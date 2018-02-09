11:46 09 февраля
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Власти Франции увеличат военные расходы "по просьбе" Трампа

Министр обороны Франции Флоранс Парли презентовала законопроект, который фактически призван удовлетворить запросы НАТО (и конкретно – президента США Дональда Трампа) по уровню французских взносов в натовский консолидированный бюджет. Издание Financial Times сообщает, что до 2022 года ежегодные расходы на военную сферу во Франции будут расти примерно на 1,7 млрд евро. Далее программу могут продлить до 2025 года.

Таким образом, к окончанию президентского срока Эммануэля Макрона военные расходы Франции собираются подтянуть до требуемой финансовым уставом НАТО планки – 2% ВВП. В прошлом году французские взносы составляли около 1,7% ВВП – примерно 34-35 млрд евро.

Власти Франции увеличат военные расходы "по просьбе" Трампа



Во французском парламенте поинтересовались у Флоранс Парли, чем обусловлена необходимость увеличения военных расходов Франции именно сейчас. В министерстве обороны ответили, что такие шаги связаны с «ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и необходимостью противостоять терроризму». На это заявление депутаты парламента Пятой республики отреагировали просьбой сообщить им, значит ли это что до запросов о выделении дополнительных средств в военный бюджет Франции правительство страны считало, что дела на Ближнем Востоке далеки от напряжённости?

В отдельных французских изданиях прямо сообщают о том, что увеличением военных расходов Макрон пытается заручиться поддержкой Трампа.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:14
    Министр обороны Франции Флоранс Парли презентовала законопроект, который фактически призван удовлетворить запросы НАТО (и конкретно – президента США Дональда Трампа) по уровню французских взносов в натовский консолидированный бюджет.

    Ну так от собачьего поводка их ещё никто не освобождал, и количество еды прямо зависит от хозяина. bully
    a.s.zzz888
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:21
      Борются за звание любимой жены.
      Ушлый_башкорт
    2. Alex-a832 Сегодня, 06:51
      Помните недавнюю американскую карикатуру, где Украину кучкой собачьего гуана изобразили. Так там все американские шавки на поводках и только одна без поводка и на задних лапках - Франция. Им даже поводок не нужен. Этим всё показано. Снимаю шляпу перед карикатуристом. hi
      Alex-a832
    3. влад66 Сегодня, 09:09
      В отдельных французских изданиях прямо сообщают о том, что увеличением военных расходов Макрон пытается заручиться поддержкой Трампа.

      Слов нет fellow
      влад66
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:42
    Так всех и заставит платить, а в ответ вертолеты, самолёты и т.д. и т.п.
    ul_vitalii
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:45
    По просьбе Трампа, францию и ра-ком поставят! Дошли до ручки "гордые и независимые "французы!
    Геркулесыч
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 07:05
      Они после ПМВ гордыми и независимыми быть перестали. Во ВМВ сдались так быстро, потому что не хотели типа опять такой же мясорубки, там англичане натурально афигевали как французы частями сдавались или уходили с фронта.
      Ушлый_башкорт
  4. лысова Сегодня, 07:16
    Доили и доить будут пока не образумятся. Европа отупела по полной.
    лысова
  5. Сибирь55 Сегодня, 09:23
    "...по просьбе.." хех,по ПРИКАЗУ ,лягушатнички,по приказу.
    Сибирь55
  6. MIG00001 Сегодня, 10:16
    КАК Французы могли его выбрать он же выглядит как ПЕДИК и прихвостень, пешка
    MIG00001
  7. slontusid Сегодня, 10:22
    Вот бы России такого президента как Трамп!
    slontusid
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