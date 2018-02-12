Новинки оружия 2018: Винтовка для выживания Kel-Tec RDB-S и ее прародители

На выставке SHOT Show 2018 оружейная компания Kel-Tec продемонстрировала самозарядную винтовку в компоновке буллпап с претензией на оружие для выживания. Сама винтовка появилась не на пустом месте в ее основу легли предыдущие разработки компании, в частности винтовки RDB и RDB-C. Так как материалов на нашем ресурсе нет ни об одном из вышеупомянутых образцов, познакомимся сразу со всеми тремя, тем более, что принципиальных отличий в конструкции оружия нет.Все винтовки выполнены в компоновке буллпап, вроде бы в этом нет ничего нового уже несколько десятков лет и никого этим не удивишь, однако производитель делает упор на то, что именно его оружие является лучшим примером того как компоновка буллпап должна быть реализована.Сама компоновка имеет как ряд преимуществ для ручного огнестрельного оружия, в частности винтовок, так и ряд недостатков. Преимущества вполне очевидны и заметны даже человеку далекому от мира оружия. В первую очередь главным достоинством компоновки становятся габариты оружия, которые значительно меньше, чем у винтовок в классической компоновке. Это дает право, можно говорить о большей маневренности бойца в стесненных условиях, плюс меньше занимаемое место при транспортировке и хранения, что тоже плюс.Второе очевидное преимущество – большая устойчивость оружия при ведении огня. Часто встречается мнение о компоновке буллпап как о схеме размещения узлов оружия неприспособленной для точного ведения автоматического огня. Главным аргументом в этом обычно выступает изменение баланса оружия по мере уменьшения количества патронов в магазине. Что же получается на практике? На практике оружие удерживается условно за ствол, так как рукоятка для удержания расположена под казенной частью ствола, а цевье закрывает собой большую его часть. При этом вся затворная группа двигается на одной линии с плечом стрелка. Результатом этого является очень высокая устойчивость оружия в сравнении с классической компоновкой даже при автоматическом, даже при неприрывном автоматическом огне. А баланс само собой меняется, только это абсолютно не ощущается и не сказывается на результативности огня.С преимуществами, которые присущи в целом всему оружию в компоновке буллпап вроде бы закончили. Все это есть и в винтовках RDB., перейдем к недостаткам и посмотрим, почему производитель называет свое оружие «правильным буллпапом» (Right Done Bullpup – RDB).В отечественном сегменте интернета принято считать, что главный недостаток компоновки буллпап заключается в неудобном расположении магазина оружия. Безусловно, такой недостаток у компоновки присутствует, но тут нужно делать поправку на привычку. Более чем уверен, что для человека, который пользовался всю жизнь оружием в такой компоновке, расположение магазина в «классике» тоже будет первое время неудобным. Среди множества незначительных недостатков этой компоновки следует скорее отмечать то, что прицельные приспособления должны быть на высоких стойках для удобного прицеливания, которые будут цепляться за все, что можно от веток до одежды. Складывающиеся прицельные приспособления не панацея, так как для приведения оружия в боеготовность их еще нужно разложить. Но это касается боевого оружия, для гражданского использования это не такой уж и значительный нюанс.Куда большим минусом является то, что выбрасывание стреляной гильзы происходит на очень близком расстоянии от лица стрелка. Так множество моделей в которых нет возможности поменять сторону для выброса стреляных гильз становятся неудобными для левшей, а также малопригодными в тех ситуациях, когда нужно поменять плечо для ведения огня, например в случае ранения или при стрельбе из-за укрытия. То оружие, в котором реализована смена стороны для выброса стреляных гильз чаще всего требует для данной процедуры неполной разборки, что тоже не выход из ситуации.Конструкторы компании Kel-Tec устранили данный недостаток в своем оружии. В винтовках RDB выброс стреляных гильз осуществляется вниз, за магазином. Именно эта особенность оружия и дает право называть винтовку «правильным буллпапом».Решение по выбросу стреляных гильз вниз совершенно не новое, но на новый взгляд в этом вопросе никто и не претендует. Более интересным, но в тоже время и более сложным является конструкция, реализованная в отечественном автомате ТКБ-0146, где стреляная гильза выбрасывается вперед по трубке параллельной стволу, толкаемая затворной группой.С главной особенностью оружия познакомились, можно переходить к знакомству непосредственно с самими моделями винтовок.Внешний вид оружия достаточно интересный и узнаваемый. Единственное что смущает, это количество соединяющих всю конструкцию элементов. Разумеется, для обслуживания не нужно выкручивать каждый винтик, однако сборка и разборка имеет свои неприятные особенности.Условно оружие можно разделить на две части, верхнюю в которой установлен ствол и затворная группа и нижнюю со спусковым механизмом, ну и отдельно можно отметить пластиковое цевье. Всю конструкцию вместе держит 4 крупных штифта, которые выделяются на фоне всего остального своими размерами. Для неполной разборки оружия необходимо отсоединеть цевье, вытащив первый штифт, если считать от дульного среза. После отсоединения цевья, вытаскиваются оставшиеся три штифта, и оружие разделяется на две части для обслуживания.Примечательно, что штифты не извлекаются полностью, а остаются в оружии, по крайней мере, пока оно новое, со временем они начинают извлекаться полностью, а значит, есть шанс их потерять. Происходит это по причине того, что без подручных средств извлечь штифты непросто, извлекаются они с усилием и часто для этого применяют дополнительные приспособления из того что оказалось под рукой. Так что вроде бы в этом нет вины производителя, все зависит от того насколько с оружием бережно будут обращаться. Но если посмотреть с другой стороны, то вроде как очевидно, что если штифты выбивать при помощи отвертки с постукиванием по ее ручке, то это неминуемо приведет пусть и к незначительным, но повреждениям креплений, что можно было бы и предусмотреть.Автоматика винтовки построена вокруг отвода пороховых газов из канала ствола с запиранием канала ствола при повороте затвора на 7 упоров. Поршень представляет собой стальную трубку, приваренную в затворной раме, внутри этой трубки поршня размещается возвратная пружина на направляющей. Такое решение имеет свои подводные камни, так как пружина может перегреваться в процессе интенсивной стрельбы со всеми вытекающими из этого неприятными моментами, но так как речь идет о самозарядной винтовке, а не о автомате или пулемете, то такой проблемы видимо не наблюдается. По крайней мере, на это никто не жаловался.Рукоятка взведения затвора складывающаяся, также прикреплена к детали, выполненной из трубки. Эта деталь имеет косой срез и одевается поверх трубки-поршня, при ведении огня остается неподвижной, может быть расположена как с правой, так и с левой стороны оружия.Остальные элементы управления скупы и расположены на привычных местах. Так над рукоятью для удержания можно найти переключатель предохранителя, продублированный с обеих сторон, магазин же удерживается подпружиненной клавишей перед его приемником.Прицельные приспособления крепятся на короткую планку крепления над стволом. Стандартные прицельные приспособления складывающиеся. Из-за небольшого расстояния между целиком и мушкой можно прогнозировать не самые выдающиеся результаты по стрельбе даже на средних дистанциях, что может исправить более сложно прицельное приспособление.Общая длина оружия составляет 693 миллиметра при длине ствола 439 миллиметров. Масса винтовки равна 3 килограмма без учета веса боеприпасов и прицельных приспособлений. Питается оружие из отъемным магазинов вместимостью 20 патронов 5,56х45, однако могут использоваться все магазины совместимые с AR-15. Цена на сайте производителя равна 1275 долларам США.Если предыдущая винтовка вполне вписывалось в представление об обычном оружии, несмотря на компоновку, то Kel-Tec RDB-C выглядит несколько иначе, хотя по большому счету это все тоже оружие, за мелкими различиями.Самое главное отличие, которое сразу же бросается в глаза, это отсутствие пистолетной рукоятки, решение несколько странное, так как удобство удержания явно несопоставимо даже близко, тем не менее, есть как есть. Возможно, отсутствие пистолетной рукояти это результат обхода запретов в некоторых отдельных штатах.Помимо этого изменения коснулись и других элементов управления оружием. Так переключатель предохранителя теперь располагается у основания предохранительной скобы и представляет собой кнопку, перемещающуюся перпендикулярно оружию. Изменился и способ извлечения магазина, теперь для того чтобы сменить магазин нужно нажать на округлую кнопку с правой стороны оружия, расположенную за магазином. В принципе, если потренироваться, то навряд ли новый способ будет вызывать неудобства. Неизменным осталась складывающаяся ручка для взведения затвора, которая все так же может быть перемещена на любую удобную для стрелка сторону оружия. Прицельные приспособления все так же устанавливаются на относительно короткую планку крепления над стволом. Помимо этого исчез пламегаситель, на его место навинчена предохраняющая втулка, так что в принципе можно установить другой наиболее подходящий. Обратить внимание нужно и на количество штифтов, соединяющих две части оружия, их стало 3.Главным же отличием от предыдущей модели винтовки в Kel-Tec RDB-C является более длинный ствол. Его длина составляет уже 520 миллиметров, что не могло не сказаться на других массогабаритных характеристиках оружия. Общая длина винтовки выросла до 771,5 миллиметров, вес увеличился до 3,1 килограмма без учета патронов и прицельных приспособлений. Стандартным магазином для оружия стал магазин вместимость в 10 патронов, но совместимость с магазинами от AR-15 была сохранена. Как ни странно, но ценник на сайте производителя указан тот же 1275 долларов США.Ну и наконец мы подошли к новинке этого года – винтовке для выживания Kel-Tec RDB-S. Базируется это оружие на Kel-Tec RDB-C но так же имеет отличия, которые по мнению производителя должны сделать эту винтовку идеальной для выживания в случае непредвиденных обстоятельств.Самое главное и разумное отличие данного оружия от предыдущих моделей это наличие несъемных складывающихся прицельных приспособлений. Так складывающихся целик установлен перед планкой крепления дополнительных прицельных приспособлений, а мушка на стволе оружия. Элементы управления остались аналогичными Kel-Tec RDB-C, однако теперь у оружия появился выдвижной приклад, который фиксируется клавишей, спрятанной в самом прикладе снизу. Навряд ли это сделано для более удобной эксплуатации оружия, скорее это шаг для сокращения его габаритов при транспортировке и хранении.Соединяющие части оружия штифты вернулись в полном объеме, теперь их снова стало 4 – 1 для цевья и три для соединения верхней и нижней части оружия.Ствол винтовки самый короткий из всех трех моделей – 409 миллиметров, общая длина оружия со сложенным прикладом 663 миллиметра. Значительно сокращена масса до 2,27 килограмм без патронов. Питается винтовка из отъемных коробчатых магазинов вместимостью 10 патронов 5,56х45, но обратно же сохранена совместимость с магазинами от AR-15 и ее производными.Достаточно странной кажется идея использования оружия под патрон 5,56х45 как средства для выживания. Ситуации, конечно, могут быть различными и к большинству сценариев нельзя быть полностью готовым, тем не менее, огнестрельное оружие в случае если человек оказался в дикой природе, в результате аварии авиатранспорта или по каким-то другим причинам, будет использоваться в основном для охоты и для защиты от зверей, которые решать поохотиться на самого человека. Со всеми этими задачами весьма успешно справляется ружье 12-го калибра с патронами даже с самым коротким стволом. Идеальным оружием было бы конечно комбинированное, но если стоит выбор, то разумнее было бы отдать предпочтение именно ружью, а не винтовке, но это только мое мнение.В целом, компании Kel-Tec удалось сделать компактное и в тоже время эффективное оружие, лишенное главной проблемы компоновки буллпап. Можно рассуждать о том, что оружие может «отказать» при стрельбе в перевернутом положении, но, во-первых, гильза выбрасывается не под собственным весом, а во-вторых, очень сложно представить разумную ситуацию, когда придется стрелять, держа оружие вверх ногами. Своего покупателя винтовка определенно найдет, ну а как она себя покажет завит уже только от того какого качества будет массовый образец, сама конструкция уже отработанная годами в других моделях оружия, сделать в ней что-то неправильно невозможно, можно сделать только плохо.