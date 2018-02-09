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Украинский спутник не смогут запустить с Байконура в 2018 году из-за отсутствия ракеты
Запуска украинского телекоммуникационного спутника "Лебедь" ("Лыбидь") ракетой-носителем "Зенит-3SLБФ" в 2018 году с Байконура не будет из-за отсутствия ракеты, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Казахстан" источник на космодроме.
По словам собеседника агентства, в официальных планах госкорпорации "Роскосмос" на второе полугодие 2018 года запуск с Байконура украинского спутника на ракете-носителе "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" значится. Добавим, ракету должен был разработать украинский партнер, однако сделать этого не смог.
Спутник "Лебедь", изготовленный ОАО "Информационные спутниковые системы" (Россия, Красноярск) находится на ответственном хранении на предприятии-изготовителе. Ещё летом 2016 года гендиректор компании Николай Тестоедов уведомил Украину о скором истечении двухгодичного срока гарантийного срока хранения спутника "Лыбидь".
По словам собеседника агентства, в официальных планах госкорпорации "Роскосмос" на второе полугодие 2018 года запуск с Байконура украинского спутника на ракете-носителе "Зенит-3SLБФ" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" значится. Добавим, ракету должен был разработать украинский партнер, однако сделать этого не смог.
Однако для этого пуска нет ракеты, и производство ее не ведётся. Сейчас на украинском "Южном машиностроительном заводе", являющемся производителем ракеты "Зенит", есть задел на шесть ракет, однако их готовность оценивается всего в несколько процентов, и в случае поступления комплектующих на полную сборку ракеты уйдёт не менее 10 месяцев- сказал собеседник агентства.
Проблемой является то, что у "Зенита" почти 70% комплектующих, включая двигатель 1 ступени - российские, и российские космические предприятия требуют предоплаты за свою продукцию, справедливо полагая, что после пуска получить деньги с украинских "партнеров" будет нереально- пояснил он.
Спутник "Лебедь", изготовленный ОАО "Информационные спутниковые системы" (Россия, Красноярск) находится на ответственном хранении на предприятии-изготовителе. Ещё летом 2016 года гендиректор компании Николай Тестоедов уведомил Украину о скором истечении двухгодичного срока гарантийного срока хранения спутника "Лыбидь".
Использованы фотографии: http://kosmo-apparaty.ru/
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