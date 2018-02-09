11:48 09 февраля
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Воронеж простился с Романом Филиповым

Воронеж простился с Романом Филиповым


Погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова похоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа.

Прощаться с летчиком пришел, конечно, не весь город, но толпа была огромная. Назывались цифры от 20 до 30 тысяч человек. Верить можно. Люди пришли, несмотря на легкий морозец.



Панихида, в которой, по данным военных, приняли участие около 3,5 тысячи человек, прошла в гарнизонном офицерском клубе «Северный».





Роман Филипов родился в Воронеже в семье военного летчика. В 2001 году закончил школу №85. Поступил в Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища, прошел летную практику в Борисоглебске.

В 2013 году Филипов занял второе место среди штурмовиков во Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс».

Год спустя получил должность замкомандира авиаэскадрильи. За карьеру выполнил около 80 боевых вылетов.

Летчику посмертно присвоили звание Героя России. Школа №85, в которой учился Филипов, будет носить его имя. На фасаде общеобразовательного учреждения появится мемориальная доска.



И это, к сожалению, не первые похороны в Воронеже.

В мае 2016 года снайпер террористов убил воронежского связиста Антона Ерыгина, когда он прокладывал кабель в городе Пальмира.

В октябре 2017 года в Сирии погиб родившийся в Воронеже штурман бомбардировщика Су-24 Юрий Копылов.

Автор: Роман Скоморохов, Роман Кривов


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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    Захоронили ещё одного ГЕРОЯ РОССИИ. Земля пухом!
    a.s.zzz888
    1. Стропорез Сегодня, 06:19
      Будем помнить Романа! soldier

      авторам спасибо за предоставленные материалы.
      Стропорез
    2. влад66 Сегодня, 09:05
      Вот как это было
      Родные и Близкие держитесь.Роману Вечная Память и Царствие Небесное!Он ушел в ангельский полк.Скорбим
      влад66
      1. Монос Сегодня, 09:40
        Покойся с миром, Солдат!
        Монос
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:12
      Русский народ не забудет своих героев , Земля пухом Герою России .
      Spartanez300
  2. Каракурт Сегодня, 06:16
    Горит на склоне сбитый 25-й,
    Осколок Родины среди сирийских скал.
    Три магазина, АПС, граната —
    И это весь мой грозный арсенал.
    Очередями лупят, только не прицельно,
    Патронов, видимо, им некуда девать,
    Но невдомёк врагам, что офицера
    Живого в плен они не смогут взять.
    Я огрызаюсь выстрелом и матом,
    Такая тактика, минутный перекур.
    Уже готова на подрыв граната —
    Успеть бы только выдернуть чеку.
    Обидно, да... греха таить не буду,
    Хотелось многое ещё бы совершить,
    Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
    Я знаю точно, братья, будем жить!
    Мелькает ближе свора бородатых,
    Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
    Вот и настал черёд моей гранаты...
    Обратно в небо... Родина, прощай!"﻿
    Каракурт
  3. Серж72 Сегодня, 06:39
    Земля пухом
    Серж72
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:43
    Теперь главный вопрос нужно решить -найти тех, кто ПЗРК продал! А майору земля пухом!
    Геркулесыч
    1. Кот_Кузя Сегодня, 06:58
      Продавцы ПЗРК игиловцам сидят в Вашингтоне в Госдепе и Пентагоне.
      Кот_Кузя
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
        Вообще то по слухам, ПЗРК был, наш Российский, и от нас ушел! Так что продовцы внутри страны.
        Геркулесыч
        1. AleksPol Сегодня, 07:12
          Ага с надписью Россия . Вы вообще о чём ?
          AleksPol
          1. Evgeniy667b Сегодня, 08:37
            ПЗРК может быть и от укропитеков, но это не отговорка. Наши корабейники, будь они неладны, за бабло продадут все что угодно и кому угодно.И самое мерзкое в ущерб Российской армии. Продали очень много и никто не сможет дать гарантии, что эти "бумеранги" не прилетят нам по голове. Через САА сколько оружия прокачивают, а часть его оседает у террористов. Просто брошено на поле боя!
            Evgeniy667b
        2. Hammerlock Сегодня, 08:47
          Александр Сергеевич, одну минуточку! Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила — Анне Ивановне Капитолина Никифоровна дублёнку предлагает.
          Hammerlock
  5. AleksPol Сегодня, 06:52
    Герою России Вечная память . Полазил по сети и прочитал столько дерьма . И очень много с нашей отчизны . Что это за люди которые шлёпают на клаве такое дерьмо ? Удушил бы am
    AleksPol
    1. Hammerlock Сегодня, 08:45
      и в основном, даже не удивляюсь, это дерьмо, в основном, на лента.ру
      Hammerlock
  6. свободный Сегодня, 09:29
    Герой.Земля пухом!
    свободный
  7. Служу_отечеству Сегодня, 10:08
    Вечная память! Земля пусть бУдет тебе пухом, Герой!
    Служу_отечеству
  8. urik62 Сегодня, 11:32
    Цитата: влад66
    Вот как это было
    Родные и Близкие держитесь.Роману Вечная Память и Царствие Небесное!Он ушел в ангельский полк.Скорбим

    Вы не те похороны выложили
    urik62
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