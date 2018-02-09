Слава Руине? Карателям слава?

«Мы стояли возле разбитого памятника и обсуждали, какой вандал мог это сделать. К нам подошел мужчина и сказал, что это сделал он, так как Майдан загнал Украину в такую ситуацию».



«Мы бойцы Торнадо хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымит руку на символ нашей Свободы, лишится ее и будет наказан», -



5 февраля члены карательного батальона «Торнадо» - того, который печально ославился своим активным участием в пытках и изнасилованиях на Донбассе, - похвастались очередным отвратительным «подвигом». По соцсетям они распространили фотографию зверски избитого, окровавленного человека, лежащего без сознания. Свою жертву истязатели накрыли картонкой с надписью на русском языке: «Поднял руку на Украину, на святое - будем ломать».В чем же провинился этот мужчина перед садистами? Им оказался житель Севастополя Юрий Чеканов, который 5 октября 2017 года повредил памятник так называемой «Небесной сотне» в Киеве. Причем, он сам заявил о том, что сделал. Вот как вспоминали его поведение очевидцы:То есть, человек, рискуя свободой, честно, не пряча своего лица, признался, что сделал это в знак протеста против последствий «евромайдана». Сразу же после этого его арестовали. Суд назначил ему наказание — четыре месяца тюрьмы. Свой срок он отсидел. Ответил за то, что сделал. Но радикалам-пыточникам показалось, что нужно наказать его второй раз. И они сделали это в своей садистской манере: избили его сразу же после выхода из тюрьмы. Свои действия они объяснили… борьбой за свободу.заявил один из тех, кто распространял чудовищную фотографию по соцсетям (орфография сохранена).Вот так свобода! Вот так демократия! Эти ценности вообще-то подразумевают наказание. Это наказание севастополец получил и отбыл. НоА если еще вспомнить, чем же прославился батальон «Торнадо»? Он был создан по распоряжению главы МВД Украины Арсена Авакова в 2014 году. На территории Луганской областиЭти преступления были настолько чудовищными, что даже украинская хунта была вынуждена распустить эту карательную структуру и возбудить против самых активных палачей уголовные дела.Что же касается вандализма, можно вспомнить и другое. Как еще до майдана, а особенно после него, радикалы громили памятник за памятником, мемориальную доску за мемориальной доской. Даже при ЯнуковичеА уж после переворота громилы-бандеровцы действовали вообще безнаказанно, круша не только памятники, но и кости живым людям. И продолжают действовать — в полном соответствии с идеологией и практикой своего кумира.Более того, человеконенавистническую бандерложью идеологию желают распространить на всю армию. Даже заменить воинское приветствие. Вместо «Здравствуйте, товарищи! — Здравия желаю!» внедрить клич «Слава Украине! — Героям слава!» То самое приветствие, что ходило в рядах т. н. «Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ). То, которое кричали на майдане и на многочисленных факельных шествиях неофашистов, наряду со зловещими лозунгами типа «Москаляку на гиляку!»Законопроект об изменении воинского приветствия на нацистский клич был внесен в Верховную раду по инициативе даже не какого-нибудь члена батальона «Торнадо», а кабинета министров!Вот только непонятно,С героями как-то у постмайданной Украины плоховато. Так, нынешнего министра обороны, бывшего руководителя Нацгвардии Степана Полторака, например, обвинили в том, что он не смог защитить украинский Крым и принял решение вывести оттуда украинские войска. При этом произнес «героическую» фразу: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». Об этом рассказал бывший и.о. министра обороны Игорь Тенюх. Полторак, впрочем, от этих обвинений открещивается, утверждая, что тогда еще не занимал никакой влиятельной должности.Как бы там ни было, защитить «свой» Крым майданная власть не смогла. Конечно, оно и к счастью. Меньше пролилось крови. Но почему-то Украина продолжает махать кулаками после свершившегося и говорить о каком-то там мнимом «героизме».Пока что весь «героизм» заключается лишь в варварских обстрелах жилых кварталов, в убийствах детей и пенсионеров, в сожжении храмов. А бывшие «херои АТО» избивают человека, только-только вышедшего из СИЗО.Нет, не слава такой Украине и таким хероям-карателям!