23:38 08 февраля
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Украинский "активист" слил в Сеть информацию об убийцах комбата Гиви

Представитель украинского сообщества «активистов» (он же редактор скандально известного ресурса «Цензор») Юрий Бутусов на странице в Фейсбуке фактически слил информацию о том, что к убийству Михаила Толстых (комбата Гиви) причастны украинские спецслужбы. Напомним, что изначально в СБУ и других украинских спецведомствах заявляли, что Михаила Толстых якобы убили «свои».

Украинский "активист" слил в Сеть информацию об убийцах комбата Гиви


Приводим текст Бутусова в Фейсбуке (орфография, пунктуация и стилистика – украинского «активиста»):


Ровно год назад в результате операции украинских спецслужб был уничтожен Михаил Толстых, кличка "Гиви" - командир батальона наемников "Сомали".

Возмездие настигло Толстых прямо на тщательно охраняемой базе "Сомали" в его рабочем кабинете. Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент.
Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа "Мюнхена", только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться.

А сейчас можно сказать, что "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации.
Операция планировалась и готовилась два года. "Гиви" был последним раскрученным в росСМИ и медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко.
С тех пор, таких крупных акций возмездия такого значения на оккупированных территориях не совершалось.

Напомним, что Гиви был убит в своём кабинете ровно год назад - 8 февраля 2017 года - в Макеевке, на территории воинской части. Украинские спецслужбы сразу же после гибели Михаила Толстых заявили, что он был убит "представителями своего же формирования" или "российским агентами". Теперь г-н Бутусов расставил точки над i в своём посте в соцсети.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 71

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  1. Spartanez300 Сегодня, 17:06
    Никто и не сомневался что это дело рук упырей из СБУ .
    Spartanez300
    1. Kars Сегодня, 17:10
      Бутусову верить)себя не уважать.сказочник)
      Kars
      1. allaykbar Сегодня, 17:16
        украина такая украина. такие собаки как бутусов чувствуют там себя вольготно. им аплодируют в телестудиях на украинских токшоу. великовозрастные украинцы и малолетние тоже

        Люди слушают его с умным видом лица. Видел я как то ток шоу где его пригласил Савик шустер по-моему. Не очень разбираюсь в этих сортах

        Кто там призывает украину освобождать - я готов сжать за вас кулаки и сидеть дома wassat

        украинцы такие украинцы
        allaykbar
        1. Alena Frolovna Сегодня, 17:19
          Сколько верёвочке не виться, а конец найдётся.
          Alena Frolovna
          1. allaykbar Сегодня, 17:20
            ну и что - завалят эту собаку и что? Студию что ли сжигать тех кто ему аплодировал и слушал его? А как его валить, а депутатов из ВРУ вроде мосийчука не валить? Там надо вырезать достаточно многих, ну я имею ввиду если начинать это делать.

            Там это не единичный случай. Так думает как он достаточно большая масса людей. Да по войне на Донбассе все видно.

            Волны мобилизации идут, украинцы на заводах делают танки (пытаются) восстанавливают их боеспособность, у них там уже свои герои, свои "великие битвы" под Иловайском.

            страна скидывается на АТО и называет Донбасс - колорадами. И их ВРУ под одобрительный гул толпы объявляет нас агрессорами.

            Мне кажется их уже не вернуть в сознание.

            Бутусов он как коллективный персонаж. И от этого мерзко. Что этот утырок и им подобные там не в меньшинстве.
            allaykbar
            1. Николай С. Сегодня, 17:53
              Пасечник уже давно назвал конкретных виновных за Гиви, Анащенко, ... Это Олег Нечаев, Павел Балов (Кедр), Сандурский Анатолий (Хутор) и др. Почему эти персонажи до сих пор живы - непонятно.
              Николай С.
            2. БАРХАН Сегодня, 18:28
              allaykbar
              Вы всё правильно написали.Но давайте вспомним немцев.Уж какие воинственные были.А после победы нашей вдруг выдохлись.Идо того выдохлись ,что подкладывают своих женщин под немытых мигрантов.
              Достаточно будет убрать буйных а большинству,как показывает история пофиг под кем жить.
              БАРХАН
              1. Николай Грек Сегодня, 20:44
                Цитата: БАРХАН
                Достаточно будет убрать буйных а большинству,как показывает история пофиг под кем жить.

                recourse recourse первая ваша часть слов не коррелирует со второй!!! а может вы забыли, какие действия произвели с фашисткой германией и её обитателями, чтобы их "утихомирить"??? what what wassat wassat wassat
                Николай Грек
                1. БАРХАН Сегодня, 22:24
                  Цитата: Николай Грек
                  Цитата: БАРХАН
                  Достаточно будет убрать буйных а большинству,как показывает история пофиг под кем жить.

                  recourse recourse первая ваша часть слов не коррелирует со второй!!! а может вы забыли, какие действия произвели с фашисткой германией и её обитателями, чтобы их "утихомирить"??? what what wassat wassat wassat

                  Двое воевавших моих прадеда не дают мне права забывать о действиях над фашистами и именно почему это было так сделанно.
                  А,что не так я сказал в первой части?В любом обществе только небольшая часть населения активна,остальная же часть инертна.История самой России тому пример.Племенной строй,феодализм,крепостничество,капитализм,социал
                  изм,капитализм,феодализм ....вот путь нашей страны.Главное грамотно объяснить населению ,что именно так хорошо в данный момент.И основная масса согласится.
                  В Германии оттеснили(удавили частично)нацистов и немцы добросовестно начали строить на одной половине капитализм,а на другой коммунизм вообще не сомневаясь о своей правоте.
                  Единственное условие для спокойствия- основная масса народа должна жить в сытости и тепле,тогда она погружается в дрёму...Именно этого не понимают тупые нынешние российские капиталисты,из жадности выжимающие из обывателя последние капли ...И потому будут висеть и вонять на столбах ,как уже бывало не раз.
                  БАРХАН
                  1. Николай Грек Сегодня, 22:48
                    Цитата: БАРХАН
                    А,что не так я сказал в первой части?

                    вы сравниваете германию с хохляндией!!! recourse recourse пришлось расхерачить полгермании и провести жёсткую денацификацию, чтобы они пришли в себя!!! а про хохляндию пишете, что там всего лишь надо убрать буйных!!! вот вам и не коррелируются ваши сравнения и методы!!! request request
                    Николай Грек
            3. красноярск Сегодня, 19:11
              [quote=allaykbar]
              страна скидывается на АТО и называет Донбасс - колорадами
              Ну, во-первых, "не скидываются", а у них автоматом вычитают из зарплаты. Хотят они того или не хотят. Да, есть такие, что согласны, но есть и такие, что возмущены, но сделать ничего не могут
              . И их ВРУ под одобрительный гул толпы объявляет нас агрессорами.[/quote]
              [quote=allaykbar
              Что-то я в своем городе одобрительного гула не слыхал.
              красноярск
              1. allaykbar Сегодня, 19:28
                Что-то я в своем городе одобрительного гула не слыхал.


                я не видел в Вашем городе баррикад в честь несогласия с курсом страны. На западной украине видел. Когда они захватывали оружейки, на Донбассе видел - до сих пор мужики в осаде.

                А Вы с какого города? В Одессе вот не вижу. Хотя какой там был русский марш...

                allaykbar
                1. красноярск Сегодня, 19:43
                  Цитата: allaykbar
                  я не видел в Вашем городе баррикад в честь несогласия с курсом страны.

                  Ну не обладаю я такими организаторскими способностями, как у Вас. Не могу я организовать людей, раздобыть оружие и еще много чего не могу. Приезжайте, и я посмотрю как Вы это будете делать. Может чему и научусь. Знаете, дедушка Ленин как-то сказал - "Критиковать кого-то и злобствовать могут все, а вот работать - не каждый" Вы, я так понял, из числа первых.
                  красноярск
                  1. allaykbar Сегодня, 19:45
                    я? Да зачем мне оно надо? Будет у нас майдан - буду отлавливать революционеров. Зачем мне ехать решать проблемы вашей страны? Вы же незалежные. У вас свой флаг, свой гимн, в конце концов вы нас больше не кормите wassat

                    И да я критикую. Злобствую. Потому что то, что у вас творится -это полный кабздец. И страна сидит на попе ровно.

                    Я с вас ребята немного в шоке вот уже который год. После Одессы вы должны были встать - но ты посмотрел по сторонам - соседи не встали - организатора нет - поэтому и ты, и другие 20 миллионов остались дома.

                    Как тут не макать вас в этот факт?

                    Я полностью разочарован в вашей стране - а раньше ей я был очарован.

                    И я понял от куда было столько анекдотов про украинцев, а с вашей стороны про русских. Мы реально разные.

                    allaykbar
                    1. красноярск Сегодня, 20:20
                      Цитата: allaykbar

                      1
                      allaykbar Сегодня, 19:45 ↑
                      я? Да зачем мне оно надо? Будет у нас майдан - буду отлавливать революционеров. Зачем мне ехать решать проблемы вашей страны? Вы же незалежные. У вас свой флаг, свой гимн, в конце концов вы нас больше не кормите wassat

                      Вот видишь как ты быстро сдулся. Как быстро ты открестился от Украины которой ты раньше был очарован. Как ты открестился от миллионов русских людей, волею судьбы оказавшихся на Украине, как и я, кстати. Это такие как ты одобрительно гудели, когда, еще Верховный Совет РСФСР объявил о независимости, фактически на практике начав развал Союза.
                      Цитата: allaykbar
                      Будет у нас майдан - буду отлавливать революционеров

                      Ну коль ты такой смелый и решительный, чтож ты бандюков у себя в городе не отлавливаешь? Али их нету? Скорее - "Да зачем мне оно надо"
                      Или может ты в восторге от своего правительства? Думаю что - нет. Чтож на баррикады не выходишь? А может - "посмотрел по сторонам - соседи не встали..." далее по тексту. Ась? Не слышу!
                      красноярск
                      1. Николай Грек Сегодня, 20:50
                        Цитата: красноярск
                        Вот видишь как ты быстро сдулся. Как быстро ты открестился от Украины которой ты раньше был очарован.

                        нууууу...тут...скажем так...он правду-матку рубанул!!! глядя на хохляндию последние 4 года, никто не ожидал, что там обитает такое количество хатаскрайников!!! удивили и разочаровали вы очень много россиян!!! request request теперь мы в пример можем приводить только ЛДНР!!! request request
                        Николай Грек
                    2. mihey Сегодня, 20:21
                      Вот тут Вы правы на 100%. Нацики давили по полной и пока не подул "северный ветер" (не путать со Стрелковым) и Донбасс сидел на попе ровно, к сожалению...
                      mihey
                      1. Николай Грек Сегодня, 20:52
                        Цитата: mihey
                        Вот тут Вы правы на 100%. Нацики давили по полной и пока не подул "северный ветер" (не путать со Стрелковым) и Донбасс сидел на попе ровно, к сожалению...

                        recourse recourse свистеть-то не стоит!!! what what посмотрите на протяженность границы России с украиной и не несите чушь, что северный ветер подул!!! он по каким-то особым законам физики дул только на Донбасс??? fool fool fool
                        Николай Грек
                    3. 113262а Сегодня, 21:54
                      Ладно-он,сидит ровно,не вышел(хотя Мариуполь вышел и его расстреляли ,а кого не расстреляли-сгноили и сейчас гноят,вычисляют и гноят!),как те шахтеры,которые НЕПОВЫЛАЗИЛИ и ВААЩЕ не такие,как крымчане! Вот мы то в Луганске и Счастье,и Лутугино-и повылазили,и с апреля под избушкой до референдума и потом на блоках под обстрелами...И тоже нетакие? Война третий год идет ЗА РОССИЮ(С самого начала нам политруки так и говорили!) Но на САМОЙ ПРОРОССИЙСКОЙ территории. Не в Киеве и Ужгороде,а в 11 км от центра Луганска передок прописался. Так что не лечите там нас из прекрасного далека,да с потного дивана!Заберите свои горбатые доводы,и не лейте эту гадость привселюдно!Глубоко уважаю ребят из Диагноза и Вагнера,из Ольхона и Пятнашки,которые решали и решают и проблемы украинцев и украины и России,в первую очередь!
                      113262а
                      1. Николай Грек Сегодня, 22:51
                        Цитата: 113262а
                        Ладно-он,сидит ровно,не вышел(хотя Мариуполь вышел и его расстреляли ,а кого не расстреляли-сгноили и сейчас гноят,вычисляют и гноят!),как те шахтеры,которые НЕПОВЫЛАЗИЛИ и ВААЩЕ не такие,как крымчане! Вот мы то в Луганске и Счастье,и Лутугино-и повылазили,и с апреля под избушкой до референдума и потом на блоках под обстрелами...И тоже нетакие? Война третий год идет ЗА РОССИЮ(С самого начала нам политруки так и говорили!) Но на САМОЙ ПРОРОССИЙСКОЙ территории. Не в Киеве и Ужгороде,а в 11 км от центра Луганска передок прописался. Так что не лечите там нас из прекрасного далека,да с потного дивана!Заберите свои горбатые доводы,и не лейте эту гадость привселюдно!Глубоко уважаю ребят из Диагноза и Вагнера,из Ольхона и Пятнашки,которые решали и решают и проблемы украинцев и украины и России,в первую очередь!

                        это вы с кем общаетесь??? what what
                        Николай Грек
              2. Николай Грек Сегодня, 20:46
                Цитата: красноярск
                Ну, во-первых, "не скидываются", а у них автоматом вычитают из зарплаты. Хотят они того или не хотят. Да, есть такие, что согласны, но есть и такие, что возмущены, но сделать ничего не могут

                а скока тысяч с территории украины пошло в ополчение Донбасса??? winked winked feel feel feel
                Николай Грек
              3. Piramidon Сегодня, 22:06
                Цитата: красноярск
                Ну, во-первых, "не скидываются", а у них автоматом вычитают из зарплаты.

                А эсэмэски по 5 грн. на АТО тоже автоматом кто то отправлял?
                Piramidon
            4. demo Сегодня, 21:07
              Вы зря беспокоитесь.
              Если, не приведи Господи, нам придется разбираться с этим серпентарием, то все будет значительно проще, чем кажется.
              Есть апробированная методика.
              За пару лет вычисляются все, хоть как-то имел отношение.
              А потом.......
              А потом не стоит выдавать ноу-хау.
              Через два года на территории под ранее бытовавшим названием Украина не остается ни одной мрази.
              И все по закону. Без фанатизма, без тонн крови.
              Все нормально. Расслабьтесь.
              demo
          2. влад66 Сегодня, 18:36
            Цитата: Alena Frolovna
            Сколько верёвочке не виться, а конец найдётся.

            Конечно найдется укропский конец.Помянем браты Михаила Толстых(Гиви)
            влад66
            1. красноярск Сегодня, 19:28
              Полагаю, что руководство и СМИ непризнанных республик, недорабатывают. На смену Мотороллы, Гиви уже должны придти новые герои. Если их нет, а я полагаю, что они есть всегда, где идет война, то их надо сделать. В этом и есть суть боевой пропаганды.
              красноярск
              1. mihey Сегодня, 20:28
                Не надо их "делать": медийные фигуры - это смертники. Миша и Арсен приняли на себя удар, чтоб другие выжили, запомнили, и отомстили. Не скажу за "Моторолу", но Миша точно знал на что шел.
                mihey
                1. красноярск Сегодня, 20:56
                  Цитата: mihey
                  Не надо их "делать": медийные фигуры - это смертники.

                  Я нахожусь в очень трудном положении. Лежа на диване конечно легко рассуждать о нужности или не нужности "медийных фигур". И, да, такая фигура вполне возможно будет смертником. Но и Вы согласитесь - без боевой пропаганды нельзя. От слова совсем. Нужны герои, нужны описания их подвигов. Хотя бы и на ровном месте.СМИ республик должны заняться этим вплотную.
                  красноярск
                  1. mihey Сегодня, 21:13
                    медийная фигура - это пресс-секретарь (типа Басурина), а все остальное - это безликие, до поры до времени, ребята, которые грамотно делают свою работу.
                    mihey
          3. Pax tecum Сегодня, 19:54
            ...Михаил Толстых, кличка "Гиви" - командир батальона ... "Сомали"

            В украинском Бандерштате клички, а у Михаила - БОЕВОЙ ПСЕВДОНИМ, которым называли его деда - ветерана Великой Отечественной Войны. Вам, последыши нацистов, не понять русской приемственности поколений.
            Давайте, друзья, стоя и не чекаясь...Сегодня годовщина.
            Pax tecum
          4. НЕКСУС Сегодня, 21:51
            Цитата: Alena Frolovna
            Сколько верёвочке не виться, а конец найдётся.

            Концы найдутся тогда,когда в Украине будет наведен порядок,с вешанием на суках парашенко,тягнибоков,яценюков и тд...а до этого момента,это как в засоренном унитазе копаться.
            НЕКСУС
        2. Антарес Сегодня, 20:52
          Цитата: allaykbar
          украинцы такие украинцы

          не лучше и не хуже других..тот же набор достоинств и недостатков.
          Антарес
    2. Гигант мысли Сегодня, 17:13
      Всё тайное когда-нибудь становится явным, со временем станут известными все, кто причастен к этому преступлению, наказание будет неотвратимым.
      Гигант мысли
    3. Dr_Engie Сегодня, 17:16
      Ага, только его, как и мотороллу и ко свои же порешили. У них там на донбассе внутренние разборки в стиле 90-х.
      Dr_Engie
      1. allaykbar Сегодня, 17:25
        Ага, только его, как и мотороллу и ко свои же порешили. У них там на донбассе внутренние разборки в стиле 90-х.


        а шо не Путин их порешил? Ну надо дальше развивать же фантазии, на пол пути не интересно
        allaykbar
      2. влад66 Сегодня, 18:25
        Цитата: Dr_Engie
        Ага, только его, как и мотороллу и ко свои же порешили. У них там на донбассе внутренние разборки в стиле 90-х.

        Ага агы чудушка и Путин лично руку приложил,а Захарченко на стреме стоял, fool
        Цитата: loginovich
        происки
        девесанта

        Сосед ну диверсант все таки request Пишите правильно. hi
        влад66
    4. сибиралт Сегодня, 17:26
      Ох, и долго они будут отрыгиваться скормленными им лычками киборгов. am
      сибиралт
      1. Bosch Сегодня, 18:51
        Киборхи будут помнить Гиви до последнего своего дня.
        Bosch
    5. loginovich Сегодня, 17:41
      Абсолютно верно происки деверсанта агента Жемчугова больше не кому
      loginovich
  2. adma Сегодня, 17:10
    Теперь г-н Бутусов расставил точки над i в своём посте в соцсети.

    А кто это? Это достойный доверия источник информации? Или это очередной диванный эксперт высасывающий хайповые новости из пальца для увеличения количества лайков?
    adma
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:17
      Видно на кого-то стали выходить, началась операция прикрытия.
      ul_vitalii
      1. Chertt Сегодня, 17:20
        Цитата: ul_vitalii
        Видно на кого-то стали выходить, началась операция прикрытия.

        Не думайте так сложно. коллега (с). Согласен с постом выше, пустой звиздеж.
        Chertt
        1. allaykbar Сегодня, 17:31
          кстати про "теней" первый по-моему он рассказал на своем цензоре. мы тут поугарали над этим (мол очередные герои очередной перемоги) - и через пару лет нам показали по ВГТРК как "теней" взяли в Донецке (если я ничего не путаю, может в Луганске)

          В общем этот клоун там держит информационный ресурс который задействован в пропаганде. И я думаю вполне могло быть такое - что кто-то с ним делится такой информацией
          allaykbar
  3. БЛОНДИН Сегодня, 17:11
    в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации

    Представитель украинского сообщества «активистов» (он же редактор скандально известного ресурса «Цензор») Юрий Бутусов

    Вас животных на окраине уж такая большая концентрация, имейте терпение и ваш час придёт
    БЛОНДИН
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:15
    А вот слова другого человека...

    «Несмотря на всякую трепотню с украинской стороны, я прекрасно знаю — даже поименно! — кто убил Моторолу, кто убил Гиви. Это сделала та сторона, Киев. В убийствах участвовали диверсанты, находившиеся непосредственно в Донецке. В одном случае была женщина», - сказал он.

    Более того, по словам Прилепина, диверсанты, убившие Гиви, уже наказаны. Однако подробности рассказывать отказался.

    «Люди, которые были причастны к убийству Гиви, уже наказаны. Я не могу пока все подробности сообщить: схемы будут вскрыты, когда все участники этих убийств будут наказаны», — отметил Прилепин.

    https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    01710101305-xvhc.htm
    Тот же ЛЕХА
  5. Архивариус Вася Сегодня, 17:19
    Недавно стреляли по МО ДНР, по счастью без жертв. А если бы?
    Вроде как писали что Гиви обеспечению своей безопасности внимания не уделял особо((
    Архивариус Вася
  6. liberalkaput Сегодня, 17:22
    Последним героем Новороссии ударом в спину пал легендарный Гиви...За два дня до его гибели форумы тырнета буквально взрывал репост его сторонников: "Беги Гиви, беги! Пока еще можно. Ты болен луганским гриппом, он протекает по одной и той же схеме. И если прививка вроде ранения не подействовала и пациент не сменил обстановку, то лечение бесполезно. Моментально, в морге. Миндзрав РФ тебя уже предупредил. Почитай на досуге истории болезней уже усопших коллег. И беги."
    liberalkaput
    1. уже москвич Сегодня, 17:43
      хрень какую -то написал...
      уже москвич
  7. ioan-e Сегодня, 17:23
    Что-то мне подсказывает, что этот Бутусов в числе первых будет кидать цветы и целовать броню танков Новоросии на улице Танковой города Киева, а потом еще и сочинит героическую басню, как он "руководил" сопротивлением и всем сердцем был против бандерлогов!
    ioan-e
  8. Дормидонт Сегодня, 17:29
    пора закреплять за хероями фонарные столбы в Донецке, чтобы всем хватило
    Дормидонт
  9. Дормидонт Сегодня, 17:30
    А не связана ли с этим укрогрузинофашистка, недавно вместе с отродьем подстреленная в грузии?
    Дормидонт
    1. mihey Сегодня, 20:35
      Не связана. В конце 88-89 грызуны с ножиками на нас, русских солдат и офицеров, кидались средь бела дня. Офицеры в расположение части по гражданке ходили, а без АК в Тбилиси нельзя было в магазине сигарет купить...
      mihey
  10. Теренин Сегодня, 17:31
    Михаила Толстых (позывной Гиви) останется в светлой памяти жителей ЛДНР. А на бутусовых -тьфу!
    Теренин
  11. михаил анохин_2 Сегодня, 17:33
    Что нового в этом?
    Сразу после убийства все утюги и холодильники говорили о том что это была спецоперация Украины.
    Вот если бы имена - это да! Тогда "слил".
    михаил анохин_2
  12. Геркулесыч Сегодня, 17:37
    Фуфло! Не верю! Это сугубо мое мнение, но это существо гонит нам дезу !
    Геркулесыч
  13. К-50 Сегодня, 17:44
    "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации.

    Вот кто животное так это укробандеры, причём бешеные животные и "утилизация" всех вас коснётся. Не обессудьте! request angry
    К-50
  14. alavrin Сегодня, 17:45
    Изалгались уже до высшей степени: то Гиви - у них просто охранник, на смерть которого не стоит обращать внимания, а через год главред этой помойки-цензора посвящает его убийству целую редакционную статью.
    Значит, боялись, да и боятся поныне. Но не понимают, дурни, что убийствами Гиви, Моторолы и других они создали донбасский пантеон героев, легенду и образец для будущих поколений, так что убитый он теперь вдвое, втрое опасней, чем живой.
    alavrin
    1. Николай Грек Сегодня, 20:57
      Цитата: alavrin
      Значит, боялись, да и боятся поныне

      а как не бояться, если у них там в хохляндии через день то взрывают прям посреди города, то стреляют так же средь бела дня!!! good good good
      Николай Грек
  15. сталевар Сегодня, 18:01
    За Гиви и Мотороллу надо мстить, мстить,мстить. Без срока давности.
    сталевар
    1. Авиатор_ Сегодня, 21:06
      Так ведь почти сразу после убийства Гиви и Мотороллы пара укроповских СБУшных начальников раскинула мозгами в буквальном смысле, что, естественно, было списано на их внутренние разборки. По-моему, это была ответка. Правда, как говорил один мультяшный персонаж "Маловато будет!"
      Авиатор_
  16. japs Сегодня, 18:37
    Совсем не за горами то время, когда все эти бутусовы на собственной шкуре прочувствуют свою глупость и недальновидность.
    japs
  17. Bosch Сегодня, 18:48
    Гиви - настоящий герой нашего времени.
    Bosch
  18. Антарес Сегодня, 21:00
    да они себе всех присвоят, мол мы крутые ликвидировали всех...учитывая реалии, можно и американского президента в актив записать и солнечные затмения.
    Тут акция информационной войны. Возможностей было куда меньше. Да и за местными они бы не успели.
    Антарес
  19. красноярск Сегодня, 21:04
    Николай Грек,
    красноярск
  20. Комментарий был удален.
  21. mihey Сегодня, 21:07
    Николай Грек,
    Вы мой пост не поняли? Летом 2014 года в ополчении Донбасса было менее 70% местных. Могу сказать только за ДНР, про Луганск не в курсе.
    P.S. почему-то не отвечается сразу после Вашего поста...
    mihey
  22. красноярск Сегодня, 21:13
    Николай Грек,
    Вот Вы приводите в пример донбасс. А Вы не спрашивали себя почему ХНР не задалась? Потому, что там хатаскрайников много оказалась? А может "северный ветер" вовремя не подул? Вот и вся ваша "правда- матка". Думать надо, прежде чем языком молоть.
    красноярск
    1. 113262а Сегодня, 22:04
      Он не подул и в Запорожье,где людей кислотой жгли,и в Марике,и в том же Днепре! В Мариуполе -ваааще бяда-Спарту буквально за ухо выволокли ВЕЖЛИВЫЕ дядьки. Моторолла уже до соседней области выходил под Мариком. Вопросы?Потом объяснили-ТАКНАДО...
      113262а
      1. mihey Сегодня, 23:21
        Вы же знаете ответ на свой вопрос... И в Марик не входили - были на окраинах, проникали в отдельные районы, но позиций там даже близко не было. Хотя реально могли бы быть, где-нибудь в 5 км к западу, но с большой ценой в недалеком будущем: север бы не смогли подчистить (извините за много "бы"). И про "вежливых дядек" - это вообще откуда такое?
        mihey
  23. красноярск Сегодня, 21:32
    Николай Грек,
    recourse свистеть-то не стоит!!! what what посмотрите на протяженность границы России с украиной и не несите чушь, что северный ветер подул!!! он по каким-то особым законам физики дул только на Донбасс??? fool fool fool[/quote]
    Именно. Внимательно посмотрите кто были люди первыми возглавившие движение на донбассе (я не о Гиркине) Кто эти люди, откуда они? Почему в Харькове таких же не оказалось? На Допу и Гепу надеяться нельзя было, поэтому "северный ветер" не смотря на законы физики в Харьков и не подул.
    Вы будете сильно удивлены когда узнаете, что партизанские отряды на 99% во время ВОВ были организованы сотрудниками НКВД, оставленные в тылу у немцев, либо заброшенные к ним в тыл. Еще раз повторяю - мифы о "стихийных" восстаниях - глупость придуманная лже историками.
    красноярск
  24. mikl2zub Сегодня, 21:41
    А где наши друзья с Сайерет Маткаль? Это не мы! )))
    mikl2zub
  25. Ураган70 Сегодня, 21:43
    Зачем эта статья здесь?
    Что нового она нам открыла?
    Ураган70
  26. Вася Свояков Сегодня, 23:28
    Одним словом Украдина! Украдина у Русского Мира! Надо бы вернуть спёртое, а бандерлоги!?
    Вася Свояков
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