11:40 09 февраля
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Экс-глава Сахалина приговорён к 13 годам колонии строгого режима

Очередной судебный приговор по коррупционному делу вынесен в отношении экс-чиновника. Несколько часов назад судом Южно-Сахалинска вынесен обвинительный вердикт в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Бывшего главу региона признали виновным во взяточничестве и приговорили к 13-ти годами колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере полумиллиарда рублей.

Экс-глава Сахалина приговорён к 13 годам колонии строгого режима


Следует констатировать, что это самый суровый судебный вердикт в отношении всех когда-либо осужденных в современной России бывших глав субъектов федерации. Напомним, что ранее экс-губернатора Кировской области Никиту Белых за совершение коррупционных преступлений суд приговорил к 8 годам колонии.


Александр Хорошавин судом на пять лет (после освобождения) лишён права занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, экс-главу Сахалина лишили всех имевшихся у него государственных наград. При этом в суде в счёт срока учтено время пребывания Хорошавина под арестом – с марта 2015 года.

В приговоре фигурировали данные о мошенничестве с квартирами для медработников, об "откатах" по строительству ТЭЦ и дороги Южно-Сахалинск - Оха, с возведение животноводческого комплекса и других многочисленных эпизодах преступной деятельности.

Вместе с Хорошавиным по колониям отправили бывшего зампредседателя областного правительства Сергея Карепкина – на 8 лет, а также бывшего советника губернатора Андрея Икрамова – на 9,5 лет.

Во время оглашения приговора Хорошавин демонстративно читал книгу "Время Березовского".

Использованы фотографии: Dni.ru
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Комментарии 54

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  1. krops777 Сегодня, 05:47
    Экс-глава Сахалина приговорён к 13 годам колонии строгого режима


    Отсидит 10 лет выйдет по УДО и будет жить в шоколаде, правильно все таки делают в КНР за воровство в особо крупном размере расстрел ибо ущерб нанесенный стране и людям несоизмерим.
    krops777
    1. insular Сегодня, 05:51
      Цитата: krops777
      и будет жить в шоколаде

      а также к выплате штрафа в размере полумиллиарда рублей.
      пол миллиарда - это 500 млн, если с нулями трудно
      insular
      1. krops777 Сегодня, 05:54
        пол миллиарда - это 500 млн, если с нулями трудно


        Объявит себя банкротом в чем проблема то сейчас можно.
        krops777
        1. insular Сегодня, 05:59
          Цитата: krops777
          Объявит себя банкротом в чем проблема то сейчас можно

          Его счета арестованы, имущество описано и так же под арестом и то же самое в пачками купюр, которые проходили как вещдоки...
          insular
          1. krops777 Сегодня, 06:06
            Его счета арестованы, имущество описано и так же под арестом и то же самое в пачками купюр, которые проходили как вещдоки...


            Это то что нашли а сколько не нашли? Не будьте наивны, Ходор вон прекрасно живет тоже все типа отобрали, тем более он прекрасно понимал чем все может кончится.
            krops777
            1. insular Сегодня, 06:15
              Цитата: krops777
              то что нашли а сколько не нашли?
              И конфисковать не выйдет и в случае казни не вернуть.
              Да и все прекрасно понимают, что то, что не нашли львиной долей осело в в карманах тех кто выше и тех кто долгое время закрывал глаза.
              Может кто то забыл кто его назначил на это место, а потом не раз утверждал? Или кто отправлял многочисленные проверки по жалобам граждан и проверки ни чего не находили?
              А может надо напомнить кто и кого поставил на место Хорошавина? А ликвидации стабфонда области в пользу фед.бюджета когда провели и сразу после каких событий и как это связано?
              А кто зашел в рыбную и крабовые промыслы сразу после смены власти?
              Всё это можно закончить только расстрелом самого темного из темных воров и по совместительству руководителей всех воров...
              Не будьте наивны. Не будет этого. Устроили показательно суровую порку для того, кто стал плохо делиться со старшими товарищами, вот и всё. Поставили нового более сговорчивого, после чего масштабы и размах ТАК выросли, что мало кто мог себе такое представить.
              insular
              1. krops777 Сегодня, 06:21
                Всё это можно закончить только расстрелом самого темного из темных воров и по совместительству руководителей всех воров...


                Понимаю достала вас эта анти система, меня тоже, но прогресс есть хоть и медленный, что было в 90х и сейчас разница ощутима.
                krops777
                1. insular Сегодня, 06:24
                  Цитата: krops777
                  но прогресс есть хоть и медленный, что было в 90х и сейчас разница ощутима.

                  Да ни черта оно не изменилось.
                  Жители Сахалинской области с тоской вспоминают правителей 90 х. Федорова, Фархутдинова и как не странно Хорошавина. Потому как то, что происходит сейчас - это полный пушной зверёк...
                  insular
                  1. insular Сегодня, 06:51
                    2 марта 2017
                    Юрий Трутнев осмотрел ветхое жилье Южно-Сахалинска и посоветовал снять мэра (https://sakhalin.info/news/128801)
                    31 января 2018
                    Трутнев в Южно-Сахалинске: не нужно добивать мэра (https://sakhalin.info/news/146233)

                    Черт побери, это даже не смешно. За год ни чего не сдвинулось, а отношение поменялось... Интересно, сколько это стоило?

                    Если Вы думаете, что это какой то трущобный квартал нищей области, то вы ошибаетесь - это центр города (областного центра) Южно-Сахалинска (и в этих домах живут люди).. города с населением чуть больше 180 тысяч, в области с населением менее пол млн человек и бюджетом в более чем сотню млрд рублей...
                    Московская Реновация по Сахалински laughing
                    А самое смешное, что в бюджете к концу года остались не использованные 12 млрд рублей... не на что тратить!

                    И что самое смешное, Южно-Сахалинск - это самый красивый и удобный для проживания город в области... Вы еще просто другие не видели.
                    insular
    2. Greenwood Сегодня, 05:58
      С учётом того, что он уже почти 3 года под арестом, и это зачтено в срок, то ему всего осталось сидеть 10 лет.
      Greenwood
    3. Володин Сегодня, 06:12
      Цитата: krops777
      Отсидит 10 лет выйдет по УДО

      Ему и "осталось" сидеть 10 лет, так как (написано) в срок зачтено время нахождения под арестом с 2015. Вот только 10 лет строгача не всякий "высиживает"...
      Володин
      1. krops777 Сегодня, 06:15
        Вот только 10 лет строгача не всякий "высиживает"...


        Согласен, но за деньги многое решается на зонах, комфорт, питание, лечение, ну а если не выживет так семья будет жить.
        krops777
    4. влад66 Сегодня, 08:47
      Цитата: krops777
      Отсидит 10 лет выйдет по УДО и будет жить в шоколаде, правильно все таки делают в КНР за воровство в особо крупном размере расстрел ибо ущерб нанесенный стране и людям несоизмерим

      Таки да Коллега согласен,но почему то в Китае ни количество расстрелов,ни коррупции не уменьшается,а только растет,вот вопрос,вот конфискация неправедно нажитого почему у нас отменена what вернуть бы надо,раз эти в круговую поруку играются,так пусть все отвечают.
      влад66
      1. куртка бейна Сегодня, 08:59
        Цитата: влад66
        Цитата: krops777
        Отсидит 10 лет выйдет по УДО и будет жить в шоколаде, правильно все таки делают в КНР за воровство в особо крупном размере расстрел ибо ущерб нанесенный стране и людям несоизмерим

        Таки да Коллега согласен,но почему то в Китае ни количество расстрелов,ни коррупции не уменьшается,а только растет,вот вопрос,вот конфискация неправедно нажитого почему у нас отменена what вернуть бы надо,раз эти в круговую поруку играются,так пусть все отвечают.

        Ну и какая в Китае коррупция по сравнению с Россией в международных рейтингах?
        куртка бейна
  2. viktor. Сегодня, 05:48
    13 лет за то что в Красноярске денег убил больше чем ВВП wassat
    viktor.
  3. insular Сегодня, 05:48
    Так а нынешнего Кожемяку когда? Ни чего не изменилось, а стало только хуже.
    insular
    1. Владивосток1969 Сегодня, 05:54
      А Кожемяка из касты не прикасаемых.Его сам светлейший назначил.Только на пенсию.
      Владивосток1969
      1. olhon Сегодня, 05:56
        Да он уже ХАВа переплюнул в разы...
        olhon
        1. Владивосток1969 Сегодня, 06:03
          Уже писал о беде строительной отрасли сахалина
          Владивосток1969
          1. olhon Сегодня, 06:16
            Знаю проблему изнутри, как говориться laughing
            olhon
            1. Владивосток1969 Сегодня, 06:21
              Ну удачи Вам hi
              Владивосток1969
  4. Геркулесыч Сегодня, 05:56
    Во первых мало, а во вторых, главное, чтобы почаще такого полета птиц отлавливали и сажали! Еще бы показали, как он в колонии руковицы или фуфайки шьет!
    Геркулесыч
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:24
      Рукавицы..фуфайки..это в тепле, пусть бабы так исправляются.А ему кайло в загребалки али пилу ручную и видеокамеру на лоб пришить, круглосуточно показывать процесс исправления в режиме онлайн.Только подозреваю,что и за колючкой такие перцы неплохо живут,ибо ,,спрос рождает предложения,,.(с)
      ДЕДПИХТО
  5. Владивосток1969 Сегодня, 05:59
    Интересно?Когда нибудь введут конфискацию и штраф?Или вернется Хорошавин из мест не столь отдаленных и признает себя банкротом.А что Вариант angry
    Владивосток1969
  6. samarin1969 Сегодня, 06:02
    Интересно, за что же его всё-таки посадили? request
    samarin1969
    1. olhon Сегодня, 06:17
      За дело. Проблема в том, что не всех это касается...
      olhon
      1. Nehist Сегодня, 07:32
        Да за дело! Но он хоть что то для области делал. И при нем был профицит бюджета. А при амурском п*** дефицит. На сахкоме очень бурное обсуждение идёт. Как бы я к ХАВ неготив не относился Но это было свое родное зло. Знали чего ожидать а сейчас сплошная неизвестность. Сколько там федеральный бюджет перед новым годом лярдов с областного вынул надеюсь знаете
        Nehist
  7. kepmor Сегодня, 06:19
    Гайзер... Неймер... Улюкаев...Белых... теперь Хорошавин........ а рыжего когда на нары??????
    случись сие чудо - голосовал бы за Путина до конца жизни....
    kepmor
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:26
      Вам же Ваш гарант конституции ответил,что Анатоль Борисыч нужен как громоотвод,но при этом он безумно смел (БЫЛ)когда ломал предыдущую систему.И за это мы должны его уважать.Ну как то так. wassat
      Владивосток1969
  8. Uncle Lee Сегодня, 06:21
    читал книгу "Время Березовского".
    и мысленно подбирал шарфик под цвет глаз !
    Uncle Lee
  9. Victor_B Сегодня, 06:48
    Ой, какая жалость...
    Кровавый рыжым разбушевался!
    Демократия опасносте!!!
    Victor_B
  10. лысова Сегодня, 06:52
    Весело живём. Не пойманный не вор ! - только все главы приморья (региона) " стояли и стоят " в очереди на одсидку, но до чего погано это. И так везде по России. Говорят - сами выбрали, да только сделано всё так , что кроме уродов и выбирать то не из чего.
    лысова
    1. Владивосток1969 Сегодня, 07:16
      Не .Главы региона переселяются в Москву.Это мэров Владивостока селят за решетку.причём всех подряд laughing
      Владивосток1969
      1. лысова Сегодня, 07:21
        Умные остаются там - клондайк для воровства.
        лысова
        1. Владивосток1969 Сегодня, 07:32
          Ну а как по другому.Выборы губернаторов и мэров отменили.так и живём
          Владивосток1969
          1. лысова Сегодня, 07:44
            Нормальных бы людей в руководство Приморья. Но увы - криминал укоренился капитально.
            лысова
            1. Владивосток1969 Сегодня, 07:55
              Да кто же даст.Место больно сытное
              Владивосток1969
              1. лысова Сегодня, 08:19
                Да, одним махом не исправить. Все они в одной связке.
                лысова
  11. НЕКСУС Сегодня, 07:11
    Вот смотрю я на этого упыря-вора и такая тоскливая мысль вяло трепыхается в голове-А сколько на эти деньги ,что он украл,потратил на шлюх,на своего дебила сынка и тд можно было кораблей то для флота нашего построить...ээх.А потом выходит говорящая головешка Айфончик и изрекает-денег нет ,но вы держитесь. И оборонный бюджет после режут с умным видом...мда...
    НЕКСУС
    1. Nehist Сегодня, 07:34
      Не знаете человека не судите! И посмотрели бы Вы на этот фарс под названием суд!!!
      Nehist
      1. НЕКСУС Сегодня, 07:37
        Цитата: Nehist
        Не знаете человека не судите! И посмотрели бы Вы на этот фарс под названием суд!!!

        Этот сахалинский вор -нечеловек он и мразь. Ютюб его похождениями и похождениями его сынка и свиты пестрел ,когда его за жабры взяли.
        НЕКСУС
        1. Nehist Сегодня, 07:46
          При этом воре, бюджет области был профицитным! А теперь благодаря ставленнику темнешего дефицитный! Так кто Вор то?
          Nehist
          1. НЕКСУС Сегодня, 08:19
            Цитата: Nehist
            При этом воре, бюджет области был профицитным!

            И че ему памятник поставить? Вы о чем вообще,уважаемый? Может его помиловать и денег дать ,болезному? Че за чушь тут сидите несете про бюджеты и судилища? Сердюгов тоже агнец божий?Или вор-полковник с баулами денег в квартире?
            НЕКСУС
      2. insular Сегодня, 07:53
        Цитата: Nehist
        Не знаете человека не судите! И посмотрели бы Вы на этот фарс под названием суд!!!

        Всего три факта:
        1. Расходная часть бюджета Сахалинской области 112 364 992 тыс руб. (112 млрд.)
        2. Это 19 по размеру бюджет среди всех регионов РФ
        Бюджеты в тыс.руб (расходная часть)
        1 Московская область 521015279.00
        2 Краснодарский край 217613976.00
        3 Красноярский край 204795664.00
        4 Ханты-Мансийский АО — Югра 196732803.00
        5 Свердловская область 193946687.00
        6 Республика Татарстан 186647869.00
        7 Республика Саха (Якутия) 177745354.00
        8 Ростовская область 160108614.00
        9 Республика Башкортостан 156044224.00
        10 Самарская область 150736386.00
        11 Ямало-Ненецкий АО 143450001.00
        12 Нижегородская область 142812000.00
        13 Республика Крым 134756191.00
        14 Челябинская область 133472987.00
        15 Иркутская область 127839356.00
        16 Тюменская область 122360304.00
        17 Новосибирская область 113987674.00
        18 Пермский край 113732075.00
        19 Сахалинская область 112364992.00

        3. Население Сахалинской области 490 595 человек.

        И вот основываясь на этих фактах, расскажите мне, воруют ли в ПСО (Правительство Сахалинской Области) или нет. Ну расскажите нам какой хороший человек ХАВ и что там за судилище... А то вдруг действительно невиновного посадили.
        insular
        1. Nehist Сегодня, 08:05
          Выше прочтите. Писал, что есть у меня много неготива к ХАВ но по сравнению с Кожемяко он агнец божий hi
          Nehist
          1. insular Сегодня, 08:07
            Цитата: Nehist
            При этом воре, бюджет области был профицитным! А теперь благодаря ставленнику темнешего дефицитный! Так кто Вор то?

            Это говорит о том, что Кожемяка вор еще боле наглый, но совсем ни как не оправдывает Хорошавина, который эти же самые деньги осваивал, но как-то на области это хоть в какую то лучшую сторону не отражалось, от слова ВООБЩЕ. Так вор или нет?
            С одним из самых маленьких по населению регионов, имеющий при этом один из самых больших бюджетов, население едва выживает в гряз, пыли и жуткой медицине, с социальной политикой едва ли не худшей в стране.
            Так на что и куда уходят деньги? Есть статьи, по которым осваиваются деньги, но где результат?
            И вдруг мы видим парад тщеславия и прям россыпь денег по счетам и автопарк роскошных машин - сразу видно НЕ ВОР! Все честно заработал.
            Цитата: Nehist
            Писал, что есть у меня много неготива к ХАВ но по сравнению с Кожемяко он агнец божий

            Так он вор или его засудили? то что Кожемяка еще хуже - факт, но как это оправдывает мерзавца ХАВа?
            insular
            1. Nehist Сегодня, 08:33
              А его ни кто и не оправдывает. Но вынесенный приговор сщитают не справедливым,завышиным очень многие жители области. Даже самый лучший губернатор ИПФ тоже клал в карман и нецелевое расходование было. Но Вы сами писали о ком жители региона вспоминают. То что ХАВа надо посадить не сомневался ни кто. Возмутило то что процесс показательный, с притянутыми за уши косвенными уликами. Что и обусловило такой большой срок. Кто там свидетелями были Вы знаете и не одна т*** из них депутацкие полномочия не сложила. Зато плакали как ХАВ заставлял, прямо принуждал их нести ему деньги
              Nehist
              1. insular Сегодня, 08:46
                Цитата: Nehist
                Но вынесенный приговор сщитают не справедливым,завышиным

                Расхищение Государственных средств госслужащим высшего порядка (главой субъекта Федерации) - это ни что иное, как подрыв государственных планов по развитию региона, подрыв доверия народа к власти, подрыв демографической и социальной сфер субъекта федерации.
                Другими словами - это по сути государственная измена и наказание за это должна быть высшая мера, а здесь каких то 13 лет.
                Цитата: Nehist
                очень многие жители области
                Эмоциональное сочувствие вору со словами "ну он же ни кого не убил, а убийцам дают меньше", ага весь день это слышу от бабья по городу. Смеюсь хожу... А ведь прав был ХАВ - "общество у нас больное", на Сахалине. Такой выверт сознания не каждый способен совершить.
                insular
      3. Владивосток1969 Сегодня, 08:02
        У чиновник полный гараж элитных Бентли и прочие,собрание часов и ручек.Возможно он что то делал для региона.Но он всё равно ВОР.
        Владивосток1969
  12. RUSOIVAN Сегодня, 07:31
    попутного ветра в горбатую спину!
    RUSOIVAN
  13. Тихас Сегодня, 07:38
    Во время оглашения приговора Хорошавин демонстративно читал книгу "Время Березовского".

    Решил на шарфике вздернуться?
    Тихас
  14. AID.S Сегодня, 07:40
    выплате штрафа в размере полумиллиарда рублей.

    А поскольку изъяли более 700 млн, сдачу вернут...
    AID.S
  15. Дормидонт Сегодня, 09:04
    По совести - ему бы 13 расстрелов
    Дормидонт
  16. bogart047 Сегодня, 09:44
    в добрый путь, товарищ Хорошавин
    bogart047
Картина дня