...Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ...

Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, так как у России здесь самая длинная граница с государствами НАТО. Кроме проведения регулярных военных учений, Вооруженные силы России уже десяток лет последовательно укрепляют этот регион как современной военной техникой, так и созданием новых воинских частей и командований. Эта тенденция продолжалась и в 2017 году

В России правит авторитарный режим, который считает наиболее важным политическое доминирование над соседними странами, поэтому Россия и в дальнейшем продолжит применять военные меры оказания давления для устрашения Эстонии, Латвии и Литвы

В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует

При учете военных возможностей России нужно учитывать и слабые стороны ее Вооруженных сил. Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство. Несмотря на то, что из-за экономических трудностей увеличилось число желающих пойти на службу, в последние годы возросла и численность дисциплинарных нарушений, что указывает на их слабую мораль

Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, считает внешняя разведка Эстонии.- говорится в обнародованном в четверг ежегоднике департамента внешней разведки "Эстония в международной среде безопасности".- говорится в отчете. -При этом департамент призывает учитывать и слабые стороны вооруженных сил России.- говорится в докладе департамента.Эстонские разведчики предсказывают, что "при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".