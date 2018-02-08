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МО РФ: Проправительственные силы САР не согласовали операцию в долине Евфрата
Выясняются подробности нанесения удара самолётами так называемой американской коалиции по проправительственным силам в долине Евфрата. Напомним, что речь идёт о нанесении удара, жертвами которого стали не менее 100 представителей союзнических САА сил. Такую информацию ранее представили сирийские СМИ. В Минобороны РФ заявили о том, что сирийские ополченцы решили провести операцию в провинции Дейр-эз-Зор, не согласовав её с российским Координационным центром.
Интерфакс приводит заявление пресс-службы оборонного ведомства РФ:
По информации министерства обороны РФ, в результате авиаудара, осуществлённого ВВС американской коалиции, «ранены 25 сирийских ополченцев».
Добавляется, что российских военнослужащих в этом районе провинции Дейр-эз-Зор нет.
Напомним, что между российским и американским военными ведомствами действует канал передачи информации, который призван предотвращать инциденты. Таким образом, МО РФ отмечает, что в случае с несогласованием операции никаких гарантий представителям проправительственных сил, к сожалению, предоставлено быть не может.
Интерфакс приводит заявление пресс-службы оборонного ведомства РФ:
Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев.
По информации министерства обороны РФ, в результате авиаудара, осуществлённого ВВС американской коалиции, «ранены 25 сирийских ополченцев».
Добавляется, что российских военнослужащих в этом районе провинции Дейр-эз-Зор нет.
Напомним, что между российским и американским военными ведомствами действует канал передачи информации, который призван предотвращать инциденты. Таким образом, МО РФ отмечает, что в случае с несогласованием операции никаких гарантий представителям проправительственных сил, к сожалению, предоставлено быть не может.
Использованы фотографии: Фейсбук
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