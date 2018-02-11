11:57 11 февраля
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Сергей Глазьев: У нас чудовищная экономическая катастрофа

Сергей Глазьев: У нас чудовищная экономическая катастрофа


Вскоре после того, как Российская академия наук (РАН) начала выступать с программой смены экономической парадигмы в стране, а публично защищать нынешнюю модель пришлось Анатолию Чубайсу, мы стали свидетелями так называемой «реформы» академии по все большему ограничению ее полномочий. Последний инцидент — срыв выборов президента РАН и попытки переподчинить избрание напрямую главе государства. Как считает академик Сергей Глазьев, реформа РАН дает результаты, обратные официально заявлявшимся, но ученые еще могут поставить экономику на правильные рельсы.

Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о последних событиях в РАН, что за процессы идут и как академики их оценивают?


Реформа, которая была навязана Академии наук несколько лет назад, фактически не достигла своих результатов, а имела прямо противоположный эффект. Ожидалось, что работа ученых будет освобождена от чрезмерной опеки, хозяйственно-бюрократической нагрузки по управлению, однако, на самом деле, произошла очень серьезная бюрократизация работы академических институтов. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) ведет себя как вышестоящая структура и заставляет ученых писать бесконечные отчеты, которые чиновники этой организации не в состоянии даже понять и разобраться в них. Мелочная регламентация, формализм и сверхбюрократизация очень серьезно мешают научному процессу, усложняя, а не упрощая работу ученых.

Что делать в этой ситуации?

Я думаю, что нужно вернуться к тем принципам, о которых говорил президент, когда замышлялась реформа, и добиться правильной субординации. Есть руководство Академии наук, оно определяет основные направления фундаментальных исследований, а ФАНО должно быть сервисной организацией, которая работает в рамках обязанностей, определенных президиумом РАН.

Все-таки как Вы оцениваете ситуацию с выборами президента РАН — что происходит?

Никак не оцениваю. Выборы нам сорвали.

Как Вы считаете, тормозит ли реформа РАН модернизацию экономики, создание 25 млн высокотехнологичных рабочих мест — того, к чему не раз призывал президент?

Реформа к этому отношения не имеет, потому что если говорить о вкладе РАН в экономическое развитие, то здесь нам остро не хватает механизма коммерциализации научно-исследовательских разработок. Этот механизм должен включать в себя венчурные фонды, банки развития, инвестиционные фонды. Если бы ФАНО занималось созданием механизма внедрения научных достижений в практику, то это было бы очень хорошо. Вместо этого чиновники занимаются мелочной регламентацией по использованию имущества. Здесь можно без чиновников разобраться, как эффективно использовать имущество. А вот задача организации продвижения научных результатов в практику — как раз функция правительственных ведомств, которая сегодня пробуксовывает. Поэтому вопрос о том, почему открытия наших ученых внедряются по всему миру, но только не у нас в стране, это вопрос не к Академии наук, а вопрос к работе Правительства, Центрального банка, которые формируют экономическую политику и ответственны за то, чтобы создавать условия.

Кстати, о внедрении разработок и отношении к ученым за рубежом. Пока у нас ограничивают функционал РАН, Китай занялся активным возвращением своих ученых из США, об этом на днях писала китайская пресса. Не пора ли нам заняться тем же?

Китай занимается этим давно и успешно, у нас тоже предпринимаются попытки. Но здесь главное даже не финансирование научных работ, а для наших зарубежных коллег существует система грантов, которая стимулирует их возвращение в российские учебные, научные организации, главное — практическая реализация, о чем я уже говорил. Ученому ведь очень важно видеть результат своей работы на практике. Сегодня между фундаментальной и прикладной наукой во многих отраслях знаний фактически барьер стерт, и вчерашние научные лаборатории повсеместно становятся преуспевающими фирмами. Для того, чтобы российские умы не «экспортировались», а, наоборот, возвращались в Россию, очень важно создание благоприятной среды для инновационной активности.

Последние месяцы обсуждаются разные экономические стратегии, мейнстрим — это, видимо, стратегия Кудрина, но есть и другие, в том числе та, которую предлагала РАН. Сейчас можно ли сказать, что ученые привлечены к этой работе или, наоборот, оттеснены от нее?

У ученых РАН всегда была и есть позиция, основанная на научных знаниях о закономерностях экономического развития. Она, к сожалению, не востребована органами государственной власти уже 25 лет. Те рекомендации, которые последовательно отстаивает академическая наука, доказали свою практическую эффективность, проявились в экономическом чуде Китая, в ряде других стран, где ведется разумная экономическая политика. Наша экономическая политика ведется в угоду компрадорской олигархии, спекулянтам и западному капиталу. Мы следуем по траектории МВФ, у которого задача — не экономический рост, а создание благоприятных условий для движения американского капитала по всему миру. Везде, где МВФ работает, мы видим экономические катастрофы.

Наша страна здесь не исключение, а один из типичных примеров следования рекомендациям МВФ, в результате чего снижается инвестиционная активность, падает производство, но зато экономика «успешно колонизируется» западным капиталом. У нас уже больше половины промышленности принадлежит нерезидентам.

Если цель заключается в том, чтобы из России сделать колонию для западного капитала, то политика, проводимая на протяжении 25 лет у нас, можно сказать, очень успешна. Но она не имеет никакого отношения ни к национальным интересам, ни к задачам экономического развития.

Если цель — экономическое развитие, то что нужно делать?

Нужно внедрять не рекомендации МВФ, а рекомендации ученых РАН, которые основаны на понимании закономерностей экономического развития, знании международного опыта и блестяще себя зарекомендовали экспериментально. У нас прекрасный, уникальный в экономической истории эксперимент — мы одновременно с Китаем начинали реформы по переходу от директивной к рыночной экономике. Китай совершил экономическое чудо, сегодня производит уже в шесть раз больше продукции, чем мы, а у нас самая чудовищная в мировой истории мирного времени экономическая катастрофа. Есть наглядные подтверждения, по которым можно говорить, какая концепция правильная, а какая — нет.

Хотите сказать, что несостоятельность нашей концепции уже доказана?

Несостоятельность либертарианской концепции вашингтонского консенсуса получила экспериментальное подтверждение в России, а концепция интегральной экономической политики, сочетающей планирование и рыночные механизмы, дала блестящие результаты. Что еще нужно для доказательств, я не понимаю.
Автор: Сергей Глазьев
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14743


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Комментарии 20

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:14
    к чёрту экономику...главное духовность,скрепы! нужно больше храмов! у нас в городе,"люди в чёрном",отжали у режевского многопрофильного техникума здание...! как такое возможно? нашли какие то старые бумажки,что "когда то" это здание было ихним-и всё! рпц ведёт себя как рейдер. нахрена образование-сиди молись и всё тебе будет!
    андрей юрьевич
    1. Перейра Сегодня, 09:57
      Мракобесы берут реванш за Великую Октябрьскую Социалистическую революцию, хотя сами они потомки победившего народа, предавшие память собственных предков. Как свидомиты. Аналогия напрашивается самая прямая.
      Перейра
    2. Бер Сегодня, 10:04
      андрей юрьевич Сегодня, 06:14 Новый
      к чёрту экономику...главное духовность,скрепы! нужно больше храмов! у нас в городе,"люди в чёрном",отжали у режевского многопрофильного техникума здание...! как такое возможно? нашли какие то старые бумажки,что "когда то" это здание было ихним-и всё! рпц ведёт себя как рейдер. нахрена


      О чём вы пишите РПЦ уже давно превратилась в бесовскую церковь, Феофан Затворник писал о этом ещё в 19 веке, что воссядет дьявол в храме и будет править
      ( дьявол это дух лжи, когда всё переворачивают наоборот.)

      Новый Завет. Соборное послание святого апостола Иакова

      15Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?

      17Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.

      18Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.

      19Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.

      20Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?


      И это православный Псалтырь.


      Вот объясните мне??? как можно молится каждый день против Нового Завета Евангелия?

      Русским по белому написано, ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА, а мётрвая вера и есть вера бесовская.
      Бер
      1. виктор н Сегодня, 11:31
        Как Ваши ремарки соотносятся с темой статьи? Непристойно засорять поле!
        виктор н
  2. Vard Сегодня, 07:19
    Академия наук совершенно изжившее себя образование... Кормушка для армии бюрократов от науки...
    Vard
    1. АнпеЛ Сегодня, 08:51
      Академия наук совершенно изжившее себя образование... Кормушка для армии бюрократов от науки...

      На да, конечно. Потому-то ФАНО и было создано и работает без нареканий. Одна только "польза" фанит от такого ФАНО.
      АнпеЛ
    2. Перейра Сегодня, 09:58
      Сдать академию в аренду Ржавому. И настанет процветание.
      Перейра
    3. виктор н Сегодня, 11:34
      У Вас богатый опыт? Одна бабушка сказала..... Так это выглядит. Не будьте смешным. Вопрос больно серьёзный, для специалистов.
      виктор н
  3. кипеж Сегодня, 07:42
    У нас чудовищная экономическая катастрофа

    Лучше и не скажешь
    А активностью вовне пыль людям в глаза пускают да деньжата отмывают
    кипеж
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 08:09
    Вполне объективный тезис,который ,на своей шкуре, чувствует простой обыватель.
    В силу своей проф.деятельности, мне приходится общаться с людьми,разного соц.статуса (маргиналы не в счёт).
    Практически все недовольны сложившейся ситуацией. Но,самое интересное то,что ,в отличии от 90-х, когда была полная о...па, люди смотрели вперёд, с какими то надеждами,сейчас ,подавляющее большинство, думает,что будет ещё хуже)
    Тут и бизнес,и бюджетники,и даже чиновники
    Я высказываю свои наблюдения, не более..
    Сибирский цирюльник
    1. виктор н Сегодня, 11:41
      Напротив, перспективы весьма благоприятные, возможности исправления ситуации имеются. Главное их не упустить. Сопротивление мерам, предлагаемым Глазьевым, есть и будет - идёт борьба серьёзная. Так победим! Но меньше слов пустых!
      виктор н
  5. parusnik Сегодня, 08:42
    Да какая катастрофа, smile у нас в уездном городке торговых центров, больше чем предприятий...А на предприятиях сокращения идут..
    parusnik
  6. prior Сегодня, 09:42
    Даже при желании что-то изменить, где взять людей: инженеров, токарей, уборщиц ???????
    Кто встанет к этим высокотехнологичным станкам? вчерашние ЕГЕшники? Эти наработают.
    Молодые учёные ? Те, кто остался, это седовласые остатки советской школы.
    Процесс зашел настолько далеко, что достойного руководителя любого звена найти проблема. Нет, "дефективного менеджера", умеющего сокращать расходы за счет сокращения численности рабочих и сокращения фонда заработной платы - назначить запросто. А вот поднять производство !? в стране, где самые массовые профессии продавец, водитель и охранник ? Я почему то сильно сомневаюсь. Хотя на словах можно всё. Обещать и жениться, это как говорится......
    prior
    1. басмач Сегодня, 10:05
      И что, лапки свесить и тоскливо скулить. Напомню 30-е, годы первых пятилеток. Много было грамотных и квалифицированных ( только не надо сказки про массовый Гулаг и бесплатный труд зеков.)?. Но и построили, и научились, и науку подняли. Можно ныть, а можно, стиснув зубы, делать. Вопрос в другом. То что сделать с нынешней властью и строем это в принципе невозможно.
      басмач
      1. виктор н Сегодня, 11:49
        Вы правы в том, что надо действовать - в интересах своих, своей семьи. И использовать все доступные законные возможности влияния на власть - они есть у каждого. Только не надо обманываться, что истина именно у Вас и все Вас послушаются.
        виктор н
  7. To be or not to be Сегодня, 10:00
    prior
    Все довольно объективно!
    Накопилась критическая масса количественных изменений .Будет неизбежно новое качество. Диалектика .
    И снова диалектика –сработает закон отрицания отрицанием.
    А Глазьев - для дымовой завесы .. мол все плохо в экономике России .Это как при Сердюкове в ВС -все плохо .но потом вдруг появилась современная армия
    To be or not to be
    1. ваняватный Сегодня, 10:37
      ага , но пока это самокат :оттолкнулись и двинулись в неведомое , и никто толком ни за что не отвечает , а так да , по любому куда то приедем ...
      ваняватный
  8. Sverdlov Сегодня, 10:21
    Всё не просто, а очень просто. "Реформа", " ФАНО" ведёт себя по отношению Академии Наук как вышестоящая организация". Кто платит деньги - тот и хозяин. Ничего удивительного.
    Только с наукой такое не проходит. Наука опирается на фундаментальные законы мироздания, которые нарушить нельзя. Реформа РАН по чиновничьему образцу губит науку и это очевидно всем кроме руководства страны.
    Аналогичная реформа судебной системы привела к её полной деградации и потере основной функции - защите граждан государства путём соблюдения законов. Только судебные чиновники решили, что закон подчиняется им. Так и есть.
    В сравнении с физикой. Если бросить камень он полетит по траектории в соответствие с законами физики по вполне предсказукмой траектории. Если камень бросит юрист куда он полетит не предскажет никто.
    Фундаментальный закон природы, позволяющий выживать организмам, включая государство и каждого человека в отдельности - закон обратной связи нарушен.
    Сунь руку в огонь - обожжешься. А наша власть сидит жопой на раскалённой плите, вокруг дым, а они вещают из ящика как всё вокруг прекрасно.
    С новым сроком, товарищи!
    Sverdlov
  9. vlad007 Сегодня, 11:01
    Надо вкладывать деньги в нашу экономику (науку, космос, производство, инфраструктуру), а не в долговые обязательства США.
    vlad007
  10. виктор н Сегодня, 11:54
    Это не обсуждение, ничего, близкого к теме. Ворчание бабушек преклонного возраста.
    виктор н
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