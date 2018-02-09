Палата №6. В Польше выходит книга о "детстве Владимира Путина на Урале и в Грузии"

...не та мать, не тот отец, не Ленинград, где он якобы родился, не тот год рождения – всё, что можно прочитать в его биографии – вранье. Так сложилось, что он родился под Уралом, в местечке Очёр. Еще тогда будущий президент России понял, что надо, во-первых, защищаться до конца, а во-вторых, врать, врать, и еще раз врать. Этому научил его второй отчим, который был НКВДшником. Он хоть и любил маленького Володю, но и бил его постоянно.

Он родился в 1950 году, когда его мать начала учиться. После войны учились не молодые девушки, только женщины. Она закончила техникум, и поехала на практику. Во время этой практики она познакомилась с человеком. Когда у них родился ребенок, женщина, узнав, что мужчина женат, сбежала от него. Мать оставила Путина на родителей, а сама поехала работать в Грузию. Там вышла замуж за грузина. Женщина не знала, какая фантазия у грузин: он ей рассказал, что очень богатый, и всё прекрасно. Она влюбилась, они очень быстро поженились и поехали в Грузию, где оказалось, что в доме его отца даже не было нормального пола. Но всё же она попросила родителей, чтобы ей Вовку привезли в Грузию. Там для мальчика начался ад. Сначала вроде бы все было хорошо. Позже отчим его возненавидел. Для выходцев с Кавказа внебрачный ребенок – настоящий стыд. И ему пришлось не только себя защищать, но и свою мать. Тогда он выучил самбо (?) (а все думали, что дзюдо – прим. автора), но его детство там было очень жестоким. Позже его, как пакет, передали обратно родителям матери под Урал. В местности, где они жили, было полно Путиных. Бабушка и дедушка отдали мальчика своим родственникам, которые когда-то жили в Ленинграде и которые потеряли обоих сыновей – одного до войны, второго – во время ленинградской блокады.