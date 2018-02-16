12:23 16 февраля

Виктория в Августовских лесах. Часть 3

Неудача в Первой Августовской операции стала первым поражением германских войск на Русском фронте в армейском масштабе – она постигла 8-ю армию, недавнюю победительницу в Восточно-Прусской операции.

Успех тем более был важен тем, что произошел в Восточной Пруссии, где неудачи августа понизили дух русских войск. Как отмечал современник, в боях у Мариамполя - Августова билось немало полков, которые совсем недавно сражались с германцами в Восточной Пруссии. В обоих случаях был один и тот же противник - но какая была разница как в обстановке боя, так и в ощущениях его участников! Как отмечал Ю. Данилов, наступление 10-й армии должно было оздоровляюще подействовать на психику частей 1-й армии, недавно перенесшей тяжелое отступление.


19. Великая борьба народов. Вып. 5. М., 1915.


Сентябрьская победа имела особое значение. Когда 20-го сентября 10-я армия взяла Сувалки, противник был вновь отброшен к границе – писал А. И. Спиридович – и это была наша большая победа.

Б. Н. Сергеевский отмечал, что западная группа 10-й армии овладела районом Августова, успев создать серьезнейшую угрозу коммуникациям противника - что привело к кровавым и очень упорным боям в Августовских лесах и в paйоне Августов-Сувалки-Рачки. Данные бои, в значительной массе штыковые, дали русской армии успех и осознание своей силы, а германцам – «огромные потери и панический ужас перед русским штыком». В итоге, противник отошел к границе, отказался от активности по всему фронту севернее Вислы – последнее обстоятельство позднее привело и к потере германцами части Восточной Пруссии.

М. Н. Архипов писал, что ситуацию на северо-западном направлении изменило наступление 10-й армии – т. н. «Августовская операция» освободила от немцев Августовские леса, и противник начал дальнейший отход.


20. Русский артиллерийский парк в Августовских лесах. Летопись войны 1914 года. – 1914. - № 17.

Операция важна не только тем, что, являясь тактической и оперативной русской победой, она во многом сгладила неудачу Восточно-Прусской операции. Операция с ограниченными целями совершенно неожиданно приобрела стратегическую окраску. Под влиянием успехов русских войск (вновь Восточно-Прусский ТВД сыграл роковую роль для германской стратегии) германцы перебросили в 8-ю армию еще один корпус - 25-й резервный. Разведотделение штаба 10-й армии вовремя установило переброску к противнику свежего корпуса – он прибыл, т. к. «положение становилось серьезным» вследствие нового вторжения русских на территорию Германии.


21. Русская кавалерия в Августове. Летопись войны 1914 года. – 1914. - № 17.

Ю. Н. Данилов, приводя данные Ставки, писал, что 25-й резервный корпус предназначался к отправке на Французский фронт. Германский военный историк О. Швинк, перечисляя корпуса, отправляемые на Изер и Ипр, с досадой констатирует, что 25-й резервный был очень необходим в Восточной Пруссии.

А М. Гофман специально отметил тот факт, что корпус хорошо себя проявил в бою.

Операция уникальна тем, что, несмотря на локальный характер, повлияла на стратегическую обстановку на обоих главных фронтах мировой войны: 1) германцам не удалось перебросить дополнительные войска в Польшу, где разворачивалась успешная для русской армии Варшавско-Ивангородская операция; 2) из Германии был оттянут стратегический резерв (2 дивизии - 49-я и 50-я резервные 25-го резервного корпуса), не попавший на Французский фронт, что имело важнейшее значение в период боев на Изере. В данный период в битве у Ипра силы противников уравновесились, и целый корпус мог склонить чашу весов в сторону германского оружия – но он убыл на Русский фронт.

Виктория в Августовских лесах. Часть 3

22. Германская пехота в Восточной Пруссии, осень 1914 г.

А. П. Будберг называл Первую Августовскую операцию операцией, которая, наконец, сломила, упорное и долгое сопротивление немецкой 8-й армии, вынудив последнюю отойти к Летцену и отступить за р. Ангерапп, и притянув на Русский фронт германские резервы – чем было облегчено положение союзников, в это время изнемогавших в ожесточенных боях у Ипра.

Оценивая действия руководства противоборствующих сторон, следует отметить прежде всего командующего 10-й армией В. Е. Флуга. Командарм грамотно управлял войсками в лесной местности, применил обходной маневр – что принесло победу.

Попавший в опалу В. Е. Флуг относился к категории русских генералов, понимавших значение в современной войне морального фактора. В частности, он писал, что некоторыми начальствующими лицами наши активные предприятия признаются «опасными», «рискованными», несмотря на то что немцы ежедневно (в т. ч. в психологических целях) позволяли себе гораздо более дерзкие предприятия. В итоге, в нас закрадывалось пагубное осознание превосходства противника – а ведь это залог будущих поражений. И чтоб такое психическое состояние не передалось войскам, прибывающим на восточно-прусский ТВД, необходимо было придать их действиям (разумеется, в рамках решаемой стратегической задачи) как можно более активный характер – в том числе пользуясь «нахальством» германцев для того, чтобы одержать над ними первоначально (хотя бы) и небольшие успехи.

Он понимал огромное психологическое значение пусть стратегически и скромной, но победы русского оружия – и победы именно у границ Восточной Пруссии. Кстати говоря, противник разделял этот подход - перебросив еще один корпус на восточно-прусский ТВД.

И, как справедливо считал командарм, ему удалось переломить моральную обстановку - в т. ч. применительно к командному составу. В. Е. Флуг отмечал, как «расстроенный августовскими неудачами» 22-й армейский корпус во второй половине сентября уже блестяще наступает и лихо атакует противника, в течение недели с неослабевающей энергией ведя тяжелые бои. Он вспоминал – как комкор 3-го Сибирского корпуса, 18 сентября получив несоответствующее (как он считал), распоряжение приостановить наступление, объявил приказ подложным и на собственный страх и риск продолжил наступление, а начальник 1-й кавдивизии в бою у дер. Курьянки самоотверженно выручил свою пехоту. Командарм отмечал, как его комкор 2-го Кавказского после взятия Сувалок не посчитал свою задачу исполненной – и, обнаружив занятого укреплением позиции противника, атаковал его, временно подчинив себе подошедший к полю боя корпус соседней армии. В. Е. Флуг отмечал заслуги коменданта Осовца – который, не поддавшись эффекту грозной артиллерии противника, за короткое время накрывшей крепость 50000 снарядов, доблестно вел на передовых позициях неравный бой с германцами – и враг был отбит. А командир Туркестанского корпуса по своей инициативе атаковал и, искусно маневрируя, взял укрепленный г. Лык, отправив половину своего соединения в помощь соседу. А армейский штаб, как отмечал В. Е. Флуг, несмотря на свежую информацию о падении твердынь Французского фронта (Льеж, Намюр и Мобеж), не поддался мощной демонстрации противника под Осовцом - угрожавшей прорывом линии Бобра и крушением левого фланга оперативного объединения, без колебаний и настойчиво сосредотачивая силы армии к правому флангу. Положительные личные качества командного состава 10-й армии, как считал В. Е. Флуг, реанимировал приданный армии наступательный импульс и успех, сопровождавший ее действия. В этих условиях, как справедливо отмечал командарм, будь маневроспособность и техническая оснащенность русских войск на том же уровне, как у германцев, размер поражения противника и стратегический результат русского сентябрьского наступления были бы гораздо значительнее.

Ю. Н. Данилов также отметил большое морально-политическое значение августовской победы.

В то же время германские командующие – Р. Шуберт, затем сменивший его «герой» Гумбиннена Г. фон Франсуа, действовали неудовлетворительно.

В октябре – ноябре 1914 г. русские войска преследовали германцев, ведя бои местного значения, и, захватив Сталлупенен и Гольдап, вышли к Мазурским озерам и к концу года вновь овладели большей частью Восточной Пруссии. Расчеты Э. фон Людендорфа, что: «Только небольшие силы должны были оставаться для обеспечения Восточной Пруссии на тот случай, если русские со свежими силами опять начнут вторжение в эту несчастную страну» - не оправдались.

Первая Августовская операция – яркий пример того, как в условиях коалиционной войны оперативно-тактический успех может быть преобразован в стратегический. Важнейшее значение этой операции в данном контексте заключалось в том, что на второстепенный ТВД был оттянут стратегический резерв противника. Причем это произошло в исключительно важный со стратегической точки зрения период боев союзников России по Антанте во Фландрии.

Операция сказалась на стабилизации Западного (Французского) фронта. И это имело крайне негативные последствия для немецкой стратегии, которая в очередной раз (теперь в ходе серии операций «Бег к морю») не сумела добиться решительного результата.

Источники

РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38;
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Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 5. Berlin, 1929;
Флуг В. Е. X армия в сентябре 1914 г. Воспоминания участника // Военный сборник. Белград. 1924. Кн. 5;
Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция (1914 - 1917 г.г.). Т. 1. Нью-Йорк, 1960;
Демьяненко Я. Бой финляндских стрелков 19 сентября 1914 г. в Августовских лесах // Военная быль. 1960. № 40;
Гофман М. Война упущенных возможностей. М. - Л., 1925;
Людендорф Э. фон. Мои воспоминания о войне 1914 - 1918 гг. М. - Мн., 2005;
Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии 1911 – 1920. М., 2006;
Гурко В. И. Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом 1914 – 1917. М., 2007;
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Бои на Немане и в Августовских лесах. Одесса, 1914;
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Краткий стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Русский фронт. Ч. 2. М., 1919;
Швинк О. Бои на р. Изер и у Ипра осенью 1914 г. Пб., 1922;
Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Часть вторая. Период с 1(14). 09. по 15 (28). 11. 1914 г. М., 1923;
Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914 - 1915 гг. Берлин, 1924;
Попов К. Храм славы. Ч. 1. Париж, 1931;
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Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 17

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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
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  1. Адьютант Сегодня, 06:25
    О том как ценили немцы свой 25-й резервный корпус, свидетельствует тот факт, что позже, включив его в состав германский 9-й армии, они доверили ему в Лодзинской операции самую ответственную задачу – корпус стал ядром ударной группы, в которую кроме его 49-й и 50-й резервных дивизий вошли 3-я гвардейская и 2 кавалерийские дивизии. А командир 25-го резервного Шеффер-Боядель возглавил всю ударную группу из пяти дивизий.
    Группе не повезло, окружить русскую 2-ю армию не смогла - сама попала в окружение. И хоть немцы и вышли из окружения, но в полках осталось по 500 человек. Так что первый состав 25-го резервного корпуса (стратегического резерва Германии на сентябрь 14-го) лег на полях у Лодзи и Брезин.
    Адьютант
    1. кипеж Сегодня, 06:47
      Его командир
      Генерал пехоты барон Рейнхард фон Шеффер-Боядель

      Между прочим сын советника правительства Пруссии и участник Франко-Прусской войны.
      В сентябре 1916 г. возглавит именную армейскую группу "Армейскую группу ШЕФФЕР".
      Помрет в своем имении в 1925 году
      кипеж
      1. Адьютант Сегодня, 07:28
        Хотели немцы устроить 2-й армии второй Танненберг, да хватит с нее и одного
        "Клещи в клещи"
        Модный был плакат второй мировой)
        Котелок устроили, да жаль не дожали
        Разгильдяи
        Адьютант
        1. кипеж Сегодня, 07:43
          49-я и 50-я резервные по оценке союзников считались отличными, воевали на обоих фронтах.
          Кстати, если вначале 50-я дивизия комплектовалась силезцами и саксонцами, то с конца 15 года - ганноверцами и брауншвейгцами.
          А насчет потерь в лодзинской операции и "котле" - это да, досталось. На 9 ноября в 49-й и 50-й резервных дивизиях числилось всего 1,2 тыс. и 3,5 тыс. человек соответственно. Это еще до прорыва.
          кипеж
          1. Стрелецкос Сегодня, 10:04
            Целый корпус перебросили из-за энтой операции
            Круто
            Стрелецкос
            1. Вышибала Сегодня, 11:39
              Не повело немцам ни в августе, ни в сентябре 14 года - в 1-й раз 2 корпуса, во 2-й раз корпус были вынуждены перебросить на восточно-прусский театр.
              Марна
              и
              Бег к морю смазаны. Бег к моря - практически был последний шанс попытаться маневренно решить на Западном фронте стратегические задачи. И как не повезло. Опять.
              А потом - только позиционная долбежка.
              Вышибала
  2. XII легион Сегодня, 07:06
    Цикл статей реконструирует незаслуженно обойденную вниманием операцию, страницу славы русского оружия.
    Победа над самым тяжелым противником – германцами.
    Спасибо!
    XII легион
    1. Стрелецкос Сегодня, 10:05
      Сколько еще выяснять
      Уму непостижимо
      Стрелецкос
      1. Вышибала Сегодня, 11:40
        Да масса белых пятен.
        Даже с крупными операциями
        Вышибала
  3. parusnik Сегодня, 08:03
    А. П. Будберг - В середине ноября 1917 г., оставив командование корпуса, переехал в Петербург,выпросил через знакомых в Главном штабе командировку в Японию. В феврале-апреле 1918 г. жил в Японии, затем до марта 1919 г. - в Харбине. 29.03.1919 получил назначение на должность Главного начальника снабжения Сибирской армии. С 27.08.1919 по 20.10.1919 был на посту военного министра правительства Колчака.В связи с болезнью был отчислен от занимаемой должности, с назначением в распоряжение Верховного главнокомандующего. Вывезен в Харбин для лечения. С ноября 1919 г. жил в Маньчжурии. В апреле 1920 г. атаман Семенов назначил его командующим Владивостокской крепостью. Впоследствии в эмиграции. Активно участвовал в деятельности эмигрантских организаций. До 1939 г. был начальником 1 Северо-Американского отдела РОВС. Умер в США.
    parusnik
  4. Черный Джо Сегодня, 08:25
    Интересный цикл
    Отличает информативность, интересно
    Литература богатая
    Хотелось бы узнать и о других операциях на нашем фронте Первой мировой - подробно и профессионально изложенных.
    Заранее спасибо hi
    Черный Джо
    1. Вышибала Сегодня, 11:41
      Полностью поддерживаю
      Вышибала
  5. ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:59
    Прекрасная статья! Первая Августовская операция—убедительное доказательство того, что русское командование времён ПМВ, несмотря на все недостатки, располагало достойными генералами и штаб-офицерами, не уступавшими своим немецким оппонентам. Автору—моя сердечная благодарность за проделанный труд!
    ПоручикТетеринъ
  6. Ольгович Сегодня, 09:00
    Первая Августовская операция – яркий пример того, как в условиях коалиционной войны оперативно-тактический успех может быть преобразован в стратегический. Важнейшее значение этой операции в данном контексте заключалось в том, что на второстепенный ТВД был оттянут стратегический резерв противника. Причем это произошло в исключительно важный со стратегической точки зрения период боев союзников России по Антанте во Фландрии.

    Спасая союзников-спасали СЕБЯ
    Ольгович
    1. Стрелецкос Сегодня, 10:06
      Ольгович и ПоручикТетерин как всегда - в яблочко good
      Интеллект и мудрость - страшная сила hi
      Стрелецкос
  7. BRONEVIK Сегодня, 10:47
    Значение морального фактора на войне переоценить невозможно
    И правильно Флуг
    понимал огромное психологическое значение пусть стратегически и скромной, но победы русского оружия – и победы именно у границ Восточной Пруссии.

    Придать импульс, вдохнуть веру - это часто важнее пройденных километров и захваченных пушек.
    Войска СЗФ после этой операции перестали пятиться и опять пошли вперед - снова дойдя до Мазурских озер. Обезглавили 10-ю армию - и опять в феврале 15 года СЗФ начал пятиться.
    Пока 12-я армия Плеве во Второй Прасныйшкой операции снова не обломала германцев. И на время положение на СЗФ опять стало прочным.
    Вот как много значит личность! Личность полководца, командарма, подбор кадров - вопрос государственной важности.
    BRONEVIK
    1. Вышибала Сегодня, 11:43
      Вы абсолютно правы
      Личность полководца, командарма, подбор кадров - вопрос государственной важности.

      Безусловно
      А учитывая что в России главные беды - дураки и дороги (дураков, указывающих, какой дорогой идти - не учитываю), для нее особенно актуально
      Вышибала
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