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Палата №6. В Польше выходит книга о "детстве Владимира Путина на Урале и в Грузии"
За месяц с небольшим до проведения выборов президента в России зарубежные ресурсы силятся переплюнуть сами себя в публикации заметок, касающихся действующего президента РФ. Судя по всему, задача по отрабатыванию выделяемых антироссийских грантов диктует необходимость написания материалов даже для лиц с явными психическими расстройствами. Украинский портал «Апостроф», ссылаясь на портал belsat.eu и польскую «журналистку» Кристину Курчаб-Редлих публикует материал, достойный как минимум Шнобелевской премии по литературе.
Уважаемые читатели «ВО», если готовы прочесть всё то, что представлено г-жой Курчаб-Редлих (а материал касается её видения биографии Владимира Путина), то будьте осторожны – поговаривают, что у Курчаб-Редлих «заразная форма»...
Итак, речь идёт о книге польской «журналистки» "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина". Приводим выдержки из материала в пересказе украинского портала «Апостроф»:
Выдохнули... Читаем дальше:
Уважаемые читатели, просим прощение за публикацию этого феерического бреда от польской "журналистки".
Смысл публикации в том, чтобы указать на что на Западе расходуются те самые средства, которые выделяются на «сдерживание России». И ведь на этом фоне уже сложно удивляться приходящим из-за рубежа трактовкам российской истории, в которых, к примеру, Ивана Грозного обвиняют в «убийстве 10 млн человек в стране», хотя на момент правления Ивана IV в стране была меньше этого значения совокупная численность населения... Теперь из той же серии - "Путин из Грузии".
Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..
Уважаемые читатели «ВО», если готовы прочесть всё то, что представлено г-жой Курчаб-Редлих (а материал касается её видения биографии Владимира Путина), то будьте осторожны – поговаривают, что у Курчаб-Редлих «заразная форма»...
Итак, речь идёт о книге польской «журналистки» "Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина". Приводим выдержки из материала в пересказе украинского портала «Апостроф»:
...не та мать, не тот отец, не Ленинград, где он якобы родился, не тот год рождения – всё, что можно прочитать в его биографии – вранье. Так сложилось, что он родился под Уралом, в местечке Очёр. Еще тогда будущий президент России понял, что надо, во-первых, защищаться до конца, а во-вторых, врать, врать, и еще раз врать. Этому научил его второй отчим, который был НКВДшником. Он хоть и любил маленького Володю, но и бил его постоянно.
Выдохнули... Читаем дальше:
Он родился в 1950 году, когда его мать начала учиться. После войны учились не молодые девушки, только женщины. Она закончила техникум, и поехала на практику. Во время этой практики она познакомилась с человеком. Когда у них родился ребенок, женщина, узнав, что мужчина женат, сбежала от него. Мать оставила Путина на родителей, а сама поехала работать в Грузию. Там вышла замуж за грузина. Женщина не знала, какая фантазия у грузин: он ей рассказал, что очень богатый, и всё прекрасно. Она влюбилась, они очень быстро поженились и поехали в Грузию, где оказалось, что в доме его отца даже не было нормального пола. Но всё же она попросила родителей, чтобы ей Вовку привезли в Грузию. Там для мальчика начался ад. Сначала вроде бы все было хорошо. Позже отчим его возненавидел. Для выходцев с Кавказа внебрачный ребенок – настоящий стыд. И ему пришлось не только себя защищать, но и свою мать. Тогда он выучил самбо (?) (а все думали, что дзюдо – прим. автора), но его детство там было очень жестоким. Позже его, как пакет, передали обратно родителям матери под Урал. В местности, где они жили, было полно Путиных. Бабушка и дедушка отдали мальчика своим родственникам, которые когда-то жили в Ленинграде и которые потеряли обоих сыновей – одного до войны, второго – во время ленинградской блокады.
Уважаемые читатели, просим прощение за публикацию этого феерического бреда от польской "журналистки".
Смысл публикации в том, чтобы указать на что на Западе расходуются те самые средства, которые выделяются на «сдерживание России». И ведь на этом фоне уже сложно удивляться приходящим из-за рубежа трактовкам российской истории, в которых, к примеру, Ивана Грозного обвиняют в «убийстве 10 млн человек в стране», хотя на момент правления Ивана IV в стране была меньше этого значения совокупная численность населения... Теперь из той же серии - "Путин из Грузии".
Всего один вопрос: когда польская журналистка собирается в стационар?..
Использованы фотографии: Твиттер
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