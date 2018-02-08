Декоммунизация на Украине ушла под землю...

А почему в таком случае до сих пор не переименовали самого князя Владимира, ведь у него такое же имя как...

Киевский горсовет продолжит «героический» путь так называемой декоммунизации и десоветизации. При этом в ряде случаев власти Киева сами толком не могут объяснить целесообразность того или иного переименования, и как иное прежнее название вообще связано с понятием коммунизма. Речь, в частности, идёт о сегодняшнем решении депутатов Киевского городского совета, принявших решение о переименование станции метро «Петровка».Украинские СМИ сообщили о том, что с сегодняшнего дня станция «Петровка» Киевского метрополитена будет именоваться «Почайна». За такое переименование высказались 70 депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 61 голос.Переименование решили произвести после анализа результатов голосования на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, голосование проводилось весной прошлого года, и участие в нём приняли 1942 человека. 73% высказались за переименование. Остальные так и не поняли, что «не так» с названием «Петровка» у кого именно в КГГА оно вызывает «странные ассоциации».В КГГА заявили, что станция названа в честь советского партдеятеля Григория Петровского, а Почайна – это река, в водах которой, как утверждают нынешние укроисторики, князь Владимир крестил первых киевских христиан.Как иронизируют в украинском сегменте соцсетей:Кстати, Википедия уже успела среагировать на решение киевских депутатов по поводу "Петровки"-"Почайны", судя по всему, держа руку на пульсе украинской "декоммунизации".Помимо этого решения в Киевском горсовете решили за одно переименовать и целую ветку поземки. Теперь вместо Куреневско-Красноармейской на карте Киевского метрополитена появится названием Оболонско-Теремковская. Но если декоммунизируют названия станций и веток метро, то не пора ли майданным элитам засыпать и сам Киевский метрополитен, ведь его основное строительство велось именно в советское время?..