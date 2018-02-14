Виктория в Августовских лесах. Часть 2

Германский контрудар и возобновление наступления русских войск. 22. – 30. 09. 1914 г.

Утро 19-го сентября кавказские гренадеры встретили севернее г. Краснополь, части 22-го армейского корпуса у д. Вально – Монкины. 3-й Сибирский армейский корпус, после упорного боя на линии д. Ходорки - Ольшанка и отхода немцев на Сувалки, находился: 8-я Сибирская стрелковая дивизия у Ходорки, а 7-я Сибирская стрелковая дивизия и 2-я Финляндская стрелковая бригада - у д. Ольшанка – Щепки. В 14 часов отряд И. В. Колпикова оттеснил германцев, бомбардировавших Августов со стороны Прусска Вельки.М. Н. Архипов вспоминал, как 4-я Финляндская стрелковая бригада, заняв позицию вдоль р. Малкиен, готовилась к переправе: понтонов не было, и генерал В. И. Селивачев распорядился собирать лодки и вязать плоты. Окопы германцев шли вдоль берега, наблюдавшегося днем и ночью – в т. ч. с помощью ракет. В. И. Селивачев отказался от форсирования, опасаясь больших потерь, и это решение было верным - наступление соседних частей угрожало противнику обходом, и германцы оставили позиции на реке без боя. Очевидец вспоминал героический поступок поручика артиллерии Зихмана. Финляндцы жаловались на сильный пулеметный огонь германцев - и Зихман ночью установил пушку прямо в стрелковом окопе. На рассвете артиллеристы открыли огонь прямой наводкой – и разбили германские пулеметные гнезда. Противник ответил своим артогнем - и поручик пал смертью храбрых.Ночь и день 19-го сентября сибиряки вели упорные бои около Рачки. Причем левофланговая 8-я Сибирская стрелковая дивизия, находившаяся в районе Ходорки-Рудники-Конецполь, была обойдена германцами с левого фланга и вынуждена, повернувшись на запад, вести бой на фронте Стоки - Конецбор-Курианка. 7-я Сибирская стрелковая дивизия и 2-я Финляндская стрелковая бригада вели бой на фронте Ольшанка-Юриздыка, также постепенно разворачиваясь на запад и примыкая свой правый фланг к подходившей 4-й Финляндской стрелковой бригаде (сосредоточилась в районе Плоцично - Гаврихруда – Юриздыка). 2-й Кавказский армейский корпус сражался на линии Тартак - оз. Перты - Калетник.Противник потерпел тяжелое поражение и начал отход по всему фронту – от Калетники (северо-восточнее Сувалок) до Барглов (восточнее Райгорода). 20-го сентября в 12 часов 2-й Кавказский армейский корпус занял г. Сувалки, продвигаясь на Бакаларжево. 3-й Сибирский армейский и 22-й армейский корпуса двигались на Рачки.Отступление германцев иногда принимало беспорядочный характер, русским войскам достались трофеи и брошенное противником имущество. Германцы оставляли раненых солдат, бросали артиллерийские орудия и имущество. В. Е. Флуг писал, что согласованные действия и доблесть финляндских и сибирских стрелков увенчались желанным успехом: противник понес большие потери, повсюду был сбит с позиций и начал поспешно отступать, оставляя пленных, орудия и пулеметы. Германский фронт южнее Сувалок оказался прорван.Оперативная инициатива германской 8-й армией была утрачена. В. Е. Флуг с удовлетворением констатировал, что менее чем за неделю прорыв противника к Неману был полностью ликвидирован. Своим маневром, выйдя на коммуникации противника, 10-я армия вынудила его очистить 50-километровую полосу к востоку от г. Августов и, вернув утраченную свободу маневрирования, восстановила тесный боевой контакт с левым флангом 1-й армии.Отступавшие германцы, видя угрозу нового вторжения русских в Восточную Пруссию, решили перед границей дать отпор. Развернулось встречное сражение.2-й Кавказский армейский корпус 22-го сентября отражал контрудар противника и вел бои у Ганча – Хмелювка, сибиряки находились у Рачки, туркестанцы сражались у Граева – Лыка – Райгорода, а финляндцы 22-го армейского корпуса - у Бакаларжева. О том насколько упорными были эти бои, свидетельствует то факт, что 13-й лейб-гренадерский Эриванский полк в течение 21 – 24 сентября потерял 18 офицеров и до 500 гренадер, а 16-й гренадерский Мингрельский полк только за 21 – 23 сентября лишился 22 офицеров.Но контрнаступление противника было отбито.Как отмечал русский командарм, перешедшие к обороне германцы дрались на всем фронте чрезвычайно упорно - они стягивали к полю боя все что только можно и переходили в яростные контратаки, особенно на фронте 2-го Кавказского корпуса, несшего значительные потери. Но успех склонился на сторону русского оружия - особенно на участке 22-го корпуса. Под командованием своего решительного командира фон дер Бринкена, проявив высокое воодушевление (причем несмотря на серьезное утомление войск, неделю находившихся в боях) корпус решил участь сражения. Финляндские стрелки в этих боях захватили неприятельскую батарею.Необходимо отметить, что наступление русских войск на фронте Кальвария – Сувалки – Августов развивалось значительно более медленными темпами, чем первое вторжение в Восточную Пруссию в августе. Были учтены многие тактические ошибки, и особое внимание уделялось позиционному закреплению захваченной местности и обороне флангов ударной группировки.Успех мог быть более значительным, если бы наступление 10-й армии не тормозилось вмешательством свыше. Так, 24-го сентября, на основе каких-то сомнительных данных, главнокомандующий фронтом предписал его приостановить. Время было упущено.Промедление и перенос наступления 10-й армии стали основной причиной неудачи возобновившегося позднее наступления.Но виновный был найден – им стал командарм-победитель В. Е. Флуг. Если командующий фронтом, комкоры 3-го Сибирского и 22-го корпусов и комендант Осовца были награждены, то командующий 10-й армией и начальник штаба последней были отчислены от своих должностей и направлены «в распоряжение» (Верховного Главнокомандующего - командарм и главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта - начштаба).Комментируя эту ситуацию, А. А. Керсновский писал, что русская 10-я армия нанесла поражение германской 8-й армии - но, несмотря на победу, командарм В. Е. Флуг был отстранен от должности: наступательные директивы генерала пугали малодушное командование фронтом. В действиях победителя командующий фронтом Н. В. Рузский и начальник штаба фронта М. Д. Бонч-Бруевич усмотрели «опасную активность». Причем штаб фронта ЗАПРЕТИЛ армии использовать свою победу, нанеся фланговый удар от Граева и далее в тыл германцам, предписав действовать кордонным методом, выстроив корпуса плечом к плечу. По меткому выражению А. А. Керсновского, «Гофкригсрат Северо-Западного фронта» запланировал взятие Сувалок на 22-е сентября, и В. Е. Флуг, овладев этим городом на 2 дня раньше, 20 сентября, навлек на себя гнев Н. В. Рузского - за недостаток «методики».Офицер 4-й Финляндской бригады так передавал впечатление командного состава армии об отрешении В. Е. Флуга от должности: «Прошло немного времени, и мы с печальным удивлением узнали, что командовавший нашей 10-й армией генерал Флуг отрешен от должности. За что? Почему? Что случилось? Полное недоумение. Потом узнали: «За несвоевременное проявление инициативы». Генерал, первый нанесший зарвавшимся немцам большое поражение, первой этой победой поднявший дух войск и почти выгнавший немцев из Русской земли, осужден его начальником … а 150 лет тому назад за подобное же удачное проявление инициативы Императрица Екатерина II не только не осудила победителя, но щедро наградила и сказала бессмертные слова: «Победителя не судят»».С тактической и оперативной точек зрения бои под Августовым стали русской победой. Сводка Ставки сообщала: «Августовское сражение закончилось победой наших войск над германцами. Германские войска в беспорядке спешно отступают к своим границам». Представитель британского командования при русской Действующей армии А. Нокс отмечал: «вновь сформированная 10-я армия (В. Е. Флуга, позднее Ф. В. Сиверса), разбила германцев под Августовым».Официальное описание кампании 1914 г. на Русском фронте отмечало: «наши войска … действуя решительно и смело, сбили немцев на главнейших направлениях, опрокинув в Августовскую лесисто-болотистую пущу и в озерный район к северу от нее. Немцы дрались с крайним упорством, но в конце концов мы взяли верх, вытесняя постепенно задерживавшегося на каждом рубеже неприятеля из пределов Сувалкской и Ломжинской губерний. Особенно серьезные и упорные бои разыгрались в районе Сувалок. Немцы здесь понесли большие потери и вынуждены были бросить свои позиции».Все три этапа операции были выиграны русской армией. Учитывая же, что операции 1914 г. характеризовались, прежде всего, борьбой за русский польский «балкон», сохранение статус-кво можно засчитать в пользу русских. Обе стороны сковали друг друга – в этом контексте следует говорить о выполнении целей операции обеими сторонами, хотя сковывающий маневр, исходя из соотношения сил, больше удался немцам.В. Е. Флуг так определил итоги деятельности его армии в 2-недельной операции: 1) Германцы были отброшены от Немана и вынуждены к поспешному отходу; 2) Осовец деблокирован; 3) удалось овладеть Августовым и нанести немцам поражение в Августовских лесах; 4) почти вся русская территория западнее среднего течения р. Неман очищена от противника; 5) войска 10-й армии вторглись в Восточную Пруссию, овладев гг. Лык и Бяла; 6) германцы утратили инициативу и возможность: а) что-либо предпринять против тыла русских армий на ср. Висле; б) усилить за счет Восточной Пруссии свои войска, назначенные для нанесения главного удара - в Польше.Русские общие потери (убитые, раненые и пропавшие без вести) - до 20 тыс. человек. Германские потери всеми участниками этих боев характеризуются как очень высокие: «Неман был красным от крови».Очевидец, характеризуя потери германцев под Сувалками, отмечал, что весь путь их отступления был усеян немецкими трупами. По показаниям пленных, в ротах осталось по 20 человек. Финляндский стрелок вспоминал: «На поле боя, при уборке и погребении убитых немцев, которое имело место 20-го сентября, как и при эвакуации раненых немцев … выяснилось по погонам, личным знакам и при допросе, что они принадлежали к 18 разным полкам. …Убитые немцы и русские были похоронены в лесу на месте боя в двух братских могилах. Число убитых, обозначенное на крестах, было почти одинаково: немцев, помнится, 294, русских – 287. Но, принимая во внимание, что немцы еще сами похоронили в д. Гаврихуда вынесенных из боя своих убитых, потери немцев были больше наших, они были огромны».Но В. Е. Флуг авторитетно отмечал, что «потери немцев не меньше наших», т. е. также не менее 20-ти тыс. бойцов. Противник на страницах Рейхсархива () оценил общие потери 8-й армии за сентябрь и 1-ю половину октября в 20 тыс. человек - т. е. за период более продолжительный, чем Первая Августовская операция.Русские захватили до 3-х тыс. пленных (2,5 тыс. взяты 10-й армией - из них 1 тыс. под Сувалками - Августовым 20 сентября), 22 орудия, не менее 16 пулеметов, автомобили, несколько десятков зарядных ящиков, повозки обоза и другое имущество (только в течение 20 сентября были захвачены 2 орудия и 7 автомобилей). Материалы Рейхсархива подтверждают эти данные.В ходе ожесточенных боев стороны понесли тяжелые потери, составившие до 20% от численности немецкой и до 17% от численности русской группировок.Специфика и степень накала августовских боев надолго запомнились их участникам. Так, фронтовик вспоминал, что «Все леса были перерыты окопами». Германцы засыпали русских тяжелыми снарядами, нанося им большой урон, но и сами тяжело пострадали. Русского натиска они не выдержали, и отступили. Русские войска дошли до Рачки - где 23 - 25 сентября шел непрерывный артиллерийский бой. Картина была ужасающей: непрерывные линии лесных окопов были доверху заполнены трупами.Очевидец вспоминал, как артиллеристы, подпустив германцев на близкое расстояние, вели огонь по их колонне прямой наводкой. Оценивая потери противника, он отмечал, что оценить, сколько полегло здесь немцев, сложно, но это количество огромно – например, при наступлении обнаружена германская братская могила, к которой была приколота записка с перечислением 452 захороненных, затем такая же могила с 42 именами, и таких могил вокруг было разбросано множество.Тактика В. Е. Флуга позволила русской пехоте проявить в Августовских лесах, где активно применялись штыковой и рукопашный бой, свои прекрасные качества. Очевидец вспоминал, как в один из дней 11 часов шел лесной бой – на 20-100 метровой дистанции. Солдаты медленно продвигались среди стволов огромных толстых деревьев, перебегали через изрытые окопами полянки, выбивая германцев штыками. Солдатам нравилось в лесу – там тяжелее было тем, что утрачивалась связь с соседями, но легче тем – что «свободнее» от артиллерии.Военный корреспондент писал о бое кавказцев с немцами: как германцы по пересеченной местности обошли русских, но последние, выскочив из своего окопа, ворвались в неприятельский, захватив его штыковым ударом – а затем, на спинах спасавшихся германцев, ворвались во 2-й ярус вражеских траншей. Корреспондент называл сплошную паутину этих лесных траншей вечным памятником доблести русских солдат и офицеров. Ведь кто-либо другой попятился бы перед такой неодолимой позицией. А русские солдаты, усеивая рвы и окопы трупами, брали штыками одну позицию за другой. Германцы били их из провалов, расстреливали с деревьев, перебегали из траншеи в траншею, поражали прорвавшихся бойцов в спину - из замаскированных блиндажей. Но им не удалось остановить доблестные русские войска.Позже в августовских дебрях находилось много тел, как будто обнявшихся - люди умирали, схватившись, и даже смерть не разжимала их рук. 8000 немцев, отмечал корреспондент, похоронены только в Августовских лесах. Но остались и не захороненные – и лишь отойдешь от дороги, как из поросли смотрят на тебя широко открытые остановившиеся глаза.И, как отмечал очевидец, «германская армия будет помнить Августовские леса»!