гранатомета СПГ-9 стали результаты применения разнообразного противотанкового вооружения в ходе текущей войны в Сирии. В арсеналах разных армий и вооруженных формирований имеются гранатометы разных классов и типов, как советского / российского, так и зарубежного производства. При этом бойцы получили возможность на практике проверить имеющееся оружие и сравнить его с другими образцами.Указывается, что в сирийской войне ряд вооруженных формирований использовал противотанковые гранатометы зарубежного производства. Ответом на такую угрозу могли быть советские / российские гранатомет РПГ-7, однако их характеристики не всегда были достаточными для подавления противника. Прежде всего, не хватало дальности стрельбы. При этом эффективным средством подавления вражеских гранатометчиков были изделия СПГ-9 «Копье», отличающиеся более высокими огневыми характеристиками.Согласно последним сообщениям, по опыту сирийских боев, российское военное ведомство намерено ввести гранатометы «Копье» в арсеналы специальных подразделений. Последние должны будут использовать такое оружие в качестве легкого переносного орудия, пригодного для уничтожения живой силы, огневых точек, легкой бронетехники и других целей. Ожидается, что применение станковых гранатометов даст спецподразделениям определенные преимущества и упростит решение некоторых боевых задач.По данным «Известий», гранатометы СПГ-9 поступят на вооружение спецподразделений после определенной модернизации. Для повышения основных характеристик и боевых качеств предлагается использовать новый прицел, а также обновленные боеприпасы. Гранаты новых типов должны будут отличаться большей мощностью боевой части.Любопытно, что решение о возвращении в арсеналы гранатометов СПГ-9 похоже на идеи, уже реализованные некоторыми зарубежными странами. Так, достаточно давно, еще по результатам первых операций в Афганистане, американское командование приняло решение дополнить имеющиеся вооружения действующих подразделений ручными гранатометами. Это привело к определенному росту огневой мощи, а также расширило круг решаемых задач. Также важным последствием подобных решений стала определенная экономия. Те же задачи могут решаться при помощи противотанковых ракетных комплексов, но использование таких систем приводит к очевидному увеличению расходов.Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 «Копье» разрабатывался с конца пятидесятых годов, работы велись в ГСКБ-47 (ныне ГНПП «Базальт»). Готовое оружие поступило на вооружение Советской армии в 1963 году. В течение длительного времени этот гранатомет был одним из основных противотанковых средств вооруженных сил. В начале следующего десятилетия были проведены работы по модернизации существующего образца, а кроме того, появились несколько новых выстрелов разного назначения с отличающимися характеристиками. Наличие нескольких боеприпасов позволило получить достаточный боевой потенциал.СПГ-9 сохранял статус одного из главных средств для борьбы с бронетехникой до восьмидесятых годов. К этому времени в нашей стране были созданы новые противотанковые комплексы с управляемыми ракетами, пригодные для полноценной замены существующих гранатометов. Массовое производство и поставки в войска новых ПТРК позволили постепенно сократить долю станковых гранатометов с одновременным повышением эффективности противотанковой обороны пехоты.Официально «Копье» до сих пор состоит на вооружении армии России, однако количество таких систем в последние десятилетия заметным образом сократилось. Ввиду появления более новых и совершенных противотанковых средств гранатометы отправлялись на хранение, списывались или продавались третьим странам. Схожим образом дело обстоит и с боеприпасами для СПГ-9. Имея определенные запасы выстрелов, армия успела отправить на утилизацию или продать за рубеж значительную часть подобных изделий.Гранатометы СПГ-9, появившись в разгар Холодной войны, активно приобретались зарубежными странами. Значительная часть покупателей такого оружия до сих пор продолжает его эксплуатацию. На данный момент изделия «Копье» состоят на вооружении почти трех десятков стран. Следует отметить, что список стран-эксплуатантов заметным образом пополнился в начале девяностых годов, по результатам распада Советского Союза. В связи с известными событиями на Ближнем Востоке гранатометы советского и российского производства стали попадать в руки различных вооруженных организаций. Подобные пользователи СПГ-9 попросту не поддаются подсчету.В ходе различных конфликтов последних десятилетий гранатометы СПГ-9 использовались не только в исходной противотанковой роли, но и для решения иных задач. Ввиду отсутствия больших количеств бронетехники, они применялись в качестве средств усиления пехотных подразделений и фактически становились заменой легких полевых пушек. Несмотря на ограничения в части дальности стрельбы (максимально достижимая – до 4-5 км, эффективная – не более 800-1300 м, в зависимости от типа гранаты), гранатометы «Копье» эффективно поражали удаленные малоразмерные цели, не имевшие серьезной защиты.По данным неназванного источника издания «Известия», российские военные изучили опыт применения станковых противотанковых гранатометов зарубежными войсками и вооруженными формированиями. Анализ собранных данных показал, что подобное оружие, несмотря на солидный возраст, может представлять интерес и для современных подразделений специального назначения. Они могут использовать «Копье» в качестве легкого переносного орудия для решения разных задач.Согласно последним новостям, перед принятием на вооружение спецназа гранатомет СПГ-9 должен пройти некоторую модернизацию. Прежде всего, это оружие нуждается в новом прицельном оснащении. На данный момент существует два типа прицелов. Для стрельбы в светлое время суток предлагается оптический прицел ПГО-9 с 4,2-кратным увеличением. Ночью следует использовать пассивный инфракрасный прицел ПГН-9. Эти изделия разрабатывались специально для «Копья» и имеют требуемые параметры. Как именно будет проводиться модернизация прицельных систем – неизвестно.Можно предположить, что используемый дневной прицел, соответствующий предъявляемым требованиям, будет сохранен. В области ночных прицелов в последние десятилетия имел место значительный прогресс. Есть основания считать, что для применения СПГ-9 в спецподразделениях может быть создан перспективный ночной прицел, построенный на современной компонентной базе.Большой интерес представляют сведения о разработке новых боеприпасов повышенной мощности. Гранатометные выстрелы для СПГ-9 представляют собой калиберные гранаты разного назначения, оснащенные метательным зарядом. Гранаты нескольких типов также комплектуются реактивным двигателем, обеспечивающим разгон во время полета. Первым боеприпасом для СПГ-9 стал 73-мм выстрел ПГ-9В с кумулятивной боевой частью, способной пробить до 300 мм гомогенной брони. Впоследствии были разработаны новые боеприпасы с улучшенными показателями бронепробиваемости. Также появились осколочные боеприпасы, среди прочего, отличавшиеся отсутствием реактивного двигателя.Поступив на вооружение спецподразделений, модернизированный гранатомет должен будет выполнять различные боевые задачи. Он должен будет сохранить функции противотанкового средства и оружия для борьбы с живой силой либо незащищенной техникой. В связи с имеющимся прогрессом в области боеприпасов и актуальными тенденциями можно предположить, что номенклатура выстрелов «Копья» пополнится изделием с термобарической боевой частью. Создание управляемого снаряда в теории выглядит возможным, но вряд ли имеет практический смысл.Необходимо отметить, что, имея ряд положительных особенностей, гранатомет СПГ-9 является достаточно крупным и тяжелым. Длина неразборной системы превышает 2,1 м. Масса тела гранатомета – 47,6 кг. Станок-тренога весит 12 кг; колесный ход, используемый в модификации СПГ-9Д, на 2 кг тяжелее. Боеприпасы имеют длину около 1 м и весят от 3,2 до 6,9 кг. Таким образом, транспортировка гранатомета с боекомплектом может быть связана с определенными сложностями. Его можно перевозить на различных боевых или гражданских машинах. Переноска оружия и выстрелов силами расчета связана с известными трудностями.Как будет решаться проблема мобильности гранатомета в возможном проекте модернизации – неизвестно. Приемлемым выходом из сложившейся ситуации мог бы стать монтаж «Копья» на одном из существующих шасси, состоящих на вооружении армии. Такая импровизированная боевая машина могла бы решать актуальные задачи и повышать потенциал спецподразделения. Впрочем, нередко гранатометы перевозятся и применяются на существующей технике без каких-либо ее доработок.Предложение о вооружении специальных подразделений станковыми противотанковыми гранатометами СПГ-9 «Копье», о котором недавно сообщила отечественная пресса, пока имеет неоднозначный облик. Реализация такого предложения даст спецназу некоторые новые возможности. В первую очередь, гранатометы увеличат огневую мощь подразделения и повысят его потенциал в борьбе с некоторыми целями. Разработка новых прицельных устройств и выстрелов с повышенными характеристиками тоже положительно скажутся на общей эффективности оружия. Одновременно с этим не обойдется без проблем в контексте мобильности, которые, однако, могут быть решены очевидными способами.Не следует забывать, что о скором принятии СПГ-9 на вооружение спецподразделений пока известно только из сообщений неназванных источников прессы. При этом источник не уточнил примерные сроки реализации такого решения, а также не назвал, какие именно части должны будут освоить новое для себя оружие. Возможно, подобная информация будет опубликована в ближайшее время. Впрочем, в данном случае речь идет о перевооружении специальных подразделений, и потому вся открытая информация может ограничиться только сообщениями о самом факте принятия на вооружение модернизированных гранатометов.