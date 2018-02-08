23:44 08 февраля
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Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ

Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, считает внешняя разведка Эстонии.

Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, так как у России здесь самая длинная граница с государствами НАТО. Кроме проведения регулярных военных учений, Вооруженные силы России уже десяток лет последовательно укрепляют этот регион как современной военной техникой, так и созданием новых воинских частей и командований. Эта тенденция продолжалась и в 2017 году
- говорится в обнародованном в четверг ежегоднике департамента внешней разведки "Эстония в международной среде безопасности".

Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ



В России правит авторитарный режим, который считает наиболее важным политическое доминирование над соседними странами, поэтому Россия и в дальнейшем продолжит применять военные меры оказания давления для устрашения Эстонии, Латвии и Литвы
- говорится в отчете. -
В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует


При этом департамент призывает учитывать и слабые стороны вооруженных сил России.

При учете военных возможностей России нужно учитывать и слабые стороны ее Вооруженных сил. Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство. Несмотря на то, что из-за экономических трудностей увеличилось число желающих пойти на службу, в последние годы возросла и численность дисциплинарных нарушений, что указывает на их слабую мораль
- говорится в докладе департамента.

Эстонские разведчики предсказывают, что "при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".

Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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Комментарии 112

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  1. Сержант71 Сегодня, 17:42
    Как жить-то теперь? wassat Осталось только капитулировать laughing
    Сержант71
    1. 210окв Сегодня, 17:47
      Они правы лишь в одном.Да,желающих увеличилось служить ибо в гражданской сфере работы нет.А все остальное по методичке.
      Цитата: Сержант71
      Как жить-то теперь? wassat Осталось только капитулировать laughing
      210окв
      1. Гигант мысли Сегодня, 17:51
        Какие глубокомысленные выводы сделаны эстонской разведкой, наверно, целое управление разведки сочиняло сей опус.
        Гигант мысли
        1. LSA57 Сегодня, 17:54
          Цитата: Гигант мысли
          наверно, целое управление разведки сочиняло сей опус.

          да, все 5 человек laughing
          LSA57
          1. bulvas Сегодня, 18:10
            Цитата: 210окв
            Они правы лишь в одном.Да,желающих увеличилось служить ибо в гражданской сфере работы нет.


            Это что, тоже выводы эстонской разведки?

            Или талантов ни на что не хватает?
            bulvas
            1. Тралл Сегодня, 18:21
              - говорится в обнародованном в четверг ежегоднике департамента внешней разведки

              На самом деле, это экстренный выпуск. Это эстонское издание является ежевековником laughing
              Тралл
              1. Siegen Сегодня, 18:24
                Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков
                кралась к штабу противника.
                Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень! belay
                Siegen
                1. cniza Сегодня, 20:04
                  Эстонские разведчики предсказывают, что "при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".


                  Ни сесть , ни встать и у них аналитики появились.
                  cniza
                  1. dauria Сегодня, 20:08
                    Ни сесть , ни встать и у них аналитики появились.


                    Да ,наверное, почитывают "Военное обозрение" . И видят вот такую рекламу. laughing
                    dauria
                    1. cniza Сегодня, 20:09
                      Я не знаю , что они видят , но что то курят точно. lol
                      cniza
                      1. bulvas Сегодня, 20:15
                        Цитата: cniza
                        Эстонские разведчики предсказывают, что "при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".


                        Ни сесть , ни встать и у них аналитики появились.


                        Похоже на аналитику примерно, 1998 года
                        Затормозили
                        bulvas
              2. Монос Сегодня, 19:05
                Им по-прежнему присущи небрежность...

                Прочитал я это и у меня сложилось стойкое убеждение, что эстонские "аналитики" допустили ошибку в переводе и трактовке известного выражения " А нас Рать!". Впрочем, это стандартная ошибка всех наполеонов и наполеончиков. Проходят века, а ничего не меняется... winked
                Монос
                1. cniza Сегодня, 20:07
                  Теска ! hi , а им то зачем это надо , скоро их территории останутся без населения.
                  cniza
                  1. Монос Сегодня, 20:37
                    Добрый вечерочек! smile hi
                    Цитата: cniza
                    Теска ! hi , а им то зачем это надо , скоро их территории останутся без населения.

                    Известный хитрый приём: объявить войну и сразу сдаться. laughing
                    Монос
                    1. cniza Сегодня, 21:16
                      Их территория уже сдана США , а народа скоро не останется.
                      cniza
                      1. Подрезчик Сегодня, 21:40
                        "Эстонская разведка"-разве не смешно??? laughing
                        При учете военных возможностей России нужно учитывать и слабые стороны ее Вооруженных сил. Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство. Несмотря на то, что из-за экономических трудностей увеличилось число желающих пойти на службу, в последние годы возросла и численность дисциплинарных нарушений, что указывает на их слабую мораль

                        Пусть хоть один вонючий пример приведут из своей истории, подобный подвигу Романа Филлипова... soldier
                        НЕ НАДО БЫЛО ИХ ОТ НАЦИСТОВ ОСВОБОЖДАТЬ...СГНИЛИ БЫ, НЕДОУМКИ...
                        Подрезчик
            2. Shurik70 Сегодня, 18:24
              Цитата: bulvas

              Это что, тоже выводы эстонской разведки?

              Ну какие ещё эстонцы могут сделать выводы? Всего два: "ДАЙТЕ ДЕНЕГ" и "РУССКИЕ ИДУТ". Ожидаемо laughing Хотя важен только первый из них
              Shurik70
              1. влад66 Сегодня, 19:02
                поэтому Россия и в дальнейшем продолжит применять военные меры оказания давления для устрашения Эстонии, Латвии и Литвы

                Конечно тормоза продолжим оказывать давление. fellow
                влад66
                1. Alex-a832 Сегодня, 23:10
                  Тут всё в точности как по старому анекдоту:
                  Женщина кричит мужчине с балкона:
                  -Мужчина ,я вас боюсь..вы хотите меня изнасиловать !
                  -Как я могу вас изнасиловать, я внизу ,а вы на пятом этаже.
                  -Так я сейчас спущусь....
                  Alex-a832
              2. helmi8 Сегодня, 19:10
                Цитата: Shurik70
                Ну какие ещё эстонцы могут сделать выводы? Всего два: "ДАЙТЕ ДЕНЕГ" и "РУССКИЕ ИДУТ". Ожидаемо Хотя важен только первый из них

                Согласно теории Мюллера (17 мгновений весны), что "запоминается последняя фраза" нужно кричать наооборот - Русские идут! Дайте денег! smile
                helmi8
            3. 210окв Сегодня, 18:28
              Ну,если Вы живёте на другой планете,то для Вас пусть будут выводы эстонской "разведки" yes
              Цитата: bulvas
              Цитата: 210окв
              Они правы лишь в одном.Да,желающих увеличилось служить ибо в гражданской сфере работы нет.


              Это что, тоже выводы эстонской разведки?

              Или талантов ни на что не хватает?
              210окв
            4. Кент0001 Сегодня, 19:37
              Это объективная реальность. И всего-то. Да?
              Кент0001
            5. Пленник Сегодня, 19:50
              Бывает. Хочется что бы и работа не пыльная, и оклад большой, бонусы больше оклада. wink Но что-то нет такой, не предлагают. Вывод- в стране безработица. laughing
              Пленник
          2. Офицер запаса Сегодня, 18:22
            "...что указывает на их слабую мораль..."

            Я просто офигеваю! Столько лет жили с нами в одном государстве, а все никак не доходит - кто такой наш солдат. Эстония есть Эстония...
            Офицер запаса
          3. Соломон Кейн Сегодня, 18:35
            Да порадовали эстонские спецы, в особенности этот....
            Соломон Кейн
            1. Балу Сегодня, 18:44
              Цитата: Соломон Кейн
              Да порадовали эстонские спецы, в особенности этот....

              Он самый главный разведун
              Балу
              1. LSA57 Сегодня, 19:08
                Цитата: Балу
                Он самый главный разведун

                хорошо замаскировался
                LSA57
            2. assa67 Сегодня, 18:49
              Костя,приветствую hi ...славное фото laughing ...тут старая байка вспоминается...едет курок(эстонец)на дрезине...на путях другой стоит..-до таллинна таллеко?....нет,не таллеко,садись.....проходит час,другой....эй,потожти....до таллинна талеко еще???.......-даа,теперь оччен далеко
              assa67
          4. влад66 Сегодня, 18:50
            Цитата: LSA57
            Цитата: Гигант мысли
            наверно, целое управление разведки сочиняло сей опус.

            да, все 5 человек laughing

            И думало пять лет. laughing hi
            влад66
            1. LSA57 Сегодня, 19:10
              Цитата: влад66
              И думало пять лет.

              ....и ещё 5 месяцев, 5 недель, 5 дней, 5 часов. а потом ещё столько же думало, что с этим докладом делать laughing hi
              LSA57
          5. Pirogov Сегодня, 19:27
            Цитата: LSA57
            да, все 5 человек laughing

            Раньше было трое ,увеличили штат . Теперь Эстонию нужно принимать всерьёз.)
            Pirogov
            1. LSA57 Сегодня, 19:39
              Цитата: Pirogov
              Раньше было трое

              это до вступления в нату
              Теперь Эстонию нужно принимать всерьёз.)

              ну если только княжеству Лихтенштейн laughing
              LSA57
          6. Ныробский Сегодня, 22:51
            Цитата: LSA57
            Цитата: Гигант мысли
            наверно, целое управление разведки сочиняло сей опус.

            да, все 5 человек laughing

            Не смейтесь. Всё гораздо серьёзнее, ибо если за пятью эстонцами разведчиками погонишься, ещё и семерых поймаешь. Тут вам не там wink
            Ныробский
            1. LSA57 Сегодня, 22:57
              Цитата: Ныробский
              Всё гораздо серьёзнее, ибо если за пятью эстонцами разведчиками погонишься, ещё и семерых поймаешь.

              belay и куда их складировать? request
              LSA57
        2. volodya Сегодня, 17:57
          Цитата: Гигант мысли
          Какие глубокомысленные выводы сделаны эстонской разведкой, наверно, целое управление разведки сочиняло сей опус.

          Трясутся от страха, а всё-равно свою линию гнут! А то хозяин рассердится!
          volodya
      2. san4es Сегодня, 17:54
        Цитата: 210окв
        Они правы лишь в одном.Да,желающих увеличилось служить ибо в гражданской сфере работы нет.,
        hi
        laughing
        san4es
      3. Logall Сегодня, 17:54
        Россия и в дальнейшем продолжит применять военные меры оказания давления для устрашения Эстонии, Латвии и Литвы

        Ребята, можно успокоиться, раз они такую чушь пишут Значит уже обделались со страху!
        Logall
        1. Siegen Сегодня, 18:26
          Над городом уже третий день висели эстонские парашютисты request
          Siegen
    2. dorz Сегодня, 17:50
      Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение

      Но не имеет никакого экономического интереса для Запада. Если случится военное противостояние, Прибалтикой пожертвуют, как пешкой.
      dorz
      1. LSA57 Сегодня, 17:55
        Цитата: dorz
        Прибалтикой пожертвуют, как пешкой.

        коей она и была всю свою историю
        LSA57
        1. allaykbar Сегодня, 17:58
          Думал прочту сейчас про Грачёва или Сердюкова. Там у них как раз по времени плюс минус такой лаг

          при углублении экономических трудностей и вызванных этим сокращениями, а также из-за инфляции в Вооруженных силах усилятся эти проблемы и напряженность в ближайшем будущем возрастет еще сильнее".


          на сколько я знаю Стропорез, Стас1234, Мустери, Гардамир и Сварог (который недавно зарегистрировался) уже не служат в армии (хотя уверен только в Стропорезе, что он служил из этой компании). А эти проблемы социальной напряженности как раз сильно бьют именно по этим мужчинам, а не по военнослужащим.

          А Широков вообще от армии бегал - так что главные оппозиционеры у нас на форуме ВО, а не в армии.

          Максимум будет напряжение связанное с деньгами при мобилизации этих ребят в ряды нашей армии. Они начнут рассказывать про виолончели, про едро и про миллиарды Путина и что воевать они за Путина, Сечина и его друзей не будут wassat

          За армию в плане выполнения приказов Верховного - я не сомневаюсь.
          allaykbar
          1. Doliva63 Сегодня, 19:28
            Это к чему было?
            Doliva63
            1. allaykbar Сегодня, 19:29
              к тому что эстонцы опять что-то не так поняли в русской душе и попали впросак со своим анализом.

              Социальную напряженность подтягивать к армии - которой "режЫм" сделал достойную зарплату, жилищные условия и достойную службу (в плане корабли ходят в походы, летчики делают налет, ГСМ выделяется и даже стреляют на полигоне не по 3 патрона, как раньше) - надо быть альтернативно одаренным

              Или они опоздали с публикацией статьи, которая была написана в 99-2005 году - хз. Что кстати вполне может быть.

              allaykbar
    3. Геркулесыч Сегодня, 18:15
      Сержант 71-у нас есть шанс уцелеть, если сегодня же войдем в виде провинции в состав эстонии! wassat
      Геркулесыч
    4. ПалБор Сегодня, 18:19
      Да-а,Верещагин не дожил.Картина "Керсти Кальюлайд ожидает делегацию бояр с ключами от Москвы".
      ПалБор
    5. Отец солдата Сегодня, 18:19
      Эстонская разведка звучит как спецназ из Антарктиды.
      Отец солдата
    6. To be or not to be Сегодня, 19:02
      "Отчёт о внешней торговле между Россией и Эстонией в 2016 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, динамика.
      Товарооборот России с Эстонией

      В 2016 году товарооборот России с Эстонией составил 2 678 593 798 долл. США, уменьшившись на 0,31% (8 329 063 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
      Экспорт России в Эстонию в 2016 году составил 2 041 604 490 долл. США, уменьшившись на 6,18% (134 504 347 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
      Импорт России из Эстонии в 2016 году составил 636 989 308 долл. США, увеличившись на 24,70% (126 175 284 долл. США) по сравнению с 2015 годом.
      Сальдо торгового баланса России с Эстонией в 2016 году сложилось положительное в размере 1 404 615 182 долл. США. По сравнению с 2015 годом положительное сальдо уменьшилось на 15,65% (260 679 631 долл. США).
      Доля Эстонии во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила 0,5727% против 0,5106% в 2015 году. По доле в российском товарообороте в 2016 году Эстония заняла 36 место (в 2015 году – 37 место).
      Доля Эстонии в экспорте России в 2016 году составила 0,7151% против 0,6333% в 2015 году. По доле в российском экспорте в 2016 году Эстония заняла 31 место (в 2015 году – 33 место).
      Доля Эстонии в импорте России в 2016 году составила 0,3495% против 0,2796% в 2015 году. По доле в российском импорте в 2016 году Эстония заняла 45 место (в 2015 году – 50 место)."
      http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017
      -02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-estoniey-v-2016-g/
      To be or not to be
    7. seregatara1969 Сегодня, 19:08
      а кому сдаваться будем?
      seregatara1969
      1. allaykbar Сегодня, 19:21
        военкомату. вариантов больше нет.

        остальные пустят нас на абажуры, в военкомате хоть сапоги дадут и направление за автоматом wassat
        allaykbar
  2. Андрей К Сегодня, 17:43
    ...Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ...

    Одной фразой скрасили вечер laughing
    Внешняя разведка Эстонии:
    ...Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение...

    Ну а как жешь так жешь, вот и смысл существования "эстонской разведки" оправдался lol
    ...В России правит авторитарный режим...

    Это наверное "эстонская киберразведка" выяснила. Ужасть, спасайся кто может lol
    ...российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует...

    Этот абзац составляли анАлитеГи "эстонской разведки" belay
    ... присущи небрежность, коррупция и воровство....
    ...увеличилось число желающих пойти на службу...
    ...что указывает на их слабую мораль...

    Завидуют, поворовать желают и морально разложиться laughing
    Андрей К
    1. Chertt Сегодня, 17:45
      Цитата: Андрей К
      Одной фразой скрасили вечер

      А теперь, уважаемые читатели, на ВО страничка юмора wink
      Chertt
      1. LSA57 Сегодня, 17:57
        Цитата: Chertt
        А теперь, уважаемые читатели, на ВО страничка юмора

        давно пора такую завести. одна уркаина не даст страничке пустовать laughing и ведь была такая "Солдатские байки", куда делась...? печалька...
        LSA57
    2. san4es Сегодня, 17:46
      Цитата: Андрей К
      Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ

      Одной фразой скрасили вечер laughing

      san4es
  3. Мар.Тира Сегодня, 17:44
    Один "коллективный" орган Европы уже нападал на СССР в 1941 году.Чем закончилось,они знают.
    Мар.Тира
    1. LSA57 Сегодня, 17:59
      Цитата: Мар.Тира
      Один "коллективный" орган Европы уже нападал на СССР в 1941 году

      в 1812 году не менее коллективный laughing кончилось тем же
      LSA57
      1. volodya Сегодня, 18:07
        Цитата: LSA57
        Цитата: Мар.Тира
        Один "коллективный" орган Европы уже нападал на СССР в 1941 году

        в 1812 году не менее коллективный laughing кончилось тем же

        Ребята хватит наступать на грабли!
        volodya
        1. LSA57 Сегодня, 19:16
          Цитата: volodya
          Ребята хватит наступать на грабли!

          извините, не по адресу, я ваще в стороне laughing
          LSA57
          1. volodya Сегодня, 19:28
            Цитата: LSA57
            извините, не по адресу, я ваще в стороне

            Это для прибалтов!
            volodya
            1. LSA57 Сегодня, 19:41
              Цитата: volodya
              Это для прибалтов!

              тогда второй топор привяжите lol
              LSA57
  4. _Ugene_ Сегодня, 17:45
    нужно учитывать и слабые стороны ее Вооруженных сил. Им по-прежнему присущи небрежность, коррупция и воровство
    и как они собираются использовать эти слабые стороны?
    _Ugene_
    1. LSA57 Сегодня, 17:59
      Цитата: _Ugene_
      и как они собираются использовать эти слабые стороны?

      рассчитывать в какую сторону бежать и где прятаться
      LSA57
  5. Дормидонт Сегодня, 17:47
    Узнали, что конюхи некачественно перековывали лошадей?
    Дормидонт
  6. Теренин Сегодня, 17:47
    Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ... судя по фото всё это она выявила при помощи бинокля. yes
    Теренин
    1. Дормидонт Сегодня, 17:48
      вот только заглушки снять забыли
      Дормидонт
      1. Теренин Сегодня, 17:53
        Не забыли, просто им с открытыми страшно belay
        Теренин
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:54
        Это не бенокль, а сдвоенный калейдоскоп!
        Геркулесыч
    2. Nimitz Сегодня, 20:14
      Цитата: Дормидонт
      вот только заглушки снять забыли

      Попробовал увеличить фото приложенное к статье , там в нижнем правом углу надпись. И первое слово - Kurdistan. Хотя может быть мне показалось , фото больно уж низкого разрешения.
      Nimitz
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:53
    Через нашу границу их улитки организавали контробандный канал поставки ракушек в Россию! wassat А мы его профукали wassat , а улитки доложили "куда надо " , и понеслось! wassat
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 18:07
      Цитата: Геркулесыч
      ... "куда надо " , и понеслось! wassat
      fellow
      san4es
      1. Монархист Сегодня, 20:30
        San4ec, Вы напомнили бородатый анекдот про Чапаева и Пробку: белые напали,а е тел залезли в шкуру коровы. Петька шипит:" Василь Иваныч, белые помои несет мне", а тот говорит" терпи Петька: главное себя не выдать" Петька ржет:" Василь Иваныч, белые быка к тебе ведут, терпи,чтоб себя не выдать"
        Монархист
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 17:53
    "Эстония в международной среде безопасности".
    Смеялся , а ещё говорят юмор у прибалтов несмешной smile
    В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует
    Да уж - это будет пурген так пурген для Балтии
    что указывает на их слабую мораль
    Ну до стойкости духа прибалтийских нибелунгов нам далече , а уж их моральные устои....
    Регион Балтийского моря имеет для России первостепенное военное значение, так как у России здесь самая длинная граница с государствами НАТО. Кроме проведения регулярных военных учений, Вооруженные силы России уже десяток лет последовательно укрепляют этот регион как современной военной техникой, так и созданием новых воинских частей и командований.
    А Прибалтика первая цель для русской орды . Защищайте нас сильней ! защищайте нас всегда ! Защищайте нас везде !....... lol
    КВУ-НСвД
  9. Shelest2000 Сегодня, 17:55
    Эстонские разведчики

    Достойно стать мемом,как и
    Британские ученые
    wassat
    Shelest2000
  10. pepel Сегодня, 17:55
    ТУПОСТЬ прибалтов безгранична. wassat
    pepel
    1. Siegen Сегодня, 19:41
      ТУПОСТЬ прибалтов безгранична

      Ну почему же. У них есть конкуренты.
      Задорнов о них говорил. Они ещё тупее... fool
      Siegen
  11. ded100 Сегодня, 17:59
    Авторитарный режим, который считает наиболее важным политическое доминирование над соседними странами, это про америку так что эстонцы попутали все как всегда! wassat
    ded100
  12. bogart047 Сегодня, 18:05
    ну прямо хотят они, чтоб их изнас... завоевали обратно
    bogart047
  13. Теренин Сегодня, 18:08
    Хоть к вечеру рассмешили про эстонских военных.
    Пытаясь хоть кого-то победить, США приняли решение - объявить войну Эстонии. Эстонцы вышли на митинг в поддержку действий США. laughing
    Теренин
  14. muhomor Сегодня, 18:11
    Опасно! Почти то же самое было доложено президенту Грузии в июле 2008.Правда было добавление, что офицерство погрязло в пьянстве, а л.с. в дедовщине.
    muhomor
  15. Не либероид Русский Сегодня, 18:15
    как они задолбали, микробы эти... страну как глобусе только под лупой увидешь, ресурсов ноль, народ как трудовой ресурс одни пенсионеры, но так и хотят, прям мечтают чтоб их завоевали... на содержание взяли
    Не либероид Русский
    1. Siegen Сегодня, 19:28
      Черви могут бесплатно ползать в метро,
      потому что они авторы концепции no
      Siegen
  16. уже москвич Сегодня, 18:17
    Вот же собаки бешеные... Давно пора на границе с этими проебалтами устроить свалку ядерных отходов... А то не понятно откуда такие мутанты рядом с нами взялись...
    уже москвич
  17. Tektor Сегодня, 18:23
    ...писали робкие эсстонцы.
    Tektor
    1. Siegen Сегодня, 19:27
      Очень трудно всю жизнь ползать с высоко поднятой головой good
      Siegen
  18. лысова Сегодня, 18:24
    Чётко сработали. Разведка не дремлет, а вот зачем кричать во всеуслышание, теперь слабую сторону исправим, останутся сильные стороны. winked
    лысова
  19. Siegen Сегодня, 18:31
    Рождённый ползать - в разведке пригодится soldier
    Siegen
    1. helmi8 Сегодня, 19:19
      Цитата: Siegen
      Рождённый ползать - в разведке пригодится

      Для них правильней будет так: Рожденный ползать - все время грязный! yes
      helmi8
      1. Siegen Сегодня, 19:31
        Тяжела доля тех, кто рождён ползать. Мало того что им порой приходится ползать
        по снегу и грязи, так ещё постоянно на головы гадят те,
        кто рождён летать belay
        Siegen
  20. FalconD Сегодня, 18:33
    Стараясь не шуметь, рота эстонских разведчиков кралась к штабу противника. — Посмотреть на это приходили жители всех окрестных деревень!)))) ©
    FalconD
  21. FalconD Сегодня, 18:37
    За что был уволен эстонский разведчик Раадик? — Да за то, что, добравшись до центрального компьютера в Москве и увидев на мониторе совершенно секретные сведения, он украл только монитор.)))©
    FalconD
  22. Доктор Зло Сегодня, 18:37
    Цитата: Теренин
    Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ... судя по фото всё это она выявила при помощи бинокля. yes

    Точно. Англичанин, что на фото, всё им рассказал.
    Доктор Зло
  23. polkovnik manuch Сегодня, 18:46
    Прибалтийские пацаны ,- не парьтесь , никто на Вас нападать не будет , Вы как тот неуловимый Джон из известного анекдота , которого никто поймать не не может из-за тог ,что он никому не нужен. За счет России Вы хоть жили по человечески , а теперь все больше гастарбайтерми по Европе шаритесь.
    polkovnik manuch
  24. NF68 Сегодня, 18:48
    У эстонской армии даже разведка имеется? Значит всё пропало и помощи российской армии просить не у кого. Эстонцы её шпротами забросают.
    NF68
  25. Балу Сегодня, 18:48
    Объявляю благодарность эстонской разведке за доклад. Давно так не смеялся, аж до колик в животе.
    Спасибо пацаны, подняли настроение. drinks
    Балу
  26. Evgenijus Сегодня, 18:55
    О, да ... Эстонская разведка ...
    Evgenijus
  27. Lesorub Сегодня, 19:08
    В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует

    В условиях боевых действий - Эстония уже совершила стратегическую ошибку - и недопонимание того факта, что данная страна будет уничтожена в первые часы боестолкновения ))) (сидеть бы молча и не дразнить большого соседа) !
    Lesorub
  28. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:11
    Ну,с таким биноклем,как на фото, оно конечно...
    Сибирский цирюльник
  29. танк66 Сегодня, 19:12
    Плятт.Как бы их департамент в наши выыборы не вмешаался
    танк66
    1. Балу Сегодня, 19:52
      Цитата: танк66
      Плятт.Как бы их департамент в наши выыборы не вмешаался

      МадамД2 застряла в Америке. Эстонская разведка похитила и вербует? belay
      Балу
  30. Александр Свистоплясов Сегодня, 20:03

    28 стран НАТО пытаются убедить себя, что одна страна Россия их слабее.
    Александр Свистоплясов
  31. Esoteric Сегодня, 20:12
    Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ

    Слабые стороны ВС РФ - великодушие и милость к поверженным... soldier
    Esoteric
  32. Симон Сегодня, 20:14
    Цитата: Сержант71
    Как жить-то теперь? wassat Осталось только капитулировать laughing

    Подожди, белый флаг только сошью! wassat
    Симон
  33. Proton Сегодня, 20:15
    Это они сводку из 1918 го что ли взяли? laughing
    Proton
  34. Симон Сегодня, 20:17
    Цитата: Lesorub
    В условиях свойственной авторитарному режиму искаженной картины опасности нельзя полностью исключать, что российские власти совершат стратегический неверный расчет и решат, что коллективная защита НАТО не действует

    В условиях боевых действий - Эстония уже совершила стратегическую ошибку - и недопонимание того факта, что данная страна будет уничтожена в первые часы боестолкновения ))) (сидеть бы молча и не дразнить большого соседа) !

    Ага, и НОТО им не поможет! fool
    Симон
  35. Симон Сегодня, 20:19
    Цитата: Evgenijus
    О, да ... Эстонская разведка ...

    Это, что, как "Армянское радио!" belay laughing
    Симон
  36. Монархист Сегодня, 20:19
    В определенном смысле они правы: " дедовщина" хищения и взяточничество- это больное место.
    От ребят слышал,что в армии ходила шутка: модельер Зайцев разработал для замполита форму с подушкой,чтоб спать удобно на собрании,а прапорщики латунный погон,чтоб вещьмишком с крупным не мыть погон
    Монархист
  37. внутренний враг Сегодня, 20:19
    А чего исторически все верно эсты написали
    внутренний враг
  38. Монархист Сегодня, 20:21
    Цитата: Сержант71
    Как жить-то теперь? wassat Осталось только капитулировать laughing

    Эстонцам капитулировать или нам?
    Монархист
  39. Антисовок 3 Сегодня, 20:26
    Эстонская разведка выявила слабые стороны ВС РФ ... 1998 года. Эстонская разведка она такая.. неторопливая.
    Антисовок 3
  40. Тополь М Сегодня, 20:48
    Третий день кружатся над городом эстонские парашютисты
    Тополь М
  41. Albatroz Сегодня, 21:06
    Информация не устарела? ))
    Если даже эстонские парашютисты висят трое суток над городом)))
    Albatroz
  42. Ехникнер Сегодня, 21:26
    -Сержант,это что за единичный хлопок через каждые 5 минут слышится?
    -Товарищ капитан,это бьёт очередью эстонский пулемёт.
    Ехникнер
  43. тагил Сегодня, 23:13
    Мне вот просто интересно, эти аналитики действительно представляют эту искаженную информацию своим потребителям или это успокоительная "таблетка" для своего народа? Если они так думают, то я не представляю какая у них разведка. В случаи войны им конец. Этих мудаков в погонах надо ставить к стенке за такую работу.
    тагил
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