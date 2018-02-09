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Ситуация в Сирии
Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов 18 поселений Хамы, семь мирных жителей Харасты пострадало при обстреле боевиков. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции продолжались на территории оазиса Восточная Гута. Столкновения между САА и боевиками отмечались в пригороде Арбина, окрестностях Думы, Джисрина и Харасты (провинция Дамаск). Боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным кварталам города Хараста. В результате обстрела погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения. Кроме того, обстрелам вновь подвергся район Аль-Асад на окраине Дамаска.
В северной части провинции Алеппо продолжилось противостояние между турецкими силами и SDF. Активные боевые действия были зафиксированы в окрестностях населенного пункта Бюльбюль. В ходе боев турки потеряли убитыми 2 военнослужащих. Турецкая армия провела артиллерийский обстрел опорных пунктов «демократической армии» недалеко от населенного пункта Раджу. По данным военного источника, с начала операции в Африне погибли 1028 бойцов курдских формирований.
ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях Серакиба (провинция Идлиб). Кроме того сирийская авиация атаковала позиции исламистов недалеко от поселений Арманая, Маар Зейта, Хан-Шейхун и Аль-Кассабия на юге региона.
На северо-востоке провинции Хама продолжилась операция сирийской армии по освобождению территорий региона от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) бежавших из района Акербата. Правительственные войска под прикрытием российской авиации выбили радикальных исламистов из еще 18 поселений в этой части провинции.
Интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции продолжались на территории оазиса Восточная Гута. Столкновения между САА и боевиками отмечались в пригороде Арбина, окрестностях Думы, Джисрина и Харасты (провинция Дамаск). Боевики незаконных вооруженных формирований открыли огонь по мирным кварталам города Хараста. В результате обстрела погиб один гражданский, еще шесть человек получили ранения. Кроме того, обстрелам вновь подвергся район Аль-Асад на окраине Дамаска.
В северной части провинции Алеппо продолжилось противостояние между турецкими силами и SDF. Активные боевые действия были зафиксированы в окрестностях населенного пункта Бюльбюль. В ходе боев турки потеряли убитыми 2 военнослужащих. Турецкая армия провела артиллерийский обстрел опорных пунктов «демократической армии» недалеко от населенного пункта Раджу. По данным военного источника, с начала операции в Африне погибли 1028 бойцов курдских формирований.
ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях Серакиба (провинция Идлиб). Кроме того сирийская авиация атаковала позиции исламистов недалеко от поселений Арманая, Маар Зейта, Хан-Шейхун и Аль-Кассабия на юге региона.
На северо-востоке провинции Хама продолжилась операция сирийской армии по освобождению территорий региона от террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) бежавших из района Акербата. Правительственные войска под прикрытием российской авиации выбили радикальных исламистов из еще 18 поселений в этой части провинции.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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