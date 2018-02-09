11:38 09 февраля
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Науэрт: США не хотят раздела Сирии

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировала заявление российских властей относительно того, что Вашингтон вынашивает планы по разделу Сирии. Напомним, что ранее такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя действия США в Сирийской Арабской Республике.

По словам Хизер Науэрт, «Россия неверно интерпретирует американские действия в Сирии».

РИА Новости цитирует представительницу американского внешнеполитического ведомства:
США нацелены на уничтожение ИГИЛ (* запрещено в РФ), я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина.



Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил об «освобождении» от ИГИЛ* почти 100% территории Сирии и Ирака коалицией во главе с США. Но если так, тогда почему же в Пентагоне заявляют, что американские войска не покинут, к примеру, север Сирии, ведь там боевиков ИГИЛ*, по утверждению самих же США, нет?..

Науэрт отметила, что США, оказывается, прилагают усилия для нормализации политического процесса в САР – для проведения этого процесса через так называемый Женевский формат. Это тот самый формат, который за годы своего существования не принял ни единого продуктивного решения по нормализации обстановке в Сирии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. svp67 Сегодня, 07:07
    Науэрт: США не хотят раздела Сирии
    , они хотят её ЦЕЛИКОМ.
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 07:14
      Трамп, верни Псаки. Нам скучно smile
      Тралл
      1. rocket757 Сегодня, 08:11
        А шо не так, бредни и враньё тоже, улыбка до ушей вроде такая же? обувь у неё только парная, но мож подождём, она исправиться?
        rocket757
    2. Alex-a832 Сегодня, 07:57
      Цитата: svp67
      Науэрт: США не хотят раздела Сирии
      , они хотят её ЦЕЛИКОМ.


      Скорее они хотят распила Сирии. Свою "дольку" они отчекрыжили и сидят на ней под видом покровительства SDF. Израилю отводится весь юго-запад. Турции - северо-запад и т.д. по списку "заинтересованных". Зачем США всё - только лишь самые ценные и "вкусные" куски. Царь гиен и его подданные в деле...
      Alex-a832
      1. Юрий Я. Сегодня, 09:24
        Цитата: Alex-a832
        Скорее они хотят распила Сирии.

        Да нет, svp67 прав. А распил, это как уж получается. Сколько урвётся. Асад же мешает, Россию позвал.
        Юрий Я.
    3. Отец солдата Сегодня, 08:10
      Если серьезно удивляет слабая позиция России при ООН. Сирия суверенное государство, член этой организации, а на ее территории нагло присутствуют "благодетели" которые расплодили басмачей, а теперь "борются" с этой заразой. Меня вон тоже отсутствие демократии на Аляске беспокоит.
      Отец солдата
    4. амурец Сегодня, 09:33
      Цитата: svp67
      они хотят её ЦЕЛИКОМ.
      Кого? Хизер Науэрт? Н и отдать её в ИГИЛовский гарем, пусть там вещает или верещит то уже её дело.
      амурец
    5. влад66 Сегодня, 09:36
      США нацелены на уничтожение ИГИЛ (* запрещено в РФ), я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина

      Ну да,ну да laughing
      влад66
  2. XII легион Сегодня, 07:08
    А мы хотим раздела США))
    XII легион
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Обычная ложь лицемерки! С тем же успехом, она могла врать что сша все делает по прямому приказу Асада! fool
    Геркулесыч
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:13
    Ага, и мы все закивали головами в знак согласия с мерикатосами! laughing
    a.s.zzz888
  5. Holsten Сегодня, 07:25
    По словам Хизер Науэрт, «Россия неверно интерпретирует американские действия в Сирии».
    А как же тебя ещё интерпретировать , когда ты постоянно гадишь ?
    Holsten
    1. Балу Сегодня, 08:07
      Цитата: Holsten
      По словам Хизер Науэрт, «Россия неверно интерпретирует американские действия в Сирии».
      А как же тебя ещё интерпретировать , когда ты постоянно гадишь ?

      Особенно отказ амерзов и наглосаксов осудить обстрелы российских учереждений в Дамаске. drinks
      Балу
  6. лысова Сегодня, 07:37
    Хотят не раздела Сирии, а кипящий котёл целиком. Пока штаты там - мира не будет. Вывод один, без всякой официальной дипломатии - negative мочить.
    лысова
  7. Симон Сегодня, 07:41
    Цитата: svp67
    Науэрт: США не хотят раздела Сирии
    , они хотят её ЦЕЛИКОМ.

    Только хрен получат!!! tongue
    Симон
  8. seregatara1969 Сегодня, 08:07
    США нацелены на уничтожение ИГИЛ (* запрещено в РФ), я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина.

    так что ж не разбили?так зачем этому игилу помогали?
    seregatara1969
  9. Bosch Сегодня, 09:26
    США не хотят раздела Сирии, они хотят уничтожения Сирии.
    Bosch
  10. Ныробский Сегодня, 09:49
    Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировала....
    Ага. Зарекались свиньи капусту не жрать...
    США нацелены на уничтожение ИГИЛ (* запрещено в РФ), я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ*, это единственная причина
    Поэтому игиловцы на натовской вертолётно-самолётной тяге перемещаются в Афганистан.
    Ныробский
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