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Алиев: стратегической целью Азербайджана является «возвращение» Еревана
Политической и стратегической целью азербайджанцев является возвращение в Ереван, который является исторической территорией Азербайджана, передает РИА Новости заявление президента республики Ильхама Алиева.
По его словам, «Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются исторической землей азербайджанского народа». Президент отметил также, что этот факт «должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество».
Он отметил, что международное сообщество поддерживает Баку в вопросе Нагорного Карабаха и добавил, что карабахский конфликт «необходимо регулировать на основе резолюций Совбеза ООН».
В свою очередь власти Армении назвали неприемлемыми заявления азербайджанского президента.
По его словам, «Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются исторической землей азербайджанского народа». Президент отметил также, что этот факт «должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество».
Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться,сказал Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».
Он отметил, что международное сообщество поддерживает Баку в вопросе Нагорного Карабаха и добавил, что карабахский конфликт «необходимо регулировать на основе резолюций Совбеза ООН».
В свою очередь власти Армении назвали неприемлемыми заявления азербайджанского президента.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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