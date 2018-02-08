23:41 08 февраля

Польша и Украина открыли ящик Пандоры

Польский Сейм принял закон об Институте национальной памяти. В первую очередь, он касается преступлений украинских националистов против польского народа. К примеру, за отрицание той же Волынской резни теперь можно провести до трех лет в местах не столь отдаленных.

По мнению польских депутатов, украинская власть строит свою национальную идентичность на националистических началах и зашла уже слишком далеко.

Власти "Незалежной" успели отреагировать на польских выпад. Президент страны Порошенко назвал этого шаг западного соседа противоречащим принципам партнерских отношений. Глава МИДа Климкин пошел еще дальше, и пригрозил полякам ответными мерами политического характера. А спикер Рады Парубий в спешном порядке уже начал готовить "официальную реакцию парламента".


Как бы то ни было, Украина вряд ли сможет что-либо противопоставить Польше. Не тот масштаб, что называется.



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Комментарии 7

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  1. Egorovich Сегодня, 19:13
    Просто поляки показали укропским шумерам их настоящую, а не выдуманную морду лица и кто они есть на самом деле.
    Egorovich
    1. Балу Сегодня, 20:50
      Цитата: Egorovich
      Просто поляки показали укропским шумерам их настоящую, а не выдуманную морду лица и кто они есть на самом деле.

      Поляки сами такие же. Сегодня корейба так объяснил, что такое независимое государство-нужно дружить с гегемоном, т.е. с США. Это как в старом еврейском анекдоте: Равин сексует молодого еврея сзади, тот кряхтит. Равин: терпииии, ты же мужжжикккк.
      Балу
      1. Egorovich Сегодня, 21:36
        Вот и пусть они друг друга гнобят и выясняют, кто из них гавнис.тей, хотя они примерно одинаковы. laughing
        Egorovich
  2. Mavrikiy Сегодня, 19:17
    Как бы то ни было, Украина вряд ли сможет что-либо противопоставить Польше. Не тот масштаб, что называется.

    Ну они может и помереются чем. И у Укров может и окажется больше (Германия может помочь, "шакал Европы" их тоже достал..) Только вот какаву Украм пить не придется, у носе не кругло.
    Mavrikiy
  3. Комментарий был удален.
  4. Симон Сегодня, 19:50
    Да пускай Украина с Польшей грызутся, России от этого только легче! Кроме того, действительно, если откроют "ящик Пандоры", как сказал Евгений Сатановский, Польша и Украина потеряют часть земли, которую им подарил Сталин, при установки границ в 1945 году laughing
    Симон
  5. turbris Сегодня, 21:53
    Почему США в ООН проголосовали против резолюции о запрете героизации нацизма? Да потому что на нацистов есть спрос, их всегда можно использовать в своих интересах, свергнуть неугодные режимы, подавить сопротивление здравомыслящих слоев населения, использовать в борьбе за политическое влияние. Вы слышали о выступлениях на Украине против героизации Бендеры? Сейчас уже большинство населения смирилось с тем, что он их герой, а остальные просто боятся высказывать свое мнение, но идет обработка молодого поколения и мы уже скоро получим Украину ввиде националистического агрессивного государства, которое будет угрожать всем своим соседям. Ну а что США - они поддержат и помогут, как когда то поддерживали фашизм, им выгодно иметь такое государство в Европе.
    turbris
    1. Vard Сегодня, 22:27
      Сначала было Косово... Питбуль на поводке... Теперь такое же делают из Украины... Только соседи не Сербия... По зубам дадут...
      Vard
  6. Громобой Сегодня, 23:21
    Не преувеличивают ли политологи проблему?
    Громобой
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