Польша и Украина открыли ящик Пандоры

Польский Сейм принял закон об Институте национальной памяти. В первую очередь, он касается преступлений украинских националистов против польского народа. К примеру, за отрицание той же Волынской резни теперь можно провести до трех лет в местах не столь отдаленных.



По мнению польских депутатов, украинская власть строит свою национальную идентичность на националистических началах и зашла уже слишком далеко.



Власти "Незалежной" успели отреагировать на польских выпад. Президент страны Порошенко назвал этого шаг западного соседа противоречащим принципам партнерских отношений. Глава МИДа Климкин пошел еще дальше, и пригрозил полякам ответными мерами политического характера. А спикер Рады Парубий в спешном порядке уже начал готовить "официальную реакцию парламента".





Как бы то ни было, Украина вряд ли сможет что-либо противопоставить Польше. Не тот масштаб, что называется.









