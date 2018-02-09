11:44 09 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

В Сирии обрушился мост через Евфрат, построенный российскими военными

Построенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов, передает РИА Новости.

В Сирии обрушился мост через Евфрат, построенный российскими военными


Российские специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре прошлого года в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора для переброски военной техники и сирийских солдат на восточный берег реки. Пропускная способность сооружения – 8 тысяч машин в сутки.


По данным газеты «Красная Звезда», шестого января, «несмотря на отсутствие сильных дождей, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза». На следующий день мост, выдерживавший вес тяжелой бронетехники, рухнул.

Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных "международной коалиции" во главе с США, говорится в сообщении.

При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было.

По словам сирийских властей, шлюзы могли открыть, чтобы «чужими руками не допустить укрепления законной власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата».

Использованы фотографии: Samir‏ / Twitter
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Zaurbek Сегодня, 10:17
    Он то временный, а не постоянный...
    Zaurbek
    1. Muvka Сегодня, 10:18
      Значит ждем отбитие плотины у курдов.
      Muvka
      1. avt Сегодня, 10:21
        Цитата: Muvka
        Значит ждем отбитие плотины у курдов.

        Карту посмотрите , там курды тет-де-понт не кислый организовали.
        avt
        1. андрей юрьевич Сегодня, 10:25
          В Сирии обрушился мост через Евфрат, построенный российскими военными
          Проведенное сирийскими специалистами расследование показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиции, подконтрольной международной коалиции во главе с США. Не исключено, что это была попытка Вашингтона не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки.

          "Мы уже давно обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.https://rg.ru/2018/02/09/minoborony-ssha-p
          richastny-k-razrusheniiu-mosta-cherez-evfrat-v-si
          rii.html
          андрей юрьевич
        2. Чёрный Сегодня, 10:27
          Достала эта политкорректность....заявили бы прямо - мост разрушен в результате диверсии со стороны США и их союзников....
          Чёрный
      2. Гигант мысли Сегодня, 10:23
        Опять матрасники пакостят, они без этого жить не могут, в общем, твари конченные.
        Гигант мысли
        1. Pete Mitchell Сегодня, 11:04
          Цитата: Гигант мысли
          Опять матрасники пакостят, они без этого жить не..

          Пока по рукам не получат, будут пакостить. Как говорит арабская мудрость: на востоке уважают только сильных
          Pete Mitchell
        2. CooL_SnipeR Сегодня, 11:24
          Может Сахаровское цунами под фашингтоном организовать? Ну воткнули штепсель не туда... вон из-за этого ракеты падают... пусть и торпеда долбанет. Прям петросяновская шутка бородатых времен "воткнем штепсель не туда... и хана мировому капитализму" wassat
          CooL_SnipeR
      3. Burbon Сегодня, 10:27
        Цитата: Muvka
        Значит ждем

        ну ждите ждите....ждуны вы наши....
        Burbon
        1. Ныробский Сегодня, 10:33
          Цитата: Burbon
          Цитата: Muvka
          Значит ждем

          ну ждите ждите....ждуны вы наши....

          Ну иди воюй за плотину...... воюн ты наш...
          Ныробский
          1. Burbon Сегодня, 10:35
            Цитата: Ныробский
            Ну иди воюй за плотину, воюн вы наш...

            это я так понимаю про тех кто ждет? ждет.....ждет и верит....
            Burbon
      4. Арон Заави Сегодня, 10:39
        Цитата: Muvka
        Значит ждем отбитие плотины у курдов.

        Арон Заави
      5. donavi49 Сегодня, 10:42
        Там американцы стоят - плотина это один из пунктов постоянной дислокации военнослужащих США.

        Как показала вчерашняя ночь - они без колебаний поднимают авиацию и разматывают угрожающие по их мнению группировки, в непосредственной близости от своих солдат. А Конашенков - потом заявляет, что это местные ополченцы сами перешли линию оговоренную и сами виноваты request
        donavi49
      6. влад66 Сегодня, 10:51
        Цитата: Muvka
        Значит ждем отбитие плотины у курдов.

        Интересно Коллега до какого пришествия Христа ждать? what hi
        влад66
    2. Венд Сегодня, 10:45
      Цитата: Zaurbek
      Он то временный, а не постоянный...

      Мосты просто так не падают.
      Венд
    3. made13 Сегодня, 11:00
      Как всегда - временное - это самое постоянное.
      made13
    4. сибиралт Сегодня, 11:16
      Теперь это головная боль Ассада. Паромы никто не отменял.
      сибиралт
  2. ded100 Сегодня, 10:18
    Выходит не обрушился а обрушили! am
    ded100
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:27
      то бомбим этот мост,то строим...никогда без работы не останемся.
      андрей юрьевич
    2. FalconD Сегодня, 10:30
      А кто станет признаваться, что обгадился
      FalconD
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:19
    Мелкая по большому счёту пакость . Восстановят очень быстро . Частые спуски воды на Евфрате невозможны - это , мягко говоря , не Волга
    КВУ-НСвД
  4. GeorgeSev85 Сегодня, 10:19
    Угу, ждем т.у.п.о.р.ы.л.ы.х шуток на тему обрушения моста ... "самизнаетеоткого".
    GeorgeSev85
  5. FalconD Сегодня, 10:25
    Новость про мост здесь появилась только сейчас, когда военные придумали "реальную" версию почему он утонул!

    Самое интересное, что обрушился он ещё несколько дней назад..но ни слова об этом!! Почему?? Оправдания не было??

    Если он от повышения уровня воды утонул, то что будет в при интенсивных боевых действиях и активном его использовании???
    FalconD
  6. Антисовочек Сегодня, 10:33
    Если бы при строительстве моста использовалась патриотично-скрепная слюна двуногих экспонатов ВО, он бы простоял столетия.
    Антисовочек
    1. Хагалаз Сегодня, 11:26
      Детё, тебя ссюда по распределению что ли поставили? laughing
      Ты не фонтанируй особо, зазря ядовитую слюну потратишь. Тут мы всяких насмотрелись, ты не первая ущербная......
      Хагалаз
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:29
        Цитата: Хагалаз
        Детё, тебя сюда по распределению что ли поставили?

        и ещё двоих плюсанувших.
        андрей юрьевич
  7. FalconD Сегодня, 10:35
    Ефрат??? На несколько метров поднялся???? Пол Сирии должно было утонуть..что-то ни в одной новости не отметили!!! Не смешите!!!

    А то у нас всё американцы нам гадят...с себя начинать надо...

    Ржавый пантон воды набрал и ищут виноватых!!!

    А почему, когда он тонул никто про диверсию даже не пискнул, а сейчас назначают виновных!!!??

    Раздражает это пропаганда...только недумающий поверит в этот бред про несколько метров в Ефрате!!
    FalconD
    1. ultra Сегодня, 10:43
      Цитата: FalconD
      Ржавый пантон воды набрал и ищут виноватых!!!

      Лично видели что ржавый или рассказал кто? laughing
      ultra
      1. Хагалаз Сегодня, 11:06
        А ему лишь бы кукарекнуть. Да и не вдомёк, что мост не понтонного типа. Да и когда понтоны, то это переправа, а не мост.
        Хагалаз
        1. Игорь В Сегодня, 11:36
          Специалистов, смотрю, много, версий тоже, но никто не пояснил какой конструкции был мост. Наверняка какой-то временный, типа ТММ или низководный. Первый сильно деформируется от динамических нагрузок и долго не стоит. Главное его достоинство - быстрота наведения. Второй действительно разрушается при повышении уровня воды или при ледоходе. Его предназначение - замена стационарных мостов на время их восстановления или ремонта.
          Игорь В
        2. FalconD Сегодня, 11:42
          Откуда петушинным лексиконом владеешь? Печальный опыт???
          FalconD
  8. anjey Сегодня, 10:36
    доблестная коалиция во главе с вездесущими янки ,в Сирии архигениально и подло фекалит против России,как бы сами в своем д...ме не утонули , англосаксонские ги ...ены...
    anjey
    1. Арон Заави Сегодня, 10:43
      Цитата: anjey
      доблестная коалиция во главе с вездесущими янки ,в Сирии архигениально и подло фекалит против России,как бы сами в своем д...ме не утонули , англосаксонские ги ...ены...

      Я не понимаю возмущения. Вы теперь в супер тяжолой весовой категррии мировой политики, а это значит ,что не только от вас ,но и вам прилетают болезненные удары.
      Арон Заави
      1. Гардамир Сегодня, 10:48
        Вы теперь
        гордые это те, кому ничто не мешает, ни олимпиаду провести, ни террористов наказать. У опущенных всегда кто-то виноват, хотя сами придумали, "кошка бросила котят". Ну вот кошка бросила котят, это наверно Трамп всё виноват.
        Гардамир
        1. Антарес Сегодня, 11:33
          Цитата: Гардамир
          наверно Трамп всё виноват.

          почему наверное-в статье посыл уверенный на того, кто в подъездах то сменил Обаму.
          Антарес
    2. donavi49 Сегодня, 10:44
      На самом деле - скорее мост местные пролюбили. Версия с подъемом воды сопровождалась бы массой фоток и видео с мест, на тему того, что подтопило тот же ДеЗ, кишлаки на северном берегу смыло и т.п. Хотя возможно водичку спустили - но не в тех объемах, о которых говорит МО, что в комплексе того, что мост местные пролюбили и он держался на честном слове и сделало дело.
      donavi49
  9. hetzer250789 Сегодня, 10:44
    Ну для Сирии это нормально.САА жахнула артой и рсзо по американским военным советникам,они в ответ сирийцев авиацией покошмарили и мост нам сломали. 1:1
    hetzer250789
  10. Гардамир Сегодня, 10:45
    резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов,..При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было..
    Так похоже на причину наводнений в Сибири и на Урале.
    Гардамир
  11. Anatoliy FRANCUZ Сегодня, 10:47
    Как достроят крымский мост,сразу букмекерские конторы начнут принимать ставки на его "смыв"...
    Anatoliy FRANCUZ
  12. Николай Петров Сегодня, 10:55
    Пакости от матрасников не закончатся пока не приземлят пару-тройку их "доблестных" победителей экскаваторов. Готов от некоторых услышать: это же 3-я Мировая.
    Да никакой мировой не будет. Кишка тонка у исключительных, да и группировок разношёрстных в Сирии хватает, можно заявить, что сбили какие-нибудь "Бойцы за освобождение фисташкового сада".
    Шум будет, да и утихнет. А исключительные угомонятся.
    Николай Петров
    1. куртка бейна Сегодня, 11:08
      Цитата: Николай Петров
      Пакости от матрасников не закончатся пока не приземлят пару-тройку их "доблестных" победителей экскаваторов.

      Я уже со счёта сбился в который раз местные аники-воины это обещают. Обещают, обещают, обеща..., обе...
      куртка бейна
  13. Heterosigma Сегодня, 11:00
    хоть одна новость будет в этом мире без упоминания сша ?
    Heterosigma
  14. Сомневающийся Сегодня, 11:04
    - Владимир Владимирович, а где мост?
    - Он утонул
    Сомневающийся
Картина дня