11:43 09 февраля
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Немецкая делегация признала Крым российским регионом

Представители германской делегации, находящиеся с первым официальным визитом в Крыму, признали полуостров российским регионом, передает РИА Новости.

Немецкая делегация признала Крым российским регионом


Большинство жителей Крыма чувствуют себя хорошо в составе России. Мы не видели никаких военнослужащих на улицах. Не было никаких признаков того, что здесь какая-то оккупация. Мы видели очень много счастливых людей, которые с удовольствием вступали с нами в разговор и делились впечатлениями,
сказал депутат парламента земли Берлина Харальд Лаатч.


В свою очередь, парламентарий от земли Северный Рейн-Вестфалия Рогер Бекамп отметил, что представителям делегации попадались люди, которые высказывались не в поддержку России, но таких меньшинство.

Референдум действительно был очень важен. Если большинство высказывается за то, чтобы быть в составе России, то, действительно, это народное решение,
подчеркнул он.

Делегация немецких депутатов прибыла на Крымский полуостров с визитом третьего февраля и пробудет там до пятницы.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за данное решение. При этом Киев продолжает считать его своей, но «временно оккупированной территорией».

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комментарии 27

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  1. Alex-a832 Сегодня, 09:56
    К сожалению, это мнение всего лишь группы адекватных европейцев. Но и это радует.
    Alex-a832
    1. Вас Влад Сегодня, 10:04
      Цитата: Alex-a832
      К сожалению, это мнение всего лишь группы адекватных европейцев.

      Оппозиция Меркель,вполне возможно что когда они станут не оппозицией, они забудут о такой поездке.
      Вас Влад
      1. Чёрный Сегодня, 10:11
        Эх!!! Не гулять теперь немецким депутатам по тихим улочкам Крыжополя wassat
        Чёрный
        1. MoJloT Сегодня, 10:20
          Крыжополь пока Украина.
          MoJloT
          1. LSA57 Сегодня, 10:35
            Цитата: MoJloT
            Крыжополь пока Украина.

            так какое ключевое слово, "пока", или "Украина"? lol
            LSA57
          2. Чёрный Сегодня, 10:37
            Цитата: MoJloT
            Крыжополь пока Украина.

            ну дык по этому и не гулять. wink ..
            Чёрный
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 10:05
      Зато сколько камней отложили мысдобулики:) аж прям не сосчитать...
      Диванный Хенераль
    3. Гигант мысли Сегодня, 10:06
      Даже огромная река начинается с маленького ручейка, так и дело с признанием Крыма российским начинается с небольших подвижек, но потом превратится во всеобъемлющий процесс.
      Гигант мысли
    4. майор Юрик Сегодня, 10:15
      Взрыв бандеросознания, зрадныки усе,за шо боролись и проч. скулеж свидомудов. Хохлопипец уже виден невооруженным взглядом! yes
      майор Юрик
    5. Зяблицев Сегодня, 10:15
      Капля камень точит! С Украины европейский бизнес уже все получил - ассоциация, на полных условия Запада и дешевая рабочая сила, по мелочам осталось - продажа земли и т.п. До выборов 2019 года они и этот вопрос добьют, теперь нужно снимать санкции с России, что бы компенсировать свои потери. Германия - локомотив экономики ЕС, поэтому мелкими шажками сейчас идет легитимизация Крымского референдума! А Пеца, за то что бы остаться на второй срок, маму родную отдаст в рабство, а не то что согласиться признать Крым российским! Здесь есть для него опасность - узколобые нацики, но это проблемы исключительно Пети - никого в мире они абсолютно не интересуют!
      Зяблицев
    6. ul_vitalii Сегодня, 10:20
      Вот когда инвестиции пойдут в Крым, тогда можно говорить, что лёд тронулся. Вот они и приезжают, смотрят, общаются и хочется, и колется.
      ul_vitalii
    7. Кент0001 Сегодня, 10:20
      А может это некий пробный шар? Будем посмотреть.
      Кент0001
    8. влад66 Сегодня, 10:47
      Цитата: Alex-a832
      К сожалению, это мнение всего лишь группы адекватных европейцев. Но и это радует.

      Капля воды камень точит,до этого в Крыму побывали и итальянские и французкие делегации,мыздобулы на какашки все изошли. hi
      влад66
    9. dik-nsk Сегодня, 10:59
      это партия "Альтернатива для Германии" - абсолютное меньшинство.. и не факт, скорее даже факт, что они заговорят по другому, имея большинство.. поэтому смешно читать здесь коллег про "ручейки и камни", бредятина, рассчитанная на плюсики для погон (ну, не верю, что сокнижники неадекваты и искренне верят в то, что несут, прагматизм за "звезды на погоны"))))... никогда они нас не будут признавать и считать равными, мы для них варвары, а эти оппы немецкие так говорят, пока их катают на халяву и, уверен, еще и бабла подкидывают
      dik-nsk
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
    Конечно спасибо им, но это лишь малая капля правды в большой гейроповско-залужной лжи. angry
    a.s.zzz888
  3. pvv113 Сегодня, 10:04
    При этом Киев продолжает считать его своей, но «временно оккупированной территорией».

    Похоже, что мнение Киева, кроме самого Киева, уже никого не интересует
    pvv113
  4. Балу Сегодня, 10:05
    Крым-Россия. Признает это гейропа или кто-нибудь еще или нет, крымчан это не волнует. Меня тоже. На вопли бандерлогов уже никто не обращает внимание.
    Балу
  5. Стрелецкос Сегодня, 10:08
    как с писаной торбой
    Стрелецкос
  6. Egorovich Сегодня, 10:16
    Ложка меда в бочке дегтя, вряд ли гнилой Запад услышит точку зрения этих разумных немцев.
    Egorovich
  7. Гардамир Сегодня, 10:17
    Если Крым наш, то какая нам разница, кто его признает российской территорией?
    Гардамир
    1. MoJloT Сегодня, 10:22
      Ну можно конечно делать вид что нам все равно, признаю или нет. Но такая позиция накладывает совершенно конкретные ограничения и политические и экономические.
      MoJloT
      1. Гардамир Сегодня, 10:43
        ограничения
        Для по настоящему независимой страны, ограничения не важны.
        Гардамир
  8. Alexey-74 Сегодня, 10:39
    В Европе сейчас тренд такой, признавать все Российское в противовес правящей партии...по факту все партии и правительства в кулуарах т.е не официально, признают правоту России и признают Крым (с некоторыми оговорками)...
    Alexey-74
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:00
      все партии и правительства в кулуарах т.е не официально, признают правоту России и признают Крым

      На самом деле, всем глубоко пофигу "права Россия или нет" и "чей Крым"...., но чтобы быть "в команде" и "в струе"-все повторяют речевку-"во всем виновата Россия и ее надо наказать".... - это "тренд" такой на ближайшие несколько лет-во всем винить кого-нибудь на стороне, отвлекая свой "электорат" от настоящих причин и виновников кризиса в своих странах... Кстати-в России делается то же самое...
      Monster_Fat
  9. sgr291158 Сегодня, 10:40
    Ну сейчас начнется истерия. Теперь эти немцы кровные враги Украины. На них еще и хозяину нажалуются.
    sgr291158
  10. Антисовочек Сегодня, 10:53
    Делегация племени каннибалов-содомитов из провинции Оранжевого Крокодила Великой Тонга-Бонга признала завсегдатаев Военного Обозрения своими духовными наставниками.
    Антисовочек
  11. Heterosigma Сегодня, 11:04
    я думаю что все эти поездки различных "парламентариев" не что иное, как простые нащупывания бизнес проектов для определённых групп бизнесменов которые планируют заходить в Крым. То французы... то немцы...они просто так ведут напрямую переговоры.Ибо прослушка сша везде,а так с глазу на глаз они обсуждают проекты сотрудничества за закрытыми дверями.А нам подаётся это как будто они едут именно посмотреть нету ли на улицах вооружённых людей и как тут люди себя чувствуют.Всё это ширма.
    Heterosigma
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