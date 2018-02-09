11:42 09 февраля
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Американские биржи обвалились во второй раз за несколько дней

Американские биржи во второй раз за неделю продемонстрировали внушительное падение. Основной промышленный индекс США рухнул на 4,15%, что привело к очередным крупным потерям крупнейших американских промышленных компаний. Индекс NASDAQ упал почти на 4%, а индекс так называемого «широкого рынка» S&P500 – на 3,75%. Эти проценты – дополнительно к тому падению, в результате которого на неделе американский бизнес в общей сложности потерял около 100 млрд долларов (за одни сутки).

Так, с начала недели Dow Jones снизился на рекордные 1660 пунктов, потеряв 6,5%.

Ожидается, что очередная «яма» в ближайшее время достигнет рынков Юго-Восточной Азии, а затем распространится и на Европу. Напомним, что в начале недели вслед за американским рынком «посыпались» котировки на биржах Японии, Сингапура, Южной Кореи и др. Так, японский индекс Nikkei за сутки потерял 5,5%.


Американские биржи обвалились во второй раз за несколько дней


Американские эксперты-экономисты заявили, что для того, чтобы сделать вывод о том, насколько это длительный тренд (на падение), нужно подождать ещё пару недель. Если отток инвестиций в очередной раз себя проявит, то в США заявляют о большой вероятности нового глобального экономического кризиса, который может оказаться ещё больее разрушительным, чем кризис 2008-2009 годов. В Белом доме успокаивают заявлениями о том, что не нужно сеять панику, так как имеет место сезонная корректировка рынка.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 64

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  1. Alex-a832 Сегодня, 06:44
    Кризисы в международной экономике - вещь постоянная и цикличная. С 2008 года довольно много времени прошло, пора бы было и повторить. Если не сейчас, то в следующий раз какая-нибудь группа стран может приёмом, как в единоборствах, продолжить движение кризиса, с дальнейшим падением стоимости биржевых ценных бумаг и доллара до уровня невозврата, за которым - кризис мировой экономики. Не может одна страна бесконечно долго жить за счет экономик других стран и на эти халявные деньги насиловать весь мир навязыванием своего миропорядка. Очень хотелось бы, чтобы доллоровая империя рухнула, хотя больно будет всем.
    Alex-a832
    1. Стропорез Сегодня, 06:48
      Цитата: Alex-a832
      Кризисы в международной экономике - вещь постоянная и цикличная

      Надо сделать существенную поправку в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ экономике.
      Цитата: Alex-a832
      Не может одна страна бесконечно долго жить за счет экономик других стран

      Может и живёт ,за счёт ресурсов и рынков третьих стран, а нашеруководство всячески этому способствует.
      Стропорез
      1. karish Сегодня, 07:05
        [quote=Стропорез]Надо сделать существенную поправку в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ экономике.[/quote]
        А социалистическая всё время находилась в кризисе
        [quote=Стропорез]Может и живёт ,за счёт ресурсов и рынков третьих стран,[/quote]
        послушайте , уж кого кого , а Сатановского трудно заподозрить в америколюбии, начните с 28 минуты , если не захотите слушать всё
        [/quote]
        karish
        1. Владимир16 Сегодня, 07:39
          Цитата: karish
          уж кого кого , а Сатановского трудно заподозрить в америколюбии,

          Когда это Сатановский стал экономистом?
          Или для вас любой еврей в телевизоре эксперт во всех науках?
          Владимир16
          1. MoJloT Сегодня, 09:13
            Согласен с Вами, его специальность это Палестинцы. Про экономику очковтирательством занимается.
            MoJloT
        2. Alex-a832 Сегодня, 07:46
          [quote]
          [quote=karish][quote=Стропорез]Надо сделать существенную поправку в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ экономике.[/quote]
          А социалистическая всё время находилась в кризисе
          [quote=Стропорез]Может и живёт ,за счёт ресурсов и рынков третьих стран,[/quote]
          послушайте , уж кого кого , а Сатановского трудно заподозрить в америколюбии, начните с 28 минуты , если не захотите слушать всё[/quote]

          Социалистическая экономика находилась в кризисе далеко не только из-за неумного управления ею в Союзе, но и из-за того, что испытывала постоянное давление мировой буржуазной экономики, а также тянула на себе множество заведомо убыточных экономик стран и республик Союза, чем капитализм не страдал и не страдает. Я уже молчу про период восстановления после ВОВ.
          Alex-a832
      2. Alex-a832 Сегодня, 07:37
        Надо сделать существенную поправку в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ экономике.

        Она одна буржуазная только и есть, поэтому и не стал уточнять.
        Может и живёт ,за счёт ресурсов и рынков третьих стран, а нашеруководство всячески этому способствует.

        Я бы сказал, что вынуждено играть по тем же правилам. Открытое сопротивление буржуазному глобализму - это путь КНДР. Я бы не назвал это лучшим решением. Даже такие правители, как Пётр I, вынуждены были мириться с чужими правилами - воевать со всеми и укреплять при этом страну невозможно. Приходится идти по пути компромиссов. Главное не переусерствовать в них, как Николай II сделал, за что и он и Россия жестоко расплатились.
        Alex-a832
      3. куртка бейна Сегодня, 08:09
        Цитата: Стропорез
        Цитата: Alex-a832
        Кризисы в международной экономике - вещь постоянная и цикличная

        Надо сделать существенную поправку в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ экономике.

        Ну да, а в Венесуэле какая экономика? Там уже не хватает денег, что бы напечатать новые деньги.


        Цитата: Стропорез
        Цитата: Alex-a832
        Не может одна страна бесконечно долго жить за счет экономик других стран

        Может и живёт ,за счёт ресурсов и рынков третьих стран, а нашеруководство всячески этому способствует.

        Российскому СУхому так бы "жить за счёт других экономик", как например, Боингу, а Автовазу, как Форду! fool
        куртка бейна
        1. влад66 Сегодня, 09:12
          Цитата: куртка бейна
          Российскому СУхому так бы "жить за счёт других экономик", как например, Боингу, а Автовазу, как Форду! fool

          Продолжайте наблюдать мил человек и постучите сами себе по голове или могут другие настучать. yes
          влад66
          1. Стропорез Сегодня, 09:16
            Цитата: влад66
            Продолжайте наблюдать мил человек и постучите сами себе по голове или могут другие настучать.

            Метко сказано, Дружище! good drinks Ты снайпер! good
            Стропорез
          2. куртка бейна Сегодня, 09:41
            Цитата: влад66
            Цитата: куртка бейна
            Российскому СУхому так бы "жить за счёт других экономик", как например, Боингу, а Автовазу, как Форду! fool

            Продолжайте наблюдать мил человек и постучите сами себе по голове или могут другие настучать. yes

            Цитата: Стропорез
            Цитата: влад66
            Продолжайте наблюдать мил человек и постучите сами себе по голове или могут другие настучать.

            Метко сказано, Дружище! good drinks Ты снайпер! good

            Метко, метко. Человек опять не знает, что ответить по существу Венесуэлы и Сухого с Боингом и хорохорится так. Ну, ок.
            куртка бейна
      4. Mestny Сегодня, 09:12
        Неужели наше руководство нужно немедленно сменить, любым способом, и мы тут же расстанемся с капиталистической экономикой?
        Mestny
        1. Стропорез Сегодня, 09:14
          Цитата: Mestny
          Неужели наше руководство нужно немедленно сменить, любым способом, и мы тут же расстанемся с капиталистической экономикой?

          Не сразу, а через переходный период.
          Стропорез
      5. hydrox Сегодня, 09:22
        Цитата: Стропорез
        Надо сделать существенную поправку в КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ экономике.

        Да Вы знаете, почему-то до сих пор на нашей Земле и нет других самостоятельных экономик другого типа! laughing
        hydrox
    2. Злой543 Сегодня, 07:51
      "Очень хотелось бы, чтобы доллоровая империя рухнула, хотя больно будет всем."

      Под это дело активы из штатов вывести,хотя по ним больно и не ударит. Пустячок для них, а нам приятно laughing
      Злой543
      1. rocket757 Сегодня, 11:29
        Больно? Эт слишком мягко сказано, да и разброд какой начнётся и поиски слабых к кому б приткнуться?
        В видите того, кто этим центром притяжения будет???
        rocket757
  2. Симон Сегодня, 06:45
    Не уж то приходит хана амеровскому доллару! belay В штатах наверно шок
    Симон
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:51
      Хана легко может всему миру прийти! Ибо доллар, как опасный вирус, присутствует повсеместно и постоянно, не давая странам его использующим "лечить "свою экономику! .
      Геркулесыч
      1. Касым Сегодня, 07:31
        Вот именно, сейчас и до нас дойдет. Девальвация, инфляция и др. прелести этого капит. мира.
        В СССР за 70 лет только во времена ВОВ и под закатом существования такое было. А тут за неполные 30 лет уже 4 передряги. Не пора нам в ЕАЭС на это внимание обратить и что-то предпринять? hi
        Касым
      2. hydrox Сегодня, 09:31
        Цитата: Геркулесыч
        не давая странам его использующим "лечить "свою экономику! .

        А знаете, это как раз тот случай, когда и у нас с нашей бедной экономикой может получиться!
        Всё дело в одномоментности кризиса:: ВЕЗДЕ и в одно время.
        И если до кризиса никто даже и не пытался "завалить" доллар (Китай не в счёт, это он разведку производил), потому что американцы действительно своими внушительными резервами сокрушить любую валюту. В кризис уже не так, на весь шарик теперь уже у американцев не хватит резервов, чтобы поддержать доллар - а стабильность доллара, отвязанная от параметров собственной экономики - это фикция, но одновременно и единственная сила, на которой держится ВСЯ юсовская экономика.
        hydrox
    2. karish Сегодня, 07:05
      Цитата: Симон
      Не уж то приходит хана амеровскому доллару! belay В штатах наверно шок

      В очередной раз ? laughing
      karish
      1. Кубик123 Сегодня, 09:11
        Цитата: karish
        Цитата: Симон
        Не уж то приходит хана амеровскому доллару! belay В штатах наверно шок

        В очередной раз ? laughing

        Незабвенный Виктор Степанович в таких случаях говорил: "Никогда такого не было, и вот опять."
        Кубик123
        1. rocket757 Сегодня, 11:27
          Да ладно, перетряхнут янки всех партнёров и всехь прочих, пёрышки ощипает и опять будут как град на холме САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ.
          А шо ты им скажешь, им все "должны", потому как у них самая большая дубина в руках ... военная в том числе.
          rocket757
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Вот и показала себя в реальности "бумажная "экономика сша! Такое происходит со странами, лишившими себя той или иной части своей экономики, и живущех приписками постоянно!
    Геркулесыч
  4. starogil Сегодня, 06:49
    Ну и что?
    Не наш российский, как бы, ЦБ поможет, подкинет валюты в ценные бумажки Уол-Стрита, впервой, что ли?
    starogil
    1. Titsen Сегодня, 06:55
      Цитата: starogil
      российский, как бы, ЦБ поможет, подкинет валюты в ценные бумажки Уол-Стрита, впервой, что ли?


      Ага, точно!

      Набиулина, Кудрин, Греф...

      Кто там еще в списке наших супер реформаторов?
      Titsen
      1. куртка бейна Сегодня, 07:56
        Цитата: Titsen
        Цитата: starogil
        российский, как бы, ЦБ поможет, подкинет валюты в ценные бумажки Уол-Стрита, впервой, что ли?


        Ага, точно!

        Набиулина, Кудрин, Греф...

        Кто там еще в списке наших супер реформаторов?

        Трамп, кто же ещё. wink Он же их поставил на ответственные посты и не снимает.
        куртка бейна
  5. Комментарий был удален.
  6. Анатольевич Сегодня, 06:57
    Цитата: starogil
    Ну и что?
    Не наш российский, как бы, ЦБ поможет, подкинет валюты в ценные бумажки Уол-Стрита, впервой, что ли?

    Интересно, Набиуллина, зарплату в рублях получает, или из штатов из своей конторы в долларах?
    Анатольевич
  7. Симон Сегодня, 06:59
    Цитата: Геркулесыч
    Хана легко может всему миру прийти! Ибо доллар, как опасный вирус, присутствует повсеместно и постоянно, не давая странам его использующим "лечить "свою экономику! .

    Не..е, наш рубль более-менее, стал крепче на ногах стоять! yes
    Симон
    1. Владивосток1969 Сегодня, 07:07
      Ну конечно.То-то он за неделю на рупь подешевел к доллару.
      Владивосток1969
      1. Владивосток1969 Сегодня, 07:10
        Читайте внимательно.Писали "Самые богатые люди Америки потеряли на падении индексов 119 миллиардов долларов"А сам доллар здесь причем?Нефть за рубль стали продавать?
        Владивосток1969
        1. Кубик123 Сегодня, 09:14
          Цитата: Владивосток1969
          Читайте внимательно.Писали "Самые богатые люди Америки потеряли на падении индексов 119 миллиардов долларов"А сам доллар здесь причем?Нефть за рубль стали продавать?

          Зачем считать виртуальные деньги и виртуальные убытки?
          Кубик123
  8. Симон Сегодня, 06:59
    Цитата: Геркулесыч
    Вот и показала себя в реальности "бумажная "экономика сша! Такое происходит со странами, лишившими себя той или иной части своей экономики, и живущех приписками постоянно!

    Вполне согласен с вами! yes
    Симон
  9. Симон Сегодня, 07:01
    Цитата: starogil
    Ну и что?
    Не наш российский, как бы, ЦБ поможет, подкинет валюты в ценные бумажки Уол-Стрита, впервой, что ли?

    А стоит ли?! Торговать будем своими рублями, нам это будет выгодней. Пускай везут нам свою продукцию и зарабатывают у нас рубли, а на них покупают у нас нашу продукцию. tongue
    Симон
    1. rocket757 Сегодня, 11:23
      Рубль пока, да и потом в пролёте ... наши финансисты эт шелупонь на обще мировом уровне.
      rocket757
  10. tchoni Сегодня, 07:16
    Шо!? Опять зарплат не будет!? Блин, а только из огорода лужайку с бассейном сделал. Эх, придется перекапывать. А из бани делать курятник)))
    tchoni
    1. rocket757 Сегодня, 11:21
      Курятник я оставил, домашнее всё таки вкуснее ... и дорожки по саду бетонировать не стал.
      Моя говорила что это лень, а оказалось что это предусмотрительность!
      Вот я какой, сам себе радуюсь. Пойду плуг и косу точить, а вдруг электричество отключат, так мы по старинке!
      rocket757
  11. Доктор Бармалей Сегодня, 07:19
    В Белом доме успокаивают заявлениями о том, что не нужно сеять панику

    Доктор Бармалей
  12. НЕКСУС Сегодня, 07:30
    Ох грядет новая большая война...матрассы не успокоятся,пока не подожгут пол мира,чтоб потом закрыть дыры в своих кошельках.
    НЕКСУС
    1. Zubr Сегодня, 08:07
      Ну глобальную не начнут, они не дураки уничтожать рынки сырья и сбыта. А вот панику навести и как правило огромные финансовые вложения для защиты "своей демократии", это запросто. Обрати внимание, у них всё идёт по классическому голивудскому сценарию. Кругом одни враги и все угрожают их интересам. Актёры, причём самого дерьмового пошива.
      Zubr
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:21
        Цитата: Zubr
        Ну глобальную не начнут, они не дураки уничтожать рынки сырья и сбыта.

        А я не о глобальной войне говорю,а именно о большой,где-нибудь поближе к нашим границам.
        Цитата: Zubr
        Кругом одни враги и все угрожают их интересам. Актёры, причём самого дерьмового пошива.

        Но в этой игре,многие государства(и совсем не Гондурас) подпевают .
        НЕКСУС
        1. Zubr Сегодня, 08:42
          Это да, ну нифига страшного, переживём и это. Мы поднаторели во многих сферах, есть с чем сравнивать. И есть над чем работать, главное отключить эмоции и так же хладнокровно и методично давить наших заклятых друзей... soldier
          Zubr
    2. Кубик123 Сегодня, 09:21
      Цитата: НЕКСУС
      Ох грядет новая большая война...матрассы не успокоятся,пока не подожгут пол мира,чтоб потом закрыть дыры в своих кошельках.

      Пока, это еще не шаг к войне. Пока, это только внутренние разборки в США. Это всего лишь реакция на то, что Трампу конгресс пока не дает права увеличивать сумму долга. Процесс захватывающий, но не глобальный laughing
      Кубик123
  13. uav80 Сегодня, 07:40
    Америкосам только стоило заикнуться, что они могут наложить санкции на американские займы которые купила Россия, так сразу обвал. Инвесторы понимают, что уж если Россие могут отказать в возврате вложенных в американскую экономику денег, то уж "обычным обывателям" возврат средст вообще не светит, очередной акт какой нить примут и плакали их денежки...
    uav80
  14. Алексий Сегодня, 07:54
    Цитата: Titsen
    Цитата: starogil
    российский, как бы, ЦБ поможет, подкинет валюты в ценные бумажки Уол-Стрита, впервой, что ли?


    Ага, точно!

    Набиулина, Кудрин, Греф...

    Кто там еще в списке наших супер реформаторов?

    Чубайса забыли
    Алексий
  15. Zubr Сегодня, 08:00
    Меня интересует, кем или чем был спровоцирован обвал. А так, лично для меня, все эти индексы, филькина грамота.
    Zubr
    1. Владивосток1969 Сегодня, 08:10
      Вот кабы знать что провоцирует обвалы да приготовить парочку таких ситуаций ,то ДА.... laughing
      Владивосток1969
    2. Кубик123 Сегодня, 09:27
      Цитата: Zubr
      Меня интересует, кем или чем был спровоцирован обвал.

      Конгресс не дает пока права Трампу финансировать работу правительства США. Чисто внутренняя для США проблема.
      Кубик123
  16. Zaurbek Сегодня, 08:28
    Эт о статья из серии- "Как у них там плохо?"....США печатают массу долларов и рынки один из основных методов их освоения и утилизации. Если бы не падение -эти доллары пошли бы в экономику и натворили бы дел.
    Zaurbek
    1. hydrox Сегодня, 09:53
      Цитата: Zaurbek
      Если бы не падение -эти доллары пошли бы в экономику и натворили бы дел.

      Ничего бы они не натворили и ничего не наделали:: проблема как раз в том, что вкладывать доллары НЕКУДА, их триллиарды бродят по свету и их столько много, что банки даже учиняют отрицательные процентные ставки, чтобы хоть как-то снизить количество этих бумажек.
      В мире - ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО денюх, но нет экономик, которые могли бы эти деньги переварить!!! Это всем пример, КАК действуют на экономику процессы "количественного смягчения", сначала в Штатах, а затем и в ЕС.
      В России не лучше, но с точностью до наоборот:: экономика задыхается от безденежья, а на бюджетных счетах Минфина - триллионы рублей, которые лежат мёртвым грузом и тянут экономику на дно - вот вам и грефо-кудро-наибулинские результаты работы либер-негодяев!!
      hydrox
      1. Zaurbek Сегодня, 10:14
        Вы сами себе противоречите:
        Ничего бы они не натворили и ничего не наделали:: проблема как раз в том, что вкладывать доллары НЕКУДА,
        Zaurbek
  17. ioan-e Сегодня, 08:53
    Шарик лопнул?
    ioan-e
    1. Вадим237 Сегодня, 09:02
      Пока ещё нет.
      Вадим237
    2. Mestny Сегодня, 09:18
      Нет конечно, просто маленькая дырочка. А что бы он не лопнул, необходима либо война, либо рреволюция в одной из ключевых стран, с последующим её развалом. Например в России.
      Обратите внимание. как у нас тут активизировались за месяц до выборов всевозможные борцы за правду. Кто-то же им мозги накачивает?
      Mestny
      1. ioan-e Сегодня, 09:56
        Не понимаете вы юмора. tongue Это же из советского мультфильма! hi
        ioan-e
  18. FalconD Сегодня, 09:25
    Мне-то что с того? Акций нет, долларов тоже...
    FalconD
    1. rocket757 Сегодня, 11:16
      Норм всё, будем оптимистами.
      Семья. дети в норме, а так шо нам терять? Даж цепей особо ценных нет!
      rocket757
  19. vladimirvn Сегодня, 09:39
    Богатеи и авантюристы, не хило вложились в криптовалюты, в биткоин в частности. А он похоже ,тю-тю.
    vladimirvn
    1. rocket757 Сегодня, 11:13
      Поверьте, богатеи к криптофуфелю относятся с пониманием, у них советники не глупые есть, а вот всякая мелочь подзалетела по самое не балуйся ... реально вижу это кажный день.
      rocket757
  20. Дормидонт Сегодня, 09:44
    Хочется пожелать им ни дна ни покрышки
    Дормидонт
  21. MadCat Сегодня, 10:30
    не обвалились, а скоректировались, второй год подряд бьют рекорды роста. Я бы урякалам не рекомендовал сильно радоваться, если ТАМ будет кризис у вас ТУТ в кармане будет ветер гулять, а точнее рубль уйдет в свободное пике. Бумажный рупль зависит от ТОЙ биржы больше даже чем от Московской...
    MadCat
    1. rocket757 Сегодня, 11:11
      Тож старая песня.
      Ура кричать глупо, экономика и правда глобальная, но волосёнки со всех мест выдергивать ещё глупее ... переживём и это, не впервой!
      rocket757
  22. XXXIII Сегодня, 10:47
    Основной промышленный индекс США рухнул на 4,15%
    В давосе трамп уже напрягал европейские компании не уходить с рынка сша в азию, не получилось, дефицит торгового баланса с Европой продолжает расти и с Китаем тоже. Азия стала крупнейшим потребителем и производителем, первенство штатов сдулось в товарообороте. Теперь рынки Сша будет хвататься за любые торговые сделки, даже сырье начали покупать в РФ (газ сжиженный) через французскую компанию "Engie", им нужно торговый оборот нарастить, а его нету на рынке. Теперь торговля стала межправительственной, а не рыночной, санкции дают о себе знать, рынок лег или положили под сукно, теперь крупные сделки проходят в рамках встреч глав государств и правительств. В давосе не наблюдалось большое количество представителей государств, поможет только новая встреча на G20.
    XXXIII
  23. rocket757 Сегодня, 11:09
    Цитата: hydrox
    И если до кризиса никто даже и не пытался "завалить" доллар (Китай не в счёт, это он разведку производил), потому что американцы действительно своими внушительными резервами сокрушить любую валюту.

    Янки свою экономику готовы поддержать чем угодно, авианосные и армейские соединения в том списке.
    rocket757
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