Алиев: стратегической целью Азербайджана является «возвращение» Еревана

Ереван является нашей исторической территорией, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться,

Политической и стратегической целью азербайджанцев является возвращение в Ереван, который является исторической территорией Азербайджана, передает РИА Новости заявление президента республики Ильхама Алиева.По его словам, «Иреванское ханство, Зангезур и Гёйче являются исторической землей азербайджанского народа». Президент отметил также, что этот факт «должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество».сказал Алиев, выступая на съезде правящей партии «Новый Азербайджан».Он отметил, что международное сообщество поддерживает Баку в вопросе Нагорного Карабаха и добавил, что карабахский конфликт «необходимо регулировать на основе резолюций Совбеза ООН».В свою очередь власти Армении назвали неприемлемыми заявления азербайджанского президента.