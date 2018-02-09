11:43 09 февраля
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Украинский спутник не смогут запустить с Байконура в 2018 году из-за отсутствия ракеты

Запуска украинского телекоммуникационного спутника "Лебедь" ("Лыбидь") ракетой-носителем "Зенит-3SLБФ" в 2018 году с Байконура не будет из-за отсутствия ракеты, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" источник на космодроме.

По словам собеседника агентства, в официальных планах госкорпорации "Роскосмос" на второе полугодие 2018 года запуск с Байконура украинского спутника на ракете-носителе "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" значится. Добавим, ракету должен был разработать украинский партнер, однако сделать этого не смог.

Украинский спутник не смогут запустить с Байконура в 2018 году из-за отсутствия ракеты



Однако для этого пуска нет ракеты, и производство ее не ведётся. Сейчас на украинском "Южном машиностроительном заводе", являющемся производителем ракеты "Зенит", есть задел на шесть ракет, однако их готовность оценивается всего в несколько процентов, и в случае поступления комплектующих на полную сборку ракеты уйдёт не менее 10 месяцев
- сказал собеседник агентства.

Проблемой является то, что у "Зенита" почти 70% комплектующих, включая двигатель 1 ступени - российские, и российские космические предприятия требуют предоплаты за свою продукцию, справедливо полагая, что после пуска получить деньги с украинских "партнеров" будет нереально
- пояснил он.

Спутник "Лебедь", изготовленный ОАО "Информационные спутниковые системы" (Россия, Красноярск) находится на ответственном хранении на предприятии-изготовителе. Ещё летом 2016 года гендиректор компании Николай Тестоедов уведомил Украину о скором истечении двухгодичного срока гарантийного срока хранения спутника "Лыбидь".

Использованы фотографии: http://kosmo-apparaty.ru/
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Комментарии 27

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  1. Logall Сегодня, 10:25
    Опять эти "русские" козни строят! До обсолютной Незалежности один шаг - только спутник запустить, а они, "по ком геляка плачет", не дали ракету построить...
    Что-то в этом духе ожидается от 404й...
    Logall
    1. Muvka Сегодня, 10:27
      Ага. "поганые русские" денег требуют за свою работу. А ведь весь мир должен помогать украине и заботиться о ее благосостоянии.
      Muvka
      1. Андрей К Сегодня, 10:54
        Фраза:
        ...российские космические предприятия требуют предоплаты за свою продукцию, справедливо полагая, что после пуска получить деньги с украинских "партнеров" будет нереально...

        означает, что и от небратьев есть польза - научили таки наших промышленников поверить в "небратство". За заплачу потом, продукцию отгружать перестали good
        «— Когда же вы стулья принесете?
        — Стулья против денег.
        — Это можно, — сказал Остап, не думая.
        — Деньги вперед, — заявил монтер, — утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.
        — А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги? — пытал Остап.
        — Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает»
        ("Двенадцать стульев")
        Андрей К
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:29
      Можно Лыбедь запустить ! На бочку с порохом - пущщай полетает ! smile
      КВУ-НСвД
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:41
        Да и вообще не стоит связываться с Украиной не только в области космонавтики, но и в других экономических вопросах, пока фашистская власть в Киеве не будет заменена.
        Гигант мысли
    3. Отец солдата Сегодня, 10:49
      Пусть используют запасной вариант, катапульту.
      Отец солдата
      1. LSA57 Сегодня, 11:07
        Цитата: Отец солдата
        Пусть используют запасной вариант, катапульту.

        ну, или как в цирке подкидную доску. на один конец "Лебедь" ("Лыбидь"), а на другой конец всей 404 прыгнут.
        LSA57
    4. влад66 Сегодня, 10:55
      Цитата: Logall
      Опять эти "русские" козни строят!

      Здрав Будь Саня! drinks hi Эти "русские" вообще то абсолютно справедливо полагают
      российские космические предприятия требуют предоплаты за свою продукцию, справедливо полагая, что после пуска получить деньги с украинских "партнеров" будет нереально

      Наконец то хоть стало доходить о "надежности" украинских "партнеров" drinks
      влад66
      1. Logall Сегодня, 11:01
        Влад, всегда рад твоему появлению! drinks
        Цитата: влад66
        Наконец то хоть стало доходить о "надежности" украинских "партнеров"

        То ли на грабли знак "Ахтунг" положили, То ли шишка болит...
        Logall
        1. влад66 Сегодня, 11:11
          Цитата: Logall
          То ли шишка болит...

          Вот это самое верное средство. yes drinks
          влад66
          1. Logall Сегодня, 11:20
            Шишка - верное средство? Ой двусмысленненько, ой вульгарненько... Даже пошленько feel
            Logall
    5. Зяблицев Сегодня, 10:58
      Пусть приварят свой "Лыбядь" рядом с подводной лодкой "Запорожье" к пирсу и делают, по-маленьку, музей под открытым небом, под тематическим названием:"Юра, мы все про...!" laughing
      Зяблицев
    6. сибиралт Сегодня, 10:58
      Сначала нужно государство построить, а потом спутники запускать. winked
      сибиралт
    7. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:27
      яка гарна перемога на радость пустоголовым детям майдана hi ,привет Саня))
      Ратник с пулеметом
  2. Комментарий был удален.
  3. TRex Сегодня, 10:30
    получить деньги с украинских "партнеров" будет нереально

    Все правильно: утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья. А наоборот? Наоборот - нельзя.
    С этими "партнерами" только так.
    TRex
    1. bulvas Сегодня, 11:07
      Цитата: TRex
      получить деньги с украинских "партнеров" будет нереально

      Все правильно: утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья. А наоборот? Наоборот - нельзя.
      С этими "партнерами" только так.


      Наоборот - можно!
      Но деньги - вперед
      bulvas
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:32
    Однако для этого пуска нет ракеты, и производство ее не ведётся.

    Тю..а же жешь это она,падлюка запропастилася? Видимо москали утащили.
    С "трупом" в виде Южмаша ,Укпаина может грезит о своих спутниках так же,как и Гандурас.
    НЕКСУС
  5. Кент0001 Сегодня, 10:38
    Пусть хохлы Илона Маска попросят - запуск недорогой, ракета не русская, все как они мечтают.
    Кент0001
  6. KelWin Сегодня, 10:42
    Допрыгались. Плохо быть по пояс деревянными, особенно сверху.
    KelWin
  7. sgr291158 Сегодня, 10:48
    А спутник то у них откуда взялся. Что то сомнительно, что они его сами сделали.
    sgr291158
    1. Ил-18 Сегодня, 11:08
      ИСС в Железногорске сделал. (Бывш. НПО ПМ)
      Ил-18
  8. Старый26 Сегодня, 10:58
    Цитата: НЕКСУС
    С "трупом" в виде Южмаша ,

    Андрей! А ничего, что этот "труп" вполне успешно выполняет заказы Европейского космического агенства на создание ступеней для европейской ракеты?
    С "зенитом" тут другое. Мы не хотим "пролететь", передав без предоплаты им комплектующие, а они не хотят платить "до". В результате "Зенитов" нет.
    Старый26
  9. CooL_SnipeR Сегодня, 11:20
    В украине срочно нада налаживать производство батутов
    CooL_SnipeR
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:34
      CooL_SnipeR Сегодня, 11:20 Новый
      В украине срочно нада налаживать производство батутов

      Не помогут. Им "нада", что им ничего не "нада". laughing
      a.s.zzz888
  10. Ныробский Сегодня, 11:23
    Нет бабосов, нет ракет - пусть из рогатки запускают. Космическая держава блин.
    Ныробский
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 11:32
    Для пулемета разработаны два типа стволов – длинный и короткий («штурмовой»).

    Таки можно ставить крест на этом лебеде, вместе с укрокаклами... angry
    a.s.zzz888
  12. Познающий Сегодня, 11:35
    Репост:[i] УНИАН: Отсутствие ракеты не является аргументом по срыву запланированных сроков запуска спутника "Великий Хохол -2". Отказ от запуска спутника без ракеты и под столь смехотворным предлогом - является очевидным актом вредительства со стороны России. [/i]wassat
    Познающий
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