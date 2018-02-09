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Власти Франции увеличат военные расходы "по просьбе" Трампа
Министр обороны Франции Флоранс Парли презентовала законопроект, который фактически призван удовлетворить запросы НАТО (и конкретно – президента США Дональда Трампа) по уровню французских взносов в натовский консолидированный бюджет. Издание Financial Times сообщает, что до 2022 года ежегодные расходы на военную сферу во Франции будут расти примерно на 1,7 млрд евро. Далее программу могут продлить до 2025 года.
Таким образом, к окончанию президентского срока Эммануэля Макрона военные расходы Франции собираются подтянуть до требуемой финансовым уставом НАТО планки – 2% ВВП. В прошлом году французские взносы составляли около 1,7% ВВП – примерно 34-35 млрд евро.
Во французском парламенте поинтересовались у Флоранс Парли, чем обусловлена необходимость увеличения военных расходов Франции именно сейчас. В министерстве обороны ответили, что такие шаги связаны с «ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и необходимостью противостоять терроризму». На это заявление депутаты парламента Пятой республики отреагировали просьбой сообщить им, значит ли это что до запросов о выделении дополнительных средств в военный бюджет Франции правительство страны считало, что дела на Ближнем Востоке далеки от напряжённости?
В отдельных французских изданиях прямо сообщают о том, что увеличением военных расходов Макрон пытается заручиться поддержкой Трампа.
Таким образом, к окончанию президентского срока Эммануэля Макрона военные расходы Франции собираются подтянуть до требуемой финансовым уставом НАТО планки – 2% ВВП. В прошлом году французские взносы составляли около 1,7% ВВП – примерно 34-35 млрд евро.
Во французском парламенте поинтересовались у Флоранс Парли, чем обусловлена необходимость увеличения военных расходов Франции именно сейчас. В министерстве обороны ответили, что такие шаги связаны с «ростом геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и необходимостью противостоять терроризму». На это заявление депутаты парламента Пятой республики отреагировали просьбой сообщить им, значит ли это что до запросов о выделении дополнительных средств в военный бюджет Франции правительство страны считало, что дела на Ближнем Востоке далеки от напряжённости?
В отдельных французских изданиях прямо сообщают о том, что увеличением военных расходов Макрон пытается заручиться поддержкой Трампа.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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