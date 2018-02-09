В Киеве назвали причины невозможности вступления в НАТО

Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии – мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами. Был непростой период во время Кучмы, Януковича, но военное сотрудничество шло конструктивно и по восходящей: взаимосовместимость, готовность к общим действиям, обмен, совместные учения и военные операции. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии,

Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому ее не принимают в НАТО, передает РИА Новости заявление экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко.По его словам, Украине недостает «справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции» и других «гражданских вещей».И если бы вступление в альянс зависело только от армии, то Украина «давно бы уже была там».рассказал Гриценко.Ранее Петр Порошенко назвал вступление в НАТО и ЕС главной стратегической целью украинских властей. Однако согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», идею участия в Североатлантическом альянсе поддержали менее половины граждан страны.