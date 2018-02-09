11:44 09 февраля

Мариуполь превращают в «противовоздушную цитадель». Что задумали ВСУ на весну 2018?



Обильное поступление новостных сводок с донбасского театра военных действий наращивает обороты не по дням, а по часам. И для формирования достоверного прогностического обзора необходимо крайне чётко, с учётом ангажированности первоначальных источников извлекать суть из этой смешанной информации. Также необходимо периодически отдавать предпочтение информации от осведомлённых очевидцев из зоны конфликта, а не данным от электронных СМИ, освещающих ситуацию с определённой «колокольни». В большинстве случаев это позволяет рассмотреть расклад в гораздо более широкой плоскости. В частности, 8 февраля 2018 года, в то время как спикер Верховной рады А. Парубий поставил свою подпись под принятым 18 января законопроектом №7163 «О реинтеграции Донбасса», сводящим к нулю любые попытки достижения консенсуса в рамках «минского формата», на Правом берегу Мариуполя были завершены работы по разгрузке нескольких десятков железнодорожных платформ с бронетехникой и средствами ПВО, предназначенными для участия в весеннем эскалационном витке агрессии против молодых республик Донбасса. О начале разгрузки стало известно ещё 6 февраля от очевидцев, проживающих в Жовтневом и Приморском районах города (об этом расскажем ниже).




Примерно тремя неделями ранее поступала информация о прибытии в Мариупольский морской торговый порт основных боевых танков Т-64БВ, которые были «сняты» с платформ и распределены по операционным направлениям ещё в 20-х числах января. Все эти факты хронологически совпадают с такими событиями, как: утверждение законопроекта «О реинтеграции Донбасса» подписью Порошенко (стоит ожидать в ближайшее время); одобрение Конгрессом США и Белым домом 49-миллионного пакета военной помощи с предоставлением 35 транспортно-пусковых «тубусов» ПТРК «Javelin» и 210 ПТУРC FGM-148; окончание сроков действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в марте; начало избирательной компании в России; а также формирование Минфином США так называемого «кремлёвского доклада», санкции по которому могут быть применены к нашим высокопоставленным лицам уже к марту этого года.

Как мы указывали в наших предыдущих работах, подобное совпадение военно-политических событий может указывать лишь на одно — грядущую активизацию широкомасштабных боевых действий на Донбасском театре военных действий с расчётом на то, что Москва будет максимально сосредоточена на внутреннем предвыборном хаосе (проплаченная Вашингтоном российская 5-я колонна со 100%-й вероятностью предпримет попытки дестабилизировать ситуацию в начале — середине марта), а также на разбирательствах в очередных выпадах МОКа против лишённой флага, гимна и имён российской сборной на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, запланированных на период с 9 по 25 февраля 2018 года. Что ещё более показательно, в первых числах февраля регулярность разведывательных полётов стратегического дрона оптической/радиоэлектронной и радиолокационной разведки «Глобал Хоук» близ линии соприкосновения на Донбассе, а также в нескольких десятках километров от южных воздушных границ Республики Крым возрослав несколько раз: теперь машину можно наблюдать над Бердянском и Краматорском от двух до трёх раз в неделю. Теперь это уже не RQ-4A, барражировавший над Донбассом до января 2018 года, а более совершенный RQ-4B с бортовым номером 11-2048.

Очевидно, что наступательные действия штурмовых формирований ВСУ и добробатов запланированы именно на этот период. Ведь исключительно регулярность полётов RQ-4B, применяющих бортовые радиолокационные комплексы бокового обзора с АФАР AN/ZPY-2 MP-RTIP и оптико-электронные комплексы высокого разрешения SYERS-2B/C, даёт возможность определить даже малейшие тактические «телодвижения» подразделений 1-го армейского корпуса НМ ДНР, а затем передать обновлённую радиолокационную картинку в ГШ ВСУ для выработки ответных мер. В нормальной метеорологической обстановке «Глобал Хоук» использует как оптический, так и радиолокационный каналы разведки. Интегрированный в герметичную поворотную платформу оптико-электронный модуль SYERS-2B/C реализует 50 — 60-кратное увеличение наземных объектов, позволяющее классифицировать наземные юниты с расстояния в 40 — 50 км, а также идентифицировать с 25 — 40 км. В сложной метеорологической ситуации машина использует лишь радар AN/ZPY-2, который в режиме синтезированной апертуры (SAR) секторно сканирует требуемые участки земной поверхности с фотографическим разрешением, что также даёт возможность классификации наземной техники при отсутствии радиоэлектронного противодействия.

Мы же вернёмся к технике, прибывшей на Правый берег Мариуполя. Помимо замеченных на Ж/Д-платформах боевых машин пехоты и других ББМ, внимание привлекли «стрельбовые» элементы войскового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1». Речь идёт о батарее, представленной 6 самоходными огневыми установками 9А310М1, а также также пуско-заряжающей установкой 9А39М1. Боекомплект, представленный зенитными управляемыми ракетами средней дальности 9М38М1, по-видимому, был доставлен в отдельных транспортных контейнерах. Возникает вопрос: с какой целью в Мариуполь доставлена ещё одна батарея комплекса «Бук-М1», когда уже более полутора лет хунта пытается прикрыть свои укрепрайоны в северо-восточной части Приазовья развёрнутым ранее «Буком-М1» и более дальнобойным зенитно-ракетным комплексом С-300ПС дальностью в 75 км?

Многие блогеры, не слишком подкованные в технических вопросах (одним из них является «Таксист») , пытались протолкнуть сценарий с планирующимся провокационным перехватом посредством «Бука» гражданского борта, по аналогии с MH17, но это версию мы однозначно отбрасываем. Дело в том, что после 17 июля 2014 такие воздушные трассы над Донбассом, как L984, G476, W633, M991, а также G904 были перенесены на участки воздушного пространства над Краснодарским краем и Ростовской областью (незначительно южнее Ейска). Как следствие, ни зенитные ракеты 5В55Р (комплекс С-300ПС), ни 9М38М1 («Бук-М1») не способны достать до новых рубежей перенесенных воздушных коридоров (можете проверить по онлайн-монитору воздушного трафика «Flightradar24»). Второй сценарий является более правдоподобным (недавно озвучивался заместителем командующего оперативным командованием ДНР Эдуардом Басуриным). Речь идёт о согласованном с Пентагоном перехвате проводящего стратегическую разведку БПЛА RQ-4B. Развёрнутый в западных окрестностях Мариуполя (Мангуш, Володарское) «Бук-М1» вполне способен «дотянуться» до «Global Hawk», наматывающего круги по «полумесяцу» «Бердянск — Красноармейск — Северодонецк». Не трудно догадаться, что в уничтожении «Глобала» будут мгновенно обвинены подразделения ПВО НМ Донецкой Народной Республики, что станет отличным поводом для отмашки со стороны Пентагона на начало наступательных действий ВСУ против ВС ДНР.

Тем не менее, для подобной провокации было бы достаточно лишь одной самоходной огневой установки 9А310М1, оснащённой радаром подсвета 9С35М1, в то время как в нашем случае их более 4 единиц. Здесь скрывается второй ответ на вопрос о целях переброски батареи «Бук-М1» в Мариуполь. Как мы уже несколько раз отмечали в предыдущих работах, ВСУ планируют серьёзную наступательную операцию тельмановском ОН, целью которой является отсечение южных оперативно-тактических группировок 1-го АК НМ ДНР от центральных. В случае же успеха, украинские формирования рассчитывают «переключиться» на юго-восточное операционное направление и устроить блицкриг против обороняющих Безыменное и Новоазовск подразделений «Тайфун», а также 9-го отдельного Мариупольско-Хинганского мотострелкового полка ДНР. Естественно, при таком раскладе, с амбициями на геноцид, может начаться далеко на хилый «Северный ветер» с поддержкой численно уступающих подразделений ВС ДНР со стороны тактической авиации ВКС России. Здесь-то ВСУ и рассчитывают прикрываться «противовоздушным зонтиком» из нескольких батарей «Буков» и одного ЗРДН С-300ПС, дислоцированных под Мариуполем.

Также переброска «Буков» на южный участок линии соприкосновения связана с тем, что данные войсковые комплексы гораздо более живучие, нежели дивизион С-300ПС. Если для выведения из строя последнего необходимо осуществить массированный точечный удар 6 — 8 противорадиолокационными ракетами Х-58 и несколькими 3М14Т «Калибр» по радару подсвета и наведения 30Н6Е, то для полноценного подавления «Бука-М1» совершенно недостаточно уничтожения радиолокационного обнаружителя 9С18М1 «Купол», для этого необходимо «перещёлкать» все имеющиеся самоходные огневые установки 9А310М1, способные действовать полностью автономно, полагаясь на секторный поиск, сопровождение на проходе и «захват» воздушной цели с помощью интегрированного радара наведения 9С35М1. Но и здесь хитрости укров уже давно «схвачены» и не дадут ГШ «незалежной» никаких преимуществ.

Для отслеживания передвижения украинских СОУ 9А310М1 (с выключенными радарами 9С35М1 и средствами связи) российские ВКС задействуют новейший самолёт стратегической оптической и РЛ-разведки Ту-214Р. В отличие от сантиметрового Х-диапазонного бортового радара «Глобал Хоука» AN/ZPY-2 MP-RTIP, российская пилотируемая машина оснащается куда более технологически изощрённым инструментом — многочастотным радиолокационным комплексом МРК-411, позволяющим функционировать не только в режиме сканирования водной/земной поверхности на наличие стационарных или подвижных объектов, но и в режиме подповерхностной радиолокации на более низких частотах, обеспечивающей обнаружение бронетехники (включая СОУ 9А310М1) за искусственными естественными преградами (сооружениями, небольшими холмами).


Ту-214Р


Предсказывать точную дату начала нового этапа эскалации на Донбассе здравомыслящий человек сегодня вряд ли осмелится, но расчётный временной отрезок становится всё более выразительным, ведь за время подготовки нашей работы успела «просочиться» небезынтересная информация о прибытии в зону ответственности оперативно-тактической группы «Донецк» американского военного контингента от Европейского командования ВС США, который проинспектировал бригады ВСУ на северо-западном фронте ДНР на предмет готовности к широкомасштабным боевым действиям, а позднее пресс-центр штаба так называемой АТО безосновательно обвинил ВС России в обстреле украинских пограничников из стрелкового оружия близ хутора Ушаковка и Герасимовки.

Источники информации:
https://dnr-hotline.ru/v-mariupole-idet-vygruzka-bronetexniki-v-tom-chisle-divizion-zrk-buk-m1/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/bukm1/bukm1.shtml
http://avalon.org.ua/study/voina/shporu.doc
http://militaryrussia.ru/blog/topic-661.html
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3015858/
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 27

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  1. svp67 Сегодня, 06:29
    внимание привлекли «стрельбовые» элементы войскового зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».
    Если развертывают дополнительный "зонтик", значить есть что прикрывать...и этого "чего то" становится все больше и больше
    svp67
    1. dsk Сегодня, 06:42
      Здравствуйте Сергей!
      Цитата: svp67
      есть что прикрывать

      Цитата: Евгений Даманцев
      Что задумали ВСУ на весну 2018?

      Что задумал "пентогон" и какие ЦУ получил Полторак?
      dsk
      1. svp67 Сегодня, 06:50
        Цитата: dsk
        Что задумал "пентогон" и какие ЦУ получил Полторак?

        Пентагон - исполняет "генеральную линию" ГосДепа США, на поддержание кофликта около границ РФ.
        А что за ЦУ, думаю, что очень скоро узнаем и увидим, так как времени до первой "реперной точки" все меньше и меньше
        svp67
    2. Megatron Сегодня, 10:48
      Честно говоря Бастурин уже не один год чуть не каждый день нас подчует рассказами "о готовящемся наступлении" и всевозможных перебросках техники, а на деле дальше "жабьих прыжков" то и не зашло. Да и то по сусалам им там крепко тут же надавали. Вся эта однотонная информация уже всерьез не воспринимается.
      Megatron
  2. кедр Сегодня, 06:40
    "...Предсказывать точную дату начала нового этапа эскалации на Донбассе здравомыслящий человек сегодня вряд ли осмелится..."
    А что 18 марта не повод ударить по престижу Москвы и Путина, прорвав оборону Донбаса, а ещё лучше смять ВС двух непокорных республик, выйти к границе с РФ и сделать таким образом подарок ставленнику США на выборах...
    кедр
    1. svp67 Сегодня, 06:53
      Цитата: кедр
      А что 18 марта не повод ударить по престижу Москвы и Путина,

      Более чем, но тут надо понимать погодные условия на Украине и в Донбассе, самое лучшее время для начало такой операции, это время проведения ОИ, затем наступит пора распутицы. Следующей "реперной точкой" будет начало апреля, когда местность начнет подсыхать.
      svp67
      1. To be or not to be Сегодня, 10:27
        Погода.в регионе дождь и снег
        .https://www.accuweather.com/ru/ua/yasynuvata/322
        772/march-weather/322772?monyr=3/1/2018
        На период выборов Президента в ВС РФ будут усилено боевое дежурство !
        To be or not to be
      2. MoJloT Сегодня, 10:38
        Знакомый почерк, начинать агрессию под шумок ОИ.
        MoJloT
  3. Злючный Сегодня, 06:57
    Все проще - будет атака произведена по России укропами, мы ответим. И как обычно скажут в прессе - что Россия напала на Украину. Американцам напчихать на ДНР и ЛНР, им нужна Россия. Нужен очередной повод для санкций.
    Злючный
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    И если исходить из того, что висящее на стене ружьё когда то выстрелит, то велика вероятность как на провокацию со стороны нацистов, так и на более временную военную акцию.
    a.s.zzz888
  5. кедр Сегодня, 06:58
    Цитата: svp67
    Цитата: кедр
    А что 18 марта не повод ударить по престижу Москвы и Путина,

    Более чем, но тут надо понимать погодные условия на Украине и в Донбассе, самое лучшее время для начало такой операции, это время проведения ОИ, затем наступит пора распутицы. Следующей "реперной точкой" будет начало апреля, когда местность начнет подсыхать.


    Подсыхает пятая колонна в России. Главное для США пнуть ВСУ, что б во время начали, а в России пятую колонну завести и прочих спящих разбудить и поднять. Все вектора сложить и направить на раскачку ситуации, аля майдан 2018. Это эти твари умеют непревзойдённо. Тренируются веками.
    кедр
  6. Dr_Engie Сегодня, 06:59
    Ой, опять ваши эти теории заговоров. Прям рен-тв какой-то. Отражать атаку жидорептилоидов с нибиру они собрались, не меньше.
    Dr_Engie
  7. кедр Сегодня, 07:08
    Цитата: Dr_Engie
    Ой, опять ваши эти теории заговоров. Прям рен-тв какой-то. Отражать атаку жидорептилоидов с нибиру они собрались, не меньше.


    Не иначе вы очень большой начальник, раз все разведсообщества и ССО всего Мира расформировали и в отставку отправили. Погоны на плечи не давят?
    кедр
  8. Алекс2048 Сегодня, 07:56
    Может уже хорош заниматься гаданием на кофейной гуще. Сколько можно обсуждать как Украина в пределах своей территории передислацировала один танк из пункта А в пункт Б. Новости высосанные из пальца. Россияне вам то ли не все равно какие законы принимает Украина. Все ведь понятно, что ближайшие лет 5 дружбы народов не будет. Затем лет 20 отношения будут прохладными, а дальше видно будет. Очевидно, что всу на сегодня даже краткосрочного противостояние с ВС РФ не выдержат, честно говоря не думаю что всу смогут выдержать нагрузку в виде активного конфликта с Донбассом. Рассчитывать на переход всу к активным боевым действиям на Донбассе просто нелепо. Все ведь в здравом уме понимают что никакая Америка никакое НАТО за Украину кроме как дипломатически не заступится. Да и РФ даже если Донбасс будет всу ровнять с землёй никаких войск никуда не введёт.
    Алекс2048
    1. Алекс2048 Сегодня, 07:59
      И ничего размазывать по тарелке разговор про мертворожденные Минские соглашения. Уже давно пора понять что они не работают и нужна другая платформа.
      Алекс2048
  9. Dobriy_Chelovek Сегодня, 08:36
    Согласен с Алекс2048, Минский формат лишь передышка. Поражает повальная безграмотность, Минские соглашения действовали в 2015 году и были пролонгированы на 2016 год и ВСЁ, потом они уже не должны были работать.
    Dobriy_Chelovek
    1. Megatron Сегодня, 10:50
      Минс был передышкой для укро-фашиков как раз.
      Megatron
  10. ПИСТОЛЕТ Сегодня, 09:44
    Не пора ли действовать на опережение, не ждать жертв среди мирного населения Донбасса, не ждать когда Украина вступит в нато. Всё ждём, ждём... Чего ждём?
    ПИСТОЛЕТ
  11. BAI Сегодня, 10:12
    Время наступления украинскими стратегами выбрано неслучайно, и связано, прежде всего, как мы предполагаем, с тем, что основное внимание мировой общественности в этот период будет направлено на выборы президента Российской Федерации и проведение чемпионата мира по футболу в России», — уверен Басурин.


    Каждый год к весне украинская сторона демонстрирует оживление в большей или меньшей степени, — отмечает главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

    И каждую весну они подготовлены все лучше и лучше, идет не только концентрация живой силы и техники, но и растет выучка, улучшается техническое оснащение. Если с противоположной стороны не будет идти такое же количественное и качественное усиление, то рано или поздно количество перерастет в качество, и они прорвут фронт. Надо понимать, что численный перевес украинской стороны предопределен.

    И потом еще древние говорили, что нельзя воевать с одни врагом больше пяти лет — дальше он начинает воевать как ты.


    Но период распутицы все равно придется переждать.
    BAI
  12. PVOSV Сегодня, 10:15
    Речь идёт о батарее, представленной 6 самоходными огневыми установками 9А310М1, а также также пуско-заряжающей установкой 9А39М1. Боекомплект, представленный зенитными управляемыми ракетами средней дальности 9М38М1, по-видимому, был доставлен в отдельных транспортных контейнерах. Возникает вопрос: с какой целью в Мариуполь доставлена ещё одна батарея комплекса «Бук-М1»,


    шесть СОУ - это один дивизион, батарея две СОУ и ПЗУ.
    это жжжжжж неспроста передислоцировали дивизион
    PVOSV
  13. GeorgeSev85 Сегодня, 10:17
    Хороший звонок для гражданской Авиации ... Держаться дальше нужно от нэзалежной иначе последствия могут быть плачевными, опыт у них есть.
    GeorgeSev85
  14. казах Сегодня, 10:21
    А почему ВСУ уверены что мы ударим в лоб на Мариуполь? А если зайти с севера от Харькова? Вот удивление то будет.
    казах
  15. ALSur Сегодня, 10:24
    Цитата: Злючный
    Все проще - будет атака произведена по России укропами, мы ответим. И как обычно скажут в прессе - что Россия напала на Украину. Американцам напчихать на ДНР и ЛНР, им нужна Россия. Нужен очередной повод для санкций.

    Все же широкомасштабные боевые действия против России или масштабную провокация против крупного города не рискнут. Скореена до ожидать боевых действий против ЛДНР.
    ALSur
  16. Zaurbek Сегодня, 10:30
    Таких самолетов как Ту-214Р нужно штук 10 на РФ и штук 10 -29 на базе Ил-114 и штук 3-4 на базе Ил-96-400...
    Zaurbek
  17. Zaurbek Сегодня, 10:32
    Зачем там БУКи? Небо над ДНР и ЛНР от укро-истребителей, вертолетов и бомберов вполне закроется с территории РФ. Как системами ПВО, так и с воздуха не залетая в их воздушное пространство.
    Zaurbek
  18. К-50 Сегодня, 10:58
    проплаченная Вашингтоном российская 5-я колонна со 100%-й вероятностью предпримет попытки дестабилизировать ситуацию в начале — середине марта

    Мне сразу анекдот вспомнился: ОМОН разгонял демонстрацию мазохистов. Ни те, ни другие давно не получали такого удовольствия.
    наступательные действия штурмовых формирований ВСУ и добробатов запланированы именно на этот период

    Как там насчёт весенней распутицы? Или только по дорогам с твёрдым покрытиям перемещаться?
    К-50
  19. AllXVahhaB Сегодня, 11:03
    а более совершенный RQ-4B с бортовым номером 11-2048.


    А чего бы не сбить эту дуру, а потом дурочка включить как хохлы когда пассажирские лайнеры сбивают?
    AllXVahhaB
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