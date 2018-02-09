Мариуполь превращают в «противовоздушную цитадель». Что задумали ВСУ на весну 2018?

Ту-214Р

Источники информации:

https://dnr-hotline.ru/v-mariupole-idet-vygruzka-bronetexniki-v-tom-chisle-divizion-zrk-buk-m1/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/bukm1/bukm1.shtml

http://avalon.org.ua/study/voina/shporu.doc

http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html

https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3015858/

Обильное поступление новостных сводок с донбасского театра военных действий наращивает обороты не по дням, а по часам. И для формирования достоверного прогностического обзора необходимо крайне чётко, с учётом ангажированности первоначальных источников извлекать суть из этой смешанной информации. Также необходимо периодически отдавать предпочтение информации от осведомлённых очевидцев из зоны конфликта, а не данным от электронных СМИ, освещающих ситуацию с определённой «колокольни». В большинстве случаев это позволяет рассмотреть расклад в гораздо более широкой плоскости. В частности, 8 февраля 2018 года, в то время как спикер Верховной рады А. Парубий поставил свою подпись под принятым 18 января законопроектом №7163 «О реинтеграции Донбасса», сводящим к нулю любые попытки достижения консенсуса в рамках «минского формата», на Правом берегу Мариуполя были завершены работы по разгрузке нескольких десятков железнодорожных платформ с бронетехникой и средствами ПВО, предназначенными для участия в весеннем эскалационном витке агрессии против молодых республик Донбасса. О начале разгрузки стало известно ещё 6 февраля от очевидцев, проживающих в Жовтневом и Приморском районах города (об этом расскажем ниже).Примерно тремя неделями ранее поступала информация о прибытии в Мариупольский морской торговый порт основных боевых танков Т-64БВ, которые были «сняты» с платформ и распределены по операционным направлениям ещё в 20-х числах января. Все эти факты хронологически совпадают с такими событиями, как: утверждение законопроекта «О реинтеграции Донбасса» подписью Порошенко (стоит ожидать в ближайшее время); одобрение Конгрессом США и Белым домом 49-миллионного пакета военной помощи с предоставлением 35 транспортно-пусковых «тубусов» ПТРК «Javelin» и 210 ПТУРC FGM-148; окончание сроков действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в марте; начало избирательной компании в России; а также формирование Минфином США так называемого «кремлёвского доклада», санкции по которому могут быть применены к нашим высокопоставленным лицам уже к марту этого года.Как мы указывали в наших предыдущих работах, подобное совпадение военно-политических событий может указывать лишь на одно — грядущую активизацию широкомасштабных боевых действий на Донбасском театре военных действий с расчётом на то, что Москва будет максимально сосредоточена на внутреннем предвыборном хаосе (проплаченная Вашингтоном российская 5-я колонна со 100%-й вероятностью предпримет попытки дестабилизировать ситуацию в начале — середине марта), а также на разбирательствах в очередных выпадах МОКа против лишённой флага, гимна и имён российской сборной на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, запланированных на период с 9 по 25 февраля 2018 года. Что ещё более показательно, в первых числах февраля регулярность разведывательных полётов стратегического дрона оптической/радиоэлектронной и радиолокационной разведки «Глобал Хоук» близ линии соприкосновения на Донбассе, а также в нескольких десятках километров от южных воздушных границ Республики Крым возрослав несколько раз: теперь машину можно наблюдать над Бердянском и Краматорском от двух до трёх раз в неделю. Теперь это уже не RQ-4A, барражировавший над Донбассом до января 2018 года, а более совершенный RQ-4B с бортовым номером 11-2048.Очевидно, что наступательные действия штурмовых формирований ВСУ и добробатов запланированы именно на этот период. Ведь исключительно регулярность полётов RQ-4B, применяющих бортовые радиолокационные комплексы бокового обзора с АФАР AN/ZPY-2 MP-RTIP и оптико-электронные комплексы высокого разрешения SYERS-2B/C, даёт возможность определить даже малейшие тактические «телодвижения» подразделений 1-го армейского корпуса НМ ДНР, а затем передать обновлённую радиолокационную картинку в ГШ ВСУ для выработки ответных мер. В нормальной метеорологической обстановке «Глобал Хоук» использует как оптический, так и радиолокационный каналы разведки. Интегрированный в герметичную поворотную платформу оптико-электронный модуль SYERS-2B/C реализует 50 — 60-кратное увеличение наземных объектов, позволяющее классифицировать наземные юниты с расстояния в 40 — 50 км, а также идентифицировать с 25 — 40 км. В сложной метеорологической ситуации машина использует лишь радар AN/ZPY-2, который в режиме синтезированной апертуры (SAR) секторно сканирует требуемые участки земной поверхности с фотографическим разрешением, что также даёт возможность классификации наземной техники при отсутствии радиоэлектронного противодействия.Мы же вернёмся к технике, прибывшей на Правый берег Мариуполя. Помимо замеченных на Ж/Д-платформах боевых машин пехоты и других ББМ, внимание привлекли «стрельбовые» элементы войскового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1». Речь идёт о батарее, представленной 6 самоходными огневыми установками 9А310М1, а также также пуско-заряжающей установкой 9А39М1. Боекомплект, представленный зенитными управляемыми ракетами средней дальности 9М38М1, по-видимому, был доставлен в отдельных транспортных контейнерах. Возникает вопрос: с какой целью в Мариуполь доставлена ещё одна батарея комплекса «Бук-М1», когда уже более полутора лет хунта пытается прикрыть свои укрепрайоны в северо-восточной части Приазовья развёрнутым ранее «Буком-М1» и более дальнобойным зенитно-ракетным комплексом С-300ПС дальностью в 75 км?Многие блогеры, не слишком подкованные в технических вопросах (одним из них является «Таксист») , пытались протолкнуть сценарий с планирующимся провокационным перехватом посредством «Бука» гражданского борта, по аналогии с MH17, но это версию мы однозначно отбрасываем. Дело в том, что после 17 июля 2014 такие воздушные трассы над Донбассом, как L984, G476, W633, M991, а также G904 были перенесены на участки воздушного пространства над Краснодарским краем и Ростовской областью (незначительно южнее Ейска). Как следствие, ни зенитные ракеты 5В55Р (комплекс С-300ПС), ни 9М38М1 («Бук-М1») не способны достать до новых рубежей перенесенных воздушных коридоров (можете проверить по онлайн-монитору воздушного трафика «Flightradar24»). Второй сценарий является более правдоподобным (недавно озвучивался заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом Басуриным). Речь идёт о согласованном с Пентагоном перехвате проводящего стратегическую разведку БПЛА RQ-4B. Развёрнутый в западных окрестностях Мариуполя (Мангуш, Володарское) «Бук-М1» вполне способен «дотянуться» до «Global Hawk», наматывающего круги по «полумесяцу» «Бердянск — Красноармейск — Северодонецк». Не трудно догадаться, что в уничтожении «Глобала» будут мгновенно обвинены подразделения ПВО НМ Донецкой Народной Республики, что станет отличным поводом для отмашки со стороны Пентагона на начало наступательных действий ВСУ против ВС ДНР.Тем не менее, для подобной провокации было бы достаточно лишь одной самоходной огневой установки 9А310М1, оснащённой радаром подсвета 9С35М1, в то время как в нашем случае их более 4 единиц. Здесь скрывается второй ответ на вопрос о целях переброски батареи «Бук-М1» в Мариуполь. Как мы уже несколько раз отмечали в предыдущих работах, ВСУ планируют серьёзную наступательную операцию тельмановском ОН, целью которой является отсечение южных оперативно-тактических группировок 1-го АК НМ ДНР от центральных. В случае же успеха, украинские формирования рассчитывают «переключиться» на юго-восточное операционное направление и устроить блицкриг против обороняющих Безыменное и Новоазовск подразделений «Тайфун», а также 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского мотострелкового полка ДНР. Естественно, при таком раскладе, с амбициями на геноцид, может начаться далеко на хилый «Северный ветер» с поддержкой численно уступающих подразделений ВС ДНР со стороны тактической авиации ВКС России. Здесь-то ВСУ и рассчитывают прикрываться «противовоздушным зонтиком» из нескольких батарей «Буков» и одного ЗРДН С-300ПС, дислоцированных под Мариуполем.Также переброска «Буков» на южный участок линии соприкосновения связана с тем, что данные войсковые комплексы гораздо более живучие, нежели дивизион С-300ПС. Если для выведения из строя последнего необходимо осуществить массированный точечный удар 6 — 8 противорадиолокационными ракетами Х-58 и несколькими 3М14Т «Калибр» по радару подсвета и наведения 30Н6Е, то для полноценного подавления «Бука-М1» совершенно недостаточно уничтожения радиолокационного обнаружителя 9С18М1 «Купол», для этого необходимо «перещёлкать» все имеющиеся самоходные огневые установки 9А310М1, способные действовать полностью автономно, полагаясь на секторный поиск, сопровождение на проходе и «захват» воздушной цели с помощью интегрированного радара наведения 9С35М1. Но и здесь хитрости укров уже давно «схвачены» и не дадут ГШ «незалежной» никаких преимуществ.Для отслеживания передвижения украинских СОУ 9А310М1 (с выключенными радарами 9С35М1 и средствами связи) российские ВКС задействуют новейший самолёт стратегической оптической и РЛ-разведки Ту-214Р. В отличие от сантиметрового Х-диапазонного бортового радара «Глобал Хоука» AN/ZPY-2 MP-RTIP, российская пилотируемая машина оснащается куда более технологически изощрённым инструментом — многочастотным радиолокационным комплексом МРК-411, позволяющим функционировать не только в режиме сканирования водной/земной поверхности на наличие стационарных или подвижных объектов, но и в режиме подповерхностной радиолокации на более низких частотах, обеспечивающей обнаружение бронетехники (включая СОУ 9А310М1) за искусственными естественными преградами (сооружениями, небольшими холмами).Предсказывать точную дату начала нового этапа эскалации на Донбассе здравомыслящий человек сегодня вряд ли осмелится, но расчётный временной отрезок становится всё более выразительным, ведь за время подготовки нашей работы успела «просочиться» небезынтересная информация о прибытии в зону ответственности оперативно-тактической группы «Донецк» американского военного контингента от Европейского командования ВС США, который проинспектировал бригады ВСУ на северо-западном фронте ДНР на предмет готовности к широкомасштабным боевым действиям, а позднее пресс-центр штаба так называемой АТО безосновательно обвинил ВС России в обстреле украинских пограничников из стрелкового оружия близ хутора Ушаковка и Герасимовки.