11:47 09 февраля
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Палата №6. В Польше выходит книга о "детстве Владимира Путина на Урале и в Грузии"

За месяц с небольшим до проведения выборов президента в России зарубежные ресурсы силятся переплюнуть сами себя в публикации заметок, касающихся действующего президента РФ. Судя по всему, задача по отрабатыванию выделяемых антироссийских грантов диктует необходимость написания материалов даже для лиц с явными психическими расстройствами. Украинский портал «Апостроф», ссылаясь на портал belsat.eu и польскую «журналистку» Кристину Курчаб-Редлих публикует материал, достойный как минимум Шнобелевской премии по литературе.

Палата №6. В Польше выходит книга о "детстве Владимира Путина на Урале и в Грузии"


Уважаемые читатели «ВО», если готовы прочесть всё то, что представлено г-жой Курчаб-Редлих (а материал касается её видения биографии Владимира Путина), то будьте осторожны – поговаривают, что у Курчаб-Редлих «заразная форма»...


Итак, речь идёт о книге польской «журналистки» "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина". Приводим выдержки из материала в пересказе украинского портала «Апостроф»:
...не та мать, не тот отец, не Ленинград, где он якобы родился, не тот год рождения – всё, что можно прочитать в его биографии – вранье. Так сложилось, что он родился под Уралом, в местечке Очёр. Еще тогда будущий президент России понял, что надо, во-первых, защищаться до конца, а во-вторых, врать, врать, и еще раз врать. Этому научил его второй отчим, который был НКВДшником. Он хоть и любил маленького Володю, но и бил его постоянно.




Выдохнули... Читаем дальше:

Он родился в 1950 году, когда его мать начала учиться. После войны учились не молодые девушки, только женщины. Она закончила техникум, и поехала на практику. Во время этой практики она познакомилась с человеком. Когда у них родился ребенок, женщина, узнав, что мужчина женат, сбежала от него. Мать оставила Путина на родителей, а сама поехала работать в Грузию. Там вышла замуж за грузина. Женщина не знала, какая фантазия у грузин: он ей рассказал, что очень богатый, и всё прекрасно. Она влюбилась, они очень быстро поженились и поехали в Грузию, где оказалось, что в доме его отца даже не было нормального пола. Но всё же она попросила родителей, чтобы ей Вовку привезли в Грузию. Там для мальчика начался ад. Сначала вроде бы все было хорошо. Позже отчим его возненавидел. Для выходцев с Кавказа внебрачный ребенок – настоящий стыд. И ему пришлось не только себя защищать, но и свою мать. Тогда он выучил самбо (?) (а все думали, что дзюдо – прим. автора), но его детство там было очень жестоким. Позже его, как пакет, передали обратно родителям матери под Урал. В местности, где они жили, было полно Путиных. Бабушка и дедушка отдали мальчика своим родственникам, которые когда-то жили в Ленинграде и которые потеряли обоих сыновей – одного до войны, второго – во время ленинградской блокады.

Уважаемые читатели, просим прощение за публикацию этого феерического бреда от польской "журналистки".

Смысл публикации в том, чтобы указать на что на Западе расходуются те самые средства, которые выделяются на «сдерживание России». И ведь на этом фоне уже сложно удивляться приходящим из-за рубежа трактовкам российской истории, в которых, к примеру, Ивана Грозного обвиняют в «убийстве 10 млн человек в стране», хотя на момент правления Ивана IV в стране была меньше этого значения совокупная численность населения... Теперь из той же серии - "Путин из Грузии".

Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. svp67 Сегодня, 06:56
    Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..
    А у меня вопрос иной, судя по действиям и словам польских панов и пани, складывается впечатление, что мухоморы у них стали основной пищей...


    Кристина Курчаб-Редлих
    svp67
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:12
      svp67 Сегодня, 06:56 Новый
      Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..
      А у меня вопрос иной, судя по действиям и словам польских панов и пани, складывается впечатление, что мухоморы у них стали основной пищей...

      И видимо "мухоморы" сдобрены ещё какой то особой дурью...
      a.s.zzz888
      1. 210окв Сегодня, 07:48
        Они обходятся без мухоморов.Это на генном уровне..
        Цитата: a.s.zzz888
        svp67 Сегодня, 06:56 Новый
        Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..
        А у меня вопрос иной, судя по действиям и словам польских панов и пани, складывается впечатление, что мухоморы у них стали основной пищей...

        И видимо "мухоморы" сдобрены ещё какой то особой дурью...
        210окв
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:55
        С мухоморами понятно-их есть у пшеков laughing Непонятно другое-зачем эту ахинею вбрасывать на ВО. Не затем-ли,что-бы все ,как один,путинцы и грудининцы ,возмутились и встали на защиту ВВП? Ну с путинцами тоже понятно а вот с остальными???...этой статьей вызывают чувства симпатии к гаранту перед выборами,с расчетом на то,что некоторые неустойчивые грудининцы изменят свое мнение на выборах? winked
        ДЕДПИХТО
        1. Esoteric Сегодня, 08:19
          Цитата: ДЕДПИХТО
          этой статьей вызывают чувства симпатии к гаранту перед выборами,с расчетом на то,что некоторые неустойчивые грудининцы изменят свое мнение на выборах?

          А вы разве на знали, на Руси всегда со снисходительностью относились к битым, убогим и пьяницам...Первый пыл пьяница, этот - битый...Там в кабмине сидит убогий, который всё держаться заставляет...
          А так - сказка для розовощёких пацанов. В детстве много чего могло быть, главное, каким человек стал в жизни. Что он сделал полезного для людей...
          Esoteric
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:27
            Цитата: Esoteric
            Цитата: ДЕДПИХТО
            этой статьей вызывают чувства симпатии к гаранту перед выборами,с расчетом на то,что некоторые неустойчивые грудининцы изменят свое мнение на выборах?

            А вы разве на знали, на Руси всегда со снисходительностью относились к битым, убогим и пьяницам...Первый пыл пьяница, этот - битый...Там в кабмине сидит убогий, который всё держаться заставляет...
            А так - сказка для розовощёких пацанов. В детстве много чего могло быть, главное, каким человек стал в жизни. Что он сделал полезного для людей...

            good drinks Плюс,коллега! hi
            ДЕДПИХТО
          2. BecmepH Сегодня, 09:08
            И
            Цитата: Esoteric
            Что он сделал полезного для людей..
            ?
            BecmepH
        2. влад66 Сегодня, 09:25
          Цитата: ДЕДПИХТО
          С мухоморами понятно-их есть у пшеков laughing Непонятно другое-зачем эту ахинею вбрасывать на ВО. Не затем-ли,что-бы все ,как один,путинцы и грудининцы ,возмутились и встали на защиту ВВП? Ну с путинцами тоже понятно а вот с остальными???...этой статьей вызывают чувства симпатии к гаранту перед выборами,с расчетом на то,что некоторые неустойчивые грудининцы изменят свое мнение на выборах? winked

          Знаешь дедуля,что возмутился то или возбудился feel Кто за кого решил голосовать,тот за того и будет и что теперь только о Грудинине статьи печатать,так ВО много их печатает и обсуждение идет и чего,никто не запрещает,ну если вы неустойчивый так это ваши проблемы. wink
          влад66
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 10:20
            Цитата: влад66
            Цитата: ДЕДПИХТО
            С мухоморами понятно-их есть у пшеков laughing Непонятно другое-зачем эту ахинею вбрасывать на ВО. Не затем-ли,что-бы все ,как один,путинцы и грудининцы ,возмутились и встали на защиту ВВП? Ну с путинцами тоже понятно а вот с остальными???...этой статьей вызывают чувства симпатии к гаранту перед выборами,с расчетом на то,что некоторые неустойчивые грудининцы изменят свое мнение на выборах? winked

            Знаешь дедуля,что возмутился то или возбудился feel Кто за кого решил голосовать,тот за того и будет и что теперь только о Грудинине статьи печатать,так ВО много их печатает и обсуждение идет и чего,никто не запрещает,ну если вы неустойчивый так это ваши проблемы. wink

            Знаешь владик,возмутился или возбудился именно вы.А я лишь озвучил свою версию вброса подобной ереси о ВВП .Выйди подобная статья о Грудинине(он не является действующим президентом),вы охотно-бы в ее поверили и скакали вместе с пшеками.Вы же устойчивый путинец tongue laughing
            ДЕДПИХТО
            1. влад66 Сегодня, 10:28
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Знаешь владик,возмутился или возбудился именно вы.

              Ой ля ля laughing good Только ржу нимагу. laughing
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Выйди подобная статья о Грудинине(он не является действующим президентом),вы охотно-бы в ее поверили и скакали вместе с пшеками.

              Деда во первых о Грудинине как раз и не вбросят. yes Почему,не буду озвучивать,обидитесь. wink Во вторых абсолютно начхать,на такие статейки об ком бы ни было,привык своим глазам и рукам доверять,а не чужим. wink
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Вы же устойчивый путинец laughing

              Ясен пень,а еще 5,6,7,и 8 колонна и агент Кремля. laughing good
              влад66
    2. Serg Koma Сегодня, 07:39
      Цитата: svp67
      судя по действиям и словам польских панов и пани, складывается впечатление,

      Складывается впечатление, что данная пани изучала СССР не по учебникам - таскалась от Урала до Грузии в качестве "плечевой". Основана "биография Вовы" на личном опыте и показаниях "свидетелей": дальнобойщика с Урала дяди Васи, хозяина придорожного кафе Махмуда, временно приютившего скиталицу в Грузии Гиви, и многих, многих других мужчин "помогающих" пани собирать "сенсационный" материал)))
      Serg Koma
      1. Serg Koma Сегодня, 07:50
        Цитата: Serg Koma
        данная пани изучала СССР не по учебникам - таскалась

        Дополню из Вики:
        С 1990 по 2004 год была корреспондентом польских средств массовой информации в России
        «Польская Политковская»

        К. Курчаб—Редлих получила одну из самых важных наград журналистики Польши для заграничных корреспондентов — премию Казимежа Дзевановского
        .
        Муж — корреспондент польского телевидения в России.
        Serg Koma
    3. Отец солдата Сегодня, 07:40
      Кристина Курчаб-Редлих, родилась в бедной польской семье, ее мать беспорядочно меняла мужчин поэтому своего настоящего отца она не знает. Детство девочки прошло в постоянном не доедании и как следствием нехватки витамин наблюдалось умственное отставание в развитии от сверстников. Учеба давалась трудно, вернее она ее совсем не интересовала. Мечтала заняться айкидо, но перепутала двери секции и пришла в секту свидетелей второго пришествия качинских. Кое как закончив начальную школу уже в зрелом возрасте, взрослая девушка задумалась о хлебе насущном, но найти работу было не возможно и тут подвернулось место санитарки в доме для умалишенных в уезном городке захолустья Польши. Постояльцы больнички были не лишены талантов, и в творческом порыве после принятых психотропных лекарств они сочиняли, и тут девушка смекнула, что это выгодно заниматься плагиатом присваивая чужие творения, так родилась творческая личность и раскрылся дар писателя.
      Отец солдата
      1. seregatara1969 Сегодня, 08:15
        ещё и мужчин познала рано - очень есть хотелось
        seregatara1969
        1. Hammerlock Сегодня, 08:56
          Цитата: seregatara1969
          ещё и мужчин познала рано - очень есть хотелось

          исключительно белковую пищу laughing
          Hammerlock
    4. krops777 Сегодня, 09:06
      А у меня вопрос иной, судя по действиям и словам польских панов и пани, складывается впечатление, что мухоморы у них стали основной пищей...


      Не просто с яблок уже прет. wassat
      krops777
  2. AleksPol Сегодня, 06:59
    Полное УО , и чё её опус на ВО печатать ?
    AleksPol
  3. AID.S Сегодня, 06:59
    Это не она ли была польским министром обороны?
    AID.S
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:00
    Смысл публикации в том, чтобы указать на что на Западе расходуются те самые средства, которые выделяются на «сдерживание России».

    Доходное дело для бредоносцев, потому и изголяются - кто как может. bully
    a.s.zzz888
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Тот же самый вопрос -власти дальше будет расписываться в собственном бессилии, не наказывая никак за подобные "шодээфры" их авторов? Есть же как минимум, в УКРФ статья, за кливету и ложь -чего ждут юристы? С момента введения санкций наши юристы ОБЯЗАНЫ были возбудить во всех Международных судах десятки тысяч дел, по обвинению во лжи и клевите!Ведь, отстояли многих спортсменов, в Международных судах, так почему мы страну отстоять не хотим? Это не просто писулька сумасшедшей -это нам вызов! Должна быть очень жесткая реакция властей и спецслужб на подобные действия!
    Геркулесыч
  6. Бэре Сегодня, 07:06
    С этим надо как то бороться. История не раз переписывалась вот такими бумагамараками.
    Бэре
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:06
    Да накой эту бредятину вообще обсуждать? Хотя что тут говорить.Во время предвыборной компании все средства хороши.Поиливают всех помоями как могут.Остальных кандидатов не исключение.
    Наблюдатель2014
  8. anjey Сегодня, 07:08
    и вообще ВВП был польским харцером и разрушал польшу с детских лет.....,бедные пшеки ,по ним действительно плачет палата √6.....
    anjey
  9. inkass_98 Сегодня, 07:08
    Мат тут запрещен, посему можно только намеками выразить общее впечатление: бред классической ТП, работающей по заказу. Можно как угодно относиться к Террану, но края видеть все-таки надо, специально выставлять себя на посмешище не стоит. Хотя что я знаю о психологии этих существ? Возможно, что подобный мазохизм и был целью публикации. Я вот и не подозревал о существовании подобной тети, а теперь невольно приобщился к ненужным знаниям.
    inkass_98
  10. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
    Феминистка...путинофобка...помешалась на нем ....деградация личности из-за навязчивой идеи -фикс...лечение однозначно...лошадиной дозой галоперидола.
    Тот же ЛЕХА
  11. Симон Сегодня, 07:21
    Так сложилось, что он родился под Уралом, в местечке Очёр. Это, как сказать, что он родился под Уралом! У нас говорят - на Урале. Где такое местечко Очёр она нашла, в какой области, в каком районе? Сразу видно, что туфту гонит. Все делают, чтоб нашего президента очернить. Я сам уралец, такого населенного пункта нигде не встречал и не слышал про него ничего.
    Симон
    1. mig29mks Сегодня, 07:59
      В Пермском крае есть Очёр, но то что Путин от туда ,очень сомнительно!)))))
      mig29mks
    2. стайер Сегодня, 08:22
      Очер - 100км от Перми. Но Путин там не то что не родился, вряд ли когда то бывал. Хотя после таких "писак" наверно захочет посетить "малую Родину". Добавила головной боли губернатору.
      стайер
    3. Esoteric Сегодня, 08:23
      Цитата: Симон
      Где такое местечко Очёр она нашла

      Здесь:
      Esoteric
      1. Tochilka Сегодня, 09:30
        Любопытная топонимика: Скакуны, Дружба, Лужково и Березники.
        Березники дальше Лужково... Но Очёр между Березово и Березниками... Малахово... what конспирологам раздолье!
        Tochilka
  12. роман66 Сегодня, 07:25
    [quote][Он хоть и любил маленького Володю, но и бил его постоянно./quote] вот секрет воспитания будущих президентов! в топку ювенальную юстицию!
    роман66
    1. GABALIS Сегодня, 07:33


      До слёз бро, у меня есть шанс стать президентом good
      GABALIS
      1. роман66 Сегодня, 07:35
        я за! только уж будь умнее предыдущих hi
        роман66
  13. лысова Сегодня, 07:30
    --- " Уважаемые читатели, просим прощение за публикацию этого феерического бреда от польской "журналистки"." --- От чего же, поднять настроение с утра, разве это плохо?! laughing laughing laughing Интересно, чем она так торкнулась. laughing
    лысова
    1. роман66 Сегодня, 07:36
      это все польские яблоки - не зря мы от них отказались!
      роман66
      1. лысова Сегодня, 07:41
        good Если их есть, то огрызки, нужно (как с Чернобыля), на 2-х метровую глубину закапывать.
        лысова
      2. Esoteric Сегодня, 08:30
        Цитата: роман66
        это все польские яблоки - не зря мы от них отказались!

        А, может быть так:
        Это все польские яблоки. Не... no Зря мы от них отказались! wassat
        Погодите. Как только там легализуют марихуану мы услышим и прочитаем ещё и не такие "Сказки тётушки Риммы". Как она не допёрла, пропустила самую главную в Гейропе фишку: "Володя в детстве был девочкой... wassat " Тут бы точно Нобелевскую по литературе дали бы...
        Esoteric
  14. Holsten Сегодня, 07:37
    Забавно , конечно , но Анджей Сапковский нравится гораздо больше . На кого рассчитана эта дурь - ни ума , ни фантазии . Судя по потрёпанной роже на фотографии этот опус для неё последний шанс на известность .
    Holsten
    1. rocket757 Сегодня, 07:57
      Сапковский, Хмелевская, да ещё Ва-банк нравится!
      rocket757
  15. begemot20091 Сегодня, 07:50
    Цитата: AID.S
    Это не она ли была польским министром обороны?

    она его второе дно.
    begemot20091
  16. Zubr Сегодня, 07:54
    На уровень изложения мысли все обратили внимание ? =)) 2-3 класс общеобразовательной школы...=)) ну что, выдвигаем на ШНОБЕЛЕВСКУЮ премию ? =))))
    Zubr
  17. annodomene Сегодня, 07:58
    Ну так во всех психушках весеннее обострение. А в западноевропейской это особенно наглядно видно. Ничего удивительного, обычный бред...
    annodomene
  18. Пленник Сегодня, 07:58
    Ну и бардак у них в психушках! Пациенты разбегаются, охрана мышей не ловит.
    Пленник
  19. rocket757 Сегодня, 08:01
    Плюнуть и растереть!
    Я мож нашу власть во главе ... не люблю, даж очень! но читать и даж знать про такой бред, не надо, не много потерял.
    И ваще, прикольно будет, когда ей премию Нобиля по литературе вручать будут! одна дурочька с переулочка получила, что ж второй такой же не дать?
    Скажи мне, шо ты написал\а и я скажу кто ты!
    rocket757
  20. злой партизан Сегодня, 08:15
    Очёр - достойный город так-то. Старые дома, великолепный пруд, отменная рыбалка, красивейшие девушки...Но вот про Путина там точно никто не слышал. yes
    злой партизан
    1. Ныробский Сегодня, 10:29
      Цитата: злой партизан
      Очёр - достойный город так-то. Старые дома, великолепный пруд, отменная рыбалка, красивейшие девушки...Но вот про Путина там точно никто не слышал. yes
      Было дело Владимир Владимирович по соседству с Пермской областью в Республике Коми кормил комаров и лес валил, когда была прокладка трассы под ЛЭП в Усть-Куломском районе, но занесло его туда в составе студенческого отряда.
      Ныробский
  21. кедр Сегодня, 08:19
    Только совсем "умный" не увидит, что это проплаченный от начала до конца грязный вброс противников Владимира Владимировича Путина.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
  22. Романенко Сегодня, 08:34
    Знаете, я бы отнесся к этой публикации очень серьезно. И вот почему. Наши с вами опусы здесь в переписке мало кому интересны, кроме участников форума на сайте. А вот "ненормальная" писательница из горного аула, или откуда она там сбежала, пишет совсем для другого форума. И там вся эта информация воспринимается по-другому.
    Президент страны, которая позволила и чуть ли не санкционировала отравление нервно-паралитическим газом детей в Алеппо, спортсменов которой из-за боязни их неадекватного поведения не пустили даже на олимпийские игры, куда, по идее, всем вход открыт, страна, которая стянула к границам Украины и прибалтийских стран свои войска, расставила возле Германии и Польши Искандеры, которая непрерывно бомбит Сирию ... и так далее, и так далее....
    Поверьте, это уже многими в мире воспринимается как аксиома, теперь из какого-нибудь фонда, типа г-на Сороса оплатили эту публикацию.
    И что, думаете не поверят?
    Не все, но поверят, а по количеству поверивших будет быстренько произведен анализ готовности дальнейших действий против России.
    Ничего не закончилось, война продолжается и это просто очередная операция СЩА в этой войне, в которой наша страна иногда ведет себя удивительно пассивно.
    Так что не нужно извиняться за публикацию этих вроде бы бредовых записок.
    Это просто очередной звонок, и предупреждение - продолжение последует, главное, в какой степени Россия к нему будет готова.
    Романенко
    1. мыслитель Сегодня, 09:19
      А если серьёзно, то книга вышла в 2016 году, а не "В Польше выходит книга о "детстве Владимира Путина на Урале и в Грузии"". Кроме "Иносми" этой бредятине не уделили "должного внимания". Теперь же активно начали постить интервью Сергея Пелесы из belsat.eu. А в общем Вы правы. hi
      мыслитель
      1. rocket757 Сегодня, 10:58
        И что такого нового могут узнать из этого опуса забугорные обыватели?
        И что такого нового вычитают наши особо просветлённые либера?
        И кто из наших сограждан будет это читать, обсуждать?
        На форумах либера и не такой бред найти можно и что? Это кого то перевозбуждает ещё больше???
        Вот когда очередной дурочке с переулочка премию Нобиля или ещё какую, по литературе, вручать будут, посмеёмся в очередной раз, максимум! За прежнюю уже забыли, хотять освежить события, но поскольку запашок то тухлый, носы будем воротить как в прошлый раз!
        Что от того измениться?
        Плюнуть и растереть ... вскоре ещё что то подобное проявиться, опять плюнем и всех делов.
        rocket757
  23. Santa Bear Сегодня, 08:36
    В интернете существует целая культура написания фанфиков. Это если кто не знает- фанатские литературные произведения совершенно разного качества про известных персонажей или героев кино/мультфильмов. Существуют и совершенно феерические опусы про отношения сексуального характера господина Трампа и Шрека из одноименного мультфильма. Но никто ещё не догадался издать нечто подобное под видом неофициальной правдивой биографии президента США
    Santa Bear
  24. Tochilka Сегодня, 09:27
    Ух! Забористо! belay
    Это вообще зачем тут на "ВОЕННОМ обозрении"?
    Tochilka
    1. rocket757 Сегодня, 10:59
      Логичный вопрос ... но похоже без грязи и политики, что одно и тоже по факту, мы уже никуда!
      rocket757
  25. Ныробский Сегодня, 10:25
    Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..
    А куда ей собираться? Она судя по стилю, в стационаре и пишет.
    Ныробский
  26. andrewkor Сегодня, 10:43
    Сюжет для Ридли Скотта!
    andrewkor
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