Виллер-Котре. Часть 4

14-я пехотная дивизия получила приказ занять занять мосты через Эн и подготовить их к взрыву.В это время командование 241-й пехотной дивизии усиливало слабый гарнизон позиции у Вобюена – были выдвинуты 3 сводные роты из обозников (каждая силой около 40 штыков), остатки 2-го и 3-го батальонов 24-го пехотного полка, ударная команда (120 штыков) и учебная пулеметная команда (160 штыков и 6 пулеметов) дивизии, а также 373-я саперная рота.На позиции у Вобюена собрались и отдельные группы бойцов из остатков баварских 22-го пехотного и 13-го резервного пехотного полков, а в тыл позиции вышли обе саперные роты 11-й баварской пехотной дивизии.По приказу командира оперативной группы (корпуса) все расположенные на позиции части должны были подчиняться командиру 34-й пехотной дивизии, однако в силу сложившейся обстановки командиры 241-й и 11-й баварской дивизий или командиры их бригад должны были отдавать распоряжения своим частям, сражавшимся на этой позиции. Поэтому командование группы (корпуса) сочло необходимым сохранить командование комдивов в полосах своих дивизий. Из строевых частей в распоряжении командира 34-й пехотной дивизии остались только 67-й пехотный полк и минометная рота дивизии.Когда Саконенская позиция была потеряна и французы вышли на хребет, 472-му и 473-му полкам грозила опасность трехстороннего охвата и уничтожения. О контратаке с позиции у Вобюена не могло быть и речи - для этого не хватало сил. Поэтому генерал Фортмюллер решил, пока еще не поздно, отвести оба полка на линию Помьё, Мерсен-э-Во.Командира 53-й резервной дивизии просили сильным огнем по высотам между Анблени и оврагом Пернан, а также по району фермы Ле-Муаниль облегчить для 472-го и 473-го полков отрыв от противника.Небольшие арьергарды с автоматическими винтовками прикрывали отход. Минометы были уничтожены, пулеметы вынесены, а два орудия 2-й батареи 48-го полевого артполка, применяемые в качестве противотанковых орудий, выведены из строя. Огневая завеса для прикрытия отходившей пехоты была искусно и с успехом осуществлена батареями 53-й резервной и 14-й пехотной дивизий, а также 3-й батареей 48-го полевого артполка.Взяв Саконенскую позицию, французы на фронте 241-й пехотной дивизии наступали нерешительно и неуверенно. Они вышли на восточный скат оврага, но к атаке позиции у Вобюена не приступали.На фронте 11-й баварской пехотной дивизии французы заметно усилились: можно было видеть, как многочисленные танки съезжают в овраг Саконен, к западу от оврага артиллерия занимала позиции южнее Сент-Аман, а в овраге Саконен была замечена конница.Бои в группе Ваттера продолжались до вечера. Последняя атака на этом участке была предпринята французами между 19 и 20 часами - и отбита немцами.Командование группы (корпуса) приказало удерживать линию Мерсен-Э-Во, высота к востоку от Шодена (т. е. позицию Вобюен) и спешно оборудовать тыловые позиции на рубежах: Оли, западная окраина Суассона, Беле, Нуайон, а также вдоль р. Эн.В соответствии с приказом командующего армией, между корпусами Войны и Штаабса была образована группа во главе с командованием 38-го резервного корпуса, которое должно было принять руководство над 53-й резервной, 14-й и 211-й пехотными дивизиями и всеми войсками, расположенными в полосах этих дивизий.В первый день французского наступления артиллерийский огонь был открыт сразу на всем фронте группы Ваттера - в 5 часов 30 минут. Огонь был направлен главным образом по передовым стрелковым позициям и районам сосредоточения пехоты, батареям, тылам и коммуникациям. Некоторые участки позиций, командные и наблюдательные пункты были сильно задымлены. Французы и здесь полностью отказались от планомерного подавления германской артиллерии до начала пехотной атаки, но на отдельных участках (например в полосе 14-й резервной дивизии) открыли огонь во время атаки. Очень скоро все линии связи были прерваны; телефонная и светосигнальная связь полностью прекратилась; радио и телеграф работали лишь кое-где и с перебоями.В полосе 42-й пехотной дивизии немедленно после открытия огня французской артиллерией началась германская артиллерийская контрподготовка - перешедшая по сигналу ракетами в заградительный огонь. Французскую пехотную атаку сопровождало большое количество танков. На правом фланге батальоны первой и второй линий 131-го пехотного полка были почти полностью уничтожены, и их остатки некоторое время продержались на позиции прикрытия артиллерии. Батальон резерва около 8 часов 20 минут к западу от позиции у Миси наткнулся на наступающих, который уже заняли Миси. Батальону не удалось перейти в контратаку - а пришлось ограничиться попыткой задержать французов.Последние прорвались в полосах 11-й баварской и 14-й резервной дивизий, а затем, свернув с севера против 131-го пехотного полка, а с юга против 138-го пехотного полка, охватили и смяли фланги 42-й пехотной дивизии.На участке 17-го полка велась ожесточенная борьба, но к 6 часам 40 минутам четыре роты батальона первой линии и две передовые роты батальона второй линии были уничтожены. Батальон резерва опоздал, и германская контратака была сорвана.138-й пехотный полк также энергично оборонялся. Около 5 часов 55 минут французы ворвались в линию главного сопротивления, но через несколько минут началась контратака двух рот батальона второй линии.Артиллерия 42-й дивизии некоторое время вела заградительный огонь. Когда танки и стрелковые цепи наступающих подошли к некоторым батареям, последние мужественно и в большинстве случаев весьма успешно отбивались. Орудия выкатывались из орудийных окопов и поражали танки и пехоту огнем прямой наводкой. Но танки были плохо видны среди высокой растительности, и в большинстве случаев успевали подойти вплотную к батареям - прежде чем те открывали огонь.Тем не менее, батареи захватывались французами, и лишь некоторым орудийным расчетам удалось, приведя орудия в негодность, уйти в тыл. В 8 часов 30 минут вся артиллерия, расположенная к западу от позиции у Миси и Шодена, была потеряна.На этой позиции в полосе 42-й пехотной дивизии французам было оказано первое планомерное и сильное сопротивление. До 9 часов 15 минут удалось отразить несколько атак, поддержанных сильной артиллерией и большим количеством танков. В 8 часов 30 минут командование группы Ваттера передало в распоряжение 42-й дивизии 109-й лейб-гренадерский полк 28-й пехотной дивизии.В полосе 14-й резервной дивизии атакующие следовали тремя цепями на дистанциях в 80 м за огневым валом. Атака через ферму Верт-Фей была поддержана танками. Здесь атаковали американцы, тогда как в центре и на левом фланге дивизии наступали французы, усиленные сенегальскими батальонами. Борьба с германскими войсками, занимавшими позиции в долине р. Савьер, велась преимущественно с помощью огня артиллерии. Поэтому оборонявшиеся там батальоны 159-го пехотного полка продержались сравнительно долго - и этот участок был захвачен союзниками позднее и путем охвата.Германский заградительный огонь был открыт в 5 часов 34 минуты.Сильное сопротивление оказал 219-й пехотный полк, расположенный на правом фланге дивизии. Здесь роты батальона второй линии, усиленные частью батальона резерва, перешли в контратаку. Огонь германских пулеметов нанес атакующим большие потери.На участке 218-го резервного пехотного полка атака развивалась неожиданно быстро и привела к полному прорыву германской обороны. Как батальон первой линии, так и оба батальона второй линии были опрокинуты первым же натиском. Батальон полкового резерва контратакой оттеснил наступавших, а затем отбил семь или восемь атак. Но после полудня стойко державшиеся роты были вынуждены сложить оружие.159-й пехотный полк, оборонявший долину р. Савьер, не был сразу атакован с фронта - но вскоре двум его батальонам, расположенным в первой линии, пришлось отбиваться от атак справа и слева. Значительная его часть почти целиком была уничтожена.На участке левофлангового полка - 53-го резервного пехотного – также наступление союзников шло быстрым темпом. Уже в 6 часов немцы потеряли первую линию – из батальона первой линии только 1 офицеру, 4 унтер-офицерам и 6 рядовым, из которых некоторые были тяжело ранены, удалось уйти на участок соседнего полка. Контратака, предпринятая батальоном второй линии, не удалась - весь этот район находился под очень сильным артиллерийским огнем. Затем батальон в течение некоторого времени вел бой к западу от позиции у Вьерзи. Но в конце концов и этот батальон был уничтожен - остатки отошли на позицию у Вьерзи.Артиллерия 14-й резервной дивизии, стоявшая к западу от позиции у Вьерзи, продолжала вести «ближний заградительный огонь» - до тех пор, пока перед ней не открылись новые цели, которые она стала поражать прямой наводкой. Все батареи были вскоре обойдены и, понеся большие потери, вынуждены сдать свои позиции. Так как союзники продвигались очень быстро, ни одна батарея не смогла перейти на новую огневую позицию в тылу. Вплоть до своей гибели батареи действовали энергично, выпустив почти 1000 снарядов.Т. о., и в полосе 14-й резервной дивизии было потеряно почти все пространство к западу от позиции у Вьерзи. Теперь на позицию у Вьерзи отошли остатки батальонов первой и второй линий, и там уже были расположены резервные батальоны 219-го и 218-го резервных и 159-го пехотного полков. На самой позиции у Вьерзи имелся постоянный гарнизон, состоявший из 3-й и 4-й рот ландштурма Гельдерна и частей 41-го отдельного пулеметного батальона. Для усиления этого гарнизона прибыли саперные роты 14-й и 47-й резервных дивизий.В полосе 115-й пехотной дивизии атака началась позднее, в 6 часов. Первая атака была отбита повсюду, за исключением дороги Кореи, Луатр - где союзникам удалось вклиниться в расположение правофлангового батальона 40-го резервного пехотного полка. Но полку, усиленному первым батальоном 171-го пехотного полка, удалось отбиться. В этих боях было пленено 25 французов из состава 42-го, 167-го, 2-го сводного полков и 75-го сенегальского стрелкового батальона.Но прорыв французов в полосах соседних дивизии дал себя почувствовать очень скоро. К 7 часам большая часть батальонов первой и второй линий 34-го фузилерного полна, ведших бой на правом фланге, и 229-я саперная рота, расположенная на позиции прикрытия артиллерии к западу от Виллер-Элон, были охвачены с севера и уничтожены. Значительная часть 3-го батальона 34-го полка, которая постепенно была окружена, продержалась до вечера. Остатки этого батальона вместе с 1-м батальоном 34-го полка еще некоторое время вели бой около Виллер-Элона и в самой деревне, а затем отошли на позицию у Молуа. Некоторые подразделения 1-го батальона 34-го полка продержались на ферме Монтранбеф до 20 июля. Расположенная в этом районе артиллерийская группа из трех легких полевых и двух гаубичных батарей была захвачена французами после ожесточенного рукопашного боя.Одновременно нарастала угроза и с юга. Там, в полосе соседней дивизии, французы захватили Ансьенвиль и около 7 часов сильными ударными отрядами атаковали левый фланг 115-й пехотной дивизии. Вследствие задымления долины к северу от Ансьенвиля германские роты, занятые отражением лобовых атак, недостаточно своевременно заметили обходное движение, угрожавшее их левому флангу, и обе левофланговые роты 171-го пехотного полка были охвачены с тыла и после продолжительного боя уничтожены.Одновременно французы провели атаку от фермы Лионвиль в северном направлении - на короткое время ворвавшись на огневую позицию 6-й батареи 28-го полевого артполка. Около 9 часов, после введения в дело последних резервов 171-го пехотного полка, фронт здесь стабилизировался.До 9 часов наступило некоторое затишье и на правом фланге 115-й пехотной дивизии.В то время еще казалось возможным задержать наступление союзников на позиции Шоден, Вьерзи, Молуа. Около 8 часов 30 минут был отдан соответствующий приказ командира корпуса.К 9 часам 30 минутам союзникам удалось путем охвата и удара во фланг, при массовом использовании танков, овладеть Шоденской позицией. В то время как на правом фланге дивизии 131-й пехотный полк еще удерживал позицию у Миси, 18-му и 138-му полкам пришлось отойти на линию, тянувшуюся от этой высоты до западного края оврага Шазель. Из двух подошедших батальонов 109-го гренадерского полка 1-й был поставлен между 131-м и 17-м полками, а 2-й - южнее 138-го пехотного полка.Французы пытались продвинуться из Шодена в восточном направлении - причем пехота снова поддерживались большим количеством танков. Но атака была отбита – прежде всего огнем батареи 14-го полевого артполка, приданной 109-му гренадерскому полку в качестве батареи сопровождения.Тем временем на участке 131-го пехотного полка оказались подразделения 146-го полка 34-й пехотной дивизии, действовавшей в полосе группы (корпуса) Штаабса. Так как командир 131-го полка и командовавший 17-м пехотным полком были убиты, то для более четкой организации управления пехота в полосе 42-й пехотной дивизии была перераспределена на три участка: «северный», «центральный» и «южный».На позиции у Вьерзи 16-й резервный полк успел развернуться на северном окате лощины к востоку от Вьерзи фронтом на юго-запад, как союзники при поддержке танков начали наступление. Перед правым флангом батальона были замечены американцы, а перед левым - французы.В бою принял также участие 40-й фузилерный полк. Несмотря на сильнейший огонь артиллерии, полку удалось в последнюю минуту выйти на высоты к западу от линии Шазель, Лешель, прежде чем их успели занять союзники. Деятельное участие в обороне принимала батарея сопровождения (3-я батарея 14-го полевого артполка).Союзники, понесшие большие потери, начали окапываться.В отражении атак с большим успехом принимали участие оба противотанковых взвода 2-й батареи 14-го резервного полевого артполка - отдельные танки, прорвавшиеся у шоссе Шоден, Друази и продвинувшиеся в Шазельскую долину, были частично расстреляны, частично вынуждены повернуть обратно.Немцы начали приводить свои части в порядок. Деревня Вьерзи находилась в основном еще в германских руках; железнодорожная станция оборонялась пулеметным гнездом 41-го отдельного пулеметного батальона.В 8 часов началась атака союзников к югу от Вьерзи - через низину р. Савьер. Несмотря на ожесточенное сопротивление гарнизона, состоявшего из подразделений 159-го пехотного и 53-го резервного пехотного полков (из-за высоких хлебов стрелки стреляли с руки - стоя), союзникам удалось продвинуться.14-я резервная дивизия разбила свой фронт на два бригадных участка: северный участок получила 27-я резервная пехотная бригада, которая была передана из 47-й резервной дивизии в 14-ю резервную дивизию; на южный участок была назначена 94-я резервная пехотная бригада. В дивизионный резерв вошли 2-й батальон 40-го полка и группа из минометной роты дивизии и бойцов, отбившихся от своих частей.