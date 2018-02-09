Науэрт: США не хотят раздела Сирии

США нацелены на уничтожение ИГИЛ (* запрещено в РФ), я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировала заявление российских властей относительно того, что Вашингтон вынашивает планы по разделу Сирии. Напомним, что ранее такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия США в Сирийской Арабской Республике.По словам Хизер Науэрт, «Россия неверно интерпретирует американские действия в Сирии». РИА Новости цитирует представительницу американского внешнеполитического ведомства:Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил об «освобождении» от ИГИЛ* почти 100% территории Сирии и Ирака коалицией во главе с США. Но если так, тогда почему же в Пентагоне заявляют, что американские войска не покинут, к примеру, север Сирии, ведь там боевиков ИГИЛ*, по утверждению самих же США, нет?..Науэрт отметила, что США, оказывается, прилагают усилия для нормализации политического процесса в САР – для проведения этого процесса через так называемый Женевский формат. Это тот самый формат, который за годы своего существования не принял ни единого продуктивного решения по нормализации обстановке в Сирии.