Мины под Иллукстом
Минно-подземная война в годы Первой мировой войны представляет особый интерес.
Мы писали о ее специфике в целом (Подземная война в Первую мировую) и о действиях минеров на Русском фронте - в Карпатах (Минные Карпаты). Теперь хотелось бы вспомнить о еще одном показательном эпизоде, произошедшем на другом участке Русского фронта – на Северном фронте, под Иллукстом в 1916 г.
Минная борьба в условиях позиционной войны получила широкое применение как на Французском, так и на Русском фронтах. На Русском фронте, от Балтийского до Черного морей, насчитывалось до 40 пунктов, на которых в том или ином масштабе велись минные работы, почти во всех случаях заканчивавшиеся столкновением с противником - т.-е. минной борьбой.
Интересный эпизод минной борьбы произошел на Двинском участке - в районе расположения 38-й пехотной дивизии 19-го армейского корпуса, недалеко от местечка Иллукст.
На 12-км фронте, от мест. Иллукст до дер. Уженишки, с ноября 1915 г. и до конца 1916 г. минные работы велись в четырех пунктах: у фольварка Танненфельд (в километре к юго-западу от мест. Иллукст), на участке, который по характерному направлению фронта немецких позиций, вдававшегося в расположение русских, получил название «Фердинандов Нос», затем несколько южнее, у так называемой «Средней горки», еще значительно южнее (километрах в 7,5) - у фольв. Кальнишки, наконец, в 1,5 км еще южнее – у д. Уженишки, на так называемой «Черной горке».
Схема 1.
Судя по имеющимся сведениям, в наиболее крупном масштабе минные работы велись на участке «Фердинандов Нос» (у фольв. Танненфельд), но, к сожалению, подробных данных об этих работах в распоряжении автора не имеется. Но кратко охарактеризовать их цель, характер и результаты мы можем.
В январе 1916 г. части 17-й пехотной дивизии занимали позиции на восточном берегу р. Иллукст. Дивизии, в преддверии планировавшегося в марте наступления, была поставлена задача - сблизиться с противником на расстояние, с которого была бы возможна атака укрепленной позиции немцев. Специфика местности позволяла реализовать эту задачу лишь на участках у мест. Иллукст и юго-восточнее фольв. Танненфельд.
На первом участке к началу 1916 г. русскими было занято кладбище на юго-восточной окраине местечка, и далее продвижение шло постепенно - путем закладки ряда параллелей летучей сапой. В районе же плацдарма юго-восточнее фольв. Танненфельд такое продвижение могло осуществляться лишь до дистанции примерно в 100 шагов от противника - а далее пришлось идти перекидной сапой, сблизившись с противником до 30 и даже менее шагов.
Окопы противников на этом участке были весьма солидными и фланкировали расположение русских, затрудняя, таким образом, наступление - поэтому было решено овладеть вражескими окопами с помощью минной атаки. Русские саперы вывели целый ряд минных галерей и рукавов. В середине февраля галереи были закончены, а на их концах заложены солидные горны из пороха и пироксилина объемом от 5,7 до 16,4 тонн.
Эти горны, в количестве 14 единиц, были взорваны 21-го февраля - причем за образовавшиеся при этом воронки велась ожесточенная борьба. 6 воронок были прочно заняты русскими, а в одной из воронок немцы, понесшие большие потери, были окружены в полуразрушенном блокгаузе нашими солдатами. Но главная цель достигнута не была - окопы противника разрушены и захвачены не были. Один из участников этого эпизода в своих заметках отмечал, что причинами неудачи являлись следующие обстоятельства: 1) галереи велись на очень незначительной глубине, всего на 1,5 – 2 метра ниже поверхности земли – вследствие чего они часто разрушались минометным огнем, что задерживало ход работ, и в итоге к назначенному для взрыва горнов моменту подвести галереи под германские окопы не успели; 2) ощущался недостаток в технических средствах, что, опять-таки замедляло работы; 3) в должной степени не была налажена связь между минерами и пехотой.
В последующие месяцы, вплоть до 1917 г., работы на участке «Фердинандов Нос» велись в меньшем масштабе и особых результатов не принесли.
Несколько более подробные данные имеются о минно-подземной борьбе, развернувшейся в сентябре 1916 г. в 1,5 км южнее вышеуказанного участка - в районе «Средней горки». В данный период участок, проходивший от Либаво-Роменской железной дороги до пересечения большой Иллукстской дороги с лесной дорогой, был занят 38-й пехотной дивизией 19-го армейского корпуса 5-й армии.
«Средняя горка», возвышавшаяся на 5 метров над болотистой низиной, привлекла внимание командира корпуса во время одного из посещений позиции. Был отдан приказ: закрепиться на этой горке. Тактическое значение горки заключалось в том, представлялась возможность фланкировать винтовочно-пулеметным огнем южную часть «Фердинандова Носа» и группу немецких передовых окопов.
Схема № 2.
Значение «Средней горки» оценили и немцы, начавшие ее систематически обстреливать артиллерийским и минометным огнем и ружейными гранатами. С помощью хода сообщения, проведенного из русских окопов, удалось занять горку. На ней был сооружен небольшой окоп – вначале из расчета на полуроту, а затем и на роту. На флангах позиции были установлены пулеметы.
В сентябре окоп имел уже полную профиль, был оборудован несколькими подбрустверными блиндажами, пулеметными гнездами и связан с тылом ходом сообщения, укрепленном мешками с землей и частично приспособленным к обороне в южном направлении.
По данным участников рассматриваемых событий, в ночь на 24 или 25 сентября в штабе дивизии было получено донесение - севернее горки, у стыка с 17-й дивизией, периодически слышен стук - предположительно от подземных работ противника. Бомбометный и гранатометный огонь по горке участился. Днем минеры 2-й роты 19-го саперного батальона организовали прослушивание, выяснив, что на «Средней горке» минные работы противником, по-видимому, не ведутся. Было высказано предположение, что таковые слышны против «Фердинандова Носа» - хотя точно установить направление и удаленность подземных работ было трудно: немцы, ведя усиленный бомбометно-гранатометный огонь, маскировали свои подземные работы.
Таким образом, внимание минеров было обращено, главным образом, на «Фердинандов Нос», хотя прислушивание продолжалось и на «Средней горке». Так продолжалось до 26-го сентября - когда в 9 часов утра немцы, после 10-минутного обстрела горки, взорвали перед последней свой горн, образовавший примерно в 10-ти шагах от русского окопа воронку диаметром около 60 шагов и глубиной 5 метров.
После взрыва немцы бросились занимать воронку - но винтовочно-пулеметным огнем были обращены в бегство. Русским бойцам удалось занять ближайший гребень воронки, где они к вечеру и окопались. Завязалась минная борьба.
В тот же день, в соответствии с приказом начальника дивизии, командир 2-й саперной роты капитан Радкевич приступил к организации контр-минных работ на «Средней горке». Обстановка ясно указывала на то, что: 1) немцы решили избавиться от беспокоящей их «Средней горки» с помощью минной атаки (убедившись, что лишь огнем вытеснить русскую заставу не удается; брать же окоп открытой силой они, из опасения серьезных потерь в людях, не решались); 2) для отвлечения внимания они предприняли подземные работы со стороны «Фердинандова Носа» - демонстративно работая на этом участке более шумно (на «Средней горке» они заглушали шум работ бомбометно-гранатометной стрельбой).
После взрыва немецкого горна капитан Радкевич, усилив прослушивание, приказал своим минерам вести 2 минных галереи: одну - в направлении на северо-запад, разветвлив ее на 3 рукава, с целью перехватить подземные работы противника, а другую - в виде подземного хода сообщения в направлении к воронке № 1, из которой предполагал вновь спуститься (посредством минного колодца) с выводом контр-минных рукавов - для прослушивания и перехвата немецких галерей.
С 26-го сентября был организован подвоз досок для изготовления минных рам.
Схема 3.
К утру 27-го сентября секрет, находящийся в воронке № 1, надежно укрылся за земляными мешками и стальными щитами, соединившись с заставой подземным ходом сообщения, проходящим на глубине 3 - 4 метров. К этому моменту саперы расчистили в воронке обрушенный конец немецкой галереи и определили, что она шла в направлении приблизительно на блокгауз В, скрытый в кустах. В галерее следов работ обнаружено не было, но временами доносился шум насоса - выкачивавшего, по-видимому, воду.
В ночь на 27-е сентября прослушивание из северного края воронки № 1 и колодца № 1 обнаружило работы немцев, действовавших против северной оконечности русского окопа на горке: временами был слышен шум от движения подземных вагонеток.
27-го сентября, в 5 часов 10 минут, немцы взорвали второй горн - несколько слабее первого. Образовалась воронка № 2, севернее (правее) воронки № 1, против северного угла окопа заставы - диаметром около 50 шагов и глубиной около 4 метров.
Руководителю русских контр-минных работ предстояла трудная задача - преградить под землей доступ неприятельскому минеру к своему окопу и вырвать инициативу из рук противника. Последнее было особенно трудно – ведь в создавшейся обстановке немцы, работая в течение не менее двух недель, прошли 100 – 170-метровое расстояние. Определив, с учетом состояния грунта и топографических данных местности, что немцы могут вести галереи лишь в двух направлениях (со стороны оконечности окопа заставы А и блокгауза Б и в направлении от блокгауза В), капитан Радкевич решил продолжать вести контр-минную галерею, начатую из колодца № 1 - в направлении на блокгауз В. В то же время он приказал начать рытье нового колодца № III у южной оконечности нашего окопа - с выводом из него контр-минной галереи с ответвлениями в направлении на оконечность неприятельского окопа А и на юго-запад, наперерез немецкой галерее № 1, шедшей от блокгауза Б. Таким образом, в южном и северо-западном направлениях должна была появиться целая контр-минная система.
Прослушивание установило, что немцы продолжают работы в своей галерее № 2 и, по-видимому, ведут новые рукава № 3 и № 5 из галереи № 1 и рукав № 6 из галереи № 4. В указанных направлениях был обнаружен шум как бы от движения вагонеток, работа мотора и бульканье воды. Наши работы, которые велись исключительно вручную, продолжались - минерам, работавшим непрерывно в три смены, были приданы в помощь рабочие от пехоты (до 8 человек на галерею в каждую смену). Минные рамы заготовляли саперы, а подносила их в галереи пехота.
30-го сентября, в 5 часов немцы взорвали третий горн, образовавший воронку № 3 против южного исходящего угла русского окопа - ближайшим гребнем в 12 шагах от бруствера последнего. Горн, по-видимому, был заложен довольно мощный, так как воронка получилась диаметром в 60 шагов и глубиной около 6 метров. Взрыв, однако, был неполный, потому что потом в воронке было обнаружено более 300 кг невзорвавшегося «карбонита» в виде кубиков ребром в 4 дюйма. Вероятно, немцы рассчитывали при помощи мощного горна одновременно подорвать южную оконечность русского окопа и завалить русские контр-минные галереи, вклинившись между ними. Но наша контр-минная сеть не позволила им подойти к окопу достаточно близко – и русские галереи также мало пострадали от взрыва вражеского горна.
Взрыв горна
Воронка № 3, как и прежние, была занята русским секретом, а саперы, невзирая на неприятельский огонь, приступили к ее исследованию и выявлению конца немецкой галереи - чтобы проверить ее направление и, в соответствии с полученными данными, изменить направление работ.
К этому времени воронки № 1 и № 2 уже были соединены ходом сообщения, подземный ход из колодца № II был закончен, и проведена галерея из колодца № 4 в воронке № 1 в немецкую галерею № 1 - для прослушивания.
Продолжавшиеся минные работы и прослушивание из галерей, выходивших из колодцев № I и № III, показывали, что предположения были правильны: немцы вели подземные работы как раз в направлении русских галерей - но уклонялись от последних, пытаясь их обойти и выйти прямо к окопу заставы.
В ночь на 6-е октября был окончательно нащупан немецкий рукав № 7, и на конце русской галереи, находящейся против этого рукава, был заложен заряд в 655 кг тола и черного пороха – он был взорван в 5 часов утра, уничтожив (№ 1а) немецкий рукав.
Днем 6-го октября был нащупан другой немецкий рукав, выходивший из их галереи № 1. И русскими минерами был заложен камуфлет (2 А) такого же объема взрывчатки – в оконечности галереи, выходившей из колодца № III. Взрыв, прогремевший в 19 часов, разрушил немецкие рукава № 5 и № 6.
Прослушивание обнаружило слабый шум в немецких галереях № 1 и № 2: было слышно выкачивание воды, работа двигателя и движение вагонеток. Было установлено и проведение противником работ в направлении немецкой галереи № 4. И русские минеры заложили третий камуфлет - такой же величины, как и два предыдущие - на оконечности рукава, отходившего от галереи, исходившей из колодца № III. К 14 часам 9-го октября была окончена забивка, и в 14 часов 15 минут взрыв разрушил неприятельскую галерею.
Т. о., на всех важнейших направлениях инициатива перешла в руки русских минеров. Германцы это поняли, и около 15 часов 10-го октября с помощью двух последовательных мощных подземных взрывов (камуфлеты № 1б и № 2б) уничтожили узлы своих магистральных галерей № 1 и № 2, преградив русским доступ в свою минную систему.
Потерпев неудачу в подземной борьбе, немцы попытались 2-го ноября захватить окоп на «Средней горке» пехотной атакой при мощной артиллерийской поддержке. Эта атака также не удалась – лишний раз подтвердив важное значение обороняемого пункта.
Участники минной борьбы объясняли успех в рассмотренном эпизоде грамотной организацией службы подземного прослушивания – что позволило определить направление неприятельских подземных работ. А минеры действовали активно - под руководством опытного и энергичного командира капитана Радкевича. В течение двух недель ими было отрыто 4 минных колодца и выведено свыше 250 метров минных галерей, для которых заготовлено до 3000 голландских рам. В противоположность минным работам на «Фердинандовом Носу», чувствовалась и тактическая связь в действиях сапер и пехоты - что имело огромное значение. Вместе с тем давала себя чувствовать бедность снабжения саперов техническими средствами – например, не имелось настоящих приборов для прослушивания, и капитану Радкевичу пришлось импровизировать. Кустарным способом был изготовлен «водяной стетоскоп» из жестяного плоского ящика шириной в 8 дюймов, длиной 10 дюймов и высотой в 5 дюймов. Прибор был разделен перегородкой на две неравных части: в одной находилась вода, а в другой, меньшей по объему, - спиральная пружина, к которой примыкал микрофон от полевого телефона, соединявшийся проводами со слуховой трубкой и элементом. Также не имелось насосов, электрической станции для освещения галерей при помощи лампочек накаливания, не было буравов и пр.
Неизвестно - как в данном случае был снабжен указанными техническими средствами противник. Но на других участках огромного фронта русским бойцам доводилось захватывать немецкие и австрийские минные и контр-минные системы, оснащенные прекрасными сетями электрического освещения, совершенными водоотливными приспособлениями, удобными вагонетками для вывоза земли, тончайшими приборами для прослушивания, механическими буравами, и, наконец, специальными костюмами для минеров (в состав последних входили шлемы и противогазовые респираторы). О таком же оснащении немецких минеров на своем фронте свидетельствуют французы и англичане. Немцы, со своей стороны, по понятным соображениям, старались преуменьшить совершенство снабжения своих минеров техническими средствами – как над русскими, так и над англо-французами. Но и в трудах немецких авторов мы наталкиваемся на указания, что в минных работах германцы применяли электрические буровые машины, моторные вентиляторы (действовавшие на расстояние до 200 метров), мощные лампы накаливания, особые опускные колодцы из железобетонных колец или бетонных камней (для работ в наносном песке), особые помпы (для откачки воды) и т. д.
Но, как мы видим, и при отсутствии столь же мощного технического оснащения, русские минеры действовали грамотно, мужественно и активно – зачастую выходя победителем в борьбе с опасным и искушенным врагом.
Мы писали о ее специфике в целом (Подземная война в Первую мировую) и о действиях минеров на Русском фронте - в Карпатах (Минные Карпаты). Теперь хотелось бы вспомнить о еще одном показательном эпизоде, произошедшем на другом участке Русского фронта – на Северном фронте, под Иллукстом в 1916 г.
Минная борьба в условиях позиционной войны получила широкое применение как на Французском, так и на Русском фронтах. На Русском фронте, от Балтийского до Черного морей, насчитывалось до 40 пунктов, на которых в том или ином масштабе велись минные работы, почти во всех случаях заканчивавшиеся столкновением с противником - т.-е. минной борьбой.
Интересный эпизод минной борьбы произошел на Двинском участке - в районе расположения 38-й пехотной дивизии 19-го армейского корпуса, недалеко от местечка Иллукст.
На 12-км фронте, от мест. Иллукст до дер. Уженишки, с ноября 1915 г. и до конца 1916 г. минные работы велись в четырех пунктах: у фольварка Танненфельд (в километре к юго-западу от мест. Иллукст), на участке, который по характерному направлению фронта немецких позиций, вдававшегося в расположение русских, получил название «Фердинандов Нос», затем несколько южнее, у так называемой «Средней горки», еще значительно южнее (километрах в 7,5) - у фольв. Кальнишки, наконец, в 1,5 км еще южнее – у д. Уженишки, на так называемой «Черной горке».
Схема 1.
Судя по имеющимся сведениям, в наиболее крупном масштабе минные работы велись на участке «Фердинандов Нос» (у фольв. Танненфельд), но, к сожалению, подробных данных об этих работах в распоряжении автора не имеется. Но кратко охарактеризовать их цель, характер и результаты мы можем.
В январе 1916 г. части 17-й пехотной дивизии занимали позиции на восточном берегу р. Иллукст. Дивизии, в преддверии планировавшегося в марте наступления, была поставлена задача - сблизиться с противником на расстояние, с которого была бы возможна атака укрепленной позиции немцев. Специфика местности позволяла реализовать эту задачу лишь на участках у мест. Иллукст и юго-восточнее фольв. Танненфельд.
На первом участке к началу 1916 г. русскими было занято кладбище на юго-восточной окраине местечка, и далее продвижение шло постепенно - путем закладки ряда параллелей летучей сапой. В районе же плацдарма юго-восточнее фольв. Танненфельд такое продвижение могло осуществляться лишь до дистанции примерно в 100 шагов от противника - а далее пришлось идти перекидной сапой, сблизившись с противником до 30 и даже менее шагов.
Окопы противников на этом участке были весьма солидными и фланкировали расположение русских, затрудняя, таким образом, наступление - поэтому было решено овладеть вражескими окопами с помощью минной атаки. Русские саперы вывели целый ряд минных галерей и рукавов. В середине февраля галереи были закончены, а на их концах заложены солидные горны из пороха и пироксилина объемом от 5,7 до 16,4 тонн.
Эти горны, в количестве 14 единиц, были взорваны 21-го февраля - причем за образовавшиеся при этом воронки велась ожесточенная борьба. 6 воронок были прочно заняты русскими, а в одной из воронок немцы, понесшие большие потери, были окружены в полуразрушенном блокгаузе нашими солдатами. Но главная цель достигнута не была - окопы противника разрушены и захвачены не были. Один из участников этого эпизода в своих заметках отмечал, что причинами неудачи являлись следующие обстоятельства: 1) галереи велись на очень незначительной глубине, всего на 1,5 – 2 метра ниже поверхности земли – вследствие чего они часто разрушались минометным огнем, что задерживало ход работ, и в итоге к назначенному для взрыва горнов моменту подвести галереи под германские окопы не успели; 2) ощущался недостаток в технических средствах, что, опять-таки замедляло работы; 3) в должной степени не была налажена связь между минерами и пехотой.
В последующие месяцы, вплоть до 1917 г., работы на участке «Фердинандов Нос» велись в меньшем масштабе и особых результатов не принесли.
Несколько более подробные данные имеются о минно-подземной борьбе, развернувшейся в сентябре 1916 г. в 1,5 км южнее вышеуказанного участка - в районе «Средней горки». В данный период участок, проходивший от Либаво-Роменской железной дороги до пересечения большой Иллукстской дороги с лесной дорогой, был занят 38-й пехотной дивизией 19-го армейского корпуса 5-й армии.
«Средняя горка», возвышавшаяся на 5 метров над болотистой низиной, привлекла внимание командира корпуса во время одного из посещений позиции. Был отдан приказ: закрепиться на этой горке. Тактическое значение горки заключалось в том, представлялась возможность фланкировать винтовочно-пулеметным огнем южную часть «Фердинандова Носа» и группу немецких передовых окопов.
Схема № 2.
Значение «Средней горки» оценили и немцы, начавшие ее систематически обстреливать артиллерийским и минометным огнем и ружейными гранатами. С помощью хода сообщения, проведенного из русских окопов, удалось занять горку. На ней был сооружен небольшой окоп – вначале из расчета на полуроту, а затем и на роту. На флангах позиции были установлены пулеметы.
В сентябре окоп имел уже полную профиль, был оборудован несколькими подбрустверными блиндажами, пулеметными гнездами и связан с тылом ходом сообщения, укрепленном мешками с землей и частично приспособленным к обороне в южном направлении.
По данным участников рассматриваемых событий, в ночь на 24 или 25 сентября в штабе дивизии было получено донесение - севернее горки, у стыка с 17-й дивизией, периодически слышен стук - предположительно от подземных работ противника. Бомбометный и гранатометный огонь по горке участился. Днем минеры 2-й роты 19-го саперного батальона организовали прослушивание, выяснив, что на «Средней горке» минные работы противником, по-видимому, не ведутся. Было высказано предположение, что таковые слышны против «Фердинандова Носа» - хотя точно установить направление и удаленность подземных работ было трудно: немцы, ведя усиленный бомбометно-гранатометный огонь, маскировали свои подземные работы.
Таким образом, внимание минеров было обращено, главным образом, на «Фердинандов Нос», хотя прислушивание продолжалось и на «Средней горке». Так продолжалось до 26-го сентября - когда в 9 часов утра немцы, после 10-минутного обстрела горки, взорвали перед последней свой горн, образовавший примерно в 10-ти шагах от русского окопа воронку диаметром около 60 шагов и глубиной 5 метров.
После взрыва немцы бросились занимать воронку - но винтовочно-пулеметным огнем были обращены в бегство. Русским бойцам удалось занять ближайший гребень воронки, где они к вечеру и окопались. Завязалась минная борьба.
В тот же день, в соответствии с приказом начальника дивизии, командир 2-й саперной роты капитан Радкевич приступил к организации контр-минных работ на «Средней горке». Обстановка ясно указывала на то, что: 1) немцы решили избавиться от беспокоящей их «Средней горки» с помощью минной атаки (убедившись, что лишь огнем вытеснить русскую заставу не удается; брать же окоп открытой силой они, из опасения серьезных потерь в людях, не решались); 2) для отвлечения внимания они предприняли подземные работы со стороны «Фердинандова Носа» - демонстративно работая на этом участке более шумно (на «Средней горке» они заглушали шум работ бомбометно-гранатометной стрельбой).
После взрыва немецкого горна капитан Радкевич, усилив прослушивание, приказал своим минерам вести 2 минных галереи: одну - в направлении на северо-запад, разветвлив ее на 3 рукава, с целью перехватить подземные работы противника, а другую - в виде подземного хода сообщения в направлении к воронке № 1, из которой предполагал вновь спуститься (посредством минного колодца) с выводом контр-минных рукавов - для прослушивания и перехвата немецких галерей.
С 26-го сентября был организован подвоз досок для изготовления минных рам.
Схема 3.
К утру 27-го сентября секрет, находящийся в воронке № 1, надежно укрылся за земляными мешками и стальными щитами, соединившись с заставой подземным ходом сообщения, проходящим на глубине 3 - 4 метров. К этому моменту саперы расчистили в воронке обрушенный конец немецкой галереи и определили, что она шла в направлении приблизительно на блокгауз В, скрытый в кустах. В галерее следов работ обнаружено не было, но временами доносился шум насоса - выкачивавшего, по-видимому, воду.
В ночь на 27-е сентября прослушивание из северного края воронки № 1 и колодца № 1 обнаружило работы немцев, действовавших против северной оконечности русского окопа на горке: временами был слышен шум от движения подземных вагонеток.
27-го сентября, в 5 часов 10 минут, немцы взорвали второй горн - несколько слабее первого. Образовалась воронка № 2, севернее (правее) воронки № 1, против северного угла окопа заставы - диаметром около 50 шагов и глубиной около 4 метров.
Руководителю русских контр-минных работ предстояла трудная задача - преградить под землей доступ неприятельскому минеру к своему окопу и вырвать инициативу из рук противника. Последнее было особенно трудно – ведь в создавшейся обстановке немцы, работая в течение не менее двух недель, прошли 100 – 170-метровое расстояние. Определив, с учетом состояния грунта и топографических данных местности, что немцы могут вести галереи лишь в двух направлениях (со стороны оконечности окопа заставы А и блокгауза Б и в направлении от блокгауза В), капитан Радкевич решил продолжать вести контр-минную галерею, начатую из колодца № 1 - в направлении на блокгауз В. В то же время он приказал начать рытье нового колодца № III у южной оконечности нашего окопа - с выводом из него контр-минной галереи с ответвлениями в направлении на оконечность неприятельского окопа А и на юго-запад, наперерез немецкой галерее № 1, шедшей от блокгауза Б. Таким образом, в южном и северо-западном направлениях должна была появиться целая контр-минная система.
Прослушивание установило, что немцы продолжают работы в своей галерее № 2 и, по-видимому, ведут новые рукава № 3 и № 5 из галереи № 1 и рукав № 6 из галереи № 4. В указанных направлениях был обнаружен шум как бы от движения вагонеток, работа мотора и бульканье воды. Наши работы, которые велись исключительно вручную, продолжались - минерам, работавшим непрерывно в три смены, были приданы в помощь рабочие от пехоты (до 8 человек на галерею в каждую смену). Минные рамы заготовляли саперы, а подносила их в галереи пехота.
30-го сентября, в 5 часов немцы взорвали третий горн, образовавший воронку № 3 против южного исходящего угла русского окопа - ближайшим гребнем в 12 шагах от бруствера последнего. Горн, по-видимому, был заложен довольно мощный, так как воронка получилась диаметром в 60 шагов и глубиной около 6 метров. Взрыв, однако, был неполный, потому что потом в воронке было обнаружено более 300 кг невзорвавшегося «карбонита» в виде кубиков ребром в 4 дюйма. Вероятно, немцы рассчитывали при помощи мощного горна одновременно подорвать южную оконечность русского окопа и завалить русские контр-минные галереи, вклинившись между ними. Но наша контр-минная сеть не позволила им подойти к окопу достаточно близко – и русские галереи также мало пострадали от взрыва вражеского горна.
Взрыв горна
Воронка № 3, как и прежние, была занята русским секретом, а саперы, невзирая на неприятельский огонь, приступили к ее исследованию и выявлению конца немецкой галереи - чтобы проверить ее направление и, в соответствии с полученными данными, изменить направление работ.
К этому времени воронки № 1 и № 2 уже были соединены ходом сообщения, подземный ход из колодца № II был закончен, и проведена галерея из колодца № 4 в воронке № 1 в немецкую галерею № 1 - для прослушивания.
Продолжавшиеся минные работы и прослушивание из галерей, выходивших из колодцев № I и № III, показывали, что предположения были правильны: немцы вели подземные работы как раз в направлении русских галерей - но уклонялись от последних, пытаясь их обойти и выйти прямо к окопу заставы.
В ночь на 6-е октября был окончательно нащупан немецкий рукав № 7, и на конце русской галереи, находящейся против этого рукава, был заложен заряд в 655 кг тола и черного пороха – он был взорван в 5 часов утра, уничтожив (№ 1а) немецкий рукав.
Днем 6-го октября был нащупан другой немецкий рукав, выходивший из их галереи № 1. И русскими минерами был заложен камуфлет (2 А) такого же объема взрывчатки – в оконечности галереи, выходившей из колодца № III. Взрыв, прогремевший в 19 часов, разрушил немецкие рукава № 5 и № 6.
Прослушивание обнаружило слабый шум в немецких галереях № 1 и № 2: было слышно выкачивание воды, работа двигателя и движение вагонеток. Было установлено и проведение противником работ в направлении немецкой галереи № 4. И русские минеры заложили третий камуфлет - такой же величины, как и два предыдущие - на оконечности рукава, отходившего от галереи, исходившей из колодца № III. К 14 часам 9-го октября была окончена забивка, и в 14 часов 15 минут взрыв разрушил неприятельскую галерею.
Т. о., на всех важнейших направлениях инициатива перешла в руки русских минеров. Германцы это поняли, и около 15 часов 10-го октября с помощью двух последовательных мощных подземных взрывов (камуфлеты № 1б и № 2б) уничтожили узлы своих магистральных галерей № 1 и № 2, преградив русским доступ в свою минную систему.
Потерпев неудачу в подземной борьбе, немцы попытались 2-го ноября захватить окоп на «Средней горке» пехотной атакой при мощной артиллерийской поддержке. Эта атака также не удалась – лишний раз подтвердив важное значение обороняемого пункта.
Участники минной борьбы объясняли успех в рассмотренном эпизоде грамотной организацией службы подземного прослушивания – что позволило определить направление неприятельских подземных работ. А минеры действовали активно - под руководством опытного и энергичного командира капитана Радкевича. В течение двух недель ими было отрыто 4 минных колодца и выведено свыше 250 метров минных галерей, для которых заготовлено до 3000 голландских рам. В противоположность минным работам на «Фердинандовом Носу», чувствовалась и тактическая связь в действиях сапер и пехоты - что имело огромное значение. Вместе с тем давала себя чувствовать бедность снабжения саперов техническими средствами – например, не имелось настоящих приборов для прослушивания, и капитану Радкевичу пришлось импровизировать. Кустарным способом был изготовлен «водяной стетоскоп» из жестяного плоского ящика шириной в 8 дюймов, длиной 10 дюймов и высотой в 5 дюймов. Прибор был разделен перегородкой на две неравных части: в одной находилась вода, а в другой, меньшей по объему, - спиральная пружина, к которой примыкал микрофон от полевого телефона, соединявшийся проводами со слуховой трубкой и элементом. Также не имелось насосов, электрической станции для освещения галерей при помощи лампочек накаливания, не было буравов и пр.
Неизвестно - как в данном случае был снабжен указанными техническими средствами противник. Но на других участках огромного фронта русским бойцам доводилось захватывать немецкие и австрийские минные и контр-минные системы, оснащенные прекрасными сетями электрического освещения, совершенными водоотливными приспособлениями, удобными вагонетками для вывоза земли, тончайшими приборами для прослушивания, механическими буравами, и, наконец, специальными костюмами для минеров (в состав последних входили шлемы и противогазовые респираторы). О таком же оснащении немецких минеров на своем фронте свидетельствуют французы и англичане. Немцы, со своей стороны, по понятным соображениям, старались преуменьшить совершенство снабжения своих минеров техническими средствами – как над русскими, так и над англо-французами. Но и в трудах немецких авторов мы наталкиваемся на указания, что в минных работах германцы применяли электрические буровые машины, моторные вентиляторы (действовавшие на расстояние до 200 метров), мощные лампы накаливания, особые опускные колодцы из железобетонных колец или бетонных камней (для работ в наносном песке), особые помпы (для откачки воды) и т. д.
Но, как мы видим, и при отсутствии столь же мощного технического оснащения, русские минеры действовали грамотно, мужественно и активно – зачастую выходя победителем в борьбе с опасным и искушенным врагом.
Автор: Олейников Алексей
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