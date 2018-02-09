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Американские биржи обвалились во второй раз за несколько дней
Американские биржи во второй раз за неделю продемонстрировали внушительное падение. Основной промышленный индекс США рухнул на 4,15%, что привело к очередным крупным потерям крупнейших американских промышленных компаний. Индекс NASDAQ упал почти на 4%, а индекс так называемого «широкого рынка» S&P500 – на 3,75%. Эти проценты – дополнительно к тому падению, в результате которого на неделе американский бизнес в общей сложности потерял около 100 млрд долларов (за одни сутки).
Так, с начала недели Dow Jones снизился на рекордные 1660 пунктов, потеряв 6,5%.
Ожидается, что очередная «яма» в ближайшее время достигнет рынков Юго-Восточной Азии, а затем распространится и на Европу. Напомним, что в начале недели вслед за американским рынком «посыпались» котировки на биржах Японии, Сингапура, Южной Кореи и др. Так, японский индекс Nikkei за сутки потерял 5,5%.
Американские эксперты-экономисты заявили, что для того, чтобы сделать вывод о том, насколько это длительный тренд (на падение), нужно подождать ещё пару недель. Если отток инвестиций в очередной раз себя проявит, то в США заявляют о большой вероятности нового глобального экономического кризиса, который может оказаться ещё больее разрушительным, чем кризис 2008-2009 годов. В Белом доме успокаивают заявлениями о том, что не нужно сеять панику, так как имеет место сезонная корректировка рынка.
Так, с начала недели Dow Jones снизился на рекордные 1660 пунктов, потеряв 6,5%.
Ожидается, что очередная «яма» в ближайшее время достигнет рынков Юго-Восточной Азии, а затем распространится и на Европу. Напомним, что в начале недели вслед за американским рынком «посыпались» котировки на биржах Японии, Сингапура, Южной Кореи и др. Так, японский индекс Nikkei за сутки потерял 5,5%.
Американские эксперты-экономисты заявили, что для того, чтобы сделать вывод о том, насколько это длительный тренд (на падение), нужно подождать ещё пару недель. Если отток инвестиций в очередной раз себя проявит, то в США заявляют о большой вероятности нового глобального экономического кризиса, который может оказаться ещё больее разрушительным, чем кризис 2008-2009 годов. В Белом доме успокаивают заявлениями о том, что не нужно сеять панику, так как имеет место сезонная корректировка рынка.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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