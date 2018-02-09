11:40 09 февраля
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В Киеве назвали причины невозможности вступления в НАТО

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Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому ее не принимают в НАТО, передает РИА Новости заявление экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко.



По его словам, Украине недостает «справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции» и других «гражданских вещей».


И если бы вступление в альянс зависело только от армии, то Украина «давно бы уже была там».

Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии – мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами. Был непростой период во время Кучмы, Януковича, но военное сотрудничество шло конструктивно и по восходящей: взаимосовместимость, готовность к общим действиям, обмен, совместные учения и военные операции. Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии,
рассказал Гриценко.

Ранее Петр Порошенко назвал вступление в НАТО и ЕС главной стратегической целью украинских властей. Однако согласно опросу, проведенному социологической группой «Рейтинг», идею участия в Североатлантическом альянсе поддержали менее половины граждан страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34
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      laughinglollovenorecourserequestsad
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ded100 Сегодня, 08:29 Новый
    По его словам, Украине недостает «справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции» и других «гражданских вещей»

    И этот список можно еще долго продолжать! laughing
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    ded100
    1. Соломон Кейн Сегодня, 08:35 Новый
      Да сказали бы проще: не вышли ни рылом, ни мозгом.... fool
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      Соломон Кейн
    2. Зяблицев Сегодня, 08:40 Новый
      Гриценко:"Армия по всем параметрам..." - вот кого он лечит? Армия Украины, это настолько плачевное зрелище, что мама не горюй...Если бы сейчас в зоне АТО они не были укомплектованы американцами и западными советниками, то говорить о ВСУ можно только со страниц сатирически-эротических журналов! laughing
      Просто бывший высокопоставленный вояка хочет замылить глазенки электорату в очередной раз прикрывая широкомасштабные хищения генералитета на протяжении всего времени существование этого квазигосударатсва - "Украина"! Последний раз я был в Киеве в 1997 году, но уже тогда количество Бентли и Мазерати, перед госучреждениями, в том числе и перед МО и ГШ давала фору Москве, да и Лондону с Вашингтоном...,чуток проигрывая Эбу-Даби... laughing
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      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 08:51 Новый
        Пришить на шаровары американский флаг--этого мало для стандартов НАТО laughing
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        Чёрный
        1. роман66 Сегодня, 09:29 Новый
          на шаровары нельзя - они ж его должны целовать беспрестанно, неудобно получится...
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          роман66
          1. Чёрный Сегодня, 10:32 Новый
            Цитата: роман66
            на шаровары нельзя - они ж его должны целовать беспрестанно, неудобно получится...

            А они его на шароварах друг у друга целовать будут... wassat
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            Чёрный
        2. влад66 Сегодня, 10:07 Новый
          Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии – мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами.

          А НАТО то об этом знает? laughing what
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          влад66
      2. krops777 Сегодня, 09:28 Новый
        Армия Украины, это настолько плачевное зрелище, что мама не горюй...Если бы сейчас в зоне АТО они не были укомплектованы американцами и западными советниками, то говорить о ВСУ можно только со страниц сатирически-эротических журналов!


        Ну примерно как то так laughing
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        krops777
        1. LSA57 Сегодня, 09:35 Новый
          Цитата: krops777
          Ну примерно как то так

          или так laughing
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          LSA57
  2. Chifka Сегодня, 08:32 Новый
    Это было уже в "Белом солнце пустыни"', после хорошего пендаля выйдя через окно: гранаты у них, мол, не той системы wink
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    Chifka
  3. demo Сегодня, 08:33 Новый
    Украина принимала участие во всех военных операциях НАТО в Европе, Африке и Азии.

    Для формирования у животного безусловного рефлекса.
    С целью его дальнейшего использования в своих целях.
    Ну и зачем эта "собака Павлова" в НАТО?

    Ей уготовлена иная судьба.

    Вспомнились слова Некрасова:
    Ему судьба готовила путь славный, имя громкое - народного заступника, чахотку и Сибирь.

    Думаю что Украина себе приготовила путь более трагический.
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    demo
    1. pvv113 Сегодня, 08:41 Новый
      Про Сибирь тонко подмечено wink
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      pvv113
    2. Соломон Кейн Сегодня, 08:42 Новый
      Ну и зачем эта "собака Павлова" в НАТО?

      Ну зачем Вы так? Животное обижаете?У собаки Павлова слюна выделялась при наличии внешнего раздражителя....у 404-х слюни текут постоянно.....
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      Соломон Кейн
      1. роман66 Сегодня, 09:30 Новый
        так , голодные же постоянно!
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        роман66
      2. LSA57 Сегодня, 09:37 Новый
        Цитата: Соломон Кейн
        .у 404-х слюни текут постоянно.....

        при чём цвет слюны зависит в каком направлении она смотрит
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        LSA57
  4. Denis Obukhov Сегодня, 08:35 Новый
    ..Киеву недостает "справедливого правосудия", "нормальных выборов", прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции и других "гражданских вещей"... Можно подумать, у других членов НАТО всё это есть. Да не смешите.
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    Denis Obukhov
  5. Denis Obukhov Сегодня, 08:37 Новый
    Украина нужна была США только из за Крыма. Сейчас в ней вообще нет смысла. Эстония в НАТО и в 100 км от Питера... Чем ухудшит положение России это вступление? Кто осмелится войти в Черное море в случае обострения ситуации? Если только Канада... Да и та подумает. Если я правильно понимаю - в случае "реальной"угрозы России мы можем применить ЯО первыми. Это правильно. И лучше нас не провоцировать. Я лично - очень злой и терять мне совершенно нечего.
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    Denis Obukhov
    1. LSA57 Сегодня, 09:39 Новый
      Цитата: Denis Obukhov
      Кто осмелится войти в Черное море в случае обострения ситуации? Если только Канада...

      австралия может попробовать... feel
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      LSA57
    2. Антарес Сегодня, 11:28 Новый
      Цитата: Denis Obukhov
      Украина нужна была США только из за Крыма. Сейчас в ней вообще нет смысла. Эстония в НАТО и в 100 км от Питера...

      Вы когда окружаете противника-всегда только с одной стороны стараетесь обложить?Или с максимально возможных*?
      Ничего что крупнейшая сухопутная граница совсем не с Балтийскими?
      Доступность большей части европейкой РФ с территории Украины куда лучше, чем с Балтики.
      Впрочем о чем я..Да не нужна-пущай берут, государство не обеднеет(Забирайте-Иван Васильевич)
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      Антарес
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 08:45 Новый
    Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами.
    Ната натой , а эти слова уже плохо завуалированная угроза президенту в стиле преторианской гвардии
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    КВУ-НСвД
  7. Rainman_1 Сегодня, 08:51 Новый
    Без Крыма вы им не нужны!!!
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    Rainman_1
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:27 Новый
      Цитата: Rainman_1
      Без Крыма вы им не нужны!!!

      именно... америка и бесится прокакав Чёрное море.
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      андрей юрьевич
      1. роман66 Сегодня, 09:31 Новый
        свидомиты им еще выкопают, делов-то lol
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        роман66
      2. LSA57 Сегодня, 09:40 Новый
        Цитата: андрей юрьевич
        именно... америка и бесится прокакав Чёрное море.

        а теперь по нему как какашка под прицелами наших "Бастионов" болтается
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        LSA57
  8. Стрелецкос Сегодня, 09:06 Новый
    Нечего делать в этом НАТО
    Все верно
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    Стрелецкос
    1. LSA57 Сегодня, 09:41 Новый
      Цитата: Стрелецкос
      Нечего делать в этом НАТО

      в уркаине не скажите. бурю гнева от свидомитых на себя навлечёте laughing
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      LSA57
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:29 Новый
    Что бы вступить в НАТО по словам этого борова не хватает
    «справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции» и других «гражданских вещей».

    ... а еще отсутствия территориальных споров и установленных границ.
    Но в одном Порошенко прав: даже эту армию уважают в Европе. Причина проста - для европы это всё те же русские.
    Правда ссученые, предавшие своих, но такие же проблемные "случись что"..
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    КОТ БАЮН
    1. Кент0001 Сегодня, 10:34 Новый
      Не согласен. Полность. Смотри коммент ниже. Здесь определяющим является первая часть вашего последнего предложения.
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      Кент0001
  10. BAI Сегодня, 09:36 Новый
    На канале "Звезда" в воскресенье эксперт заявил "Армия Украины сейчас на 2 порядка лучше, чем в год переворота". На 2 порядка - это в 100 раз. И он абсолютно прав. Идет обучение, есть мотивация, у них нет в последнее время поражений, "жабьи прыжки" - хоть маленькие, но успехи, которые придают веру в собственные силы и т.д.
    Так что, лично я не склонен огульно охаивать ВСУ.
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    BAI
    1. Кент0001 Сегодня, 10:32 Новый
      Ну да, сначала при стрельбе разваливалось 2 переделанных калаша, а теперь 200, то же про их чудо-минометы и по всем остальным видам вооружения. То раньше 2 самолета не летало, а теперь 200 не летает. Ну и так далее..в случае реального боестолкновения половина ВСУ разбежится, так как живые рагули не хотят становиться мертвыми рагулями.
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      Кент0001
      1. Антарес Сегодня, 11:30 Новый
        Цитата: Кент0001
        Ну и так далее..в случае реального боестолкновения половина ВСУ разбежится

        чем больше шапок тем лучше для Украины. А вот для России(не знаю как для РФ-это совсем другое) шапки заканчивались плачевно.
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        Антарес
  11. raw174 Сегодня, 10:13 Новый
    Но ведь столько сделано! Береты поменяли, Корпус морской пехоты создали, аэромобильные войска... вроде даже где то паёк подгоняли под натовский стандарт! А им всё мало... не берут в свою песочницу sad
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    raw174
  12. НЕКСУС Сегодня, 10:25 Новый
    По его словам, Украине недостает «справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции» и других «гражданских вещей».

    И головы на плечах,а не кастрюли.
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    НЕКСУС
  13. sgr291158 Сегодня, 10:53 Новый
    Да укропская армия вобще ни в какие стандарты на входит. Хотя под стандарт бомжатника проходит четко.
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    sgr291158
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