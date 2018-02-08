23:48 08 февраля
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МО РФ: Проправительственные силы САР не согласовали операцию в долине Евфрата

Выясняются подробности нанесения удара самолётами так называемой американской коалиции по проправительственным силам в долине Евфрата. Напомним, что речь идёт о нанесении удара, жертвами которого стали не менее 100 представителей союзнических САА сил. Такую информацию ранее представили сирийские СМИ. В Минобороны РФ заявили о том, что сирийские ополченцы решили провести операцию в провинции Дейр-эз-Зор, не согласовав её с российским Координационным центром.

Интерфакс приводит заявление пресс-службы оборонного ведомства РФ:
Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев.


МО РФ: Проправительственные силы САР не согласовали операцию в долине Евфрата



По информации министерства обороны РФ, в результате авиаудара, осуществлённого ВВС американской коалиции, «ранены 25 сирийских ополченцев».

Добавляется, что российских военнослужащих в этом районе провинции Дейр-эз-Зор нет.

Напомним, что между российским и американским военными ведомствами действует канал передачи информации, который призван предотвращать инциденты. Таким образом, МО РФ отмечает, что в случае с несогласованием операции никаких гарантий представителям проправительственных сил, к сожалению, предоставлено быть не может.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 86

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  1. Tiras Сегодня, 16:55
    Мдя, у Асада и правда голова с лукошко, а мозгу ни крошки...
    Tiras
    1. влад66 Сегодня, 17:03
      Цитата: Tiras
      Мдя, у Асада и правда голова с лукошко, а мозгу ни крошки...

      Это полосатые свиньи давно уже нарываются,в Сирию ,в отличие от живущих там сирийцев,их никто не приглашал.
      влад66
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:07
        Нет, в данном случае: "Поперек батьки...", ну и получили.....
        Не согласовали - наказали. А как же, решили без прикрытия русских выступить....результат на лицо.
        Соломон Кейн
        1. Гигант мысли Сегодня, 17:15
          Партизанщина в армии никогда к хорошему не приводила, а сей эпизод яркое тому подтверждение.
          Гигант мысли
          1. Соломон Кейн Сегодня, 17:18
            Решили, что "Всевышнего взяли за бороду".....не рано ли "оперились"?
            Соломон Кейн
            1. cniza Сегодня, 17:24
              Мутно все очень , мало информации , мне кажется , что это сигнал Турции.
              cniza
              1. Соломон Кейн Сегодня, 17:27
                Витя, Будь здрав!
                Тут сообщили, что сирийцы решили "по тихому нефтяной заводик" отжать на земле "полосатой братвы", ну и получили по сопатке...Наши не лезут, а они сунулись... fool
                Соломон Кейн
                1. cniza Сегодня, 17:31
                  Привет Костя! hi , заводик отжали США , а Сирийцы решили его вернуть , но жесткость ответа это сигнал Турции.
                  cniza
                  1. protoss Сегодня, 23:45
                    сигнал турции через асада, забавно. больше похоже на сигнал россии
                    protoss
          2. hydrox Сегодня, 17:22
            Цитата: Гигант мысли
            Партизанщина в армии никогда к хорошему не приводила
            .
            Не злорадствую, но для напившихся ослиной мочи верблюдоводов хорошая отрезвляющая таблетка (и это уже не первый случай).
            Однако, этот Асад ещё не раз доставит нам возможность появления головной боли у руководства Оперативного штаба российской группировки ...
            hydrox
          3. LSA57 Сегодня, 17:42
            Цитата: Гигант мысли
            Партизанщина в армии никогда к хорошему не приводила,

            ну почему? вчера один уркаинский "эхспирт" доказывал, что это самый лучший способ ведения войны laughing
            LSA57
        2. куртка бейна Сегодня, 21:18
          Цитата: Соломон Кейн
          Не согласовали - наказали. А как же, решили без прикрытия русских выступить....результат на лицо.

          Чего не согласовали? Проасадовцы пытались напасть на на штаб "Сирийских демократических сил". Это курдско-арабские формирования, выступающие партнерами Коалиции в борьбе с ИГ в Сирии.
          Unprovoked attack by Syrian pro-regime forces prompts Coalition defensive strikes
          http://www.inherentresolve.mil/News/News-Releases
          /News-Article-View/Article/1435218/unprovoked-att
          ack-by-syrian-pro-regime-forces-prompts-coalition
          -defensive-strik/

          А если бы согласовали, то Россия прикрыла бы их от ответки, а коалиция утёрлась и постояла в сторонке?

          Как, к тому же сообщается, российские военные были предупреждены об этом и "заверили представителей Коалиции, что не будут вмешиваться в инцидент."
          U.S.-led forces kill an estimated 100 Syrian regime troops
          https://www.politico.com/story/2018/02/07/syria-m
          ilitary-strikes-329658

          Так, что пресс-служба МО РФ опять пытается сделать хорошую мину при плохой игре.
          куртка бейна
        3. kit88 Сегодня, 22:04
          Вот и сходили пацаны в самоход...
          kit88
      2. Tiras Сегодня, 17:13
        Цитата: влад66
        в отличие от живущих там сирийцев,их никто не приглашал.


        А сирийцы Россию приглашали? Или это сделал диктатор Асад, который получил власть от захватившего власть отца давно потерявший легитимность?

        Сейчас делят Сирию. Ничего не поделать.
        Tiras
        1. LSA57 Сегодня, 17:46
          Цитата: Tiras
          Или это сделал диктатор Асад,

          а почему он диктатор? потому, что америка так сказала?
          оторый получил власть от захватившего власть отца

          были там выборы. и Асада народ выбрал. а выборы только полосатые не признают
          давно потерявший легитимность?

          да откуда такие познания??? калька матрасной риторики
          LSA57
          1. Tiras Сегодня, 18:06
            Цитата: LSA57
            а почему он диктатор? потому, что америка так сказала?


            Потому, что убил свободу слова, сажал людей без суда и следствия, получил власть незаконным путем, удерживал власть незаконным путем. Он - алавит поставил на главные посты алавитов, чтобы удерживать власть. Сколько меньшинство могло править таким образом?


            Цитата: LSA57
            были там выборы. и Асада народ выбрал. а выборы только полосатые не признают


            Разве? А кто их признал? ЕС не признали,например.

            Цитата: LSA57
            да откуда такие познания??? калька матрасной риторики


            Как может иметь легитимность тот, кто удерживал власть силой и кого никогда не выбирали на пост?
            У него был шанс все изменить, но он думал, что будет править вечно. Королём себя возомнил.
            Tiras
            1. Alexey RA Сегодня, 18:13
              Цитата: Tiras
              Потому, что убил свободу слова, сажал людей без суда и следствия, получил власть незаконным путем, удерживал власть незаконным путем.

              * задумчиво смотрит в сторону ОАЭ, СА и прочих государств Персидского залива. Ах да, это же "священные коровы" - союзники США.
              Цитата: Tiras
              Как может иметь легитимность тот, кто удерживал власть силой и кого никогда не выбирали на пост?

              То есть если выборы не признали ЕС и США - это значит выборов не было? А давайте спросим ХАМАС и Хезболлу о демократичности выборов в Израиле и легитимности его руководства? wink
              Alexey RA
            2. groks Сегодня, 18:17
              Ну это уже перебор. А Гитлер приходил освободить несчастный советский народ от кровавого диктатора Сталина?
              groks
            3. Deniska999 Сегодня, 18:27
              А вам жалко, что он репрессии проводил? В Сирии есть единственное правительство. Это Асад. Ни США, ни ЕС альтернативного не сформировали.
              Deniska999
            4. LSA57 Сегодня, 19:01
              Цитата: Tiras
              Разве? А кто их признал? ЕС не признали,например.

              а референдум в Крыму кто признал???? он от этого перестал быть частью России???
              LSA57
            5. Николай Грек Сегодня, 19:03
              Цитата: Tiras
              Как может иметь легитимность тот, кто удерживал власть силой и кого никогда не выбирали на пост?

              судя по вашему трепу тут, вы оттуда недавно вернулись...ещёи наблюдателем были на выборах!!! what wassat wassat laughing laughing laughing
              Николай Грек
            6. Separ Сегодня, 20:56
              Вы наверное недавно из Сирии вернулись?
              Separ
            7. KaPToC Сегодня, 22:50
              Цитата: Tiras
              Потому, что убил свободу слова, сажал людей без суда и следствия, получил власть незаконным путем, удерживал власть незаконным путем. Он - алавит

              Судя по вашему описанию он еврей...
              KaPToC
          2. Sefevi Сегодня, 18:53
            "а почему он диктатор? потому, что америка так сказала?"
            А потому. Семейка находится у власти уже 50 лет в результате демократических выборов? Как проводятся "выборы" на Востоке, все мы прекрасно знаем. В 2011 году этот "Асадушка" не придумал ничего умнее,как расстреливать мирные демонстрации, когда ещё никакого ИГИЛа не было. Кстати, это не только Америка говорит, а почти весь мир. Разумеется в российских СМИ об этом не скажут. Каким "уважением" пользуется семейка Асадов тоже обшеизвестно
            Sefevi
            1. Николай Грек Сегодня, 19:08
              Цитата: Sefevi
              Семейка находится у власти уже 50 лет

              recourse recourse ойййй...ну не с вашим флагом триндеть про десятки лет семеек у власти!!! wassat wassat труселя-то оденьте наконец!!! laughing laughing laughing
              Николай Грек
            2. Андрей К Сегодня, 19:13
              Цитата: Sefevi
              ...Как проводятся "выборы" на Востоке, все мы прекрасно знаем. В 2011 году этот "Асадушка"...
              ...Разумеется в российских СМИ об этом не скажут...

              И не говори уважаемый, наши СМИ они такие. Чересчур тактичные. wink
              А если бы не были такими, давно уже про "демократические" восточные "выборы" раструбили laughing
              Уважаемый президент Ильхам Гейдар оглы Алиев, с Ваших слов ржёт наверное, как конь wink
              Ну это тот Алиев, который сын Гейдара Алирза оглы Алиева belay
              Ну который демократически был выбран laughing
              Ну и естественно уважаемые оба, как же на Востоке без уважения-то laughing
              P.S. Дружище, прежде чем кивать на "Асадушку", разберитесь сначала с клановостью в своём палисаднике hi
              Андрей К
        2. Андрей К Сегодня, 18:11
          Цитата: Tiras
          ...А сирийцы Россию приглашали? Или это сделал диктатор Асад, который получил власть от захватившего власть отца давно потерявший легитимность?
          Сейчас делят Сирию. Ничего не поделать...

          Эк Вас понесло?
          Кто это Вам в уши насвистел?
          Где написано о диктаторе, ну исключая "взбесившийся принтер" госдепа?
          Как "нелегитимный" президент, делегирует представителя в ООН?
          А Вы сирийцев спрашивали, приглашали они ВС РФ для помощи или так в "демократиях" говорят?
          Андрей К
        3. влад66 Сегодня, 18:47
          Цитата: Tiras
          А сирийцы Россию приглашали?

          Вы с Луны наверное свалились belay У меня внучка пяти лет отроду знает,что Россия приглашена ОФФИЦИАЛЬНО законным правительством САР. laughing
          Цитата: Tiras
          Или это сделал диктатор Асад, который получил власть от захватившего власть отца давно потерявший легитимность?

          Да ну laughing Точно с Луны,а может с Марса.больно головушка ваша бредить начала,ничего что в 2014 году выборы были и были кандидаты и от оппозиции(О боже,даже поддерживаемые полосатыми светочами демократии)и Асад их выиграл с большим отрывом,ах да вяликия Сумасшедшие Штаты их не признали,так и я не признаю США и что от этого изменится. laughing
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 19:23
            влад66
            ...Да ну laughing Точно с Луны,а может с Марса...

            Не, красные - это не из нашей Галактики, наши - зелёные laughing
            Андрей К
            1. влад66 Сегодня, 19:30
              Цитата: Андрей К
              влад66
              ...Да ну laughing Точно с Луны,а может с Марса...

              Не, красные - это не из нашей Галактики, наши - зелёные laughing

              Во Во good laughing
              влад66
              1. Андрей К Сегодня, 19:35
                влад66
                ...Во Во good laughing

                А после лучей-то там тогой...
                Каша... laughing
                Андрей К
        4. Николай Грек Сегодня, 19:00
          Цитата: Tiras
          А сирийцы Россию приглашали?

          а сирийцы америкоссов приглашали?? what what laughing laughing
          Николай Грек
        5. Esoteric Сегодня, 20:33
          Цитата: Tiras
          А сирийцы Россию приглашали? Или это сделал диктатор Асад,

          Легитимный правитель имеет право самостоятельно пригласить и обеспечить безопасное проживание граждан в стране, а не проводить референдумы по защите суверенитета... belay
          На каком основании там летает коалиция? Во времена СССР их давно бы выперли...
          Esoteric
        6. KaPToC Сегодня, 22:49
          Цитата: Tiras
          диктатор Асад

          Тамбовский волк тебе диктатор.
          KaPToC
      3. Rokiii Сегодня, 18:36
        в Сирии и помимо амеров много всякого сброду,и я более чем уверен что живущие там сирийцы никого из них к себе не приглашали,но кого это волнует?)
        Rokiii
      4. Pete Mitchell Сегодня, 21:02
        Проправительственные силы САР не согласовали операцию в долине Евфрата - это что еще за новости: правительственные силы должны спрашивать разрешения? И вопрос МО РФ: это не выглядит как координация действий, это больше похоже на поддержку daily tasking order от амеров. Если победили - это американцы должны координировать свои действия, их никто не приглашал..
        Pete Mitchell
    2. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:05
      Асад,уважаемый,действует на своей земле,вообще то.. Другой вопрос: какого ляда,там находятся полосатые,которые пришли без приглашения и ведут себя по-хамски,учитывая то,что ответка не прилетит?
      Сибирский цирюльник
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:10
        действует на своей земле

        А давно ли он свою землю вернул и с чьей помощью? По ходу забыл. Решил амерсам "зубы показать" без русской поддержки.....Ну-ну..
        Соломон Кейн
      2. Tiras Сегодня, 17:12
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Асад,уважаемый,действует на своей земле,вообще то.


        Нет у него своей земли уже давно.
        И власть он получил не по закону.



        Цитата: Сибирский цирюльник
        Другой вопрос: какого ляда,там находятся полосатые,которые пришли без приглашения и ведут себя по-хамски,учитывая то,что ответка не прилетит?


        Делят Сирию поддерживая оппозицию.
        Если Асад выживает за счёт России и Ирана, то оппозиция за счёт полосатых.
        Tiras
        1. SOF Сегодня, 17:51
          Цитата: Tiras
          Делят Сирию поддерживая оппозицию.

          ...а вы не с ерусалима, случаем?
          Кто там по вашему оппозиция? Нусрачи или игилоиды?
          SOF
          1. Tiras Сегодня, 18:13
            Цитата: SOF
            Кто там по вашему оппозиция? Нусрачи или игилоиды?


            Путин, что означает и Россия, признали оппозицию, поэтому пытаются организовать переговоры между ней и Асадом.
            И кого по вашему признала Россия?



            Цитата: SOF
            ...а вы не с ерусалима, случаем?

            Нет.
            Tiras
            1. фигвам Сегодня, 18:38
              Цитата: Tiras

              Цитата: SOF
              ...а вы не с ерусалима, случаем?

              Нет.

              А ваш флажок таки ещё не определился, шатает его, то в Россию, то в Израиль)))
              фигвам
              1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 19:29
                Про таких как он есть
                анекдот: про абрама в
                общественной бане.
                Крановщик Нахамкинсон
            2. SOF Сегодня, 19:20
              Цитата: Tiras
              Путин, что означает и Россия, признали оппозицию

              ...те, кого признала Россия, на прошлой неделе, были в Сочах.
              Кто из-за Евфрата там был? Курды... ну может быть, только это не та оппозиция, которую поддерживают залужники, потому как Киркук и Африн это доказали.
              Потому задаю вопрос ИСТЧО раз: кто там (за Евфратом), по вашему оппозиция, нусрачи или игилоиды?
              SOF
    3. avt Сегодня, 17:09
      Цитата: Tiras
      у Асада и правда голова с лукошко, а мозгу ни крошки...

      М-м-мдя . А если у самого не
      Цитата: Tiras
      голова с лукошко,

      то подумать над тем ,что полирнули иранского командования силы у
      Цитата: Tiras
      лукошко,

      Цитата: Tiras
      крошки.

      не закатились ??А ведь практически открытым текстом МО РФ объявило - кто не снами , звиняйте хлопцы...
      avt
      1. Соломон Кейн Сегодня, 17:16
        Так о чем и спич....
        Забыли, наверное, благодаря Кому и Как...."воины" ..... (дальше ненормативная лексика)
        Соломон Кейн
      2. Tiras Сегодня, 17:22
        Цитата: avt
        то подумать над тем ,что полирнули иранского командования силы у


        Это и говорит, что Асад глупец.

        Цитата: avt
        не закатились ??


        Вот удивительно, вы даже не спросили, что я имею ввиду под словами, что написал, а сами делаете выводы и от них отталкиветесь.
        Знаете как таких людей называют lol

        Цитата: avt
        А ведь практически открытым текстом МО РФ объявило - кто не снами , звиняйте хлопцы...


        И как это противоречит тому, что я написал wassat
        Tiras
      3. hydrox Сегодня, 17:29
        Цитата: avt
        кто не снами , звиняйте хлопцы...

        Неважно, кто натыкал верблюдоводов мордой в сделанное, важны не потери, важен Урок, чтобы такого больше не случалось, но для этого надо, чтобы хоть грамм мозгов в черепушке присутствовал только для того, чтобы просто понимали:: кто и зачем препятствует юсам в их возможности размазать Асада ровным тонким слоем по территории Сирии ...
        А Асад не воображал себя пупом земли, поскольку даже султан легко получит от него желаемое, если это разрешат русы.
        hydrox
    4. Геркулесыч Сегодня, 17:29
      Tiras -пустое пишите! Асад НЕ ОБЯЗАН соглосовывать с сша, империей зла, желающей его унечтожить, или просто обсуждать освобождение своей страны !
      Геркулесыч
      1. Tiras Сегодня, 17:40
        Цитата: Геркулесыч
        Асад НЕ ОБЯЗАН соглосовывать с сша, империей зла, желающей его унечтожить, или просто обсуждать освобождение своей страны !



        Да он и с Россией то не согласовал как видите и вот результат fellow

        Нет у него уже своей страны. Нет. Он её профукал.

        Tiras
      2. Кент0001 Сегодня, 17:56
        Асад там давно ничего не решает, ну почти ничего.
        Кент0001
    5. Мар.Тира Сегодня, 17:38
      Информацию можно преподнести и так.Вот со ЗВЕЗДЫ.В последние дни в районе ряда сирийских населенных пунктов, куда активно возвращаются мирные жители, участились обстрелы сирийских правительственных войск со стороны боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Седьмого февраля подразделение сирийских ополченцев проводило операцию в районе бывшего нефтяного завода Эль-Исба. Однако во время выполнения задачи ополченцы подверглись обстрелу из минометов, после чего по подразделению нанесли удар боевые вертолеты возглавляемой США коалиции.В результате 25 сирийских ополченцев получили ранения. «Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
      Мар.Тира
    6. 210окв Сегодня, 17:51
      Асад находится на своей земле.Смею напомнить и обязан по конституции своей страны защищать целостность и независимость.А вот наши навроде чеховского человека в футляре...Как бы чего не вышло
      Цитата: Tiras
      Мдя, у Асада и правда голова с лукошко, а мозгу ни крошки...
      210окв
      1. Tiras Сегодня, 17:54
        Цитата: 210окв
        Смею напомнить и обязан по конституции своей страны защищать целостность и независимость


        А ещё по конституции он должен был соблюдать права и свободы граждан. Если бы он это делал, то не было бы гражданской войны, которая ослабила Сирию, в которую в этот момент вошли террористы игил.

        Не могут алавиты править страной, где они меньшинство, да ещё и делать это диктаторскими методами.
        Tiras
        1. Alexey RA Сегодня, 18:18
          Цитата: Tiras
          А ещё по конституции он должен был соблюдать права и свободы граждан. Если бы он это делал, то не было бы гражданской войны, которая ослабила Сирию, в которую в этот момент вошли террористы игил.

          Кхм... а вот представьте, что кто-нибудь объявил бы "интифаду" - борьбой за свободу против диктаторского режима, подавляющего права и свободы граждан по религиозному признаку, и гражданской войной. И на основании этого разметил бы зоны деэскалации и начал бы бомбить правительственные силы, зашедшие в эти зоны. wink
          Alexey RA
        2. 210окв Сегодня, 18:24
          А он и защищает и защищал права и свободы граждан.Только вот есть негодяи кои считают СВОИ права выше остального населения.Вот этим он хвост и прижал.Смените методичку насчёт алавитов.
          Цитата: Tiras
          Цитата: 210окв
          Смею напомнить и обязан по конституции своей страны защищать целостность и независимость


          А ещё по конституции он должен был соблюдать права и свободы граждан. Если бы он это делал, то не было бы гражданской войны, которая ослабила Сирию, в которую в этот момент вошли террористы игил.

          Не могут алавиты править страной, где они меньшинство, да ещё и делать это диктаторскими методами.
          210окв
        3. Николай Грек Сегодня, 19:18
          Цитата: Tiras
          А ещё по конституции он должен был соблюдать права и свободы граждан. Если бы он это делал, то не было бы гражданской войны,

          триндеть-то не стоит...евроамеры так же не соблюдают эти права и ничё, нет никакой гражданской войны у них...пока!! wink laughing laughing laughing
          Николай Грек
    7. сибиралт Сегодня, 18:33
      Уже кое-что проясняется. А что тут поделаешь? Все хотят быть единственным победителем "ИГ", чтобы за собой территорию застолбить. winked
      сибиралт
    8. Комментарий был удален.
    9. Комментарий был удален.
    10. Piramidon Сегодня, 22:31
      Цитата: Tiras
      Мдя, у Асада и правда голова с лукошко, а мозгу ни крошки...

      Асад этим ополчением практически не руководит. Они типа "махновцев" в союзе с Красной Армией в гражданскую. Против "белых" вроде воевали, но никому не подчинялись.
      Piramidon
  2. Siegen Сегодня, 16:57
    Американские СМИ со ссылкой на представителя коалиции сообщали,
    что более 100 бойцов проправительственных сил Сирии
    стали жертвами «ответного» удара руководимой США антиигиловской коалиции.
    Произошедший инцидент «в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике».
    Siegen
    1. BerBer Сегодня, 17:01
      Меня тоже насторожила такая круглая цифра - 100. Где брали точные данные.
      BerBer
      1. сибиралт Сегодня, 18:39
        У арабов число 100, может иметь смысл - править, допускать т. е. приблизительно.
        сибиралт
        1. Николай Грек Сегодня, 19:20
          Цитата: сибиралт
          У арабов число 100, может иметь смысл - править, допускать т. е. приблизительно.

          recourse recourse типа "погибли двое, а это приблизительно 100"??? what wassat wassat
          Николай Грек
      2. DarkMatter Сегодня, 20:45
        круглая цифра - 100. Где брали точные данные

        Ну говорят что был отряд 500 человек, положили 20%, то есть где то 100 выходит.

        Вообще история КРАЙНЕ мутная, особенно я бы не верил словам о несогласованности и тд, через заявление игра на публику и политические заявления, взять хотя бы "облет" зоны су-25.
        А на самом деле там все что угодно может быть. Но какими идиотами должны быть ассадовцы чтобы пытаться провести наступление на СДС когда котел в Хаме закрывается с ИГИЛ, там сейчас все войска собраны (выглядит примерно вот так), а другая часть войск зеленых сдерживает. Потом на них атака пойдет в Идлиб, когда ИГИЛ в тылу будет обезврежено.
        И тут атака на СДС? Бред какой-то! Либо правда команда идиотов отщепенцев, либо хотели пощупать, но по лицу получили СРАЗУ ЖЕ от америкосов, либо провокация анки.
        DarkMatter
        1. LiSiCyn Сегодня, 23:38
          Все намного проще, коллега.. hi
          Что мы знаем, о потерях с "той" стороны ?? Ничего... request
          Янки, говорили один раненый...
          Сами они били, по городской застройке... Это, или линия обороны САА, или окрестности штаба СДС...
          Били, когда уже "дело", сделано было wink Как говориться, в догон...
          А все эти: " 100 убитых, 25 раненых, без согласования, мы их по ругаем, айяйяй")), инфо-завеса...
          LiSiCyn
  3. самый главный Сегодня, 16:58
    о как!!! То есть по своей территории ходить они должны спрашивать разрешение у полосатых?
    самый главный
    1. shahor Сегодня, 17:12
      Сказано же русским языком- разрешение дает Российский координационный центр. Туда и надо подавать запрос.
      shahor
      1. Кент0001 Сегодня, 17:55
        А согласованный запрос отправится ввс матрасни, которые там всех и раскатают.
        Кент0001
    2. Chertt Сегодня, 17:13
      Цитата: самый главный
      То есть по своей территории ходить они должны спрашивать разрешение у полосатых?

      Могут не спрашивать
      Chertt
    3. SlavaS Сегодня, 18:14
      Да весь Мир начиная с конца 20 века, на всё спрашивает разрешение у полосатых, но вечного ничего не бывает. Доллар олимпиада, войны. Штаты на это разрешения ни у кого не спрашивают, все только к ним на поклон ходят.
      SlavaS
  4. groks Сегодня, 16:58
    В своей стране надо ещё и согласовывать ... . Отмазка. Чтоб не высвечивать, что САСШ и Израиль просто делают, что хотят и где хотят.
    groks
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 17:26
    Самодеятельность и серьёзная война несовместимы .Ну или , как говорится инициатива е..тьфу , блин...жестоко наказывает инициатора stop
    КВУ-НСвД
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:27
    Через за бред? Я не способен представить, чтобы Сталин соглосовывал с нацистами план по освобождению Сталинграда! fool В своей стране, с врагом согласовывать боевые действия против другого врага? fool
    Геркулесыч
  7. Николай Петров Сегодня, 17:29
    Думаю, что наши просто пытаются сделать хорошую мину при плохой игре: дескать, сами виноваты, не согласовали. Потому как матрасникам противопоставить не могут ничего. Вот те и творят, что хотят, вместе с кошерными.
    Николай Петров
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 22:47
      К сожалению, поддерживаю Ваше мнение:(
      Объективно, выдавить мы их не сможем. Ни политических,ни военных,( про экономику скромно промолчу) предпосылок нет.
      Сибирский цирюльник
  8. Теренин Сегодня, 17:41
    Ну не знаю, коллеги какие ещё объяснения ПРИЧИНЫ инцидента нужны? request Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев.
    Теренин
    1. Теренин Сегодня, 18:01
      Ещё раз. Речь идёт о причине инцидента, а партизанщина, ответные действия, законность нахождения, диктатор или лидер и т.д.- это другие вопросы обсуждения.
      Теренин
  9. Кент0001 Сегодня, 17:53
    это че мы так теперь утираемся? Не согласовали и что, американцы безоговорочные хозяева на чужой земли и хотят карают хотят милуют? Вообще маразм, лучше бы промолчали, а то есть повод опять обвинить нас в беспомощности при поддержке союзников. Причем уже не первый раз, вот американцы и обнаглели.
    Кент0001
  10. сталевар Сегодня, 18:16
    А если наш Центр без согласования с Сирийцами разрешает туркам территорию захватывать? Это как называется?
    сталевар
  11. ShM05 Сегодня, 18:24
    Тупая отмазка чтобы скрыть свою трусость перед американцами, ничего не могут делать ни с Америкой ни с Израилем, эти где хотят и когда хотят наносят удар, если в один день закидают топорами Асада что наши будут делать? Через сколько наши базы закроют ? Мы там пока есть Асад и силы его поддерживающие. Они показывают всему миру как мы защищаем своего союзника, то есть ни как
    ShM05
  12. Strashila Сегодня, 18:37
    Предупредить американцев, значит предупредить террористов о своих целях... их действия подтвердили поддержку террористов.
    Strashila
  13. Karabin Сегодня, 20:26
    Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев.

    Еще одни не правильно с диванов встали.
    Karabin
  14. gig334 Сегодня, 20:51
    Хватит ересь нести, сирийская армия на своей территории и свои действия она согласовывает с президентом страны. Это сша находится на территории Сирии незаконно. Скажите прямо, что не можем защитить своих союзников, как всегда кинули озабоченность опустив этим в очередной раз нашу армию. США видит что кроме озабоченности Россия ничего не может противопоставить и начинает наглеть ещё сильней. Вы своей озабоченностью к третьей мировой ведёте, потому что слабость провоцирует четвёртый рейх из вашингтона. Продайте в кредит Асаду комплексы с-300 и пусть сбивает самолёты коалиции.
    gig334
  15. мерцание Сегодня, 21:43
    "В результате обстрела получили ранения 25 сирийских ополченцев", - сказали ТАСС в Минобороны.
    Цифра 100 фигурирует у CNN. Пойди пойми.
    мерцание
  16. Сибирский цирюльник Сегодня, 22:41
    Цитата: Tiras
    Цитата: 210окв
    Смею напомнить и обязан по конституции своей страны защищать целостность и независимость


    А ещё по конституции он должен был соблюдать права и свободы граждан. Если бы он это делал, то не было бы гражданской войны, которая ослабила Сирию, в которую в этот момент вошли террористы игил.

    Не могут алавиты править страной, где они меньшинство, да ещё и делать это диктаторскими методами.


    Мне кажется, что Вы говорите штампами, которые слышал весь мир, в отношении Каддафи,Милошевича,Хусейна,и пр.
    ....Тираны...геноцид населения...
    Только, сравнение "до и после", расставляет всё на свои места.
    Сибирский цирюльник
  17. Беларусь это Россия Сегодня, 23:26
    ВМЕСТЕ и сообща действовать нужно.
    Беларусь это Россия
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