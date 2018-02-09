Экс-глава Сахалина приговорён к 13 годам колонии строгого режима

Очередной судебный приговор по коррупционному делу вынесен в отношении экс-чиновника. Несколько часов назад судом Южно-Сахалинска вынесен обвинительный вердикт в отношении экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Бывшего главу региона признали виновным во взяточничестве и приговорили к 13-ти годами колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере полумиллиарда рублей.Следует констатировать, что это самый суровый судебный вердикт в отношении всех когда-либо осужденных в современной России бывших глав субъектов федерации. Напомним, что ранее экс-губернатора Кировской области Никиту Белых за совершение коррупционных преступлений суд приговорил к 8 годам колонии.Александр Хорошавин судом на пять лет (после освобождения) лишён права занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, экс-главу Сахалина лишили всех имевшихся у него государственных наград. При этом в суде в счёт срока учтено время пребывания Хорошавина под арестом – с марта 2015 года.В приговоре фигурировали данные о мошенничестве с квартирами для медработников, об "откатах" по строительству ТЭЦ и дороги Южно-Сахалинск - Оха, с возведение животноводческого комплекса и других многочисленных эпизодах преступной деятельности.Вместе с Хорошавиным по колониям отправили бывшего зампредседателя областного правительства Сергея Карепкина – на 8 лет, а также бывшего советника губернатора Андрея Икрамова – на 9,5 лет.Во время оглашения приговора Хорошавин демонстративно читал книгу "Время Березовского".