Воронеж простился с Романом Филиповым

Погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова похоронили на Коминтерновском кладбище Воронежа.Прощаться с летчиком пришел, конечно, не весь город, но толпа была огромная. Назывались цифры от 20 до 30 тысяч человек. Верить можно. Люди пришли, несмотря на легкий морозец.Панихида, в которой, по данным военных, приняли участие около 3,5 тысячи человек, прошла в гарнизонном офицерском клубе «Северный».Роман Филипов родился в Воронеже в семье военного летчика. В 2001 году закончил школу №85. Поступил в Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища, прошел летную практику в Борисоглебске.В 2013 году Филипов занял второе место среди штурмовиков во Всеармейском конкурсе профессионального мастерства «Авиадартс».Год спустя получил должность замкомандира авиаэскадрильи. За карьеру выполнил около 80 боевых вылетов.Летчику посмертно присвоили звание Героя России. Школа №85, в которой учился Филипов, будет носить его имя. На фасаде общеобразовательного учреждения появится мемориальная доска.И это, к сожалению, не первые похороны в Воронеже.В мае 2016 года снайпер террористов убил воронежского связиста Антона Ерыгина, когда он прокладывал кабель в городе Пальмира.В октябре 2017 года в Сирии погиб родившийся в Воронеже штурман бомбардировщика Су-24 Юрий Копылов.