Немецкая делегация признала Крым российским регионом

Большинство жителей Крыма чувствуют себя хорошо в составе России. Мы не видели никаких военнослужащих на улицах. Не было никаких признаков того, что здесь какая-то оккупация. Мы видели очень много счастливых людей, которые с удовольствием вступали с нами в разговор и делились впечатлениями,

Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы быть в составе России, то, действительно, это народное решение,