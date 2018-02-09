11:44 09 февраля
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Ситуация в Сирии

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов 18 поселений Хамы, семь мирных жителей Харасты пострадало при обстреле боевиков. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Жители Африна прячутся от обстрелов в пещере.

Интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции продолжались на территории оазиса Восточная Гута. Столкновения между САА и боевиками отмечались в пригороде Арбина, окрестностях Думы, Джисрина и Харасты (провинция Дамаск). Боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным кварталам города Хараста. В результате обстрела погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения. Кроме того, обстрелам вновь подвергся район Аль-Асад на окраине Дамаска.


В северной части провинции Алеппо продолжилось противостояние между турецкими силами и SDF. Активные боевые действия были зафиксированы в окрестностях населенного пункта Бюльбюль. В ходе боев турки потеряли убитыми 2 военнослужащих. Турецкая армия провела артиллерийский обстрел опорных пунктов «демократической армии» недалеко от населенного пункта Раджу. По данным военного источника, с начала операции в Африне погибли 1028 бойцов курдских формирований.

ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях Серакиба (провинция Идлиб). Кроме того сирийская авиация атаковала позиции исламистов недалеко от поселений Арманая, Маар Зейта, Хан-Шейхун и Аль-Кассабия на юге региона.

На северо-востоке провинции Хама продолжилась операция сирийской армии по освобождению территорий региона от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) бежавших из района Акербата. Правительственные войска под прикрытием российской авиации выбили радикальных исламистов из еще 18 поселений в этой части провинции.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Azim77 Сегодня, 08:58
    Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила ?? террористов 18 поселений Хамы

    Исправьте в первом абзаце. Забыли предлог "от". Без "от" - этим коалиция занимается.
    Azim77
    1. Teberii Сегодня, 09:02
      Предлог здесь один, наша авиация, без нее Сирии не существовало как государства.
      Teberii
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:24
        победили же уже всех...Верховный сказал...
        андрей юрьевич
        1. Alexkorzun Сегодня, 10:54
          Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов 18 поселений

          Если сложить количество поселений, освобождаемых в новостях, которые мы получаем каждый день..., то у меня вопрос - откуда столько поселений ? И почему Сирия до сих пор освобождается каждый день ... и всё никак не освободится ?
          Alexkorzun
  2. Стрелецкос Сегодня, 09:03
    Карту б еще посмотреть
    Стрелецкос
  3. Комментарий был удален.
  4. rpuropuu Сегодня, 09:37
    Цитата: андрей юрьевич
    победили же уже всех...Верховный сказал...

    Ради интереса "погуглил" recourse
    "Путин отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». «В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — сказал президент."
    Он же сказал "Наиболее боеспособную". Почему люди так любят вырывать слова из контекста ? belay
    Всех победил Трамп, запомните это wink Ну и новый "пудель" - Мэй , о чем она заявила с Кипраyes
    rpuropuu
    1. Гардамир Сегодня, 10:04
      "погуглил"

      вот на 0.35 слова про победу
      Гардамир
  5. rpuropuu Сегодня, 10:27
    Цитата: Гардамир
    "погуглил"

    вот на 0.35 слова про победу

    Все верно - "Наиболее боеспособную". Вы так же вырываете слова из контекста, пропуская предыдущие 35 секунд stop
    rpuropuu
  6. скептик31 Сегодня, 10:32
    Вспоминается война между Ираком и Ираном. Месили друг друга по полной. Но периодически все затухало, кончались снаряды и патроны. Их подвозили и все начиналось по новой. Здесь же полные непонятки. Бандиты вот уже столько лет сидят окруженные в анклавах, но снаряды не кончались и не кончаются? Вопрос, кто и как их снабжает? При подобной системе контроля война может продолжаться до бесконечности.
    скептик31
  7. Антисовочек Сегодня, 10:59
    Как насчет писать про ситуацию в России? Выживыние пенсионеров, вымирание молодежи, волны наркомании, абортов и половых инфекций, беспредел полицаев, феерическое воровство чиновников, вседозволенность нацменов, беснующиеся насквозь лживые СМИ, пляски с бубном карликового царька и опричников? Сирийские хроники покажутся выдержками из Мурзилки laughing
    Антисовочек
  8. Сомневающийся Сегодня, 11:14
    Может Путину лучше бы президентом в Сирию?
    Сомневающийся
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