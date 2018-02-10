Жизнь и удивительные приключения Мойши-Бриллианта

Лазурит – поделочный камень. Лучшие образцы минерала обладают ювелирными достоинствами. Крупнейшие месторождения лазурита расположены на Памире и в чилийских Андах. Является неизменным элементом украшения всех минаретов и дворцов восточных правителей.

«Бригада Голани» — моторизованная пехотная бригада («коричневые береты») Министерства обороны Израиля. Включает в себя 3 пехотных батальона, регоносцировочный батальон «Гдуд Сиюр», роту спецназа «Сайерет Голани», роту связи, инженерную и противотанковую роты.

Антон Викторович Малевский – российский предприниматель, алюминиевый король России, лидер Измайловской ОПГ. Родился в Москве. В 1993 против него возбуждено уголовное дело по факту хранения оружия, после чего он переехал в Израиль. Занимался благотворительностью, реставрировал Свято-Вознесенский монастырь. Погиб на территории ЮАР в результате неудачного прыжка с парашютом.

Оперативники столичного ФСБ по наводке Интерпола напали на след трансконтинентальной ломбардной мафии. Не так давно в аэропорту Домодедово перед вылетом в Израиль был задержан активный член сообщества, уроженец Одессы Михаил Песоцкий, по прозвищу Мойша-Бриллиант. В желудке Бриллианта были обнаружены драгоценные камни и ювелирные украшения. Общая стоимость изъятого потянула на сумму в 14 миллионов рублей.В настоящее время глотателем-транзитером занимается целый «букет» российских спецслужб – ФСБ, СВР, российское отделение Интерпола, Следственный комитет. Дело глотателя расследуется в строжайшей тайне. Но недавно в силу ряда веских причин автор этих строк был допущен к святая святых – материалам уголовного дела Мойши-Бриллианта. Почему он удостоился такой чести – об этом чуть ниже. А пока перейдем к упоительным подробностям жизни матерого контрабандиста.В жизни Михаила (Мойши) Песоцкого событий было столько, что хватило бы на десяток жизней. Родился в Одессе, там же, на знаменитой Молдаванке, в семье потомственных ювелиров. Все детство провел на знаменитой Молдаванке и одесских пляжах. Среди своих сверстников выделялся атлетичным сложением, а плавал и нырял так хорошо, что его прозвали «Мойшей-Тарзаном».По настоянию отца Тарзан окончил местное ювелирное училище. Учился абы как – не хватало терпения. Хотя в камнях разбирался прекрасно. Поняв, что ювелира из него не получится, отец сделал попытку приобщить его к «другому прекрасному» – отдал в музыкальную школу по классу скрипки. Но юное дарование не блеснуло талантами и на этом поприще. Дабы избежать музыкального насилия, юный Мойша разбил скрипку об угол дома и попытался скормить отцу легенду об автомобильной аварии. Отец внимательно выслушал юного лгуна, после чего разбил о его спину остаток скрипки – гриф, смычок и часть футляра.После неудачных попыток сделать из Мойши ювелира и музыканта отец предпринял последнюю попытку сделать из Тарзана человека – устроил непутёвого сына в Одесское артиллерийское училище. Мойша проучился там недолго. С первого же курса его выгнали за неуспеваемость и прогулы. Точные науки (основа основ для любого артиллериста) ему не давались, а дисциплина тяготила. Бурная натура Мойши жаждала иного – приключений, романтики, острых впечатлений. Как говорил он сам, «жизнь даётся человеку один раз, и прожить ее нужно ярко, бурно и пружинисто». Всеми своими дальнейшими поступками он не раз подтверждал преданность выбранной жизненной концепции.Прямо из училища курсанта Песоцкого забрили в армию. И тут помогли связи отца: Мойша попал служить в Одесский военный округ, в воздушно-десантный полк, расквартированный в соседней Молдавии. «Из Молдаванки – в саму Молдавию!» – острил сам Мойша на этот счет. Служить ему нравилось. Единственное, что его угнетало – казарменная рутина и неминуемые хозработы (Тарзан с детства питал устойчивую неприязнь ко всем разновидностям физического труда). А вот «рысачить по пампасам», драться и прыгать с парашютом обожал. Сам принцип действия десантных войск – «Вы ждали нас с моря на кораблях, а мы – с горы на лыжах!» соответствовал его авантюрной натуре.Через полгода полк Песоцкого перевели в Афганистан. Из молдавского Болграда он попал в афганский Баграм. Связи отца оказались бессильны – одессит Песоцкий поехал воевать «за речку вместе» с парнями из Курска, Рязани и Ивантеевки.После первых же рейдов по афганским кишлакам Мойша изменился неузнаваемо. Он (с разрешения командования) отпустил щетину, стал носить хазарейскую шапочку и внешне стал неотличим от афганца-боевика. К тому же с помощью переводчиков таджиков, прикомандированных к батальону, десантник из Одессы выучил несколько ключевых (с его точки зрения) фраз на фарси. Кстати, придуманная им в Афганистане методика «экстремального переговора», дополненная и углубленная военными лингвистами, до сих пор преподается в общевойсковых училищах. Когда Мойша «со товарищи» заходил в кишлак, афганцы думали, что это боевик из соседнего ущелья, но никак не могли понять, из какого конкретно. Только потом до них доходило, что к ним пришли «шурави».Способности Мойши к перевоплощению оценили контрразведчики и стали регулярно брать его с собой на операции. В одной из них он спас жизнь двум своим попутчикам. Когда на окраинах кишлака Руха, где они ждали связного, их обнаружили муджахеды и хотели было расстрелять в упор, Мойша закричал на английском, что он прибыл из Пакистана и везет им «Стингеры». Душманы на секунду замешкались, и контрразведчикам этого хватило, чтобы расстрелять их в упор и раствориться в темноте.Здесь же, в Афганистане, Мойша состоялся как глотатель-перевозчик драгоценностей. Во время одного рейда его группа «забила» караван с оружием. В сумерках сержант Песоцкий сидел на корточках впереди головного дозора, надев на все тело большой холщовый мешок и слившись с грудой камней. Караван прошел в двух шагах от камня-мешка. Смерть неспешно шествовала мимо Мойши своими длинными голенастыми верблюжьими ногами. Он смог рассмотреть даже мелкие шерстинки на больших ляжках кораблей пустыни. В этот момент, по словам десантника, «мозг на его голове встал дыбом вместе с волосами». Сквозь прорези в мешковине Песоцкий увидел, что два последних верблюда везли не стреляющую смерть, а драгоценный камень – лазурит.Караван «забили». Длинные очереди взорвал тишину и минут пятнадцать перемежались криками погонщиков и ревом верблюдов. Мойша прибежал к шапочному разбору. Верблюды и душманы дымились в тёплых лужах собственной крови. Там же плавали чалмы и какие-то тряпки. Вышедшие из засады солдаты сортировали оружие и драгоценности.Контрразведчики, курирующие операцию, строго-настрого запретили солдатам брать камушки на память. Но Мойша был очарован лазуритом. При виде мешков, навьюченные на мертвого верблюда, из пулевых дыр которого сыпались камни, его глаза алчно взблеснули. Не в силах удержать себя в руках, он засунул несколько камней в бронежилет, вынув из него титановую пластину. Так и ходил с ними на задания.За два месяца до дембеля сержанта контрразведчики, зная его способности к языкам, перевели его в комендатуру Кабула. Здесь Песоцкий сплавил свой ляпис-лазурит (он имел ювелирную ценность) двум единственным на весь Афганистан бухарским евреям. А один ляпис решил прихватить на родину – в подарок отцу-ювелиру. Перед посадкой в аэропорту Баграм чекисты подвергли сержанта генеральному шмону. Чувствуя, что скандал неизбежен, Мойша засунул камень в рот. Но майор спросил его о чем-то, и сержант Песоцкий неожиданно для себя, прежде чем ответить, проглотил камень. Так и улетел в Союз – с камнем в пищеводе. Мысль о том, что проглоченный лазурит может порвать его внутренности, заставляла его обливаться холодным потом. Но камень благополучно покинул организм Мойши в Ташкенте, и он привез-таки его отцу в подарок.На родине Мойшу встречали как мессию. «Мойша-Тарзан вернулся!» - закричали дворовые пацаны когда он зашёл в свой одесский дворик. Все соседи высыпали на улицу посмотреть на прибывшего с войны бравого десантника, на груди которого горела медаль «За отвагу». Щеки дембеля заболели от тысяч поцелуев и обьятий. Мать проплакала весь его тельник. Отец, схватившись за сердце, чуть не лишился чувств. Посреди двора на столе лежал голубой берет и голубой лазурит. Соседи отплясывали «Семь сорок», «Мурку» и «Айцин паровоз». По словам десантника, «вся Молдаванка в тот день первернулась гоп-ца-ца». Неделю Тарзан безумствовал по всему городу. Упившись местным самогоном-«хацапетовкой», он сутками напролет по всему городу его возила бричка с лошадьми, в гриву которым были вплетены алые ленты. Одесские милиционеры отдавали бричке честь. В ресторанах в честь Мойши исполнялся гимн десантников «Синева» и все его любимые шлягеры. Он плавал на шаландах, яхтах, летал на модных в ту пору парапланах. С трудом вернувшись к мирной жизни, Песоцкий долго не мог найти себе применения. Работал по старой памяти спасателем, управлял рестораном, обслуживал приезжих туристов… На Дерибасовской до сих пор помнят его присказку: «А сейчас для гостей нашего ресторана будет исполнен гимн города Одессы «Семь сорок», что для приезжих московских антисемитов звучит как «Без двадцати восемь!»И тут грянула горбачевская перестройка. Многие одесситы потянулись на землю обетованную – в Израиль. Песоцкие решили эмигрировать всей семьёй. Михаил ехать в Израиль не хотел. Но так как отец не мог легально перевезти на новую родину все нажитые непосильным ювелирным трудом драгоценности, Мойша предложил ему услуги глотателя-транзитера. Отец чрезвычайно удивился, но потом согласился. Так часть семейных ценностей семьи Песоцких поменяла среду обитания, оказавшись в Израиле, где и была благополучно конвертирована в наличные.В Израиле на бывшего десантника-афганца положил глаз знаменитый на весь мир Моссад. Местная разведка всегда держала в поле у зрения участников боевых действий. Вспомнив афганское прошлое, Мойша принял участие в нескольких операциях разведки.Роман с Моссадом закончился в 2008 году, и в Южном Ливане. Песоцкий в составе дивизии «Голани» вошёл на территорию Ливана, и танковый полк, к которому он был приписан, попал в огненный мешок «Хезболлы». Танк его был подбит, самого Мойша отбросило на несколько метров с брони и засыпало песком. Спас его холщовый мешок, который он прихватил с собой по старой афганской памяти.Бывший десантник нырнул в мешок и по привычке «прикинулся камнем». Через глазные прорези он наблюдал, как иранцы вытаскивают из БТР-ов тела убитых сослуживцев-израильтян. Один из них был тяжело ранен, но ещё жив. Иранцы коротко посовещались, что делать с ним дальше. Мойша понимал, о чем они говорят – помнил фарси ещё с Афганистана. Потом раздалась короткая очередь. Разорванная пулями плоть взорвалась кусками мозга и осколками костей. Они забрызгали кровавыми пятнами весь мешок, в котором прятался Песоцкий. И мозг его «встал дыбом» еще один раз. Последний раз такую гамму эмоций он испытывал в Афганистане – перед расстрелом «лазуритного» каравана.После чего Мойша, по его словам, «купил из Моссада билет в один конец». С него хватило потрясений. Израильские офицеры спецслужб дали ему точно такую же характеристику, что и советские: умён, сметлив, достаточно храбр, но чрезвычайно алчен. Сам он называл себя «патриотом собственных карманов». В разведке работают люди по большей части идейные, и «патриоты карманов» там долго не задерживаются.Расставшись с Моссадом, Мойша перешёл работать в местную туристическую фирму – пригодилось знание английского. И во время одного из фуршетов, где он сносил бутерброды и круассаны, к нему подошёл элегантный незнакомец и на классическом одесском жаргоне предложил «ловить ушами его слова». После недолгой преамбулы незнакомец пригласил его в «серьезную контору», специализирующуюся на камнях и бриллиантах. Мойша сначала поперхнулся, а потом согласился. И началась для него другая жизнь, полная приключений другого характера.По настоянию хозяина Мойша вернулся в Россию, где его уже ждали несколько свежеоткрытых ломбардов. Это был разгар 90-х, и стремительно нишающее население закладывало в ломбарды все подряд – от фамильных ценностей до дешёвых китайских подделок. Для Мойши это была родная стихия. Он безошибочно отделял подлинные драгоценности от дешёвого кича.Скидки делал только для ветеранов и войны и афганцев. На нищих стариков, по его словам, ему было больно смотреть. А участников локальных конфликтов уважал по старой памяти. Но потом свежеиспеченому ломбардисту «стали тошнить на нервы бандиты, а чуть позже чекисты». Бизнес пришлось передать другому владельцу – с железными нервами и бронзовой совестью. А Мойша вспомнил про свой афганский опыт с лазуритом. И предложил «хозяину конторы» себя в новом качестве. Тот, недолго подумав, согласился.С этого момента в жизни Мойши открылась новая яркая страница. Он летал по городам и весям всей стремительно нишающей Восточной Европы. Не было в Софии, Бухаресте, Будапеште ломбарда, который бы он не посетил и откуда бы не вывез «солидный гешефт» в своём безразмерном желудке. «Мой пищевод – мой кормилец!» - любил повторять Песоцкий Его желудок перевозил в себе замки, хижины, отели и дворцы. Таможенники и пограничники Европы и России в самом страшном сне не догадывались, какие сокровища мирно шествуют мимо них в желудке одного из пассажиров. Благосостояние Мойши росло как на дрожжах. Он остепенился, женился, стал отцом семьи, купил в Хайфе двухэтажный дом с колоннадами…Но из криминального бизнеса, как известно, не так просто выйти. И Мойше предложили сделать «дембельский аккорд» – крайний раз вывезти в желудке порцию драгоценностей из Москвы. Мойша спинномозговым чутьем и тренированным желудком чувствовал опасность. Но не смог отказать своему шефу. Да и кусок был больно лакомым – тянул на 14 миллионов.Тогда Мойша ни сном ни духом не подозревал, что на хвост «Мафии Ломбарджини» (как ее прозвали оперативники ФСБ) уже подсел Интерпол. В Москве его более двух недель «пасла наружка». Чекисты терпеливо ждали, когда клиент загрузится товаром. И дождались-таки своего часа.«Шикарный вид» в ДомодедовоВ этот роковой декабрьский день Мойша, насвистывая свою любимую песенку про поезд, который «тихо ехал на Бердичев», привычно сдавал багаж в аэропорту Домодедово. В этот момент к нему тихо подошли двое вежливых людей в штатском и попросили «отойти в сторонку для интересной беседы». «А вы кто такие и с-откуда?» – спросил он их по-одесски. «А мы с той самой конторы, которая имеет счастье наблюдать вас, месье Песоцкий, начиная с афганского лазурита и кончая брюликами, которыми вы сегодня утром так вкусно позавтракали, - так же по-одесски ответил ему штатский гражданин. – И нам сегодня из-под вас кое-что надо….»И Мойша понял, что он влип.В помещении таможенной службы на запястьях Бриллианта звонко щёлкнули браслеты. Мойшу отвезли в Лефортовский СИЗО и стали терпеливо ждать, когда миллионы естественным путем покинут организм транзитера. «Шикарный вид!» - усмехнулся Песоцкий, когда перед ним выложили целую россыпь извлечённых из него бриллиантов. – И это все было у меня во внутрях? Я полагаю, вы найдете этим камушкам достойное применение?»Такие люди, как Мойша, существовали во все времена. Им неинтересна пресная жизнь простых обывателей. Они всегда ищут приключений, их бурная натура не может жить без выброса адреналина. Автор этих строк в своей жизни встречался с такими персонажами дважды. Первым его интересантом был лидер Ореховский Антон Малевский, тоже десантник, участник боевых действий в Афганистане. Там он, как и , как и Мойша, стал кавалером медали «За отвагу». Малевский погиб в Южной Африке при таинственных обстоятельствах ¬– у бывшего десантника во время очредного прыжка возле самой земли неожиданно сложился парашют. Вторым персонажем стал широко известный олигарх Сергей Полонский. Он прославился скандальной фразой «У кого нет миллиона – могут идти в ж…!» и авантюрой со стройкомплексом «Золотая миля». В процессе строительства он умудрился кинуть кучу уважаемых людей. Недавно Полонский покинул своё последнее пристанище –следственный изолятор «Матросская тишина». Туда он катапультировался прямо с камбоджийских нар, куда его в свою очередь катапультировали с собственного острова. Кстати, в прошлой жизни «островитянин» Полонский тоже был десантником. Срочную службу он проходил в знаменитом 345-м полку ВДВ под Кировобадом (ныне – Гянджа). Правда, в Афганистане будущий олигарх не служил – он демобилизовался раньше. И его пламенной страстью были не парашютные прыжки, как у Малевского, а украинские проститутки, которых он завозил на купленные им в Камбодже острова целыми аэробусами.Всех трёх бывших десантников объединяет одно – алчность, криминальные наклонности, лихой авантюризм и сложные отношения с законом. Теперь вот вслед за Малевским и Полонским на российских нарах оказался похудевший на полкилограмма и «подешевевший» на 14 миллионов Песоцкий.Сдается мне, что Мойша-Бриллиант тоже недолго будет полировать казенные нары. Сейчас вокруг него ломают копья сразу несколько разведок мира – как в своё время вокруг Полонского и Малевского. Кстати, и тот, и другой, по неподтвержденным данным, сотрудничали сразу с несколькими разведками, имеющими к ним профессиональный интерес. Не исключено, что месье Песоцкий придерживался в своей жизни тех же принципов. Поэтому он и стал «всеобщим интересантом». Интерпол считает, что «этот сукин сын должен ответить за все».«Моссад» придерживается другого мнения: «это сукин сын, и но этот НАШ сукин сын». Российская разведка имеет к глотателю свой интерес. И скорее всего будет «отжимать откупного» от коллег по цеху из Израиля и Интерпола. В любом случае Бриллиант оказался в перекрестье страстей и интересов высокопоставленных государевых мужей из разных стран. И эта интрига должна как-то разрешиться. Похоже, для того, чтобы иметь во время торга побольше информационных козырей, и был организован слив инсайдеровской информации, которым успешно воспользовался автор этих строк.P. S. О том, как будут развиваться события вокруг Мойши Бриллианта и «ломбардной мафии» дальше, мы сообщим нашим читателям позже, после очередного инсайд-слива – если он состоится.