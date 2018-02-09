11:42 09 февраля
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Алиев: стратегической целью Азербайджана является «возвращение» Еревана

Политической и стратегической целью азербайджанцев является возвращение в Ереван, который является исторической территорией Азербайджана, передает РИА Новости заявление президента республики Ильхама Алиева.



По его словам, «Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются исторической землей азербайджанского народа». Президент отметил также, что этот факт «должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество».


Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться,
сказал Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».

Он отметил, что международное сообщество поддерживает Баку в вопросе Нагорного Карабаха и добавил, что карабахский конфликт «необходимо регулировать на основе резолюций Совбеза ООН».

В свою очередь власти Армении назвали неприемлемыми заявления азербайджанского президента.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 191

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  1. Тралл Сегодня, 09:11
    Стареет аксакал...
    Опасную хрень начинает нести. Или кто надоумил из партнеров?
    Тралл
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:15
      Не че губу раскатал , у мужика крыша конкретно протекает . .
      Spartanez300
      1. Logall Сегодня, 09:22
        Новые арийцы? Или потомки гиперборейцев?
        Куда же нам - простому, но самому Великому, народу деваться? А если мы решим, что Баку - наша историческая земля?
        Logall
        1. BerBer Сегодня, 09:33
          Они об этом не подумали. Про исторические предпосылки.
          BerBer
          1. Logall Сегодня, 09:37
            Они не понимают, что стоит только создать прецедент и понеслось... Сами на вокзале жить станут!
            Logall
            1. Чёрный Сегодня, 10:13
              Видать забыл Алиев, как армяне им в карабахском конфликте ввалии по самые не хочу....
              Чёрный
          2. Marxal Сегодня, 09:51
            Цитата: BerBer
            не подумали. Про исторические предпосылки.

            Если так любите историю, покажите мне хоть 1 исторический документ, где есть договор со страной под названием Армения, любой договор хоть 100 летней давности, 200, 300, 500 и так далее, покажите и я беру свои слова обратно.

            По историческим фактам, Азербайджанский народ являются хозяевами этих земель и в 2017 году закончилось 100 летняя аренда Иревана. Полистайте свои архивы...Повторяю свои....
            Marxal
            1. Logall Сегодня, 09:56
              А, что, сто лет назад существовал Азербайджан?
              Сейчас на карте мира множество стран которых ранее не существовало!
              А Ереван историческая земля армян! Полистайте историю христианства...!
              Logall
              1. Marxal Сегодня, 10:07
                Цитата: Logall
                А, что, сто лет назад существовал Азербайджан?

                от того что Российская Федерация (название) образовалась в 90-ых это не значит что раньше Россия была Американская. Не так ли?))))

                Цитата: Logall
                А Ереван историческая земля армян!

                Прежде чем говорить Ереван)))))))))))))))))))) хоть полистали бы откуда это название))) подсказку даю))) от его правителя Ряван Хана))))))

                Цитата: Logall
                Полистайте историю христианства...!

                Более чем полистал и выступал и защищал и доказывал и всегда слава Богу оказывался ПРАВ.

                С ваших слов выходит так , мол когда бы была армянская страна , ОК, сделаю вид что согласен. И учитывая исторические факты, это было точно не последние 600-700 лет. Это 100% и я сделаю вид что я соглашусь, тогда давай те весь мир разделим по той эпохе? Согласны? Лузеров же не в нашем лице вы нашли?
                Marxal
                1. Logall Сегодня, 10:19
                  Делить, по какому критерию? Россия (Русь, Российская Империя, Советский Союз, Российская федерация) всегда защищала свои земли! Поэтому они до сих пор наши. Кто кидался на нас, те теряли свои! Чувствуете свою мощь, забирайте Ереван, если сил хватит... Хоть Турцию под себя подомните! Но если же не осилите, тогда пиняйте на себя, что профукали то, что было!!!
                  Logall
                  1. Marxal Сегодня, 10:27
                    Цитата: Logall
                    Чувствуете свою мощь, забирайте Ереван

                    Время покажет.

                    Цитата: Logall
                    Но если же не осилите, тогда пиняйте на себя, что профукали то, что было!!

                    Время всё покажет)
                    Marxal
                2. Сергей уи Сегодня, 10:24
                  Не буду подымать исторические вопросы, о том кто, когда и кому принадлежал, так и до протоукров недалеко)). Но политик такого уровня не должен позволять себе такие заявления, всё-таки глава государства, а ни какой-нибудь популист типа нашего Жириновского
                  Сергей уи
                  1. Marxal Сегодня, 10:29
                    Цитата: Сергей уи
                    Но политик такого уровня не должен позволять себе такие заявления, всё-таки глава государства

                    на днях на ПАСЕ, армянский президент такую чушь нес, его потом опозорили за его вранье. Посмотрите и поймете почему так говорим. Когда армянин с фамилией КочарЯН что в переводе с моего языка гласит как ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ начинает говорить что мы с Алтая спустились а они древние, приходится остужать ..... тем более не врет. Если бы он врал, то я бы с Вами согласился.
                    Marxal
                3. garnik Сегодня, 11:02
                  lol Смешно. lol А ведь все кавтурки так думают.
                  На счет Еревана.Он построен армянским царем Ервандом в 220-201 гг,до н.э. Одна из гипотез.,ну и все гипотезы касаются времен до р.х.
                  Не буду ворошить древнюю историю. Когда ваши племена дошли до Ширвана и Аранна,можете спросить у Lek он просветит вас.При штурме Баку русскими войсками ,ее защищали таты ,чьим городом и являлся .
                  Нет желания опровергать глупости.Да,бедные лезгины,аварцы,талыши ,таты и т.д.,а ведь и они живут на землях зактурков. lol
                  garnik
            2. Диванный Хенераль Сегодня, 10:02
              Мархал.
              Учи матчасть. Азербайджан, как государство - это примерно тоже самое, что государство львовское на 404. Начнем даже с того, что язык ваш - родственник турецкому. Ближайший причем...
              Посмотри историю, и покажи мне где говорится о царстве Азербайджанском? В то время как о Армянском царстве упоминаний ну очень много...
              Так что ваш алиев начал нести ахинею под нажимом турок. Увы, вы тоже их не интересуете. Территория да - вы сами нет. Так что как только вы и армяне перебьете друг друга, ваши территории поделят, по братски...
              Диванный Хенераль
              1. Marxal Сегодня, 10:09
                Цитата: Диванный Хенераль
                Начнем даже с того, что язык ваш - родственник турецкому. Ближайший причем...

                На нашем языке говорят от Стамбула до Якутска. Это тюркская группа языков.
                Цитата: Диванный Хенераль
                Посмотри историю, и покажи мне где говорится о царстве Азербайджанском?

                Полистайте инфу о Атропатенах, Мидии, Кавказской Албании, Государство Ширваншахов, Аг гоюнлу и Гара гоюнлу и наконец то Сефевитская империя, а потом продолжим наш разговор.

                И ещё один вопрос, предположим было армянское государство, согласны ли вы, весь мир по той эпохе переустановить? Вернем США индейцам, европу Римлянам и так далее, или лузеров только в нашем лице вы увидели?
                Marxal
                1. Чёрный Сегодня, 10:16
                  На нашем языке говорят
                  На вашем?....или вы на их wassat
                  Чёрный
                  1. Marxal Сегодня, 10:30
                    Цитата: Чёрный
                    На вашем?....или вы на их

                    На нашем именно на нашем))))) на котором говорят от Стамбула и Молдовы (гагаузы) заканчивая до якутов. Не думаю что такие народы говорят на языке чья численность не больше 5 млн.)))))))))))))
                    Marxal
                    1. Dimmih Сегодня, 10:54
                      Что касается тюрок.... Так вот, общался я с одним представителем сеока майман и затронули мимоходом тему тюркских народов. Так вот он сказал-погляди на меня, вот так должен выглядеть тюрк, а азербайджанцы и прочие-они тюркоязычные, но не тюрки и тюркам совсем не родственники. Это покорённые тюрками народы перешедшие на тюркские языки и растворившие в себе настоящих тюрок. Я склонен согласиться с этим постоянно видя алтайских тюрок и Ваших земляков.
                      Dimmih
                    2. Чёрный Сегодня, 11:11
                      Цитата: Marxal
                      На нашем именно на нашем

                      Молодец, рассмешил...займи очередь за украинскими, ой шумерскими историками. Видать в одном ПТУ учились wassat
                      Чёрный
                    3. Sefevi Сегодня, 11:19
                      Вот картина РУССКОГО художника 19-го века-"Взятие крепости Эриван русскими войсками" .Видите повсюду минареты? Вопросы ещё будут?
                      Sefevi
                2. Диванный Хенераль Сегодня, 10:25
                  Мархал.
                  Я оценил степень вашей патриотичности. Но она не имеет ничего общего с историей. От слова совсем.
                  Диванный Хенераль
                  1. Marxal Сегодня, 10:31
                    Цитата: Диванный Хенераль
                    Я оценил степень вашей патриотичности. Но она не имеет ничего общего с историей. От слова совсем.

                    Буду рад если осветите меня реальной историей)))) только не словами) факты....
                    Marxal
                    1. Диванный Хенераль Сегодня, 10:32
                      Да откройте хотя бы самое простое - википедию...
                      Диванный Хенераль
                      1. Marxal Сегодня, 10:46
                        Цитата: Диванный Хенераль
                        Да откройте хотя бы самое простое - википедию...

                        Википедию?))))))))) с вами разговор закончен.

                        Удачного дня)
                        Marxal
                      2. Диванный Хенераль Сегодня, 11:16
                        Мархал.
                        Еще раз повторю.
                        Если у вас открылся филиал института национальной памяти вятровича - то бред оттуда не есть истина.
                        Диванный Хенераль
                    2. Sefevi Сегодня, 11:24
                      Маленькая ремарка. Нам уже надоело кому-то доказывать, что наше- это наше, и мы- это мы. Они воруют у нас не только музыку, кухню( к какого бодуна долма и пахлава стали "армянскими" я так и не понял. Помню, когда я приезжал в Ереван к родным из Баку, армянские соседи просили принести им пахлаву), имена, даже ругательства ( помните, в Ереване армяне кричали "Лавров, с...тир" ( Лавров, иди на....), и также историю, а теперь и территорию.Вот фото , сделанная в Праге. Оказывается и торт "Наполеон" стал "армянским"
                      Sefevi
                      1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:40
                        Сефе
                        Контрольный вопрос: шашлык - ЧЬЕ блюдо?
                        Диванный Хенераль
                3. Не либероид Русский Сегодня, 10:28
                  вы напоминаете укрошумеров, такие же крикливые за придуманную историю... а итог один - сидят в дупе и просят денег ))))) да по миру катаются, гасторбайтерствуют
                  Не либероид Русский
                4. Ингвар 72 Сегодня, 10:33
                  Цитата: Marxal
                  Это тюркская группа языков.

                  Вам про славянскую группу языков рассказать? wink Причем славяне родственны по крови и по языку, тюрки же ТОЛЬКО по языку. hi
                  Ингвар 72
                5. To be or not to be Сегодня, 10:52
                  Самыми первыми армянскими монетами считаются выпуски армянских царей Софены (Цопк), которые принято датировать второй половиной 3-го века до н.э.
                  Известны медные монеты - халки армянских царей Софены: Самеса (ок. 260г. до н.э.), Аршама 1-го (ок. 240г. до н.э.), Аршама 2-го (ок. 230г. до н.э.), Ксеркса (ок. 220г. до н.э.), Абдисареса (ок. 210г. до н.э.) и т.д.
                  Намек поняли?
                  Государства .если они были то имели свои деньги, а потом и почтовые марки...
                  To be or not to be
                6. Logall Сегодня, 10:55
                  Цитата: Marxal
                  от Стамбула до Якутска.

                  Претендуете? Ну попробуйте, и о вас будут вспоминать как о майя, перечитывая Хайяма!
                  Logall
              2. Не либероид Русский Сегодня, 10:26
                да ну нафиг, эти ж "воины" толпами в Россию попрутся, если турки их земельки приватизируют наглым образом... своих кавказцев хватает
                Не либероид Русский
              3. Родина Сегодня, 10:31
                Может об Армении и в Библии написано????? Армения о которой говорят армяне никогда не была на территориии современного Азербайджана и Армении. Область Армения располагалась на территории Восточной Турции вокруг озера ВАН. Посмотрите хотя бы древние карты. Просто пойдите в исторический музей на Красной площади и посмотрите карту « Торговые Связи Руси в Xl - нач. Хlll вв"
                Родина
                1. самоход Сегодня, 10:46
                  Цитата: Родина
                  Просто пойдите в исторический музей на Красной площади и посмотрите карту « Торговые Связи Руси в Xl - нач. Хlll вв"

                  и на этой карте есть Азербайджан?! wassat
                  самоход
            3. Поручик Сегодня, 10:25
              Покажите нам хоть один исторический документ существования Азербайджана до распада СССР
              Поручик
            4. Sefevi Сегодня, 11:14
              За неимением времени не смогу активно поучаствовать в дискуссии. Мой друг Мархал всё правильно говорит. Обоснованно и аккуратно. Как уроженец Иревана ( так в оригинале именуют тюркский город , который теперь называют Ереван.)могу добавить несколько слов. Кстати, мои покойные бабушка с дедушкой до конца жизни не знали ни одного слова по армянски- не было нужды. Они находились на своей земле. Жили они в квартале Сары-даг ,( Желтая гора по тюркски) Армяне называют ( Сари-таг) .один сосед носил фамилию Демирчян ( кузнец по тюркски), другой Аллахвердян ( понятно без перевода).Как это по армянски- изменили одну букву- и оппля- древное армянское слово laughing laughing Пожалуйста, вот карта времён Российской империи, позднее изданный уже в советское время. Покажите мне Армению! Зато есть Иреванское ХАНСТВО. как и Карабахское ХАНСТВО.ское ХАНСТВО
              Sefevi
        2. Marxal Сегодня, 09:49
          Цитата: Logall
          А если мы решим, что Баку - наша историческая земля?

          уже не решите так )))) Баку не Тбилиси)))) и на улице не 90-ые годы чтобы по Баку разгуливать на Российских танках. Поверь мне)
          Marxal
          1. BerBer Сегодня, 09:54
            Я не хочу оскорблять Ваши чувства, но задам вопрос - Вы считаете заявление Алиева здравой политикой?
            BerBer
            1. Marxal Сегодня, 10:13
              Цитата: BerBer
              ы считаете заявление Алиева здравой политикой?

              Во времена СССР, когда армяне рисовали карты, где Карабах в составе Армянской ССР, нам говорили молчите, мол дружба народов. Мы молчали. Мы молчали и над армянской долмой которая тюркская и лавашом и многим другим, итог вы все увидели. Ну по моему мнение не заслуживают они не нашей земли, не наших фамилий что носят и вообще раз по плохому так по плохому. Они доказали всем соседям что они среди нас жить не могут. Они фактами могу доказать по уши в крови всех соседей. Алиев правильно говорит, он не врет и каждому его слову есть исторический и международный документ включая Российские. Чтобы понять политику здравая она или нет, для этого много ума не надо. Я смотрю во что превратил армению Серж, и во что превратил Алиев. Мы за Алиева.
              Marxal
              1. Ингвар 72 Сегодня, 10:45
                Цитата: Marxal
                где Карабах в составе Армянской ССР

                А про азербайджанскую Нахичевань не расскажете? wink Как вместе с турками в 1918-м армян резали на их исконно армянской земле? negative
                Ингвар 72
                1. Marxal Сегодня, 10:48
                  Цитата: Ингвар 72
                  Как вместе с турками в 1918-м армян резали на их исконно армянской земле?

                  у них даже сейчас нет купчи на Армению а вы об исконных земель говорите? Прежде чем писать о 18-ом которая является ложью, вы прочтите чтобы ДО этого. Тогда продолжим наш разговор
                  Marxal
                  1. Ингвар 72 Сегодня, 11:11
                    Цитата: Marxal
                    Прежде чем писать о 18-ом которая является ложью, в

                    Вам не угодить! Просмотрите историю Нахичевани по разным источникам. А уж как вы уничтожаете армянские памятники - укропы отдыхают -
                    в 1998 году азербайджанским правительством было удалено 800 хачкаров, но разрушение было приостановлено из-за протестов ЮНЕСКО. В 2002 г. разрушение кладбища возобновилось, к 2006 году от кладбища не осталось следа . Хачкары были разрушены, а ландшафт выровнен . Весной 2006 года азербайджанский журналист из Института войны и мира Идрак Аббасов попытался исследовать это кладбище, однако местные власти запретили ему посетить этот объект. Тем не менее он сумел хорошо рассмотреть территорию кладбища и подтвердил, что оно полностью исчезло.. 30 мая 2006 года Азербайджан запретил комиссии Европейского парламента осмотреть бывшее кладбище. В 2010 году сообщения очевидцев о разрушении кладбища были подтверждены Американской ассоциацией содействия развитию науки на основе анализа спутниковых снимков региона
                    Ингвар 72
          2. Hard Rock Сегодня, 09:57
            Смеюсь я с вас! Значит вам придумывать ерунду можно, а Российской империи, частью которой вы являлись, ну очень долгое время, нельзя на танках покататься по Баку если что.? Так? Бред несете! Про государства урарту напомнить? Это я насчёт армян. А ещё хочу, вернее пытаюсь вспомнить, когда парфяне и римляне дрались между собой за Армению, где это Азербайджан находился? Вас вместе с турками Аллах ещё не создал.
            Hard Rock
            1. Marxal Сегодня, 10:14
              Цитата: Hard Rock
              когда парфяне и римляне дрались между собой за Армению

              Прогуглите вообще кому принадлежит топомним арман, эрман , ирман и так далее))))) Как бы они древние не оказались, учитывая их фамилии, как АллахвердЯН, СулейманЯН и 6000 тюркских слов в разговорнике, кто за кого бился ещё поспорить можно)
              Marxal
              1. Не либероид Русский Сегодня, 10:44
                я сейчас кину пару вбросов про нетрадиционное сексуальное большинство азербайджана на сми-агрегаторы, забью страницы в гугл индекс, через час тоже можно будет гуглить про повальные лгбт наклонности... тоже поверишь ? гугл жи ))))) рукопожатый
                Не либероид Русский
              2. Ингвар 72 Сегодня, 10:49
                Цитата: Marxal
                как АллахвердЯН, СулейманЯН

                Так же можно провести аналогии с Абрамовичем, Абраменко, Абрамовым, Цукерманном, Сахаровым и тд. Окончание фамилии часто означает принадлежность к месту проживания, т.е. пришлый человек старается мимикрировать под местное население. Так что не надо про Аллахвердянов.
                Ингвар 72
          3. Logall Сегодня, 10:00
            Зачем разгуливать? Есть ракеты!
            Но ваши Территории Нам и даром не нать, ни за деньги не нать! Хватит, кормили уже...
            Logall
          4. Гардамир Сегодня, 10:12
            Тбилиси)
            Кстати к югу от Тбилиси все сёла азербайджанские. Не желаете ещё Грузии претензии заявить?
            Гардамир
            1. Marxal Сегодня, 10:32
              Цитата: Гардамир
              Кстати к югу от Тбилиси все сёла азербайджанские. Не желаете ещё Грузии претензии заявить?

              вы говорите о землях под названием Борчалы что Надыр Шах передал грузинской царице Тамаре. Ответ таков, пока таких претензий не возникало. Наши компактно живут там и все дружно и спокойно
              Marxal
          5. Не либероид Русский Сегодня, 10:40
            да ну, какой смелый диванный борец... убить вашу страну экономически дело не такое сложное... на сколько вас хватит без внешней торговли? пару ударов по нефтепроводу и нефтегазопромыслам и плюс когда ваших сородичей гастеров из россии выпрут, а их порядком, 800-900 тысяч где-то с их миллиардными переводами, и будете зайками... только выть как укрошумеры будете и все
            Не либероид Русский
            1. Marxal Сегодня, 10:49
              Цитата: Не либероид Русский
              пару ударов по нефтепроводу и нефтегазопромыслам

              дерзай))))
              Marxal
              1. Не либероид Русский Сегодня, 10:54
                а вы рискните начать агрессию против РФ... вот и получите... волыниться и упрашивать вас одуматься никто не будет, лишняя порка только в прок пойдет хотелкам из аула.. а пока сиди и пости сказки про "великий" азейбарджанский народ )))
                Не либероид Русский
        3. Злой543 Сегодня, 09:54
          Пример Эрдогана сказывается, тот тоже хочет в границы Османской империи вернуться hi
          Злой543
        4. самоход Сегодня, 10:35
          Цитата: Logall
          Новые арийцы? Или потомки гиперборейцев?

          так это может и боком выйти.
          история - страшная штука... не стоит её лишний раз ворошить
          самоход
      2. Marxal Сегодня, 09:48
        Цитата: Spartanez300
        Не че губу раскатал , у мужика крыша конкретно протекает . .

        А армянам у которых 80% наши фамилии, наши блюда, наша музыка, наша земля где названия сёл и всего наши, им нести чушь о том что они со времен диназавров живут на нашей земле, их бред вы слушаете))))) Крыша не едет. Так и будет!!! Вопрос времени
        Marxal
        1. Отец солдата Сегодня, 09:56
          Marxal, ты бы свой дремучий национализм спрятал куда по дальше, забыл что Россия войн в принципе не проигрывает, а на своих границах и подавно. Надоела спокойная жизнь? хотите как в образовании 404 развлечься, так Армения вам мозги вправит.
          Отец солдата
          1. Marxal Сегодня, 10:16
            Цитата: Отец солдата
            ты бы свой дремучий национализм спрятал куда по дальше

            не путайте патриотизм с национализмом. История доказала что мы та нация которая ЛЕКЦИЮ прочтет всем о мультикультурализме. Так что ваши слова о нацизме безпочвенны)

            Цитата: Отец солдата
            так Армения вам мозги вправит.

            ))))))))))))))))))))))))))))) я под столом))))))))))))))))))))))))
            Marxal
            1. Ингвар 72 Сегодня, 10:51
              Цитата: Marxal
              История доказала что мы та нация которая ЛЕКЦИЮ прочтет всем о мультикультурализме.

              Когда доказала? belay
              Ингвар 72
        2. BerBer Сегодня, 09:57
          Это в Вас националист проявляется. Посмотрите вокруг, все территориальные претензии с этого и начинаются. Некоторые украинцы верят, что они Черное море выкопали. А может это азербайджанцы? laughing
          BerBer
          1. BerBer Сегодня, 09:59
            И ещё - один важный момент язык у вас разный.
            BerBer
        3. Hard Rock Сегодня, 09:59
          Значит вы произошли от армян! Или от смеси турок и армян. Ваш выбор. А вообще заткните свои амбиции... Тоже мне имперцы, блин.
          Hard Rock
        4. Scoun Сегодня, 10:06
          Цитата: Marxal
          А армянам у которых 80% наши фамилии, наши блюда, наша музыка, наша земля где названия сёл и всего наши

          Мне и на тех и на тех пофигу, но я так понимаю что Пирамиды, Чёрное море, порох и хлеб это всё ваших рук дело.
          А то тут то про великих укров, великих узбеков.... а оказывается это азербайджанцы. wassat
          Scoun
        5. влад66 Сегодня, 10:15
          Цитата: Marxal
          А армянам у которых 80% наши фамилии, наши блюда, наша музыка, наша земля где названия сёл и всего наши, им нести чушь о том что они со времен диназавров живут на нашей земле, их бред вы слушаете))))) Крыша не едет. Так и будет!!! Вопрос времени

          Батенька оглы,вы бы свой дремучий национализм спрятали куда подальше,просто все как 5 азербайджанских гривенников.Алиев выдвигается на четвертый президентский срок,тут хоть Луну с неба обещать можно и Ереван в придачу laughing Ну попробуйте,по пути в Гюмри заверните и из Градов постреляйте,одни уже попробовали.Их пример лучше изучайте. yes
          влад66
          1. Marxal Сегодня, 10:34
            Цитата: влад66
            Ну попробуйте,по пути в Гюмри заверните и из Градов постреляйте,одни уже попробовали.Их пример лучше изучайте.

            вы сравниваете грузинскую армию с нашей? Не считаете глупостью учитывая что произошло с вашей армией в период первой чеченской компании?
            Marxal
        6. Икар Сегодня, 10:29
          А армянам у которых 80% наши фамилии, наши блюда, наша музыка, наша земля где названия сёл и всего наши, им нести чушь о том что они со времен диназавров живут на нашей земле, их бред вы слушаете))))) Крыша не едет. Так и будет!!! Вопрос времени

          А на территории Воронежской области есть реки: "Усмань" (производное от "Осман"); "Карачун", в переводе с тюркского - черный. Тоже ваши? Так придите и заберите. Попробуйте. С таким маразмом как у вашего президента, вы нарвётесь и напроситесь на несимметричный ответ, что не будет больше такого народа вообще.
          Икар
          1. andj61 Сегодня, 10:54
            Цитата: Икар
            А на территории Воронежской области есть реки: "Усмань" (производное от "Осман"); "Карачун", в переводе с тюркского - черный. Тоже ваши? Так придите и заберите. Попробуйте. С таким маразмом как у вашего президента, вы нарвётесь и напроситесь на несимметричный ответ, что не будет больше такого народа вообще.

            good Только насчёт Карачуна не могу согласиться. Это типично наш, славянский персонаж.Карачун – Грозный и неумолимый Бог морозов.(Ныне Дед Мороз).

            Ночь Карачуна совпадает с зимним солнцеворотом и одним из самых холодных дней зимы, 22 декабря, когда перестают укорачиваться дни, а ночи не удлиняются. Вот эта темная, непонятная сила, которая укорачивала светлую часть суток, и есть Карачун.
            Бог этот был столь грозен и неумолим, что до сих пор имя его сохранилось в славянских языках. У белорусов «коронуй» - внезапная смерть в молодом возрасте; злой дух, сокращающий жизнь. По-русски это смерть, погибель, а также злой дух.
            Выражение «задать карачуна» означает умереть, пришибить, убить или злодейски замучить кого-то. «Хватил его карачун» - то есть человек внезапно умер.
            С другой стороны, слово «карачить» в словаре Даля объясняется как пятиться задом, ползком, «скорячило» - скорчило, свело.
            По-сербски же «крачати» - шагать. Возможно, Карачуна так называли именно потому, что он как бы заставлял дневное время идти в обратную сторону, пятиться, ползти ползком, уступая ночи.
            Корочун — самая длинная ночь в уходящем Коло, пора всевластия тьмы. Это — время Зимнего Безмолвия, когда серебряные бубенцы Мары возвещают нам древнюю, как сама Жизнь, истину о том, что всему есть свой срок. Ночь на Карачун, чародейная пора, когда врата меж Явью и Навью широко распахнуты и навье безпрепятственно заглядывает В Явь, покров которого истончён, и за ним можно увидеть проблески истинной природы мироздания, того, что за пределами плоти, за пределами всех имён и форм. Это замершее время - безвременье, конец и начало времени — это прообраз ночи мира, Ночь Завершения Круга Времён и одновременно преддверие нового возрождения. Мудрые изпользуют это время для общения с навними... ночь прозрения и безмолвного видения того, что скрыто. Это время очищения души и тела, когда желательно, внимательно следить за чистотою своих помыслов, произносимых слов и совершаемых дел. В ночь Корочуна, Навьи Боги, Духи и души Предков приходят в Явь, чтобы навестить своих потомков. Слышишь, как трещит мороз на улице? Это Сам Вещий Бог стучит ледяной палицей по спящим деревьям и Серп Мары рассекает спутанные за прошедшее время, Покутные нити, и души Предков в обличиях вещих птиц безмолвно сидят на зелёных еловых ветвях, сторожа Миг Волшебства — Откровение Вещей Ночи... Для иных — это ночь безумия и чёрного ужаса, вползающего в Явь из Нави, подобно змее, проникающей в дом через раскрытую дверь. Постепенно в народном сознании Карачун сблизился с Морозом, который сковывает стужей землю, как бы погружая ее в смертный сон. Это более безобидный образ, чем суровый Карачун. Мороз - просто повелитель зимних холодов.+

            Мороза представляли в образе старика с длинной седой бородою. Зимой ходит он по полям и улицам и стучит: от его стука начинаются трескучие морозы и сковываются реки льдами.
            Если ударит он об угол избы, непременно бревно треснет! Его дыхание производит сильную стужу.
            Иней и сосульки — его слезы, его замерзшие слова. Снежные облака — его волосы.
            Очень не любит он тех, кто дрожит и жалуется на стужу, а бодрым, веселым, здоровым дарует крепость телесную и жаркий румянец.

            hi
            andj61
            1. Икар Сегодня, 11:13
              Только насчёт Карачуна не могу согласиться. Это типично наш, славянский персонаж.Карачун – Грозный и неумолимый Бог морозов.(Ныне Дед Мороз).

              Я немного ошибся, так как служил раньше в Новосибирской области. Там есть такой посёлок - КарачУн (точно не славянского происхождения). А река в Воронежской области - КарачАн, приток Хопра. Все же это, по-моему разные корни: "кара" (тюркский) и "коро" (славянский).
              Икар
              1. Икар Сегодня, 11:18
                Вода в реке Карачан очень мутная, поэтому и название скорее всего созвучно со словом - чёрный.
                Икар
        7. Поручик Сегодня, 10:36
          Это с каких пор у армян ваши блюда и фамилии, расскажите нам безграмотным кто жил на территориях армянского нагорья и араратской равнины и почему она так назыается. Откуда и когда там появились тюркские народности, а также кто такие удины, армяне, ассирийцы и прочие народности населющие данные территории. Напомните ка нам как называлась империя к западу от горы Арарат на месте нынешней Турции, а так же империя которая была к востоку от той же горы. Ни Турции ни тем более Азербайджана до 12 века на этих землях небыло!
          Поручик
          1. Marxal Сегодня, 10:53
            Цитата: Поручик
            Это с каких пор у армян ваши блюда и фамилии

            Кочарян - от азерб. слова "кочари", что означает "кочующий", "кочевник".
            Демирчян - от азерб. слова "демирчи", что означает "кузнец".
            Даллакян - от азерб. "даллак", что означает "парикмахер", "цирюльник"
            Балаян от азерб. слова "зор", что означает "güc-сила"
            слова "бала", что означает "uşaq-дитье"

            если начну не закончу, повторяю 80% их фамилий) Думаю Ким Кардашян знаете? Слово Кардаш это на нашем брат.

            Блюда....армяне хотели Лаваш пристроить под себя....в ЮНЕСКО отозвали и придали ему тюркскую идентичность. Я могу привести миллион фактов и не только блюда и музыка и многое другое
            Marxal
        8. самоход Сегодня, 10:39
          Цитата: Marxal
          А армянам у которых 80% наши фамилии, наши блюда, наша музыка, наша земля где названия сёл и всего наши, им нести чушь о том что они со времен диназавров живут на нашей земле, их бред вы слушаете))))) Крыша не едет. Так и будет!!! Вопрос времени

          Вы часом не родственник "потомков шумеров", великих морекопателей? зачастую имперские амбиции заканчиваются крахом
          самоход
          1. Marxal Сегодня, 10:55
            Цитата: самоход
            Вы часом не родственник "потомков шумеров", великих морекопателей? зачастую имперские амбиции заканчиваются крахом

            Чья бы корова мычала)))))) К шумерам мы тоже имеем определенную связь. Шумеры это первые землепашцы , пахать землю на моем языке шумламаг..... они жили на территории Месопотамии. Там сейчас мало того что тюрки живут но и с древних времен живут ТУРКОМАНЫ....прочтите про них. вопросы не возникнут. Любой исторчник)
            Marxal
            1. самоход Сегодня, 11:19
              Цитата: Marxal
              К шумерам мы тоже имеем определенную связь. Шумеры это первые землепашцы , пахать землю на моем языке шумламаг..... они жили на территории Месопотамии. Там сейчас мало того что тюрки живут но и с древних времен живут ТУРКОМАНЫ....прочтите про них. вопросы не возникнут.

              значит все же родственники recourse
              самоход
        9. Татьяна Сегодня, 11:14
          Marxal
          Цитата: Spartanez300
          Не че губу раскатал , у мужика крыша конкретно протекает . .
          Крыша не едет. Так и будет!!! Вопрос времени
          Тогда, Мархал, посмотрим на всё это с другой стороны! У меня вопрос к Вам лично. Вам лично и Вашей семье всё это выгодно? Если да, то чем выгодно?

          Вот зачем, например, лично Вам, Мархал, сейчас нужна чужая земля и для кого из Вашего рода конкретно - земля, где веками по-соседски с вами компактно жили и живут другие люди других народов? Куда вот лично Вы, Мархал, собираетесь этих людей деть? И куда по-вашему им идти? Ведь идти-то им некуда! Их нигде не ждут! Тогда как собираетесь Вы их изгнать с их земли?
          Иными словами. Т.е. Вы лично собрались заниматься геноцидом армян? Ведь именно это, по сути, и предлагает Алиев!
          Если так, то чем Вы лично тогда со своим Алиевым будете отличаться от того же Гитлера и немецких фашистских захватчиков, которым нужны были только собственные территориальные колонии и ограниченное число иностранных рабов?

          Вспомните тогда, Мархал, чем закончилась ВМВ и какая страна больше всех на ней обогатилась! Для этого заглядывать в историю слишком далеко не нужно! Кому всё это в конце концов было и будет выгодно?

          Так кому тогда служит ваш Алиев? Точно не Вашей семье и не Вашим детям! Или в Вашей семье мужчин народилось так много, что Вы легко можете ими пожертвовать как "лишними" людьми ради манипулятивного чужого обогащения?
          Зачем оправдывать агрессию, ссылаясь на всякое сомнительное прошлое, если для Вас самих - Вашей семьи - нет возможности иметь будущее? Если война уравняет Ваш род с родом армянским - все будете зарыты на кладбище в безымянных могилах?
          Татьяна
      3. Проксима Сегодня, 09:48
        Цитата: Spartanez300
        Не че губу раскатал , у мужика крыша конкретно протекает . .
        . Предлагаю армянам выступить с ответным заявлением, а именно, восстановить Армению в границах времён Тиграна Великого. Для справки, теперешнее армянское государство по площади составляет лишь 20-ю часть от той Армении fellow Кстати, в те времена тюрками (предками современных азербайджанцев и турков) в тех краях и в помине не пахло request Так что, пусть Алиев не несёт всякую ахинею stop
        Проксима
        1. Marxal Сегодня, 09:52
          Цитата: Проксима
          Предлагаю армянам выступить с ответным заявлением

          Так они уже давно говорят, Мин.воды, и Ставропольский край это земля их предков, в ютубе 10000000 роликов)))

          Цитата: Проксима
          Для справки, теперешнее армянское государство по площади составляет лишь 20-ю часть от той Армении

          факт в студию (исторический документ) Жду с нетерпением)))))))
          Marxal
          1. Проксима Сегодня, 10:09
            Пост сделал с телефона, доберусь вечером до компа - завалю вас фактами с подробными картами fellow А пока, сами бы вы поинтересовались бы! Поверьте, вы откроете для себя много интересного hi
            Проксима
            1. Marxal Сегодня, 10:17
              Цитата: Проксима
              завалю вас фактами с подробными картами

              документами а не картами, на фотошопе я такое нарисую мало не покажется. Жду исторические документы, международно признанные и источник. А не карты))))))))))))))))))))))))))
              Marxal
          2. andj61 Сегодня, 10:11
            Цитата: Marxal
            Цитата: Проксима
            Предлагаю армянам выступить с ответным заявлением
            Так они уже давно говорят, Мин.воды, и Ставропольский край это земля их предков, в ютубе 10000000 роликов)

            Почему это так слабо - только Ставропольский край? Они уже давно и Краснодарский край считают своим, а в Ростове есть целый армянский район, который - Вы не поверите! - называется Нахичевань!
            Цитата: Marxal
            Цитата: Проксима
            Для справки, теперешнее армянское государство по площади составляет лишь 20-ю часть от той Армении
            факт в студию (исторический документ) Жду с нетерпением)))))))

            Пожалуйста - вот карта Армении при Тигране Великом, то есть более 2000 лет назад. Оранжевым цветом - собственно Армения, остальное - государства, вошедшие в состав империи Тиграна Великого. Обратите внимание - даже при Тигране Великом не все собственно армянские территории вошли в состав империи. Cеверо-восточная часть нынешней Анатолии (на карте - Малая Армения - Lesser Armenia) была независимым армянским государством.hi
            andj61
            1. Marxal Сегодня, 10:25
              Цитата: andj61
              Пожалуйста - вот карта Армении

              Вам не стыдно? Вроде бы взрослый человек. Какая ещё карта? Это историческая карта?)))))))) Давай те сделаем так, покажите мне ИСТОРИЧЕСКИЙ документ, где хоть слово есть об армянах))))))) Такую карту на фотошопе так нарисую и придам такие отенки что Вам мало не покажется)))) Покажите мне исторический документ...
              Marxal
              1. andj61 Сегодня, 10:44
                Цитата: Marxal
                Цитата: andj61
                Пожалуйста - вот карта Армении

                Вам не стыдно? Вроде бы взрослый человек. Какая ещё карта? Это историческая карта?)))))))) Давай те сделаем так, покажите мне ИСТОРИЧЕСКИЙ документ, где хоть слово есть об армянах))))))) Такую карту на фотошопе так нарисую и придам такие отенки что Вам мало не покажется)))) Покажите мне исторический документ...

                Мне не стыдно, а вот Вы - артист! с первоисточниками,то есть действительно историческими документами работают специалисты, а простым смертным доступно только их изложение и ссылки в том или ином виде..
                Если Вам действительно интересно - посмотрите, к примеру, вот здесь:
                Об Армении и армян сообщают многие древнеримские авторы, однако я обращусь к трудам Курция Руфа, Плиния Старшего и Юлия Фронтина, которые говорят именно о Великой и Малой Армении.

                Курций Квинт Руф (Quintus Curtius Rufus) историограф, живший в I в. н.э., автор сочинения «De rebus gestis Alexandri Magni» («История Александра Великого»). Рассказывая о битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.), Курций Руф сообщает, что в составе персидской армии находились и армянские воины из Великой и Малой Армении (maioris Armeniae, Armenii… minors) (III, II, 6; IV, 12, 10; IV, 12, 12).

                Гай Плиний Секунд Старший (Gaius Plinius Secundus Maior, 23/24 – 79 н.э.), известный древнеримский учёный, военный и политический деятель, был автором многих произведений, однако до нас дошло только сочинение «Естественная история». Он много раз говорит о Великой (Armenia maiori) и Малой (Minorem Armeniam) Армении и вообще об Армении (V, XX; VI, III, 9; VI, IV, 12; VI, VIII, 24; VI, IX, 25; VI, X, 28; VI, XV, 37 и т.д.) (http://annales.info/ant_lit/plinius/06.htm). Основываясь на данные Ауфидия (римский народный трибун 61 г. до н.э.- С.С.), Плиний сообщает, что территория Армении составляет 5 000 000 шагов, а император Клавдий длина Армении от Даскусы (город в Малой Армении – С.С.) до Каспийского моря считает 1 300 000 шагов, а ширину, из Тигранакерта до Иберии

                – половина длины (VI, X, 27 ), то есть, длина Армении с запада на восток составляла 1 950 км, а ширина (с юга на север) – 975 км (см. Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1, Երևան, 1981, էջ 367, ծնթ. 22).

                Cекст Юлий Фронтин (Sextus Julius Frontinus (ок. 40 – 103 гг. н.э.), римский полководец, автор сочинения «Strategematicon»( «Стратегемы» – «Военные хитрости») в 4 книгах. О Великой Армении и вообще об Армении он сообщает в следующих отрывках: II, I, 14; II, II, 4; II, V, 33; II, IX, 5; IV, I, 21; IV, I, 28 (http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Text
                s/Frontinus/Strategemata/2*.html)
                Также можно глянуть вот тут:
                Энциклопедия Ираника. Статья: ARMENIA AND IRAN iv. Iranian influences in Armenian Language, автор — R. Schmitt:
                Оригинальный текст (англ.)
                Энциклопедия Британника. Статья: Armenia, раздел «History»:
                Оригинальный текст (англ.)
                "История Востока" (Восток в средние века), Глава I, раздел «Закавказье в IV-XI вв.»:
                Оригинальный текст (рус.)
                The Cambridge Ancient History. Том 13, стр. 426, автор — R.C. Blockley:
                Оригинальный текст (англ.)
                Cyril Toumanoff «Chronology of the Early Kings of Iberia» Стр. 17:
                Оригинальный текст (англ.)
                R. Hewsen, «Armenia: A Historical Atlas» стр. 82..
                Можно ещё в качестве документа привести Повесть временных лет (Подготовка текста, перевод и комментарии О. В. Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. — СПб.: Наука, 1997:
                А Афетови же яся полунощная страна и западная: Мидия, Олъвания, Армения Малая и Великая, Каподокия, Фефлагони, Галатия, Кольхысъ, Воспорий, меоти, дереви, сармати, тавриани, Скуфия, фраци, Македония, Далматия, молоси, Фесалия, Локрия, Пеления, яже и Полопонисъ наречется, Аркадия, Ипириноя, Илурикъ, словене, Лухития, Аньдриакия, Аньдриатиньска пучина.
                Вообще существование Великой Армении отрицается исключительно в Азербайджане. Даже в Турции это особо сомнению не подвергается. hi
                andj61
                1. Marxal Сегодня, 10:59
                  Цитата: andj61
                  Мне не стыдно, а вот Вы - артист!

                  Мы это посмотрим) Вы красивые вещи написали именно то о чём я ждал))))) Я приду скоро домой и всё по полочкам разложу вы только никуда не уходите. Для начало пока я буду чуть занят....вы посмотрите кто управлял персией за последние 1000 лет))))))))))))))) кому принадлежал нынешний иран и сколько там Азербайджанцев живет по сей день....а далее откройте словарь латыни и посмотрите что значит Армениан Минор и Армениан Мажор....и что на самом деле это, государство или местность.........если до моего прихода найдете правду и удалите свой пост, я буду Вам очень благодарен. У вас 2 - 3 часа ))))
                  Marxal
                  1. andj61 Сегодня, 11:25
                    Цитата: Marxal
                    Цитата: andj61
                    Мне не стыдно, а вот Вы - артист!

                    Мы это посмотрим) Вы красивые вещи написали именно то о чём я ждал))))) Я приду скоро домой и всё по полочкам разложу вы только никуда не уходите. Для начало пока я буду чуть занят....вы посмотрите кто управлял персией за последние 1000 лет))))))))))))))) кому принадлежал нынешний иран и сколько там Азербайджанцев живет по сей день....а далее откройте словарь латыни и посмотрите что значит Армениан Минор и Армениан Мажор....и что на самом деле это, государство или местность.........если до моего прихода найдете правду и удалите свой пост, я буду Вам очень благодарен. У вас 2 - 3 часа ))))

                    Это у Вас есть 2-3 часа - чтобы покончить с чисто азербайджанскими завихрениями, и минут 30 - чтобы удалить свои посты. Позже Вам это сдеоать просто не удастся. Берите ссылки на римских и британских авторов - таких работ полно. Пик Великой Армении пришелся примерно на период с 100 г. до н.э. и до 4 века н.э. А затем она была завоевана и входила в состав и Римской империи, и Византии ( а куча армян были не только среди аристократии Византии, но и среди её императоров), и Ираном. Армяне - это один из немногих коренных народов и Закавказья, и Междуречья. Тюрки там появились намного позднее. В 530 году Византия поселила в Анатолии (районы города Трапезунда, рек Чорох и Верхний Евфрат) часть булгар. Позднее для защиты византийских границ от персов император Юстиниан II в 577 году, а в 620 году и император Ираклий, поселили на территории Западной Армении аварских воинов. Такую же политику проводили Аббасиды, привлекая исламизированные тюркские племена из Хорасана и Средней Азии. Тюрки были поселены в юго-восточной части Малой Азии, на большом пространстве к востоку от Тарсуса и Эрзерума, то есть в регионах, населённых преимущественно армянами.
                    Накануне и одновременно с сельджукским завоеванием тюрки проникали в Малую Азию с северо-запада, с Балкан: печенеги (во второй половине IX-XI вв.), узы (в XI в.), куманы (в XI-второй половине XII вв.). Византия селила их в пограничных провинциях.
                    Массовое проникновение тюркских племён в Малую Азию началось в XI веке, когда сюда под эгидой сельджуков вторглись огузы и туркмены. В завоевании Малой Азии участвовали тюркские племена кынык, салур (англ.)русск., авшар, кайы, караман, байандыр и.т.д. Наибольшую роль из них сыграло племя кынык, в особенности та часть, которая возглавлялась предводителями из рода Сельджуков. В 1071 году сельджукский султан Алп-Арслан нанёс сокрушительное поражение византийскому императору Роману IV Диогену в битве под Манцикертом и захватил самого императора в плен. Успеху сражения сопутствовало и то, что тюрки, находящиеся в рядах византийской армии (на правом фланге — узы из Фракии, на левом — печенеги), перешли вместе со своими вождями на сторону сельджуков. Победа под Манцикертом открыла огузо-туркменским племенам дорогу вглубь Малой Азии.
                    В это же время - то есть в 11 веке тюрками был заселён и Азербайджан, и Западная часть Ирана, и Малая Азия.
                    Тюрки - великий народ, и ещё до своих завоеваний в 11 веке, когда они в результате завоеваний расселились в Закавказье и Малой Азии, создавали великие империи - и не одну! - на территории от Карпат до Алтая. И Вам не стоит затаскивать корову на баню, утверждая, что армяне не жили в Закавказье и Междуречье, и не имели собственное великой империи. Даже в персидском эпосе "Шах-наме" постоянно говорится и великом противостоянии Ирана и Турана. И у Вас также имеются великие предки, как и у армян.
                    andj61
              2. Ингвар 72 Сегодня, 10:54
                Цитата: Marxal
                покажите мне ИСТОРИЧЕСКИЙ документ

                Да вам хоть исторический манускрипт предъяви - на фотошоп все свалите. В русском языке есть хорошая поговорка в отношении таких как вы - "хоть ссы в глаза - всё божья роса!" wink
                Ингвар 72
            2. Поручик Сегодня, 10:45
              Немножечко добавлю в Ростовской области так же есть целый армянский район с 9 селами основанными и населяющими армянами (западными армянами) которых в свое время императрица Екатерина вторая переселила на Дон с Крыма и которыех в 12 веке покинули свои родные края в том числе из за нашествия турок.
              Поручик
            3. самоход Сегодня, 11:23
              Цитата: andj61
              ни уже давно и Краснодарский край считают своим, а в Ростове есть целый армянский район, который - Вы не поверите! - называется Нахичевань!

              э-э-э, так не пойдет, Ростов уже Украина "застолбила". так что в очередь lol
              самоход
        2. Hard Rock Сегодня, 10:01
          Ну слава богу, спасибо вам. А этот "мaxall", суть от новоявленных украинских историков. Белый и горячий.
          Hard Rock
    2. Кот Всапогах Сегодня, 09:18
      так олимпиада начинается, пора очередной улей ворошить)))
      Кот Всапогах
    3. КВУ-НСвД Сегодня, 09:20
      Да уж - такие слова пример того , что ораторы пролили крови больше чем все военные . Видать Баку мышцы рвут рукава и крови там рано или поздно будет ещё море...
      КВУ-НСвД
    4. андрей юрьевич Сегодня, 09:21
      Кавказ может полыхнуть так,что Чечня покажется незначительным конфликтом.И усилия к этому прилагаются. Дагестан,Осетия,Карабах,Армения...только спичку поднеси.
      андрей юрьевич
      1. Logall Сегодня, 09:34
        Цитата: андрей юрьевич
        Дагестан

        ???
        Вы хоть знаете этот субъект? Кому там воевать? Кучка разрозненных кланов! Только местоусобицы, на большее не тянут...
        А Осетия вообще без предпосылок даже на "костерок"!
        Logall
    5. Зяблицев Сегодня, 09:23
      Это значок армянам - единственная их защита от азербайджанского каганата, это полная интеграция с Россией. Только ЕАЭС и ОДКБ! А если армяне думают, что они кому то нужны, как самостоятельное государство в Европе, то глубоко ошибаются! Азербайджан, то же нафиг никому не нужен, кроме Турции и Ирана, но у него есть козырь - нефть! А у армян только коньяк...Поэтому лишь матушка Россия гарант независимости, да и жизни армян! Что, впрочем, было всегда!
      Зяблицев
      1. Marxal Сегодня, 09:54
        Цитата: Зяблицев
        Это значок армянам - единственная их защита от азербайджанского каганата, это полная интеграция с Россией.

        Так это и была с целью со времен Петра))))

        Цитата: Зяблицев
        Только ЕАЭС и ОДКБ

        ну не будет ОДКБ защищать армян, вам не достаточно было плевка от Казахстана и Белоруссии про армянские амбиции))) У меня от одного названия ОДКБ уже хохма берет)

        Какой ещё одкб когда вы сами нам помогаете в военном вопросе))))
        Marxal
        1. Зяблицев Сегодня, 10:05
          Россия всем помогает! А про плевок подробней, если можете...Все обязательства в рамках ОДКБ страны выполняют, даже переходят на единые стандарты вооружения. Офицеры массово обучаются в наших академиях, как впрочем и Ваши! Меня всегда умиляет картина в нашей Академии связи, офицер Армении и офицер Азербайджана, практически за одной партой сидят... laughing
          Зяблицев
          1. Marxal Сегодня, 10:36
            Цитата: Зяблицев
            А про плевок подробней, если можете...

            просмотрите интервью Лукашенко и Назарбаева и реакцию армян.

            Цитата: Зяблицев
            Россия всем помогает!

            цена дружище цена этой помощи))))))))))))))))))) вот что интересно)))))))))))))

            Цитата: Зяблицев
            Офицеры массово обучаются в наших академиях

            Почему бы и нет? Если у вас хорошо обучают, почему бы и нет? Я всегда считал русскую военную школу одной из лучшей.
            Marxal
            1. Зяблицев Сегодня, 10:53
              Мало ли что на публике говорят политики! Главное, что они говорят в кулуарах тет-а тет, но более главней, что они делают! Считаю, что уж кому кому но всем нам - нужно уметь договариваться и жить на взаимовыгодной основе, как многовековым соседям! Естественно, будет у каждого и цена такой дружбы - в взаимоотношениях государств, бескорыстной дружбы быть не может, и всегда нужно учитывать свои национальные интересы, но не перегибать палку за счет других!
              Зяблицев
    6. Соломон Кейн Сегодня, 09:28
      Или кто надоумил из партнеров?

      Не, но, он подумал, подумал.... what Зачем армянам Ереван, коли все уже в Москве и Сочи.....
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 09:31
        Костя, привет! Ты Армавир забыл... Армавир - столица у армян. Больше чем там их нет нигде!
        Logall
        1. avt Сегодня, 09:47
          Цитата: Logall
          Армавир - столица у армян.

          Вай мэ! Какой такой
          Цитата: Logall
          Армавир
          ??? Калуга!
          avt
          1. Dym71 Сегодня, 10:10
            Цитата: avt
            Вай мэ! Какой такой Армавир ??? Калуга!

            Акула-джан, я тебе сейчас один умный вещь скажу только ты не обижайся. laughing
            После Калуга опять не Армавир будет, после Калуга будет Тула!
            Dym71
            1. avt Сегодня, 10:28
              Цитата: Dym71
              Тула!

              bully Тула ....сбежала с армянином !
              О дочь моя! Мои дукаты! Дочь! Дукаты христианские мои!......Где судья? ... И два яйца - два камня драгоценных! Где правосудье? .
              avt
            2. Ингвар 72 Сегодня, 10:56
              Цитата: Dym71
              после Калуга будет Тула!

              В Сочах вы ребята не были....
              Ингвар 72
              1. Dym71 Сегодня, 10:59
                Цитата: Ингвар 72
                В Сочах вы ребята не были....

                И в Париже wink
                Dym71
                1. Ингвар 72 Сегодня, 11:18
                  Цитата: Dym71
                  И в Париже

                  Эх, Париж....армянский город. winked Дартанян не гасконец, а чистый армянин! laughing
                  Ингвар 72
                  1. Dym71 Сегодня, 11:32
                    Цитата: Ингвар 72
                    Дартанян не гасконец, а чистый армянин!

                    Да какой там feel

                    Галантерейщик Бонасье ещё может да, но таки тоже нет! bully
                    Dym71
                2. avt Сегодня, 11:33
                  Цитата: Dym71
                  И в Париже

                  Не-е-е-е. Времена Артаньяна да-а-авно кончились . Вай мэ , теперь только Лос Анжелес. bully
                  avt
              2. Logall Сегодня, 11:32
                Я был в Сочах, та всякой "неруси" хватает... Калуга, Тула-неа... Армавир!
                Logall
        2. Соломон Кейн Сегодня, 10:00
          Саша, будь зрав! hi
          Что поделаешь, что им везде хорошо, кроме Родины.....
          Соломон Кейн
          1. Logall Сегодня, 11:41
            Может им тогда и родина не нужна?
            Logall
        3. andrewkor Сегодня, 10:16
          Москва и Сочи нервно курят в стороне. К слову ,никогда на Кавказе и ,в частности в Армении,не был, но попал на матч Торпедо-Арарат и офигел,благо,хоть стадиончик не большой,а если бы Лужники!От нечего делать,приезжий всё-таки,достал билеты в театр им Моссовета,как нагрузка к Большому,а там гастроли им Сундукяна и одни армяне!А театр в тот год (1979)Госпремию получил.
          andrewkor
      2. verner1967 Сегодня, 09:35
        Цитата: Соломон Кейн
        Зачем армянам Ереван, коли все уже в Москве и Сочи.....

        Да скоро они все в Россию переползут, как тараканы. А уж как громко орали в 90-х, "Чемодан, вокзал, Россия!". Сейчас сами на чемоданах сидят, зато понтов то.
        verner1967
        1. Ингвар 72 Сегодня, 10:57
          Цитата: verner1967
          Да скоро они все в Россию переползут, как тараканы.

          Азербайджанцев в Москве не меньше, скорее больше.
          Ингвар 72
      3. Marxal Сегодня, 09:56
        Цитата: Соломон Кейн
        Не, но, он подумал, подумал.... Зачем армянам Ереван, коли все уже в Москве и Сочи

        они сделали всё что могли чтобы испортить отношения со всеми соседями а так же докозали что не могут жить независимо.
        Marxal
      4. лом123 Сегодня, 10:40
        он не знает что там офис laughing
        лом123
    7. EwgenyZ Сегодня, 09:34
      Цитата: Тралл
      Стареет аксакал...

      Видать трон зашатался. С Ираном пока ни чего не "вырастает", а власть терять жалко, вот и обратил свой гневный взгляд на армян. Но есть три малюсеньких обстоятельства, которые могут испортить всю лепоту: из карабахского конфликта армяне вышли победителями, на территории Армении русская военная база, армянская государственность существовала задолго до азербайджанской.
      EwgenyZ
      1. Marxal Сегодня, 09:58
        Цитата: EwgenyZ
        С Ираном пока ни чего не "вырастает"

        Развал Ирана вопрос времени.

        Цитата: EwgenyZ
        из карабахского конфликта армяне вышли победителями

        цену их победы знаете? )))) Они заложили страну на 50 лет, армию передали вам, вся инфраструктура 90% принадлежит Вам, миграция , долги и многое другое. Они потеряли всё!!!

        Цитата: EwgenyZ
        армянская государственность существовала задолго до азербайджанской.

        ))))))))))))))))))) Покажите мне хоть 1 договор, где есть хоть слово об армянах или о стране))) Повторяю исторический документ, договор, всё что угодно, хотя бы 100 летней давности, хоть 1 царя армянина за последние 500 лет)))))))))) Прошу об одном, или прямой ответ даете или не будем флудить)
        Marxal
    8. Венд Сегодня, 09:43
      Цитата: Тралл
      Стареет аксакал...
      Опасную хрень начинает нести. Или кто надоумил из партнеров?

      Джин передела мира выпущен из бутылки западом, теперь его обратно не так то легко будет загнать.
      Венд
      1. Marxal Сегодня, 10:40
        Цитата: Венд
        Джин передела мира выпущен из бутылки западом

        Поверь мне, любой конфликт на территории ближнего востока и Кавказского региона, обсуждается с Россией. К примеру за пару дней до наступления турецких войск, Российская армия покинула эту зону. Думаете если бы Путин сказал бы Эрдогану СТОП он бы начал?))))))))))))))) Или в конце марта Рогозин приехал и через пару дней апрельская война, думаете это без соглосования Кремля было?)))))))))))))))))) Поверь мне зеленый свет именно из кремля было получено. Алиев не глупый, далеко не глупый чтобы без оглядки на Россию устраивать войну. Армения тогда заигрывалась с Россией и уже о НАТО говорили. Забыли?)
        Marxal
        1. Венд Сегодня, 10:49
          Цитата: Marxal
          Цитата: Венд
          Джин передела мира выпущен из бутылки западом

          Поверь мне, любой конфликт на территории ближнего востока и Кавказского региона, обсуждается с Россией. К примеру за пару дней до наступления турецких войск, Российская армия покинула эту зону. Думаете если бы Путин сказал бы Эрдогану СТОП он бы начал?))))))))))))))) Или в конце марта Рогозин приехал и через пару дней апрельская война, думаете это без соглосования Кремля было?)))))))))))))))))) Поверь мне зеленый свет именно из кремля было получено. Алиев не глупый, далеко не глупый чтобы без оглядки на Россию устраивать войну. Армения тогда заигрывалась с Россией и уже о НАТО говорили. Забыли?)

          Если было бы все так , как вы излагаете, то Грузия не напала бы на Осетию. Попытки свалить все на Кремль уже даже не вызывают улыбки. Хотя приятно, что Россию считают такой мощной державой, которая держит под контролем весь мир. wink
          Венд
    9. Marxal Сегодня, 09:45
      Цитата: Тралл
      Или кто надоумил из партнеров?

      Какие вы все интересные товарищи :) Люблю я всё таки политику двойных стандартов. Опасную хрень говорите? А значит армянам можно басни рассказывать и оккупировать и устраивать всякую хрень, а нам имеющие исторические факты, нельзя говорить правду? :)
      Marxal
      1. Дормидонт Сегодня, 09:58
        Ростов не резиновый
        Дормидонт
      2. Hard Rock Сегодня, 10:04
        Это исторические факты вас имеют!
        Hard Rock
    10. Отец солдата Сегодня, 09:50
      Не похож он на восточного мудреца, а за свои слова может и ответить потерей Баку.
      Отец солдата
      1. Marxal Сегодня, 10:00
        Цитата: Отец солдата
        Не похож он на восточного мудреца, а за свои слова может и ответить потерей Баку.

        Он выпусник МИМО уж мозгов у него хватает больше чем надо) Он сын КГБ-ка и поверь мне, в политике он не дилитант и если он так говорит, значит прямую поддержку имеет именно от кремля)))) Не просто так же Рособоронэкспорт вооружает нас на всю катушку) А как это оружие мы использовали, вспомните апрель. Так что не надо тут рассказывать небылицы)
        Marxal
        1. Отец солдата Сегодня, 10:04
          Угомонись "стратег", если очень хочешь пострелять купи игрушку на комп ! Россия за себя и союзников всегда постоять сможет, а твой сын-кгбиста галстук будет жевать.
          Отец солдата
          1. Marxal Сегодня, 10:19
            Цитата: Отец солдата
            Россия за себя и союзников всегда постоять сможет

            )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Дай Бог армянам всегда таких союзников как вы)))))))))) Я ничего против не имею. Кстати спасибо за последнюю доставку вооружения... БТР-82 и снарядов на РСЗО Смерчу. Уже тренировку ведем. И кстати и за будущие поставки в том числе))))))
            Люблю я таких союзников)))))))))))))
            Marxal
        2. Dym71 Сегодня, 10:16
          Цитата: Marxal
          Он выпусник МИМО

          МИМО чего? belay
          Вы случаем не из азербайджанской команды КВН «Парни из Баку»? smile
          Dym71
          1. nik-karata Сегодня, 10:33
            Если бы Вы говорили на азербайджанском, как он говорит на русском, я был бы потрясён. Человек (по факту иностранец) замечательно говрит на нашем языке, грамотно пишет. В комментариях Россиян гораздо больше ошибок и пропущенных букв. Так что, зря Вы так.
            Я говорил именно про речь и грамматику. Кто он по жизни, и прав ли, я не затрагиваю.
            nik-karata
            1. Dym71 Сегодня, 10:39
              Цитата: nik-karata
              Если бы Вы говорили на азербайджанском, как он говорит на русском, я был бы потрясён.

              Если бы ОН в комментариях говорил, а не писал, я сейчас тоже был бы потрясён! love
              Dym71
          2. Marxal Сегодня, 10:41
            Цитата: Dym71
            МИМО чего?
            Вы случаем не из азербайджанской команды КВН «Парни из Баку»?


            Преподавательская деятельность
            В 1985 году защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук, он остался на преподавательской работе в Московском государственном институте международных отношений

            В 1977 году окончил среднюю школу № 6 города Баку и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании института, в 1982 году он поступил в аспирантуру МГИМО.
            Marxal
            1. Dym71 Сегодня, 11:03
              Цитата: Marxal
              В 1977 году окончил среднюю школу № 6 города Баку и поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

              И всё это в 15 летнем возрасте! Вундеркинд был Ильхам Гейдарович, а сейчас армян хочет выжить из Еревана. crying
              Dym71
        3. andrewkor Сегодня, 10:33
          В случае и Ильхамом только подтверждается правило,что природа отдыхает на детях великих!
          andrewkor
      2. Вадим237 Сегодня, 11:04
        Это врятли, у Азербайджана армия крепнет с каждым годом, да и экономика намного сильнее, чем у Армении - которая нищает с каждым годом как по населению так и по ВВП. ВВП Армении за прошлый год 11 миллиардов долларов, Азербайджана - 170 миллиардов. И со стороны России вмешательство в конфликт, кроме дипломатического, не будет.
        Вадим237
    11. arane Сегодня, 10:51
      Может с Поршенкой целовался и заразился? Тот кубань и ростовскую область хочит
      arane
  2. ul_vitalii Сегодня, 09:12
    Карабах после такого заявления покажется цветочками.
    ul_vitalii
  3. ПалБор Сегодня, 09:18
    О как.Ну,заберите Ереван.И персам отдайтесь,если "исторически".
    ПалБор
    1. Serg65 Сегодня, 09:22
      Цитата: ПалБор
      заберите Ереван.И персам отдайтесь,если "исторически".

      laughing Щас персы заявят что, Баку чисто иранский исторический город!!!
      Serg65
      1. Horst78 Сегодня, 09:32
        Цитата: Serg65
        Щас персы заявят что, Баку чисто иранский исторический город!!!

        Насколько знаю Азербайджан как государство появилось только в 1918г. (юбилейчик однако).
        Horst78
      2. роман66 Сегодня, 09:35
        здорово! hi а мы заявим, что Каспий выкопали проторусы, попутно насыпав Кавказ, так что.... feel
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 10:18
          hi И тебе, Рома, не хворать!
          Цитата: роман66
          Каспий выкопали проторусы, попутно насыпав Кавказ

          laughing Кавказ ещё до проторусов протоукры возвели, а проторусы копая Каспий отгрохали шикарный песчанный пляж на другом берегу Каспия. Пляжем же протоказахи без оформления документов на аренду незаконно стали пользоваться! Так что имеем право взыскать арендную плату за 2000 лет с процентами wink
          Serg65
    2. Marxal Сегодня, 10:02
      Цитата: ПалБор
      Ну,заберите Ереван

      Дай Бог.

      Цитата: ПалБор
      И персам отдайтесь,если "исторически"

      прежде чем писать эту чушь, вы посмотрите кто управлял персией за последние 1000 лет) Персией стали управлять персы лишь с 1925 года....Полистайте кто управлял персией как вы говорите исторически)))))))))))))))))))))
      Marxal
      1. Serg65 Сегодня, 10:30
        Цитата: Marxal
        Персией стали управлять персы лишь с 1925 года

        belay Т.е. под Фермопилами и Марафоном греки сражались с азербайджанцами? Аааа, понятно! Греки что бы предать себе вес в мировой истории придумали персов! Ох уж эти греки!!! Всё жизнь людям про персов врали! am
        Serg65
        1. Ставрос Сегодня, 11:05
          Ксеркс и Дарий тоже были азербайджанцами.
          Ставрос
  4. Alex-a832 Сегодня, 09:19
    С Эрдагана пример берёт...
    Alex-a832
  5. FalconD Сегодня, 09:20
    Особенно про "международное сообщество" прозвучало откровенно...
    Чувствуется из речи, что Россия к нему не относится...
    FalconD
  6. san4es Сегодня, 09:21
    «Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются исторической землей азербайджанского народа»

    Феодальное владение, образовавшееся в 1747 году на части территории беглербегства Чухур-Саад после смерти Надир-шаха Афшара и падения его державы. Ханство располагалось на территориях исторической Восточной Армении. Сегодня бывшая территория ханства разделена между современной Республикой Армения и турецким илом Ыгдыр.

    am ...Сепаратизмом "отдаёт"
    san4es
    1. роман66 Сегодня, 09:37
      привет! hi т.е. к туркам тоже претензии имеются?
      роман66
      1. san4es Сегодня, 10:49
        hi ...Здорова.
        ... к туркам тоже претензии...

        ...А как-же...Восток дело мутное
        san4es
  7. Vik66 Сегодня, 09:22
    Еще один Осман-паша нарисовался ? Это он на Пэрдогана насмотрелся. laughing
    Vik66
    1. donavi49 Сегодня, 09:28
      Они согласовано. Один возрождает империю Великих Осман, другой создает свою.

      Вот Султан 6 числа на всю Турцию онлайн говорил:
      Turkey will ‘hand Manbij to Arab owners’ after expelling YPG: Erdoğan

      Mr. Obama did not tell the truth. Trump is also on the same path. They said: ‘We will withdraw from Manbij.’ Why don’t you withdraw? Who have you brought to this city with you? The PYD [Democratic Union Party], the YPG and the [Kurdistan Workers’ Party] PKK. You allow them to settle and tell us ‘Don’t come to Manbij.’ We will come to Manbij to hand it over to its real owners,” Erdoğan told his ruling Justice and Development Party’s (AKP) parliamentary group on Feb. 6.

      ‘Sleeping giant is now awakened’
      He also claimed that Turkey has “wasted the last two centuries with sacrifices” and has “lost around 5 million square kilometers” of land once ruled by the Ottoman Empire, suggesting that the “same powers” today consider the current size of the Republic of Turkey to be “too much for Turks.”

      They have forced us so much that in the end they have awakened a sleeping giant. They should know this. The Turkish people are advancing to a new era. No state or international organization can question the power of Turkey any more,” Erdoğan said.
      donavi49
      1. demo Сегодня, 10:01
        В политике сегодня торжествуют мнения, которые ранее даже во сне себе боялись сказать.
        А ныне все вслух, да вслух.
        Кто более гнусную, глупую и опасную мысль выскажет, то и "великий правитель".
        Турция единожды отказавшись от султанизма и став светским государством, потеряв при этом много своих колоний и территорий, думает что "в одну реку можно войти несколько раз".
        Очень опасное заблуждение.
        Попытка сегодня воспроизвести то, чего уж как сотни лет нет - это путь к дальнейшему разрушению своего государства.
        Турция - это не моно государство. И не моно религиозное государство.
        Не смотря на доминирование ислама и турков, в стране имеются те, кто считает свое положение не таким, как им кажется необходимым.
        Любой непродуманный шаг и начнется внутренний конфликт. Который может привести к гражданской войне.
        А тут и до разрушения государства один шаг.
        Мустафа Ататюрк совершил с младотурками государственный переворот.
        Правда не довел дело до конца.
        Ибо разрушать - это одно, а строить - голова и мозги необходимы.
        Так же действует и нынешний президент Турции.
        Вернуть отдельные независимые государства под свой флаг - архисложное дело. Практически не выполнимое.
        Так что пусть псевдо султан и далее ведет свою страну в пропасть.
        Пожелаем ему удачи.
        demo
  8. Теренин Сегодня, 09:25
    Ну, всё, понеслось весеннее обострение..., сейчас потомки древних укров, чингисханов из спячки выйдут и с круглыми глазами будут требовать себе "своих бывших" территорий am Что с этими территориями делать то будете? fool Чудаки yes
    Теренин
    1. роман66 Сегодня, 09:38
      у потомков чингисхана с круглыми глазами не получится
      роман66
  9. PROXOR Сегодня, 09:28
    По моему товарища имперские амбиции загрызли.
    PROXOR
  10. Ставрос Сегодня, 09:32
    Где наши доблестные кавтатарские маршалы с сайта,Карабах уже взяли,щас будут Ереван штурмовать.
    Ставрос
    1. Вадим237 Сегодня, 11:16
      Всё ещё впереди - учитывая состояние Армении, будущее будет у неё далеко не радужным.
      Вадим237
  11. танк66 Сегодня, 09:33
    Интересно,кто объявится наследником неандертальцев.Кости которых во всех музеях мира..
    танк66
  12. мыслитель Сегодня, 09:33
    Цитата: Logall
    Новые арийцы? Или потомки гиперборейцев?
    Куда же нам - простому, но самому Великому, народу деваться? А если мы решим, что Баку - наша историческая земля?

    Немного поправлю - А если мы решим, что Киев - наша историческая земля? good
    мыслитель
    1. 9PA Сегодня, 09:45
      и мы этого психа оружием накачиваем(((
      9PA
  13. Комментарий был удален.
  14. Дормидонт Сегодня, 09:46
    Ибо нельзя мешать кайфы
    Дормидонт
  15. demo Сегодня, 09:47
    Сын Гейдара Алиевича, не в пример отцу, далеко не умный человек.
    Такое ляпать языком можно, если в голове мозгов нет.
    Давайте организуем бойню между армянами и азербайджанцами.
    До полного уничтожения друг друга.
    Все больше склоняюсь к мысли, что без России все национальные окраины никогда не смогут жить мирно.
    Обязательно какая то бестолковка кинет в огонь национализма много дров.
    И пошло-поехало.
    Дуболом.
    demo
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 11:19
      А почему нет? Мне в последнее время все больше и больше нравится лозунг: меньше индейцев - меньше врагов. Пусть перережут друг друга раз мозгов нет
      Диванный Хенераль
  16. Труд Сегодня, 09:47
    Алиев и Эрдоган - братья близнецы laughing
    Труд
  17. groks Сегодня, 09:47
    Наверное и являлся. Когда-то. Ну так нам теперь Варшаву забрать, Львов отдать?
    Что у них там такое творится, что так обострилось?
    groks
  18. Vincent Сегодня, 09:52
    Стратегическая цель Ирана - возвращение провинции Азербайджан в родительское лоно.
    Vincent
    1. Marxal Сегодня, 10:43
      Цитата: Vincent
      Стратегическая цель Ирана - возвращение провинции Азербайджан в родительское лоно.

      Я лично ЗА, но до периода 1925 г)
      Marxal
  19. Alex-a832 Сегодня, 09:53
    Следуя логике Алиева те же американцы должны свалить в Европу, оставив Северную Америку индейцам...
    Alex-a832
    1. Marxal Сегодня, 10:44
      Цитата: Alex-a832
      Следуя логике Алиева те же американцы должны свалить в Европу, оставив Северную Америку индейцам...

      а армянам?) по их логике что тогда?)))) значит только им можно вспоминать про армению которая существовала Бог знает когда?
      Marxal
  20. Marxal Сегодня, 10:03
    Цитата: Horst78
    Насколько знаю Азербайджан как государство появилось только в 1918г.

    независимость от всяких оккупантов получили 18 году и было создано очередное Азербайджанское государство АДР, но это не значит что раньше эти земли принадлежали кому то ещё) Если принадлежал кому то ещё, жду фактов))))))))))))))))))))
    Marxal
    1. Serg65 Сегодня, 11:05
      Цитата: Marxal
      это не значит что раньше эти земли принадлежали кому то ещё

      А кому ваши земли принадлежали 250 лет назад? Давно ли бакинские татары стали азербаджанцами? Современное территория проживание кызылбашей не является ли вашей прородиной или вы сейчас расскажите сказку про древнюю Мидию?
      Неужели нельзя без этого цирка жить или вам не хватает дворянского происхождения?
      Serg65
  21. kaschey Сегодня, 10:05
    Партнеры - подумал Штирлиц.
    kaschey
  22. гильза Сегодня, 10:06
    Это прикол какой-то? Фейк?
    гильза
  23. XXXIII Сегодня, 10:13
    Алиев: стратегической целью Азербайджана является «возвращение» Еревана
    Чего не скажешь ради победы на выборах....... laughing
    XXXIII
    1. Marxal Сегодня, 10:45
      Цитата: XXXIII
      Чего не скажешь ради победы на выборах.....

      ему как и Путину что либо говорить не обязательно) Поверь мне)
      Marxal
      1. XXXIII Сегодня, 10:53
        Цитата: Marxal
        Цитата: XXXIII
        Чего не скажешь ради победы на выборах.....

        ему как и Путину что либо говорить не обязательно) Поверь мне)
        Не Алиев сильный глава, но это лозунги сами посмотрите что они говорят перед выборами. Алиев и так выйграет, у него нет конкурентов, грамотно ведет политику своей страны. торгует,дружит, в сложных ситуация договаривается, но ему надо держать марку, что тут сделаешь рейтинги мировые.Войну он не будет развязывать,дорого сейчас, рынки сша и так вон падают, тут проблемы посильнее могут быть.
        XXXIII
  24. лом123 Сегодня, 10:19
    Ну сказочный д........б...
    лом123
  25. Zaurbek Сегодня, 10:22
    Историческая хрень.....А сам Азербайджан был частью Российской империи (в составе закавказской области) ,османской империи, Персидской империи...И название Азербайджан - сравнительно новое...прикаспийские татары до 1917 года были..и состояли из разных ханств (Шекинское, Ленкорань..) Все смотрят только на самый выгодной миг в истории.
    Zaurbek
  26. К-50 Сегодня, 10:28
    Алиев: «Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются исторической землей азербайджанского народа»

    Ещё один древний шумер? belay
    Да откуда вы все вылазите???? Весну что ли почуяли? Обострение? belay laughing
    К-50
    1. лом123 Сегодня, 10:33
      портия наркоты пошла laughing laughing
      лом123
  27. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 10:32
    Какой храбрый, а Полонез покупать передумал
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Вадим237 Сегодня, 11:17
      Они турецкие ОТРК покупать надумали.
      Вадим237
  28. лом123 Сегодня, 10:37
    Вся беда в том что он не один такой грамотный...
    лом123
  29. Dimmih Сегодня, 10:41
    Когда армяне уже имели свою письменность, предки некоторых особо разговорчивых жителей нефтеносной прикаспийской страны еще не покинули кроны деревьев на которых обитали и не отбросили хвостов, которыми за деревья держались.
    Dimmih
  30. Alexey-74 Сегодня, 10:51
    Ну если взять исторические аспекты то: исторические земли Азербайджана - это исторические земли сначала Арабского Халифата, затем Сельджукской Империи, а затем вообще феодальные княжества, попадающие то к одним в зависимость то к другим , в плоть до присоединения к Российской Империи. Монолитным государством Азербайджан до этого никогда не был и трудно сказать, про историческую землю....а у Армении своя правда....
    Alexey-74
  31. made13 Сегодня, 11:06
    Если считать, что речь идёт о восстановлении исторической справедливости, то придётся из Москвы всех азербайджанцев выселить на историческую родину, вне зависимости от наличии гражданства, а то лет через 50 потомки Алиева заявят, что Москва - исконно азербайджанская провинция. laughing
    made13
  32. ЗВС Сегодня, 11:09
    Пора всех азербайджанцев переселить из России обратно в Азербайджан и освободить ранки России от этого народа. Вот тогда Алиев не будет делать подобных заявлений.
    ЗВС
  33. Диванный Хенераль Сегодня, 11:14
    Marxal,
    Ну если у вас там аналог института национальной памяти типа вятровича - то я не читаю бредни оттуда
    Диванный Хенераль
  34. gukoyan Сегодня, 11:20
    Охохохохохо, не хило так Алиев планку поднял.
    Одно из трёх, либо он тролль 100 лвл, либо сказал фигню не подумав, либо хозяева попросили накалить ситуацию до предела... В любом случае маразмом попахивает...
    То ли от турков заразился.
    Странно что армяне по скромному себя ведут и не требуют земли со времён Великой Армении которая существовала при Тигране втором)
    gukoyan
  35. zivXP Сегодня, 11:25
    Опа, хан вернулся.
    zivXP
  36. gukoyan Сегодня, 11:39
    Цитата: BerBer
    Это в Вас националист проявляется. Посмотрите вокруг, все территориальные претензии с этого и начинаются. Некоторые украинцы верят, что они Черное море выкопали. А может это азербайджанцы? laughing

    Ахаахаха, нееее, они Каспийское вырыли)))
    Порой кажется что Азербайджан и Руина живут в отдельной вселенной со своей историей. Сразу видно ещё со школы мозг промывают.
    gukoyan
  37. Berkut24 Сегодня, 11:39
    А что думают шумеры по поводу истории Баку?
    Berkut24
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