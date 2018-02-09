Самоходное орудие NORINCO CS/SM10 (Китай)

По материалам сайтов:

http://china.com/

https://popsci.com/

http://slide.mil.news.sina.com.cn/

http://imp-navigator.livejournal.com/

https://strangernn.livejournal.com/

Несколько лет назад китайская военно-промышленная корпорация NORINCO начала разработку семейства перспективных легких боевых машин с артиллерийским вооружением, основанных на унифицированном четырехосном шасси повышенной проходимости. В 2016 году были представлены сразу несколько образцов такой техники, отличавшиеся вооружением и сопутствующим оснащением. Вместе с другими машинами разработчик продемонстрировал самоходную артиллерийскую установку CS/SM10.Целью крупной программы, запущенной компанией NORINCO несколько лет назад, было создание унифицированного шасси и ряда образцов военной техники на его базе. На основе общей колесной платформы предлагалось создать несколько самоходных артиллерийских установок с реактивным и ствольным вооружением. С точки зрения проектирования эта задача была успешно решена. Конструкторы создали несколько новых проектов, после чего один из китайских заводов построил набор опытных образцов. Впоследствии эту технику показали на одной из главных китайских выставок.Впервые новые самоходки демонстрировались в ходе выставки AirShow China в ноябре 2016 года. В одном из павильонов были показаны все образцы семейства, построенные на легких шасси старой и новой модели. Одним из экспонатов выставки стала самоходная установка CS/SM10 с универсальным орудием, сочетающим в себе качества систем разных классов и способным решать разнообразные боевые задачи.Необходимо отметить, что характеристики использованного шасси заметным образом сказались на облике будущей боевой машины. К примеру, ее не удалось оснастить собственными укладками для транспортировки боекомплекта и другими агрегатами, свойственными самоходкам традиционного облика. Таким образом, изделие CS/SM10 вряд ли можно считать полноценной САУ и его следует отнести к классу самоходных орудий или самоходных лафетов.По всей видимости, проект NORINCO CS/SM10 создавался с оглядкой на советские и российские разработки в области т.н. универсальных орудий. Еще несколько десятилетия назад на вооружение советской армии поступили несколько буксируемых орудий и САУ, сочетающих в себе основные качества пушек, гаубиц и минометов. Такое вооружение предназначалось для воздушно-десантных войск, которые, по очевидным причинам, не всегда могут использовать технику и оружие «стандартных» классов.Китайская самоходка, представленная в 2016 году, является новым вариантом реализации подобной концепции. В ее случае речь идет о монтаже 120-мм универсального орудия на легкую колесную платформу. Очевидно, что все основные компоненты такого САО были разработаны китайскими инженерами, но в ряде случаев речь может идти о заимствовании отдельных идей и решений. При этом готовый образец заметно отличается от зарубежных разработок и потому может считаться уникальным, если не принимать в расчет кустарное «творчество» в зонах вооруженных конфликтов.Основой САО CS/SM10 является универсальное легкое шасси повышенной проходимости, разработанное специально для установки артиллерийских систем. Эта машина получила корпус характерной компоновки, адаптированный для монтажа крупного и тяжелого вооружения. В передней части ее корпуса, отличающейся большими размерами и характерной формы, помещается силовой агрегат. Нижняя часть корпуса представляет собой герметизированный короб, вмещающий устройства трансмиссии и детали ходовой части. Над объемами для трансмиссии имеется достаточной объем, выполняющий функции кабины. В корме была выделена площадка для монтажа орудийной установки.Унифицированное шасси оснащается двигателем мощностью 90-100 л.с., соединенным с механической трансмиссией. Последняя обеспечивает передачу крутящего момента на все колеса машины, являющиеся ведущими. Возможно, из предыдущего проекта подобного вездехода были заимствованы возможности по перераспределению мощности на разные колеса, при помощи которых машина способна разворачиваться на месте. Ходовая часть получила индивидуальную подвеску для всех восьми колес среднего диаметра. Конструкция шасси была определена в соответствии с необходимостью получения максимальной проходимости.При создании нового САО CS/SM10 пришлось заметным образом доработать кормовую часть корпуса, укрепив ее для установки сравнительно мощной пушки и средств передачи нагрузок на грунт. Реактивная система залпового огня и самоходный миномет на аналогичном шасси не нуждались в подобной доработке. Таким образом, шасси для универсального орудия, сохраняя набор унифицированных агрегатов, имеет ряд новых собственных устройств.Прежде всего, для монтажа орудийной установки в корме шасси пришлось разместить достаточно крупную ровную площадку с опорно-поворотным устройством. Борта корпуса были укреплены, причем продольные силовые элементы большой длины вывели назад, за пределы кормовой площадки орудия. На выступающих блоках разместили шарниры для подвижной установки пары откидных станин. Между ними имелся дополнительный агрегат для разгрузки задних мостов.При развертывании орудия на позиции расчет должен был опустить на грунт пару мощных кормовых станин, оснащенных развитыми сошниками. В походном положении станины лежали на бортовых агрегатах корпуса и раскладывались поворотом вверх и назад. Третья опора самоходного лафета находилась в центре кормового листа. При развертывании она должна была опускаться и соединяться с круглой опорной плитой. Последняя в походном положении поднималась с грунта и закреплялась на корме машины. Таким образом, в боевом положении САО CS/SM10 опиралось на грунт передними колесами и кормовой плитой. От смещения назад под действием отдачи его предохраняли станины с сошниками.На кормовой площадке шасси открыто монтировалась орудийная установка со всем необходимым оснащением. Имелся подвижный станок, обеспечивавший наведение в пределах небольшого горизонтального сектора, ограниченного конструкцией шасси и средств распределения нагрузки. При этом вертикальная наводка менялась вплоть до больших углов возвышения, для стрельбы «по-минометному». Лафет комплектовался системами управления наводкой с ручным и электрическим приводом.САО типа CS/SM10 получила достаточно развитую систему управления огнем. Контролировать работу механизмов и вырабатывать данные для стрельбы предлагалось при помощи двух пультов. Один расположили в условном отделении управления, у правого командирского места. Второй пульт находился на подвижной орудийной установке, слева от пушки. Последний позволял осуществлять наведение оружия с применением механических приводов, но не исключал использование ручных маховиков. На случай стрельбы прямой наводкой предусмотрели установку прицела.В состав качающейся артиллерийской части включили развитые противооткатные устройства, цилиндры которых поместили выше и ниже ствола. Ввиду большой длины ствола и соответствующей массы орудия качающуюся часть пришлось оснастить уравновешивающими устройствами диагонального расположения.На противооткатных устройствах закреплялось 120-мм гладкоствольное универсальное орудие, сочетавшее в себе основные качества и возможности пушек, гаубиц и минометов. Его предполагалось использовать как для стрельбы прямой наводкой, так и для ведения огня с закрытых позиций, в том числе с большими углами возвышения. По опыту соответствующих советских и российских проектов, китайское орудие получило возможность применения специальных 120-мм снарядов и стандартных минометных мин.Орудие со сравнительно длинным стволом получило развитый трехкамерный дульный тормоз активно-реактивного типа, способный компенсировать значительную часть отдачи и уменьшить воздействие на шасси. Ствол частично закрыли защитным кожухом. Казенная часть орудия оснащалась полуавтоматическим клиновым затвором, перемещающимся в вертикальной плоскости.Ввиду отсутствия свободного места самоходка не получила никаких средств автоматизированного заряжания или досылания. Экипажу предлагалось вручную подавать боеприпасы к казенной части пушки и самостоятельно отправлять их в камору. По тем же причинам на боевой машине не удалось поместить укладки для транспортировки боекомплекта. Снаряды и мины следовало перевозить на вспомогательной транспортной машине. Возможно, в будущем серийные CS/SM10 могли бы поставляться в войска вместе с транспортерами боеприпасов, построенными на аналогичном шасси.Расчет самоходного орудия должен был состоять из нескольких человек, но сама боевая машина имела только два посадочных места. В условном отделении управления предусматривались кресла только для водителя и командира. Все прочие члены экипажа, очевидно, должны были ездить на транспортере с боекомплектом. Такие особенности самоходки выглядят неоднозначно, но вполне могут считаться примером комплексного подхода к решению проблемы.По некоторым данным, 120-мм универсальное орудие боевой машины NORINCO CS/SM10 по своим характеристикам похоже на систему 2А51 советской разработки и представляет собой попытку ее копирования. В таком случае китайская самоходка должна иметь возможность стрельбы с темпом до 6-8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы должна достигать 8-9 км. При использовании активно-реактивных боеприпасов или снарядов с газогенератором дальность может превышать 10-11 км.Из-за наличия крупнокалиберного орудия со сравнительно длинным стволом самоходка CS/SM10 отличается от других образцов своего семейства увеличенными габаритами. Общая длина машины со стволом вперед по-походному и со сложенными станинами может достигать 5 м. Габариты лобовой проекции, в целом, могли остаться прежними: ширина не более 1,7-1,8 м при высоте порядка 2 м. Боевая масса – не менее 3,5-4 т.Повышенная нагрузка на шасси, возникающая из-за использования тяжелого орудия, должна была немного сократить параметры подвижности боевой машины. Другие образцы семейства должны были показывать максимальную скорость не более 60-65 км/ч при запасе хода до 400 км. Еще одним следствием повышенной нагрузки могло стать сокращение проходимости. Кроме того, самоходное орудие должно было потерять возможность плавания, и потому могло пересекать водные преграды только по неглубоким бродам.Сравнительно малые габариты и масса позволяли перевозить самоходку военно-транспортными самолетами или некоторыми вертолетами. Возможно, специалисты NORINCO прорабатывали возможность парашютного десантирования техники. В таком случае машину можно было бы использовать в качестве средства усиления десантных подразделений. Такое применение техники стало бы любопытным вариантом развития идей, предложенных еще в СССР.Первый показ линейки новых боевых машин с артиллерийским и иным вооружением состоялся осенью 2016 года. Техника демонстрировалась с намерением заинтересовать армии и получить заказ на серийное производство. Тем не менее, такие надежды не оправдались. Потенциальные заказчики познакомились с представленными машинами, но не стали заключать контракты. По всей видимости, внимательное изучение показало, что новые образцы на унифицированном шасси имеют определенные недостатки.Нельзя не признать, что использование 120-мм пушки-гаубицы-миномета является важным преимуществом проекта CS/SM10. Особенно ярко такие преимущества проявляются в контексте перевооружения артиллерии десантных частей. Высокая мобильность и совместимость с основной техникой военно-транспортной авиации тоже были несомненными плюсами. Десантные войска могли бы быстро перебрасывать самоходки в нужный район и обеспечивать огневую поддержку стрелковых подразделений.При этом имелись и серьезные недостатки. Подобно другой технике своего семейства, самоходное орудие не имело никакой защиты и не отличалось высокой живучестью на переднем крае. Несмотря на использование интересного шасси, машина CS/SM10 получилась всего лишь самоходным лафетом без возможности самостоятельной транспортировки боекомплекта и, вероятно, перевозки всего расчета. В случае каких-либо проблем с транспортером боеприпасов боевая машина сразу выходила бы из боя. Использование транспортера на основе унифицированного шасси привело бы к новым проблемам в области живучести.При всех своих преимуществах, оригинальное самоходное орудие от корпорации NORINCO имело ряд серьезных проблем, мешавших его полноценному боевому применению. Вследствие этого китайская армия или вооруженные силы других стран не пожелали приобретать такую технику. Похожим было решение и по другим проектам семейства. Ни одна из артиллерийских самоходок, представленных в 2016 году, не вышла за пределы выставочных павильонов.С начала текущего десятилетия китайская промышленность разработала и представила несколько перспективных армейских машин разного назначения, основанных на общих идеях и агрегатах. Базовый многоцелевой транспортер CS/VP4 заинтересовал заказчика и вскоре поступил в серию. Техника этой модели используется в Китае и Венесуэле. Следующие проекты семейства, развивавшие имеющуюся платформу и адаптировавшие ее под решение конкретных боевых задач, так и не были приняты на вооружение. Тем не менее, такие неудачи не остановили корпорацию NORINCO. Она продолжила работы над новыми образцами военной техники.