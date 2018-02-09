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В Сирии обрушился мост через Евфрат, построенный российскими военными
Построенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов, передает РИА Новости.
Российские специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре прошлого года в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора для переброски военной техники и сирийских солдат на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения – 8 тысяч машин в сутки.
По данным газеты «Красная Звезда», шестого января, «несмотря на отсутствие сильных дождей, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза». На следующий день мост, выдерживавший вес тяжелой бронетехники, рухнул.
Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США, говорится в сообщении.
При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.
По словам сирийских властей, шлюзы могли открыть, чтобы «чужими руками не допустить укрепления законной власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата».
Российские специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре прошлого года в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора для переброски военной техники и сирийских солдат на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения – 8 тысяч машин в сутки.
По данным газеты «Красная Звезда», шестого января, «несмотря на отсутствие сильных дождей, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза». На следующий день мост, выдерживавший вес тяжелой бронетехники, рухнул.
Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США, говорится в сообщении.
При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.
По словам сирийских властей, шлюзы могли открыть, чтобы «чужими руками не допустить укрепления законной власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата».
Использованы фотографии: Samir / Twitter
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