23:55 10 февраля
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Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР

Мир 6 февраля наблюдал за запуском сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, который ее создатель Илон Маск традиционно превратил в шоу. Запуск продемонстрировал не только маркетинговые таланты бизнесмена, но и технические достижения его компании. Однако говорить о «революции» в области космоса пока рано – ракеты производства SpaceX все еще уступают некоторым советским образцам.



Космический триумф американского бизнесмена Илона Маска оказался смазанным. При тщательно отлаженной пиар-кампании главу SpaceX подвела техника. Центральный разгонный блок сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy разбился при посадке.


В блоке закончилось топливо, а потому запустился только один из трех двигателей, используемых при посадке. В результате вместо того, чтобы приземлиться на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане, блок рухнул в воду на скорости 480 километров в час, а его осколки повредили платформу. При этом два боковых ускорителя успешно совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Илон Маск превратил запуск ракеты в шоу

Конечно, неудачная посадка блока – мелочь по сравнению с самим успешным пуском сверхтяжелой ракеты-носителя. Свой первый испытательный полет Falcon Heavy совершила во вторник в 23.45 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Нельзя не отдать должное талантам Илона Маска в области пиара. В качестве груза он поместил в верхнюю ступень Falcon Heavy свой личный электромобиль Tesla Roadster с манекеном, одетым в скафандр производства SpaceX (и машина, и скафандр – тоже детища Маска). Утром в среду Tesla уже покинул орбиту Земли и теперь, по плану, начнет движение к Марсу по гелиоцентрической орбите.

При этом в кабине Tesla играет знаменитый трек Space Oddity Дэвида Боуи, которым каждый желающий может насладиться, посмотрев видео из кабины бороздящего космос автомобиля. Само собой разумеется, что сам пуск ракеты сопровождался онлайн-видеотрансляцией.

Сумел Маск обыграть и крушение центрального блока, пообещав, если камеры не взорвались и сумели это зафиксировать, выложить видео, на которое, по его словам, забавно будет посмотреть.

Естественно, привлечь внимание всего мира бизнесмену удалось, не говоря уже о США. Американский президент Дональд Трамп поздравил Маска, заявив: «Это достижение совместно с коммерческими и международными партнерами NASA продолжает демонстрировать изобретательность американцев в ее лучших проявлениях!».

Революционная модель космического производства

Несмотря на все это пижонство, главный успех Маска совсем не маркетинговый. После благополучного запуска Falcon Heavy становится самой мощной ракетой-носителем в мире, используемой на данный момент. Планируется, что носитель сможет доставлять до 63,8 т на низкую опорную орбиту, до 26,7 т на геопереходную орбиту, до 16,8 т на Марс и 3,5 т на Плутон.

При этом своего ближайшего конкурента Delta IV Heavy от компании Boeing она превосходит не только по полезной нагрузке, которую может вывести на низкую опорную орбиту (в два раза), но и по дешевизне. SpaceX заявляет, что запуск ракеты-носителя стоит 90 млн долларов, в то время как полет «Дельты» требует около 435 млн, а проектная стоимость одного пуска разрабатываемой NASA сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System – Cистема космических запусков) – 500 млн долларов. Как отметил Маск, вся разработка Falcon Heavy обошлась его компании примерно в 500 млн долларов.

Сложность инженерной задачи, которую удалось решить компании Маска, можно описать следующим образом. На старте у ракеты Falcon Heavy работают сразу 27 двигателей – и это очень большое количество. Так много ракет нужно не только для создания соответствующей тяги. Если при старте использовать лишь один двигатель на каждый блок, то он не сможет выдавать требуемую мощность при дальнейшей посадке – тяга будет слишком велика, ракета почти мгновенно использует требуемое топливо и рухнет. Но чем больше количество двигателей, тем математически более вероятен отказ хотя бы одного из них – а такой отказ почти неминуемо закончится катастрофой. Придуманная Маском конструкция крайне напоминает советскую ракету Н-1, которая тоже имела на первой ступени 30 двигателей – и все четыре ее запуска завершились авариями.

Каким же обьразом Маску удалось успешно запустить ракету с таким количеством двигателей? Дело в том, что он совершенно иначе подошел к испытаниям, чем его советские коллеги почти пятьдесят лет назад.

Сначала эти блоки проходили испытания на ракете Falcon 9 – это позволяло получить данные о том, как блок ведет себя во время полета. Затем блоки были связаны в один пакет, и был сделан контрольный запуск всех 27 двигателей на 12 секунд. Советские инженеры в свое время не сделали таких испытаний, потому что сильно торопились. И только удостоверившись, что все двигатели успешно работают в связке, была запущена Falcon Heavy. Иначе говоря, Маск провел достаточное количество предварительных испытаний, прежде чем совершить сегодняшний пуск.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев отметил, что «это несомненный успех – появление новой ракеты-носителя, которая вдвое больше самой мощной существующей или в три раза больше нашего «Протона».



Проект еще отработают, осуществив несколько запусков, указал Моисеев, отметив, что в перспективе это откроет новые возможности. «При исследовании планет Солнечной системы можно посылать тяжелые аппараты, можно коммерчески успешно запускать по два тяжелых спутника за раз. Это шаг вперед», – отметил собеседник.
Запуск сверхтяжелой ракеты – это «выдающееся достижение для Илона Маска и его компании», – заявил газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Falcon Heavy – «действительно самая мощная ракета сейчас в мире», указал собеседник.

Поскольку человечество переходит к новому этапу развития космонавтики, связанному с освоением дальнего космоса, этот запуск можно назвать «первым серьезным шагом к реализации проектов, связанных с освоением Луны и Марса. Нельзя его недооценивать», – подчеркнул Ионин. Он напомнил, что такие программы потребуют очень серьезного увеличения грузопотока. И Маск не собирается останавливаться на Falcon Heavy, у него в планах более мощные ракеты.

«Маск шаг за шагом реализует абсолютно новую революционную модель космического производства», – указал собеседник. Он напомнил, что космонавтика живет в рамках тех моделей, которые были заложены в 50–60-х годах в СССР и США.

Маск все это изменил, в частности полностью пересмотрел вопросы, как ракеты надо делать и как об этом надо говорить. «Это его два главных достижения»,

– пояснил эксперт.

Не стоит преувеличивать значение

Многие уже поспешили объявить достижение Маска «прорывом». Однако преувеличивать значимость запуска сверхтяжелой ракеты SpaceX все же не стоит. «Я не стал бы использовать в отношении запуска Falcon Heavy такие громкие слова, как «революция» в сфере космоса», – отметил Моисеев.

Если взвешивать на весах истории, это не дотягивает ни до первого полета человека в космос, ни до высадки человека на Луну, соглашается Ионин. «Это событие стоит на ступеньку ниже, и оно очень важно в части реализации новых программ человечества по освоению дальнего космоса», – указал эксперт, выразив уверенность, что Маск еще успеет показать всем историческое событие.

И дело тут не в потере цетрального разгонного блока. Тот факт, что при посадке разбился центральный разгонный блок, не имеет значения, так как этот блок набирает большую скорость и спасти его сложнее, отметил Ионин. «При первом пуске это тем более ерунда. Но даже если он потом не будет спасаться, я тоже не вижу здесь ничего страшного», – указал он.

Во-первых, пока это лишь первый тестовый запуск, и до начала регулярной эксплуатации ракеты еще далеко. Во-вторых, стоит вспомнить, что в свой первоначальный график Маск все же не уложился. Он обещал осуществить первый запуск Falcon Heavy летом 2017 года, то есть полгода назад. Кроме того, нельзя забывать и о недавнем провале с выводом на орбиту секретного американского спутника Zuma. Спутник, запущенный с помощью уже неоднократно отработанной ракеты Falcon 9, так и не достиг орбиты, разбившись при падении в океан.

И это была далеко не первая неудача Маска. Так, в 2013 году космический корабль Dragon потерял управление из-за блокировки топливных клапанов. В 2015 году другой Dragon, который должен был доставить воду и продукты питания на МКС, после запуска упал из-за взрыва резервуара с гелием. Ракета Falcon 9 вместе со спутником, который она должна была доставить, взорвалась в 2016 году прямо на пусковой платформе. Да и посадка первой ступени ракеты-носителя удалась компании далеко не с первого раза. Также в 2017 году грузовик Dragon не смог пристыковаться к МКС с первого раза. Не говоря уже о регулярных сдвигах сроков различных проектов SpaceX.

СССР запускал и куда более мощные ракеты

Важно отметить, что Falcon Heavy – самая мощная ракета из существующих на данный момент, но не в истории. Советский Союз активно занимался созданием сверхтяжелой ракеты-носителя еще в XX веке. Например, были такие проекты, как Н-1 и «Энергия».

Программа Н-1 в 1960-е годы предполагала возможность вывода на низкую опорную орбиту полезной нагрузки от 90 до 100 т, однако не была удачной. Все четыре старта завершились неудачно, ракета взрывалась по причине малонадежности двигателей. «А когда двигатели довели, проект «волевым решением» закрыли», – рассказал Моисеев.

Ионин не исключил, что проект все же можно было бы довести до конца. По его мнению, он «не был реализован во многом потому, что потерял политическую актуальность. И американский, и российский лунные проекты были политическими. И после того, как американцы высадились на Луну, политическое значение кратно снизилось. Поэтому проект Н-1 был закрыт», – пояснил эксперт.

А вот следующий проект «Энергия» был вполне успешен, отметил Ионин. Сверхтяжелая ракета с полезной нагрузкой в 100 т летала два раза: в 1987 и в 1988 году. Разрабатывалась и еще более тяжелая версия – «Вулкан», с грузоподъемностью до 200 т. «Но проект был закрыт, потому что Советского Союза не стало, а ракета дорогая и в рамках скудной космической программы России в 90-х годах была не нужна. Поддерживать все в режиме готовности – это невероятные усилия», – пояснил собеседник.
«С «Энергией» получилось так, что она была хорошо отработана, прекрасно сделана, двигатели до сих пор используются. Но на эту ракету уходили огромные деньги, а вот полезных нагрузок на нее не сделали, средств уже не хватило» – отметил Моисеев.

В России сверхтяжелую ракету стоит ждать не раньше конца 2020-х годов

В современной России, однако, ситуация со сверхтяжелыми ракетами обстоит пока не так хорошо, и тут Маск со своим первым запуском Falcon Heavy, безусловно, далеко впереди.

Россия заявляла, что будет создавать сверхтяжелую ракету, это необходимо для программы по освоению дальнего космоса, отметил Ионин. По его словам, пуск ориентировочно может состояться в конце 2020-х годов.

Моисеев рассказал, что у нас рассматривают создание сверхтяжелого носителя к 2028 году. А пока несколько лет дается на эскизный проект, «бумажную проработку», пояснил он.

Однако пока идут дискуссии, насколько она нужна, указал эксперт. «Пока денег на нее не выделено, только на один узел – ракету «Союз-5», да и то под вопросом. Каких-то нагрузок для ракеты не просматривается, не проектируется», – подчеркнул он. По его мнению, ситуация схожа с «Энергией» – ракету собираются делать, «а для чего она нужна, никто толком сказать не может».

Кстати, один из вариантов подобной ракеты получил обозначение «Энергия-3В», и в нем, соответственно, используются наработки старого советского проекта.
Автор: Марина Балтачева, Никита Коваленко, Михаил Рыбьянов
Первоисточник: https://vz.ru/world/2018/2/7/907115.html


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Комментарии 84

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  1. Cannonball Сегодня, 15:22
    А что запускать будут на сверхтяже? Есть ли для него полезная нагрузка? Сейчас нечего запускать. Значит - мыльный пузырь, а не достижение Такой же, как пресловутая "многоразовость" и "дешевый" электромобиль.
    Cannonball
    1. Мар.Тира Сегодня, 15:24
      Хотел совершить аферу века.Не получилось.В отличии от обывателя в космической отрасли работают не дилетанты.Только российские "Протоны": в НАСА отказались от новой ракеты Илона Маска.https://tsargrad.tv/news/tolko-rossijskie-p
      rotony-v-nasa-otkazalis-ot-novoj-rakety-ilona-mas
      ka_110170
      Мар.Тира
      1. Cannonball Сегодня, 15:28
        NASA отказалась не от ракеты, а от её использования в тестовом пуске. Слишком велик риск потерять полезную нагрузку в случае неудачи.
        Cannonball
        1. Комментарий был удален.
      2. ник7 Сегодня, 18:02
        У либеральной общественности просто праздник, они радуются. Спейс икс, унизило Роскосмос. Интересно, эти каналы "дождь" и т.д. вводят в заблуждение, своих адептов и гуманитариев, провозглашая, что многоразовость - это до такой степени, революция, что не дай жеш бог, будущее уже наступило. Можно хотя бы посмотреть википедию. Фалькон масса ракеты 1.4 тыс. тонн. на низкую орбиту, в одноразовом варианте выводит 63.8 тонн. а в многоразовом режиме 30 тонн. А 30 тонн, можно вывести другой, разовой ракетой в 2 раза меньше и дешевле.
        Многоразовость это опция, если, клиент хочет платить, в два раза дороже, то ступени вернутся и ещё станцуют, но за деньги. А кто хочет сэкономить Фалькон доставит груз, в одноразовом режиме.Революций здесь нет. А вводить в заблуждение нехорошо.
        ник7
        1. Hlavaty Сегодня, 19:08
          Цитата: ник7
          А вводить в заблуждение нехорошо.

          Согласен.
          Но и с Российской стороны какая-то непонятка:
          «С «Энергией» получилось так, что она была хорошо отработана, прекрасно сделана, двигатели до сих пор используются. ...
          Россия заявляла, что будет создавать сверхтяжелую ракету, это необходимо для программы по освоению дальнего космоса, отметил Ионин. По его словам, пуск ориентировочно может состояться в конце 2020-х годов.

          Если Энергия уже сделана, то почему не использовать (развивать) её? Почему надо создавать заново ракету? Бюджет пилим?
          Hlavaty
          1. 113262а Сегодня, 19:35
            Просто по одежке поротягивают ножки!На Энергию весь Союз работал,тысячи заводов и институтов! Даже Луганский машинститут тему вел по композитам и теплоизоляции,в Часов Яре и Северодонецке их делали!Это только те темы,что я знаю и как то участвовал! ))А теперь-только российские предприятия и КБ,многие чертежи и техпроцессы просто утеряны.-ведь большая их часть была на бумаге!Кальки-синьки!Да и тех гор оснастки уникальной для производства ее деталей-тоже не сохранилось,тупо в чермет в 90-е сдано!
            113262а
          2. фигвам Сегодня, 19:50
            А меня смущает освещение автомобиля и манекена. С одной камеры видно что в салоне темно, и в то же время с другой очень светло, как такое может быть? Можно легко доказать что всё это снято в студии с использованием хромакея.
            фигвам
          3. Вадим237 Сегодня, 19:52
            Цена вопроса возвращения к жизни ракеты Энергия - каких то 600 миллиардов рублей.
            Вадим237
    2. andrej-shironov Сегодня, 15:41
      Рано! Рано делать такие выводы! Технологии не стоят на месте впрочем как и потребности в освоении чего либо. Просто сам либеральный капитализм штампует лишь приземлённых потребителей а не мечтателей, которые рвутся к звёздам.
      andrej-shironov
      1. ник7 Сегодня, 16:56
        Технология химических ракет уже стоит на месте, так как достигла своего предела . Иследовать космос надо, и но исследования идут итак. Зацикленность на ракетах и этот пиар сомнительной многоразовости, мешает увидеть, что помимо ракет, нужны ещё и космические аппараты, обсерватории, марсоходы и т.д. На западе, пиара по аппаратам, мало, но у них это направление широко развито, в отличие от РФ. Ракеты РФ и так хорошие делает, надо луноход отправить на Луну.
        ник7
        1. andrej-shironov Сегодня, 19:30
          smile Как бы вам это объяснить молодой человек, потому что судя по камменту вы молоды. С поверхности Земли на орбиту поднять груз могут пока лишь только химические ракеты. Это технологическое ограничение, если ы вдруг не заметили. Само собой эти технологии подошли к краю. никто с этим не спорит. Вот только по поводу ракет у нас вы отстали, мы планомерно теряем позиции в этой компетенции. Да и луноход не самоцель, их там уже много побывало.
          andrej-shironov
        2. mikle1999 Сегодня, 20:23
          Если написать на одном листе бумаги стоимость "сухой" ракеты и стоимость керосина/кислорода, которые в нее заливают при запуске, то сразу станет понятен интерес к многоразовому использованию.
          mikle1999
    3. Vladimir 5 Сегодня, 19:33
      Маск запустил собственный дорогой автомобиль, тем засорил общее для всех околоземное пространство.Необходимо при содействии ООН и других организаций запретить частным и прочим лицам мусорить хотябы в околоземном пространстве, ибо при расширении доступа, частным лицам и не такого дождёмся (летающих гробов с телами и прочего).
      Vladimir 5
  2. andrej-shironov Сегодня, 15:24
    Ну а чему авторы радуются?Современной России так же не удалось переплюнуть советские ракеты. Потому как своих то нынешняя власть строить не умеет. Только Рогозин батуты раздаёт. Скоро нам самим батуты понадобятся. Маск хоть что то запускает и продвигает технологии, отличие от Роскосмоса.
    andrej-shironov
    1. Cannonball Сегодня, 15:26
      А власть никогда ракеты не строила. Ракеты строят инженеры и рабочие.
      У Маска есть деньги, у Роскосмоса - нет. Вот в этом и причина.
      Cannonball
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:38
        Да ладно! Опять что ли власть и Путин не виноваты что у Роскосмоса нет ни денег ни компетентных специалистов? Нужна ли нам такая власть? Куда ни ткни ни за что не отвечает! Ну просто пир духа какой то! wink Шоб я так жил-получал бабло и ни за что не отвечал!
        andrej-shironov
        1. SpaceCom Сегодня, 17:03
          Хватит уже винить власть во всём, что видишь! Любая успешная фирма должна быть прежде всего ориентирована на получение прибыли от использования, созданного ей коммерческого продукта. А наши космические фирмы только и ждут очередного транша от власти, чтобы выполнить работу по конкретному контракту, а дальше хоть трава не расти! Задачи власти и задачи бизнеса, несколько разные вещи. А вы рассуждаете, как при "развитом" социализме: власть должна обеспечить всех грамотными специалистами, целью существования и смыслом жизни.
          SpaceCom
          1. Cannonball Сегодня, 17:17
            Наши фирмы сидят без денег. А без денег делать что-либо не представляется возможным. Даже бумаги для принтера не купишь. Ракеты сначала сделать надо, испытать. И только потом они становятся коммерческим продуктом. А налаживание производство и испытания стоит огромных денег, которые есть у миллиардеров, но нет на наших фирмах.
            Cannonball
            1. SpaceCom Сегодня, 18:16
              Ракеты сначала сделать надо, испытать. И только потом они становятся коммерческим продуктом.

              А потом придумать нафига они вообще нужны...В России уже есть минимум два носителя, еще далеко не исчерпавшие свой модернизационный ресурс. Для них нагрузки не хватает, а мы всё пытаемся создать новые с туманными задачами. Так никаких денег не хватит! Лучше бы занялись модернизацией существующих носителей, главным образом с целью их удешевления. При этом вспомнив о том, что деньги зарабатываются в основном космическими аппаратами! Вот на их-то создания и направить все усилия!
              SpaceCom
              1. Cannonball Сегодня, 19:10
                Сколько можно модернизировать старую телегу? Тем более, что ресурса для модернизации у неё практически не осталось.
                Cannonball
            2. andrej-shironov Сегодня, 19:36
              smile Мне тут некто Турбрис с пеной у рта утверждал что корпорации решают всё!И могут запустить в космос даже телегу! Я конечно сомневался и сомневаюсь что это так, в силу ряда причин, но вы я вижу того же мнения wink
              andrej-shironov
          2. andrej-shironov Сегодня, 19:33
            Цитата: SpaceCom
            Хватит уже винить власть во всём, что видишь! Любая успешная фирма должна быть прежде всего ориентирована на получение прибыли от использования, созданного ей коммерческого продукта. А наши космические фирмы только и ждут очередного транша от власти, чтобы выполнить работу по конкретному контракту, а дальше хоть трава не расти! Задачи власти и задачи бизнеса, несколько разные вещи. А вы рассуждаете, как при "развитом" социализме: власть должна обеспечить всех грамотными специалистами, целью существования и смыслом жизни.

            smile Воооот! Вы сами и отетили на свой пассаж! Именно прибыль! Ни мечта, ни идеалы, ни любопытство и etc, только бабло! Я рассуждаю как человек переживающий за Россию а не за бизнес и власть. Плевать я на них хотел при таком отношении к Родине.
            andrej-shironov
        2. Cannonball Сегодня, 17:13
          Смотря какие специалисты. По ракетам есть, но их держат на голодном пайке. Отсюда и результат.
          Cannonball
      2. тол100в Сегодня, 17:32
        Цитата: Cannonball
        А власть никогда ракеты не строила. Ракеты строят инженеры и рабочие.

        Строила и еще как Строила! Да и сейчас строит! По мне уж лучше 1000 "Калибров" и пару сотен "Цирконов", чем одна - две на Луну и Марс!!! Пускай они подождут!(Луна и Марс), так будет лучше и надежней! А с кабриолетами пускай занимаются Маски , с большим привлечением Шоу (Бернарда)!
        тол100в
        1. Cannonball Сегодня, 19:12
          А ещё лучше 10000 копий и 100000 дубинок.
          Власть ничего не может строить априори.
          Cannonball
        2. linkor11 Сегодня, 22:42
          тол100в - Во как зашкалила в тебе красно-коричневая агрессивность. Да с такими как ты ракетно-ядерный Апокалипсис произойдёт не сегодня-завтра.
          linkor11
    2. Вышибала Сегодня, 15:26
      Очень метко подмечено
      Вышибала
  3. groks Сегодня, 15:50
    Ну технически и финансово, да для частной компании - шаг вперёд и очень хороший шаг. И не надо сравнивать с СССР, его нет, а РФ в этом двигается задним ходом.
    Задач нет, хотя наши же вроде на Луну собрались?
    groks
    1. тол100в Сегодня, 17:36
      Цитата: groks
      Задач нет, хотя наши же вроде на Луну собрались?

      А СГА, якобы вернулись?
      тол100в
    2. ник7 Сегодня, 18:19
      Если Маск в африканской саванне построил бы эти ракеты, это была бы частная компания.Но он использовал технологии, инженеров и капиталы штатов. Более точное выражение будет, что это американская цивилизация построила, которая без сомнения, является высокотехнологичной и развитой. Они настолько богаты, что при распилах и откатах, достигают результата. А вот РФ, достигать результатов, может при концентрации ресурсов и при соцсистеме. Долой капитализм и в перёд на Марс.
      ник7
  4. Лексус Сегодня, 16:23
    На Н-1, увы, так и не удалось побороть крайне высокую аварийность. Множество небольших РД на первой ступени конечно подкупает возможностью унификации узлов и агрегатов с меньшими РН, но очень сильно усложняет управление ими и синхронизацию совместной работы.
    Лексус
    1. рюрикович Сегодня, 16:59
      Цитата: Лексус
      но очень сильно усложняет управление ими и синхронизацию совместной работы.

      Н-1 погубила "заднемыслесть" руководства страны - не гнали бы в шею погоней за сказками,то довели бы ракету до ума, и слетали бы на Луну, и доказали бы лживость сказочников. А так фактически купились за печенюжки wassat Тем более у нас были реальные наработки и стыковок, и гораздо больше опыта в длительных полётах на тот момент. Ах да, и туалеты тоже были laughing
      рюрикович
      1. vlad007 Сегодня, 22:42
        Цитата: рюрикович
        ... и слетали бы на Луну,

        Слетали и не один раз - Луноход1 и Луноход2 там успешно работали.
        vlad007
    2. тол100в Сегодня, 17:42
      Цитата: Лексус
      , но очень сильно усложняет управление ими и синхронизацию совместной работы.

      Законы Термо-, и Гидро- динамики были в зачатии и не поддавались логарифмическим линейкам! Спасибо Келдышу, Королеву и Сотням и Тысячам Инженеров и Конструкторов, которые создали Наш ядерный Щит, от которого у всех диарея!
      тол100в
      1. Лексус Сегодня, 21:59
        Спасибо Келдышу, Королеву и Сотням и Тысячам Инженеров и Конструкторов, которые создали Наш ядерный Щит, от которого у всех диарея!

        Всецело присоединяюсь! hi
        Лексус
  5. Monster_Fat Сегодня, 16:25
    Ни в 2020, ни в более позднем времени, ничего из тяжелых носителей подобных, созданному Маском, в России не создадут. И позже не создадут. Все -"поезд ушел" и навсегда. В России настоящая космонавтика закончилась-осталось только "гордиться" РД-180....
    Monster_Fat
    1. тол100в Сегодня, 17:48
      Цитата: Monster_Fat
      И позже не создадут. Все -"поезд ушел"

      Поезд ушел? Может пересядем на другой вид транспорта?
      тол100в
    2. vlad007 Сегодня, 22:50
      Цитата: Monster_Fat
      Ни в 2020, ни в более позднем времени, ничего из тяжелых носителей подобных, созданному Маском, в России не создадут.

      В России космонавтика ПИЛОТИРУЕМАЯ!!! Вот когда Маск хоть одного космонавта выведет на орбиту, можно будет говорить о его достижениях. На сегодня реальность такова - НАСА запретило Маску пилотируемые полеты на Фалькон 9 до 2019 года - ракеты Маска единственные в Мире заправляются ПОСЛЕ посадки в них экипажа, все заправляются ДО - это, помнению НАСА, грубое нарушение правил безопасности.
      Дрэгон еще то чудо, не имеет маневровых двигателей и сам пристыковаться к МКС не может, он стыкуется с МКС МАНИПУЛЯТОРОМ.
      vlad007
      1. Вадим237 Сегодня, 23:18
        Манипулятором намного проще состыковываться.
        Вадим237
        1. vlad007 Сегодня, 23:27
          Цитата: Вадим237
          Манипулятором намного проще состыковываться.

          "Проще" не всегда надежней. Так в чем проблема, почему они не отправляют экипажи на МКС на Дрэгоне?
          Пишите аргументированно, не интересно читать общие фразы.
          vlad007
  6. рюрикович Сегодня, 16:28
    Гм what Нафига было создавать пакет из множества маломощных(относительно,конечно) двигателей, если у "исключительной" нации есть более простой,даже,как многие утверждают успешный, пример с "Сатурнами-5". А так морозились с компоновками множества двигателей, как СССР в своё время. Значит, делаем выводы, американский мощный F-1 - миф!!! laughing Даже если петь песенки о том, что документации утеряны(ладно,лошары проглотят) и технологии тоже,то вопрос - почему не использовать стоящий с Хьюстоне "Сатурн-5" для копирования двигателя? Ведь 21-й век на дворе, с айфонами ходим. Но вдруг страна отказывается от мощного движка и переходит к менее мощным в связке с ТТУ(программа "Спейс шаттл) request И,главное, отмазки какие - нет надобности в таком мощном двигателе. laughing Да, и косвенно вдруг решается вопрос с туалетами - когда американцы писались в памперсы и какали в целлофановые пакеты,они умели создавать сверхтяжёлые ракеты с мощными движками, а как только сделали туалет, что РЕАЛЬНО позволяет совершать многодневные полеты, они вдруг стали летать на пороховых ускорителях вкупе с адекватными реальными двигателями.Беда какая-то с логикой....
    Так что Маск если и запустил что-то в космос,то оно более-менее реальное,потому что у него хоть все ступени "парят" от холодного топлива,что видно на фото в начале статьи...В отличие от "гигантских скачков человечества" в виде летающего макета, где парит только первая ступень

    Человек разумный да узрит ложь и сделает выводы,кои будут отличаться от людей,верующих в исключительность одних над другими hi
    ПС Мораль - русские летают на том, что было создано в 60-х годах,ибо оно было реально и работало yes Вплоть до туалетов lol
    Лично моё мнение hi


    Возникает простой вопрос - почему так???
    рюрикович
    1. тол100в Сегодня, 17:55
      Цитата: рюрикович
      .Беда какая-то с логикой....

      Потому что ЛОГИКА там не присутствует! И как бы они пиарили свои лунные выкидыши -ПРАВДА все равно восторжествует, и фейсом об тейбл ударит с силой метеорита! За брехню всегда нужно платить! Да и за Олимпиаду , наверное ответят!
      тол100в
    2. Topgun Сегодня, 19:46
      уважаемый "ексПерд" почему не покрыта инеем центральная красная бочка при запусках шатлов?
      https://www.youtube.com/watch?v=_nXM3IzxVms
      там же водород и кислород...
      ладно, чтобы вы не напрягались отвечу - ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.
      у Сатурна 5 такая имеется на 2й и 3й ступени...
      Topgun
      1. рюрикович Сегодня, 19:56
        Цитата: Topgun
        у Сатурна 5 такая имеется на 2й и 3й ступени.

        Допустим, первая ступень "Сатурна" летит ещё в атмосфере( хотя по данным НАСА 100 км явно уже не атмосфера с доступными значениями для термохарактеристик корпуса ступени и неустрйства изоляции).Но вторая ступень ракеты Маска уже летит фактически в космосе - но на ней нету термоизоляции и она на старте "парит" what
        рюрикович
        1. Topgun Сегодня, 20:12
          мне сложно судить про то как "парит" фалькон я не особо вглядывался но та фотка что над этой статьей сделана со стороны где подключаются "коммуникации" (видите стойку которая держала ракету - нижняя треть ракеты) возможно это остатки газов с мест подключения трубопроводов...
          возможно действительно там слабая теплоизоляция (видел статью где прикидывали вес 2й ступени у фалькона и она оказалась оооочень легкая - рекорды) ибо изоляция это - вес.
          Я не знаю как там решили инженеры - без теплоизоляции вы будете терять топливо ибо газ будет испарятся в баках и его будут стравливать (ракетные двигатели пользуются жидким топливом), короче при создании ракеты инженеры идут на компромиссы, к каким компромиссам пришли в СпейсХ я не знаю...
          Topgun
          1. рюрикович Сегодня, 20:27
            Цитата: Topgun
            мне сложно судить про то как "парит" фалькон я не особо вглядывался

            Дык посмотрите на фото в статье wink

            Цитата: Topgun
            возможно это остатки газов с мест подключения трубопроводов.

            Здесь ключевое слово "возможно". Если так рассуждать, любые "доказательства" яйца веденного не стоят.... yes
            Цитата: Topgun
            видел статью где прикидывали вес 2й ступени у фалькона и она оказалась оооочень легкая - рекорды)

            А проще вера не позволяет подумать? Что никакой изоляции нету??Или будем рассуждать о "гонке" за Луной в 69-м году, термоизоляцией 2 и 3-х ступеней на "Сатурне-5" и экономией Маска??? wink
            Цитата: Topgun
            Я не знаю как там решили инженеры - без теплоизоляции вы будете терять топливо ибо газ будет испарятся в баках и его будут стравливать (ракетные двигатели пользуются жидким топливом), короче при создании ракеты инженеры идут на компромиссы, к каким компромиссам пришли в СпейсХ я не знаю

            request
            ВКЛ.мозги wink
            Вопрос - попытки доказать сказку ещё не замучили lol hi
            рюрикович
            1. Topgun Сегодня, 21:51
              я так понял обяснять вам что-то бессмысленно, все факты для вас:
              Цитата: рюрикович
              любые "доказательства" яйца веденного не стоят....

              не буду вам мешать думать что Америка, Наса, Роскосмос и все работники в космической отрасли в СССР в том числе советские космонавты, все ВРУТ...
              Topgun
              1. рюрикович Сегодня, 22:00
                Цитата: Topgun
                я так понял обяснять вам что-то бессмысленно, все факты для вас

                smile Так же как и Вам hi
                Цитата: Topgun
                что Америка, Наса, Роскосмос и все работники в космической отрасли в СССР в том числе советские космонавты, все ВРУТ...

                Ну...каждому своё hi Изучив многие на данный момент варианты "за" и "против", зная официальную точку зрения, я могу для себя сделать определенные выводы. и они не в пользу официальной точки зрения...
                Уж извините hi
                ПС
                Ю-тюб..."Астронавты и Библия" wink smile
                рюрикович
    3. Вадим237 Сегодня, 19:58
      Лунная эпопея была даже для США - чертовски дорогим удовольствием, на неё потратили триллион долларов - на современные деньги Тогда ни на чём не экономили - а сейчас экономят.
      Вадим237
      1. рюрикович Сегодня, 20:49
        А чё тогда на туалетах сэкономили? wink Мы ж беднейшие и то не экономили, а понимали всю важность идеи и физиологию организма wassat Мелочные какие-то экономисты what
        рюрикович
    4. vlad007 Сегодня, 23:51
      Цитата: рюрикович
      В отличие от "гигантских скачков человечества" в виде летающего макета, где парит только первая ступень

      На Луне Аполло11 и Аполло 14, 15 установили уголковые отражатели. Они отражают сигнал с Земли. И на наших Луноходах тоже были установлены уголковые отражатели. Что скажете?
      vlad007
  7. кедр Сегодня, 16:50
    "...Естественно, привлечь внимание всего мира бизнесмену удалось, не говоря уже о США. Американский президент Дональд Трамп поздравил Маска, заявив: «Это достижение совместно с коммерческими и международными партнерами NASA продолжает демонстрировать изобретательность американцев в ее лучших проявлениях!»."

    Пусть фуру с бананами на Марс запустит. Это безусловно озадачит весь мир и привлечёт внимание всех...
    У меня один вопрос, кто всё это датирует?
    кедр
    1. тол100в Сегодня, 17:59
      Цитата: кедр
      продолжает демонстрировать изобретательность американцев в ее лучших проявлениях!

      Изобретательность американцев в "ОБУВАНИИ" других стран, вот этому удивляться не надо: изначально Страна Преступников и Лицемеров!
      тол100в
    2. MadCat Сегодня, 18:01
      Цитата: кедр
      Пусть фуру с бананами на Марс запустит. Это безусловно озадачит весь мир и привлечёт внимание всех...
      У меня один вопрос, кто всё это датирует?

      Путин не иначе, больше не кому! wassat
      MadCat
  8. askort154 Сегодня, 16:59
    Интересно, а на каком двигателе американцы летали на Луну (если летали). Какова его максимальная полезная нагрузка ? Почему сейчас его (или модификацию) не используют и ничего об этом не пишут ?
    askort154
    1. рюрикович Сегодня, 17:08
      А они и документацию утеряли, и люди поумирали,которые F-1 собирали, и заводы посносили. Короче, не могут они wassat Технологии,панимаш, ускакали далеко вперёд bully
      рюрикович
    2. тол100в Сегодня, 18:01
      Цитата: askort154
      и ничего об этом не пишут ?

      Писать нечего, всю документацию потеряли!
      тол100в
      1. Вадим237 Сегодня, 20:03
        F1 сейчас делать не имеет ни какого смысла- тяжёлый, дорогой, расход горючки запредельный - есть: RS 25, RS 68, Raptor, BE 4 - на них и будут летать.
        Вадим237
        1. рюрикович Сегодня, 20:29
          Цитата: Вадим237
          F1 сейчас делать не имеет ни какого смысла- тяжёлый, дорогой, расход горючки запредельный

          Так может и пушки делать бессмысленно - есть же рельсотроны и ракеты.... what request wink laughing
          рюрикович
          1. Вадим237 Сегодня, 23:23
            Современные пушки - гаубицы стреляют снарядами - ракетами. А вообще сравнение ракетных двигателей и пушек - идиотизм.
            Вадим237
  9. Варна Сегодня, 16:59
    Сколь можно понять, Маск использует весь задел, опыт и специалистов космического агентства сша . Непонятно , зачем это космическому агентству ; наверное агенство маска выступает в роли пенсионной частной бизнес - лавочки для функционеров из национального космического агентства . Если исходить из этой точки зрения - тогда успехи ( как технические , так и на бирже котировки акций ) маска становятся не просто объяснимы , но закономерны . Люди торгующие акциями Маска , не могут быть слепыми , акции котируются хорошо вследствие обладания информации о неизбежности его успеха .
    Варна
    1. тол100в Сегодня, 18:07
      Цитата: Варна
      Сколь можно понять, Маск использует весь задел,

      Финансов Пентагона и НАСА! И все выглядит как, частное предпринимательство. Вот только один вопрос: А сколько тайн он успешно Спи-Маскил из ЮЖМАША на уКРАДине?!
      тол100в
  10. WildFox Сегодня, 17:21
    Не буду спорить с адептами " на Луне американцев небыло", порекомнедую анализаторам фото поискать информацию о ракетостроении и конкретно переохлаждении компонентов, тогда станет ясно почему 2 и 3я ступень не "парят" у сатурна и парят у союзов и Маска. Это отнюдь не холодные баки льдом обрастают а результат действия испарения сжатых газов для снижения внешней температуры.
    Кстати "Энергию" заново собрать не получиться все ноу хау собраны и уничтожены по приказу верховного)) Так что не только амриканцы не могут повторить Сатурн 5 но и РФ не может повторить Энергию!!! Думаю и причина одна во избежании утечки перебдели.
    Здесь даже не столько вопрос о необходимости вывода тяжелых грузов, сколько о спектре предлагаемых услуг. Маск перекрывает весь рынок доставки грузов в космос плюс по любому "программа лояльности" и скидки, а роскосмос только легкие и средние спутники и пока еще пилотируемые пуски. Кстати вкурсе сто Роскосмос потерял половину своей доли в мировых пусках ? с 53% до 28% скатились?
    Маск демпингует и захватывает рынок и это не шоу и всякие там пиар ходы!!! hi
    WildFox
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:42
      абсолютно согласен....
      Не вдаваясь в уточнения, были не были, но Маск не то что наступает на пятки, но уже и пристраивается к нашей 5й точке....
      А догонять всегда сложнее и дороже...
      Туз Бубен
    2. рюрикович Сегодня, 18:02
      Цитата: WildFox
      Не буду спорить с адептами " на Луне американцев небыло", порекомнедую анализаторам фото поискать информацию о ракетостроении и конкретно переохлаждении компонентов, тогда станет ясно почему 2 и 3я ступень не "парят" у сатурна и парят у союзов и Маска. Это отнюдь не холодные баки льдом обрастают а результат действия испарения сжатых газов для снижения внешней температуры.

      Может быть - как "доказательство" гениальности американских конструкторов laughing
      но как альтернативная точка зрения,доказывающая "мощность" С-5
      www.manonmoon.ru/articles/st21.htm
      wink hi
      Иль нам, "адептам секты",верить только верующим в великую Америку?
      рюрикович
    3. рюрикович Сегодня, 18:04
      Цитата: WildFox
      Кстати "Энергию" заново собрать не получиться все ноу хау собраны и уничтожены по приказу верховного))

      От "Энергии" остались хоть РЕАЛЬНЫЕ движки, на которых РЕАЛЬНО хоть что-то летает в космос soldier
      Получается, что проигравшие реально что-то имеют, а выигравшие ничего для доказательства своего "превосходства" wink
      рюрикович
      1. Topgun Сегодня, 19:55
        вы бы для начала поинтересовались в википедии про двигатель РД-0120
        по вашей логике никакой "Энергии" не существовало потому что этот двигатель не могут сделать сейчас...
        ПС: при живом генеральном конструкторе создававшем этот уникальный движок нужно потратить миллиарды долларов(5-7) и годы (5-10) труда чтобы воссоздать технологию - при живых конструкторах! С F1 та же история...
        Topgun
        1. рюрикович Сегодня, 20:38
          Цитата: Topgun
          для начала поинтересовались в википедии про двигатель РД-0120

          Это двигатель...внимание... 2-й ступени wink Потому Ваши потуги доказать что-то равны нулю. Важна 1-я ступень, как наиболее мощная, создающая начальную скорость для вывода на орбиту массы груза! 2-я и 3-я ступени лишь дополнительно увеличивают НАЧАЛЬНЫЙ импульс laughing Важна именно 1-я ступень. А с двигателями её у американцев, как выясняется сейчас, форс-мажор.
          Цитата: Topgun
          С F1 та же история...

          Вот с этого и надо начинать. lol Если у нас всё нормально и с документациями, и с технологиями, и с приемственностью,то почему у исключительной нации такие проблемы??? Аль не рыльце ли в пушку??? wassat hi
          рюрикович
          1. Вадим237 Сегодня, 23:49
            Уже выше написал почему его производить не будут - у F1 топливо керосин - жидкий кислород , удельный импульс 265 сек, время работы 165 сек при массе 9115 килограмм тяговооружённость 82,84 для сравнения RS 25 жидкий кислород - водород, удельный импульс 363 сек, время работы 520 сек при массе 3390 килограмм тяговооружённость 77,12.
            Вадим237
    4. Комментарий был удален.
  11. Чичиков Сегодня, 17:31
    Класс! В одной статье, в один день, размещают на ВО одну информацию "Американская ракета уже ударила по России", в этой, совершенно противоположную, первой!
    Чичиков
  12. svp67 Сегодня, 18:03
    Сумел Маск обыграть и крушение центрального блока, пообещав, если камеры не взорвались и сумели это зафиксировать, выложить видео, на которое, по его словам, забавно будет посмотреть.
    Такое впечатление, что вопрос убытков Маска не интересует, от слова ВООБЩЕ или это просто игра?
    svp67
  13. Anyone Сегодня, 18:07
    Цитата: Мар.Тира
    Хотел совершить аферу века.Не получилось.В отличии от обывателя в космической отрасли работают не дилетанты

    Ваш пост - иллюстрация к анекдоту:
    Краткое содержание ура-патриотических комментариев про ракету Илона Маска: Загнивающий запад, содрогаясь перед достижениями России, в бессильной злобе запустил очередную пиар-безделушку. Да что с них взять? Духовности нет, вот и бесятся!
    Anyone
  14. viktor_ui Сегодня, 18:12
    Не хило так пучит , плющит и колбасит НЕАДЕПТОВ ИЛОНА МАСКА... wassat wassat wassat
    украинцы морем выкопанным гордятся... а у СССР ракеты и толще и больше были... А МАСК, как тебе такое ? А то, что это не полный пакет тяжелого ракетоносителя запущен...,это так - хрень.
    И почему мне не весело ???
    Адепт Илона Маска и его деяний fellow
    viktor_ui
  15. Влад5307 Сегодня, 19:30
    Цитата: viktor_ui
    Не хило так пучит , плющит и колбасит НЕАДЕПТОВ ИЛОНА МАСКА... wassat wassat wassat
    украинцы морем выкопанным гордятся... а у СССР ракеты и толще и больше были... А МАСК, как тебе такое ? А то, что это не полный пакет тяжелого ракетоносителя запущен...,это так - хрень.
    И почему мне не весело ???
    Адепт Илона Маска и его деяний fellow

    Да здесь прям религиозный форум Илона Маска - верю , не верю в гений Маска. А то что успешным оказался только сам запуск , но объявленная цель запуска не м.б. достигнута по техническим причинам уже никого не волнует! Получился дорогой пук и только. Так что надо ждать окончания всей программы по ракете. А РФ не до тяжелых ракет - нет коммерческого рынка для запуска средних и легких ракет. А пулять деньги в космос- ну пусть Маски этим пока занимаются. До подсчета цыплят еще далеко!
    Влад5307
  16. Вадим237 Сегодня, 19:46
    "Как отметил Маск, вся разработка Falcon Heavy обошлась его компании примерно в 500 млн долларов". Наши потратили на Ангару 160 миллиардов рублей минимум - 2, 78 миллиарда долларов, это к вопросу об эффективности.
    Вадим237
    1. Mestny Сегодня, 22:24
      Вся его разработка подняла на орбиту вес в 1.5 тонны, хотя он всем рассказывает про 63.
      Mestny
      1. Вадим237 Сегодня, 23:52
        И что - конструктивно в ракету заложено поднять 64 тонны - но сейчас главное отладить работу 27 двигателей.
        Вадим237
  17. dgonni Сегодня, 19:49
    НЕА, это всё афёра. Ничего там не будет. Ни марса ни луны. Ни возвращаемых ступеней. Чисто мультик ;). 2016 год росказни некоего чела из роскосмоса :(, за возвращаемые ступени и перспективы.
    dgonni
  18. MegaMarcel Сегодня, 20:13
    Весь вопрос будет ли Россия к 2028 году. Все больше проявляется кризис власти. Страна все больше скатывается в застой аналогичный брежневскому. А что было после эпохи застоя все помнят.
    MegaMarcel
  19. akudr48 Сегодня, 20:38
    Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР

    Три автора старались, старались, и перестарались, сами себя переплюнули.

    В заголовке написали "не удалось", а в тексте чудесная фраза
    В современной России, однако, ситуация со сверхтяжелыми ракетами обстоит пока не так хорошо, и тут Маск со своим первым запуском Falcon Heavy, безусловно, далеко впереди.

    1. Так "не удалось" или все же удалось, и этот противный Маск "далеко впереди" всей России, ау, авторы, кто из вас персонально автор этой литературной находки?

    2. А как объяснить этот изгиб или прогиб, что В современной России, однако, ситуация со сверхтяжелыми ракетами обстоит пока не так хорошо? Т.е., ситуация вообще то хороша, не не так хороша как у Маска, так получается.

    3. Если в этой просто хорошей ситуации (но не так хорошей, как у Маска) на сверхтяжелую ракету «пока денег на нее не выделено". Авторы, если это просто хорошая ситуация, то какая же будет плохой?

    4. И наконец, Маск не с СССР переплевывается, он в то далекое время СССР был просто дитя малое, как и не с Америкой, не с Сатурн-5, современником его, Маска, родителей. Он отжимает рынок у всех подряд, у своих даже, тем более, у чужих, России, Китая и Европы. И у него это получается.

    5. Потрезвее, менее болтливистым, более подготовленным и более критичным надо быть в рассуждениях на эту тему. Я помню и уважаю достижения СССР в космосе и в целом. Но ехать в космос сейчас давно пора уже на своих достижениях, а вот их - то и нет в России. Зато есть воровство и некомпетентность космических масштабов в космических структурах России. Но об этом пусть агенты госдепа пишут, самим-то авторам боязно, они надергают лучше из слов специалистов для своего лживого компота. Поэтому эта некомпетентная троица писарей на подряде и выдумывает такие фантастические сравнения, типа кто сильнее, слон или танк...
    akudr48
    1. Антарес Сегодня, 21:57
      Цитата: akudr48
      Три автора старались, старались, и перестарались, сами себя переплюнули.

      иногда авторам ставиться задача принизить событие, уверить аудиторию в незначительности и даже несостоятельности события. Этакий элемент информационной войны.
      Пиар Маска все таки построен хоть на каком то фундаменте. Тем более сам образ олигарха с мечтой о космосе я что то не приметил у стран, быв. СССР. Они гораздо богаче Маска(Список ФОрбс кишит ими) а вот с мечтой, которой они готовы поделиться с обывателем обычным-совсем туго. Разве что позавидовать что у них яхты с девушками и икрой...Яхта побольше по Фрейду.
      А космос это невыгодно.
      В общем только за это Маска можно уважать. Пусть он делает деньги на мечтающих о космосе, люди хотят верить в покорение космоса, а не в покорении девок на яхтах... Потому что покорение космоса-это подвиг всего человечества...а не жирного индивидуума с доступными самками.
      Так что Маску как минимум уважение. Авторам статей, совет. Лучше уж написать статью про мечты в СССР, чтобы пронастольгировать, чем с пеной у рта доказывать что" Маск плохой, а вот СССР достиг." А потом его развалили и пришла совсем другая идея в РФ.
      Я представляю чтобы написали эти авторы, будь это российский представитель...Панегириков написали бы мама не горюй..
      Мне лично все равно чей представитель(какой страны) в рамках вида-мы едины, и планета у нас одна.
      Антарес
  20. Mestny Сегодня, 22:22
    Цитата: Monster_Fat
    Ни в 2020, ни в более позднем времени, ничего из тяжелых носителей подобных, созданному Маском, в России не создадут. И позже не создадут. Все -"поезд ушел" и навсегда. В России настоящая космонавтика закончилась-осталось только "гордиться" РД-180....

    Забросить на первую попавшуюся орбиту вес в примерно 1.5 тонны ( автомобиль с манекеном), но при этом всем рассказывать, что это изделие поднимает 63 тонны...
    Такого пожалуй действительно Роскосмос не создаст.
    Но малолетним этого не понять. Они будут стонать про настоящий прорыв Маска.
    Ну чисто папуасы какие - что ярче блестит - то и отлично.
    Mestny
  21. iouris Сегодня, 22:45
    Маск - это ширма или маскировка. За Маском скрываются госструктуры. То же самое можно сказать практически обо всех "гениальных манагерах". Такие проекты не под силу частникам. Просто в США не принято афишировать участие государства в экономических и технологических проектах, поскольку это коммунизм. Потому СССР и стал великой державой, что ни одна ТНК не могла сравниться с ним по мощи, а скрываться от антикоммунистов государству не требовалось.
    iouris
  22. tigoda Сегодня, 23:10
    ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОРНЫЙ ПРОВАЛ США!!! Под фанфары!
    Читаю про Falcon Heavy :стартовала! вывела Tesla Roadster ( 1140 кг+манекен 100кг) в направлении Марса. Говорят должна выводить 65 000 кг на орбиту 200 км. НО ! Тогда к Марсу должно лететь 13 000 кг. В 10 раз меньше!!! Это же позорище! А какое опоздание!
    Российская "Ангара-А5" взлетела 23 декабря 2014- 3 года назад! Вывела макет полезной нагрузки массой 2 000 кг на геостационарную орбиту. В пересчете на орбиту 200 км доставляемый груз составит 17 000 кг при запланированных 24 000 кг т.е. 71% . На 3 года раньше и 71% вместо 9,5% от расчетного. ЭТО ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ Маска !!! НО! Самое интересное макет, выведенный Ангарой, и сейчас можно посмотреть в телескоп на орбите.
    Маск тоже очень хотел бы показать свою Теслу на орбите в телескопе. Почему не сделал? Так ... не смог.
    Зачем говорить, что полетела нагрузка в сторону Марса? А чтобы не объяснять, где она. А она на дне морском, потому что не смогла разогнаться до 8 км/сек. Маску очень хотелось покрасоваться, но не сумел. Зачем такая красивая сказка про красное авто? А в красивую сказку легче верят.
    А что касается "многоразовости" - так это старые грабли, на которых "отплясали" ещё в проекте Спейс Шаттл. Итог из 4 многоразовых аппаратов 2 погибли в катастрофах. Я про это скажу так: "многоразовое применение презерватива конечно экономичней, но здоровье дороже!".
    tigoda
    1. Вадим237 Сегодня, 23:54
      Тачка лети в прямом эфире .
      Вадим237
  23. внутренний враг Сегодня, 23:42
    Сравнение с СССР просто некорректно, такой страны давно нет.
    внутренний враг
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