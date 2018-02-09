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Немецкая делегация признала Крым российским регионом
Представители германской делегации, находящиеся с первым официальным визитом в Крыму, признали полуостров российским регионом, передает РИА Новости.
В свою очередь, парламентарий от земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп отметил, что представителям делегации попадались люди, которые высказывались не в поддержку России, но таких меньшинство.
Делегация немецких депутатов прибыла на Крымский полуостров с визитом третьего февраля и пробудет там до пятницы.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за данное решение. При этом Киев продолжает считать его своей, но «временно оккупированной территорией».
Большинство жителей Крыма чувствуют себя хорошо в составе России. Мы не видели никаких военнослужащих на улицах. Не было никаких признаков того, что здесь какая-то оккупация. Мы видели очень много счастливых людей, которые с удовольствием вступали с нами в разговор и делились впечатлениями,сказал депутат парламента земли Берлина Харальд Лаатч.
В свою очередь, парламентарий от земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп отметил, что представителям делегации попадались люди, которые высказывались не в поддержку России, но таких меньшинство.
Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы быть в составе России, то, действительно, это народное решение,подчеркнул он.
Делегация немецких депутатов прибыла на Крымский полуостров с визитом третьего февраля и пробудет там до пятницы.
Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за данное решение. При этом Киев продолжает считать его своей, но «временно оккупированной территорией».
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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