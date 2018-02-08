23:43 08 февраля
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Декоммунизация на Украине ушла под землю...

Киевский горсовет продолжит «героический» путь так называемой декоммунизации и десоветизации. При этом в ряде случаев власти Киева сами толком не могут объяснить целесообразность того или иного переименования, и как иное прежнее название вообще связано с понятием коммунизма. Речь, в частности, идёт о сегодняшнем решении депутатов Киевского городского совета, принявших решение о переименование станции метро «Петровка».

Украинские СМИ сообщили о том, что с сегодняшнего дня станция «Петровка» Киевского метрополитена будет именоваться «Почайна». За такое переименование высказались 70 депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 61 голос.

Переименование решили произвести после анализа результатов голосования на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА). Так, голосование проводилось весной прошлого года, и участие в нём приняли 1942 человека. 73% высказались за переименование. Остальные так и не поняли, что «не так» с названием «Петровка» у кого именно в КГГА оно вызывает «странные ассоциации».


В КГГА заявили, что станция названа в честь советского партдеятеля Григория Петровского, а Почайна – это река, в водах которой, как утверждают нынешние укроисторики, князь Владимир крестил первых киевских христиан.

Как иронизируют в украинском сегменте соцсетей:
А почему в таком случае до сих пор не переименовали самого князя Владимира, ведь у него такое же имя как...


Кстати, Википедия уже успела среагировать на решение киевских депутатов по поводу "Петровки"-"Почайны", судя по всему, держа руку на пульсе украинской "декоммунизации".

Декоммунизация на Украине ушла под землю...


Помимо этого решения в Киевском горсовете решили за одно переименовать и целую ветку поземки. Теперь вместо Куреневско-Красноармейской на карте Киевского метрополитена появится названием Оболонско-Теремковская. Но если декоммунизируют названия станций и веток метро, то не пора ли майданным элитам засыпать и сам Киевский метрополитен, ведь его основное строительство велось именно в советское время?..

Использованы фотографии: Википедия
21

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Комментарии 65

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  1. 210окв Сегодня, 18:30
    Ну действуют они точно так же как и наши либерасты при ЕБНе..
    210окв
    1. Shurik70 Сегодня, 18:37
      не пора ли майданным элитам засыпать и сам Киевский метрополитен

      Поддерживаю !!! Это будет логичным продолжением
      laughing
      Shurik70
      1. Hoc vince Сегодня, 18:46
        "Те, кто борются с прошлым - не имеют будущего"(c).
        Hoc vince
        1. Siegen Сегодня, 19:08
          В порядке декоммунизации предлагаю затопить или засыпать Киевский метрополитен,
          как наследие Советской власти belay
          Siegen
          1. LSA57 Сегодня, 19:46
            Цитата: Siegen
            как наследие Советской власти

            а как насчёт Запорожской ГЭС им. В. И. Ленина? или "Ленинской кузни"? да ктож позволит
            LSA57
            1. cniza Сегодня, 20:14
              то не пора ли майданным элитам засыпать и сам Киевский метрополитен, ведь его основное строительство велось именно в советское время?..

              А ведь засыпят , вагонов нет , денег нет - засыпят и обвинят Россию.
              cniza
              1. Чёрный Сегодня, 20:35
                В порядке декоммунизации можно и само государство украина декоммунизировать laughing
                Чёрный
                1. cniza Сегодня, 21:17
                  Все к этому и идет , только будет деукранизация . lol
                  cniza
        2. venik Сегодня, 20:02
          Цитата: Hoc vince
          "Те, кто борются с прошлым - не имеют будущего"(c).

          =====
          Ну, вообще-то один философ высказался еще более метко: "В того, кто стреляет в прошлое из пистолета - БУДУЩЕЕ выстрелит из ПУШКИ!!!". Так, что ждём-с.......
          venik
    2. igor67 Сегодня, 18:45
      Цитата: 210окв
      Ну действуют они точно так же как и наши либерасты при ЕБНе..

      в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок,смотрел украинские новости там смеялись над этим фразой ,что девушка наконец то вышла замуж.
      igor67
      1. Дормидонт Сегодня, 18:54
        всего навсего восстановили первоначальный облик. Но свидомиту это объяснять, что мочиться против ветра
        Дормидонт
      2. Терский Сегодня, 18:58
        Цитата: igor67
        в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок

        Хорошо что не хиджаб, реставраторы хреновы.. .Игорь привет! drinks !
        Терский
        1. igor67 Сегодня, 19:00
          Цитата: Терский
          Цитата: igor67
          в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок

          Хорошо что не хиджаб, реставраторы хреновы.. .Игорь привет! drinks !

          привет дружище ,всё это похоже на детский сад
          igor67
      3. Shurik70 Сегодня, 18:58
        Цитата: igor67

        в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок,смотрел украинские новости там смеялись над этим фразой ,что девушка наконец то вышла замуж.

        К "деукраинизации" не имеет отношения. В 1954-ом девушка была в платке. Во время реставрации 1980-ого реставраторы решили украсить и сделали венок. Нынешние реставраторы решили вернуть исторический облик.
        Никто на Руси не борется с украинцами, с Историей кое-кто борется, но таким большинство старается помешать.
        Shurik70
      4. Pirogov Сегодня, 19:24
        Цитата: igor67
        в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок,смотрел украинские новости там смеялись над этим фразой ,что девушка наконец то вышла замуж.

        Странное у вас сравнение . После ваших выводов напрашивается вопрос ,а почему в Москве вышиванки и шаровары не деукраинизировали ? Фреске вернули первоначальный вид но упоротым это не понять................
        Pirogov
      5. venik Сегодня, 20:05
        Цитата: igor67
        в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок,смотрел украинские новости там смеялись над этим фразой ,что девушка наконец то вышла замуж.

        =========
        Ну, если уж честно, то изначально - она была ИМЕННО В ПЛАТКЕ!!!! На "веночек" его поменяли уже позже, во время одной из "реставраций".... Вот так-то....
        venik
        1. igor67 Сегодня, 20:13
          Цитата: venik
          Цитата: igor67
          в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок,смотрел украинские новости там смеялись над этим фразой ,что девушка наконец то вышла замуж.

          =========
          Ну, если уж честно, то изначально - она была ИМЕННО В ПЛАТКЕ!!!! На "веночек" его поменяли уже позже, во время одной из "реставраций".... Вот так-то....

          вот первоначальное изображение,но ведь сделали из неё "украинку",
          igor67
          1. Подрезчик Сегодня, 22:35
            первоначальное изображение,но ведь сделали из неё "украинку",

            Это плохо??? Это означает деукраинизацию???
            Сделали сначала, потом вернули исторический вид. Опять не "скачуть"? Опять "москали клятые"???
            Подрезчик
      6. 210окв Сегодня, 20:20
        Ошибаетесь..Шаровары оставили..И даже подновили.
        Цитата: igor67
        Цитата: 210окв
        Ну действуют они точно так же как и наши либерасты при ЕБНе..

        в Москве деукранизировали фреску с украинкой дорисовав платок,смотрел украинские новости там смеялись над этим фразой ,что девушка наконец то вышла замуж.
        210окв
    3. сибиралт Сегодня, 18:50
      Таки, в советское время оно было им. Ленина, как и московское. Но в начале 90-х табличку с метро убрали. Но, похоже, дух коммунизма там еще под землей остался. belay
      сибиралт
      1. Hoc vince Сегодня, 18:52
        "Давно пора! А то едешь по трассе и ждешь, когда же ее переименуют? "
        Hoc vince
    4. Дормидонт Сегодня, 18:55
      Одна и та же многоголовая общечеловеческая гадина
      Дормидонт
    5. влад66 Сегодня, 19:17
      Декоммунизация на Украине ушла под землю...

      Да как не обзови ,суть от этого не измениться. wink
      влад66
      1. LSA57 Сегодня, 19:48
        Цитата: влад66
        Да как не обзови ,суть от этого не измениться.

        так это кот, или кит? laughing
        LSA57
        1. влад66 Сегодня, 19:49
          Цитата: LSA57
          так это кот, или кит? laughing

          Это кот,но когдато он был кiт laughing hi
          влад66
          1. LSA57 Сегодня, 20:10
            Цитата: влад66
            Это кот,но когдато он был кiт

            политэмигрант, или гастарбайтер? laughing hi
            LSA57
            1. влад66 Сегодня, 20:14
              Цитата: LSA57
              Цитата: влад66
              Это кот,но когдато он был кiт

              политэмигрант, или гастарбайтер? laughing hi

              Политэмигрант request
              влад66
              1. LSA57 Сегодня, 20:36
                Цитата: влад66
                Политэмигрант

                неужт правосеку в тапок на.сс.ал? belay lol
                LSA57
      2. Комментарий был удален.
      3. venik Сегодня, 20:16
        Цитата: влад66
        Декоммунизация на Украине ушла под землю...
        Да как не обзови ,суть от этого не измениться.

        ===============

        Комментарии - излишни.....
        venik
        1. влад66 Сегодня, 20:50
          Цитата: venik
          Комментарии - излишни....

          Бедолага recourse
          влад66
    6. Кент0001 Сегодня, 19:42
      они на 15 лет отстали в умственном развитии...
      Кент0001
    7. avt Сегодня, 19:50
      Цитата: 210окв
      Ну действуют они точно так же как и наши либерасты при ЕБНе..

      Вообще то со времён Хруща. Московский метрополитен был им. Кагановича изначально , да и станции Сталинская пропала не после 1991. А уж сколько вони либерастной было, когда при восстановлении выхода на Курской восстановили строчки гимна СССР-мама дарагая! Да и сегодня , когда при реставрации панно на Киевской убрали венок с головы танцующей и надели платок , вот возбудились ,,деукраинизацией" . Хотя по факту изначально рисунок был именно в платке. bully
      avt
    8. Svarog Сегодня, 19:55
      Цитата: 210окв
      Ну действуют они точно так же как и наши либерасты при ЕБНе..

      Да и причем чем дальше от социалистических идей, тем беднее государство и народ.. У нас так же, только у нас возможностей больше и по этому процесс медленнее идет.
      Svarog
  2. assa67 Сегодня, 18:40
    да уж,это уже не вылечить-клиника...странно,что Родину-мать не стали трогать,оставили герб СССР,якобы признали произведением искусства belay ....это проблеск мысли,или высоко слишком?
    assa67
    1. dedBoroded Сегодня, 18:46
      Скоро научатся шары из бычьих пузырей дымом наполнять и туда доберутся!
      dedBoroded
      1. assa67 Сегодня, 18:59
        может и не дымом вовсе...от испуга газуют всеми местами laughing
        assa67
    2. volodya Сегодня, 23:10
      Цитата: assa67
      да уж,это уже не вылечить-клиника.

      volodya
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 18:41
    Ох и много придётся нам табличек поменять ! laughing Зато наша табличковая промышленность поднимется laughing
    КВУ-НСвД
  4. dedBoroded Сегодня, 18:44
    Голодной куме один Х...леб на уме!
    dedBoroded
  5. Гардамир Сегодня, 18:47
    К чему всё это? Декоммунизация и десоветизация идёт в России.
    Гардамир
    1. Siegen Сегодня, 19:10
      Перефразируя Ленина, декоммунизация - это есть бандеровская власть
      плюс деэлектрификация всей страны.
      Siegen
      1. Siegen Сегодня, 19:10
        - Что ещё осталось сделать, чтобы завершить декоммунизацию Украины?
        - Потушить все лампочки Ильича negative
        Siegen
    2. Не либероид Русский Сегодня, 19:27
      и где ж это в России происходит счас ? примеры приведите
      Не либероид Русский
      1. Гардамир Сегодня, 20:21
        ж
        год Солженицына, Стена плача на проспекте Сахарова, вечно завешанный тряпками Мавзолей, уничтоженный сталинградский тракторный, ЕГЭ, ювенальная юстиция, коляизуренгоя, памятник вешателю Колчаку, доска Маннергейма.Гвардия которая освобождала Союз, теперь это по американскому образцу нацгвардия....
        Гардамир
    3. ALEA IACTA EST Сегодня, 19:50
      Суть десоветизации - выветривание советских и антисоветских мифов. На Украине они всё укрепляются, даже [анти]культ личности Ленина возродился.
      ALEA IACTA EST
    4. Genry Сегодня, 21:55
      Цитата: Гардамир
      Декоммунизация и десоветизация идёт в России.

      Глядя на господина Зюганова и его протежэ Грудинина - в добрый путь!
      Genry
  6. Дормидонт Сегодня, 18:53
    Манит их бандера к себе в ад
    Дормидонт
  7. seregatara1969 Сегодня, 18:53
    так и русь крестить начали до владимира!
    seregatara1969
    1. Genry Сегодня, 21:56
      Цитата: seregatara1969
      так и русь крестить начали до владимира!

      Кто? Где? Когда?
      Genry
  8. Siegen Сегодня, 19:09
    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шулявский мост рухнул планово,
    в рамках декоммунизации feel
    Siegen
    1. Genry Сегодня, 22:00
      Цитата: Siegen
      Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шулявский мост рухнул планово,
      в рамках декоммунизации

      Станция метро рядом называлась "завод Большевик" и сам завод, с другой стороны проспекта, соответственно.
      Genry
  9. Геркулесыч Сегодня, 19:14
    Новости, как из дома для умалишенных! fool Что в бошку стукнуло, то и делают, даже во вред себе! И этому нет конца -края!
    Геркулесыч
  10. maratka74 Сегодня, 19:28
    Цитата: 210окв
    Ну действуют они точно так же как и наши либерасты при ЕБНе..

    Поддерживаю. Нашими стопами идут "товарищи"!!!!
    maratka74
  11. Лена Петрова Сегодня, 19:38
    Князь - то Володимир был сам из псковских, а до княжения в Киеве, рулил в Новгороде Великом. Зачем они про него вспоминают?
    Лена Петрова
  12. ALEA IACTA EST Сегодня, 19:40
    Великая перемога: русское название сменили на рагулячье.
    ALEA IACTA EST
  13. Антисовок 3 Сегодня, 19:57
    Здравое решение уринцев. Стыдно, что у нас до сих пор некоторые станции метро носят имя кровавого убийцы детей красного иудео-фашиста Войкова.
    Антисовок 3
    1. ALEA IACTA EST Сегодня, 21:08
      При десоветизации переименовали бы станцию из "Петровки" в "Петровку" (в честь Петра Великого, Багратиона, Чайковского или кого-то из многих других достойных Петров). На Украине происходит дерусификация, варвары громят цивилизацию.
      ALEA IACTA EST
      1. Антисовок 3 Сегодня, 21:27
        Возможно, вы правы.
        Антисовок 3
  14. Симон Сегодня, 20:01
    Но если декоммунизируют названия станций и веток метро, то не пора ли майданным элитам засыпать и сам Киевский метрополитен, ведь его основное строительство велось именно в советское время? --- Да, обычно в то время метрополитен при строительстве, объявлялся "комсомольской стройкой"
    Симон
  15. Симон Сегодня, 20:03
    Цитата: Лена Петрова
    Князь - то Володимир был сам из псковских, а до княжения в Киеве, рулил в Новгороде Великом. Зачем они про него вспоминают?

    Так они об этом не помнят, а зачем им помнить - у укров история своя, только в 21 веке смантирована! laughing
    Симон
  16. Симон Сегодня, 20:06
    Цитата: Геркулесыч
    Новости, как из дома для умалишенных! fool Что в бошку стукнуло, то и делают, даже во вред себе! И этому нет конца -края!

    Точно, башка не выдержит от ихних идей! laughing
    Симон
  17. Симон Сегодня, 20:10
    Цитата: Гардамир
    К чему всё это? Декоммунизация и десоветизация идёт в России.

    Примеры на стол! negative
    Симон
  18. Антарес Сегодня, 20:43
    нравиться менять им названия. ИБД занимаются.Под видом закона.
    Впрочем это же КИев. Там всегда что то не так. От правительства-до мера.
    Антарес
  19. APASUS Сегодня, 22:02
    Срочно взорвать Киевское метро ,как пережиток коммунистического строя! Разрушить канализацию и водоводы и вернуться к истокам.........................
    APASUS
  20. XXXIII Сегодня, 22:48
    какое страшное метро, ужас.....
    XXXIII
Картина дня