Украинский "активист" слил в Сеть информацию об убийцах комбата Гиви

Ровно год назад в результате операции украинских спецслужб был уничтожен Михаил Толстых, кличка "Гиви" - командир батальона наемников "Сомали".



Возмездие настигло Толстых прямо на тщательно охраняемой базе "Сомали" в его рабочем кабинете. Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстреляного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент.

Когда-нибудь об этих событиях будут написаны книги и сняты фильмы, что-то типа "Мюнхена", только куда более драматично и сложно. И об этом узнают как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины. Страницей истории, которой все мы будем гордиться.



А сейчас можно сказать, что "Гиви" был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации.

Операция планировалась и готовилась два года. "Гиви" был последним раскрученным в росСМИ и медийным главарем наемников на оккупированных территориях, который находился на службе. Он предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко.

С тех пор, таких крупных акций возмездия такого значения на оккупированных территориях не совершалось.



Представитель украинского сообщества «активистов» (он же редактор скандально известного ресурса «Цензор») Юрий Бутусов на странице в Фейсбуке фактически слил информацию о том, что к убийству Михаила Толстых (комбата Гиви) причастны украинские спецслужбы. Напомним, что изначально в СБУ и других украинских спецведомствах заявляли, что Михаила Толстых якобы убили «свои».Приводим текст Бутусова в Фейсбуке (орфография, пунктуация и стилистика – украинского «активиста»):Напомним, что Гиви был убит в своём кабинете ровно год назад - 8 февраля 2017 года - в Макеевке, на территории воинской части. Украинские спецслужбы сразу же после гибели Михаила Толстых заявили, что он был убит "представителями своего же формирования" или "российским агентами". Теперь г-н Бутусов расставил точки над i в своём посте в соцсети.