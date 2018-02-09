11:48 09 февраля
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Леонид Ивашов: Системное очищение от коррупции нужно начинать с Кремля

Леонид Ивашов: Системное очищение от коррупции нужно начинать с Кремля


Моим основным источником о ситуации в Дагестане является знакомый солдат. Когда я ещё был командиром роты в Германии, он был у меня рядовым. Сейчас, когда он приезжает в Москву, мы долго, ночами с ним сидим и разговариваем. И как-то я задал вопрос: «Почему люди берут автоматы и уходят в горы?» Он немногословный человек, но выдал классический ответ: «Потому что нигде в республике нет правды и справедливости. Правда замещается автоматом Калашникова». Сослуживец сейчас просто занимается хозяйством, разводит овец — выживает, как говорится. И он рассказывает, как там относятся к людям. Например, приезжает районный полицейский начальник и говорит: «Будет свадьба моей дочери, ты вот этих баранов погрузи мне в машину». Я его уговариваю: «Зачем, оставь, мне семью кормить нужно…» Отвечает: «Если этих самых жирных не погрузишь, то я тебя погружу — и будешь у меня вместо барана».

Второй срез моей информации — это казачество. В конце прошлого года из Дагестана приехали казаки и привезли кипу материалов. Суть материалов: есть решение федеральных органов власти о возвращении русскоязычного населения, казачества на традиционные места проживания. Есть постановления правительства Дагестана, все бумаги есть до районного уровня или поселкового. Но за все последние годы ни одного квадратного метра земли, ни одного квадратного метра жилья никому не выделили. Но все рапортуют — отписки огромные, как под копирку написанные, — что есть федеральная программа возвращения в места традиционного проживания. Но вот вся эта бюрократическая риторика сводится к тому, что, «к сожалению, средств не выделено или средства выделены, но исчезли в неизвестном направлении» и так далее.


Когда я всё это анализирую, то прихожу к выводу, что Дагестан на грани взрыва — причём вооружённого взрыва. Мы ещё увидим, как там ходит оружие, люди уже стали вооружаться, это большой бизнес. Да, там есть террористические проявления, да, в республику приходят ваххабиты, террористы, проповедники радикального ислама. Но они приходят потому, что там есть почва — всеобщее недовольство. И поэтому аресты в высшем руководстве — это, по сути дела, превентивные меры по предотвращению вооружённого восстания в Дагестане.

Меры, наверное, правильные, однако есть большое «но». Дагестан — как бы образец ситуации, которая сложилась во всей России. Может быть, там наиболее ярко выпятилось всё негативное. Давайте немножко повспоминаем, как ведёт себя власть — и ельцинская, и путинская, они действуют в одной логике. Мы что, не помним, как отдавали на откуп республики, в том числе и соседние с Дагестаном? Давали территории на кормление, чтобы получить лояльность, поддержку легитимности своего избрания. Мы что, не помним, как Сердюкову и Васильевой отдали на откорм Министерство обороны и Вооружённые силы? И сегодня, если посмотреть на наше правительство и на ряд арестованных губернаторов, давайте скажем прямо: ведь им отдавали регионы и труд их жителей на кормление. И радикальные меры, которые сегодня принимаются в Дагестане, аресты высоких чиновников — это, скорее всего, не системная борьба с коррупцией. Потому что коррупция начинается, увы, не в Дагестане, не на Камчатке и не в Ханты-Мансийском округе. Ведь у нас такая огромная система надзорных органов, что по числу надзирающих мы сегодня превзошли фашистскую Германию на оккупированных территориях по численности на душу населения. Полицаев было меньше, чем сегодня правоохранителей в России на определённое количество людей. И что, такому гигантскому аппарату не видно было повсеместного воровства?

Если пойдёт системное очищение от коррупции, то Путину, если это предпринимать, нужно начинать с Кремля, ибо все должностные лица, которые сегодня арестованы в Дагестане, имеют покровительство именно в Москве. Что, Министерство образования и науки Российской Федерации не знало ситуации в образовательной системе Дагестана? Скорее всего, подкармливалось и поэтому не замечало. А если не знало, то где ваш профессионализм? Каковы ваши функции? Что, сенаторы, которые заседают от Дагестана в Совете Федерации, не знали положения дел? Или депутаты Госдумы? Все всё знали, а пирамида всеобщей коррупции движется по всей России.

Есть честные губернаторы, главы администраций, которые пытаются что-то делать для народа, но таковы далеко не все. Дай бог, чтобы Дагестан был той точкой отсчёта, с которой Путин начнёт революцию сверху по установлению более-менее справедливого социально-экономического строя.

Нужно усиливать власть представителей народа в полном соответствии с третьей статьёй Конституции Российской Федерации, где объявлено, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. И дальше есть положение в Конституции, что народ осуществляет свои властные полномочия как непосредственно, так и через систему выборных органов. Так вот, когда люди даже не знают Конституции, но знают, что у нас власть должна быть народной — они и протестуют, и на митинги ходят, а когда это не помогает, берутся за оружие.

Поэтому сейчас нужно создать механизм народовластия, чтобы народ мог контролировать деятельность любого чиновника, чтобы народ мог влиять на ситуацию и в школе, и в республике, и в стране. Народ сегодня отстранён от власти. Та облава, которая происходит сегодня в Дагестане, должна в корне изменить сущность самой власти — и не только в республике. Собственность сегодня диктует власти. Власть у нас в стране олигархическая, и мы прекрасно видим: кто какие решения проталкивает, какие осуществляются кадровые назначения в угоду олигархату или крупному воровскому, прежде всего, бизнесу. Не изменив сущности власти, не подчинив её интересам народа, мы разовой акцией ничего не добьёмся.

Нам надо поизучать китайскую модель. Там нет таких акций-вспышек, там чётко, регулярно отслеживают правонарушения. Система народных представителей, которая завершается Всекитайским собранием народных представителей, то есть большим Верховным советом, там очень эффективна. Правят именно представители народа. Выборы происходят не так, как у нас в депутаты Госдумы или сенаторы. Там людей выдвигают, начиная с посёлка, района и так далее. И контроль осуществляют они, а не правоохранительные органы. Правоохранители получают сигналы, проверяют их и регулярно отстреливают воров. Дело было в Шанхае. Включил там телевизор, смотрю и не понимаю ничего, что говорят, но вижу — суд идёт. И тут же показывают, как выводят осуждённых к стенке, залп, шести человек нет. Я утром спрашиваю китайских товарищей, они мне объясняют: «Это руководители Шанхая, они проворовались, их расстреляли». Я как бы упрёк делаю министру обороны, товарищу Чи Хаотяню: «Ведь они никого не убили, вроде нет разбойных нападений, зачем расстреливать?» И мудрый товарищ Чи Хаотянь мне объяснил: «У нас 200 миллионов людей живут за чертой бедности, многим нужно хотя бы чашечку риса в день, чтобы они не умерли. Когда много воруют, то многие умирают от голода, поэтому воры своим воровством приговаривают людей к смертной казни». Вы знаете — я с ним согласился.

И последнее. Некоторые эксперты говорят, что у тех клановых, родовых, преступных по большому счёту групп, интересы которых сейчас так мощно затронуты в Дагестане, достаточно сил для того, чтобы возмутить этот участок Северного Кавказа, для того, чтобы поднять свои прикормленные частные армии — а ведь у каждого чиновника высокого уровня в подчинении имеются десятки, а порой и сотни вооружённых людей. Я не считаю такие опасения справедливыми. Вообще не связываю преступную систему с какими-то родовыми, клановыми традициями. Ведь те аварцы, кумыки, даргинцы, табасаранцы, которые оказались наверху, немного делают ради своих кланов, ради своих родственников или даже в интересах религиозных конфессий. Это система воровская, криминальная. И того, что вчера сделали Васильев с Бортниковым, ждали и кумыки, и даргинцы и все остальные. По крайней мере, 90% населения. Мы помним, как арестовали мэра Махачкалы, который имел дворцы-крепости, и дворцы даже прикрывались зенитно-ракетными переносными комплексами. И что? Кто восстал в его защиту? Охрана немножко постреляла в воздух, когда резиденцию мэра приехали брать штурмом — и всё. Народ был доволен. Так что ничего дурного ожидать от населения, в том числе от кланов, не приходится. Народ будет рукоплескать.

А от криминальной системы России, которая проходит через правительство, Госдуму, Совет Федерации, через правоохранительные и судебные органы — вот здесь сопротивления следует ожидать. Конечно, не вооружённого, а, скорее всего, в форме тормозящей «мягкой силы».
Автор: Леонид Ивашов
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14745


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Комментарии 65

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:56
    Леонид Ивашов: Системное очищение от коррупции нужно начинать с Кремля

    Америку не открыл, но сказал правду!
    a.s.zzz888
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:02
      Ивашов не побоялся в открытую говорить правду Ельцину,за это и был в опале у него.Сейчас тем более.На Кавказе так было всегда,и будет.
      Мар.Тира
      1. Vladimir 5 Сегодня, 11:26
        Всё прикрывается 17 летним президентством и сменить возможно, только сменив президента. Реально возможны изменения только вбрав представителя патриотичных сил Павла Грудинина.
        Vladimir 5
    2. vladimirZ Сегодня, 06:32
      Леонид Ивашов: Системное очищение от коррупции нужно начинать с Кремля - из статьи
      Америку не открыл, но сказал правду! - a.s.zzz888

      Интересно, а вот эта правда доходит до людей, хотя бы на нашем сайте ВО?
      Вы посмотрите какая идет пропаганда за существующий режим власти В. Путина, как раз за эту коррупцию, "идущую из Кремля" - по словам генерала Ивашова, и он прав на 100%.
      Неужели люди не понимают, что это всё идет от первого лица, сформировавшего за 18 лет такую систему личной власти? Ведь простая истина. Сколько эта истина будет искать путь до разума людей, время, чтобы все поняли - "рыба гниет с головы".
      Ну, сейчас набросятся сторонники нашего солнцеликого, - "нет ему альтернативы", " он только приступил к решающим шагам по решению вопросов, а вы ему мешаете, не даете сконцентрировать власть в своих руках", "с ним мы победим", и т.д.
      vladimirZ
      1. Стропорез Сегодня, 07:57
        Цитата: vladimirZ
        Неужели люди не понимают, что это всё идет от первого лица, сформировавшего за 18 лет такую систему личной власти?

        Не хотят понимать, они думают ,что спрятав голову в песок, тем самым они спасают свой хвост.Любимые причитания "лишь бы хуже не было" и не понимают , что если не изменить ситуацию, то будет реально хуже. Вот и сейчас набегут, будут вопить "майдана захотели", предложат кастрюли и уехать в каклию belay Только хрен вам, никуда мы не поедем, а будем менять жизнь к лучшему здесь, у себя на Родине.
        А тем ,кто будет восхищаться смелостью и правдивостью Леонида Ивашова, скажу , что Л.Ивашов , так же ,как и Грудинин был одним из пяти кандидатов от ПДС НПСР и высказывает он консолидированное мнение команды Грудинина.
        Стропорез
        1. свободный Сегодня, 09:08
          Цитата: Стропорез
          Цитата: vladimirZ
          Неужели люди не понимают, что это всё идет от первого лица, сформировавшего за 18 лет такую систему личной власти?

          Не хотят понимать, они думают ,что спрятав голову в песок, тем самым они спасают свой хвост.Любимые причитания "лишь бы хуже не было" и не понимают , что если не изменить ситуацию, то будет реально хуже. Вот и сейчас набегут, будут вопить "майдана захотели", предложат кастрюли и уехать в каклию belay Только хрен вам, никуда мы не поедем, а будем менять жизнь к лучшему здесь, у себя на Родине.
          А тем ,кто будет восхищаться смелостью и правдивостью Леонида Ивашова, скажу , что Л.Ивашов , так же ,как и Грудинин был одним из пяти кандидатов от ПДС НПСР и высказывает он консолидированное мнение команды Грудинина.

          Либо бояться за свое место у миски и кость холуйскую.
          свободный
      2. Гардамир Сегодня, 08:38
        Неужели люди не понимают,
        К сожалению люди живут в телевизоре. по тв облили Грудинина помоями, а опровергать не торопятся, даже в газеты не допускают.
        Есть у меня знакомая бабуля, ну при встрече здрасьте-здрасьте, как погода? То на Собянина пожалуется, то сбербанки все в округе закрыли, постоянно властью возмущается. ну я возьми и спроси при встрече, за кого голосовать будете, сначала сказала известно за кого, ну я тоже конспирируюсь, говорю чё за усатого? И тут бабуля понесла, какой он жулик. Возмущение, было как будто Грудинин ей лично в карман залез. Ну ладно замяли. счас в Москве снег прошёл. Ч просто, не о политике, как погода? Бабка опять на власти жалуется, что снег не убирают, что гололёд. Но голосовать пойдёт за Путина.
        Гардамир
        1. Стропорез Сегодня, 08:42
          Цитата: Гардамир
          К сожалению люди живут в телевизоре. по тв облили Грудинина помоями, а опровергать не торопятся, даже в газеты не допускают.

          После заявлений в ЦИК ,вчера ящик аообще ни разу Грудинина не показал, ни разу!!!
          Это бойкот? новая тактика кремлеботов?
          Стропорез
          1. Гардамир Сегодня, 08:55
            новая тактика кремлеботов?
            Ну да. При том коммунистами кремль считает только партию Сурайкина их и раскручивают.
            Вот здесь официальные избиркомовские данные о доходах кандидатов http://www.cikrf.ru/analog/prezident2018/dohod/
            но никто даже не пытается извиниться перед павлом Николаевичем.
            Гардамир
            1. Стропорез Сегодня, 09:11
              Цитата: Гардамир
              Ну да. При том коммунистами кремль считает только партию Сурайкина их и раскручивают.

              Они на Грудинина фейк-помои льют, а рейтинг растёт, теперь решили саботировать показы.
              Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=wjKNbSMvI74 факты , как монтируются фейковые ролики на тв. с 4мин.
              Стропорез
              1. Гардамир Сегодня, 09:46
                теперь решили саботировать показы.
                Увы это примеры нашего времени. Перестали показывать Донбасс и проблема "исчезла".
                Гардамир
                1. Стропорез Сегодня, 09:55
                  Цитата: Гардамир
                  Перестали показывать Донбасс и проблема "исчезла".

                  Зато нам каждый день, суммарно часа по три, показывают нашу главную проблему.
                  Стропорез
          2. dsk Сегодня, 09:08
            Цитата: Леонид Ивашов
            Есть честные губернаторы, главы администраций, которые пытаются что-то делать для народа, но таковы далеко не все. Дай Бог, чтобы Дагестан был той точкой отсчёта, с которой Путин начнёт революцию сверху по установлению более-менее справедливого социально-экономического строя.

            "Товарищ" Иисус Христос ни когда не призывал к революции. Вся его "Благая весть" - призыв к честному выполнению "должностных" обязанностей "лидеров" того времени - фарисеев: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. " (От Матфея 23:27-28)
            dsk
        2. dsk Сегодня, 09:12
          Цитата: Гардамир
          Но голосовать пойдёт за Путина.

          Бабуля православная, её "развести" очень трудно. hi
          dsk
      3. Варяг_0711 Сегодня, 10:53
        vladimirZ Сегодня, 06:32 ↑ Новый
        Интересно, а вот эта правда доходит до людей, хотя бы на нашем сайте ВО?
        А что поменяет эта правда?
        Давайте начнем с того, что Кавказ это обособленная часть России, которая всегда, жила и живет по своим законам. Да, при СССР там более менее порядок навели, но даже в то спокойное время на Кавказе все равно сохранялся местный уклад и свои традиции. После развала СССР практически весь Кавказ вернулся чуть ли не к первобытному строю, с клановым делением и с правом сильного. На Кавказе всегда уважали только силу.
        Говорю так, потому, что мне самому довелось бывать в служебных командировках во время службы в аккурат с 1991-го по 1993-й год, в том числе и в Дагестане. Дело было то ли весной, то ли осенью 92-года, да собственно не суть, так вот занесла нас не легкая в Хасавюрт. Что мы там должны были делать, мы так и не поняли, о том знал только Господь Бог и высокое начальство. Как только наша колонна остановилась на территории бывшей атобазы, нас практически сразу заблокировали. Дорогу перекрыли несколькими новенькими "Кировцами". Дальше было трехдневная блокада, с отключением воды и прочими прелестями. Не буду описывать все перепетии, но если бы не прилетело высокое начальство и не договорилось, то нам было бы "весело". Не знаю как они там договаривались, ходили слухи, что наш комдив пригрозил развернуть технику и пройтись по жилому сектору катком, но в итоге нас выпустили. Так вот, когда мы оттуда выходили, меня поразил один момент. С обеих сторон дороги стояли вооруженные до зубов "мирные жители", причем вооружены были ВСЕ от десятилетних пацанов до седых стариков, причем у каждого третьего или четвертого помимо калаша были еще и РПГ и это в 92-ом году! Потом были Бабаюрт, Махачкала, Кизилюрт, но где бы мы не были оружия у местных было никак не меньше чем у нас, ну разве что бэтеров с бмпэхами только не было. И там всегда была клановая система, какой клан сильнее тот и прав. И всегда они проталкивали своих во все структуры от муниципалитетов до ментов. Так что Кремль тут конечно виноват, но виноват в первую очередь в своей слабости, в слабости своих позиций среди местных кланов.
        Взять ту же Чечню. Да, сейчас там победил клан Кадыровых, с которым Кремлю удалось договориться и что? Вы думаете в Чечне не осталось недовольных? Да кого то прикормили, кого то припугнули, но это ровно до того момента, пока Москва их кормит. В Дагестане просто намного сложнее, больше народностей, больше противоречий.
        Я не говорю, что в Кремле коррупции мало, и действительно рыба гниет с головы, но надо в первую очередь учитывать местный кавказский менталитет и уклад жизни. По большому счету там всегда так жили и только при СССР там более менее удалось найти компромис. Тем не менее этот регион был дотационным и при СССР, и сейчас. Вопрос только в том, что у того же Кадырова хватает ума и воли делиться если не со всеми, то с теми кому надо, а у руководства Дагестана или денежный мешок меньше, или жадности больше.
        Ну а простому народу, от того что баре меж собой дерутся всяко никак не легче. Так такая ситуация у нас везде, а не только там. Давно ли в Краснодаре банду Цапков накрыли? А сколько таких банд по всей стране? Дело не в том, что у нас Кремль погряз в коррупции, дело в том, что с победой дерьмократии в России установился изначально гнилой капитализм с нечеловеческим лицом. Для этого строя, коррупция такой же неотъемлемый инструмент, как для хирурга скальпель. Так что кто бы в Кремле не сидел, будь то Путин, Грудинин или еще кто, ничего не поменяется. Просто одних воров сменят другие воры, может даже еще хуже тех, что есть сейчас.
        Вот как то так уважаемые.
        Варяг_0711
  2. andrewkor Сегодня, 06:05
    Во, дядька выдал, отставники,они такие смелые везде и в Штатах,и в Европе.Один даже по Рыжему стрельнул.Но кроме шуток ,он прав!
    andrewkor
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:12
    Мдаа... what романтик и идеалист Леонид Григорьевич...
    то что он говорит правильно ,наша вертикаль власти подгнила маленько...
    если уж пьяных судей за рулем нельзя останавливать то чтож дальше то будет...паралич справедливости в нашем государстве ...
    задавит такой судья какого нибудь ребенка и его освободят от наказания получается...тогда следствие,приговор и исполнение наказания возьмут в свои руки родители этого ребенка ...неужели власти этого не понимают.
    Далее Леонид Григорьевич не рассказал еще об одной надвигающей опасности на рядовых граждан России...
    Кто то в верхах усиленно продвигает закон о присвоении каждому жителю на территории России единого электронного номера...своего рода метка...желтый знак Давида на спине евреев.
    Приведет это в конечном счете к цифровому рабству отдельного человека...он будет полностью зависеть от прихоти банкиров,чиновников и других заинтересованных групп людей в государстве...скверное будущее.
    Тот же ЛЕХА
    1. Per se. Сегодня, 07:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Приведет это в конечном счете к цифровому рабству отдельного человека...он будет полностью зависеть от прихоти банкиров,чиновников и других заинтересованных групп людей в государстве...скверное будущее.
      Если в своём развитии капитализм имел позитив, чему ни в малой степени способствовала конкуренция, то с закреплением мировых транснациональных монополий, и исчезновением Советского Союза, мирового лагеря социализма, внутренняя и внешняя конкуренция всё больше становится фикцией. Капитализму уже и не выгодны долгосрочные качественные продукты, так-как для роста прибылей нужны постоянно продаваемые товары, качество которых должно ограничиваться в приделах гарантии, а срок гарантии будет сокращаться, где возможно, вообще с переходом на одноразовые товары. В сельском хозяйстве, Монсанто навязывает свои услуги, их семена можно будет покупать лишь у корпорации, и всякий раз перед посевом, так-как они только на один урожай, ГМО... И, если пока склоняют что-либо купить, зазывая рекламой, то дело идёт к тому, что товары, услуги, вообще образ жизни, скоро вообще будут навязывать, придав этому законодательный статус. Был у Александра Беляева фантастический роман "Продавец воздуха", так не придётся удивляться, если и воздух ни только начнут активно продавать, как природный ресурс, но и введут на дыхание налог, по спирометрии лёгких. Для наших олигархов, останься они у руля, это была бы тема, если вспомнить мультик "Чиполлино", то и налог на дождь, - источник дохода. Ко всему, к газовым трубам, прокладка "трубы" с чистой пресной водой (в тот же Китай), вообще "золотое дно"... Это, если их не остановить, то будет ни только "электронное рабство", уже и с идентификационным чипом в пуповину при рождении, но и водяное, воздушное и прочие рабства. Капитализм стал абсолютным злом, планетарным вирусом, и пока не воткнут осиновые колья в чёрные сердца различных упырей, хозяев мировой капиталистической системы, вряд ли придётся ожидать светлого будущего для человечества. Нужен обновлённый социализм.
      Per se.
      1. andrej-shironov Сегодня, 10:20
        Цитата: Per se.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Приведет это в конечном счете к цифровому рабству отдельного человека...он будет полностью зависеть от прихоти банкиров,чиновников и других заинтересованных групп людей в государстве...скверное будущее.
        Если в своём развитии капитализм имел позитив, чему ни в малой степени способствовала конкуренция, то с закреплением мировых транснациональных монополий, и исчезновением Советского Союза, мирового лагеря социализма, внутренняя и внешняя конкуренция всё больше становится фикцией. Капитализму уже и не выгодны долгосрочные качественные продукты, так-как для роста прибылей нужны постоянно продаваемые товары, качество которых должно ограничиваться в приделах гарантии, а срок гарантии будет сокращаться, где возможно, вообще с переходом на одноразовые товары. В сельском хозяйстве, Монсанто навязывает свои услуги, их семена можно будет покупать лишь у корпорации, и всякий раз перед посевом, так-как они только на один урожай, ГМО... И, если пока склоняют что-либо купить, зазывая рекламой, то дело идёт к тому, что товары, услуги, вообще образ жизни, скоро вообще будут навязывать, придав этому законодательный статус. Был у Александра Беляева фантастический роман "Продавец воздуха", так не придётся удивляться, если и воздух ни только начнут активно продавать, как природный ресурс, но и введут на дыхание налог, по спирометрии лёгких. Для наших олигархов, останься они у руля, это была бы тема, если вспомнить мультик "Чиполлино", то и налог на дождь, - источник дохода. Ко всему, к газовым трубам, прокладка "трубы" с чистой пресной водой (в тот же Китай), вообще "золотое дно"... Это, если их не остановить, то будет ни только "электронное рабство", уже и с идентификационным чипом в пуповину при рождении, но и водяное, воздушное и прочие рабства. Капитализм стал абсолютным злом, планетарным вирусом, и пока не воткнут осиновые колья в чёрные сердца различных упырей, хозяев мировой капиталистической системы, вряд ли придётся ожидать светлого будущего для человечества. Нужен обновлённый социализм.

        Слава тебе Господи! Хоть кто то ещё кроме меня понимает всю погибель капитализма для человечества!
        andrej-shironov
    2. Ингвар 72 Сегодня, 08:12
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      задавит такой судья какого нибудь ребенка
      Улыбнул Леха! hi
      Вступил в силу приказ МВД России, который изменил правила общения инспекторов ДПС с некоторыми категориями водителей. Пьяные судьи могут вздохнуть спокойно - сотрудники ГИБДД теперь не имеют право отстранять их от управления и направлять на медосвидетельствование.
      Ингвар 72
  4. кедр Сегодня, 06:17
    "...А от криминальной системы России, которая проходит через правительство, Госдуму, Совет Федерации, через правоохранительные и судебные органы — вот здесь сопротивления следует ожидать. Конечно, не вооружённого, а, скорее всего, в форме тормозящей «мягкой силы»."

    Криминальная, коррупционная система России начинается не в Кремле, а банках Вашингтона и Лондона, захвативших власть в России и поставивших своих "полицаев" везде и всюду. Странно, что генерал этого не знает, не видит и не смог разглядеть за 25 лет внешнего управления прописанного в Конституции РФ, на которую Ивашов здесь ссылается. Давно пора Ивашову и всем нам глянуть суровой правде в глаза.
    Зрим в корень, уважаемые. Без суверенитета России, ЦБ, рубля и кредита, власть народа ничто и он никто, и звать такой народ никак.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. kepmor Сегодня, 06:35
      ай да молодец!...лизнул так лизнул...
      а мы то лапотные и не знали, что улюкаева, гайзера, реймера, белых с хорошавиным ещё клятый Обама на должности назначал...
      это гадина-ФРС США миллиарды самолетами в грозный с махачкалой отправляет. раз в квартал...
      и алкаш-центр трамп построил...
      и поместье чубайсу за триллион в СКОЛКОВО отгрохали америкосы...
      нечего на зеркало пенять коли рожа крива... у советов тоже ната была во всем виновата
      kepmor
    2. Владивосток1969 Сегодня, 06:40
      Не в тот корень вы зрите видать.И ПРАВДА видимо у Нас с Вами разная.Жаль разберутся в этом только после нас всех лет через 50-70.И мы этого с Вами не увидим. hi
      Владивосток1969
    3. samarin1969 Сегодня, 06:54
      Цитата: кедр
      ЦБ, рубля и кредита, власть народа ничто и он никто, и звать такой народ никак.
      Суверенитет. Россия. Путин.

      Да уже 18 лет как "Путин, а с суверенитетом, властью народа и "Россией"....сплошной "дагестан"....,

      Жаль, что среди кандидатов в президенты нет военного человека, который прошёл кровь и смерть, обладал бы военно-административным опытом....
      samarin1969
      1. Стропорез Сегодня, 10:25
        Цитата: samarin1969
        Жаль, что среди кандидатов в президенты нет военного человека, который прошёл кровь и смерть, обладал бы военно-административным опытом....

        Одним из пяти кандидатов ,выдвинутых ПДС НПСР является генерал Соболев, который также входит в команду Грудинина.
        Стропорез
    4. BecmepH Сегодня, 07:15
      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин.

      Криминальная, коррупционная система России начинается не в Кремле, а банках Вашингтона и Лондона, захвативших власть в России и поставивших своих "полицаев" везде и всюду
      Вы назвали ВВП полицаем?
      BecmepH
    5. Stas157 Сегодня, 08:46
      Цитата: кедр
      .
      Зрим в корень, уважаемые. Без суверенитета России, ЦБ, рубля и кредита, власть народа ничто и он никто, и звать такой народ никак.
      Суверенитет. Россия. Путин.

      Звучит как оксюморон. Это Путин стоит на верхушке продажной компадорской элиты. Рубль находится в прямой зависимости от доллора, как в какой нибудь стране третьего мира. Эмиссия денег происходит от притока зеленых. Что же Путину мешало снять эту зависимость, за 18 лет правления?
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 09:06
        Цитата: Stas157
        Рубль находится в прямой зависимости от доллора

        Неа, он сейчас в свободном плаванье Стас и вы об этом знаете!Или уже забыли?
        Цитата: Stas157
        Это Путин стоит на верхушке продажной компадорской элиты

        Его выбрал народ, а не верхушка и он скорее исполнительная власть чем законодательная,он гарант!Законы он не пишет,а только обязан подписывать!
        Цитата: Stas157
        Эмиссия денег происходит от притока зеленых.

        Эх Стас вам же проводили беседу,человек который в этом на много больше разберется чем вы,а вы опять по методичке fellow
        Вас Влад
        1. Гардамир Сегодня, 09:51
          Его выбрал народ

          Гардамир
        2. Галеон Сегодня, 10:04
          Да это у вас одна и та же методичка: высмеять оппонента за "некомпетентность", повторить то, что говорят СМИ, убрать в сторону "объект обсуждения" и выразить сожаление, что приходится разговаривать с несведующими людьми. Где ваш начальник "голован"? Еще не подтянулся, пасьянс раскладывает?
          Что характерно, никто из вас, которые с длинными сладкими языками, не высказывает собственных мыслей - вы только критикуете и высмеиваете других. Это вас выдает. Заметно, что фуражка давит и съеживает серое вещество.
          Галеон
          1. Вас Влад Сегодня, 10:14
            Цитата: Галеон
            Да это у вас одна и та же методичка

            Да какая это методичка?Всё в свободном доступе,но почему то народу больше нравится враньё request

            Цитата: Галеон
            Где ваш начальник "голован"? Еще не подтянулся, пасьянс раскладывает?

            Мой начальник сейчас на производстве трудится,как не как рабочий день сегодня!
            А ваш где?
            Цитата: Галеон
            Что характерно, никто из вас, которые с длинными сладкими языками, не высказывает собственных мыслей

            Почему же постоянно,но в других темах wink
            Так как методичка у данных особей стандартная,так зачем что то придумывать когда можно сказать правду request
            Цитата: Галеон
            Заметно, что фуражка давит и съеживает серое вещество.

            У кого то другое мнение,мы просто с вами мнением не совпадаем,по этому вы и пишите:сам .
            Вас Влад
            1. Галеон Сегодня, 10:20
              Я посмотрел ваши комментарии - там кроме списка олигархов только выдернутые из контекста фразы оппонентов и их обсасывание - как и в том вашем посте, на который я отвечаю. Любите сосать? Эх, человеку бы на конфетной фабрике работать, а тут груз погон на плечах... Ладно. Ваш профиль подтверждает мои размышления, адью, мон ами!
              Галеон
              1. Вас Влад Сегодня, 10:24
                Цитата: Галеон
                Я посмотрел ваши комментарии - там кроме списка олигархов только выдернутые из контекста фразы оппонентов и их обсасывание - как и в том вашем посте, на который я отвечаю. Любите сосать?

                Я смотрю вы тоже мастер по отсосу hi
                Вас Влад
                1. Галеон Сегодня, 10:50
                  Ну вот и встал на четвереньки, дружок. Ч.Т.Д.
                  Галеон
                  1. Вас Влад Сегодня, 10:54
                    Цитата: Галеон
                    Ну вот и встал на четвереньки, дружок. Ч.Т.Д.

                    С кем поведешься,того и наберёшься ИМХО
                    Вас Влад
        3. andrej-shironov Сегодня, 10:14
          Так ровно так же как и вы по методичке.
          andrej-shironov
          1. Вас Влад Сегодня, 10:17
            Цитата: andrej-shironov
            Так ровно так же как и вы по методичке.

            Проверяете request Где я вру?
            Вас Влад
            1. andrej-shironov Сегодня, 10:25
              Так методичка она на то и методичка чтоб чуть правды и большая часть хотелок.
              andrej-shironov
              1. Вас Влад Сегодня, 10:32
                Цитата: andrej-shironov
                Так методичка она на то и методичка чтоб чуть правды и большая часть хотелок.

                Смотрите пункт №1!
                Цитата: Вас Влад
                Проверяете Где я вру?
                Вас Влад
  5. Владивосток1969 Сегодня, 06:17
    Только как это зто сделать?Революция,гражданская война?
    Владивосток1969
    1. Stas157 Сегодня, 08:48
      Цитата: Владивосток1969
      Только как это зто сделать?Революция,гражданская война?

      Для начала, выборы - Грудинин.
      Stas157
      1. Вас Влад Сегодня, 08:58
        Цитата: Stas157
        Для начала, выборы - Грудинин.

        А уж потом
        Цитата: Владивосток1969
        Революция и гражданская война
        Вас Влад
        1. Владивосток1969 Сегодня, 09:56
          Поддерживаю
          Владивосток1969
      2. Вас Влад Сегодня, 11:39
        Цитата: Stas157
        Для начала, выборы - Грудинин.

        Стас, вы ещё раз повторите ваш перл о том что Путин восстанавливает мощь армии, что бы она могла воевать с собственным народом,а то я позабыл а искать не хочется!Вот ведь бяда,танков, ракет ,самолётов не хватало lol Или это не вы писали и я что то путаю?
        Вас Влад
  6. Серж72 Сегодня, 06:38
    именно при нынешней власти коррупция приобрела системный характер
    все верно
    Серж72
  7. Познающий Сегодня, 06:42
    Ещё Пушкин Наш говаривал: Нет Правды на Земле, но нет её и Выше
    Маразмат- Ивашов. Его прогнозы это какОм и лучше Роджерс. Он реальный.ИМХО
    Познающий
  8. кедр Сегодня, 06:45
    Цитата: Владивосток1969
    Не в тот корень вы зрите видать.И ПРАВДА видимо у Нас с Вами разная.Жаль разберутся в этом только после нас всех лет через 50-70.И мы этого с Вами не увидим. hi


    Не только увидим... У нас 5-7 лет нет. Американцы на Вукрайне уже хозяйничают, а вы 50-70...
    Однако правда жизни у нас и в правду разная.
    кедр
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:49
      Очень сомневаюсь.И со временем оценка будет объективнее.
      Владивосток1969
    2. Владивосток1969 Сегодня, 06:59
      С помощью элит американцы и пришли в Украину.Вы думаете за деньги нас не сдадут?А руководит элитой кто?План Даллеса,подмена понятий.В открытую и приходить не нужно.Они уже здесь.Вопрос как от них избавиться малой кровью.
      Владивосток1969
  9. кедр Сегодня, 06:53
    Цитата: Владивосток1969
    Очень сомневаюсь.И со временем оценка будет объективнее.


    Времени не осталось. 25 лет дано было объективно разобраться. Всё.
    кедр
    1. BecmepH Сегодня, 07:21
      Цитата: кедр
      Времени не осталось. 25 лет дано было объективно разобраться. Всё.

      Странная у Вас логика. Из 25 лет за 18 не смог объективно разобраться с этим ВВП. А Вы кричите "Суверенитет. Россия. Путин."
      BecmepH
      1. Evgeniy667b Сегодня, 08:21
        Может он и разобрался, но сделать ничего не сделал. Видимо все устраивает и друзья при делах. Ельцин-центр и то ночью посетил, чтобы никто не видел. Не позорился бы!
        Evgeniy667b
  10. мыслитель Сегодня, 07:18
    нужно создать механизм народовластия

    А разве его нет? Вон кандидатша Собчак собрала сто тысяч подписей, народных. yes
    мыслитель
  11. Гардамир Сегодня, 08:26
    На прошлых выборах хотел голосовать за Ивашова, но Кремль его не допустил, под надуманным предлогом. Поэтому Грудинин пошёл от коммунистов, не будучи сам коммунистом.
    Кстати о честности Грудинина в чём только не обвиняют. но почему у нынешнего президента оптимизировавшего всю страну. Позакрывавшего школы и больницы, где-то в дальнем гараже хранится прицеп Скиф. Зачем ему этот прицеп? Чтоб показать, что он не нажил палат каменных. А кто видел этот прицеп последний раз?
    некто Жириновский в своей декларации указал небольшие доходы и автомобиль Лада. Но ездит исключительно на Майбахе, однако Грудинина обличал так что микрофон раскалялся.
    Для любителей задавать глупые вопросы, типа, а причём. Перечитайте ещё раз статью.
    Гардамир
  12. стер Сегодня, 08:37
    Никто ничего в Кремле менять не станет. Менять надо сам Кремль. А кипит народ не только в Дагестане. Только все всем по фиг. Но когда закипит - будет совсем грустно.
    стер
    1. свободный Сегодня, 09:14
      Цитата: стер
      Никто ничего в Кремле менять не станет. Менять надо сам Кремль. А кипит народ не только в Дагестане. Только все всем по фиг. Но когда закипит - будет совсем грустно.

      Ничего,будет и на нашей улице праздник!
      свободный
  13. Галеон Сегодня, 09:48
    Поэтому сейчас нужно создать механизм народовластия, чтобы народ мог контролировать деятельность любого чиновника, чтобы народ мог влиять на ситуацию и в школе, и в республике, и в стране.

    Товарищ генерал, уже создан такой механизм. Называется АКМ, или АК-74. РПК - великолепный механизм! Призовите нас, запасников, и раздайте этот механизм - будет контроль над чиновниками и наказание ворам, в т.ч. и в Кремле.
    Галеон
    1. andrej-shironov Сегодня, 10:12
      Скоро запасников в таких количествах не останется, потому как власть упорото переходит на контракт, понимая что человек, обученный воевать, представляет опасность и для власти.
      andrej-shironov
  14. ShM05 Сегодня, 09:57
    Как Дагестанец скажу, ситуация в Дагестане ничем не отличается от любого региона России, везде крадут, все должности покупаются и продаются, и эти деньги по цепочке уходят в Москву. Думаете Москва не в курсе? Наивно так думать, все они знают, просто с ними тоже делятся, единственное отличие что у нас не сменяемый клан уже 25 лет. И обычно когда говорят хватит кормить Кавказ особенно Дагестан я удивляюсь, Москва кормит не народ, а чиновников и кланы которые с ними делятся, до народа копейки доходят. В Дагестане самые низкие зарплаты и пособии. Эти задержания больше похоже на показуху, большие воры решили наказать мелких воришек и всего лишь
    ShM05
    1. Галеон Сегодня, 10:14
      Мы знаем, ShM05, что в Дагестане народу очень тяжело живется. Поверьте, в России так же. Лет пять назад моя мама работала в институте и ректор объявил о премии, как лучшей кафедре. Выдал по 500 рублей. (зарплата мамы была 2500р.) Люди просто отказались получать. А у него зарплата за 100т.р.
      Галеон
      1. Стропорез Сегодня, 10:20
        Цитата: Галеон
        Лет пять назад моя мама работала в институте и ректор объявил о премии, как лучшей кафедре. Выдал по 500 рублей. (зарплата мамы была 2500р.) Люди просто отказались получать. А у него зарплата за 100т.р.

        Ни фига себе! Даже кулаки зачесались. Реальное издевательство над народом. Всё это терпеть больше не хочется.
        Стропорез
      2. Варяг_0711 Сегодня, 11:45
        Галеон Сегодня, 10:14 ↑
        Лет пять назад моя мама работала в институте и ректор объявил о премии, как лучшей кафедре. Выдал по 500 рублей. (зарплата мамы была 2500р.)
        Простите, а ваша мама кем там работала, уборщицей? Хоть бы врали уж как нибудь правдоподобнее. И потом, Путин должен лично следить за зарплатой ректора и вашей мамы, или все таки это проблема местной власти и министерства образования в частности?
        Варяг_0711
  15. andrej-shironov Сегодня, 10:10
    Уважаемый автор! Вы всё правильно написали. Вот только упование на Путина и власть бессмысленно! Они антинародны по своей сути и поэтому никаких телодвижений делать не будут! Их интересует лишь власть и деньги! И их задача удержаться у власти любой ценой!
    andrej-shironov
  16. tforik Сегодня, 10:56
    Ивашов как всегда, все по полочкам, четко. Не с чем поспорить!
    tforik
  17. mac789 Сегодня, 11:48
    Зло остается безнаказанным не только в Дагестане. В каждом городе, в каждом посёлке. Фактически сложилась система угнетения народа, по сравнению с которой Гитлер - мелкий пакостник.
    mac789
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