Перспективные корветы для финского флота (программа Laivue 2020)

Ракетный катер типа «Hamina»

Предполагаемый вид перспективного финского корвета, создаваемого в рамках программы Laivue 2020

Предполагаемый вид перспективного финского корвета, создаваемого в рамках программы Laivue 2020

Предполагаемый вид перспективного финского корвета, создаваемого в рамках программы Laivue 2020

Источники:

http://fontanka.fi/articles/30765

http://bastion-opk.ru/laivue-2020-finland

https://bmpd.livejournal.com/3081986.html

http://www.reservilainen.fi/uutiset/laivue_2020_korvaa_vanhaa_ja_tuo_uutta

Материалы из открытых источников

В рамках реализации программы Laivue 2020 ("Флотилия 2020") Финляндия собирается получить четыре современных корвета. Стоимость программы оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Стоит отметить, что, если программа действительно будет реализована, финский флот впервые за долгое время получит в свой состав столь крупные боевые корабли. В настоящее время в его составе есть лишь ракетные катера, минные заградители и минные тральщики.Стоит отметить, что ВМС Финляндии достаточно малочисленны, в них служит около 3,5 тысяч человек. Главной ударной силой финского флота являются 8 ракетных катеров, из которых к современным можно отнести только четыре – это ракетные катера типа «Hamina». Форма корпуса ракетных катеров способствует снижению их радиолокационной заметности. Основным их вооружением являются 4 контейнерные пусковые установки для противокорабельных ракет MtO 85M – финское обозначение шведских ракет RBS-15SF-3, позволяющих поражать цели на удалении до 200 км. Артиллерийское вооружение представлено 57-мм артиллерийской установкой Bofors. Водоизмещение ракетных катеров типа Hamina – 250 тонн. Перспективные финские корветы, которые должны будут войти в состав финского флота в ближайшее десятилетие, превзойдут их по водоизмещению более чем в 10 раз.Одной из причин заказа новых корветов является то, что ракетные катера Hamina могут использоваться лишь в очень ограниченных ледовых условиях. Корабли с легким алюминиевым корпусом не обеспечивают круглогодичную эксплуатацию в условиях Финляндии. Другой причиной является то, что достаточно большое количество кораблей финского флота выйдет из его состава до середины 2020-х годов, их надо на что-то менять. По мнению финской стороны, для поддержания обороноспособности страны им необходимы корветы. Целью программы Laivue 2020 является создание таких кораблей, которые обеспечат финнам возможность долгосрочного присутствия на море в течение всего года в любых погодных условиях.Немаловажной они считают и задачу обеспечения безопасности морского торгового судоходства на Балтике, данная задача возложена на ВМС Финляндии. Сами финские журналисты называют свою страну «островом». Это наглядно объясняется структурой их экспорта и импорта. 77 процентов импорта прибывает в Финляндию морем, для экспорта данный показатель составляет до 90 процентов. При этом даже угроза кризиса в балтийском регионе может существенно помещать судоходству и работе финской экономики.Строить корветы для финского флота будет финская компания Rauma Marine Constructions (RMC), строительство будет вестись на судостроительной верфи в Раума. Еще во второй половине сентября 2016 года руководство компании и Минобороны Финляндии подписали договор о намерениях. У верфи было полгода на то, чтобы доказать финским военным, что они смогут выполнить заказ, в противном случае мог быть организован конкурс на постройку перспективных корветов.Представителям Rauma Marine Constructions удалось убедить представителей ВМС Финляндии в своих возможностях, и в 2017 году контракт на проектирование и строительство кораблей по программе Laivue 2020 был передан им. Заключение контракта с предприятием в Раума ожидается уже в 2018 году, начало постройки первого корвета – 2019 год. Головной корабль серии должен быть сдан на испытания в 2022 году, сдача всех четырех корветов запланирована к 2027 году с достижением ими полной боеготовности в 2028 году.Стоит отметить, что при поисках компании-подрядчика у финнов практически не было выбора. Верфь в Хельсинки Arctech Helsinki Shipyard ими не рассматривалась, так как она на 100% принадлежит российской ОСК. Другая крупная финская верфь – в Турку, которая принадлежит немецкой компании Meyer Werft, загружена заказами до 2020 года. А иностранным судостроителям консервативные финские военные не доверяют, предпочитая строить суда в Финляндии. Главная причина – безопасность поставок в период возможных кризисов и отсутствие необходимости покидать страну для технического обслуживания. Исключением из этого правила стали лишь тральщики-искатели мин Katanpää, которые строились в Италии, так как в Финляндии просто не смогли найти подрядчика на этот контракт.В составе ВМС Финляндии 4 новых корвета должны будут заменить 4 ракетных катера типа Rauma, которые постепенно будут выведены из эксплуатации, два минных заградителя типа Hämeenmaa, а также выведенный из состава финского флота в конце 2013 года минный заградитель и флагманский корабль флота Pohjanmaa. Перспективные боевые корабли должны будут сформировать ядро финского флота на длительную перспективу.Известно, что стоимость программы Laivue 2020 составляет порядка 1,2 миллиарда евро, из которых 300 миллионов планируется потратить на НИОКР и проектирование. По всей видимости, данная сумма не учитывает приобретаемое для корветов вооружение. Предполагается, что для разработки новых кораблей финская сторона использовала результаты совместных исследований с США. Хельсинки более шести лет сотрудничает с Вашингтоном в области строительства боевых кораблей. При этом финский флот отрицает тот факт, что сотрудничество ведется в области разработки, подтверждая при этом проведение совместных исследований. В частности страны активно изучали винты и винтовое оборудование военных кораблей, обменивались информацией о результатах тестов на устойчивость и сопротивление гребных винтов.По словам финских военных, это обычная практика. «Они (американцы) хотели бы получить больше информации об особенностях навигации во льдах, проявляют большой интерес к Северному морскому пути, как и любая другая страна, имеющая выход к морю», – комментировал совместные исследования капитан Вели-Пекка Хейнонен. В то же время сотрудничество США и Финляндии не ограничивается лишь изучением гребных винтов. Несколько лет назад они запускали совместный проект по исследованиям новых методов проектирования боевых кораблей. В течение 2010-11 годов проводились эксперименты в лабораторных условиях и в открытом море. В экспериментах активно использовались ракетные катера финского флота.Примерный облик новых корветов финских ВМС уже сформирован. Пока что он представлен главным образом рендерами, но уже сейчас можно судить о том, что корабли строятся с использованием стелс-технологий. Их корпус будет выполнен с учетом уменьшения радиолокационной заметности. Радиолокационные антенны будут интегрированы в мачту судна. Известно, что финские корветы получат полноценный крытый ангар и смогут принимать на борт вертолеты, а также беспилотную технику.Планируемые размеры будущих корветов уже несколько раз изменялись. Первоначально сообщалось о том, что это будут небольшие военные корабли стандартных для своего класса размеров – длиной до 90-100 метров и водоизмещением около 2 000 тонн. Для сравнения, находящиеся на вооружении финского флота минные заградители имеют длину до 78 метров, а водоизмещение 1400 тонн. Однако по последним опубликованным данным, появившимся в 2017 году, корветы, создаваемые в рамках программы Laivue 2020, будут достаточно крупными для своего класса судами. Полное водоизмещение кораблей составит порядка 3000 тонн (для сравнения полное водоизмещение российских корветов проекта 20380 составляет 2200 тонн), длина – 105 метров, ширина – 15 метров, осадка – 5 метров, скорость хода – более 25 узлов. Экипаж – от 66 до 120 человек. При этом данные цифры все еще являются лишь предварительными и могут измениться.Основным вооружением перспективных финских корветов будут противокорабельные ракеты, первоначально предполагалось, что они будут шведскими или норвежскими, однако в конечном итоге и противокорабельные, и зенитные ракеты на кораблях будут американского производства. Артиллерийское вооружение будет представлено 76-мм универсальной орудийной установкой Oto Melara Super Rapid или 57-мм артиллерийской установкой Bofors, которая уже устанавливался на финских ракетных катерах. Также возможно появление в составе вооружения корветов скорострельной автоматической корабельной зенитной артиллерийской установки 35 мм CIWS Rheinmetall Oerlikon. Вооружение кораблей будет дополнено противолодочными торпедами. Планируется также наличие буксируемой гидроакустической станции (ГАС).То, что основное вооружение перспективных финских корветов станет американским, стало известно в начале февраля 2018 года, после того как Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило в Конгресс США уведомление о предстоящей продаже Финляндии партии ракетного вооружения. Речь идет о противокорабельных ракетах Boeing Harpoon Block II+ ER и зенитных управляемых ракет Raytheon ESSM. Ими собираются вооружить не только 4 новых финских корвета планируемых к постройке в рамках программы Laivue 2020, но и ракетные катера типа Hamina, а также ряд береговых ракетных частей финского флота.Согласно опубликованной информации Финляндия получит 68 корабельных зенитных управляемых ракет Raytheon ESSM на сумму 112,7 миллиона долларов. В эту сумму также войдут одна учебная ракета в инертном снаряжении, 17 четырехзарядных контейнеров Mk 25 для размещения в вертикальных пусковых установках, 8 транспортных контейнеров Mk 783 и другое сопутствующее оборудование, включая документацию, программу обучения и запасные части. Raytheon ESSM – это зенитная ракета средней дальности, предполагаемая дальность ее полета – 50 км. Учитывая объем поставки, можно предположить, что финские корветы будут нести по 16 ЗУР Raytheon ESSM.Гораздо более дорогими являются противокорабельные ракеты Boeing Harpoon Block II+ ER, известные также как Harpoon Next Generation. Компанией Boeing они продвигаются на международном рынке с 2015 года. Финляндия становиться первым известным заказчиком данных противокорабельных ракет. Всего финны приобретут 100 противокорабельных ракет Boeing RGM-84Q-4 Harpoon Block II+ Extended Range (ER) Grade B и 12 противокорабельных ракет Boeing RGM-84L-4 Harpoon Block II Grade B. С учебными ракетами, запасными частями, документацией и программами обучения стоимость поставки составит 622 миллиона долларов. Дальность полета приобретаемых ракет составляет около 248 км. Данными ракетами в ходе предстоящей модернизации будут перевооружены и четыре финских ракетных катера типа Hamina, сменив на них шведские ПКР RBS-15SF-3.