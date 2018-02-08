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Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ
Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, считает внешняя разведка Эстонии.
При этом департамент призывает учитывать и слабые стороны вооруженных сил России.
Эстонские разведчики предсказывают, что "при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".
Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, так как у России здесь самая длинная граница с государствами НАТО. Кроме проведения регулярных военных учений, Вооруженные силы России уже десяток лет последовательно укрепляют этот регион как современной военной техникой, так и созданием новых воинских частей и командований. Эта тенденция продолжалась и в 2017 году- говорится в обнародованном в четверг ежегоднике департамента внешней разведки "Эстония в международной среде безопасности".
В России правит авторитарный режим, который считает наиболее важным политическое доминирование над соседними странами, поэтому Россия и в дальнейшем продолжит применять военные меры оказания давления для устрашения Эстонии, Латвии и Литвы- говорится в отчете. -
В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует
При этом департамент призывает учитывать и слабые стороны вооруженных сил России.
При учете военных возможностей России нужно учитывать и слабые стороны ее Вооруженных сил. Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство. Несмотря на то, что из-за экономических трудностей увеличилось число желающих пойти на службу, в последние годы возросла и численность дисциплинарных нарушений, что указывает на их слабую мораль- говорится в докладе департамента.
Эстонские разведчики предсказывают, что "при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".
Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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